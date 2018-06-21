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Номер извещения
31806552604
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036758/ДАстр
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-64-25
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
nsafonova@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А
Закупки и тендеры Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
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Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552604Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552604Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 07:3003.07.2018 07:3003.07.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552604Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 07:3003.07.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552604Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Ленина/ ул. Бабушкина, 30/33, строение А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Астрахань"
Начальная цена
3 706 520,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
22.29.25.000
17.23.1
17.23.14.110
17.23
25.99.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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