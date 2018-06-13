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Номер извещения
31806555895
Уникальный номер закупки
18/4.3/0025545/ТГУхта
Наименование закупки
Поставка материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году (5 лотов) (0056/18/4.3/0025545/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горина Наталья Владимировна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой, плетеными изделиями, изделиями из пробки и прочими бытовыми изделиями, не включенными в другие группировки
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и писчебумажными и канцелярскими товарами
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
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Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Начальная цена
1 277 783,55
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
28.29
25.11.23
31.01.1
29.20.2
46.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 137
Кол-во: 200
Кол-во: 23
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
2 501 504,77
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
32.99.51
01
46.49.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 800
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 300
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 25
Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Начальная цена
3 365 456,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
27
23.12.13
25.99.29
22.22.1
31.01.1
16.23.1
13.92.16
25.72
22.1
22.29.2
23.41
23.19.23
25.99.1
46.41
46.41.1
46.42
46.42.2
46.43
46.44
46.47.3
46.49
46.49.1
46.49.2
46.65
46.66
46.74
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 120
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 420
Кол-во: 35
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 35
Кол-во: 5
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 70
Кол-во: 170
Кол-во: 170
Кол-во: 300
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 270
Кол-во: 10
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 430
Кол-во: 136
Кол-во: 14
Кол-во: 4
Кол-во: 54
Кол-во: 14
Кол-во: 54
Кол-во: 14
Кол-во: 50
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 120
Кол-во: 5
Кол-во: 50
Кол-во: 35
Кол-во: 35
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 24
Кол-во: 35
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 180
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 200
Кол-во: 220
Кол-во: 200
Кол-во: 120
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 200
Кол-во: 75
Кол-во: 100
Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Начальная цена
5 569 367,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
31.0
31.01.1
46.65
46.66
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 30
Кол-во: 83
Кол-во: 10
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 9
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 13
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 32
Кол-во: 61
Кол-во: 28
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 16
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году
Начальная цена
2 478 884,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
28.14.11.120
49.20.19.190
28.21.11.111
28.15.24.113
28.14
28.15
28.21
49.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
Кол-во: 1040
Кол-во: 26
Кол-во: 20
Кол-во: 1130
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 65
Кол-во: 101
Кол-во: 33
Кол-во: 35
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 17
Кол-во: 7
Кол-во: 123
Кол-во: 43
Кол-во: 16
Кол-во: 20
Кол-во: 53
Кол-во: 30
Кол-во: 25
Кол-во: 16
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