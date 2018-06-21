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    Главная / Торги / Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/18/4.3/0031289/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018

    Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/18/4.3/0031289/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552211Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция БПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806552211

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031289/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/18/4.3/0031289/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    31289 Поставка сантехматериалов.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-89

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    ловцов алексей александрович

    Место рассмотрения предложений

    620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины прочие

    Закупки и тендеры Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 08:00 GMT +321.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552211Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 08:0021.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552211Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2018 08:0019.07.2018 08:0019.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552211Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201819.07.2018 08:0019.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552211Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    6 090 940,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.190

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    16.21.13.000

    Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов

    16.21.22.000

    Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилированных изделий

    Классификатор ОКВЭД2

    16.21.12

    Производство древесно-стружечных плит из древесины или других одревесневших материалов

    16.21.22

    Производство прессованной древесины

    22.29.2

    Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смеситель локтевой ВАРИОН 9105713"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Трап ПНД Ду50 верт слив нерж 150х150"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Тройник 110х110/45 ПП Политек"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Тройник 110х110х90 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Тройник 110х50х90 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Тройник 50/50х45гр ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Сифон универс. гофр. с вып. сеткой"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Сифон гофрированный 1 1/2 40х50 L=800"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Сифон гофрир 1 1/4 40-50 L=800"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Сифон АНИ Грот 11/2"х40 цельный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Сифон АНИ DRO115 1-1/2"

    Кол-во: 105

    "Позиция 12"

    "Сифон Ани 1 1/2х40 с гиб.труб.х50"

    Кол-во: 35

    "Позиция 13"

    "Сифон АНИ 1 1/4х40 гиб. тр.40х40/50"

    Кол-во: 15

    "Позиция 14"

    "Сиденье д/унитаза белое 453х345х5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ревизия 50 ПП СТК"

    Кол-во: 14

    "Позиция 16"

    "Ревизия 110 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Поддон стальной эмалированный 800х800мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Подводка гибкая М10х1/2" 60 см Монофлекс"

    Кол-во: 78

    "Позиция 19"

    "Подводка гиб.д/воды Н1/2-Н1/2 L=0,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Подводка гиб.д/воды М1/2-М1/2 L=80"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Подводка гиб. д/смес. Акватехника 100 см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Подводка гиб. 1/2"нар.-1/2"внут L=1,0"

    Кол-во: 60

    "Позиция 23"

    "Переход резиновый на чугун 120х110"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Переход резиновый на чугун 70х50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Переход на чугун 50х75 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Переход 110х50 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Отвод 50х90 Политрон"

    Кол-во: 30

    "Позиция 28"

    "Отвод 50х45 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 55

    "Позиция 29"

    "Отвод 110х87,5 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Отвод 110х45 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Опора одинарная РР 25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Опора одинарная РР 20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Нить уплот. CАНТЕХНИЧ 20 м."

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Набор прокладок резиновых"

    Кол-во: 70

    "Позиция 35"

    "Муфта соединительная ПП ф25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Муфта переходная 25х20 ПП"

    Кол-во: 25

    "Позиция 37"

    "Муфта комбинированная РР 32х1 нр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Муфта комбинированная РР 25х3/4 вн.рез."

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Муфта комбинированная ПП 25-1/2" н.р"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Муфта комбинированная ПП 25-1/2" в.р."

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Муфта комбинированная PP 20х1/2 нар.рез."

    Кол-во: 25

    "Позиция 42"

    "Муфта комбинированная ПП 25-3/4" н.р."

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "Муфта комбинир. разъемная PPR 20х3/4" вр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Муфта комбинир. разъемная PPR 20х1" нр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Муфта комбин. разъемная РРR 20х1/2 вр"

    Кол-во: 20

    "Позиция 46"

    "Муфта комб.с нак.гайк.РР 20х1/2 вн.рез."

    Кол-во: 15

    "Позиция 47"

    "Муфта двухрастр. 50 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 70

    "Позиция 48"

    "Муфта двухрастр. 110 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "Манжета полиэтиленовая 100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Манжета для унитаза прямая Ф110мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Люк полимер.ЛПКЛМ Ду730мм,H-60мм 25кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Лента армированная Энергофлекс 50ммх50м"

    Кол-во: 80

    "Позиция 53"

    "Лента Energoflex 48ммх50м арм.самокл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Лен сантехнический вычесанный"

    Кол-во: 49

    "Позиция 55"

    "Кронштейн крепления желоба 125 Verat"

    Кол-во: 720

    "Позиция 56"

    "Воронка водопроводная корич. 125 Verat"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Муфта соединительная PPRS 32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Муфта переходная 32х20 ПП"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Муфта соединительная ПП ф20"

    Кол-во: 70

    "Позиция 60"

    "Желоб водосточный 4м 125 Verat"

    Кол-во: 105

    "Позиция 61"

    "Заглушка 20 PPRC Политек"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Кран шаровой латунь ВР/ВР рычаг Ду25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 63"

    "Ремкомплект для кухни"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Ремкомплект для ванны"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Щит березовый класс А/А 3000х940х40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Щит березовый класс А/А 3000х800х20"

    Кол-во: 300

    "Позиция 67"

    "Щит МДФ шпон дуб натуральный двухсторонний класс А/А 16мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 68"

    "Щит МДФ шпон дуб натуральный двухсторонний класс А/А 22мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер бук бавария 2800х2070х16мм ST3"

    Кол-во: 1402

    "Позиция 71"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер орех французский 2800х2070х22мм ST2"

    Кол-во: 904

    "Позиция 72"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер бук бавария 2800х2070х22мм ST9"

    Кол-во: 701

    "Позиция 73"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер акация лейкленд светлая 2800х2070х16 мм ST9"

    Кол-во: 799

    "Позиция 74"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер орех французский 2800х2070х16мм ST3"

    Кол-во: 1796

    "Позиция 75"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер орех французский 2800х2070х10мм ST3"

    Кол-во: 52

    "Позиция 76"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер акация лейкленд светлая 2800х2070х22мм ST9"

    Кол-во: 405

    "Позиция 77"

    "Унитаз компакт БРИЗ в компл. бел."

    Кол-во: 25

    "Позиция 78"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Хомут обрезиненый для труб 20-24мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "Фильтр сетч. лат. муфт. Ду32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Фильтр сетч. лат. муфт. Ду15"

    Кол-во: 7

    "Позиция 82"

    "Умывальник Бореаль с пъед.бел.Santek"

    Кол-во: 35

    "Позиция 83"

    "Угольник РР 25х45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Угольник РР 20х45"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Угольник ПП90гр ф25"

    Кол-во: 70

    "Позиция 86"

    "Угольник ПП 90гр ф20"

    Кол-во: 120

    "Позиция 87"

    "Угольник комбин с в.р. ПП ф20х1/2""

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Трубка теплоизоляц.ЭНЕРГОФЛЕКС 60х9х2000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 89"

    "Трубка теплоизоляц.Энергофлекс 28х9 2м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Трубка теплоизоляц.Энергофлекс 12х6х2000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 91"

    "Трубка теплоизоляц.Энергофле 110х13х2000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 92"

    "Труба металлопластиковая 20х2,0 STC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Труба металлопластик 16х2,0"

    Кол-во: 60

    "Позиция 94"

    "Труба водосточная 3м ф82мм 125 Verat"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Труба асбестоцем. безнапорная Д-100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 96"

    "Труба 50х1,8х1500 с раструбом ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 200

    "Позиция 97"

    "Труба 32х5,4х4000 PPRS PN20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "Труба 25х4,2 ПП(б) PN20"

    Кол-во: 400

    "Позиция 99"

    "Труба 20х3,4х4000 PPR PN20"

    Кол-во: 200

    "Позиция 100"

    "Труба 110х2000 ПП ПОЛИТЭК"

    Кол-во: 100

    "Позиция 101"

    "Тройник ПП ф25"

    Кол-во: 30

    "Позиция 102"

    "Тройник ПП ф20"

    Кол-во: 50

    "Позиция 103"

    "Тройник переходной РР 25х20х20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Тройник переходной PP 32х25х32"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Тройник переходной PP 25х20х25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Тройник 50х 50/90 Политрон"

    Кол-во: 80

    "Позиция 107"

    "Смеситель д/мойки двуруч. хром"

    Кол-во: 30

    "Позиция 108"

    "Смеситель д/мойки Престиж ЦС-СМ 27гМ44"

    Кол-во: 100

    "Позиция 109"

    "Смеситель д/мойки САНЛИТ под гиб.подвод."

    Кол-во: 74

    "Позиция 110"

    "Смеситель д/душа со стойкой КСМ 76 (К)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 111"

    "Смеситель д/ванн двур. дл.изл. хром"

    Кол-во: 45

    "Позиция 112"

    "Слив трубы водосточной 125 Verat"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Слив для унитаза"

    Кол-во: 15

    "Позиция 114"

    "Смеситель д/умыв.наст.Престиж ЦС-СМ294-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Крепление для умывальника универсальное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Крепеж для труб ПП ф50"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Крепеж для труб ПП ф110"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Кран-букса червячная КБР-4"

    Кол-во: 100

    "Позиция 119"

    "Кран шаровый PPR ф32"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Кран шаровый PPR ф25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 121"

    "Арматура запорная к бачку"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Арматура пластм. для смыв.керам. бачка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Воздухоотводчик автомат.1/2""

    Кол-во: 8

    "Позиция 124"

    "Изоляция-рулон Энергофлекс 10/1-10"

    Кол-во: 7

    "Позиция 125"

    "Кран шаровый PPR ф20"

    Кол-во: 60

    "Позиция 126"

    "Кран шаровой латунь ВР/ВР рычаг Ду20"

    Кол-во: 25

    "Позиция 127"

    "Кран шаровой латунь ВР/ВР рычаг Ду15"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Изоляция-рулон ЭНЕРГОФЛЕКС 10ммх1х20м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Каболка пропитанная 10 мм.(20-25 кг ведро)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 130"

    "Колено трубы водосточной 125 Verat"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Лен сантехнический вычесанный"

    Кол-во: 49.016

    "Позиция 132"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер бук бавария 2800х2070х16мм ST3"

    Кол-во: 1402.632

    "Позиция 133"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер орех французский 2800х2070х22мм ST2"

    Кол-во: 904.176

    "Позиция 134"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер бук бавария 2800х2070х22мм ST9"

    Кол-во: 701.316

    "Позиция 135"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер акация лейкленд светлая 2800х2070х16 мм ST9"

    Кол-во: 799.848

    "Позиция 136"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер орех французский 2800х2070х16мм ST3"

    Кол-во: 1796.76

    "Позиция 137"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер орех французский 2800х2070х10мм ST3"

    Кол-во: 52.164

    "Позиция 138"

    "Плита ЛДСП ламинированная Эггер акация лейкленд светлая 2800х2070х22мм ST9"

    Кол-во: 405.72

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