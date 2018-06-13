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Номер извещения
31806552491
Уникальный номер закупки
18/2.1/0038464/ТГКазань
Наименование закупки
Землеустроительные работы по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Казань" и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости (ЭПУ "Елабугагаз" ЭПУ "Челныгаз", ЭПУ "Нурлатгаз") для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань» (38464)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Землеустроительные работы по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Казань" и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости (ЭПУ "Елабугагаз" ЭПУ "Челныгаз", ЭПУ "Нурлатгаз") для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 12:00 GMT +313.06.2018 12:0013.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552491Дата и время окончания срока приема заявок Землеустроительные работы по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Казань" и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости (ЭПУ "Елабугагаз" ЭПУ "Челныгаз", ЭПУ "Нурлатгаз") для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 11:3014.06.2018 11:3014.06.2018 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552491Дата и время вскрытия заявок Землеустроительные работы по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Казань" и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости (ЭПУ "Елабугагаз" ЭПУ "Челныгаз", ЭПУ "Нурлатгаз") для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 14:0027.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552491Подведение итогов не позднее Землеустроительные работы по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Казань" и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости (ЭПУ "Елабугагаз" ЭПУ "Челныгаз", ЭПУ "Нурлатгаз") для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 14:0027.06.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552491Подведение итогов не позднее Землеустроительные работы по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Казань" и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости (ЭПУ "Елабугагаз" ЭПУ "Челныгаз", ЭПУ "Нурлатгаз") для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Землеустроительные работы по формированию охранных зон распределительных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Казань" и внесению сведений о них в государственный кадастр недвижимости (ЭПУ "Елабугагаз" ЭПУ "Челныгаз", ЭПУ "Нурлатгаз") для нужд ООО «Газпром трансгаз Казань»
Начальная цена
35 846 709,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Казань»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»
Адрес местонахождения
420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41
420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5388
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