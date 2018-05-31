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    Главная / Торги / Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (0056/18/4.3/0024181/ДЯмбург /ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.

    Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (0056/18/4.3/0024181/ДЯмбург /ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806555924

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024181/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург" (0056/18/4.3/0024181/ДЯмбург /ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 16:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 24181.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смирнова Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные прочие и материалы, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555924Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555924Дата и время вскрытия заявок Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555924Подведение итогов не позднее Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555924Подведение итогов не позднее Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагентов и расходных материалов для клинических медицинских лабораторных исследований для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    37 499 447,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    21.20.24

    Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, аптечки и сумки санитарные

    21.20.23.190

    Препараты фармацевтические прочие

    21.20.10.158

    Антисептики и дезинфицирующие препараты

    Классификатор ОКВЭД2

    21.2

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    21.20.2

    Производство материалов, применяемых в медицинских целях

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 60х100 мм (200 шт.)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 2"

    "Индикатор стерилизации Фарматест-100/30 (500 тестов) без журнала"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Индикатор стерилизации Фарматест-120/8 (500 тестов) без журнала"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Индикатор стерилизации Фарматест-120/12 (500 тестов) без журнала"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Индикатор стерилизации Интест-П-121/20 (1000 тестов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Индикатор стерилизации Интест-П-134/5-02 (1000 тестов)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 7"

    "Индикатор стерилизации Стеритест-П-132/20 (500 тестов) без журнала"

    Кол-во: 30

    "Позиция 8"

    "Индикатор стерилизации Стериконт-П-132/20(500 тестов) без журнала"

    Кол-во: 31

    "Позиция 9"

    "Индикатор стерилизации Стеритест-П-120/45 (500 тестов) без журнала"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Индикатор стерилизации Стериконт П 120/45(500 тестов) без журнала"

    Кол-во: 18

    "Позиция 11"

    "Индикатор стерилизации Стеритест-Вл 160/150, 180/60, 200/30(500 тестов) без журнала"

    Кол-во: 16

    "Позиция 12"

    "Индикатор стерилизации Стериконт-В-180/60(500 тестов) без журнала"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) Скиния ОП 1л"

    Кол-во: 86

    "Позиция 14"

    "Средство дезинфицирующее (кожный антисептик) "Стериллиум" (1л)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Кожный антисептик "Альфасептин " (1л.)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 16"

    "Дезинфицирующее средство Сайдекс ОПА (3,78 л) (арт. 20391)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 17"

    "Средство дезинфекции КавоДекасептол гель 6 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Дезинфицирующее средство Аспирматик 2,0л"

    Кол-во: 24

    "Позиция 19"

    "Очищающее средство Аспирматик Клинер 2,0л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Средство дезинфицирующее Деконекс Денталь ББ 1 литр"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Средство дезинфицирующее "Тори окси" 2.4 кг"

    Кол-во: 82

    "Позиция 22"

    "Дезинфицирующее средство Ротамицид (1л)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Средство дезинфекции "Бриллиант классик" 5л"

    Кол-во: 91

    "Позиция 24"

    "Средство дезинфицирующее "Амиксидин" 5л"

    Кол-во: 45

    "Позиция 25"

    "Средство "Эндо-Квик" компании "Сарая Ко., ЛТД", Япония для очистки гибких эндоскопов в репроцессорах; 980 мл, в упаковке 6 штук."

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Самаровка 5л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Средство дезинфицирующее "НИКА НЕОДЕЗ" 5л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "Дезинфицирующее средство с моющим эффектом "Триосепт" 1л"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом кожный антисептик "НИКА свежесть" 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Пакеты из влагопрочной бумаги «СтериТ®» со складкой, белые, 400х500 мм,НПО "Винар", Россия, 100 шт/упак"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Клиндезин- Окси 3,8л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "элкорапан 5 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    ""Средство дезинфицирующее ""Тетрамин"" (3 л)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 34"

    "Салфетки дезинфицирующие «Лизаксин» в уп-160шт"

    Кол-во: 70

    "Позиция 35"

    "Средство дезинфицирующее "Мистраль" 5л"

    Кол-во: 90

    "Позиция 36"

    "Средство дезинфицирующее "Авансепт-спрей" 0,5л"

    Кол-во: 300

    "Позиция 37"

    "Реактив порошкообразный ФЕНОЛФТАЛЕИН 10 гр"

    Кол-во: 25

    "Позиция 38"

    "Реактив порошкообразный Азопирам-Д"

    Кол-во: 89

    "Позиция 39"

    "Пакеты бумажные "Клинипак" для медицинской воздушной и паровой стерилизации самозапечатывающиеся (крафт) 300ммх450мм (100 шт.)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 40"

    "Пакеты бумажные "Клинипак" для медицинской воздушной и паровой стерилизации самозапечатывающиеся (крафт) 150ммх250мм (100 шт.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Пакеты бумажные "Клинипак" для медицинской воздушной и паровой стерилизации самозапечатывающиеся (крафт) 100ммх200мм (100 шт.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 400х600 мм (200 шт.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 300х450 мм (200 шт.)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 200х370 мм (200 шт.)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 45"

    "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 140х400 мм (200 шт.)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 46"

    "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 140х280 мм (200 шт.)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 47"

    "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 90х270 мм (200 шт.)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 48"

    "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 90х150 мм (200 шт.)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Пакеты "Клинипак" для медицинской паровой, газовой, плазменной и радиационной стерилизации пакеты самозапечатывающиеся (бумага/пленка) 75х250 мм (200 шт.)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 50"

    "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Клипсы титановые кат Л-0055"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Бинт гипсовый БСХ 3 м. х 20 см. (время застывания 2-4 минуты) "Спецдеталь", Россия"

    Кол-во: 400

    "Позиция 54"

    "Бинт гипсовый БСХ 3 м. х 10 см. (время застывания 2-4 минуты) "Спецдеталь", Россия"

    Кол-во: 260

    "Позиция 55"

    "Полимерный бинт жесткий Intrarich Cast 10 см х 3,6 м фиолетовый 10 шт/коробка кат.№ IR-0049"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "3M™ Softcast™ Полужесткий иммобилизирующий полимерный бинт, 12,7cмХ3,6м упак./10 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "3M™ Softcast™ Полужесткий иммобилизирующий полимерный бинт, 5,0смХ3,6 упак./10 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Пинцет анатомический общего назначения, 150 мм"

    Кол-во: 55

    "Позиция 59"

    "Пинцет хирургический общего назначения, 150 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 60"

    "Пинцет лапчатый 150 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 61"

    "Зажим " москит" изогнутый 150 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Зажим "Москитный прямой 150 мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 63"

    "Зажим " Кохер" изогнутый 150 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Зажим " Кохер" зубатый прямой 160 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 65"

    "Ножницы тупоконечно вертикально изогнутые 140мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Ножницы остроконечные остроконечно изогнутые 140мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Ножницы тупоконечные прямые по Куперу,170мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 68"

    "Ножницы пуговчатые для разрезания повязок 185 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Набор расширителей канала шейки матки гинекологический (по Гегаро) 1 уп/25 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой 7,2 х 5 см, Cosmopor E, 50 шт/упак кат № 9010080"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой 10 х 6 см, Cosmopor E, 25 шт/упак кат №9010090"

    Кол-во: 10

    "Позиция 72"

    "Самоклеящаяся послеоперационная повязка с впитывающей подушечкой 35 х 10 см, Cosmopor E, 25 шт/упак кат № 9010240"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Hartmann Telaprep Марлевые тампоны для препарирования с рентгено-контрастной нитью, размер N 2 (средние) неcтерильные, 1000 шт/упак кат № 4892912"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Hartmann Telaprep Марлевые тампоны для препарирования с рентгено-контрастной нитью, размер N 3 (большие) неcтерильные, 1000 шт/упак кат № 4892933"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Липкая операционная пленка ЭМАКРИЛ, 20 х 50 см, 5 шт/упак, 50 упак/кор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Липкая операционная пленка ЭМАКРИЛ, 40 х 50 см, 5 шт/упак, 30 упак/кор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Суперабсорбирующая повязка ТендерВет 24 актив кевит, круг 5,5 см, 10 шт/упак кат № 6092720"

    Кол-во: 9

    "Позиция 78"

    "Мазевая повязка с серебром (стерильные) Атрауман АГ 5 х 5 см, 10 шт/упак кат № 4995716"

    Кол-во: 11

    "Позиция 79"

    "812009 Пластырь медицинский фиксирующий Круофрейм 8*13,5 см 50шт/упак"

    Кол-во: 7

    "Позиция 80"

    "811213 Пластырь медицинский фиксирующий "Круопэд" 6*8 см (прозрачная основа) 100 шт/упак"

    Кол-во: 9

    "Позиция 81"

    "Гипоаллергенные полоски на операционные швы Omnistrip размеры 3 х 76 мм (1уп/250 шт) кат.№5406814"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Набор для взятия крови BD Vacutainer® с защитным механизмом Safety-Lok™, 21G, 0.75", 7" (0,8ммх19мм, длина катетера 18 см), люер-адаптер, зеленые "крылышки" Упаковка – 50шт кат №367282"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Набор для взятия крови BD Vacutainer с устройством безопасного закрытия иглы Safety-Lok, иглой 23G (0,6*19 мм), катетером 18 см и люер-адаптером Упаковка – 50шт кат №367284"

    Кол-во: 18

    "Позиция 84"

    "Катетер внутривенный для вливания в малые вены G21 упак.100 шт"

    Кол-во: 29

    "Позиция 85"

    "Катетер внутривенный для вливания в малые вены G23 упак./100шт"

    Кол-во: 29

    "Позиция 86"

    "Жгут венозный взрослый автамотический упак. 25 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным портом, G18 упак. 100шт"

    Кол-во: 9

    "Позиция 88"

    "Катетер внутривенный с крыльями и дополнительным портом, G20, упак. 100шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Раствор гемодиализный Accusol K+2, (2 шт в упак)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 91"

    "Магистраль AQUALINE кат. № 1500000006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Гемофильтр AQUAMAX HF 19 кат.№ IBP 2653"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Плазмафильтр MICROPLAS MPS 05 кат.№ IBP 4102"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Канюля назальная кислородная L, Аpexmed 0109-00-02"

    Кол-во: 20

    "Позиция 95"

    "Абсорбент СО2 Sodasorb, канистра 5 литров (натронная известь)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini + порт luer lock, (уп/40 шт) кат. № 1745 REF1745"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Трубка эндотрахеальная APEXMED, диаметр 7,0 с манжетой низкого давления, тип Мерфи (10 шт/уп)0101-01-70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Трубка эндотрахеальная APEXMED, диаметр 7,5 с манжетой низкого давления, тип Мерфи (10 шт/уп) 0101-01-75"

    Кол-во: 7

    "Позиция 99"

    "Трубка эндотрахеальная APEXMED, диаметр 8,0 с манжетой низкого давления, тип Мерфи (10 шт/уп)0101-01-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Трубка эндотрахеальная APEXMED, диаметр 8,5 с манжетой низкого давления, тип Мерфи (10 шт/уп) 0101-01-85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Трубка дренажная одноканальная Ch 24, APEXMED, 50 шт/упак"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Датчик O2 (кислорода) кат.№ 6850645"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Набор для спинальной-эпидуральной анестезии Combiset G16 (катетер 3 отв. Мягкий кончик.) Apexmed, 0119-01-16 упак/10шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Шприц типа Жанэ с наконечником для катеторной насадки с силиконовым кольцом для промывания полостей 150 мл, одноразовый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 105"

    "Термопакет мягкий, пластичный, заполненный гелем "3M ™ ColdHot ™ Pack" фирмы Health Care, 10*26,5 cm,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 106"

    "Мешки для сбора раневого отделяемого 1500 мл, Luer кат.№ 24017"

    Кол-во: 110

    "Позиция 107"

    "Викрил Плюс фиолетовый М2 (3/0) 70 см игла колющая SH PLUS 36 шт/ упак Кат. № VCP316H"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Викрил Плюс фиолетовый М3 (2/0) 70 см игла колющая SH PLUS 36 шт/ упак Кат. № VCP317H"

    Кол-во: 4

    "Позиция 109"

    "Викрил фиолетовый М4 (1) 75 см игла колющая МО - 45, 12 шт/ упак кат.№ W9245"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Викрил фиолетовый М5 (2) 75 см игла колющая CTX (48 мм), 12 шт/ упак кат.№W9252"

    Кол-во: 4

    "Позиция 111"

    "Этибонд Эксельигла кол. М3(2/0) уп/№12 кат.№ W932 ETHICON"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Этибонд плетен. 3/0, колющая 30мм, зеленый 75см, уп/ №12 кат.№ W931"

    Кол-во: 5

    "Позиция 113"

    "Этибонд Эксель М3,5(0) , колющая таперкат 48мм, зеленый 75см, уп/№12 кат.№ W979"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Нить хирургическая Этибонд Эксель игла колюще-режущая V - 39 (45мм) М5 (2) ETHICON 12 шт/упак. кат.№ W4843"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "ПДС II фиолетовый М2 (3/0) 70см игла колющая SH Plus, кат. №W9124H, 36 шт/ упак"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "ПДС II фиолетовый М3 (2/0) 70см игла колющая SH, кат. №W9125H, 36 шт/ упак"

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Суполен 2 EP 3-0 UPS, 100 м. (Ресорба) кат.№ W 4F"

    Кол-во: 5

    "Позиция 118"

    "Суполен 5 EP 2 UPS, 50м, (Ресорба) кат№ W 8F"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Шелк 3 EP 2-0 USP 100m кассета Ресорба Германия кат №H5F"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Шелк кассета 3,5 EP 0 USP 100 m , Ресорба Германия кат №G6F"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Скальпель с пластмассовой ручкой №11 0602-03-11 упак.10 шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 122"

    "Скальпель с пластмассовой ручкой №15 0602-03-15упак.10 шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 123"

    "Скальпель с пластмассовой ручкой №22 0602-03-22 упак.10 шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Скальпель с пластмассовой ручкой №23 0602-03-23упак.10 шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Скальпель с пластмассовой ручкой №247602-01-24 упак.10 шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 126"

    "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Бинт трубчатый лат. -полиэф. "ИНТЕКС" (25м) р-р №3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Набор для эпидуральной анестезии B/BRAUN Perifix 300 Mini Set G18, (20 шт/упак.)Каталожный номер 4513002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Игла для спинальной анестезии B/BRAUN Pencan G 25, 103 mm 25 шт./упак.Каталожный номер 4502116-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Игла для спинальной анестезии B/BRAUN Pencan G 27, 103 mm 25 шт./упак.Каталожный номер 4502124-13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Униспрей (электродная жидкость), 200 г./флакон, Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 133"

    "Лавсан полиэфир плетеный 75см 0 (3,5) с 1 иглой HR-40мм, Россия, 20 шт/упак"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Лавсан полиэфир плетеный 75см 1 (4) с 1 иглой HR-35мм, Россия, 20 шт/упак"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Лавсан полиэфир плетеный 75см 2/0 (3) с 1 иглой HR-25мм, Россия, 20 шт/упак"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Лавсан полиэфир плетеный 75см 3/0 (2) с 1 иглой HR-20мм, Россия, 20 шт/упак"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "Нить ПГКЛ (моно), USP № 1, L=0.90м, игла 48 мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная упак./36шт производитель Волоть"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Нить ПГКЛ (моно), USP № 3/0, L=0.9м, игла 37 мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная упак./36шт производитель Волоть"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Нить ПГКЛ (моно), USP № 2/0, L=0.90м, игла 40 мм, изгиб 1/2, колющая, одноигольная упак./36шт производитель Волоть"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Зажим кровоостанавливающий тип "Бильрот", изогнутый, 160 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 141"

    "Зажим кровоостанавливающий тип "Бильрот", изогнутый, 210 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Зажим кровоостанавливающий Кохер 1х2 зубый, зубчатый, изогнутый №2 160 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 143"

    "Зажим кровоостанавливающий Кохер 1х2 зубый, зубчатый, изогнутый №2 210 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 144"

    "Омнипласт - фиксирующий пластырь из текстильной ткани /цвет кожи/: 5 м х 1,25 см артикул9004302"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Омнисилк - фиксирующий пластырь из шелка /белый/: 5 м х 1,25 см артикул 9004332"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Oмнифилм - фиксирующий пластырь из прозрачной пленки: 5 м х 1,25 см артикул 900520"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "Одноразовый пакет для экстракции фирмы "MTP". Отверстие 5 см в диаметре, рабочий объем 200 мл. Для использования с троакарами размера 10 мм. Стерильно, 5 штук в упаковке.Каталожный номер 040143-05"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "Кабель к монополярным инструментам ООО "Фотек". Инструментальная часть - подключение к лапароскопическим инструментам, монополярным пинцетам. Аппаратная часть - штекер 8 мм (Valleylab). Длина кабеля 3 м.Каталожный номер ЕН344-5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Комплект шлангов с прокалывающей иглой (для промывания), оснащенных радиометкой для Fluid Control Lap 2216 Richard Wolf GmbH. 10 шт/упак Каталожный номер 4171223"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Бумага для ЭКГ HelliGE Cardiosmart 150, 210ммх295ммх150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 151"

    "Воронка ушная никелированная № 3 LOR -6"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Воронка ушная никелированная № 4 LOR-9"

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Зеркало носовое длина губок 40мм LOR-17"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Зонд для аттика LOR-23"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "Зонд носовой с навивкой LOR-26"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Пинцет ушной штыковидный LOR-82"

    Кол-во: 20

    "Позиция 157"

    "Зеркало гортанное диаметр 25мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "Воронка Зигля"

    Кол-во: 2

    "Позиция 159"

    "Баллон для продувания ушей с запасными оливами"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Набор камертонов медицинских"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "Термоконтейнер ТМ-20-П в сумке-чехле"

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Весы медицинские ВЭМ-150М «Масса-К» А 2-1 переносные"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Медицинские стерилизационные упаковочные материалы (рулоны) для СТЕРРАДА размер 100х70"

    Кол-во: 10

    "Позиция 164"

    "Стеррад 100S химические индикаторные полоски (4х250) арт 14100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Стеррад 100S химическая индикаторная лента арт 14202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Стеррад 100S сменный картриждж с чернилами для печатающего устройства упаковочной машины HS 1000 арт.6.813.104"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Зонд назогастральный Apexmed, Ch 18, 120 см Каталожный номер 0123-01-18 упак./50шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Катетер урологический Фолея № 16 APEXMED (в упаковке – 10 шт)кат № 0303-02-16"

    Кол-во: 11

    "Позиция 169"

    "Катетер Нелатона APEXMED Ch 14 60 шт/упак кат.№ 0301-00-14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Катетер Нелатона APEXMED Ch 18 10 шт/упак кат.№ 0302-01-18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Катетер Нелатона APEXMED Ch 20 40 шт/упак кат.№ 0301-00-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Зонд ректальный APEXMED кат.№ 04.01-00-32"

    Кол-во: 40

    "Позиция 173"

    "Зонд аспирационный тип ВАКОН № 14 APEXMED кат.№ 0105-01-14 упак/100 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Зонд аспирационный тип ВАКОН № 12 APEXMED кат.№ 0105-01-12 упак.100/шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Зонд аспирационный тип ВАКОН № 10 APEXMED кат.№ 0105-01-10 упак./100шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Мочеприемник прикроватный объем 2000 мл."

    Кол-во: 300

    "Позиция 177"

    "Лампа бактерицидная ТUV 30W"

    Кол-во: 50

    "Позиция 178"

    "Лампа бактерицидная ТUV 15W Fillips"

    Кол-во: 40

    "Позиция 179"

    "Респиратор «Алина-316» противоаэрозольный с клапаном выдоха"

    Кол-во: 15

    "Позиция 180"

    "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) S"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) M"

    Кол-во: 5

    "Позиция 182"

    "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) L"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) XL"

    Кол-во: 5

    "Позиция 184"

    "Госпитальные чулки противоэмболические (INTEX - компрессионные чулки для операции) XL-EW для широкого бедра"

    Кол-во: 5

    "Позиция 185"

    "Перчатки кольчужные хирургические "ДиаКлон" S"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Перчатки кольчужные хирургические "ДиаКлон" M"

    Кол-во: 4

    "Позиция 187"

    "Тест полоски для глюкометра ACCU-CHEK Active"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Тонометр CS Medica CS 110 Premium"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "ЭКГ электроды с гелем (50 шт/упак.)"

    Кол-во: 31

    "Позиция 190"

    "Гель электродный контактный УНИАГЕЛЬ 250,0 для ЭКГ"

    Кол-во: 91

    "Позиция 191"

    "Бумага для ЭКГ Philips Pagewriter-100, 210ммх300ммх200 (1 упак.№5) кат № 344268"

    Кол-во: 3

    "Позиция 192"

    "Аккумулятор для ЭКГ Shiller Cardiovit АТ-1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 193"

    "Система LAPAROSCOPY KARL STORZ HAMOU ENDMAT 26331020"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Адаптер для трех мешков (принадлежность для гемофильтрации) Каталожный номер H 3051"

    Кол-во: 20

    "Позиция 195"

    "Трубка трахеостомическая с каналом для надманжеточной аспирации APEXMED 8,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "Трубка трахеостомическая с каналом для надманжеточной аспирации APEXMED 8,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Трубка трахеостомическая с каналом для надманжеточной аспирации APEXMED 9,0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Набор для чрезкожной трахеостомии с дилататором "Ультраперк" Portex № 8,0 Каталожный номер 100/561/080"

    Кол-во: 3

    "Позиция 199"

    "Набор для "Минитрахеостомии" Portex (размер 4,0 мм), 10 шт/упак Каталожный номер 100/462/000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "Система Инфузомат Спэйс Лайн, 250 см, стандарт, 100 шт/упак.Каталожный номер 8700036SР"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Набор с чрезкожным интродъюсером ARROW 8 Fr, 11 cm, игла со шприцем ARROW Raulerson 10 шт/упКаталожный номер CW-08803"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Аккумуляторная батарея для монитора пациента Drager Infinity Delta 14,4V 63Wh Каталожный номер MS31385"

    Кол-во: 2

    "Позиция 203"

    "Анестезиологический контур, одноразовый, кат.№MP00303, 25 шт/упак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Дыхательный контур VentStar, одноразовый, кат.№MP00334, 25 шт/упак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Катетер урологический Фолея № 18 APEXMED (в упаковке – 10 шт) кат №0303-02-18"

    Кол-во: 5

    "Позиция 206"

    "Зонд назогастральный Apexmed, Ch 16, 120 см Каталожный номер 0123-01-16 упак./50шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Бинст эластичный УНГА 3х8 средней растяжимости/АО Тонус Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 208"

    "БИНТ Н/С 5Х10 (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 209"

    "БИНТ Н/СТ 7Х14 (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 210"

    "БИНТ СТЕР. 5X10 (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 211"

    "БИНТ СТЕР. 7X14 (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 212"

    "Вата хирургическая нестирильная 250/ЗАО Гигровата Россия"

    Кол-во: 800

    "Позиция 213"

    "Контрольный материал низкий уровень CBC-3D R&Dsystems Low, 2мл (U03D1TAC2). Стеклянный флакон 2,0 мл. Имеет соответствующее цветовое значение: синий СВС-3D H, используется с анализатором Sysmex ·KX-21. Производство R&D systems, inc. Арт. U03D1TAC2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 214"

    "Гематологический контроль СВС-ХЕ (H) высокий уровень (ХЕ3ТA4L). СВС - XE H 4,5ml Контрольный материал предназначен для выполнения процедуры контроля качества (QC) в автоматических гематологических анализаторах Sysmex XT-1800i · Sysmex XS-1000i · Sysm"

    Кол-во: 12

    "Позиция 215"

    "Гематологический контроль СВС-ХЕ (N) нормальный уровень (ХЕ2ТA4L). СВС - XE N 4,5ml Контрольный материал предназначен для выполнения процедуры контроля качества (QC) в автоматических гематологических анализаторах Sysmex XT-1800i · Sysmex XS-1000i · S"

    Кол-во: 24

    "Позиция 216"

    "Гематологический контроль СВС-ХЕ (L)низкий уровень (ХЕ1ТA4L). СВС - XE L 4,5ml Контрольный материал предназначен для выполнения процедуры контроля качества (QC) в автоматических гематологических анализаторах Sysmex XT-1800i · Sysmex XS-1000i · Sysmex"

    Кол-во: 12

    "Позиция 217"

    "STROMATOLYSER -WH Строматолайзер WH (3 х 500мл).(97405216). Лизирующий реагент для анализатора КХ-21, Состав: Органическая четвертичная соль аммония – 8.5 г/л.Хлорид натрия – 0.6 г/л 1 флакон 500 мл. Транспортная упаковка: 3 флакона в коробке по 500 "

    Кол-во: 15

    "Позиция 218"

    "SULFOLYSER (5L)   SLS-220A Лизирующий реагент ( 5 л.). (90411414). Лизирующий реагент. Состав: Лаурил сульфат натрия-1,7 г/л Упаковка 5л.Производитель Sysmex Corporation, Japan. Арт. 90411414"

    Кол-во: 5

    "Позиция 219"

    "STROMATOLYSER 4DL 5L (FFD-200A) Лизирующий реагент (5 л). (98417615). Лизирующий реагент. Состав: Неионный сурфактант-0,18%.Органическая четвертичная аммониевая соль-0,08% Канистра 5 л. Производитель Sysmex Corporation, Japan. Арт. 98417615"

    Кол-во: 15

    "Позиция 220"

    "STROMATOLYSER-4DS (1 x 42ml), 98417216. Краситель флуоресцентный для дифференцировки лейкоцитов по степени зрелости Состав:Полиметиновый краситель-0,002%/Метанол-3,00%/Этилен гликоль-96,90%.Упаковка состоит из 3 пакетов по 42 мл.Производитель Sysmex "

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "CELLPACK 20L Универсальный дилюент, (83400116). Дилюент для измерения методом импедансометрии. Обеспечивает возможность дифференцировки лейкоцитов на лимфоциты, нейтрофилы, средние клетки. В комплексе со строматолайзером WH предназначен для безцианид"

    Кол-во: 72

    "Позиция 222"

    "CELLCLEAN CL 50 DETERGENTE Депротеинизатор (50 мл.). Депротеинизатор.Раствор жесткой очистки. Гипохлорид натрия, Концентрация активного хлора-5% Флакон 50мл. Производитель Sysmex Corporation, Japan. Арт. 83401621"

    Кол-во: 25

    "Позиция 223"

    "Набор реагентов для определения антител к Treponema palidum (Syphilis TPHA), кат.№50101"

    Кол-во: 4

    "Позиция 224"

    "Набор реагентов для экспресс-определения in vitro скрытой крови в кале – Hexagon OBTI), кат.№28009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 225"

    "Набор реагентов для определения антител к микобактериям туберкулеза (Hexagon TB), кат.№58032"

    Кол-во: 5

    "Позиция 226"

    ""ПСА общий – ИФА – БЕСТ(вариант 1) РУ № РЗН 2014/1698Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего простат-специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови. Чувствительность: 0,1 нг/мл. Диапазон измерений: 0-40 нг/мл""

    Кол-во: 75

    "Позиция 227"

    "Полуколичественный тест для определения D-dimer в плазме XL-FDP , набор 25определений 72051"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Общий белок, TP245"

    Кол-во: 3

    "Позиция 229"

    "АЛЬБУМИН, AB362"

    Кол-во: 3

    "Позиция 230"

    "МОЧЕВИНА, UR7976"

    Кол-во: 7

    "Позиция 231"

    "КРЕАТИНИН, CR7948"

    Кол-во: 7

    "Позиция 232"

    "МОЧЕВАЯ КИСЛОТА, UA3870"

    Кол-во: 7

    "Позиция 233"

    "Билирубин общий, BR3859"

    Кол-во: 7

    "Позиция 234"

    "Билирубин прямой, BR3807"

    Кол-во: 5

    "Позиция 235"

    "ГЛЮКОЗА, GL1611"

    Кол-во: 5

    "Позиция 236"

    "ХОЛЕСТЕРИН, CH201"

    Кол-во: 5

    "Позиция 237"

    "ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН, CH3811"

    Кол-во: 5

    "Позиция 238"

    "ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН, CH3841"

    Кол-во: 5

    "Позиция 239"

    "Калибратор ЛПВП/ЛПНП СН2673"

    Кол-во: 3

    "Позиция 240"

    "Липидный контроль Level 1 LE2668"

    Кол-во: 3

    "Позиция 241"

    "Липидный контроль Level 2 LE2669"

    Кол-во: 3

    "Позиция 242"

    "Липидный контроль Level 3 LE2670"

    Кол-во: 3

    "Позиция 243"

    "ТРИГЛИЦЕРИДЫ, TR1697"

    Кол-во: 7

    "Позиция 244"

    "АЛТ (Аланинаминотрансфераза ), AL3801"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "АСТ (Аспартатаминотрансфераза), AS3804"

    Кол-во: 5

    "Позиция 246"

    "АМИЛАЗА, AY3805"

    Кол-во: 5

    "Позиция 247"

    "Гамма-глутамилсфераза, кат.№GT7955"

    Кол-во: 4

    "Позиция 248"

    "Щелочная фосфатаза, AP7927"

    Кол-во: 3

    "Позиция 249"

    "Креатининкиназа NAC, R 3флх20мл, R23флх10мл СК7947"

    Кол-во: 5

    "Позиция 250"

    "ЛДГ ЛАКТАТ-ПИРУВАТ (Лактатдегидрогеназа), LD3818"

    Кол-во: 3

    "Позиция 251"

    "Железо/ НЖСС, SI7967"

    Кол-во: 3

    "Позиция 252"

    "Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) НА3830"

    Кол-во: 10

    "Позиция 253"

    "Калибратор Гликозилированного гемоглобина НА3444"

    Кол-во: 6

    "Позиция 254"

    "Контроль HbA1c (Level 1, Level 2) НА 5072"

    Кол-во: 10

    "Позиция 255"

    "Мультикалибратор ур 3, CAL2351, 20х5мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 256"

    "Мультикалибратор ур 2, CAL2350, 20х5мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "КОНТРОЛЬНАЯ МУЛЬТИСЫВОРОТКА ЧЕЛОВЕКА (патология) уровень 3, HE1532"

    Кол-во: 3

    "Позиция 258"

    "КОНТРОЛЬНАЯ МУЛЬТИСЫВОРОТКА ЧЕЛОВЕКА (норма) уровень 2, HN1530"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Кювета для анализаторов различных марок, 1000 шт - (арт.5901)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Набор реагентов для экспресс-определения in vitro хорионического гонадотропина человека, кат.№68004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 261"

    "ДЖЕНСКРИН УЛЬТРА ВИЧ Аг/Ат (1 планшет), 96 тестов, кат. №72386"

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "МОНОЛИЗА AgHBS УЛЬТРА (96 тестов), кат. №72346"

    Кол-во: 21

    "Позиция 263"

    "МОНОЛИЗА Aнти-ВГС ПЛЮС Версия 2 (96 тестов), кат. №72317"

    Кол-во: 10

    "Позиция 264"

    "БЕСТ анти-ВГС (комплект 2) Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител классов G и M к вирусу гепатита С. РУ № ФСР 2011/11938"

    Кол-во: 10

    "Позиция 265"

    "Стандартные эритроциты Диа Селл АВО А1, А2, В, О 4х10мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 266"

    "DiaClon ABO/D+Reverse Grouping (ДиаКлон АВО/D + перекрестная реакция), ID-Cards 4х12, №001234"

    Кол-во: 3

    "Позиция 267"

    "ID-DiaCell ABO, Test Cell for Reverse Grouping (ID ДиаСелл АВО А1,В 2х10 мл ), №003624"

    Кол-во: 6

    "Позиция 268"

    "LISS/Coombs ID-Cards 4х12 (ЛИСС/Кумбс 4х12) № 004014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "DiaClon Rh-subgrups+K (C, c, E, e, Kell) №002124"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Цоликлон Анти-А, 10 флх5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 271"

    "Цоликлон Анти-Аслабый, пластиковые флаконы-капельницы по 5 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "Цоликлон Анти-В, 10 флх5мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 273"

    "Цоликлон Анти-Д супер, 10 флх5мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 274"

    "Цоликлон Анти-Д 5 мл10 фл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Цоликлон Анти-С супер 5 мл10 фл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Цоликлон Анти-с супер5 мл10 фл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Цоликлон Анти-Е супер 5 мл10 фл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Цоликлон Анти-Кеll супер 5 мл10 фл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Антиглобулиновая сыворотка для пробы Кумбса 5 мл10 фл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Lyphocheck Assayed Chemistry Control Ref C-310-5, уровень 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Lyphocheck Assayed Chemistry Control Ref C-315-5, уровень 2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Lyphocheck Immunoassay Plus Control Ref 373"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Пленки для ПЦР плашек полимерные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 284"

    "Набор реагентов для определения протромбинового времени (ПВ) (6х2 мл), кат.№ 31002"

    Кол-во: 45

    "Позиция 285"

    "HemoStat aPTT-EL // АЧТВ [6х4 мл], кат.№33002"

    Кол-во: 15

    "Позиция 286"

    "Тромбиновое время HemoStat Thrombin Time (Human GmbH, Германия) 34002"

    Кол-во: 40

    "Позиция 287"

    "Набор реагентов для определения фибриногена (HemoStat Fibrinogen), кат.№32002"

    Кол-во: 30

    "Позиция 288"

    "Микро-кюветы для анализаторов марки KC 4 Delta [2000 шт.], кат.№ Z05111"

    Кол-во: 15

    "Позиция 289"

    "Контрольная плазма для коагулологии НОРМА, кат.№ Т4101 10*1мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 290"

    "Контрольная плазма для коагулологии ПАТОЛОГИЯ, кат.№ Т4102 10*1мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 291"

    "Контрольная плазма для коагулологии НОРМА, кат.№ 35001 6*1мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 292"

    "Контрольная плазма для коагулологии ПАТАЛОГИЯ, кат.№ 35002 6*1мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 293"

    "Набор реагентов для определения in vitro содержания С-реактивного белка HUMATEX CRP, кат.№ 40043"

    Кол-во: 15

    "Позиция 294"

    "Набор реагентов для определения ревматоидного фактора HUMATEX RF, кат. №40053"

    Кол-во: 6

    "Позиция 295"

    "HUMATEX ASO // Антистрептолизин-О, кат.№ 40063"

    Кол-во: 5

    "Позиция 296"

    "SLE Latex Test // Антитела к ДНК, кат.№40031"

    Кол-во: 3

    "Позиция 297"

    "Лампа (Spectrophotometer Lamp), кат.№SP2057"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Фильтр обеззоленная синяяя лента d 12.5см."

    Кол-во: 10

    "Позиция 299"

    "Пробирки центрифужные градуированные узкодонные из стекла"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 300"

    "Приспособление для приготовления мазков крови Flexi-Strip"

    Кол-во: 5

    "Позиция 301"

    "Предметные стекла для мазков крови Microscope Slides, 1уп х 50 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Пипетка с СОЭ метру"

    Кол-во: 200

    "Позиция 303"

    "Натрий лимоннокислый 3/мам, 5,5/В уп/0,5кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Салфетка «PROBACK», 48х33 см, 500 шт/упак"

    Кол-во: 5

    "Позиция 305"

    "Пробирки BD Vacutainer® для получения цельной крови, пластиковые, 13х75 мм, с сиреневой крышкой BD Hemogard™, 4 мл, К2ЭДТА, 100 шт/упак, кат.№368861"

    Кол-во: 200

    "Позиция 306"

    "Пробирки BD Vacutainer™ для коагуляции,стекло, 4,5 мл, 75х13мм, 3,2% цитрат натрия, 100 шт/упак, кат.№367714"

    Кол-во: 30

    "Позиция 307"

    "Пробирки BD Vacutainer® для получения сыворотки, пластиковые, 16х100 мм, с красной крышкой BD Hemogard™, 10 мл, CAT, 100 шт/упак, кат.№367896"

    Кол-во: 250

    "Позиция 308"

    "Игла BD Vacutainer для взятия крови с прозрачной камерой Flashback (FBN) - 21G X 1" (0,8 ммх25 мм), зеленая, 50 шт/упак, кат.№301746"

    Кол-во: 500

    "Позиция 309"

    "Безопасный скарификатор SAFETY LANCET экстра, кат.№85.1017.050, 200 шт/упак."

    Кол-во: 20

    "Позиция 310"

    "Пробирка Microvette® 200, ЭДТА, 100 шт/ упак, кат.№20.1288"

    Кол-во: 25

    "Позиция 311"

    "Система для взятия крови Multivette® 600, активатор свертывания, 100 шт/ упак, кат.№15.1670"

    Кол-во: 7

    "Позиция 312"

    "Микропробирка 0,5 мл, типа эппендорф, с нейтральной крышкой на петле, 1000 шт/упак, кат.№ 72.699"

    Кол-во: 5

    "Позиция 313"

    "Микропробирка 1,5 мл, типа эппендорф, 39х10,8 мм, РР, с нейтральной крышкой на петле, 500 шт/упак, кат.№ 72.690.001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 314"

    "Микропробирка 1,5 мл, типа эппендорф, 39х10,8 мм, для подсчета ретикулоцитов, содержащая 100мкл 1%бриллианткрезилового синего, 50 шт/упак, кат.№ 42.117"

    Кол-во: 25

    "Позиция 315"

    "Контейнер с винтовой крышкой, с ложкой для сбора биоматериалов, ПП, в индивидуальной упаковке, стерильный, 60 мл"

    Кол-во: 250

    "Позиция 316"

    "Контейнер с винтовой крышкой, для сбора биоматериалов, ПП, в индивидуальной упаковке, стерильный, 100 мл"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 317"

    "Контейнер для сбора биологических жидкостей не стерильный, градуированный 100 мл, с матовым окошком для записи"

    Кол-во: 20000

    "Позиция 318"

    "Контейнер с винтовой крышкой, с ложкой для сбора биоматериалов, ПП, в индивидуальной упаковке, не стерильный,60 мл"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 319"

    "Наконечники 1-кан. 0,5-250-мкл (уп/1000шт) (прозрачные) Термо-Фишер"

    Кол-во: 20

    "Позиция 320"

    "Наконечники 1-кан. 0,5-1,0-мл (уп/100шт) (прозрачные)Термо-Фишер"

    Кол-во: 10

    "Позиция 321"

    "Рулонный обратно - осмотический элемент для установки обратноосмотической по очистке воды УВОИ-М-Ф-2540-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 322"

    "Катридж угольного фильтра для установки обратноосмотической по очистке воды УВОИ-М-Ф-2540-1 типоразмер 2520"

    Кол-во: 10

    "Позиция 323"

    "Картридж механической очистки, 5мкм для установки обратноосмотической по очистке воды УВОИ-М-Ф-2540-1 типоразмер 2520"

    Кол-во: 5

    "Позиция 324"

    "Катридж с ионообменной смолой для установки обратноосмотической по очистке воды УВОИ-М-Ф-2540-1 типоразмер 5020"

    Кол-во: 5

    "Позиция 325"

    "Картридж с активированным углём (дехлоратор) UDF 10" для установки для производства воды очищенной УВОИ-"М-Ф"-1812С6-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 326"

    "Обратноосмотический элемент TW30-1812-50 для установки для производства воды очищенной УВОИ-"М-Ф"-1812С6-1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 327"

    "Картридж механической очистки, 5мкм ЭФМ-250-5Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 328"

    "Лампа для микроскопа «лейка»  REPLACE JNLY WITH P/N 11038101180000 , 12V, 30W"

    Кол-во: 10

    "Позиция 329"

    "Пипетка Сали 0,02мл 1упак/100шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 330"

    "Набор порфобилиногена"

    Кол-во: 3

    "Позиция 331"

    "Кольпо-тест рН 100шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Маркер лабораторный тонкий красный"

    Кол-во: 36

    "Позиция 333"

    "Маркер лабораторный тонкий синий"

    Кол-во: 36

    "Позиция 334"

    "Наконечники Ленпипет,250мкл (0,5--250мл)кл )длина 52, бесцвенные, 96шт/штатив Ref 9401262"

    Кол-во: 10

    "Позиция 335"

    "Метиленовый синий ( сухой) 50гр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 336"

    "Измерительные кюветы TokyoBoeki LTD код 23-07-0055 Уп/60шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 337"

    "Дозатор образца Sample Probe кат.№20-02-0042"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "Дозатор реагента Reagent Probe кат.№20-03-0055"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Общий белок в моче, UP1570"

    Кол-во: 6

    "Позиция 340"

    "Моча контрольная ур 2 AU2352"

    Кол-во: 6

    "Позиция 341"

    "Моча контрольная ур 3 AU2353"

    Кол-во: 6

    "Позиция 342"

    "Щелочной раствор (Washing solution alkaline), 500мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 343"

    "Кислотный раствор (Washing Solution Acid) 500мл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 344"

    "Immun Tech Cardiac Triple Test (Трехкомпонентный кардиотест "ИммунТех"), 10определений /упак"

    Кол-во: 15

    "Позиция 345"

    "Набор для определения тропонина I в сыворотке, плазме и цельной крови, экспресс-тест(25определений) кат.№90 FK 10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 346"

    "Набор тестов TnI (TnI Test Kit), кат.№942-903"

    Кол-во: 2

    "Позиция 347"

    "Блок реагентов (Reagent Pack), кат.№903-006"

    Кол-во: 12

    "Позиция 348"

    "Раствор Контроля Качества Уровень 1 (Multi-CHECK level 1), кат.№944-231"

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "Раствор Контроля Качества Уровень 2 (Multi CHECK level 2), кат.№944-232"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "Раствор Контроля Качества Уровень 3 (Multi CHECK level 3), кат.№944-233"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "Фоновый картридж для AQT90 FLEX кат.№942-962"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Чистящий раствор для AQT90 FLEX кат. 905-843"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "VIDAS TSH3. Количественное определение тиреотропного гормона (60 тестов)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 354"

    "VIDAS FT4..Количественное определение свободного тироксина (60 тестов)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 355"

    "VIDAS FT3.Количественное определение свободного трийодтиронина (60 тестов)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 356"

    "Тест-полоски к прибору для определения уровня глюкозы в крови КОНТУР ТС№ 50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 357"

    "Тест-полоски к прибору для определения уровня глюкозы в крови Акку-Чек Актив 1 уп/50шт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 358"

    "Контрольный раствор глюкозы для прибора семейства Аккутренд. 1 набор содержит 2фл по 4мл контрольного раствора Accutrend Control G"

    Кол-во: 2

    "Позиция 359"

    "Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации, комплект №1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 360"

    "Контрольная слабоположительная сыворотка реакции микропреципитации"

    Кол-во: 12

    "Позиция 361"

    "Уриполиан - 10В (Декафан) упак 100 шт"

    Кол-во: 200

    "Позиция 362"

    "Диагностические полоски NONA PHAN упак 50 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 363"

    "Набор реагентов для определения белка в моче "ЮНИ-ТЕСТ" -БМ 500 опр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 364"

    "Слайд-планшет для микроскопии осадка мочи (уп. 100 шт)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 365"

    "Урометр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 366"

    "Цилиндр 25мл"

    Кол-во: 5

    "Позиция 367"

    "Набор реагентов для клинического анализа спинномозговой жидкости"

    Кол-во: 2

    "Позиция 368"

    "Набор для окраски по Граму (на 100 стекол)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 369"

    "Набор для окраски мокроты на ВК по Цилю-Нильсену (на 100 стекол)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 370"

    "Набор реагентов для клинического анализа кала"

    Кол-во: 3

    "Позиция 371"

    "Набор реагентов для обнаружения яиц гельминтов методом толстого мазка (метод Като)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 372"

    "Мыло жидкое "Дезафлор(1л. ) антибактериальное 1л"

    Кол-во: 300

    "Позиция 373"

    "КЛЕЕНКА медецинская подклад.1,4мх1,0м/ЗАО «ВИТАЛФАРМ» Россия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 374"

    "ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦ. гипоаллергенный на тканевой основе 6Х10/АО "Верофарм" Россия"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 375"

    "МАРЛЯ МЕДИЦИНСКАЯ отрез 5м (пл. 36)/ПКФ ВераМед Россия"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 376"

    "Перчатки диагностические латекс. нестер. неопудр. текстур. р. L №50 пар/SFM Германия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 377"

    "Перчатки диагностические латекс. нестер. неопудр. текстур. р. M №50 пар/SFM Германия"

    Кол-во: 900

    "Позиция 378"

    "Перчатки диагностические латекс. нестер. неопудр. текстур. р.S №50 пар/SFM Германия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 379"

    "Перчатки хирургические стерильные (анатомич. формы) латекс неопудр. текстур. р. 6,5 №50 пар /SFM Германия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 380"

    "Перчатки хирургические стерильные (анатомич. формы) латекс неопудр. текстур. р. 7 №50 пар /SFM Германия"

    Кол-во: 80

    "Позиция 381"

    "Перчатки хирургические стерильные (анатомич. формы) латекс неопудр. текстур. р. 7,5 №50 пар /SFM Германия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 382"

    "Перчатки хирургические стерильные (анатомич. формы) латекс неопудр. текстур. р. 8 №50 пар /SFM Германия"

    Кол-во: 100

    "Позиция 383"

    "Салфетка марл.мед.стер.двухслойн.16х14 № 10/ПКФ ВераМед Россия"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 384"

    "Салфетка марл.мед.стер.двухслойн.45х29 № 5/ПКФ ВераМед Россия"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 385"

    "Салфетка спирт.прединъек.12,5х11см №1/Асептика ООО Россия"

    Кол-во: 200

    "Позиция 386"

    "Система трансфузионная однокр применения/ОАО «Синтез» Россия"

    Кол-во: 7500

    "Позиция 387"

    "ШПРИЦ "Комарик" 1 мл инсулиновый 3-хкомпонентный (МПК "Елец")"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 388"

    "ШПРИЦ "Комарик" 10 мл 3-хкомпонентный (МПК "Елец")"

    Кол-во: 23000

    "Позиция 389"

    "ШПРИЦ "Комарик" 20 мл 3-хкомпонентный (МПК "Елец")"

    Кол-во: 17000

    "Позиция 390"

    "ШПРИЦ "Комарик" 5 мл 3-хкомпонентный (МПК "Елец")"

    Кол-во: 35000

    "Позиция 391"

    "Промывочный раствор 1 (ADVIA Centaur Wash 1)."

    Кол-во: 10

    "Позиция 392"

    "Реагент 1 и 2 (ADVIA Centaur Reagent 1&2 CP)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 393"

    "Дополнительный промывочный раствор 1 (ADVIA Centaur Acillary Probe Wash 1)."

    Кол-во: 3

    "Позиция 394"

    "Контрольный материал для определения Аг/Ат ВИЧ-Комбо (CHIV Quality Control Kit)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 395"

    "Контрольный материал для иммуноглобулинов G к вирусу гепатита С (ADVIA Centaur HCV QC)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 396"

    "Kонтрольный материал для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (ADVIA Centaur HBsAg QC)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Реагенты для определения Аг/Ат ВИЧ-Комбо (ADVIA Centaur HIV Ag/Ab Combo)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 398"

    "Реагент для определения титра антител IgG к вирусу гепатита С (ADVIA Centaur HCV)."

    Кол-во: 3

    "Позиция 399"

    "Реагент для детекции поверхностного антигена вируса гепатита В (ADVIA Centaur HBsAg)."

    Кол-во: 3

    "Позиция 400"

    "Калибратор Q (ADVIA Centaur Сalibrator Q)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 401"

    "Калибратор В (ADVIA Centaur Calibrator B)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 402"

    "Калибратор А (ADVIA Centaur Сalibrator А)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 403"

    "Реагент для определения свободного тироксина (ADVIA Centaur FT4)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 404"

    "Реагент для определения тиреотропного гормона (ADVIA Centaur TSH)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "Реагент для определения простатспецифического антигена (ADVIA Centaur PSA)."

    Кол-во: 3

    "Позиция 406"

    "Электрод Са++ (Са++ Electrode)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 407"

    "Контроль качества уровень 3 (RapidQC Certain + Level 3)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "Контроль качества уровень 2 (Rapid QC Certain + Level 2)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "Контроль качества уровень 1 (Rapid QC Certain + Level 1)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 410"

    "Картридж с калибровочными газами (Caz Cartridge Pack)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 411"

    "Раствор для заполнения рН электрода (рН Electrode Fill Solution)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 412"

    "Раствор для заполнения Na+/K+/Ca++/Cl- электродов (Na+/K+/Ca++/Cl- Electrode Fill Solution)."

    Кол-во: 4

    "Позиция 413"

    "Раствор для заполнения референсного датчика (1×4 шт) - Reference Sensor Fill Solution (pack of 4)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 414"

    "Промывочный раствор (Wash and CD Pack)."

    Кол-во: 4

    "Позиция 415"

    "Буферы (Buffer Pack)."

    Кол-во: 4

    "Позиция 416"

    "Набор трубок для подсоединения к насосу (Underplaten Tubing), 3 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Набор трубок для насосов (Pump Tube Set), 3 шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Набор буферов и красителей для окраски по методу Райт-Гимза (HEMATEK Stain Pak Wright-Giemsa Stain)."

    Кол-во: 20

    "Позиция 419"

    "Кюветы (ADVIA Centaur Сuvettes)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 420"

    "Лампа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "Порт пробоотборника"

    Кол-во: 20

    "Позиция 422"

    "Лопатка смесительной установки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Реагент для определения щелочной фосфатазы (DEA буфер) (ADVIA Chemistry ALP (DEA) Reagents)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "Ампулы контроля качества уровень 3, 30 шт. (Rapid QC Complete Level 3 30 ampoules)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Ампулы контроля качества уровень 2, 30 шт. (Rapid QC Complete Level 2 30 ampoules)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 426"

    "Ампулы контроля качества уровень 1, 30 шт. (Rapid QC Complete Level 1 30 ampoules)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 427"

    "Картриджи для промывки (3 шт.) - Wash/Waste (3 cartridge kit)."

    Кол-во: 12

    "Позиция 428"

    "Измерительный картридж 250 КЩС/ОКС/'ЭЛЕКТРОЛИТЫ Rapidpoint 405 (250 иссл.) - RP405 M - Cart Full+CO - ox 250."

    Кол-во: 12

    "Позиция 429"

    "Кювета реакционная (Сuvette, RRV)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 430"

    "Кондиционирующий раствор для кювет (ADVIA Chemistry Cuvette Conditioner)."

    Кол-во: 25

    "Позиция 431"

    "Промывочный раствор для кювет (ADVIA Chemistry Cuvette Wash Solution)."

    Кол-во: 30

    "Позиция 432"

    "Инкубационное масло (ADVIA Chemistry Incubation Bath Oil)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 433"

    "Калибратор сетпойнт (CAL Chemistry)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 434"

    "Реагент для определения железа (ADVIA Chemistry Iron 2 Reagents)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 435"

    "Реагент для определения креатининкиназы (ADVIA Chemistry Creatine Kinase Reagents)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 436"

    "Реагент для определения гаммаглютамилтрансферазы (ADVIA Chemistry GGT Reagents)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 437"

    "Реагент для определения амилазы (ADVIA Chemistry Amylase Reagents)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 438"

    "Реагент для определения аланинаминотрансферазы (ADVIA Chemistry ALT (GPT) Reagents)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 439"

    "Реагент для определения аспартатаминотрансферазы (ADVIA Chemistry AST (GOT) Reagents)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 440"

    "Реагент для определения прямого билирубина (ADVIA Chemistry Direct Bilirubin Reagents 2)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 441"

    "Реагент для определения общего билирубина (ADVIA Chemistry Total Bilirubin Reagents 2)."

    Кол-во: 4

    "Позиция 442"

    "Реагент для определения мочевой кислоты (ADVIA Chemistry Uric Acid Reagents)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 443"

    "Реагент для определения креатинина (ADVIA Chemistry Creatinine Reagents)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 444"

    "Реагент для определения мочевины (ADVIA Chemistry Urea Nitrogen Reagents)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 445"

    "Реагент для определения альбумина (ADVIA Chemistry Albumin Reagents)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 446"

    "Реагент для определения общего белка (ADVIA Chemistry Total Protein II Reagents)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 447"

    "Пробирки образцов (ADVIA Centaur Sample Cups)."

    Кол-во: 2

    "Позиция 448"

    "Контрольный материал нормальный уровень CBC-3D R&Dsystems Normal, 2мл (U03D2TAC2). Стеклянный флакон 2,0 мл. Имеет соответствующее цветовое значение: зеленый CBC-3D L, используется с анализатором Sysmex ·KX-21. Производство R&D systems, inc. Арт. U03"

    Кол-во: 24

    "Позиция 449"

    "Контрольный материал высокий уровень CBC-3D R&Dsystems High, 2мл (U03D3TAC2). Стеклянный флакон 2,0 мл. Имеет соответствующее цветовое значение: красный. CBC-3D N, используется с анализатором Sysmex ·KX-21. Производство R&D systems, inc. Арт. U03D3TA"

    Кол-во: 12

    "Позиция 450"

    "Раствор низкой ионной силы LISS 10 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 451"

    "Зонд желудочный Apexmed, Ch 20, 110 см Каталожный номер 0123-01-20"

    Кол-во: 40

    "Позиция 452"

    "ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ 3 Х 500СМ гипоаллергенный на тканевой основе/АО "Верофарм" Россия"

    Кол-во: 800

    "Позиция 453"

    "ШПРИЦ "Комарик" 2 мл 3-хкомпонентный (МПК "Елец")"

    Кол-во: 16000

    "Позиция 454"

    "Диагностические полоски DIA PHAN упак 50 шт. № 10003316"

    Кол-во: 10

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    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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