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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" ( 0056/18/4.3/0023701/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.

    Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" ( 0056/18/4.3/0023701/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806555902

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023701/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" ( 0056/18/4.3/0023701/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 23701.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 13.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2018 09:00 GMT +319.06.2018 09:0019.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2018 09:1019.06.2018 09:1019.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555902Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555902Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555902Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для диагностического отделения для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    7 923 258,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.199

    Средства нелечебные прочие

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    21.20.2

    Производство материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Зонд аспирационный «Юнона»:"

    Кол-во: 70

    "Позиция 2"

    "Набор гинекологический "Юнона""

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Набор гинекологический «Юнона»"

    Кол-во: 1450

    "Позиция 4"

    "Набор гинекологический "Юнона""

    Кол-во: 1200

    "Позиция 5"

    "Бумажные медицинские простыни"

    Кол-во: 18

    "Позиция 6"

    "Фартук"

    Кол-во: 800

    "Позиция 7"

    "Брюки"

    Кол-во: 540

    "Позиция 8"

    "Брюки"

    Кол-во: 480

    "Позиция 9"

    "Бахилы"

    Кол-во: 720

    "Позиция 10"

    "Бахилы"

    Кол-во: 14000

    "Позиция 11"

    "Шапочка-берет"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 12"

    "маска медицинская"

    Кол-во: 24000

    "Позиция 13"

    "Халат хирургический"

    Кол-во: 450

    "Позиция 14"

    "Халат хирургический"

    Кол-во: 408

    "Позиция 15"

    "адсорбирующие пеленки"

    Кол-во: 560

    "Позиция 16"

    "адсорбирующие пеленки"

    Кол-во: 500

    "Позиция 17"

    "Салфетка одноразовая Простыня"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 18"

    "Пеленка"

    Кол-во: 2520

    "Позиция 19"

    "Салфетка одноразовая"

    Кол-во: 1330

    "Позиция 20"

    "Простыня на операционный стол"

    Кол-во: 280

    "Позиция 21"

    "Простыня на операционный стол"

    Кол-во: 440

    "Позиция 22"

    "Простыня для операций"

    Кол-во: 240

    "Позиция 23"

    "Простыня"

    Кол-во: 510

    "Позиция 24"

    "Простыня одноразовая"

    Кол-во: 672

    "Позиция 25"

    "Покрытие инструментального стола"

    Кол-во: 180

    "Позиция 26"

    ""КБО-57 (для абдомин-пром области) (5упак) ""

    Кол-во: 35

    "Позиция 27"

    "КБО-02 (для ограничения операционного поля)"

    Кол-во: 78

    "Позиция 28"

    "КБО-46 (для лапароскопии)"

    Кол-во: 78

    "Позиция 29"

    "Ложка гинекологическая Фолькмана ОП"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 30"

    "Кристаллы «Легран седативный» уп 1кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 31"

    "Средство для ингаляций «Тонус+П» Фл.20г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Гель специального назначения массажный "Солёное озеро" Банка 200 мл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Гель специального назначения массажный "Чажемтовский" Банка 200 мл"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "Соль йодобромная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "эмульсия скипидарная желтая 1фл/100 мл"

    Кол-во: 85

    "Позиция 36"

    "эмульсия скипидарная белая 1фл/100 мл"

    Кол-во: 85

    "Позиция 37"

    "Манжета для измерения давления размер 31-40см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Электрод грудной вакуумный,комплект 6 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Электрод-прищепка, комплект 4 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Термометр электронный ПМ для контроля холодовой цепи "ТЕРМОМЕР", срок службы 60 мес."

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Стетофонендоскоп"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    ""Комплект Демеркуризации ТУ 9452-003-29496068-2001(Экотром)""

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Ролик"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Этикет-лента"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Этикет-пистолет"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Наматрасник на резинке"

    Кол-во: 6

    "Позиция 47"

    "Костюм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 48"

    "Набор для СПА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Экран"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Аптечка первой помощи"

    Кол-во: 25

    "Позиция 51"

    ""Контейнер ""

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Контейнер"

    Кол-во: 22

    "Позиция 53"

    "Контейнер"

    Кол-во: 25

    "Позиция 54"

    ""Контейнер""

    Кол-во: 25

    "Позиция 55"

    "Шпатель"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 56"

    "Тубусы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Электрод"

    Кол-во: 550

    "Позиция 58"

    "Электрод"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 59"

    "Электрод"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 60"

    "Электрод"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 61"

    "Термобумага Zобразная сложенная для спирографа SPIROVIT SP-1. SHILLER"

    Кол-во: 30

    "Позиция 62"

    "Бумага длч аппарата ЭКГ МАС 1600 (в 1 коробке 20 упаковок)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Термобумага для ФВД (чековая лента 5,7 см)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Аккумуляторная батарея к СМАД NiMH 2100mAh"

    Кол-во: 20

    "Позиция 65"

    "Аккумуляторная батарея к апарату TONOPORT (СМАД)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Ультрагель – гель для ультразуковых исследований (5 кг)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Бумага для УЗИ аппарата MITSUBISHI К61В-се (110мм-20мм) (4рулона/уп)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Одноразовый загубник картонный для SP-150"

    Кол-во: 40

    "Позиция 69"

    "Мундштуки картонные, одноразовые, Мк-«Пайп» 30*55*1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 70"

    "Мундштуки картонные, одноразовые, Мк-«Пайп» (250шт в коробке) 27*50*1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 71"

    "Батарейка пальчиковая щелочная тип АА GP Super Alkalin"

    Кол-во: 150

    "Позиция 72"

    "Батарейки DURACELL MN2400 1,5V тип ААА (мизинчиковые)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 73"

    "Электроды медицинские (одноразовые) для ЭКГ для длительного мониторинга, 34 X 57 мм, 50 шт/упак."

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Электроды на конечности (прищепки), взрослые (4шт/уп)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Грудные (грушевидные) электроды, взрослые (6шт/уп)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Кабель пациента для CS -200 (3,5м) банановый(Элекктрокардиограф Schiller CS 200)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Регистрирующая бумага для кардиографа SCHILLER Cardiovit CS -200 (210мм шир, 67 м длина, 240 листов) 1кор 10уп"

    Кол-во: 15

    "Позиция 78"

    "Экраны «HD readout» для кассет 24,0х30,0 к считывающему устройству PCR Eleva Sistem Release 1.1.0 SP1 фирмы Philips"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Экраны «HD readout» для кассет 35,4х43.0 к считывающему устройству PCR Eleva Sistem Release 1.1.0 SP1 фирмы Philips"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Пленка DVB 35x28 Lazer imaging film к машине KODAK Dri Viev 8150 в 1 упаковке 125 листов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Пленка DVB 35x43 Lazer imaging film к машине KODAK Dri Viev 8150 в 1 упаковке 125 листов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Диски CD-R - 700 МВ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 83"

    "Шприц инжекторный для радиологии, 200 мл,50 шт/упак"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "Плата для изображения 24х30cm FUJI IMAGING PLATE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Плата для изображения 35.4х43.0cm FUJI IMAGING PLATE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Чехлы для RVG датчика в индивидуальной упаковке (500 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Чехлы одноразовые стоматологические Sirona"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Фиксаж KODAK GBX (.5л концентрир.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Проявитель KODAK GBX (.5л концентрир.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Фиксаж dental KODAK Rapid Access 0,.5л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Проявитель dental KODAK Rapid Access 0,.5л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "KODAK 100 D DentalFilm 30,5x40,5мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "KODAK Medical X-ray Film General Parpose Green 18 х 24"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "KODAK Medical X-ray Film General Parpose Green 24 х 30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "KODAK Medical X-ray Film General Parpose Green 30х40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "KODAK Medical X-ray Film General Parpose Green 35х 35"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "KODAK T-MATE Dental Film 15х30"

    Кол-во: 3

    "Позиция 98"

    "Индикаторная бумага для выявления микроорганизмов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 99"

    "Чистящая щётка для порта с торцевым ворсом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Щипцы для горячей биопсии"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Биопсийные щипцы удлинённые бранши. С иглой и отверстиями."

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Течеискатель для эндоскопов LD-1 для эндоскопов "OLIMPUS" ( с сопряжителем ( переходноком ) для эндоскопов олимпус)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Емкость(банка) для эндоскопического отсасывателя "OLIMPUS" SSU-2 упак.4шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Емкость(банка) для отсоса "OLIMPUS" KV-5."

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Инжектор(инъекционная игла в металлической оболочке) для эндоскопии ЖКТ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Комбинированная щётка Double-Header( с двумя головками) для чистки канала и клапана/блока управления эндоскопа(одноразовые)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Щётки для очистки биопсийного канала эндоскопа(многоразовые)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Биопсийный клапан ( МБ-358)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Воздушно-водяной клапан (МН-438)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Клапан для аспирации (МН-443)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 111"

    "Картридж механической очистки"

    Кол-во: 30

    "Позиция 112"

    "Водяной фильтр (Maj -824)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Воздушный фильтр (MAj-822)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 114"

    "Трубка для отсоса фирма «Олимпус»"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Пробирка центрифужная 15 мл с завинчивающейся крышкой, с градуировкой, ПП, стерильная, в инд. упаковке (1х50/500)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 116"

    "Пробирка центрифужная 15 мл с завинчивающейся красной/синей крышкой, с градуировкой, п/п (100/1000) нестерильная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 117"

    "Обратный электрод пациента (RTM PolyHesive II)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 118"

    "MAJ-70.A Игла одноразовая для NM-4U (6шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "MAJ-69 Тубус для инъекционных игл NM-4U"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "MAJ-71.A Игла одноразовая для NM-5L (6шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "MAJ-68.A Игла одноразовая для NM-4L (6шт.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "MAJ-67 Тубус для инъекционных игл NM-4L/5L/6L/7L"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Кабель заземления для коагулятора UES-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Инъекционная игла Injector Force Max"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Одноразовые электрохирургические гемостатические щипцы, вращающиеся, только для гастроскопов, длина1650мм, ширина раскрытия 5мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Загубники многоразовые"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Щипцы биопсийные удлиненные чашки,с иглой, фенестрированные, для колоноскопии, d=2,8мм для эндоскопов Олимпус CF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Спрей для обработки мониторов по 250,0 мл"

    Кол-во: 15

    "Позиция 129"

    "Фильтр для отсоса KV-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Раствор "В-септин"для обработки датчиков и рук"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Одноразовые фильтры к спирографу SPIROVIT SP-1  фирмы SCHILLER Для многоразовых датчиков SP-20 используются:"

    Кол-во: 5

    "Позиция 132"

    "Термобумага Zобразная сложенная для аппарата ЭКГ CARDIOVIT -102. SHILLER"

    Кол-во: 70

    "Позиция 133"

    "Зонд «Юнона»:"

    Кол-во: 500

    "Позиция 134"

    "Зонд «Юнона»:"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 135"

    "Электрод"

    Кол-во: 3

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