№ 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

№ 0001/18/4.3/0023739/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018 Поставка оборудования связи, электрооборудования, дизельной электростанции и контрольно-измерительного оборудования для нужд ООО «Газпром переработка»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Счетчик воды горячей крыльчатый ВСТ-15 Ду15" Кол-во: 9

"Позиция 2" "Узел пишущий специальный УПС-01 красный" Кол-во: 50

"Позиция 3" "Блок питания ОВЕН БП15Б-Д2-5 одноканальный ТУ 4354-004-46526536-2006" Кол-во: 4

"Позиция 4" "Счетчик воды универсальный турбинный СТВУ-80 Ду80" Кол-во: 11

"Позиция 5" "Электростанция дизельная в контейнерном исполнении "Звезда-410НК-02МЗ" 0,4 кВ, 410 кВт. Опр.л. РЭс.2012.ГП.081712-21,22-ЭК.ОЛ15" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Радиостанция "Эрика-360.01М" 400-470 МГц, 1024 канала, 5Вт, ЦАВЖ.464116.042 ТУ в составе: приемопередатчик с дисплеем и клавиатурой - 1шт, аккумуляторная батарея LiIon 2400мАч - 6шт, антена - 4шт, шнур для переноски - 1шт, крепление на ремень - 1ш" Кол-во: 58

"Позиция 7" "Система автоматизированного управления в составе: 1. Шкаф управления ШУ 1567.АСУ.ББ.ШУ; 2. Шкаф управления распределения системы гарантированного электроснабжения 1567.АСУ.ББ.ШУР; 3. Шкаф аккумуляторный 1567.АСУ.ББ.ША; 4. АРМ -автоматизированное рабо" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Напоромер нмп-52м2 уз 0-6кпа" Кол-во: 4

"Позиция 9" "Барьер искрозащиты TCC Ex8A ДАРЦ.426475.004 ТУ 4218-006-54801736-2006" Кол-во: 1

"Позиция 10" "Датчик перепада давления пневматический ДПП-2-12-25-1-001-УХЛ2-0180, модель 12, пред измер 25 кПа 25, пред давл 16 МПа, погрешн 1, заполнен ПМС-6 001, климат исп УХЛ2, исп по матер углерод ст 0180. ТУ 311-0227466.027-91" Кол-во: 11

"Позиция 11" "Блок сменный ЭХД-СНО для анализатора течеискателя АНТ-3М предназначен для измерения массовой концентрации паров метанола в воздухе рабочей зоны. Диапазон измеряемых концентраций от 5-50мг/м3 ДКТЦ-413942.001-04" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Станция управления контуром регулирования пневматическая Фк0071 ТУ25-7438.002-90" Кол-во: 20

"Позиция 13" "Счетчик CE101 S6 145M6 класс точности 1 однофазный однотарифныйноминальное напряжение 230В ток 5-60А температура 30-70С тип счетного механизма механика ТУ 4228-054-22136119-2005" Кол-во: 9

"Позиция 14" "Счетчик электрической энэргии Меркурий 231 АТ-01, с внутренним тарификатором, трехфазный статический.Ток 5(60)А.Напряжение 230В.Частота 50Гц.Рабочий диапазон темпиратур от -40 до + 55гр.С. ГОСТ Р52322-2005" Кол-во: 1

"Позиция 15" "Модуль функциональный ИЭ-03М. Размер 130х70х2 мм. Модуль 8 аналоговых входов системы линейной телемеханики Магистраль-2 Исполнение ЗИ5.108.075. ТУ 4318-018-00123702-96" Кол-во: 3

"Позиция 16" "" Счетчик электроэнергии Меркурий 234 ARTM-02 PB.G 3х230/400В; 5(100)А класс точности 1,0/2,0 оптопорт, RS-485, GSM/GPRS "" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное сместным задатчиком ФР-0091 ТУ 25-7438.007-90" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Ротаметр РМ-А-0,16-ГУ3 с местными показаниями РМ-А-0,16 ГУ3 (с регулируемым игольчатым вентилем),климатическое исполнение У,рабочее избыточное давление ротаметра-0,63МПа (6,3кгс/см2),температура измеряемой среды:от плюс 5 до плюс 50 °С;по ГОСТ 13045" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Прибор контроля пламени Ф34.2" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Барьер искробезопасности (искрозащиты) активный с гальванической развязкой БИА-101" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Счетчик учета электроэнергии ЦЭ-6807 220В 0,05-50А однофазный классточночти 2 ТУ 25-7565.003-91" Кол-во: 18

"Позиция 22" "Устройство регулирующее пневматическое пропорционально-интегральное Фр0091 ТУ 25-7438.033-91" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Редуктор давления с фильтром РДФ-3-1, третья степень очистки с манометром, максимальный расход воздуха, м3/ч - 1,6; допускаемое давление питания, Мпа - 0,25-0,8; пределы регулирования давления на выходе, Мпа - 0,02-0,2" Кол-во: 16

"Позиция 24" "Регулятор давления газа РДГ-80В регулируемая среда - природный газ по ГОСТ 5542-87; максимальное давление газа на входе, МПа - 1,2; диаметр седла, мм – 64; пределы настройки выходного давления, МПа - от 0,03 до 0,6; присоединительные размеры: - усло" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Тепловычислитель СПТ941.10 степень защиты IP54 габариты 180х19464 мм масса 0,76 кг температура воды 0-170гр.С давление 1,6 МПА" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-12 одноканальный ТУ 4345-001-46526536-03" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Реле потока рпи-20 Условный проход 20 мм код окп 421873 аналог-реле потока рпи-20-4" Кол-во: 4

"Позиция 28" "Барьер искробезопасности Элеси ЕТ 122,для входных сигналов 2-х канальный ГОСТ 51330.10-99" Кол-во: 1

"Позиция 29" "Датчик индуктивный ДВИ-М18-44С-2130-Х во взрывобезопасном исполнении, IP67 ТУ4812-005-51824872-2009" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Механизм лентопротяжный Арт. 9991059 станции управления пневматической ФК0071 ТУ 25-7438.002-90" Кол-во: 8

"Позиция 31" "Счетчик CE101 S6 145M6 класс точности 1 однофазный однотарифныйноминальное напряжение 230В ток 5-60А температура 30-70С тип счетного механизма механика ТУ 4228-054-22136119-2005" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Счетчик газа ГС-4-0,10/0,04-6м3/час диапазон измеряемых расходов от 0,04 до 6м3/ч диапазон рабочего давления от 0,5 до 40,0 кПа ном инальный расход 4м3/ч габаритные размеры 240X177X263мм масса 3кг погрешность +5% ГОСТ Р 50818-95" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Блок питания одноканальный Овен БП120Б-Д9-24С для преобразования переменного(постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное;БП120Б-блок питания с выходной мощностью 120Вт; Д9-Din-реечный тип корпуса, размеры 157х90х58мм, степень защиты IP20; " Кол-во: 3

"Позиция 34" "Ротаметр РМА-0,25 ГУ3 для измерения расхода плавноменяющихся однородныхпотоков газов с дисперсными включениями инородных частиц, с м аксимальнымрасходом 0,25м3/ч ГОСТ 13045-81" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Регулятор давления газа РДГ-50Н регулируемая среда - природный газ по ГОСТ 5542-87; максимальное давление газа на входе, МПа - 1,2; диаметр седла, мм -25; пределы настройки выходного давления, МПа - от 0,001 до 0,06; присоединительные размеры: - усл" Кол-во: 1