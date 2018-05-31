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Номер извещения
31806555924
Уникальный номер закупки
18/4.3/0024181/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (0056/18/4.3/0024181/ДЯмбург /ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смирнова Дарья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555924Дата и время вскрытия заявок Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555924Подведение итогов не позднее Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"
Начальная цена
37 499 447,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
21.20.23.110
21.20.24
21.20.23.190
21.20.10.158
21.2
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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