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Номер извещения
31806555954
Уникальный номер закупки
18/4.1/0033811/ГЦР
Наименование закупки
Поставка оборудования кондиционирования воздуха для объектов «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Томск», код стройки 056-2000460 и «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Чайковский», код стройки 056-2000467 (0056/18/4.1/0033811/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка для СМСП
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 16:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаркина Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ППоставка оборудования кондиционирования воздуха для объектов «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Томск», код стройки 056-2000460 и «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Чайковский», код стройки 056-2000467
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2018 09:00 GMT +313.06.2018 09:0013.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806555954Дата и время окончания срока приема заявок ППоставка оборудования кондиционирования воздуха для объектов «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Томск», код стройки 056-2000460 и «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Чайковский», код стройки 056-2000467Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2018 09:1013.06.2018 09:1013.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806555954Дата и время вскрытия заявок ППоставка оборудования кондиционирования воздуха для объектов «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Томск», код стройки 056-2000460 и «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Чайковский», код стройки 056-2000467Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555954Подведение итогов не позднее ППоставка оборудования кондиционирования воздуха для объектов «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Томск», код стройки 056-2000460 и «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Чайковский», код стройки 056-2000467Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806555954Подведение итогов не позднее ППоставка оборудования кондиционирования воздуха для объектов «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Томск», код стройки 056-2000460 и «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Чайковский», код стройки 056-2000467Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ППоставка оборудования кондиционирования воздуха для объектов «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Томск», код стройки 056-2000460 и «Региональная сеть передачи данных ООО «Газпром трансгаз Чайковский», код стройки 056-2000467
Начальная цена
901 761,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
46.69.19.190
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1
Кол-во: 1
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