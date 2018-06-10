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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2018 21:5910.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553751Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806553751

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039191/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 39191.rar

    Изменения в извещении

    Информация об изменениях 39191.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-26-06

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    DA.Borodin@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2018 21:59 GMT +310.06.2018 21:5910.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553751Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806553751Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 08:3010.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553751Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553751Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к тракторам Кировец для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    1 988 408,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32.29

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-21-5"

    Кол-во: 710

    "Позиция 2"

    "Наконечник рулевой тяги правый А35.32.000 МТЗ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтра очистки масла 240-1017040-А2"

    Кол-во: 122

    "Позиция 4"

    "Лампа автомобильная накаливания А 12-10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Лампа автомобильная АКГ 12-60-55-1 ГАЗ-2217"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Счетчик моточасов мтз-114б-(14.02) 1145"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Элемент фильтрующий топливный тонкой очистки А65.01.100 МТЗ"

    Кол-во: 62

    "Позиция 8"

    "Магнето М124-б1-3728000-А МТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Диск сцепления нажимной 70-1601093 МТЗ-82Л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Элемент фильтра очистки топлива ЭФТ-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Лампа автомобильная галогенная Н3 24V 100W 500K Тип h3 мощность 100Вт Цветовая температура 5000K Рабочее напряжение 24В"

    Кол-во: 65

    "Позиция 12"

    "Лампа автомобильная накаливания А 12-50-40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Лампа накаливания автомобильная А 24-21-3 BA15S"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 14"

    "Лампа А24-5 Электрооборудование"

    Кол-во: 2470

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий топливный тонкой очистки 201-1117040 ЯМЗ"

    Кол-во: 417

    "Позиция 16"

    "Рукав высокого давления 46-26-355-13СП диаметром 16мм армированный для трактора Т-11.01Я"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Крестовина 72-2203030 трактор МТЗ-80"

    Кол-во: 11

    "Позиция 18"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя 50-1003020-А2-01 МТЗ-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Фонарь передний в сборе ПФ-204 (габарит-поворот) для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Ремень привода вентилятора 8.5х8х1280 на двигатель Д-144"

    Кол-во: 31

    "Позиция 21"

    "Обойма 540-2208117 для автобульдозеров МоАЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Ремень привода компрессора 11х10х1120 на двигатель СМД-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Распылитель 6А1.20с2-16 на двигатель Д-144"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Ремень привода вентилятора 11Х10-1250 на двигатель Д-243"

    Кол-во: 21

    "Позиция 25"

    "Лампа автомобильная А 24-5-1 BA15s"

    Кол-во: 1293

    "Позиция 26"

    "Вал привода передних колес Т40А-2302072Г-01 МТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Элемент фильтрующий воздушный 238Н-1109080 ЯМЗ"

    Кол-во: 71

    "Позиция 28"

    "Рукав высокого давления 952-34007100 (L=750мм) на МТЗ-80, 82 ГОСТ 6286-73"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Лампа накаливания автомобильная А 12-5 BA15S"

    Кол-во: 838

    "Позиция 30"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-60-40"

    Кол-во: 560

    "Позиция 31"

    "Лампа автомобильная A 24х55х50, Рабочее напряжение, V:24, мощность 50/55W. Цоколь - P45t."

    Кол-во: 400

    "Позиция 32"

    "Лампа автомобильная галогенная H3 12V 55W Тип h3 мощность 55Вт Цветовая температура 5000K Рабочее напряжение 12В DC"

    Кол-во: 35

    "Позиция 33"

    "Элемент фильтра очистки топлива Т150-1117040"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Элемент фильтра очистки топлива Д-Т-25-1117040"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Насос топливный низкого давления (подкачивающий) 21.1106010-01 Д-144"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Лампа автомобильная галогенная АКГ 24-70"

    Кол-во: 380

    "Позиция 37"

    "Компрессор пневматический системы тормозной 130-3509012 ЗИЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Накладка фрикционная тормозного диска А59.01.201 для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Лампа однонитевая дополнительного освещения. Номинальная мощность, W10, Рабочее напряжение, V: 24,цоколь: BA15S"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Диск сцепления ведомый 85-1601130-01 МТЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Гусеница левая 77.34.002А трактора ДТ-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Радиатор водяного охлаждения 60АВ.1301.100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Элемент фильтра очистки воздуха 240-КВ на трактор МТЗ-80, -82 (двигатели Д-240, -243) комплект 3шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 44"

    "Лампа автомобильная галогенная H4 24V 75/70W P45T Тип h4 Рабочее напряжение 24В Мощность автолампы 75/70Вт Цоколь P45t"

    Кол-во: 360

    "Позиция 45"

    "Лампа накаливания 12V 60/55W Н4"

    Кол-во: 57

    "Позиция 46"

    "Насос масляный 240-1403010-01 на двигатель Д-243"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Коробка раздаточная 72-1802020 МТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Лента тормозная вала отбора мощности 50-4202100-А МТЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Каретка подвески левая 85.31.001-1 трактора ДТ-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Каретка подвески правая 85.31.002-1 трактора ДТ-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Рукав высокого давления 680-4607140-05 (L=520мм) на МТЗ-80,82 ГОСТ 6286-73"

    Кол-во: 8

    "Позиция 52"

    "Вал карданный промежуточный 72-2203010 МТЗ-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Насос масляный Д37-1403010-В на двигателя Д-144"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Лампа автомобильная галогенная АКГ 12-55-2 (H1) 12В 55Вт цоколь P14,5s ГОСТ 2023.1-88"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Лампа автомобильная накаливания А12-21-3"

    Кол-во: 105

    "Позиция 56"

    "Ремень привода водяного насоса 14Х10-887"

    Кол-во: 269

    "Позиция 57"

    "Гусеница правая 77.34.001А трактора ДТ-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Стартер 2402.3708-01 12В Д-243, Д-245, Д-260"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Лампа автомобильная накаливания А 12-21+5-2 (P21/5W) 12В 21/5Вт цоколь BAY15d ГОСТ 2023.1-88"

    Кол-во: 10

    "Позиция 60"

    "Лампа автомобильная АКГ 12Х21Х5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 61"

    "Лампа автомобильная накаливания А 12-50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-2"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 63"

    "Элемент фильтрующий масляный грубой очистки Реготмас 635-1-06 Т-170"

    Кол-во: 26

    "Позиция 64"

    "Наконечник тяги рулевой левый А35.32.000-01 МТЗ"

    Кол-во: 7

    "Позиция 65"

    "Поршнекомплект Грузовичок 260-1000108-С (гильза, поршень, п/палец, стоп/кольца, к-т п/колец) для двигателей ММЗ Д-245,-245Л,-245.2, -245.4,-245.5,-245.7 (ГАЗ, ПАЗ),-245.9,-245.12С,-260.1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 66"

    "Ремень привода вентилятора 14Х10-937 на двигатель ЯМЗ-238НД3"

    Кол-во: 83

    "Позиция 67"

    "Рукав высокого давления 46-26-355-14СП для трактора Т-11.01Я"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Лампа подсветки приборов. Номинальная мощность, W 1,2, рабочее напряжение, V: 24, цоколь: 4,6d"

    Кол-во: 150

    "Позиция 69"

    "Элемент фильтрующий гидросистемы ЭФМ 020-1012040"

    Кол-во: 80

    "Позиция 70"

    "Стартер 25.3708-01 двигатель ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Ступица заднего колеса 50-3104014-А МТЗ-50/80 ГОСТ Р 12.2.011-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Ремень 240Б-1308020 (14Х13-1320) на двигатель ЯМЗ-240БМ2-4"

    Кол-во: 47

    "Позиция 73"

    "Рукав высокого давления 680-4607140-01 (L=420мм) на МТЗ-80,82 ГОСТ 6286-73"

    Кол-во: 8

    "Позиция 74"

    "Диск сцепления опорный в сборе 70-1601120-А МТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Опора промежуточная вала карданного 72-2209010-А МТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Насос водяной системы охлаждения двигателя 240-1307010-А МТЗ-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Элемент фильтра очистки масла Реготмас 661-1-05 (Дифа 5301М)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 78"

    "Форсунка 171.1112010-02 на двигатель Д-242,-243,245"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Крестовина 50-3401062 для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Гидротрансформатор с редуктором привода насосов 1101-14-1СП для трактора Т-11.01Я"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Элемент фильтра очистки воздуха Д-144-1109026"

    Кол-во: 11

    "Позиция 82"

    "Глушитель выхлопа 60-1205015-А6 МТЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Выключатель аккумуляторной батареи ВК318-3704000 для УАЗ-452(3741), УАЗ-469(3151), КамАЗ, МАЗ, ГАЗ-53, МТЗ, Т-150, тракторы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 85"

    "Лампа автомобильная накаливания А 12-15"

    Кол-во: 150

    "Позиция 86"

    "Вал 1-й передачи и заднего хода 70-1701382 для тракторов МТЗ-80,-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Стартер 2412.3708000-01 редукторный 12В/4,0 кВт Д-144, Д-120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-32-4"

    Кол-во: 150

    "Позиция 89"

    "Гидроцилиндр задний для подъема навесного оборудования Ц100Х200-3 МТЗ-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Двигатель пусковой П-10УД(СБ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Стартер 242-3708000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Генератор Г-1000.04.1 12в"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Лампа автомобильная накаливания А 24-10"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 94"

    "Элемент фильтра очистки топлива Т6302 на трактор МТЗ-80, -82 (двигатели Д-240, -243)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Радиатор водяной системы охлаждения двигателя в сборе 700.1301000-3 Кировец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Радиатор управления рулевого 700А.34.04.000-3 Кировец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Вал карданный механизма отбора мощности 700А.42.38.000 К-700"

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Вал карданный 701.22.08.000-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Крестовина вала карданного с подшипниками в сборе 700.22.01.080Р Кировец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Крестовина вала карданного с подшипниками в сборе 701.22.08.010-Р Кировец"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Палец штока гидроцилиндра системы управления поворотом 700А.34.00.012 Кировец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Ось полурамы 700А.28.00.010 Кировец в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Редуктор привода насосов 700А.16.02.000 трактор К-700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Кулиса 700А.17.17.000 К-700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Устройство следящее 700А.34.14.000-2 Кировец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 106"

    "Фонарь освещения под капотом 700.37.00.400 (ПД308) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Манжета армированная 700.23.00.100 Кировец"

    Кол-во: 8

    "Позиция 108"

    "Вал ведущий в сборе 702.17.01.010-1 для тракторов Кировец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Наконечник резиновый 700.37.00.043-2 для тракторов Кировец"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Компрессор пневматический двухцилиндровый системы тормозной со шкивом в сборе 701.10.00.210 Кировец"

    Кол-во: 8

    "Позиция 111"

    "Манжета КПП 700А.17.01.324 тракторА К-700А"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Манжета коробки переключения передач 700.17.01.324-1 Кировец"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Манжета вала ведущего коробки переключения передач 700.17.01.324-2 Кировец"

    Кол-во: 6

    "Позиция 114"

    "Элемент фильтра очистки воздуха К-701-1109100 (овал) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 7

    "Позиция 115"

    "Рукав высокого давления РВД 700А.34.00.090 К-700"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Сигнал 700А.37.00.300 (С311) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Элемент 700А.37.60.010 трактор К-701"

    Кол-во: 6

    "Позиция 118"

    "Переключатель указателя поворотов 700А.37.00.200 (РС410В) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Фланец редуктора 700А.00.16.026 К-700А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 120"

    "Редуктор привода насосов 701.16.02.000-1 Кировец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Датчик давления масла ММ359 700.38.00.070-1 ПТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Камера тормозная 700.23.00.220 Кировец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Вал промежуточной опоры 700А.22.13.011-1 трактор К-700А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Муфта соединительная механизма отбора мощности 700А.42.30.000 К-700"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Датчик давления масла ММ355 700.38.00.060-1 Кировец"

    Кол-во: 7

    "Позиция 126"

    "Приемник указателя давления масла УК-146 700.38.05.870"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Манжета моста ведущего 700.23.00.190 Кировец"

    Кол-во: 8

    "Позиция 128"

    "Приемник указателя давления масла УК138 700.38.05.860"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Тахоспидометр 701.38.00.010 (ТХ-133) трактора К-700А/701"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Насос ручной подкачки топлива 700.11.00.130 (РНМ-1К) для тракторов Кировец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Датчик указателя температуры 700.38.00.010 ПТЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Элемент фильтрующий топливный грубой очистки 201-1105540 ЯМЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 133"

    "Лампа автомобильная накаливания АС 12-5-1"

    Кол-во: 170

    "Позиция 134"

    "Лампа автомобильная накаливания А 12-45-40"

    Кол-во: 259

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