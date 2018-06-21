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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552604Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806552604

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036758/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Разъяснение_36758_канцелярские товары.docx

    Изменения в извещении

    ДОЗП_36758_канцтовары_изменен.zip

    Участникам_14.06.2018.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-64-25

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А

    Закупки и тендеры Астраханская Область

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Закупки и тендеры Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552604Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552604Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 07:3003.07.2018 07:3003.07.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552604Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 07:3003.07.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552604Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    3 706 520,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    22.29.25.000

    Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

    17.23.1

    Принадлежности канцелярские бумажные

    17.23.14.110

    Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    25.99.22

    Производство канцелярского настольного оборудования (ящиков, картотек, лотков и т. п.) из недрагоценных металлов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "гелевая BRAUBERG "Number One", корпус прозрачный, толщ.письма 0,5мм, рез. держ, 141194, черн"

    Кол-во: 480

    "Позиция 2"

    ""DUST-FREE" Faber-Castell"

    Кол-во: 400

    "Позиция 3"

    "12 листов, по месяцам, пластик , А4,Bantex6232/Elba А4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "INDEX, пластиковый, цифровой 1-20, А4, IND113, уп. 1/20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "38 мм, белый, FS-53494, 129377к, уп. 1/50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "25 мм, белый, BU-211w, REX-S45590/GBCPB2081 уп. 1/50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "22 мм, белая ProMega Office"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "16 мм, белый, уп.1/100 LA-7867601,521018о, 127839к, 136266р"

    Кол-во: 22

    "Позиция 9"

    "14 мм, на 81-100л., белый, уп. 1/100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "12 мм, красная, BURO, уп. 1/100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "11*7 см, синяя, TRODAT 9052с (28463к) /00630/"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "с расширителями СТАММ (3 шт.), сетчатый черный, ЛТ112 /ST863BK,уп. 1/4"

    Кол-во: 28

    "Позиция 13"

    "BRAUBERG-MAXI, сетчатый, с пазами, серый, арт.231142 ПЛС"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "для ручной упаковки палет, длина 300 метров, ширина 500мм., толщина 20мкм. ТУ 2245-001-45007502-01"

    Кол-во: 108

    "Позиция 15"

    "GMP PERFEX глянцевая, рулонная, 1040 мм x 150 м 75 мкм GLOSS (77 мм core)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 16"

    "A4 OFFICE KIT 216*303мм (125мкм) глянец 100л. Код: 154709 Артикул: PLP10923"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "A3 LAMIREL 303*426мм (125мкм) глянец 100л. Код: 137088 Артикул: LA-7865901"

    Кол-во: 22

    "Позиция 18"

    "файл перфорированная А4, комплект 50 шт., BRAUBERG сверхпрочная, гладкая, 0,110 мм, 222159"

    Кол-во: 183

    "Позиция 19"

    "уголок, 2 кармана BRAUBERG, ассорти"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "уголок 150мкр жестий пластик А4 прозр/Berlingo, уп. 1/20/500"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 21"

    "уголок 6отделений, прозрачная, 0,18 мм, У-366 жесткая, ассорти, Е-356"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "уголок 3 отд. жест. BRAUBERG, ассорти, 0,15мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "с мет. скоросш. ERICH KRAUSE "Standard" синяя, до 100 листов, 0,6мм, 14476"

    Кол-во: 83

    "Позиция 24"

    "скоросшиватель пластик. OfficeSpace А4, 160мкм, синяя, желтая, красная, зеленая, фиолетовая с прозр. Верхом Код - 162564 Артикул - Fms16-5_718"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 25"

    "скоросшиватель Дело артикул 500-1648 картонная с металлическим зажимом цвет бежевый"

    Кол-во: 250

    "Позиция 26"

    "регистратор ERICH KRAUSE мраморная, 50мм, черная,4671, (222266с)"

    Кол-во: 58

    "Позиция 27"

    "портфель из кожзаменителя ВЕКТОР-плюс, на замке, с двумя отделениями, с ручкой,разм.370х270 арт 172Р ."

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "конверт на молнии ERICH KRAUSE А5 238*175мм, прозрачная, карман для визитки, 0,15мм, 2937"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "уголок 180мкр жесткий пластик А4 ассорти прозр. Россия, -E310, 04102уп. 1/20/440"

    Кол-во: 213

    "Позиция 30"

    "уголок жесткая BRAUBERG, синяя, 17735, уп.1/15"

    Кол-во: 50

    "Позиция 31"

    "с бок. мет. приж. и внутр. карм. BRAUBERG "Contract", синий, до 100 л., 0,7мм, бизнес-класс"

    Кол-во: 32

    "Позиция 32"

    "с 10 вкладышами OfficeSpace®, 15мм, 500мкм, черная Код: 158479 Артикул: F10L1_279"

    Кол-во: 120

    "Позиция 33"

    "на резинках BRAUBERG "Contract" черная, до 300 листов, 0,5мм, бизнес-класс"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "для бумаг архивная 120 мм, бумвинил, корешок - коленкор, 4 х/б завязки"

    Кол-во: 100

    "Позиция 35"

    "скоросшиватель Дело артикул 500-1648 картонная с металлическим зажимом цвет бежевый"

    Кол-во: 83

    "Позиция 36"

    "DURABLE (Германия) до 30 листов "SWINGCLIP" полупрозр. белая, черный клип, 2260-01"

    Кол-во: 50

    "Позиция 37"

    "4 кольца 24мм ERICH KRAUSE "Megapolis", синяя, 14514"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "2 кольца 21мм BRAUBERG, синяя 221611с"

    Кол-во: 266

    "Позиция 39"

    "2 кольца 25мм BRAUBERG "Диагональ", темно-синяя, до 120 листов, 0,8мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "20 вклад. BRAUBERG "Contract" синяя, вкладыши - антиблик., 0,7мм, бизнес-класс"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "10 вклад. BRAUBERG "Бюджет" синяя, 0,5мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "А4, 200 мкм, прозрачная, GBC,FELLOWES, 127109к"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "А4, 250г/м2, темно-синие под кожу, картонные, GBC , , 100шт/уп"

    Кол-во: 66

    "Позиция 44"

    "ERICH KRAUSE "Standard" 18мм, фиксатор, ассорти, упак. с европодвесом, 19145"

    Кол-во: 32

    "Позиция 45"

    "Berlingo "Universal" 16см, европодвес Код - 115571 Артикул - S7005"

    Кол-во: 400

    "Позиция 46"

    "Berlingo "Comfort" 22см, европодвес Код - 139505 Артикул - DNn_22005"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "BRAUBERG 9мм, фиксатор, цв.корп. ассорти, упак. с европодвесом, 230914"

    Кол-во: 14

    "Позиция 48"

    "18мм, пакет с европодвесом OfficeSpace Код - 178794 Артикул - CUT18_1368"

    Кол-во: 250

    "Позиция 49"

    "18мм ЕК Производитель Berlingo, Страна производитель – Китай, Артикул: BM4111"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "для прошивки документов,диаметр 1мм, длина 2380 м арт.436"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    ""V-20", 4цв., европодвес код: 093972 Артикул: 4797"

    Кол-во: 370

    "Позиция 52"

    "маркеров перманентных BRAUBERG, STAFF, тонкий наконечник 1мм, 4шт, 150295, STF3003/4"

    Кол-во: 53

    "Позиция 53"

    "для доски BRAUBERG круг. 5 мм, 4 шт. (чер., син., красн., зел.), 150417"

    Кол-во: 32

    "Позиция 54"

    "FABER-CASTELL 4 флюор. цв., (жел., роз., син., зел.), FC154804"

    Кол-во: 32

    "Позиция 55"

    "настольный Настольный набор 5пр GALANT WOOD METAL черное дерево+металл, арт.230875, GALANT"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "ERICH KRAUSE "Венеция", арт. 99"

    Кол-во: 7

    "Позиция 57"

    "№ 23/6-23/23 мощный настольный до 210 листов с эргономичной ручкой.,KW-trio."

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Универсальный стойкий (красный)"Stylmark". Условия Применения: -20-+70 градусов С, стойкость +200 градусов С.Intrama Франция ."

    Кол-во: 220

    "Позиция 59"

    "перманентный (нестираемый) BRAUBERG "Classic", классич., круглый наконечник 3мм, черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "перманентный "MULTI MARKER" черный, пулевидный, 3мм Код: 002676 Артикул: CPM-800"

    Кол-во: 500

    "Позиция 61"

    "перм edding e-2000/1 черный 1,5-3"

    Кол-во: 96

    "Позиция 62"

    "красящий для маркировки сварных швов, белый Edding Е-750/49 ."

    Кол-во: 50

    "Позиция 63"

    "для промышленной графики Edding E-950 (белый, синий) ."

    Кол-во: 60

    "Позиция 64"

    "СТАНДАРТ, черный Производитель Стамм Артикул: ЛТ22"

    Кол-во: 120

    "Позиция 65"

    ""ЛИДЕР", черный Производитель Стамм Код: 105052 Артикул: ЛТ122"

    Кол-во: 120

    "Позиция 66"

    "30см стальная, ПВХ чехол с европодвесом Код: 162029 Артикул: ЛС-30-526"

    Кол-во: 400

    "Позиция 67"

    "30 см, синяя прозрачная, в упаковке ПВХ с европодвесом, BRAUBERG, 210247"

    Кол-во: 83

    "Позиция 68"

    "Faber-Castell 7008 каучук. 50*19*8 особомягк. д/ч.гр.каран.FC580840"

    Кол-во: 67

    "Позиция 69"

    "BRAUBERG синяя 45 мл, на водной основе, 223595"

    Кол-во: 40

    "Позиция 70"

    "2*20мл Berlingo Код: 103944 Артикул: KR-230/251"

    Кол-во: 950

    "Позиция 71"

    "ERICH KRAUSE штрих+разбавитель, 2х20 мл, 10*"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "BRAUBERG "Classic", 20 мл, флакон с кисточкой и метал. шариком, арт.220255, уп. 1/10"

    Кол-во: 67

    "Позиция 73"

    "закрытого типа 340х330х310"

    Кол-во: 900

    "Позиция 74"

    "SPONSOR, 50 шт. картонная коробочка, SPP01, уп. 1/10"

    Кол-во: 44

    "Позиция 75"

    "12 мм, стальные, классической формы, 100 шт., 0201677"

    Кол-во: 320

    "Позиция 76"

    "12мм*33м канцелярская BRAUBERG прозрачная, гарантированная длина, 2шт. в блистере"

    Кол-во: 567

    "Позиция 77"

    "BRAUBERG (бумага, картон, дерево), 125 г, 222925"

    Кол-во: 576

    "Позиция 78"

    "силикатный, с аппликатором, 50 мл., BRAUBERG"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "универсальный, прозрачный, туба 30мл, уп. 1/10, 873873рс"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "ERICH KRAUSE 21 г, 2368"

    Кол-во: 675

    "Позиция 81"

    "формат 780х1000 мм, плотность 1360 г/кв.м, толщина 2 мм. ГОСТ 7950-77"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 82"

    "FABER-CASTELL GOLDFABER 1222, с ластиком, НВ, FC116800"

    Кол-во: 3700

    "Позиция 83"

    "0,7 мм, BRAUBERG "BlackJack" метал корп., рез. держ., ластик, в блист.,180467"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "0,5 мм PILOT прорезин. черн. корп. Н-165-B"

    Кол-во: 19

    "Позиция 85"

    "CITIZEN SDC-395 16 разрядов"

    Кол-во: 44

    "Позиция 86"

    "POST-IT 20 мм, 4цв.*50л., 670-4N, FT510114786, (3М, США)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 87"

    "BRAUBERG НЕОНОВЫЕ 45*12мм, 5цв.*20л., в пласт. книжке, европодвес, 122706"

    Кол-во: 200

    "Позиция 88"

    "41 мм, черный, карт/уп., SBC41, уп. 1/12"

    Кол-во: 200

    "Позиция 89"

    "32 мм, черный, карт/уп. (SBC32), 220560с"

    Кол-во: 239

    "Позиция 90"

    "19 мм, черный, SBC19, EaSTar уп. 1/12"

    Кол-во: 67

    "Позиция 91"

    "15 мм, черный, SBC15, 800-6, уп. 1/12 (110957)"

    Кол-во: 267

    "Позиция 92"

    "металлический средний, на 20 листов, черный, 4668"

    Кол-во: 60

    "Позиция 93"

    "размеры: 900*1200 мм., каталог "Офисмаг" 2007-2008г"

    Кол-во: 12

    "Позиция 94"

    "0,5мм KOH-I-NOOR, 4152/НВ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 95"

    "50 гр, в картонной коробке, 220562, STAFF, BRAUBERG"

    Кол-во: 50

    "Позиция 96"

    "евроспираль, жесткая подложка, 122801, А4, 80л.,"

    Кол-во: 20

    "Позиция 97"

    "75*75 мм 100л., голубой, 11567"

    Кол-во: 75

    "Позиция 98"

    "9*9*9, белый, 122340"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "куб 9*9*9, белый, 4458"

    Кол-во: 320

    "Позиция 100"

    "9*9*9, цветной, уп. 1/12"

    Кол-во: 105

    "Позиция 101"

    "Артикул: 32226"

    Кол-во: 100

    "Позиция 102"

    "черный, 222536"

    Кол-во: 344

    "Позиция 103"

    "Бумага Марафон Стандарт (A3, 80г/м2, белизна 146% CIE , 500 листов)"

    Кол-во: 73

    "Позиция 104"

    "Бумага Марафон Стандарт (A4, 80г/м2, белизна 146% CIE , 500 листов)"

    Кол-во: 5240

    "Позиция 105"

    "механическая KW-trio, металлический корпус, -307A"

    Кол-во: 51

    "Позиция 106"

    "механическая Berlingo , цвета в асс., пласт. корпус, инд. упак. Код: 113155 Артикул: BM1261"

    Кол-во: 40

    "Позиция 107"

    "арт РКШ01, Велент Россия ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 108"

    "BRAUBERG "White board Clean" 250 мл для маркерных досок 510119"

    Кол-во: 80

    "Позиция 109"

    "(1 уп. 100шт.) ТУ завода-изготовителя"

    Кол-во: 460

    "Позиция 110"

    "механическая настольная в пластиковом корпусе для быстрой заточки карандашей диаметром 8мм с пластиковым контейнером длястружки с креплением к столу красная inФормат Power SP-SRD"

    Кол-во: 36

    "Позиция 111"

    "48л. BRAUBERG CONTRACT, офсет, клетка, евроспираль, обложка картон+лак"

    Кол-во: 400

    "Позиция 112"

    "96л. BRAUBERG CONTRACT, офсет, клетка, евроспираль, микроперфорация, обложка картон+лак"

    Кол-во: 458

    "Позиция 113"

    "для бумаг и журналов BRAUBERG-MAXI, серый"

    Кол-во: 28

    "Позиция 114"

    "№ 24/6 ERICH KRAUSE "Elegance", черный, 2241"

    Кол-во: 200

    "Позиция 115"

    "№ 10 ERICH KRAUSE , ассорти, 4556"

    Кол-во: 160

    "Позиция 116"

    "№ 24/6 BRAUBERG "Hessen", цельнометаллический механизм, ассорти (синий /бордо), 222549"

    Кол-во: 74

    "Позиция 117"

    "№ 10 BRAUBERG "Flagman" цельнометаллический механизм, черный, 222529"

    Кол-во: 24

    "Позиция 118"

    "канцелярские круглые никелированные Kores 25мм 100штук в упаковке"

    Кол-во: 150

    "Позиция 119"

    "50 мм BRAUBERG, металл., 50 шт., в карт. коробке"

    Кол-во: 44

    "Позиция 120"

    "28 мм BRAUBERG, металл., 100 шт., в карт. коробке"

    Кол-во: 44

    "Позиция 121"

    "упаковочный 50Х66мм, Attache ТУ Производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "прозрачный 50х66 PROFF"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "канцелярский 75х66мм прозрачный, Арт. 27258, Страна производитель Россия"

    Кол-во: 576

    "Позиция 124"

    "Universal упаковочный 48*66 темный Код - 002131"

    Кол-во: 100

    "Позиция 125"

    "пластиковый DURABLE (Германия) темно-синий, 2573-07"

    Кол-во: 200

    "Позиция 126"

    "картонный BRAUBERG, плотность 360 г/кв.м, мелованный, желтый"

    Кол-во: 85

    "Позиция 127"

    "№23/23, оцинкованные, 1000 шт. Berlingo Код - 182095 Артикул - DSk_23230"

    Кол-во: 58

    "Позиция 128"

    "№ 24/6 Brauberg 1/20 кор. 1/500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 129"

    "№ 23/8, KW-trio, 100шт., -0238"

    Кол-во: 20

    "Позиция 130"

    "№ 23/20 KW-trio"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "№ 23/17, KW-trio, 1000шт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 132"

    "№ 23/10 BRAUBERG"

    Кол-во: 25

    "Позиция 133"

    "23/15, 1000 шт в картонной коробке, KW-trio"

    Кол-во: 20

    "Позиция 134"

    "ERICH KRAUSE № 10 1000шт., 1188"

    Кол-во: 778

    "Позиция 135"

    "шариковая PARKER IM PREMIUM Metallic Brown коричневый корп с гравировкрй,латун корп 0949730"

    Кол-во: 30

    "Позиция 136"

    "шариковая CORVINA 51 прозрачный корпус, красная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 137"

    "шариковая BRAUBERG: колпачок - синий, корпус белый, цвет - синий, 140662"

    Кол-во: 160

    "Позиция 138"

    "шариковая BRAUBERG автоматическая "Neo", корпус синий, 0,7мм, рез.держ, 141074, синяя"

    Кол-во: 154

    "Позиция 139"

    "шариковая "R-301 "Orange"", синяя, 0,7мм Код: 129632"

    Кол-во: 4224

    "Позиция 140"

    "Клей Момент-1 50г"

    Кол-во: 20

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