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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0101/18/4.3/0036759/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018

    Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0101/18/4.3/0036759/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553489Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806553489

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036759/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 0101/18/4.3/0036759/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 13:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ДОЗП_18_ДАстр-4.3-0036759_изменен.zip

    Изменения в извещении

    Продление подведения итогов.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-64-30

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    ebogacheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богачева Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    По адресу Организатора

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806553489Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806553489Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 14:0010.07.2018 14:0010.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553489Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 14:0010.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806553489Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов к оргтехнике и вычислительной технике для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    6 555 387,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    26.20.16.190

    Устройства ввода/вывода данных прочие

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания 399771-B21 HP385G2 800-1000 Watt, Hot Plug AC Redudant Power Supply"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок питания HP 500W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit, 720478-B21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Блок питания HP 512327-B21 750W CS HE Power Supply Kit для серверов HP DL360G6, 380G6, 350G6."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Блок питания ProLiant DL380/ML350 403781-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Блок питания для DL360 Gen9 HP Flex Slot Platinum 800W 720479-B21"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Блок питания для hp proliant dl 580 g5,pn/441830-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Блок питания для HP STORAGEWORKS P2000 G3 MSA (592267-001)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Блок питания резервный HP 499249-001 для серверов HP DL360G6/DL360G7/DL370G6 DL380G6 Hot Plug Redundant Power Supply 460W HSTNS-PD14 [DELTA] DPS-460EB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Вентилятор HP 496066-001 для серверов HP ProLiant DL380G7/DL380G6/DL385G5P/DL385G6 60x60x38mm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Вентилятор HP 507082-B21, HP BLc Single Active Cool, 12VDC 10A, для шасси BLc3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Вентилятор HP 532149-001 для сервера HP DL360 G7 Hewlett Packard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Вентилятор HP 766201-B21, HP High performance temperature fan kit, 25,4х38,1х10,49 см, для сервера DL360 Gen9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Вентилятор hp proliant dl 380 g5 407747-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Вентилятор hp proliant dl 580 g5, pn/449430-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Диск CD-R 700Mb 52х Cake Box Mirex 50шт. в упаковке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Диск DVD+R Mirex 16x Cake box 50 шт. (UL130013A1B) ТУ 9686-001-48590318-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Диск жесткий HP 581286-B21 600 Гб SAS Enterprise, 6 Гбит/с, 10000 об/мин, SFF (2,5''), двухпортовый, возможность горячей замены"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Диск жесткий WD10EZEX, Western Digital HDD SATA-III, 1000Gb Blue WD10EZEX, 7200rpm, 64MB buffer"

    Кол-во: 67

    "Позиция 19"

    "Картридж HP C9733A пурпурный для HP Color LaserJet 5500/N"

    Кол-во: 22

    "Позиция 20"

    "Картридж Q2612A для HP LJ 1010/1012/1015/3015/3020/3030"

    Кол-во: 7

    "Позиция 21"

    "Картридж Q7516A черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Картридж Samsung MLT-D203E, черный, для МФУ SL-M 3870FD"

    Кол-во: 305

    "Позиция 23"

    "Картридж НР CE505A черный для HP LJ P2055/P2035"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Комплект ремонтный C9153A. Part. №: C9153A (Оригинал), импорт, для принтера HP LaserJet 9000/9040. Ресурс 350 000 стр. В состав входит: 1. RG5-5751 – печка в сборе (Fuser assembly) - 1 шт. 2. RG5-5662 – ролик переноса заряда в наборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Контроллер HP 749974-B21, HP Smart Array P440ar/2Gb FBWC HP , 12 Гб/с, 2 порта, для сервера DL360 Gen9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Контроллер HP C8R09A для системы хранения данных MSA 2040 Hewlett Packard"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Манипулятор мышь A4 OP-720 3D black optical USB"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Модуль памяти HP 726719-B21 16 Гбайт (1 х 16 Гбайт), двухранговая x4,DDR4-2133, CAS-15-15-15, регистровая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Накопитель USB Mirex Rango dark 1000 Gb (13630-UHDRDA10) ТУ 4084-001-48590318-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Накопитель USB Mirex Swivel black 32 Gb (13600-FMURUS32) ТУ 4084-001-48590318-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Накопитель USB Mirex Swivel black 8 Gb (13600-FMURUS08) ТУ 4084-001-48590318-2015"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Патч-корд ЭКС-ШМС-5е (10 метров) ТУ 3574-006-001.450.628-01-99"

    Кол-во: 13

    "Позиция 33"

    "Патч-корд ЭКС-ШМС-5е (2 метра) ТУ 3574-006-001.450.628-01-99"

    Кол-во: 14

    "Позиция 34"

    "Патч-корд ЭКС-ШМС-5е (3 метра) ТУ 3574-006-001.450.628-01-99"

    Кол-во: 14

    "Позиция 35"

    "Патч-корд ЭКС-ШМС-5е (5 метров) ТУ 3574-006-001.450.628-01-99"

    Кол-во: 31

    "Позиция 36"

    "Патч-корд ЭКС-ШМС-5е (7,5 метров) ТУ 3574-006-001.450.628-01-99"

    Кол-во: 24

    "Позиция 37"

    "Принт-картридж 101R00434 для WC 5222"

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Термоблок Fuser Kit Xerox 109R00751. Part.№: 109R00751 (Оригинал), импорт. Блок фиксации в сборе для Xerox DC535/545/ 555/ WCP35/45/55 WC 245."

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Тонер-картридж HP (CE341A), голубой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Проектор BenQ MW529 (DLP, 1280х800, 3300 Лм, 13000:1, HDMI, VGA, S-Video, 1.9 кг)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Устройство многофункциональное Ricoh SP 3600SF (906365)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Принтер Oki ML5100FBeco 24-х игольчатая печатающая головка, 80-и колоночный матричный flatbed принтер Печать со скоростью до 375 символов в секунду Энергоэффективное устройство с потреблением 1.7Вт в спящем режиме Печать на многослойных формах: 1 ори"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Картридж HP Q5949X для HP LJ 1160/1320"

    Кол-во: 3

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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