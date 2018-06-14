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Номер извещения
31806552476
Уникальный номер закупки
18/2.1/0040567/Гбезопасн
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для Астраханской ВЧ (№ 0060/18/2.1/0040567/Гбезопасн/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
Контактный телефон
+7 495 719-37-55
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
N.Tikhomirova@gazobezopasnost.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихомирова Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для Астраханской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806552476Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2018 14:0014.06.2018 14:0014.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806552476Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
05.07.2018 15:0005.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552476Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.07.201805.07.2018 15:0005.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806552476Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для Астраханской ВЧг. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке и согласованию проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и разработке и согласованию проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для Астраханской ВЧ
Начальная цена
205 910,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром газобезопасность
Все закупки и тендеры Газпром газобезопасность
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос. Газопровод, д. 101
108814, Российская Федерация, 77, Москва, п.Сосенское, пос.Газопровод, д. 101
71.12.39
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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