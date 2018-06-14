www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806552199
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039197/ТГЮгорск
Наименование закупки
Поставка мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у СМСП) 18/4.3/0039197/ТГЮгорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-57
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
SN.Khvatov@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хватов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для нужд ООО Газпром трансгаз Югорск
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 21:59 GMT +314.06.2018 21:5914.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552199Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели для нужд ООО Газпром трансгаз Югорск628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2018 08:0015.06.2018 08:0015.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552199Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели для нужд ООО Газпром трансгаз Югорск628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 08:3003.07.2018 08:3003.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552199Подведение итогов не позднее Поставка мебели для нужд ООО Газпром трансгаз Югорск628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для нужд ООО Газпром трансгаз Югорск
Начальная цена
614 665,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
31.01.12.190
31.09.11.190
46.65
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 21
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.