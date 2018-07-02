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    Главная / Торги / № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»

    № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.07.2018 12:0002.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551490Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806551490

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0023739/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    23739 Документация для публикации.rar

    Изменения в извещении

    23739 Уведомление о внесении изм.doc

    23739 Документация для публ изм.rar

    Изменения в извещении

    23739 Уведомление о продлении.docx

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    23739 Уведомление о продлении!.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Закупки и тендеры Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры

    Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

    Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.07.2018 12:00 GMT +302.07.2018 12:0002.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551490Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2018 12:0003.07.2018 12:0003.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551490Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551490Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551490Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»

    Начальная цена

    64 479 571,85

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    27.90.11.000

    Машины электрические и аппаратура специализированные

    26.51.53

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки

    26.30.50

    Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

    26.20

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    26.30.6

    Производство охранно-пожарной сигнализации и аналогичных приборов

    26.51.7

    Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления

    27.1

    Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик воды горячей крыльчатый ВСТ-15 Ду15"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Узел пишущий специальный УПС-01 красный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-5 одноканальный ТУ 4354-004-46526536-2006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Счетчик воды универсальный турбинный СТВУ-80 Ду80"

    Кол-во: 11

    "Позиция 5"

    "Электростанция дизельная в контейнерном исполнении "Звезда-410НК-02МЗ" 0,4 кВ, 410 кВт. Опр.л. РЭс.2012.ГП.081712-21,22-ЭК.ОЛ15"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Радиостанция "Эрика-360.01М" 400-470 МГц, 1024 канала, 5Вт, ЦАВЖ.464116.042 ТУ в составе: приемопередатчик с дисплеем и клавиатурой - 1шт, аккумуляторная батарея LiIon 2400мАч - 6шт, антена - 4шт, шнур для переноски - 1шт, крепление на ремень - 1ш"

    Кол-во: 58

    "Позиция 7"

    "Система автоматизированного управления в составе: 1. Шкаф управления ШУ 1567.АСУ.ББ.ШУ; 2. Шкаф управления распределения системы гарантированного электроснабжения 1567.АСУ.ББ.ШУР; 3. Шкаф аккумуляторный 1567.АСУ.ББ.ША; 4. АРМ -автоматизированное рабо"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Напоромер нмп-52м2 уз 0-6кпа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Барьер искрозащиты TCC Ex8A ДАРЦ.426475.004 ТУ 4218-006-54801736-2006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Датчик перепада давления пневматический ДПП-2-12-25-1-001-УХЛ2-0180, модель 12, пред измер 25 кПа 25, пред давл 16 МПа, погрешн 1, заполнен ПМС-6 001, климат исп УХЛ2, исп по матер углерод ст 0180. ТУ 311-0227466.027-91"

    Кол-во: 11

    "Позиция 11"

    "Блок сменный ЭХД-СНО для анализатора течеискателя АНТ-3М предназначен для измерения массовой концентрации паров метанола в воздухе рабочей зоны. Диапазон измеряемых концентраций от 5-50мг/м3 ДКТЦ-413942.001-04"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Станция управления контуром регулирования пневматическая Фк0071 ТУ25-7438.002-90"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Счетчик CE101 S6 145M6 класс точности 1 однофазный однотарифныйноминальное напряжение 230В ток 5-60А температура 30-70С тип счетного механизма механика ТУ 4228-054-22136119-2005"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Счетчик электрической энэргии Меркурий 231 АТ-01, с внутренним тарификатором, трехфазный статический.Ток 5(60)А.Напряжение 230В.Частота 50Гц.Рабочий диапазон темпиратур от -40 до + 55гр.С. ГОСТ Р52322-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Модуль функциональный ИЭ-03М. Размер 130х70х2 мм. Модуль 8 аналоговых входов системы линейной телемеханики Магистраль-2 Исполнение ЗИ5.108.075. ТУ 4318-018-00123702-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "" Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM-02 PB.G 3х230/400В; 5(100)А класс точности 1,0/2,0 оптопорт, RS-485, GSM/GPRS ""

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное сместным задатчиком ФР-0091 ТУ 25-7438.007-90"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Ротаметр РМ-А-0,16-ГУ3 с местными показаниями РМ-А-0,16 ГУ3 (с регулируемым игольчатым вентилем),климатическое исполнение У,рабочее избыточное давление ротаметра-0,63МПа (6,3кгс/см2),температура измеряемой среды:от плюс 5 до плюс 50 °С;по ГОСТ 13045"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Прибор контроля пламени Ф34.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Барьер искробезопасности (искрозащиты) активный с гальванической развязкой БИА-101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Счетчик учета электроэнергии ЦЭ-6807 220В 0,05-50А однофазный классточночти 2 ТУ 25-7565.003-91"

    Кол-во: 18

    "Позиция 22"

    "Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное Фр0091 ТУ 25-7438.033-91"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Редуктор давления с фильтром РДФ-3-1, третья степень очистки с манометром, максимальный расход воздуха, м3/ч - 1,6; допускаемое давление питания, Мпа - 0,25-0,8; пределы регулирования давления на выходе, Мпа - 0,02-0,2"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Регулятор давления газа РДГ-80В регулируемая среда - природный газ по ГОСТ 5542-87; максимальное давление газа на входе, МПа - 1,2; диаметр седла, мм – 64; пределы настройки выходного давления, МПа - от 0,03 до 0,6; присоединительные размеры: - усло"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Тепловычислитель СПТ941.10 степень защиты IP54 габариты 180х19464 мм масса 0,76 кг температура воды 0-170гр.С давление 1,6 МПА"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-12 одноканальный ТУ 4345-001-46526536-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Реле потока рпи-20 Условный проход 20 мм код окп 421873 аналог-реле потока рпи-20-4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Барьер искробезопасности Элеси ЕТ 122,для входных сигналов 2-х канальный ГОСТ 51330.10-99"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Датчик индуктивный ДВИ-М18-44С-2130-Х во взрывобезопасном исполнении, IP67 ТУ4812-005-51824872-2009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Механизм лентопротяжный Арт. 9991059 станции управления пневматической ФК0071 ТУ 25-7438.002-90"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Счетчик CE101 S6 145M6 класс точности 1 однофазный однотарифныйноминальное напряжение 230В ток 5-60А температура 30-70С тип счетного механизма механика ТУ 4228-054-22136119-2005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Счетчик газа ГС-4-0,10/0,04-6м3/час диапазон измеряемых расходов от 0,04 до 6м3/ч диапазон рабочего давления от 0,5 до 40,0 кПа ном инальный расход 4м3/ч габаритные размеры 240X177X263мм масса 3кг погрешность +5% ГОСТ Р 50818-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Блок питания одноканальный Овен БП120Б-Д9-24С для преобразования переменного(постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное;БП120Б-блок питания с выходной мощностью 120Вт; Д9-Din-реечный тип корпуса, размеры 157х90х58мм, степень защиты IP20; "

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Ротаметр РМА-0,25 ГУ3 для измерения расхода плавноменяющихся однородныхпотоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с м аксимальнымрасходом 0,25м3/ч ГОСТ 13045-81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Регулятор давления газа РДГ-50Н регулируемая среда - природный газ по ГОСТ 5542-87; максимальное давление газа на входе, МПа - 1,2; диаметр седла, мм -25; пределы настройки выходного давления, МПа - от 0,001 до 0,06; присоединительные размеры: - усл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Тепловычислитель СПТ941.10 степень защиты IP54 габариты 180х19464 мм масса 0,76 кг температура воды 0-170гр.С давление 1,6 МПА"

    Кол-во: 1

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    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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