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Номер извещения
31806552544
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039215/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка запасных частей к погрузочной, специальной технике и автомобилям УАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-26-06
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
DA.Borodin@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородин Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.06.2018 21:59 GMT +310.06.2018 21:5910.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552544Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 08:3010.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552544Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201810.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552544Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
673 533,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
29.32.30.390
45.32.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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