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    Главная / Торги / Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (0035/18/4.3/0038753/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (0035/18/4.3/0038753/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552586Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция БПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806552586

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038753/ТГЕкатеринб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (0035/18/4.3/0038753/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Док 38753.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 287-21-97

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Pyмянцев Pycлaн Bладимиpoвич

    Место рассмотрения предложений

    г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные на основе полимеров

    Закупки и тендеры Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие; краски художественные и полиграфические

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по производству прочих промышленных товаров отдельные, не включенных в другие группировки, выполняемые субподрядчиком

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552586Дата и время окончания срока приема заявок Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 10:0021.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552586Дата и время вскрытия заявок Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Подведение итогов не позднее

    03.07.2018 14:0003.07.2018 14:0003.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552586Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201803.07.2018 14:0003.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552586Подведение итогов не позднее Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    88 109,66

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Классификатор ОКПД2

    20.30.11.120

    Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

    20.30.22.110

    Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

    22.29.29.190

    Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.30.1

    Производство красок и лаков на основе полимеров

    20.30.2

    Производство прочих красок, лаков, эмалей и аналогичных материалов для нанесения покрытий, художественных и полиграфических красок

    22.29.2

    Производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки

    32.99.9

    Производство прочих изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ 17 морозостойкая (10 л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Герметик силиконовый Макрофлекс Макрофлекс SX 101 санитарный бесцветный (029 л)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Герметик силиконовый Макрофлекс AX 104 универсальный бесцветный (029 л)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Шпаклевка гипсовая универсальная Фуген Гипс Бергауф (25 кг)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Штукатурка гипсовая Бау Путц Бергауф (30 кг)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Переходник 1"х3/4 ВН"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Арматура для бачка унитаза"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Комплект ремонтный № 3 ОРИО"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Сифон для ванны ОРИО, с переливом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Смеситель для душа Зетта одноручный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Смеситель для ванны Эрика двуручный"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "Хомут червячный 110-130/9(10)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Хомут червячный50-70/9(50)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Хомут червячный25-40/9(100)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Подводка гибкая для воды сталь нерж.,1/2" В/В,1000 мм"

    Кол-во: 26

    "Позиция 17"

    "Подводка гибкая для воды сталь нерж.,1/2" В/В,800 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Подводка гибкая для воды сталь нерж.,1/2" В/В,500 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Трубка теплоизоляционная из вспененного п/э Д 108х9 мм(2 м)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 20"

    "Трубка теплоизоляционная из вспененного п/э Д 54х9 мм(2 м)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 21"

    "Трубка теплоизоляционная из вспененного п/э Д 22х22 мм (2 м)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 22"

    "Кран шаровый PN 25 2" В/В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Кран шаровый PN 25 1 1/4" В/Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Кран шаровыйPN 40 1" В/Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Кран шаровый PN 40 1/2" В/Н бабочка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Лента ФУМ Профи, 19ммх0,25ммх15 м,белая"

    Кол-во: 57

    "Позиция 27"

    "Лен сантехнический чесаный (0,5 кг)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Кран-букса металлокерамическая 180 град. 1/2"(8х24)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Колер-паста ТЕКС черная 0,5 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Пескобетон М-300 (25 кг)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Набор прокладок резиновых1/2" (19х10 мм)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 32"

    "Муфта 1/2" ВР"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Колер-паста ТЕКС желтая 0,5л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Краска колеровочная ТЕКС розовая 0,5 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Поставка общестроительных материалов для вводного объекта АБК Малоистокского ЛПУ для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург""

    Кол-во: 200

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