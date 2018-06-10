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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2018 21:5910.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553742Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806553742

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039194/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 14:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 39194.rar

    Изменения в извещении

    Информация об изменениях 39194.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-26-06

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    DA.Borodin@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2018 21:59 GMT +310.06.2018 21:5910.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553742Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806553742Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 08:3010.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553742Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553742Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к гидравлической системе дорожно-строительной техники для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    2 085 554,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

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    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32.29

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы РК-КС35714-200.160/1-АП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Канат втягивания секции стрелы КС-35714.63.130 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Гидрозамок КС-45717.31.400 для опор крана КС-3574 Ду8мм Рном25МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы РК-КС4574А-100.80/3-ДП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Кран двухходовой У034.00.000-11 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Блок клапанный КС-45717.84.430-3 для автокрана КС-45717 Ивановец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Коробка отбора мощности КС 3577.14.100 автокран КС 3577 Ивановец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения опор РК-КС35714-63.40/1-АП"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Гидроклапан-регулятор ГКР 20-160-25 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Редуктор механизма поворота КС-3577.28.000-1 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Канат втягивания секций стрелы КС-45717.61.140 для автокрана КС-45717 Ивановец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы Ц51 РК-КС3577-200.160/3-АП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Ремкомплект гидроцилиндра подъема стрелы РК-КС4574А-200.140/3-ДП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Клапан предохранительный КС-45717.84.500 для автокрана КС-45717 Ивановец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Рукав высокого давления 12х21-1450-У ТУ 22-4756-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Клапан обратный управляемый КС-3577.84.700-1 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения опор РК-КС3577-100.80/2-ЕП"

    Кол-во: 14

    "Позиция 18"

    "Ремкомплект гидроцилиндра выдвижения стрелы РК-КС3577-100.80/3а-АП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Рукав din en 856 4sh 1d"

    Кол-во: 57

    "Позиция 20"

    "Рукав din en 853 2sn 1/2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 21"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 20х1,5 12 CX06FOS12S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Насос шестеренный НШ50У-3Л плоский левый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 22х1,5 14 (90) CX08FOS14S90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 16х1,5 10 CX06FOS10L"

    Кол-во: 32

    "Позиция 25"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 16х1,5 10 (45) CX05FOS10L45"

    Кол-во: 30

    "Позиция 26"

    "Гидрораспределитель гидросистемы тракторов Р160-3/1-111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Гидрораспределитель гидросистемы тракторов Р160-3/1-222"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Ш) 30х2 22 CX12MM22L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 30х2 22 CX12FOS22L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Гильза обжимная 2 SN 1/4 (гайка 17)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 26х1,5 18 (90) CX12FOS18L90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 20х1,5 12 (90) 701117"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 20х1,5 12 (45) CX06FOS12S45"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 18х1,5 10 CX06FOS10S"

    Кол-во: 32

    "Позиция 35"

    "Фитинг DN 10 DKO-S (Г) 18х1,5 10 (90) CX06FOS10S90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 18х1,5 12 CX05FOS12L"

    Кол-во: 40

    "Позиция 37"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 18х1,5 12 (90) CX05FOS12L90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 38"

    "Рукав din en 853 2sn 5/16"

    Кол-во: 70

    "Позиция 39"

    "Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14х1,5 6 (90) CX04FOS6S90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 22х1,5 15 CX08FOS15L"

    Кол-во: 32

    "Позиция 41"

    "Фитинг DN 12 DKO-L (Г) 22х1,5 15 (90) CX08FOS15L90"

    Кол-во: 32

    "Позиция 42"

    "Насос шестеренный НШ50У-3 плоский правый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Насос шестеренный НШ32У-3 плоский правый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Ш) 16х1,5 10 CX05MM10L"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Насос шестеренный НШ-32-АЗ круглый правого вращения"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Гильза обжимная 2 SN 5/8 (гайка 32,36)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Ш) 18х1,5 12 CX05MM12L"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Рукав din en 856 4sh 3/4"

    Кол-во: 57

    "Позиция 49"

    "Гильза обжимная 2 SN 3/8 (гайка 22)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 50"

    "Гильза обжимная 2 SN 3/4 (гайка 41)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Гильза обжимная 2 SN 1/2 (гайка 27)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 52"

    "Гидронасос 310.2.56.04 автокрана КС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Гидромотор не регулируемый механизма поворота 310.56.00 для автокранов Углич"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Гидромотор регулируемый грузовой лебедки 303.112.1000 для автокранов Ивановец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Фитинг DN 06 DKO-S (Г) 14х1,5 6 CX04FOS6S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Ш) 16х1,5 10 CX06MM10L"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Насос шестеренный НШ50А-3 круглый правый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 58"

    "Насос шестеренный НШ32У-3Л плоский левый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Насос шестеренный НШ32А-3Л круглый левый"

    Кол-во: 11

    "Позиция 60"

    "Гидронасос 310.3.112.03 автокрана КС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Ш) 24х1,5 16 CX08MM16S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 26х1,5 18 (45) CX12FOS18L45"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Ш) 22х1,5 15 CX06MM15L"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Рукав din en 853 2sn 3/8"

    Кол-во: 90

    "Позиция 65"

    "Рукав din en 853 2sn 1/4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Насос шестеренный НШ50А-3Л круглый левый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "Насос шестеренный НШ10У3Л левый"

    Кол-во: 9

    "Позиция 68"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 22х1,5 15 CX06FOS15L"

    Кол-во: 32

    "Позиция 69"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 18х1,5 12 (90) CX06FOS12L90"

    Кол-во: 36

    "Позиция 70"

    "Фитинг DN 12 DKO-L (Ш) 26х1,5 18 CX08MM18L"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 18х1,5 12 (45) CX05FOS12L45"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 16х1,5 10 (90) CX05FOS10L90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Гидрораспределитель клапанно-золотниковый моноблочный Р80-3/1-222 Ду16 Ру160кгс/см2 номинальный расход 80л/мин с тремя золотниками т ипа 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Ш) 18х1,5 12 CX06MM12L"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Фитинг DN 08 DKO-L (Г) 16х1,5 10 CX05FOS10L"

    Кол-во: 42

    "Позиция 76"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 18х1,5 12 CX06FOS12L"

    Кол-во: 40

    "Позиция 77"

    "Насос шестеренный НШ100А-3 правый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 30х2 22 (90) CX12FOS22L90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 79"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 30х2 22 (45) CX12FOS22L45"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Г) 26х1,5 18 CX12FOS18L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Фитинг DN 12 DKO-L (Ш) 22х1,5 15 CX08MM15L"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Гидромотор 310.2.112.00 автокрана КС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Фитинг DN 20 DKO-L (Ш) 26х1,5 18 CX12MM18L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 24х1,5 16 CX08FOS16S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 85"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 24х1,5 16 (90) CX08FOS16S90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 86"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 22х1,5 14 CX08FOS14S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 87"

    "Насос шестеренный НШ10У3 правый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 88"

    "Насос шестеренный НШ100А-3Л левый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Фитинг DN 12 DKO-S (Г) 24х1,5 16 (90) 701122"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Фитинг DN 10 DKO-L (Г) 22х1,5 15 (90) CX06FOS15L90"

    Кол-во: 36

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    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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