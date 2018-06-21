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Номер извещения
31806552596
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038743/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка кранов шаровых Ду10 - Ду25 Ру80 для капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (0035/18/4.3/0038743/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Pyмянцев Pycлaн Bладимиpoвич
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
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Поставка кранов шаровых Ду10 - Ду25 Ру80 для капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552596Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кранов шаровых Ду10 - Ду25 Ру80 для капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552596Дата и время вскрытия заявок Поставка кранов шаровых Ду10 - Ду25 Ру80 для капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
16.07.2018 16:0016.07.2018 16:0016.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552596Подведение итогов не позднее Поставка кранов шаровых Ду10 - Ду25 Ру80 для капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.07.201816.07.2018 16:0016.07.2018 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552596Подведение итогов не позднее Поставка кранов шаровых Ду10 - Ду25 Ру80 для капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кранов шаровых Ду10 - Ду25 Ру80 для капитального ремонта на объектах ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
1 083 700,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
28.14.13.142
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
Кол-во: 2
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Кол-во: 8
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Кол-во: 60
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Кол-во: 20
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Кол-во: 17
Кол-во: 26
Кол-во: 55
Кол-во: 8
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Кол-во: 5
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