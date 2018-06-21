Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материалов

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Набор инстр. слесаря сантехника НС-МУ" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Набор сверл по металлу ЗУБР МЕТ-Ш, 4-29625-Н19, с крестообразной подточкой, цилиндрический хвостовик, кл точн А1, быстрорежущая сталь Р6М5, 19 шт, пластиковый бокс" Кол-во: 23

"Позиция 3" "Сверло по металлу ф 5,8 спиральное с цилиндрическим хвостовиком инструментальная быстрорежущая сталь" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Сверло по металлу ф2,3 спиральное с цилиндрическим хвостовиком, инструментальная быстрорежущая сталь" Кол-во: 5

"Позиция 5" "Сверло по металлу ф3,2 спиральное с цилиндрическим хвостовиком, инструментальная быстрорежущая сталь" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Сверло по металлу ф7,9 спиральное с коническим хвостовиком инструментальная быстрорежущая сталь" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Съёмник 3-х лапчатый 230мм 0,2*0,2 м" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Набор инструмента АНТ-5066 Актаком из 72 предметов в составе тестер напряжения, 6-тигранный складной ключ, антистатический браслет, очистительная жидкость, оловоотсос,паяльник, подставка для паяльника с губкой, щетка, зеркальный диск для осмотра, ин" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Набор кольцевых коронок Зубр Bi-metal для сверления отверстий в листовой стали. Полотно из быстрорежущей стали HSSCo.Державка и центрирующее сверло в комплекте.Глубина коронок 38мм.Металлический кейс д/хранения и транспортировки в компл." Кол-во: 1

"Позиция 10" "Набор коронок буровых, 5 шт: 33, 50, 68, 82, 100 мм, с державками SDS- PIUS и SDS-MAX, 10 предметов" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Набор отверток, в боксе, Зубр Мастер реверсивная отвертка, удлинитель с магнитным фиксатором 50мм, переходник H1/4"-SQ1/4", биты 25, 50 и 100мм, торцовые головки1/4"-12мм, 43 предмета" Кол-во: 3

"Позиция 12" "Набор трех ступенчатых сверел "Зубр"" Кол-во: 1

"Позиция 13" "Фен технический ЗТФ-2000ДК ЗУБР 2000W промышленный" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Ключ гаечный торцевой 10х10 с внутренним шестигранником" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Ключ гаечный торцевой 11х11 с внутренним шестигранником" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Ключ гаечный торцевой 12х12 с внутренним шестигранником" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Ключ гаечный торцевой 13х13 с внутренним шестигранником" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Ключ гаечный торцевой 14х14 с внутренним шестигранником" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Ключ гаечный торцевой 15х15 с внутренним шестигранником" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Ключ гаечный торцевой 17х17 с внутренним шестигранником" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Ключ гаечный торцевой 19х19 с внутренним шестигранником" Кол-во: 4

"Позиция 22" "Ключ гаечный торцевой 22х22 с внутренним шестигранником" Кол-во: 4

"Позиция 23" "Пломбиратор для свинцовых пломб Универсал" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Набор инструмента 1/2, 1/4 -72 предмета Дело техники" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Набор буров SDS-Plus 8 шт. по бетону Зубр" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Диск отрезной по камню 230х2.5х22" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Лазерная рулетка RGK-D100" Кол-во: 1

"Позиция 28" "Рулетка измерительная 5 м Зубр" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Комплект искробезопасных инструментов КИБО R 18 предметов Артикул 00095" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Набор инструментов профессиональный АКТАКОМ АНТ-5066 (76 предметов)" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Набор инструментов НИЭ-04, в прочной сумке C-01 (КВТ) с резиновым дном и большим количеством отделений, вес набора с сумкой:7.0 кг. состав: ножницы изолированные универсальные НИУ-01, ножницы изолированные НКи-16, нож изолированный НМИ-01, нож изоли" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Набор Дело Техники ДТ/2 (622789)" Кол-во: 1

"Позиция 33" "Машина шлифовальная УШМ-230/2300Т" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Машина шлифовальная угловая Ставр МШУ-125/1100 М, 1100 Вт, 125 мм" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Рулетка измерительная Р10У2К-длиной 10м,из углеродистой стали, кл. точности 2, с кольцом на вытяжном конце ленты" Кол-во: 5

"Позиция 37" "Рулетка измерительная Р50Н2Г-длиной 50м, из нержавеющей стали, кл. точности 2, с кольцом на вытяжном конце ленты" Кол-во: 5

"Позиция 38" "Круг отрезной 230х3,0х22 14А 80 Т2 БУ 80" Кол-во: 320

"Позиция 39" "Круг шл. 230х6х22 14А 50Н СТ2 Б2 50 Б" Кол-во: 290

"Позиция 40" "Круг шлифовальный 125х6х22" Кол-во: 195

"Позиция 41" "Щетка дисковая Зубр 150х22,2 мм" Кол-во: 126

"Позиция 42" "Ключ трубный рычажный №1, омедненный." Кол-во: 1

"Позиция 43" "Ключ трубный рычажный №3, омедненный." Кол-во: 1

"Позиция 44" "Ключ гаечный разводной КР-46 омедненный с изолированным покрытием рукоятки" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Набор ключей гаечных Буровик-1 (001-13), из медного высокопрочного сплава АКН, с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-14 предметов(5,5-36мм), в сумке" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Набор ключей гаечных кольцевых Буровик-6 (006-13), из медного высокопрочного сплава АКН, коленчатых двусторонних КГН-13 предметов (6-30мм), в сумке" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Шлифмашина угловая ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ УШМ-П125-1200 ЭПСТ, мощность 1200 Вт, частота вращения 11000 об/мин, диаметр диска 125 мм, вес 3 кг." Кол-во: 1

"Позиция 48" "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Зубр ЗДА-14.4-2 КИН20, напряжение аккумулятора 14,4В, емкость 2Ач, тип аккумулятора NiCd, максимальный крутящий момент 20/36Нм, диаметр патрона 10мм" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Круг абразивный для УШМ отрезной по металлу ЗУБР 41 230х2,5х22,23 14А 80 Т2 БУ 80 (артикул 36200-230-2,5z01) диаметр 230 мм, толщина 2,5 мм, посадочное 22,23 мм" Кол-во: 50

"Позиция 50" "Круг абразивный для УШМ отрезной по металлу ЗУБР 41 125х2,5х22,23 14А 80 Т2 БУ 80 (артикул 36200-125-2,5z01) диаметр 125 мм, толщина 2,5 мм, посадочное 22,23 мм" Кол-во: 30

"Позиция 51" "Круг абразивный для УШМ отрезной по металлу ЗУБР 41 125х1,6х22,23 14А 80 Т2 БУ 80 (артикул 36200-125-1,6) диаметр 125 мм, толщина 1,6 мм, посадочное 22,23 мм" Кол-во: 45

"Позиция 52" "Круг абразивный для УШМ шлифовальный по металлу ЗУБР (артикул 36204-230-6,0z01) диаметр 230 мм, толщина 6,0 мм, посадочное 22,23 мм" Кол-во: 10

"Позиция 53" "Круг абразивный для УШМ шлифовальный по металлу ЗУБР (артикул 36204-125-6,0z01) диаметр 125 мм, толщина 6,0 мм, посадочное 22,23 мм" Кол-во: 35

"Позиция 54" "Щетка крацовка ЗУБР дисковая плоская для УШМ метр 125 мм, посадочный размер 22 мм, жгутированная стальная закаленная проволока 0,5 мм" Кол-во: 20

"Позиция 55" "Щетка крацовка ЗУБР дисковая плоская для УШМ диаметр 200 мм, посадочный размер 22 мм, жгутированная стальная закаленная проволока 0,5 мм" Кол-во: 12

"Позиция 56" "Пассатижи исполнения 1 длиной 200мм с изолирующими рукоятками с хромовым покрытием 9мкм КВТ 60876" Кол-во: 5

"Позиция 57" "Набор головок торцевых N2 оксидированных 10-32 мм SIT*" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-5, 5 предметов (10-41 мм), в сумке, №33065" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Тиски слесарные ТС-200" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Шаблон сварщика универсальный УШС 3 мод. 00314" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Дрель-шуруповёрт Интерскол ДА-13/14,4ЭР, Патрон: быстрозажимной, работа от аккумулятора, количество скоростей: 2, реверс, вес 1,25кг." Кол-во: 1

"Позиция 62" "Круг отрезной 125х3.0х22 14А" Кол-во: 30

"Позиция 63" "Лазы монтерские универсальные ТИП-3 с кожанными ремнями для работы на ж/б опорах" Кол-во: 3

"Позиция 64" "Пресс-клещи ПКВк-6(КВТ) для коннекторов для обжима втулочных наконечников" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР мощность 900Вт 1050об/мин система крепления инструмента Sds-Plus энергия удара 3,3Дж 220В/50Гц количество режимов работы сверление, бурение, долбление, вес 3кг" Кол-во: 3

"Позиция 66" "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР скорость вращения 1100об/мин диаметр патрона 13мм диаметр сверления дерево 18мм металл 10мм аккумулятор емкостью 1,5Ач 18В" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Интерскол УШМ-230/2600М (61.1.1.00) - угловая шлифмашина" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Набор универсального слесарно-монтажного инструмента Зубр 27670-Н58, 58 предметов, в кейсе" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Ножовка по металлу 300мм, серия Эксперт, артикул 15815 Зубр" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Набор зубил SDS-plus "ЭКСПЕРТ" (250 мм; 4 шт.) для перфораторов ЗУБР 29360-H4" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Бур для перфоратора спиральный ф 6мм, L (общая) 160мм, L (рабочая) 100мм SDS-plus ISO 9001" Кол-во: 30

"Позиция 72" "Бур для перфоратора спиральный 8мм,общая длина-160мм, рабочая длина-100мм PVS0208016 SDS-plus ISO 9001" Кол-во: 12

"Позиция 73" "Бур для перфоратора спиральный диаметр-10мм,общая длина-210мм,рабочая длина-150мм SDS-plus ISO 9001" Кол-во: 3

"Позиция 74" "Бур для перфоратора шнековый 18 мм,общая длина-450мм, рабочая длина 380мм PVS03140450 SDS-plus ISO 9001" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Набор пилок ПРАКТИКА 640-483" Кол-во: 5

"Позиция 76" "Набор коронок (19-127 мм) и сверл по дереву 28 предметов "ЭКСПЕРТ" Зубр 29555-H28" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Коронка на перфоратор хвостовик SDS plus диаметр 80мм" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Лобзик Интерскол МП-100/700Э. Потребляемая мощность: 705 Вт. Номинальное напряжение: 220V/50Гц. Число двойных ходов в минуту: 700-3000. Длина хода: 26 мм." Кол-во: 1

"Позиция 79" "Дрель сетевая ИНТЕРСКОЛ ДУ-16/1000ЭР 1000Вт.Номинальная мощность: 1000 Вт.Номинальное напряжение: 220 В/50 Гц. Частота вращения шпинделя: 0-1200 об/мин, 0-2500 об/мин. Частота ударов: 0-31700 уд/мин. Макс. диаметр сверления (дерево): 40 мм. Макс. диа" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Диск алмазный несегментный "Практика Эксперт-керамогранит" 250 х 25,4 мм," Кол-во: 2

"Позиция 81" "Круг отрезной по металлу А24 125х1,6х22мм. Круг отрезной Луга-абразив 24А 125х3х22 по металлу." Кол-во: 20

"Позиция 82" "Диск алмазный повышенной производительности Интерскол 230х22,2 мм" Кол-во: 5

"Позиция 83" "Диск алмазный повышенной производительности Интерскол 125х22,2 мм" Кол-во: 5

"Позиция 84" "Плоскогубцы КОБАЛЬТ 647-109" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Ящик для инструмента Энкор 76098 . Габариты, мм: 552 x 267 x 297" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 40x570мм" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Бур по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 40x920мм" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Бур 28х450х570 SDS-max" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Пистолет для монтажной пены для работы с профессиональной монтажной пеной ЗУБР ТУРБО" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Пистолет для герметика ЗУБР ЭКСПЕРТ 06635" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Биты ударные торсионные из хромомолибденовой стали Зубр 26021-2-50-S10 PH2" Кол-во: 10

"Позиция 92" "Биты ударные торсионные из хромомолибденовой стали Зубр ПРОФИ PZ2 (10 шт; 50 мм; 1/4") 26023-2-50-S10" Кол-во: 10

"Позиция 93" "Магнитные биты с торцовой головкой E1/4", 8х45мм, Зубр МАСТЕР 26392-08-02" Кол-во: 10

"Позиция 94" "Ножницы по металлу 300мм ЗУБР МАСТЕР 23123 R" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Ножницы по металлу ЭКСПЕРТ 220 мм ЗУБР 23012-25_z01" Кол-во: 1

"Позиция 96" "Клещи 180 мм ЗУБР МАСТЕР 22321-18" Кол-во: 1

"Позиция 97" "Набор отверток Россия 13395. Набор отверток Россия 13395 предназначен для ремонтных работ. В комплекте 4 отвертки («прямой шлиц» и Phillips ). Отвертки выполнены из высокоуглеродистой стали У7. Рукоятки сделаны из ударопрочной пластмассы." Кол-во: 4

"Позиция 98" "Перфоратор Интерскол ПА-10/14.4P 2, патрон SDS-plus, 0-750 об/мин., работает на аккумуляторах Интерскол 181.0.2.00 перфоратор аккумуляторный ПА-10/14.4Р 2. Аккумуляторный перфоратор обладает массой достоинств, основные из которых три режима активной " Кол-во: 1

"Позиция 99" "Сумка Зубр Эксперт 38645-17" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Фен Интерскол ФЭ-2000Э" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Пресс-клещи JT-02 (КВТ) Артикул 55930" Кол-во: 4

"Позиция 102" "Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР-2" Кол-во: 3

"Позиция 103" "Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Набор сверел "КОБАЛЬТ" по металлу 8шт. (3-10мм; P6M5K5) Зубр 29626-Н8" Кол-во: 4

"Позиция 105" "Набор буров и пик SDS-plus 12 предметов. Энкор 10999" Кол-во: 2

"Позиция 106" "Ножницы секторные HC-32 Максимальный наружный диаметр разрезаемого кабеля - 32мм Вес инструмента - 0,6 кг Габаритные размеры, см - 25х10х3" Кол-во: 2

"Позиция 107" "Круг отрезной 230х2,5х22 14А" Кол-во: 40

"Позиция 108" "Круг шлифовальный с двусторонной виточкой 7 230х6х22 14А" Кол-во: 340

"Позиция 109" "Рулетка измерительная Р30Н2Г-длиной 30м,из нержавеющей стали, кл. точности 2, с грузом на вытяжном конце ленты" Кол-во: 3

"Позиция 110" "Штангенциркуль двухстороннымй с глубиномером ШЦ-I-125-0,05-1 с диопазоном измерения 0-125мм изначением отчета по конису 0,05мм класса точности 1" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Щетка Зубр 35192-175_z01 ЭКСПЕРТ дисковая для УШМ" Кол-во: 15

"Позиция 112" "Набор электрика универсальный НЭУ-М" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Батарея аккумуляторная для дрели ДА-18 Интерскол ЭР 45.02.03.00.00" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Ключ трубный рычажный 7813-0003 КТР-3" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Полотно ножовочное 2800-0004" Кол-во: 20

"Позиция 116" "Комплект инструмента КИН-ЭХЗ Артикул 00094" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Набор электрика "Мастер" до 1000 В." Кол-во: 2

"Позиция 118" "Набор резьбовых калибров (шаблонов)" Кол-во: 5

"Позиция 119" "Круг отрезной 125х2,5х22" Кол-во: 60

"Позиция 120" "Перфоратор Интерскол П-30/900Э 1100Вт SDS-. Электропневматический с компрессионно-вакуумным механизмом. Максимальный диаметр бурения 35 мм, мощность 1100 Вт" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Бур для перфоратора спиральный ф 6мм, L (общая) 160мм, L (рабочая) 100мм SDS-plus ISO 9001" Кол-во: 10

"Позиция 122" "Бур для перфоратора спиральный 8мм,общая длина-160мм, рабочая длина-100мм PVS0208016 SDS-plus ISO 9001" Кол-во: 10

"Позиция 123" "Бур для перфоратора спиральный диаметр-10мм,общая длина-210мм,рабочая длина-150мм SDS-plus ISO 9001" Кол-во: 5

"Позиция 124" "Бур для перфоратора шнековый 14мм,общая длина-450мм, рабочая длина 380мм PVS03140450 SDS-plus ISO 9001" Кол-во: 4

"Позиция 125" "Бур для перфоратора спиральный ф 20мм, L (общая) 600мм, L (рабочая) 550мм SDS-plus ISO 9001" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Коронка ЗУБР 29300-80 ЭКСПЕРТ буровая, конусная посадка, без оснастки, D-80 мм, L-100 мм " Кол-во: 2

"Позиция 127" "Коронка ЗУБР 29300-68 ЭКСПЕРТ буровая, конусная посадка, без оснастки, D-68 мм, L-100 мм" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Диск отрезной Зубр 22,2х150мм, алмазный, сегментый, для сухой резки" Кол-во: 4

"Позиция 129" "Рулетка Зубр серии Мастер артикул 34055-05-25z02, длина 5м, ширина 25мм, лента стальная с нейлоновым покрытие, материал корпуса- обрезиненный пластик" Кол-во: 6

"Позиция 130" "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-10/18 скорость вращения 1100об/мин диаметр патрона 13мм аккумулятор Li-ion емкостью 1,3Ач 18В" Кол-во: 1

"Позиция 131" "Трассоискатель ИКкт-50 (ИК-50)" Кол-во: 1

"Позиция 132" "Круг отрезной 230х2,5х22 14А" Кол-во: 195