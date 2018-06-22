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Номер извещения
31806552615
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038792/ДНадым
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к АВО газа
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
8-349-563371
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суржавская Тамара Григорьевна
Место рассмотрения предложений
629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
Закупки и тендеры Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное оборудование
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Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к АВО газа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2018 08:00 GMT +322.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552615Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к АВО газа629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2018 08:0022.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552615Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к АВО газа629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 15:0010.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552615Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к АВО газа629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Запасные части к АВО газа
Начальная цена
1 580 020,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
31 600,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
28.25.1
28.25.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 10
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