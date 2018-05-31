Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 60х100 мм (200 шт.)" Кол-во: 15

"Позиция 2" "Индикатор стерилизации Фарматест-100/30 (500 тестов) без журнала" Кол-во: 4

"Позиция 3" "Индикатор стерилизации Фарматест-120/8 (500 тестов) без журнала" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Индикатор стерилизации Фарматест-120/12 (500 тестов) без журнала" Кол-во: 3

"Позиция 5" "Индикатор стерилизации Интест-П-121/20 (1000 тестов)" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Индикатор стерилизации Интест-П-134/5-02 (1000 тестов)" Кол-во: 30

"Позиция 7" "Индикатор стерилизации Стеритест-П-132/20 (500 тестов) без журнала" Кол-во: 30

"Позиция 8" "Индикатор стерилизации Стериконт-П-132/20(500 тестов) без журнала" Кол-во: 31

"Позиция 9" "Индикатор стерилизации Стеритест-П-120/45 (500 тестов) без журнала" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Индикатор стерилизации Стериконт П 120/45(500 тестов) без журнала" Кол-во: 18

"Позиция 11" "Индикатор стерилизации Стеритест-Вл 160/150, 180/60, 200/30(500 тестов) без журнала" Кол-во: 16

"Позиция 12" "Индикатор стерилизации Стериконт-В-180/60(500 тестов) без журнала" Кол-во: 20

"Позиция 13" "Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Скиния ОП 1л" Кол-во: 86

"Позиция 14" "Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Стериллиум" (1л)" Кол-во: 100

"Позиция 15" "Кожный антисептик "Альфасептин " (1л.)" Кол-во: 60

"Позиция 16" "Дезинфицирующее средство Сайдекс ОПА (3,78 л) (арт. 20391)" Кол-во: 25

"Позиция 17" "Средство дезинфекции КавоДекасептол гель 6 л" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Дезинфицирующее средство Аспирматик 2,0л" Кол-во: 24

"Позиция 19" "Очищающее средство Аспирматик Клинер 2,0л" Кол-во: 12

"Позиция 20" "Средство дезинфицирующее Деконекс Денталь ББ 1 литр" Кол-во: 30

"Позиция 21" "Средство дезинфицирующее "Тори окси" 2.4 кг" Кол-во: 82

"Позиция 22" "Дезинфицирующее средство Ротамицид (1л)" Кол-во: 100

"Позиция 23" "Средство дезинфекции "Бриллиант классик" 5л" Кол-во: 91

"Позиция 24" "Средство дезинфицирующее "Амиксидин" 5л" Кол-во: 45

"Позиция 25" "Средство "Эндо-Квик" компании "Сарая Ко., ЛТД", Япония для очистки гибких эндоскопов в репроцессорах; 980 мл, в упаковке 6 штук." Кол-во: 15

"Позиция 26" "Самаровка 5л" Кол-во: 30

"Позиция 27" "Средство дезинфицирующее "НИКА НЕОДЕЗ" 5л" Кол-во: 8

"Позиция 28" "Дезинфицирующее средство с моющим эффектом "Триосепт" 1л" Кол-во: 15

"Позиция 29" "Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом кожный антисептик "НИКА свежесть" 1л" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Пакеты из влагопрочной бумаги «СтериТ®» со складкой, белые, 400х500 мм,НПО "Винар", Россия, 100 шт/упак" Кол-во: 30

"Позиция 31" "Клиндезин- Окси 3,8л" Кол-во: 20

"Позиция 32" "элкорапан 5 л" Кол-во: 2

"Позиция 33" ""Средство дезинфицирующее ""Тетрамин"" (3 л)" Кол-во: 25

"Позиция 34" "Салфетки дезинфицирующие «Лизаксин» в уп-160шт" Кол-во: 70

"Позиция 35" "Средство дезинфицирующее "Мистраль" 5л" Кол-во: 90

"Позиция 36" "Средство дезинфицирующее "Авансепт-спрей" 0,5л" Кол-во: 300

"Позиция 37" "Реактив порошкообразный ФЕНОЛФТАЛЕИН 10 гр" Кол-во: 25

"Позиция 38" "Реактив порошкообразный Азопирам-Д" Кол-во: 89

"Позиция 39" "Пакеты бумажные "Клинипак" для медицинской воздушной и паровой стерилизации самозапечатывающиеся (крафт) 300ммх450мм (100 шт.)" Кол-во: 25

"Позиция 40" "Пакеты бумажные "Клинипак" для медицинской воздушной и паровой стерилизации самозапечатывающиеся (крафт) 150ммх250мм (100 шт.)" Кол-во: 20

"Позиция 41" "Пакеты бумажные "Клинипак" для медицинской воздушной и паровой стерилизации самозапечатывающиеся (крафт) 100ммх200мм (100 шт.)" Кол-во: 20

"Позиция 42" "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 400х600 мм (200 шт.)" Кол-во: 20

"Позиция 43" "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 300х450 мм (200 шт.)" Кол-во: 30

"Позиция 44" "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 200х370 мм (200 шт.)" Кол-во: 40

"Позиция 45" "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 140х400 мм (200 шт.)" Кол-во: 45

"Позиция 46" "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 140х280 мм (200 шт.)" Кол-во: 60

"Позиция 47" "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 90х270 мм (200 шт.)" Кол-во: 45

"Позиция 48" "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 90х150 мм (200 шт.)" Кол-во: 15

"Позиция 49" "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 75х250 мм (200 шт.)" Кол-во: 40

"Позиция 50" "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №5" Кол-во: 4

"Позиция 51" "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №6" Кол-во: 4

"Позиция 52" "Клипсы титановые кат Л-0055" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Бинт гипсовый БСХ 3 м. х 20 см. (время застывания 2-4 минуты) "Спецдеталь", Россия" Кол-во: 400

"Позиция 54" "Бинт гипсовый БСХ 3 м. х 10 см. (время застывания 2-4 минуты) "Спецдеталь", Россия" Кол-во: 260

"Позиция 55" "Полимерный бинт жесткий Intrarich Cast 10 см х 3,6 м фиолетовый 10 шт/коробка кат.№ IR-0049" Кол-во: 5

"Позиция 56" "3M™ Softcast™ Полужесткий иммобилизирующий полимерный бинт, 12,7cмХ3,6м упак./10 шт" Кол-во: 5

"Позиция 57" "3M™ Softcast™ Полужесткий иммобилизирующий полимерный бинт, 5,0смХ3,6 упак./10 шт" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Пинцет анатомический общего назначения, 150 мм" Кол-во: 55

"Позиция 59" "Пинцет хирургический общего назначения, 150 мм" Кол-во: 20

"Позиция 60" "Пинцет лапчатый 150 мм" Кол-во: 25

"Позиция 61" "Зажим " москит" изогнутый 150 мм" Кол-во: 20

"Позиция 62" "Зажим "Москитный прямой 150 мм" Кол-во: 35

"Позиция 63" "Зажим " Кохер" изогнутый 150 мм" Кол-во: 20

"Позиция 64" "Зажим " Кохер" зубатый прямой 160 мм" Кол-во: 40

"Позиция 65" "Ножницы тупоконечно вертикально изогнутые 140мм" Кол-во: 10

"Позиция 66" "Ножницы остроконечные остроконечно изогнутые 140мм" Кол-во: 20

"Позиция 67" "Ножницы тупоконечные прямые по Куперу,170мм" Кол-во: 10

"Позиция 68" "Ножницы пуговчатые для разрезания повязок 185 мм" Кол-во: 6

"Позиция 69" "Набор расширителей канала шейки матки гинекологический (по Гегаро) 1 уп/25 шт" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой 7,2 х 5 см, Cosmopor E, 50 шт/упак кат № 9010080" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой 10 х 6 см, Cosmopor E, 25 шт/упак кат №9010090" Кол-во: 10

"Позиция 72" "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой 35 х 10 см, Cosmopor E, 25 шт/упак кат № 9010240" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Hartmann Telaprep Марлевые тампоны для препарирования с рентгено-контрастной нитью, размер N 2 (средние) неcтерильные, 1000 шт/упак кат № 4892912" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Hartmann Telaprep Марлевые тампоны для препарирования с рентгено-контрастной нитью, размер N 3 (большие) неcтерильные, 1000 шт/упак кат № 4892933" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Липкая операционная пленка ЭМАКРИЛ, 20 х 50 см, 5 шт/упак, 50 упак/кор" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Липкая операционная пленка ЭМАКРИЛ, 40 х 50 см, 5 шт/упак, 30 упак/кор" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Суперабсорбирующая повязка ТендерВет 24 актив кевит, круг 5,5 см, 10 шт/упак кат № 6092720" Кол-во: 9

"Позиция 78" "Мазевая повязка с серебром (стерильные) Атрауман АГ 5 х 5 см, 10 шт/упак кат № 4995716" Кол-во: 11

"Позиция 79" "812009 Пластырь медицинский фиксирующий Круофрейм 8*13,5 см 50шт/упак" Кол-во: 7

"Позиция 80" "811213 Пластырь медицинский фиксирующий "Круопэд" 6*8 см (прозрачная основа) 100 шт/упак" Кол-во: 9

"Позиция 81" "Гипоаллергенные полоски на операционные швы Omnistrip размеры 3 х 76 мм (1уп/250 шт) кат.№5406814" Кол-во: 5

"Позиция 82" "Набор для взятия крови BD Vacutainer® с защитным механизмом Safety-Lok™, 21G, 0.75", 7" (0,8ммх19мм, длина катетера 18 см), люер-адаптер, зеленые "крылышки" Упаковка – 50шт кат №367282" Кол-во: 20

"Позиция 83" "Набор для взятия крови BD Vacutainer с устройством безопасного закрытия иглы Safety-Lok, иглой 23G (0,6*19 мм), катетером 18 см и люер-адаптером Упаковка – 50шт кат №367284" Кол-во: 18

"Позиция 84" "Катетер внутривенный для вливания в малые вены G21 упак.100 шт" Кол-во: 29

"Позиция 85" "Катетер внутривенный для вливания в малые вены G23 упак./100шт" Кол-во: 29

"Позиция 86" "Жгут венозный взрослый автамотический упак. 25 шт" Кол-во: 4

"Позиция 87" "Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным портом, G18 упак. 100шт" Кол-во: 9

"Позиция 88" "Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным портом, G20, упак. 100шт" Кол-во: 4

"Позиция 89" "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №4" Кол-во: 4

"Позиция 90" "Раствор гемодиализный Accusol K+2, (2 шт в упак)" Кол-во: 10

"Позиция 91" "Магистраль AQUALINE кат. № 1500000006" Кол-во: 5

"Позиция 92" "Гемофильтр AQUAMAX HF 19 кат.№ IBP 2653" Кол-во: 5

"Позиция 93" "Плазмафильтр MICROPLAS MPS 05 кат.№ IBP 4102" Кол-во: 4

"Позиция 94" "Канюля назальная кислородная L, Аpexmed 0109-00-02" Кол-во: 20

"Позиция 95" "Абсорбент СО2 Sodasorb, канистра 5 литров (натронная известь)" Кол-во: 5

"Позиция 96" "Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini + порт luer lock, (уп/40 шт) кат. № 1745 REF1745" Кол-во: 4

"Позиция 97" "Трубка эндотрахеальная APEXMED, диаметр 7,0 с манжетой низкого давления, тип Мерфи (10 шт/уп)0101-01-70" Кол-во: 2

"Позиция 98" "Трубка эндотрахеальная APEXMED, диаметр 7,5 с манжетой низкого давления, тип Мерфи (10 шт/уп) 0101-01-75" Кол-во: 7

"Позиция 99" "Трубка эндотрахеальная APEXMED, диаметр 8,0 с манжетой низкого давления, тип Мерфи (10 шт/уп)0101-01-80" Кол-во: 3

"Позиция 100" "Трубка эндотрахеальная APEXMED, диаметр 8,5 с манжетой низкого давления, тип Мерфи (10 шт/уп) 0101-01-85" Кол-во: 3

"Позиция 101" "Трубка дренажная одноканальная Ch 24, APEXMED, 50 шт/упак" Кол-во: 4

"Позиция 102" "Датчик O2 (кислорода) кат.№ 6850645" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Набор для спинальной-эпидуральной анестезии Combiset G16 (катетер 3 отв. Мягкий кончик.) Apexmed, 0119-01-16 упак/10шт." Кол-во: 1

"Позиция 104" "Шприц типа Жанэ с наконечником для катеторной насадки с силиконовым кольцом для промывания полостей 150 мл, одноразовый" Кол-во: 100

"Позиция 105" "Термопакет мягкий, пластичный, заполненный гелем "3M ™ ColdHot ™ Pack" фирмы Health Care, 10*26,5 cm," Кол-во: 5

"Позиция 106" "Мешки для сбора раневого отделяемого 1500 мл, Luer кат.№ 24017" Кол-во: 110

"Позиция 107" "Викрил Плюс фиолетовый М2 (3/0) 70 см игла колющая SH PLUS 36 шт/ упак Кат. № VCP316H" Кол-во: 4

"Позиция 108" "Викрил Плюс фиолетовый М3 (2/0) 70 см игла колющая SH PLUS 36 шт/ упак Кат. № VCP317H" Кол-во: 4

"Позиция 109" "Викрил фиолетовый М4 (1) 75 см игла колющая МО - 45, 12 шт/ упак кат.№ W9245" Кол-во: 4

"Позиция 110" "Викрил фиолетовый М5 (2) 75 см игла колющая CTX (48 мм), 12 шт/ упак кат.№W9252" Кол-во: 4

"Позиция 111" "Этибонд Эксельигла кол. М3(2/0) уп/№12 кат.№ W932 ETHICON" Кол-во: 5

"Позиция 112" "Этибонд плетен. 3/0, колющая 30мм, зеленый 75см, уп/ №12 кат.№ W931" Кол-во: 5

"Позиция 113" "Этибонд Эксель М3,5(0) , колющая таперкат 48мм, зеленый 75см, уп/№12 кат.№ W979" Кол-во: 5

"Позиция 114" "Нить хирургическая Этибонд Эксель игла колюще-режущая V - 39 (45мм) М5 (2) ETHICON 12 шт/упак. кат.№ W4843" Кол-во: 5

"Позиция 115" "ПДС II фиолетовый М2 (3/0) 70см игла колющая SH Plus, кат. №W9124H, 36 шт/ упак" Кол-во: 5

"Позиция 116" "ПДС II фиолетовый М3 (2/0) 70см игла колющая SH, кат. №W9125H, 36 шт/ упак" Кол-во: 5

"Позиция 117" "Суполен 2 EP 3-0 UPS, 100 м. (Ресорба) кат.№ W 4F" Кол-во: 5

"Позиция 118" "Суполен 5 EP 2 UPS, 50м, (Ресорба) кат№ W 8F" Кол-во: 4

"Позиция 119" "Шелк 3 EP 2-0 USP 100m кассета Ресорба Германия кат №H5F" Кол-во: 3

"Позиция 120" "Шелк кассета 3,5 EP 0 USP 100 m , Ресорба Германия кат №G6F" Кол-во: 3

"Позиция 121" "Скальпель с пластмассовой ручкой №11 0602-03-11 упак.10 шт" Кол-во: 30

"Позиция 122" "Скальпель с пластмассовой ручкой №15 0602-03-15упак.10 шт" Кол-во: 30

"Позиция 123" "Скальпель с пластмассовой ручкой №22 0602-03-22 упак.10 шт" Кол-во: 30

"Позиция 124" "Скальпель с пластмассовой ручкой №23 0602-03-23упак.10 шт" Кол-во: 30

"Позиция 125" "Скальпель с пластмассовой ручкой №247602-01-24 упак.10 шт" Кол-во: 30

"Позиция 126" "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №1" Кол-во: 4

"Позиция 127" "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №2" Кол-во: 4

"Позиция 128" "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №3" Кол-во: 4

"Позиция 129" "Набор для эпидуральной анестезии B/BRAUN Perifix 300 Mini Set G18, (20 шт/упак.)Каталожный номер 4513002" Кол-во: 1

"Позиция 130" "Игла для спинальной анестезии B/BRAUN Pencan G 25, 103 mm 25 шт./упак.Каталожный номер 4502116-13" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Игла для спинальной анестезии B/BRAUN Pencan G 27, 103 mm 25 шт./упак.Каталожный номер 4502124-13" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Униспрей (электродная жидкость), 200 г./флакон, Россия" Кол-во: 15

"Позиция 133" "Лавсан полиэфир плетеный 75см 0 (3,5) с 1 иглой HR-40мм, Россия, 20 шт/упак" Кол-во: 6

"Позиция 134" "Лавсан полиэфир плетеный 75см 1 (4) с 1 иглой HR-35мм, Россия, 20 шт/упак" Кол-во: 6

"Позиция 135" "Лавсан полиэфир плетеный 75см 2/0 (3) с 1 иглой HR-25мм, Россия, 20 шт/упак" Кол-во: 6

"Позиция 136" "Лавсан полиэфир плетеный 75см 3/0 (2) с 1 иглой HR-20мм, Россия, 20 шт/упак" Кол-во: 6

"Позиция 137" "Нить ПГКЛ (моно), USP № 1, L=0.90м, игла 48 мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная упак./36шт производитель Волоть" Кол-во: 3

"Позиция 138" "Нить ПГКЛ (моно), USP № 3/0, L=0.9м, игла 37 мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная упак./36шт производитель Волоть" Кол-во: 3

"Позиция 139" "Нить ПГКЛ (моно), USP № 2/0, L=0.90м, игла 40 мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная упак./36шт производитель Волоть" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Зажим кровоостанавливающий тип "Бильрот", изогнутый, 160 мм" Кол-во: 20

"Позиция 141" "Зажим кровоостанавливающий тип "Бильрот", изогнутый, 210 мм" Кол-во: 20

"Позиция 142" "Зажим кровоостанавливающий Кохер 1х2 зубый, зубчатый, изогнутый №2 160 мм" Кол-во: 20

"Позиция 143" "Зажим кровоостанавливающий Кохер 1х2 зубый, зубчатый, изогнутый №2 210 мм" Кол-во: 20

"Позиция 144" "Омнипласт - фиксирующий пластырь из текстильной ткани /цвет кожи/: 5 м х 1,25 см артикул9004302" Кол-во: 1

"Позиция 145" "Омнисилк - фиксирующий пластырь из шелка /белый/: 5 м х 1,25 см артикул 9004332" Кол-во: 1

"Позиция 146" "Oмнифилм - фиксирующий пластырь из прозрачной пленки: 5 м х 1,25 см артикул 900520" Кол-во: 1

"Позиция 147" "Одноразовый пакет для экстракции фирмы "MTP". Отверстие 5 см в диаметре, рабочий объем 200 мл. Для использования с троакарами размера 10 мм. Стерильно, 5 штук в упаковке.Каталожный номер 040143-05" Кол-во: 1

"Позиция 148" "Кабель к монополярным инструментам ООО "Фотек". Инструментальная часть - подключение к лапароскопическим инструментам, монополярным пинцетам. Аппаратная часть - штекер 8 мм (Valleylab). Длина кабеля 3 м.Каталожный номер ЕН344-5" Кол-во: 3

"Позиция 149" "Комплект шлангов с прокалывающей иглой (для промывания), оснащенных радиометкой для Fluid Control Lap 2216 Richard Wolf GmbH. 10 шт/упак Каталожный номер 4171223" Кол-во: 1

"Позиция 150" "Бумага для ЭКГ HelliGE Cardiosmart 150, 210ммх295ммх150" Кол-во: 6

"Позиция 151" "Воронка ушная никелированная № 3 LOR -6" Кол-во: 20

"Позиция 152" "Воронка ушная никелированная № 4 LOR-9" Кол-во: 20

"Позиция 153" "Зеркало носовое длина губок 40мм LOR-17" Кол-во: 20

"Позиция 154" "Зонд для аттика LOR-23" Кол-во: 10

"Позиция 155" "Зонд носовой с навивкой LOR-26" Кол-во: 10

"Позиция 156" "Пинцет ушной штыковидный LOR-82" Кол-во: 20

"Позиция 157" "Зеркало гортанное диаметр 25мм" Кол-во: 20

"Позиция 158" "Воронка Зигля" Кол-во: 2

"Позиция 159" "Баллон для продувания ушей с запасными оливами" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Набор камертонов медицинских" Кол-во: 1

"Позиция 161" "Термоконтейнер ТМ-20-П в сумке-чехле" Кол-во: 4

"Позиция 162" "Весы медицинские ВЭМ-150М «Масса-К» А 2-1 переносные" Кол-во: 3

"Позиция 163" "Медицинские стерилизационные упаковочные материалы (рулоны) для СТЕРРАДА размер 100х70" Кол-во: 10

"Позиция 164" "Стеррад 100S химические индикаторные полоски (4х250) арт 14100" Кол-во: 2

"Позиция 165" "Стеррад 100S химическая индикаторная лента арт 14202" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Стеррад 100S сменный картриждж с чернилами для печатающего устройства упаковочной машины HS 1000 арт.6.813.104" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Зонд назогастральный Apexmed, Ch 18, 120 см Каталожный номер 0123-01-18 упак./50шт" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Катетер урологический Фолея № 16 APEXMED (в упаковке – 10 шт)кат № 0303-02-16" Кол-во: 11

"Позиция 169" "Катетер Нелатона APEXMED Ch 14 60 шт/упак кат.№ 0301-00-14" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Катетер Нелатона APEXMED Ch 18 10 шт/упак кат.№ 0302-01-18" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Катетер Нелатона APEXMED Ch 20 40 шт/упак кат.№ 0301-00-20" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Зонд ректальный APEXMED кат.№ 04.01-00-32" Кол-во: 40

"Позиция 173" "Зонд аспирационный тип ВАКОН № 14 APEXMED кат.№ 0105-01-14 упак/100 шт" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Зонд аспирационный тип ВАКОН № 12 APEXMED кат.№ 0105-01-12 упак.100/шт" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Зонд аспирационный тип ВАКОН № 10 APEXMED кат.№ 0105-01-10 упак./100шт" Кол-во: 1

"Позиция 176" "Мочеприемник прикроватный объем 2000 мл." Кол-во: 300

"Позиция 177" "Лампа бактерицидная ТUV 30W" Кол-во: 50

"Позиция 178" "Лампа бактерицидная ТUV 15W Fillips" Кол-во: 40

"Позиция 179" "Респиратор «Алина-316» противоаэрозольный с клапаном выдоха" Кол-во: 15

"Позиция 180" "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) S" Кол-во: 5

"Позиция 181" "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) M" Кол-во: 5

"Позиция 182" "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) L" Кол-во: 5

"Позиция 183" "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) XL" Кол-во: 5

"Позиция 184" "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) XL-EW для широкого бедра" Кол-во: 5

"Позиция 185" "Перчатки кольчужные хирургические "ДиаКлон" S" Кол-во: 4

"Позиция 186" "Перчатки кольчужные хирургические "ДиаКлон" M" Кол-во: 4

"Позиция 187" "Тест полоски для глюкометра ACCU-CHEK Active" Кол-во: 10

"Позиция 188" "Тонометр CS Medica CS 110 Premium" Кол-во: 10

"Позиция 189" "ЭКГ электроды с гелем (50 шт/упак.)" Кол-во: 31

"Позиция 190" "Гель электродный контактный УНИАГЕЛЬ 250,0 для ЭКГ" Кол-во: 91

"Позиция 191" "Бумага для ЭКГ Philips Pagewriter-100, 210ммх300ммх200 (1 упак.№5) кат № 344268" Кол-во: 3

"Позиция 192" "Аккумулятор для ЭКГ Shiller Cardiovit АТ-1" Кол-во: 6

"Позиция 193" "Система LAPAROSCOPY KARL STORZ HAMOU ENDMAT 26331020" Кол-во: 10

"Позиция 194" "Адаптер для трех мешков (принадлежность для гемофильтрации) Каталожный номер H 3051" Кол-во: 20

"Позиция 195" "Трубка трахеостомическая с каналом для надманжеточной аспирации APEXMED 8,0" Кол-во: 10

"Позиция 196" "Трубка трахеостомическая с каналом для надманжеточной аспирации APEXMED 8,5" Кол-во: 10

"Позиция 197" "Трубка трахеостомическая с каналом для надманжеточной аспирации APEXMED 9,0" Кол-во: 10

"Позиция 198" "Набор для чрезкожной трахеостомии с дилататором "Ультраперк" Portex № 8,0 Каталожный номер 100/561/080" Кол-во: 3

"Позиция 199" "Набор для "Минитрахеостомии" Portex (размер 4,0 мм), 10 шт/упак Каталожный номер 100/462/000" Кол-во: 1

"Позиция 200" "Система Инфузомат Спэйс Лайн, 250 см, стандарт, 100 шт/упак.Каталожный номер 8700036SР" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Набор с чрезкожным интродъюсером ARROW 8 Fr, 11 cm, игла со шприцем ARROW Raulerson 10 шт/упКаталожный номер CW-08803" Кол-во: 1

"Позиция 202" "Аккумуляторная батарея для монитора пациента Drager Infinity Delta 14,4V 63Wh Каталожный номер MS31385" Кол-во: 2

"Позиция 203" "Анестезиологический контур, одноразовый, кат.№MP00303, 25 шт/упак" Кол-во: 1

"Позиция 204" "Дыхательный контур VentStar, одноразовый, кат.№MP00334, 25 шт/упак" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Катетер урологический Фолея № 18 APEXMED (в упаковке – 10 шт) кат №0303-02-18" Кол-во: 5

"Позиция 206" "Зонд назогастральный Apexmed, Ch 16, 120 см Каталожный номер 0123-01-16 упак./50шт" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Бинст эластичный УНГА 3х8 средней растяжимости/АО Тонус Россия" Кол-во: 300

"Позиция 208" "БИНТ Н/С 5Х10 (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия" Кол-во: 10000

"Позиция 209" "БИНТ Н/СТ 7Х14 (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия" Кол-во: 10000

"Позиция 210" "БИНТ СТЕР. 5X10 (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия" Кол-во: 1000

"Позиция 211" "БИНТ СТЕР. 7X14 (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия" Кол-во: 1500

"Позиция 212" "Вата хирургическая нестирильная 250/ЗАО Гигровата Россия" Кол-во: 800

"Позиция 213" "Контрольный материал низкий уровень CBC-3D R&Dsystems Low, 2мл (U03D1TAC2). Стеклянный флакон 2,0 мл. Имеет соответствующее цветовое значение: синий СВС-3D H, используется с анализатором Sysmex ·KX-21. Производство R&D systems, inc. Арт. U03D1TAC2" Кол-во: 12

"Позиция 214" "Гематологический контроль СВС-ХЕ (H) высокий уровень (ХЕ3ТA4L). СВС - XE H 4,5ml Контрольный материал предназначен для выполнения процедуры контроля качества (QC) в автоматических гематологических анализаторах Sysmex XT-1800i · Sysmex XS-1000i · Sysm" Кол-во: 12

"Позиция 215" "Гематологический контроль СВС-ХЕ (N) нормальный уровень (ХЕ2ТA4L). СВС - XE N 4,5ml Контрольный материал предназначен для выполнения процедуры контроля качества (QC) в автоматических гематологических анализаторах Sysmex XT-1800i · Sysmex XS-1000i · S" Кол-во: 24

"Позиция 216" "Гематологический контроль СВС-ХЕ (L)низкий уровень (ХЕ1ТA4L). СВС - XE L 4,5ml Контрольный материал предназначен для выполнения процедуры контроля качества (QC) в автоматических гематологических анализаторах Sysmex XT-1800i · Sysmex XS-1000i · Sysmex" Кол-во: 12

"Позиция 217" "STROMATOLYSER -WH Строматолайзер WH (3 х 500мл).(97405216). Лизирующий реагент для анализатора КХ-21, Состав: Органическая четвертичная соль аммония – 8.5 г/л.Хлорид натрия – 0.6 г/л 1 флакон 500 мл. Транспортная упаковка: 3 флакона в коробке по 500 " Кол-во: 15

"Позиция 218" "SULFOLYSER (5L) SLS-220A Лизирующий реагент ( 5 л.). (90411414). Лизирующий реагент. Состав: Лаурил сульфат натрия-1,7 г/л Упаковка 5л.Производитель Sysmex Corporation, Japan. Арт. 90411414" Кол-во: 5

"Позиция 219" "STROMATOLYSER 4DL 5L (FFD-200A) Лизирующий реагент (5 л). (98417615). Лизирующий реагент. Состав: Неионный сурфактант-0,18%.Органическая четвертичная аммониевая соль-0,08% Канистра 5 л. Производитель Sysmex Corporation, Japan. Арт. 98417615" Кол-во: 15

"Позиция 220" "STROMATOLYSER-4DS (1 x 42ml), 98417216. Краситель флуоресцентный для дифференцировки лейкоцитов по степени зрелости Состав:Полиметиновый краситель-0,002%/Метанол-3,00%/Этилен гликоль-96,90%.Упаковка состоит из 3 пакетов по 42 мл.Производитель Sysmex " Кол-во: 10

"Позиция 221" "CELLPACK 20L Универсальный дилюент, (83400116). Дилюент для измерения методом импедансометрии. Обеспечивает возможность дифференцировки лейкоцитов на лимфоциты, нейтрофилы, средние клетки. В комплексе со строматолайзером WH предназначен для безцианид" Кол-во: 72

"Позиция 222" "CELLCLEAN CL 50 DETERGENTE Депротеинизатор (50 мл.). Депротеинизатор.Раствор жесткой очистки. Гипохлорид натрия, Концентрация активного хлора-5% Флакон 50мл. Производитель Sysmex Corporation, Japan. Арт. 83401621" Кол-во: 25

"Позиция 223" "Набор реагентов для определения антител к Treponema palidum (Syphilis TPHA), кат.№50101" Кол-во: 4

"Позиция 224" "Набор реагентов для экспресс-определения in vitro скрытой крови в кале – Hexagon OBTI), кат.№28009" Кол-во: 10

"Позиция 225" "Набор реагентов для определения антител к микобактериям туберкулеза (Hexagon TB), кат.№58032" Кол-во: 5

"Позиция 226" ""ПСА общий – ИФА – БЕСТ(вариант 1) РУ № РЗН 2014/1698Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Чувствительность: 0,1 нг/мл. Диапазон измерений: 0-40 нг/мл"" Кол-во: 75

"Позиция 227" "Полуколичественный тест для определения D-dimer в плазме XL-FDP , набор 25определений 72051" Кол-во: 3

"Позиция 228" "Общий белок, TP245" Кол-во: 3

"Позиция 229" "АЛЬБУМИН, AB362" Кол-во: 3

"Позиция 230" "МОЧЕВИНА, UR7976" Кол-во: 7

"Позиция 231" "КРЕАТИНИН, CR7948" Кол-во: 7

"Позиция 232" "МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, UA3870" Кол-во: 7

"Позиция 233" "Билирубин общий, BR3859" Кол-во: 7

"Позиция 234" "Билирубин прямой, BR3807" Кол-во: 5

"Позиция 235" "ГЛЮКОЗА, GL1611" Кол-во: 5

"Позиция 236" "ХОЛЕСТЕРИН, CH201" Кол-во: 5

"Позиция 237" "ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН, CH3811" Кол-во: 5

"Позиция 238" "ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН, CH3841" Кол-во: 5

"Позиция 239" "Калибратор ЛПВП/ЛПНП СН2673" Кол-во: 3

"Позиция 240" "Липидный контроль Level 1 LE2668" Кол-во: 3

"Позиция 241" "Липидный контроль Level 2 LE2669" Кол-во: 3

"Позиция 242" "Липидный контроль Level 3 LE2670" Кол-во: 3

"Позиция 243" "ТРИГЛИЦЕРИДЫ, TR1697" Кол-во: 7

"Позиция 244" "АЛТ (Аланинаминотрансфераза ), AL3801" Кол-во: 5

"Позиция 245" "АСТ (Аспартатаминотрансфераза), AS3804" Кол-во: 5

"Позиция 246" "АМИЛАЗА, AY3805" Кол-во: 5

"Позиция 247" "Гамма-глутамилсфераза, кат.№GT7955" Кол-во: 4

"Позиция 248" "Щелочная фосфатаза, AP7927" Кол-во: 3

"Позиция 249" "Креатининкиназа NAC, R 3флх20мл, R23флх10мл СК7947" Кол-во: 5

"Позиция 250" "ЛДГ ЛАКТАТ-ПИРУВАТ (Лактатдегидрогеназа), LD3818" Кол-во: 3

"Позиция 251" "Железо/ НЖСС, SI7967" Кол-во: 3

"Позиция 252" "Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) НА3830" Кол-во: 10

"Позиция 253" "Калибратор Гликозилированного гемоглобина НА3444" Кол-во: 6

"Позиция 254" "Контроль HbA1c (Level 1, Level 2) НА 5072" Кол-во: 10

"Позиция 255" "Мультикалибратор ур 3, CAL2351, 20х5мл" Кол-во: 3

"Позиция 256" "Мультикалибратор ур 2, CAL2350, 20х5мл" Кол-во: 1

"Позиция 257" "КОНТРОЛЬНАЯ МУЛЬТИСЫВОРОТКА ЧЕЛОВЕКА (патология) уровень 3, HE1532" Кол-во: 3

"Позиция 258" "КОНТРОЛЬНАЯ МУЛЬТИСЫВОРОТКА ЧЕЛОВЕКА (норма) уровень 2, HN1530" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Кювета для анализаторов различных марок, 1000 шт - (арт.5901)" Кол-во: 10

"Позиция 260" "Набор реагентов для экспресс-определения in vitro хорионического гонадотропина человека, кат.№68004" Кол-во: 5

"Позиция 261" "ДЖЕНСКРИН УЛЬТРА ВИЧ Аг/Ат (1 планшет), 96 тестов, кат. №72386" Кол-во: 20

"Позиция 262" "МОНОЛИЗА AgHBS УЛЬТРА (96 тестов), кат. №72346" Кол-во: 21

"Позиция 263" "МОНОЛИЗА Aнти-ВГС ПЛЮС Версия 2 (96 тестов), кат. №72317" Кол-во: 10

"Позиция 264" "БЕСТ анти-ВГС (комплект 2) Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител классов G и M к вирусу гепатита С. РУ № ФСР 2011/11938" Кол-во: 10

"Позиция 265" "Стандартные эритроциты Диа Селл АВО А1, А2, В, О 4х10мл" Кол-во: 12

"Позиция 266" "DiaClon ABO/D+Reverse Grouping (ДиаКлон АВО/D + перекрестная реакция), ID-Cards 4х12, №001234" Кол-во: 3

"Позиция 267" "ID-DiaCell ABO, Test Cell for Reverse Grouping (ID ДиаСелл АВО А1,В 2х10 мл ), №003624" Кол-во: 6

"Позиция 268" "LISS/Coombs ID-Cards 4х12 (ЛИСС/Кумбс 4х12) № 004014" Кол-во: 2

"Позиция 269" "DiaClon Rh-subgrups+K (C, c, E, e, Kell) №002124" Кол-во: 1

"Позиция 270" "Цоликлон Анти-А, 10 флх5мл" Кол-во: 4

"Позиция 271" "Цоликлон Анти-Аслабый, пластиковые флаконы-капельницы по 5 мл" Кол-во: 1

"Позиция 272" "Цоликлон Анти-В, 10 флх5мл" Кол-во: 4

"Позиция 273" "Цоликлон Анти-Д супер, 10 флх5мл" Кол-во: 8

"Позиция 274" "Цоликлон Анти-Д 5 мл10 фл" Кол-во: 2

"Позиция 275" "Цоликлон Анти-С супер 5 мл10 фл" Кол-во: 1

"Позиция 276" "Цоликлон Анти-с супер5 мл10 фл" Кол-во: 1

"Позиция 277" "Цоликлон Анти-Е супер 5 мл10 фл" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Цоликлон Анти-Кеll супер 5 мл10 фл" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса 5 мл10 фл" Кол-во: 2

"Позиция 280" "Lyphocheck Assayed Chemistry Control Ref C-310-5, уровень 1" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Lyphocheck Assayed Chemistry Control Ref C-315-5, уровень 2" Кол-во: 1

"Позиция 282" "Lyphocheck Immunoassay Plus Control Ref 373" Кол-во: 1

"Позиция 283" "Пленки для ПЦР плашек полимерные" Кол-во: 5

"Позиция 284" "Набор реагентов для определения протромбинового времени (ПВ) (6х2 мл), кат.№ 31002" Кол-во: 45

"Позиция 285" "HemoStat aPTT-EL // АЧТВ [6х4 мл], кат.№33002" Кол-во: 15

"Позиция 286" "Тромбиновое время HemoStat Thrombin Time (Human GmbH, Германия) 34002" Кол-во: 40

"Позиция 287" "Набор реагентов для определения фибриногена (HemoStat Fibrinogen), кат.№32002" Кол-во: 30

"Позиция 288" "Микро-кюветы для анализаторов марки KC 4 Delta [2000 шт.], кат.№ Z05111" Кол-во: 15

"Позиция 289" "Контрольная плазма для коагулологии НОРМА, кат.№ Т4101 10*1мл" Кол-во: 3

"Позиция 290" "Контрольная плазма для коагулологии ПАТОЛОГИЯ, кат.№ Т4102 10*1мл" Кол-во: 3

"Позиция 291" "Контрольная плазма для коагулологии НОРМА, кат.№ 35001 6*1мл" Кол-во: 3

"Позиция 292" "Контрольная плазма для коагулологии ПАТАЛОГИЯ, кат.№ 35002 6*1мл" Кол-во: 3

"Позиция 293" "Набор реагентов для определения in vitro содержания С-реактивного белка HUMATEX CRP, кат.№ 40043" Кол-во: 15

"Позиция 294" "Набор реагентов для определения ревматоидного фактора HUMATEX RF, кат. №40053" Кол-во: 6

"Позиция 295" "HUMATEX ASO // Антистрептолизин-О, кат.№ 40063" Кол-во: 5

"Позиция 296" "SLE Latex Test // Антитела к ДНК, кат.№40031" Кол-во: 3

"Позиция 297" "Лампа (Spectrophotometer Lamp), кат.№SP2057" Кол-во: 1

"Позиция 298" "Фильтр обеззоленная синяяя лента d 12.5см." Кол-во: 10

"Позиция 299" "Пробирки центрифужные градуированные узкодонные из стекла" Кол-во: 1000

"Позиция 300" "Приспособление для приготовления мазков крови Flexi-Strip" Кол-во: 5

"Позиция 301" "Предметные стекла для мазков крови Microscope Slides, 1уп х 50 шт" Кол-во: 10

"Позиция 302" "Пипетка с СОЭ метру" Кол-во: 200

"Позиция 303" "Натрий лимоннокислый 3/мам, 5,5/В уп/0,5кг" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Салфетка «PROBACK», 48х33 см, 500 шт/упак" Кол-во: 5

"Позиция 305" "Пробирки BD Vacutainer® для получения цельной крови, пластиковые, 13х75 мм, с сиреневой крышкой BD Hemogard™, 4 мл, К2ЭДТА, 100 шт/упак, кат.№368861" Кол-во: 200

"Позиция 306" "Пробирки BD Vacutainer™ для коагуляции,стекло, 4,5 мл, 75х13мм, 3,2% цитрат натрия, 100 шт/упак, кат.№367714" Кол-во: 30

"Позиция 307" "Пробирки BD Vacutainer® для получения сыворотки, пластиковые, 16х100 мм, с красной крышкой BD Hemogard™, 10 мл, CAT, 100 шт/упак, кат.№367896" Кол-во: 250

"Позиция 308" "Игла BD Vacutainer для взятия крови с прозрачной камерой Flashback (FBN) - 21G X 1" (0,8 ммх25 мм), зеленая, 50 шт/упак, кат.№301746" Кол-во: 500

"Позиция 309" "Безопасный скарификатор SAFETY LANCET экстра, кат.№85.1017.050, 200 шт/упак." Кол-во: 20

"Позиция 310" "Пробирка Microvette® 200, ЭДТА, 100 шт/ упак, кат.№20.1288" Кол-во: 25

"Позиция 311" "Система для взятия крови Multivette® 600, активатор свертывания, 100 шт/ упак, кат.№15.1670" Кол-во: 7

"Позиция 312" "Микропробирка 0,5 мл, типа эппендорф, с нейтральной крышкой на петле, 1000 шт/упак, кат.№ 72.699" Кол-во: 5

"Позиция 313" "Микропробирка 1,5 мл, типа эппендорф, 39х10,8 мм, РР, с нейтральной крышкой на петле, 500 шт/упак, кат.№ 72.690.001" Кол-во: 5

"Позиция 314" "Микропробирка 1,5 мл, типа эппендорф, 39х10,8 мм, для подсчета ретикулоцитов, содержащая 100мкл 1%бриллианткрезилового синего, 50 шт/упак, кат.№ 42.117" Кол-во: 25

"Позиция 315" "Контейнер с винтовой крышкой, с ложкой для сбора биоматериалов, ПП, в индивидуальной упаковке, стерильный, 60 мл" Кол-во: 250

"Позиция 316" "Контейнер с винтовой крышкой, для сбора биоматериалов, ПП, в индивидуальной упаковке, стерильный, 100 мл" Кол-во: 1000

"Позиция 317" "Контейнер для сбора биологических жидкостей не стерильный, градуированный 100 мл, с матовым окошком для записи" Кол-во: 20000

"Позиция 318" "Контейнер с винтовой крышкой, с ложкой для сбора биоматериалов, ПП, в индивидуальной упаковке, не стерильный,60 мл" Кол-во: 5000

"Позиция 319" "Наконечники 1-кан. 0,5-250-мкл (уп/1000шт) (прозрачные) Термо-Фишер" Кол-во: 20

"Позиция 320" "Наконечники 1-кан. 0,5-1,0-мл (уп/100шт) (прозрачные)Термо-Фишер" Кол-во: 10

"Позиция 321" "Рулонный обратно - осмотический элемент для установки обратноосмотической по очистке воды УВОИ-М-Ф-2540-1" Кол-во: 5

"Позиция 322" "Катридж угольного фильтра для установки обратноосмотической по очистке воды УВОИ-М-Ф-2540-1 типоразмер 2520" Кол-во: 10

"Позиция 323" "Картридж механической очистки, 5мкм для установки обратноосмотической по очистке воды УВОИ-М-Ф-2540-1 типоразмер 2520" Кол-во: 5

"Позиция 324" "Катридж с ионообменной смолой для установки обратноосмотической по очистке воды УВОИ-М-Ф-2540-1 типоразмер 5020" Кол-во: 5

"Позиция 325" "Картридж с активированным углём (дехлоратор) UDF 10" для установки для производства воды очищенной УВОИ-"М-Ф"-1812С6-1" Кол-во: 3

"Позиция 326" "Обратноосмотический элемент TW30-1812-50 для установки для производства воды очищенной УВОИ-"М-Ф"-1812С6-1" Кол-во: 3

"Позиция 327" "Картридж механической очистки, 5мкм ЭФМ-250-5Т" Кол-во: 2

"Позиция 328" "Лампа для микроскопа «лейка» REPLACE JNLY WITH P/N 11038101180000 , 12V, 30W" Кол-во: 10

"Позиция 329" "Пипетка Сали 0,02мл 1упак/100шт." Кол-во: 2

"Позиция 330" "Набор порфобилиногена" Кол-во: 3

"Позиция 331" "Кольпо-тест рН 100шт/уп" Кол-во: 2

"Позиция 332" "Маркер лабораторный тонкий красный" Кол-во: 36

"Позиция 333" "Маркер лабораторный тонкий синий" Кол-во: 36

"Позиция 334" "Наконечники Ленпипет,250мкл (0,5--250мл)кл )длина 52, бесцвенные, 96шт/штатив Ref 9401262" Кол-во: 10

"Позиция 335" "Метиленовый синий ( сухой) 50гр" Кол-во: 3

"Позиция 336" "Измерительные кюветы TokyoBoeki LTD код 23-07-0055 Уп/60шт" Кол-во: 2

"Позиция 337" "Дозатор образца Sample Probe кат.№20-02-0042" Кол-во: 1

"Позиция 338" "Дозатор реагента Reagent Probe кат.№20-03-0055" Кол-во: 1

"Позиция 339" "Общий белок в моче, UP1570" Кол-во: 6

"Позиция 340" "Моча контрольная ур 2 AU2352" Кол-во: 6

"Позиция 341" "Моча контрольная ур 3 AU2353" Кол-во: 6

"Позиция 342" "Щелочной раствор (Washing solution alkaline), 500мл" Кол-во: 3

"Позиция 343" "Кислотный раствор (Washing Solution Acid) 500мл" Кол-во: 3

"Позиция 344" "Immun Tech Cardiac Triple Test (Трехкомпонентный кардиотест "ИммунТех"), 10определений /упак" Кол-во: 15

"Позиция 345" "Набор для определения тропонина I в сыворотке, плазме и цельной крови, экспресс-тест(25определений) кат.№90 FK 10" Кол-во: 3

"Позиция 346" "Набор тестов TnI (TnI Test Kit), кат.№942-903" Кол-во: 2

"Позиция 347" "Блок реагентов (Reagent Pack), кат.№903-006" Кол-во: 12

"Позиция 348" "Раствор Контроля Качества Уровень 1 (Multi-CHECK level 1), кат.№944-231" Кол-во: 1

"Позиция 349" "Раствор Контроля Качества Уровень 2 (Multi CHECK level 2), кат.№944-232" Кол-во: 1

"Позиция 350" "Раствор Контроля Качества Уровень 3 (Multi CHECK level 3), кат.№944-233" Кол-во: 1

"Позиция 351" "Фоновый картридж для AQT90 FLEX кат.№942-962" Кол-во: 1

"Позиция 352" "Чистящий раствор для AQT90 FLEX кат. 905-843" Кол-во: 1

"Позиция 353" "VIDAS TSH3. Количественное определение тиреотропного гормона (60 тестов)" Кол-во: 25

"Позиция 354" "VIDAS FT4..Количественное определение свободного тироксина (60 тестов)" Кол-во: 25

"Позиция 355" "VIDAS FT3.Количественное определение свободного трийодтиронина (60 тестов)" Кол-во: 5

"Позиция 356" "Тест-полоски к прибору для определения уровня глюкозы в крови КОНТУР ТС№ 50" Кол-во: 15

"Позиция 357" "Тест-полоски к прибору для определения уровня глюкозы в крови Акку-Чек Актив 1 уп/50шт" Кол-во: 15

"Позиция 358" "Контрольный раствор глюкозы для прибора семейства Аккутренд. 1 набор содержит 2фл по 4мл контрольного раствора Accutrend Control G" Кол-во: 2

"Позиция 359" "Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации, комплект №1" Кол-во: 15

"Позиция 360" "Контрольная слабоположительная сыворотка реакции микропреципитации" Кол-во: 12

"Позиция 361" "Уриполиан - 10В (Декафан) упак 100 шт" Кол-во: 200

"Позиция 362" "Диагностические полоски NONA PHAN упак 50 шт" Кол-во: 50

"Позиция 363" "Набор реагентов для определения белка в моче "ЮНИ-ТЕСТ" -БМ 500 опр." Кол-во: 5

"Позиция 364" "Слайд-планшет для микроскопии осадка мочи (уп. 100 шт)" Кол-во: 15

"Позиция 365" "Урометр" Кол-во: 5

"Позиция 366" "Цилиндр 25мл" Кол-во: 5

"Позиция 367" "Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости" Кол-во: 2

"Позиция 368" "Набор для окраски по Граму (на 100 стекол)" Кол-во: 4

"Позиция 369" "Набор для окраски мокроты на ВК по Цилю-Нильсену (на 100 стекол)" Кол-во: 5

"Позиция 370" "Набор реагентов для клинического анализа кала" Кол-во: 3

"Позиция 371" "Набор реагентов для обнаружения яиц гельминтов методом толстого мазка (метод Като)" Кол-во: 15

"Позиция 372" "Мыло жидкое "Дезафлор(1л. ) антибактериальное 1л" Кол-во: 300

"Позиция 373" "КЛЕЕНКА медецинская подклад.1,4мх1,0м/ЗАО «ВИТАЛФАРМ» Россия" Кол-во: 150

"Позиция 374" "ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦ. гипоаллергенный на тканевой основе 6Х10/АО "Верофарм" Россия" Кол-во: 3500

"Позиция 375" "МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ отрез 5м (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия" Кол-во: 1500

"Позиция 376" "Перчатки диагностические латекс. нестер. неопудр. текстур. р. L №50 пар/SFM Германия" Кол-во: 600

"Позиция 377" "Перчатки диагностические латекс. нестер. неопудр. текстур. р. M №50 пар/SFM Германия" Кол-во: 900

"Позиция 378" "Перчатки диагностические латекс. нестер. неопудр. текстур. р.S №50 пар/SFM Германия" Кол-во: 600

"Позиция 379" "Перчатки хирургические стерильные (анатомич. формы) латекс неопудр. текстур. р. 6,5 №50 пар /SFM Германия" Кол-во: 100

"Позиция 380" "Перчатки хирургические стерильные (анатомич. формы) латекс неопудр. текстур. р. 7 №50 пар /SFM Германия" Кол-во: 80

"Позиция 381" "Перчатки хирургические стерильные (анатомич. формы) латекс неопудр. текстур. р. 7,5 №50 пар /SFM Германия" Кол-во: 40

"Позиция 382" "Перчатки хирургические стерильные (анатомич. формы) латекс неопудр. текстур. р. 8 №50 пар /SFM Германия" Кол-во: 100

"Позиция 383" "Салфетка марл.мед.стер.двухслойн.16х14 № 10/ПКФ ВераМед Россия" Кол-во: 7000

"Позиция 384" "Салфетка марл.мед.стер.двухслойн.45х29 № 5/ПКФ ВераМед Россия" Кол-во: 6000

"Позиция 385" "Салфетка спирт.прединъек.12,5х11см №1/Асептика ООО Россия" Кол-во: 200

"Позиция 386" "Система трансфузионная однокр применения/ОАО «Синтез» Россия" Кол-во: 7500

"Позиция 387" "ШПРИЦ "Комарик" 1 мл инсулиновый 3-хкомпонентный (МПК "Елец")" Кол-во: 4000

"Позиция 388" "ШПРИЦ "Комарик" 10 мл 3-хкомпонентный (МПК "Елец")" Кол-во: 23000

"Позиция 389" "ШПРИЦ "Комарик" 20 мл 3-хкомпонентный (МПК "Елец")" Кол-во: 17000

"Позиция 390" "ШПРИЦ "Комарик" 5 мл 3-хкомпонентный (МПК "Елец")" Кол-во: 35000

"Позиция 391" "Промывочный раствор 1 (ADVIA Centaur Wash 1)." Кол-во: 10

"Позиция 392" "Реагент 1 и 2 (ADVIA Centaur Reagent 1&2 CP)." Кол-во: 2

"Позиция 393" "Дополнительный промывочный раствор 1 (ADVIA Centaur Acillary Probe Wash 1)." Кол-во: 3

"Позиция 394" "Контрольный материал для определения Аг/Ат ВИЧ-Комбо (CHIV Quality Control Kit)" Кол-во: 1

"Позиция 395" "Контрольный материал для иммуноглобулинов G к вирусу гепатита С (ADVIA Centaur HCV QC)." Кол-во: 1

"Позиция 396" "Kонтрольный материал для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (ADVIA Centaur HBsAg QC)." Кол-во: 1

"Позиция 397" "Реагенты для определения Аг/Ат ВИЧ-Комбо (ADVIA Centaur HIV Ag/Ab Combo)" Кол-во: 6

"Позиция 398" "Реагент для определения титра антител IgG к вирусу гепатита С (ADVIA Centaur HCV)." Кол-во: 3

"Позиция 399" "Реагент для детекции поверхностного антигена вируса гепатита В (ADVIA Centaur HBsAg)." Кол-во: 3

"Позиция 400" "Калибратор Q (ADVIA Centaur Сalibrator Q)." Кол-во: 1

"Позиция 401" "Калибратор В (ADVIA Centaur Calibrator B)." Кол-во: 1

"Позиция 402" "Калибратор А (ADVIA Centaur Сalibrator А)." Кол-во: 1

"Позиция 403" "Реагент для определения свободного тироксина (ADVIA Centaur FT4)" Кол-во: 2

"Позиция 404" "Реагент для определения тиреотропного гормона (ADVIA Centaur TSH)." Кол-во: 1

"Позиция 405" "Реагент для определения простатспецифического антигена (ADVIA Centaur PSA)." Кол-во: 3

"Позиция 406" "Электрод Са++ (Са++ Electrode)." Кол-во: 2

"Позиция 407" "Контроль качества уровень 3 (RapidQC Certain + Level 3)." Кол-во: 1

"Позиция 408" "Контроль качества уровень 2 (Rapid QC Certain + Level 2)." Кол-во: 1

"Позиция 409" "Контроль качества уровень 1 (Rapid QC Certain + Level 1)." Кол-во: 1

"Позиция 410" "Картридж с калибровочными газами (Caz Cartridge Pack)." Кол-во: 1

"Позиция 411" "Раствор для заполнения рН электрода (рН Electrode Fill Solution)." Кол-во: 1

"Позиция 412" "Раствор для заполнения Na+/K+/Ca++/Cl- электродов (Na+/K+/Ca++/Cl- Electrode Fill Solution)." Кол-во: 4

"Позиция 413" "Раствор для заполнения референсного датчика (1×4 шт) - Reference Sensor Fill Solution (pack of 4)." Кол-во: 1

"Позиция 414" "Промывочный раствор (Wash and CD Pack)." Кол-во: 4

"Позиция 415" "Буферы (Buffer Pack)." Кол-во: 4

"Позиция 416" "Набор трубок для подсоединения к насосу (Underplaten Tubing), 3 шт." Кол-во: 1

"Позиция 417" "Набор трубок для насосов (Pump Tube Set), 3 шт." Кол-во: 1

"Позиция 418" "Набор буферов и красителей для окраски по методу Райт-Гимза (HEMATEK Stain Pak Wright-Giemsa Stain)." Кол-во: 20

"Позиция 419" "Кюветы (ADVIA Centaur Сuvettes)." Кол-во: 2

"Позиция 420" "Лампа" Кол-во: 1

"Позиция 421" "Порт пробоотборника" Кол-во: 20

"Позиция 422" "Лопатка смесительной установки" Кол-во: 1

"Позиция 423" "Реагент для определения щелочной фосфатазы (DEA буфер) (ADVIA Chemistry ALP (DEA) Reagents)." Кол-во: 1

"Позиция 424" "Ампулы контроля качества уровень 3, 30 шт. (Rapid QC Complete Level 3 30 ampoules)." Кол-во: 1

"Позиция 425" "Ампулы контроля качества уровень 2, 30 шт. (Rapid QC Complete Level 2 30 ampoules)." Кол-во: 1

"Позиция 426" "Ампулы контроля качества уровень 1, 30 шт. (Rapid QC Complete Level 1 30 ampoules)." Кол-во: 1

"Позиция 427" "Картриджи для промывки (3 шт.) - Wash/Waste (3 cartridge kit)." Кол-во: 12

"Позиция 428" "Измерительный картридж 250 КЩС/ОКС/'ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 405 (250 иссл.) - RP405 M - Cart Full+CO - ox 250." Кол-во: 12

"Позиция 429" "Кювета реакционная (Сuvette, RRV)" Кол-во: 4

"Позиция 430" "Кондиционирующий раствор для кювет (ADVIA Chemistry Cuvette Conditioner)." Кол-во: 25

"Позиция 431" "Промывочный раствор для кювет (ADVIA Chemistry Cuvette Wash Solution)." Кол-во: 30

"Позиция 432" "Инкубационное масло (ADVIA Chemistry Incubation Bath Oil)." Кол-во: 1

"Позиция 433" "Калибратор сетпойнт (CAL Chemistry)." Кол-во: 2

"Позиция 434" "Реагент для определения железа (ADVIA Chemistry Iron 2 Reagents)." Кол-во: 1

"Позиция 435" "Реагент для определения креатининкиназы (ADVIA Chemistry Creatine Kinase Reagents)." Кол-во: 2

"Позиция 436" "Реагент для определения гаммаглютамилтрансферазы (ADVIA Chemistry GGT Reagents)." Кол-во: 1

"Позиция 437" "Реагент для определения амилазы (ADVIA Chemistry Amylase Reagents)." Кол-во: 1

"Позиция 438" "Реагент для определения аланинаминотрансферазы (ADVIA Chemistry ALT (GPT) Reagents)." Кол-во: 2

"Позиция 439" "Реагент для определения аспартатаминотрансферазы (ADVIA Chemistry AST (GOT) Reagents)." Кол-во: 2

"Позиция 440" "Реагент для определения прямого билирубина (ADVIA Chemistry Direct Bilirubin Reagents 2)." Кол-во: 2

"Позиция 441" "Реагент для определения общего билирубина (ADVIA Chemistry Total Bilirubin Reagents 2)." Кол-во: 4

"Позиция 442" "Реагент для определения мочевой кислоты (ADVIA Chemistry Uric Acid Reagents)." Кол-во: 2

"Позиция 443" "Реагент для определения креатинина (ADVIA Chemistry Creatinine Reagents)." Кол-во: 2

"Позиция 444" "Реагент для определения мочевины (ADVIA Chemistry Urea Nitrogen Reagents)." Кол-во: 2

"Позиция 445" "Реагент для определения альбумина (ADVIA Chemistry Albumin Reagents)." Кол-во: 2

"Позиция 446" "Реагент для определения общего белка (ADVIA Chemistry Total Protein II Reagents)." Кол-во: 2

"Позиция 447" "Пробирки образцов (ADVIA Centaur Sample Cups)." Кол-во: 2

"Позиция 448" "Контрольный материал нормальный уровень CBC-3D R&Dsystems Normal, 2мл (U03D2TAC2). Стеклянный флакон 2,0 мл. Имеет соответствующее цветовое значение: зеленый CBC-3D L, используется с анализатором Sysmex ·KX-21. Производство R&D systems, inc. Арт. U03" Кол-во: 24

"Позиция 449" "Контрольный материал высокий уровень CBC-3D R&Dsystems High, 2мл (U03D3TAC2). Стеклянный флакон 2,0 мл. Имеет соответствующее цветовое значение: красный. CBC-3D N, используется с анализатором Sysmex ·KX-21. Производство R&D systems, inc. Арт. U03D3TA" Кол-во: 12

"Позиция 450" "Раствор низкой ионной силы LISS 10 мл" Кол-во: 2

"Позиция 451" "Зонд желудочный Apexmed, Ch 20, 110 см Каталожный номер 0123-01-20" Кол-во: 40

"Позиция 452" "ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 3 Х 500СМ гипоаллергенный на тканевой основе/АО "Верофарм" Россия" Кол-во: 800

"Позиция 453" "ШПРИЦ "Комарик" 2 мл 3-хкомпонентный (МПК "Елец")" Кол-во: 16000