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Номер извещения
31806552586
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038753/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (0035/18/4.3/0038753/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Pyмянцев Pycлaн Bладимиpoвич
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические
Закупки и тендеры Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552586Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552586Дата и время вскрытия заявок Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
03.07.2018 14:0003.07.2018 14:0003.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552586Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201803.07.2018 14:0003.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552586Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
88 109,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
20.30.11.120
20.30.22.110
22.29.29.190
32.99.59.000
20.30.1
20.30.2
22.29.2
32.99.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 36
Кол-во: 8
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Кол-во: 2
Кол-во: 200
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