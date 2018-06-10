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    Главная / Торги / Поставка запасных частей к погрузочной, специальной технике и автомобилям УАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Поставка запасных частей к погрузочной, специальной технике и автомобилям УАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2018 21:5910.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806552544

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039215/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к погрузочной, специальной технике и автомобилям УАЗ для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 39215.rar

    Изменения в извещении

    Информация об изменениях 39215.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-26-06

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    DA.Borodin@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородин Дмитрий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2018 21:59 GMT +310.06.2018 21:5910.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552544Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 08:0013.06.2018 08:0013.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552544Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 08:3010.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552544Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552544Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ, Югорск Город, Мира Улица, дом 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к погрузочной и специальной технике для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    673 533,18

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30.390

    Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    45.32.29

    Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Механизм переключения передач в сборе 469-1702010-30 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий очистки масла фильтра 2101С-1012005РК-1 УАЗ-315195, 31622 (ЗМЗ-4063.10, 409)"

    Кол-во: 166

    "Позиция 3"

    "Шланг тормозов передних гидравлических гибкий 469-3506060 УАЗ-3741"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Реле включения стартера 738-3747"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтрующий Реготмас 636-1-19 ТУ 112-045-86"

    Кол-во: 7

    "Позиция 6"

    "Катушка зажигания Б-116-3705000 в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Манжета внутренняя поршня цилиндра тормозного главного 469-3505035 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Колодка тормозная задняя 469-3502091 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 16

    "Позиция 9"

    "Шланг отводящий радиатора системы охлаждения двигателя 31601-1303022 УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Цилиндр сцепления рабочий 469-1602510 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Выключатель сигнала тормоза ВК412-3720000 УАЗ-3741"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Генератор Г221 268000000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фонарь передний в сборе ПФ130-3712010 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Муфта выключения сцепления 3151-1601185 УАЗ-3151"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий воздушный 3741-1109080 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Радиатор отопителя 469-8101060 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Фонарь задний левый 961.3716 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Подшипник выключения сцепления 20-1601072 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Фонарь задний правый 96.3716 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Наконечник рулевых тяг левый 452-3414057-01 УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Подшипник выключения сцепления 3160-1601182 УАЗ-3162/3303/3962"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Вал карданный задний 469-2201010 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Тормоз стояночный 451-3507010 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Цилиндр тормозной рабочий колесный передний левый 469-3501041 УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 25"

    "Диск сцепления ведомый 421-1601130 УМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Вал рулевого управления с червяком 451-3401035 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Опора шаровая кулака поворотного 452-2304012 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Шланг топливный 469-1104100 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ106-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Барабан тормозной колеса переднего 469-3501070 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Термостат водяной ТС108-1306100-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Насос водяной в сборе 451-1307100-04 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Диск сцепления ведомый 451-01-1601130 УАЗ-451 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Регулятор давления пневмотормоза 3160-3512010-01 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Манжета поршня цилиндра привода выключения сцепления 469-1602516 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Колодка тормозная передняя 3160-3501090 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Замок двери передней внутренний правый в сборе 451Д-6105012-02 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Колодка тормозная передняя 469-3501095 УАЗ в сборе"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Наконечник рулевой тяги 452-3414056 правый для УАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Вал карданный моста заднего 69-2201010 УАЗ-452"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Вал гибкий ГВ300-01 длина 3250мм типы соединений А1-Б1 УАЗ/КАвЗ/ЗИЛ/сх.техника"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Диск сцепления нажимной в сборе 451-1601090 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Замок зажигания ВК330-3704000 УАЗ-3303"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Манжета поршня цилиндра колесного тормоза переднего 12-3501051 УАЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 45"

    "Вилка подшипника выжимного сцепления 3151-1601200 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Колодка тормозная передняя 12-3501090 УАЗ-469"

    Кол-во: 8

    "Позиция 47"

    "Цилиндр тормозной задний колесный 469-3502040 УАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Рессора передняя 3151-2902012 УАЗ-3151 в сборе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Труба приемная глушителя 31512-1203010 УАЗ-31512 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Крышка механизма переключения раздатки в сборе 452-1803010-01 УАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Глушитель выхлопа 469-1200012 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Фонарь задний правый 35.3716010"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Цилиндр главный привода выключения сцепления 469-1602300 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости ТМ-111-09"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Цилиндр главный тормозной 3151-3505009"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Вал карданный моста переднего 3151-2203010 УАЗ-31512 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Шланг тормоза заднего гидравлического гибкий 469-3506085 УАЗ-31512"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Шланг термостата отводной 421-1306044 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Замок зажигания 3160-3704010-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Генератор 463-3701000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Рукав 533-9-62-19-980-1К погрузчика МКСМ-800"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Фильтр масляный Т-190447701-0793-1 МКСМ-800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Фильтр топливный 8 470401 4566694049 для погрузчика Балканкар"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Фильтр воздушный AF437K Bobcat S175"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Винт гребной ВИХРЬ-30"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Свеча зажигания NGK CR8EKB (415129429)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Рукав 40у18-1,3L=200 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715712300200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Фильтр гидравлический нагнетательный 6686926 BobCat"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Диск колёсный посадочный диаметр 533 мм ТРЭКОЛ-39292"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Рукав 40У16-13 L-55 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715711700550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Фильтр масляный 6 471626 4566694048 для погрузчика Балканкар"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Рукав 3Т25-15 L=480 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5716257300480"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Элемент фильтрующий 6 438571 4566692262 для погрузчика Балканкар"

    Кол-во: 16

    "Позиция 74"

    "Насос водяной Д3900 В 41312246"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Установка маслораздаточная с ручным приводом С-227-1 на бочку 200 л с краном-счетчиком, производительность 10 л/мин., высота всасыва ния 2 м, габариты 200Х200Х1390 мм, масса 18 кг."

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Фильтр воздушный двигателей Hatz 2-4М41 каталожный №00952900 Hatz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 77"

    "Форсунка В2646455 погрузчика Balkancar"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Фильтр топливный 50345700 МКСМ-800"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Фильтр масляный BRP 420956123 для снегохода"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Фильтр масляный BRP 420650500 для снегохода"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Ремень вариатора для снегохода BRP 417300197"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Рукав 40у8-13 L=2000 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715710402000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Рукав 40у8-13 L=650 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715710400650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Полумуфта внутренняя 533-9-62-19-933-1К МКСМ-800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Элемент фильтрующий СН-302-СД-1-1 МКСМ-800"

    Кол-во: 18

    "Позиция 86"

    "Рукав 40У25-1,3(13) к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715713701000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Стартер М114/12/30-01 B2873334 погрузчика Balkancar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Рукав 40у16-1,3L=56 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715711700055"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Насос топливный высокого давления Мефин F010 погрузчика Balkancar"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Рукав оплеточный 3Т18-15 L=360 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5716257100360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Фильтр маслянный В2654161 ДВ-1792"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Свеча зажигания NGK BR9ECS-5 (512059552)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 93"

    "Фильтр гидравлический 6661248 Bobcat"

    Кол-во: 6

    "Позиция 94"

    "Фильтр очистки топлива 6667352 Bobcat"

    Кол-во: 7

    "Позиция 95"

    "Фильтр воздушный ВОВСАТ наружный 6666375"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Фильтр воздушный ВОВСАТ 6666376"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Дверь в сборе 533-9-62-81-709-1-01К погрузчика МКСМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Элемент фильтрующий воздушный 31513521 Balkancar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Датчик давления 443.852.021.020 погрузчика МКСМ-800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Винт гребной 663-45974-60-98 (13 ямаха) 663-45974-60-98 (13 ямаха)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Ремень вариатора для снегохода BRP 605348425 Буран"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Стартер 12В 2,9кВт 9144722 погрузчика Balkancar"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Рукав 533-9-62-19-978-1-02К погрузчика МКСМ-800"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Рукав 40У22-1,3(13) L250 к погрузчику МКСМ-800 Чертёжный номер 5715713200250"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Фильтр масляный 6675517 Bobcat-773"

    Кол-во: 7

    "Позиция 106"

    "Фильтр маслянный 40065300 МКСМ-800"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "Кольцо уплотнительное 775-36-22 МКСМ-800"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Рукав 533-9-62-19-979-1К погрузчика МКСМ-800"

    Кол-во: 6

    "Позиция 109"

    "Ремень вариатора для снегохода BRP 417300383"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Лампа фары 6675336 Bobcat"

    Кол-во: 12

    "Позиция 111"

    "Патрубок радиатора нижний 451-1303027 УАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 112"

    "Амперметр АП110-3811010"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Датчик температуры охлаждающей жидкости 19.3828000 системы охлаждения двигателя УАЗ-3160/ГАЗ/ВАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Шланг тормозов передних нижний 3160-3506060 УАЗ-3160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Подушка рессоры передней 451-2902430 УАЗ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 116"

    "Глушитель выхлопа 3303-1200012-06 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Шланг отводящий радиатора масляного 451Д-1013100 УАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Радиатор системы охлаждения двигателя 3741-1301006 УАЗ-3151 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Вал гибкий спидометра ГВ 300-02 МТЗ, ГАЗ, УАЗ длина 1700мм, масса 0,35кг"

    Кол-во: 2

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