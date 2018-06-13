Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Вентиль кислородный ВК-94-01" Кол-во: 50

"Позиция 2" "Вентиль пропан-бутановый ВБ-2" Кол-во: 1040

"Позиция 3" "Горелка ГВ-1-03 пропановая ГОСТ 12.2008" Кол-во: 26

"Позиция 4" "Горелка газовоздушная пропановая специализированная БУР-1003 с наконечниками №1 и №2" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Заглушка ВБ-2 к пропановому баллону ГОСТ 21804-94" Кол-во: 1130

"Позиция 6" "Редуктор баллонный аргоновый одноступенчатый с пружинным заданием БАРО-50-4 с пропускной способностью 50м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 12,5кгс/см2" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Редуктор БАО-5-2 баллонный одноступенчатый для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления ГОСТ 26-05-90-87" Кол-во: 4

"Позиция 8" "Редуктор баллонный ацетиленовый одноступенчатый с пружинным заданием малогабаритный БАО-5-МГ с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 1,5кгс/см2" Кол-во: 6

"Позиция 9" "Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый с пружинным заданием БКО-50-2 с пропускной способностью 50м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 12,5кгс/см2" Кол-во: 65

"Позиция 10" "Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый с пружинным заданием БКО-50-4 с пропускной способностью 50м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 12,5кгс/см2 ГОСТ 13861-89" Кол-во: 101

"Позиция 11" "Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый с пружинным заданием малогабаритный БКО-25-МГ с пропускной способностью 25м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 8кгс/см2" Кол-во: 33

"Позиция 12" "Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый с пружинным заданием миниатюрный БКО-50-Мини с пропускной способностью 50м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 12,5кгс/см2" Кол-во: 35

"Позиция 13" "Транспортно-заготовительные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Резак газокислородный универсальный Р2-01 для ручной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей до 200мм" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Резак газокислородный универсальный Р1-01 для ручной кислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей до 100мм" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Резак газокислородный пропановый Факел РС-3П для ручной резки углеродистых и низколегированных сталей до 300мм" Кол-во: 6

"Позиция 17" "Резак газокислородный пропановый Р2-01П для ручной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей 200мм" Кол-во: 17

"Позиция 18" "Резак газокислородный пропановый Р1-01П для ручной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей 100мм" Кол-во: 7

"Позиция 19" "Резак газокислородный пропановый Маяк 2-01 для ручной резки низкоуглеродистых и низколегированных сталей до 300мм ГОСТ 5191-79" Кол-во: 123

"Позиция 20" "Редуктор баллонный одноступенчатый БКО-50-4 по ТУ 3645-026-0022531-95" Кол-во: 43

"Позиция 21" "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием малогабаритный латунный БПО-5-5 с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2" Кол-во: 16

"Позиция 22" "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием малогабаритный БПО-5-МГ с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2" Кол-во: 20

"Позиция 23" "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием БПО-5-4 с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2" Кол-во: 53

"Позиция 24" "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием БПО-5-3 с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2" Кол-во: 30

"Позиция 25" "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием БПО-5-2 с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2" Кол-во: 25