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Номер извещения
31806555902
Уникальный номер закупки
18/4.3/0023701/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" ( 0056/18/4.3/0023701/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2018 09:1019.06.2018 09:1019.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555902Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555902Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Начальная цена
7 923 258,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
21.20.23.199
21.20.23.110
21.20
21.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
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Кол-во: 408
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Кол-во: 500
Кол-во: 1000
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