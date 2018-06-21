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Номер извещения
31806552211
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031289/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 0035/18/4.3/0031289/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-89
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
A.Lovtsov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
ловцов алексей александрович
Место рассмотрения предложений
620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Закупки и тендеры Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины прочие
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Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 08:00 GMT +321.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552211Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 08:0021.06.2018 08:0021.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552211Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
19.07.2018 08:0019.07.2018 08:0019.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552211Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.07.201819.07.2018 08:0019.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552211Подведение итогов не позднее Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"620027, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехнических и плитных материалов для производственно-эксплуатационных нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
6 090 940,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
22.29.29.190
16.21.13.000
16.21.22.000
16.21.12
16.21.22
22.29.2
Документация лота
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