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    Главная / Торги / Поставка материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году (5 лотов) (0056/18/4.3/0025545/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Поставка материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году (5 лотов) (0056/18/4.3/0025545/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806555895

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025545/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка материалов для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году (5 лотов) (0056/18/4.3/0025545/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 25545.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Закупки и тендеры Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов

    Закупки и тендеры Камеры, печи и печные горелки

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле изделиями из фарфора и стекла и чистящими средствами

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой, плетеными изделиями, изделиями из пробки и прочими бытовыми изделиями, не включенными в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и писчебумажными и канцелярскими товарами

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов благоустройства и других МТР для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Начальная цена

    1 277 783,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    28.29

    Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    25.11.23

    Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные изделия из черных металлов или алюминия

    31.01.1

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    29.20.2

    Прицепы и полуприцепы; контейнеры

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73

    Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект сит для щебня с квадратной ячейкой исполнение 1, обечайка d=300мм, h=75мм, оцинк. сталь; сетка-латунь; перфолист- оцин. сталь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Комплект сит для песка КСИ 6шт, исполнение 4, обечайка d=300мм, h=75мм, оцинк. сталь; сетка-латунь; перфолист- оцин. сталь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ограждение дорожное 11ДО/130-0,75-3,0-1,08 (СД-1,68 Ш 12) L4.Г.Ц.Ограждение дорожное ДО"

    Кол-во: 137

    "Позиция 4"

    "Анкер Пруттекс Р 80 R F"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Скамья стальная Бульвар (ВхШхД) 840х750х2000 мм, вес 44 кг., цвет тик"

    Кол-во: 23

    "Позиция 6"

    "Урна уличная УКП-2 (ВхШхГ) 650х360х300 мм, вес 12кг., цвет черный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Контейнер для сбора и хранения линейных ламп КРЛ 1-180"

    Кол-во: 10

    Лот 2

    Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР новогоднего оформления для Административного здания ООО "Газпром трансгаз Ухта"

    Начальная цена

    2 501 504,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    32.99.51

    Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения, в том числе для показа фокусов и шуточных номеров

    01

    Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.49

    Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Короб декоративный каркасный алюминиевый для шаров новогодних, размер 0,8х0,7х0,7м, артикул ОК-401"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Короб декоративный каркасный алюминиевый для шаров новогодних, размер 0,6х0,5х0,5м, артикул ОК-401"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Шар пластиковый новогодний малый с логотипом Д=55мм, (цвет синий Ral 5015) c нанесением логотипа белым цветом Ral 9016 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Шар пластиковый новогодний малый с логотипом Д=55мм, (цвет белый Ral 9016) c нанесением логотипа синим цветом Ral 5015 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Шар пластиковый новогодний малый с логотипом Д=80мм, (цвет синий Ral 5015) c нанесением логотипа белым цветом Ral 9016 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 800

    "Позиция 6"

    "Шар пластиковый новогодний малый с логотипом Д=80мм, (цвет белый Ral 9016) c нанесением логотипа синим цветом Ral 5015 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 800

    "Позиция 7"

    "Шар пластиковый новогодний малый с логотипом Д=100мм, (цвет синий Ral 5015) c нанесением логотипа белым цветом Ral 9016 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 800

    "Позиция 8"

    "Шар пластиковый новогодний малый с логотипом Д=100мм, (цвет белый Ral 9016) c нанесением логотипа синим цветом Ral 5015 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 800

    "Позиция 9"

    "Шар пластиковый новогодний средний с логотипом Д=150мм, (цвет белый Ral 9016) c нанесением логотипа синим цветом Ral 5015 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 300

    "Позиция 10"

    "Шар пластиковый новогодний средний с логотипом Д=150мм, (цвет синий Ral 5015) c нанесением логотипа белым цветом Ral 9016 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 300

    "Позиция 11"

    "Шар пластиковый новогодний большой с логотипом Д=200мм (цвет синий Ral 5015) c нанесением логотипа белым цветом Ral 9016 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Шар пластиковый новогодний большой с логотипом Д=200мм (цвет белый Ral 9016) c нанесением логотипа синим цветом Ral 5015 ООО "Газпром трансгаз Ухта""

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Сосна искусственная Звездная, Н=2,7 м, артикул 10270"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ель искусственная Принцесса, Н=1,8 м, артикул П2-180"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ель искусственная Премиум, Н=2,0 м, артикул ПМ-200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Ель искусственная Премиум, Н=2,5 м, артикул ПМ-250"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Ель искусственная Гжель, Н=1,6 м, артикул KP7416"

    Кол-во: 25

    Лот 3

    Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Начальная цена

    3 365 456,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    27

    Оборудование электрическое

    23.12.13

    Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие многослойные

    25.99.29

    Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    22.22.1

    Изделия пластмассовые упаковочные

    31.01.1

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    16.23.1

    Изделия деревянные строительные (кроме сборных зданий) и столярные прочие

    13.92.16

    Изделия мебельно-декоративные, не включенные в другие группировки; комплекты тканей и пряжи для изготовления пледов, гобеленов и аналогичных изделий

    25.72

    Замки и петли

    22.1

    Изделия резиновые

    22.29.2

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    23.41

    Изделия керамические хозяйственные и декоративные

    23.19.23

    Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампулы из стекла

    25.99.1

    Металлоизделия для ванной и кухни

    Классификатор ОКВЭД2

    46.41

    Торговля оптовая текстильными изделиями

    46.41.1

    Торговля оптовая текстильными изделиями, кроме текстильных галантерейных изделий

    46.42

    Торговля оптовая одеждой и обувью

    46.42.2

    Торговля оптовая обувью

    46.43

    Торговля оптовая бытовыми электротоварами

    46.44

    Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами

    46.47.3

    Торговля оптовая коврами и ковровыми изделиями

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    46.49.1

    Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой

    46.49.2

    Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями

    46.65

    Торговля оптовая офисной мебелью

    46.66

    Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

    46.74

    Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ведро для мусора Hailo, арт.78100, 14 литром размер 36*26, материал -сталь , цвет-серебристый"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Баранчик с блюдом арт.6943, d-35см, H-13,2см., сталь нержавеющая KPS"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Салфетница классическая Арт. 431419"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Сухарница Тюльпан "Белоснежка арт. 80.06884.00.1, Ломоносовский фарфор, Высота 48 мм, диаметр 215 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 5"

    "Розетка Тюльпан "Белоснежка" арт. 80.06618.00.1, Высота 22мм, диаметр 98 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Набор тарелок 18 шт, артикул 018742"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Чашка чайная с блюдцем 275мл. - Московский с лентой", артикул 017442, материал фарфор, кол-во 2 предмета"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Подушка Verossa Бамбук 50х70 ткань Сатин 100% хлопок"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Подушка Verossa Бамбук 70х70 ткань Сатин 100% хлопок"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Одеяло Verossa Бамбук легкое Евро 200х220 ткань Сатин 100% хлопок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Ведро оцинкованное, 10л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Жалюзи вертикальные тканевые, цвет-лайн кремовый, размер (ВхШ) 1,5х1,4м, крепление стеновое, поворотный механизм слева"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Жалюзи вертикальные тканевые, цвет-лайн кремовый, размер (ВхШ) 1,5х1,4м, крепление стеновое, поворотный механизм справа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Зеркало настенное с пескоструйной обработкой 8С-D005 высота 100см ширина 60см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Зеркало настенное с пескоструйной обработкой 10С-D001 высота 130см ширина 60см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Мыльница настенная Акванет 3611 цвет: хром, материал: латунь, код товара: 323024"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Ерш туалетный Телерин белый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Держатель для туалетной бумаги металлический хромированный 3086 арт. 334089"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ерш туалетный SVIP, арт.132683, пластик, цвет белый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 20"

    "Полотенце вафельное однотонное , 240гр"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Мешок для мусора 30л Комус, арт.301955, 50*70, 30шт. в упаковке, 25 мкм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Мешок для мусора 60л Комус, арт.274532, 70*110, 30 шт. в упаковке, 25 мкм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Мешок для мусора 120л Комус, арт.328807, 70*110, 10 шт. в упаковке,60 мкм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 24"

    "Насадка для швабры-флаундера ЭкоКолекция, арт.144352, 40х11, материал микрофибра"

    Кол-во: 420

    "Позиция 25"

    "Комплект для уборки SVIP, арт.144344, длина рукоятки 75 см, цвет серебристый"

    Кол-во: 35

    "Позиция 26"

    "Сушилка для белья Zalger, арт.173459, размер 176*54*108"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Таз пластмассовый Idea, арт.522044, материал-пластик, объем 16л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Швабра Vileda арт.155437, 40х10, длина рукоятки 150 см, материал рукоятки-металл"

    Кол-во: 35

    "Позиция 29"

    "Шкаф для ключей OfficeForce, арт.409163, вместимость 200 ключей, материал-металл, 550*140*380"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Шкаф для ключей OfficeForce, арт.198487, вместимость 50 ключей, материал-металл, 380*80*550"

    Кол-во: 7

    "Позиция 31"

    "Отпариватель GM -Q7 Multi-T Blue тип :вертикальный, Отпариватель -пароочиститель + комплект дополнительных аксессуаров"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Механизм цилиндровый симметричный ЛПУВ.УК 40х40мм латунь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 33"

    "Петля дверная сталь универсальная 2ВВ 4"(100х75х2,5)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Петля дверная сталь универсальная 2ВВ 5"(125х75х2,5)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Комплект постельного белья Verossa Кружевная сказка-евро, ткань страйп сатин, пододеяльник 200х220(1), простыня 220х240(1), наволочка 50х70(2) + 70х70(2)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 36"

    "Комплект постельного белья Verossa Серебряный вальс-евро, ткань страйп сатин, пододеяльник 200х220(1), простыня 220х240(1), наволочка 50х70(2) + 70х70(2)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 37"

    "Халат махровый цвет белый, рукав втачной, воротник шалька, 360г/м2 100% хлопок, р.50"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Халат махровый мужской цвет белый, рукав втачной, воротник кимоно , 360г/м2 100% хлопок, р.56"

    Кол-во: 14

    "Позиция 39"

    "Полотенце махровое белое 50смх70см, плотность 460гр/м гладкокрашеное"

    Кол-во: 70

    "Позиция 40"

    "Полотенце махровое белое 50смх100см, плотность 500 гр/м гладкокрашеное"

    Кол-во: 170

    "Позиция 41"

    "Полотенце махровое белое 70смх140см, плотность 500 гр/м гладкокрашеное"

    Кол-во: 170

    "Позиция 42"

    "Тапочки одноразовые Стандарт арт. 2020а, размер 42-44, цвет белый, толщина подошвы 4 мм, подошва ППЭ, открытый мыс, союзка спандбокс каждая пара имеет индивидуальную упаковку"

    Кол-во: 300

    "Позиция 43"

    "Бутыль пластиковая 18,9л."

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Набор столовых приборов Арт. СН-24М18ЦМГ, 24 предмета. Модель М-18 "Посольский" (нержавеющая сталь, 6 персон). В набор входят: вилки столовые-6шт., ложки столовые-6шт., ложки чайные -6шт., ножи столовые- 6 шт."

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Стакан для напитков из бесцветного хрусталя высота 11 см, диаметр горлышка 6,8см, Объем 250гр."

    Кол-во: 270

    "Позиция 46"

    "Набор хрустальных стаканов 6 шт., 330мл."

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Кувшин хрустальный для напитков (с крышкой) 1,2л, высота 21 см. объем 1,2л."

    Кол-во: 50

    "Позиция 48"

    "Шнур полипропиленовый плетеный мягкий NoName, арт.603738, длина 20м"

    Кол-во: 40

    "Позиция 49"

    "Бирка для ключей 10 шт/уп, черная, арт. 147846"

    Кол-во: 430

    "Позиция 50"

    "Флаг "Газпром трансгаз Ухта" 100х150 см, ткань Т 402 мультифлаг-сетка, плотность 118г/м², односторонний, горизонтальный"

    Кол-во: 136

    "Позиция 51"

    "Флаг "Газпром трансгаз Ухта" 150х225 см, ткань Т 402 мультифлаг-сетка, плотность 118г/м², односторонний, горизонтальный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 52"

    "Флагшток основание блин темный бук Ø320 h75мм, древко цельное темный бук с проточкой Ø34 h2200мм, на вершине капля темный бук Ø35, h1900мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Флаг Республики Коми 100х150 см, ткань Т 402 мультифлаг-сетка, плотность 118г/м², односторонний, горизонтальный"

    Кол-во: 54

    "Позиция 54"

    "Флаг Республики Коми 150х225 см, ткань Т 402 мультифлаг-сетка, плотность 118г/м², односторонний, горизонтальный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 55"

    "Флаг РФ 100х150 см, ткань Т 402 мультифлаг-сетка, плотность 118г/м², односторонний, горизонтальный"

    Кол-во: 54

    "Позиция 56"

    "Флаг РФ 150х225 см, ткань Т 402 мультифлаг-сетка, плотность 118г/м², односторонний, горизонтальный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 57"

    "Замок врезной Apecs 6000-CR, арт.ID:11370, 2018 хром в сборе с цилиндром и ответной планкой"

    Кол-во: 50

    "Позиция 58"

    "Замок врезной 96-85М цвет золото, цилиндр+ручка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Механизм цилиндровый симметричный Л 30х30мм латунь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 60"

    "Механизм цилиндровый симметричный Л 35х35мм латунь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 61"

    "Механизм цилиндровый симметричный Л 40х40мм латунь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Механизм цилиндровый симметричный ЛПУВ.УК 30х30мм латунь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Механизм цилиндровый симметричный ЛПУВ.УК 35х35мм латунь"

    Кол-во: 30

    "Позиция 64"

    "Мойка врезная круглая с одной чашей с отверстием для смесителя из нержавеющей стали толщиной 0,8мм со сливом 3,5" диаметром 510мм MELANA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Сифон гофрированный СГВ 632 Элит удлинённый для мойки, нержавеющий выпуск, длина 1200 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Ложка чайная мод. М-18 "Посольский", Арт.ЛЧ-М18 (нержавеющая сталь), вес 24гр."

    Кол-во: 120

    "Позиция 67"

    "Ковер грязезащитный ворсовый на ПВХ-основе ЭкоКолекция, арт.17295, ширина 600, длина 900, цвет-серый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Ковш пластмассовый арт.624938, объем -1,5л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Система уборки Ультра -Спид Vileda, арт.213386, Ведро с отжимом, флаундер в сборе(рукоятка, держатель) насадка МОП"

    Кол-во: 35

    "Позиция 70"

    "Ведро 25л Vileda, арт.614269, пластик, цвет серый"

    Кол-во: 35

    "Позиция 71"

    "Набор эмалированных кастрюль (1,5;2,9;3,9 л), артикул 1С33, ГОСТ 24788-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Сковорода со съемной ручкой, со стеклянной крышкой 220/50 арт.с225, литая из алюминиевых сплавов кокильного литья"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Сковорода со съемной ручкой, со стеклянной крышкой 240/60 арт.с247, литая из алюминиевых сплавов кокильного литья"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Бак для мусора М-пластика, арт. 392945,90л, пластик, серый"

    Кол-во: 24

    "Позиция 75"

    "Сервиз чайно-кофейный "Монреаль" на 6 персон, 29 предметов, артикул 025492, материал: фарфор"

    Кол-во: 35

    "Позиция 76"

    "Стакан низкий Гладкий 250мл , арт.02с1021, высота 93мм, диаметр 76мм, вес 300гр."

    Кол-во: 180

    "Позиция 77"

    "Стакан высокий Гладкий 280мл, арт.03с1018-42 высота 141мм, диаметр 69мм, вес 360гр."

    Кол-во: 180

    "Позиция 78"

    "Фужер для шампанского "Эдем" 170 мл Арт. 13с1687 высота 202мм, диаметр 55,5мм, вес 135гр."

    Кол-во: 180

    "Позиция 79"

    "Бокал "Эдем" 280 мл Арт. 13с1688 высота 185мм, диаметр 84мм, вес 112гр."

    Кол-во: 180

    "Позиция 80"

    "Рюмка "Эдем" 65 мл Арт. 14с1801 высота 129мм, диаметр 55мм, вес 70 гр."

    Кол-во: 180

    "Позиция 81"

    "Бокал "Эдем" 210 мл Арт. 13с1689 высота 169мм, диаметр 77мм, вес 112гр."

    Кол-во: 180

    "Позиция 82"

    "Поднос круглый 35 см (нержавеющая сталь)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Поднос прямоугольный 38х28 см (нержавеющая сталь)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Поднос прямоугольный 33х25 см (нержавеющая сталь)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 85"

    "Вилка столовая мод. М-9 "Волна" Арт.СВ-4 (нержавеющая сталь)вес 32гр."

    Кол-во: 200

    "Позиция 86"

    "Ложка чайная мод. М-9 "Волна" Арт.СЧ-64 (нержавеющая сталь)вес 17гр."

    Кол-во: 220

    "Позиция 87"

    "Ложка столовая мод. М-9 "Волна" Арт.СЛ-44 (нержавеющая сталь)вес 42 гр."

    Кол-во: 200

    "Позиция 88"

    "Ложка кофейная мод. М-18 "Посольский", Арт.ЛК-М18 (нержавеющая сталь), вес 15гр."

    Кол-во: 120

    "Позиция 89"

    "Кружка керамическая чайная 400мл"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Кастрюля эмалированная 5л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Кастрюля эмалированная 3л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Набор половников кухонный 7 предметов с пластиковой ручкой арт. 1с123"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Вилка столовая Тройка из нержавеющей стали толщиной 2,5мм ГОСТ 28973-91"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Ложка чайная Славяна 1С162 нержавеющая сталь ГОСТ 27002-86"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Ложка столовая Вираж СЛ-54П нержавеющая сталь ГОСТ 27002-86"

    Кол-во: 20

    "Позиция 96"

    "Тарелка столовая d=240мм мелкая, фарфоровая белая "Кашуб-хел""

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "Тарелка столовая d=240мм глубокая, фарфоровая белая "Кашуб-хел""

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Простыня ВМИ 405, 1,5 спальная, бязь, 150см х 215см; 100% хлопок, белая, плотность 142 гр/м2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 99"

    "Дорожка ковровая коллекция Супер Акварель, шир 2 м, арт.26552_22133d, Состав: 100% п/п плотность 320.000 точек/м.кв, высота ворса 9-10мм"

    Кол-во: 75

    "Позиция 100"

    "Держатель для туалетной бумаги арт.334089, металл, цвет-серебристый"

    Кол-во: 100

    Лот 4

    Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Начальная цена

    5 569 367,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    31.0

    Мебель

    31.01.1

    Мебель для офисов и предприятий торговли

    Классификатор ОКВЭД2

    46.65

    Торговля оптовая офисной мебелью

    46.66

    Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гостиничный сейф Aiko Hotel SH-23. EL, одностенный, тип замка электронный, внешние размеры 230х300х250мм, внутренний объем 13л, вес 6к, цвет серый"

    Кол-во: 13

    "Позиция 2"

    "Сейф мебельный для хранения документов Aiko ASM-63T, одностенный, корпус толщиной 3мм, двустенная дверь с передней плитой в 6мм, встроенное отделение, замки ключевые 8-сувальдные, съемная полка, внешние размеры 630х440х380мм, внутренний объем 71л, ве"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Стеллаж металлический СТ-023 2200х1200х600 5 ярусов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Стеллаж металлический СТ 255-2.0 (артикул С.АР.17 размер 2000х1000х500)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Стул офисный ISO Chrome арт. СМКЗ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Кресло для посетителя CHAIRMAN 659 обивка Экопремиум, подлокотники деревянные, каркас немонолитный, набивка кресла стандартный поролон плотность 25-40 кг/м.куб."

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Кресло руководителя CHAIRMAN 310TW10 Обивка Экокожа + ткань синяя Подлокотники пластиковые Механизм качения с возможностью фиксации кресла в рабочем положении Крестовина Пластиковая Каркас монолитный"

    Кол-во: 83

    "Позиция 8"

    "Панели боковые Фокус П01 780х76х451 Орех Шале"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Панели декоративные Фокус 2546 1987х38х440 Орех Шале"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Панели высокие Фокус П03 2188х76х451 Орех Шале"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Шкаф для одежды серии Фокус К01 2150х866х448 + топ Т02 38х1735х450 Орех Шале"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шкаф для одежды серии Фокус К2583 1950х800х440 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Шкаф для книг серии Фокус К03 2150х866х450 Орех Шале"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Шкаф комбинированный серии Фокус К2580 1950х800х440 Орех Шале"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Шкаф для книг серии Фокус К03 2150х866х450 Орех Шале+ топ Т04 38х868х450"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Тумба мобильная серии Фокус К2502 632х438х576 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Тумба сервисная серии Фокус К06 700х866х560 + топ К12 38х1862х602 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Тумба сервисная серии Фокус К06 700х866х560 + топ К12-01 38х1862х602, Орех Шале"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Тумба сервисная серии Фокус К05 742х866х448+ топ Т04 38х868х450, Орех Шале"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Тумба приставная серии Формула 1276 740х432х650 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Стол письменный серии Формула 2200 740х1000х8000 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 9

    "Позиция 22"

    "Стол письменный серии Формула 2201 740х1200х800 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Стол письменный серии Формула 2206 740х1400х800 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Стол письменный серии Формула 2208 740х1800х800 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Стол круглый серии Формула 2235 740хd=1200 Орех Шале"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Приставка большая серии Формула 2240 740х1635х725 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Приставка серии Формула 2241 740х800х1000 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "Переход серии Формула 2246 740х800х800 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Шкаф для книг серии Формула 1153 1179х800х442 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Шкаф для книг серии Формула 1169 1947х400х442 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Шкаф для книг серии Формула 1170 1947х400х442 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Шкаф для одежды серии Формула 1172 1947х600х442 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Шкаф комбинированный серии Формула Ф1177 1947х800х442 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Шкаф для одежды серии Формула Ф1178 1947х800х442 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 13

    "Позиция 35"

    "Стол приставной серии Фокус К25 698х1202х802 Орех Шале"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Стол для заседаний серии Фокус К32 738х1992х1102 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Стол рабочий серии Фокус К09 738х1992х1002 Орех Шале"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Подставка под системный блок 1815 104х500х250 цвет дуб Онтарио"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Стол рабочий серии Атрибут 1516 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Стол для заседаний серии Атрибут 1518 753х2100х1005 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Стол журнальный серии Атрибут 1519 521х1100х640 Орех Шале"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Приставка серии Атрибут 1369 753х1200х810 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Тумба выкатная серии Атрибут А2501 580х404х454 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Тумба сервисная с центральным замком серии Атрибут А2510 606х1200х530 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Шкаф для книг закрытый со стеклом серии Атрибут А2568 1944х800х384 Орех Шале"

    Кол-во: 10

    "Позиция 46"

    "Шкаф для одежды серии Атрибут А2570 1944х800х384 Орех Шале"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Стол рабочий серии Профит 1588 740Х1600Х700 Песочная мозаика"

    Кол-во: 32

    "Позиция 48"

    "Стол приставной серии Профит 1586 740Х1200Х700 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 61

    "Позиция 49"

    "Шкаф для одежды серии Профит 1179 1947х800х596 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 28

    "Позиция 50"

    "Шкаф-колонка закрытый серии Профит 5264 1944х400х384 Дуб Шамони светлый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Шкаф закрытый серии Профит 5269 1944х800х384 Дуб Шамони светлый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Шкаф открытый серии Профит С15.1 1944х800х384 Дуб Шамони светлый"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Подставка под системный блок серии Профит 1815 104х500х250 Дуб Шамони светлый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Тумба мобильная серии Формула 1271 740х800х650 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 7

    "Позиция 55"

    "Тумба мобильная серии Формула 1274 610х432х530 Песочная Мозаика"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Шкаф антресоль закрытый С11.2 Этюд бук Бавария"

    Кол-во: 4

    "Позиция 57"

    "Стеллаж офисный металлический серии MS STANDART ВхШхГ 2550х700х600 (3полки)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Стеллаж офисный металлический серии MS STANDART ВхШхГ 2550х1000х600 (3полки)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Тумба мобильная с замком Профит арт. 2501 580х404х454 Орех Онтарио 160"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Шкаф для одежды Профит арт. 2571 1944х800х600 Орех Онтарио 160"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Шкаф для одежды С 15.3 серии Этюд 1944х800х384 цвет бук Бавария"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Стеллаж офисный металлический серии MS 1000 ВхШхГ 2200х700х400 (7полок)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Стеллаж офисный металлический серии MS 1000 ВхШхГ 2200х1000х400 (7полок)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Стол кухонный СТ 2 720х720х750 Цвет покрытия по выбору."

    Кол-во: 4

    "Позиция 65"

    "Стол кухонный СТ 3 1150х720х750 Цвет покрытия по выбору."

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Столешница серии Флэт арт.2156 длина 2100мм цвет к690 Венера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Шкаф навесной с одной дверью Рицца 1 Арт. W1D_L_75_60 750x600x315 Цвет Дуб Медовый."

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Шкаф навесной с одной дверью Рицца 1 Арт. W2D_L_75_60 750x600x315 Цвет Дуб Медовый."

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Шкаф сушка Рицца 1 Арт. 401187 двухуровневая с пластиковым поддоном в полку шириной (60) + Полка с одной дверью Арт. W1D_L_75_60 750x600x315.Цвет Дуб Медовый."

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Стул офисный ISO Chrome, хромированные ножки, обивка ткань, цвет черный, размер 82х47х54см"

    Кол-во: 16

    "Позиция 71"

    "Шкаф для одежды С15.3.1 Этюд бук Бавария"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Тумба Р20.18 стационарная с замком Этюд бук Бавария"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Кресло руководителя СН-411 экокожа, цвет черный."

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Шкаф закрытый серии Этюд модель С15.2 цвет светло-серый размеры (ВхШхГ) 1942х800х384мм"

    Кол-во: 2

    Лот 5

    Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555895Дата и время окончания срока приема заявок Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555895Дата и время вскрытия заявок Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555895Подведение итогов не позднее Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 годуСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газопламенного оборудования для нужд филиалов ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2018 году

    Начальная цена

    2 478 884,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    28.14.11.120

    Клапаны регулирующие

    49.20.19.190

    Услуги железнодорожного транспорта по перевозке прочих грузов, не включенные в другие группировки

    28.21.11.111

    Горелки газовые

    28.15.24.113

    Редукторы конические и коническо-цилиндрические

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    28.15

    Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов

    28.21

    Производство печей, термокамер и печных горелок

    49.4

    Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль кислородный ВК-94-01"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Вентиль пропан-бутановый ВБ-2"

    Кол-во: 1040

    "Позиция 3"

    "Горелка ГВ-1-03 пропановая ГОСТ 12.2008"

    Кол-во: 26

    "Позиция 4"

    "Горелка газовоздушная пропановая специализированная БУР-1003 с наконечниками №1 и №2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Заглушка ВБ-2 к пропановому баллону ГОСТ 21804-94"

    Кол-во: 1130

    "Позиция 6"

    "Редуктор баллонный аргоновый одноступенчатый с пружинным заданием БАРО-50-4 с пропускной способностью 50м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 12,5кгс/см2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Редуктор БАО-5-2 баллонный одноступенчатый для понижения давления газа, поступающего из баллона, и автоматического поддержания заданного рабочего давления ГОСТ 26-05-90-87"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Редуктор баллонный ацетиленовый одноступенчатый с пружинным заданием малогабаритный БАО-5-МГ с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 1,5кгс/см2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый с пружинным заданием БКО-50-2 с пропускной способностью 50м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 12,5кгс/см2"

    Кол-во: 65

    "Позиция 10"

    "Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый с пружинным заданием БКО-50-4 с пропускной способностью 50м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 12,5кгс/см2 ГОСТ 13861-89"

    Кол-во: 101

    "Позиция 11"

    "Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый с пружинным заданием малогабаритный БКО-25-МГ с пропускной способностью 25м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 8кгс/см2"

    Кол-во: 33

    "Позиция 12"

    "Редуктор баллонный кислородный одноступенчатый с пружинным заданием миниатюрный БКО-50-Мини с пропускной способностью 50м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 200кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 12,5кгс/см2"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Транспортно-заготовительные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Резак газокислородный универсальный Р2-01 для ручной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей до 200мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Резак газокислородный универсальный Р1-01 для ручной кислородной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей до 100мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Резак газокислородный пропановый Факел РС-3П для ручной резки углеродистых и низколегированных сталей до 300мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Резак газокислородный пропановый Р2-01П для ручной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей 200мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 18"

    "Резак газокислородный пропановый Р1-01П для ручной разделительной резки нелегированных и низколегированных сталей 100мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Резак газокислородный пропановый Маяк 2-01 для ручной резки низкоуглеродистых и низколегированных сталей до 300мм ГОСТ 5191-79"

    Кол-во: 123

    "Позиция 20"

    "Редуктор баллонный одноступенчатый БКО-50-4 по ТУ 3645-026-0022531-95"

    Кол-во: 43

    "Позиция 21"

    "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием малогабаритный латунный БПО-5-5 с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 22"

    "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием малогабаритный БПО-5-МГ с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием БПО-5-4 с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2"

    Кол-во: 53

    "Позиция 24"

    "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием БПО-5-3 с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 25"

    "Редуктор баллонный пропановый одноступенчатый с пружинным заданием БПО-5-2 с пропускной способностью 5м3/ч с наибольшим давлением газа на входе 25кгс/см2 и наибольшим рабочим давлением 3кгс/см2"

    Кол-во: 25

    "Позиция 26"

    "Вентиль баллонный тонкой регулировки ВТР-1-М160 УХЛ ручной штуцерный нержавеющая сталь 12Х18Н10Т, манометр МП2-У с диапазоном измерения 0-160кгс/см2, газообразные среды -60+300C, ГОСТ 5761-74"

    Кол-во: 16

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
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    Прием заявок:
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