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    Главная / Торги / Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материалов

    Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551238Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материаловРФ, 367030, РД, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806551238

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038908/ТГМахачкала

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    18_4.3_0038908_ред.2.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-64

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    Kadieva-AB@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кадиева Айшат Бамматгереевна

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 367030, РД, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 14:00 GMT +321.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551238Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материаловРФ, 367030, РД, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 14:0021.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551238Дата и время вскрытия заявок Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материаловРФ, 367030, РД, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2018 14:0031.07.2018 14:0031.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551238Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материаловРФ, 367030, РД, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201831.07.2018 14:0031.07.2018 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551238Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материаловРФ, 367030, РД, г. Махачкала, туп. Хаджи Булача 3-й, 13

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорежущих, слесарных инструментов и расходных материалов

    Начальная цена

    1 029 692,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    28.24.1

    Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с механизированным приводом

    Классификатор ОКВЭД2

    46.74.3

    Торговля оптовая ручными инструментами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор инстр. слесаря сантехника НС-МУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Набор сверл по металлу ЗУБР МЕТ-Ш, 4-29625-Н19, с крестообразной подточкой, цилиндрический хвостовик, кл точн А1, быстрорежущая сталь Р6М5, 19 шт, пластиковый бокс"

    Кол-во: 23

    "Позиция 3"

    "Сверло по металлу ф 5,8 спиральное с цилиндрическим хвостовиком инструментальная быстрорежущая сталь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Сверло по металлу ф2,3 спиральное с цилиндрическим хвостовиком, инструментальная быстрорежущая сталь"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Сверло по металлу ф3,2 спиральное с цилиндрическим хвостовиком, инструментальная быстрорежущая сталь"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Сверло по металлу ф7,9 спиральное с коническим хвостовиком инструментальная быстрорежущая сталь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Съёмник 3-х лапчатый 230мм 0,2*0,2 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Набор инструмента АНТ-5066 Актаком из 72 предметов в составе тестер напряжения, 6-тигранный складной ключ, антистатический браслет, очистительная жидкость, оловоотсос,паяльник, подставка для паяльника с губкой, щетка, зеркальный диск для осмотра, ин"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Набор кольцевых коронок Зубр Bi-metal для сверления отверстий в листовой стали. Полотно из быстрорежущей стали HSSCo.Державка и центрирующее сверло в комплекте.Глубина коронок 38мм.Металлический кейс д/хранения и транспортировки в компл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Набор коронок буровых, 5 шт: 33, 50, 68, 82, 100 мм, с державками SDS- PIUS и SDS-MAX, 10 предметов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Набор отверток, в боксе, Зубр Мастер реверсивная отвертка, удлинитель с магнитным фиксатором 50мм, переходник H1/4"-SQ1/4", биты 25, 50 и 100мм, торцовые головки1/4"-12мм, 43 предмета"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Набор трех ступенчатых сверел "Зубр""

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Фен технический ЗТФ-2000ДК ЗУБР 2000W промышленный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ключ гаечный торцевой 10х10 с внутренним шестигранником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Ключ гаечный торцевой 11х11 с внутренним шестигранником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Ключ гаечный торцевой 12х12 с внутренним шестигранником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Ключ гаечный торцевой 13х13 с внутренним шестигранником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Ключ гаечный торцевой 14х14 с внутренним шестигранником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Ключ гаечный торцевой 15х15 с внутренним шестигранником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Ключ гаечный торцевой 17х17 с внутренним шестигранником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Ключ гаечный торцевой 19х19 с внутренним шестигранником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Ключ гаечный торцевой 22х22 с внутренним шестигранником"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "Пломбиратор для свинцовых пломб Универсал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Набор инструмента 1/2, 1/4 -72 предмета Дело техники"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Набор буров SDS-Plus 8 шт. по бетону Зубр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Диск отрезной по камню 230х2.5х22"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Лазерная рулетка RGK-D100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Рулетка измерительная 5 м Зубр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Комплект искробезопасных инструментов КИБО R 18 предметов Артикул 00095"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Набор инструментов профессиональный АКТАКОМ АНТ-5066 (76 предметов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Набор инструментов НИЭ-04, в прочной сумке C-01 (КВТ) с резиновым дном и большим количеством отделений, вес набора с сумкой:7.0 кг. состав: ножницы изолированные универсальные НИУ-01, ножницы изолированные НКи-16, нож изолированный НМИ-01, нож изоли"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Набор Дело Техники ДТ/2 (622789)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Машина шлифовальная УШМ-230/2300Т"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Машина шлифовальная угловая Ставр МШУ-125/1100 М, 1100 Вт, 125 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Рулетка измерительная Р10У2К-длиной 10м,из углеродистой стали, кл. точности 2, с кольцом на вытяжном конце ленты"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Рулетка измерительная Р50Н2Г-длиной 50м, из нержавеющей стали, кл. точности 2, с кольцом на вытяжном конце ленты"

    Кол-во: 5

    "Позиция 38"

    "Круг отрезной 230х3,0х22 14А 80 Т2 БУ 80"

    Кол-во: 320

    "Позиция 39"

    "Круг шл. 230х6х22 14А 50Н СТ2 Б2 50 Б"

    Кол-во: 290

    "Позиция 40"

    "Круг шлифовальный 125х6х22"

    Кол-во: 195

    "Позиция 41"

    "Щетка дисковая Зубр 150х22,2 мм"

    Кол-во: 126

    "Позиция 42"

    "Ключ трубный рычажный №1, омедненный."

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Ключ трубный рычажный №3, омедненный."

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Ключ гаечный разводной КР-46 омедненный с изолированным покрытием рукоятки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Набор ключей гаечных Буровик-1 (001-13), из медного высокопрочного сплава АКН, с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-14 предметов(5,5-36мм), в сумке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Набор ключей гаечных кольцевых Буровик-6 (006-13), из медного высокопрочного сплава АКН, коленчатых двусторонних КГН-13 предметов (6-30мм), в сумке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Шлифмашина угловая ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ УШМ-П125-1200 ЭПСТ, мощность 1200 Вт, частота вращения 11000 об/мин, диаметр диска 125 мм, вес 3 кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Зубр ЗДА-14.4-2 КИН20, напряжение аккумулятора 14,4В, емкость 2Ач, тип аккумулятора NiCd, максимальный крутящий момент 20/36Нм, диаметр патрона 10мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Круг абразивный для УШМ отрезной по металлу ЗУБР 41 230х2,5х22,23 14А 80 Т2 БУ 80 (артикул 36200-230-2,5z01) диаметр 230 мм, толщина 2,5 мм, посадочное 22,23 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 50"

    "Круг абразивный для УШМ отрезной по металлу ЗУБР 41 125х2,5х22,23 14А 80 Т2 БУ 80 (артикул 36200-125-2,5z01) диаметр 125 мм, толщина 2,5 мм, посадочное 22,23 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 51"

    "Круг абразивный для УШМ отрезной по металлу ЗУБР 41 125х1,6х22,23 14А 80 Т2 БУ 80 (артикул 36200-125-1,6) диаметр 125 мм, толщина 1,6 мм, посадочное 22,23 мм"

    Кол-во: 45

    "Позиция 52"

    "Круг абразивный для УШМ шлифовальный по металлу ЗУБР (артикул 36204-230-6,0z01) диаметр 230 мм, толщина 6,0 мм, посадочное 22,23 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Круг абразивный для УШМ шлифовальный по металлу ЗУБР (артикул 36204-125-6,0z01) диаметр 125 мм, толщина 6,0 мм, посадочное 22,23 мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 54"

    "Щетка крацовка ЗУБР дисковая плоская для УШМ метр 125 мм, посадочный размер 22 мм, жгутированная стальная закаленная проволока 0,5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 55"

    "Щетка крацовка ЗУБР дисковая плоская для УШМ диаметр 200 мм, посадочный размер 22 мм, жгутированная стальная закаленная проволока 0,5 мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Пассатижи исполнения 1 длиной 200мм с изолирующими рукоятками с хромовым покрытием 9мкм КВТ 60876"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Набор головок торцевых N2 оксидированных 10-32 мм SIT*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-5, 5 предметов (10-41 мм), в сумке, №33065"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Тиски слесарные ТС-200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Шаблон сварщика универсальный УШС 3 мод. 00314"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Дрель-шуруповёрт Интерскол ДА-13/14,4ЭР, Патрон: быстрозажимной, работа от аккумулятора, количество скоростей: 2, реверс, вес 1,25кг."

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Круг отрезной 125х3.0х22 14А"

    Кол-во: 30

    "Позиция 63"

    "Лазы монтерские универсальные ТИП-3 с кожанными ремнями для работы на ж/б опорах"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Пресс-клещи ПКВк-6(КВТ) для коннекторов для обжима втулочных наконечников"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР мощность 900Вт 1050об/мин система крепления инструмента Sds-Plus энергия удара 3,3Дж 220В/50Гц количество режимов работы сверление, бурение, долбление, вес 3кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 66"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР скорость вращения 1100об/мин диаметр патрона 13мм диаметр сверления дерево 18мм металл 10мм аккумулятор емкостью 1,5Ач 18В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Интерскол УШМ-230/2600М (61.1.1.00) - угловая шлифмашина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Набор универсального слесарно-монтажного инструмента Зубр 27670-Н58, 58 предметов, в кейсе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Ножовка по металлу 300мм, серия Эксперт, артикул 15815 Зубр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Набор зубил SDS-plus "ЭКСПЕРТ" (250 мм; 4 шт.) для перфораторов ЗУБР 29360-H4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Бур для перфоратора спиральный ф 6мм, L (общая) 160мм, L (рабочая) 100мм SDS-plus ISO 9001"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Бур для перфоратора спиральный 8мм,общая длина-160мм, рабочая длина-100мм PVS0208016 SDS-plus ISO 9001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 73"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр-10мм,общая длина-210мм,рабочая длина-150мм SDS-plus ISO 9001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 74"

    "Бур для перфоратора шнековый 18 мм,общая длина-450мм, рабочая длина 380мм PVS03140450 SDS-plus ISO 9001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Набор пилок ПРАКТИКА 640-483"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Набор коронок (19-127 мм) и сверл по дереву 28 предметов "ЭКСПЕРТ" Зубр 29555-H28"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Коронка на перфоратор хвостовик SDS plus диаметр 80мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Лобзик Интерскол МП-100/700Э. Потребляемая мощность: 705 Вт. Номинальное напряжение: 220V/50Гц. Число двойных ходов в минуту: 700-3000. Длина хода: 26 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Дрель сетевая ИНТЕРСКОЛ ДУ-16/1000ЭР 1000Вт.Номинальная мощность: 1000 Вт.Номинальное напряжение: 220 В/50 Гц. Частота вращения шпинделя: 0-1200 об/мин, 0-2500 об/мин. Частота ударов: 0-31700 уд/мин. Макс. диаметр сверления (дерево): 40 мм. Макс. диа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Диск алмазный несегментный "Практика Эксперт-керамогранит" 250 х 25,4 мм,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Круг отрезной по металлу А24 125х1,6х22мм. Круг отрезной Луга-абразив 24А 125х3х22 по металлу."

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Диск алмазный повышенной производительности Интерскол 230х22,2 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 83"

    "Диск алмазный повышенной производительности Интерскол 125х22,2 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Плоскогубцы КОБАЛЬТ 647-109"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Ящик для инструмента Энкор 76098 . Габариты, мм: 552 x 267 x 297"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Бур ЗУБР по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 40x570мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Бур по бетону, хвостовик "SDS-Max", 4 резца, спираль шнек, 40x920мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Бур 28х450х570 SDS-max"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Пистолет для монтажной пены для работы с профессиональной монтажной пеной ЗУБР ТУРБО"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Пистолет для герметика ЗУБР ЭКСПЕРТ 06635"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Биты ударные торсионные из хромомолибденовой стали Зубр 26021-2-50-S10 PH2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Биты ударные торсионные из хромомолибденовой стали Зубр ПРОФИ PZ2 (10 шт; 50 мм; 1/4") 26023-2-50-S10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 93"

    "Магнитные биты с торцовой головкой E1/4", 8х45мм, Зубр МАСТЕР 26392-08-02"

    Кол-во: 10

    "Позиция 94"

    "Ножницы по металлу 300мм ЗУБР МАСТЕР 23123 R"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Ножницы по металлу ЭКСПЕРТ 220 мм ЗУБР 23012-25_z01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Клещи 180 мм ЗУБР МАСТЕР 22321-18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Набор отверток Россия 13395. Набор отверток Россия 13395 предназначен для ремонтных работ. В комплекте 4 отвертки («прямой шлиц» и Phillips ). Отвертки выполнены из высокоуглеродистой стали У7. Рукоятки сделаны из ударопрочной пластмассы."

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Перфоратор Интерскол ПА-10/14.4P 2, патрон SDS-plus, 0-750 об/мин., работает на аккумуляторах Интерскол 181.0.2.00 перфоратор аккумуляторный ПА-10/14.4Р 2. Аккумуляторный перфоратор обладает массой достоинств, основные из которых три режима активной "

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Сумка Зубр Эксперт 38645-17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Фен Интерскол ФЭ-2000Э"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Пресс-клещи JT-02 (КВТ) Артикул 55930"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Набор сверел "КОБАЛЬТ" по металлу 8шт. (3-10мм; P6M5K5) Зубр 29626-Н8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 105"

    "Набор буров и пик SDS-plus 12 предметов. Энкор 10999"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "Ножницы секторные HC-32 Максимальный наружный диаметр разрезаемого кабеля - 32мм Вес инструмента - 0,6 кг Габаритные размеры, см - 25х10х3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Круг отрезной 230х2,5х22 14А"

    Кол-во: 40

    "Позиция 108"

    "Круг шлифовальный с двусторонной виточкой 7 230х6х22 14А"

    Кол-во: 340

    "Позиция 109"

    "Рулетка измерительная Р30Н2Г-длиной 30м,из нержавеющей стали, кл. точности 2, с грузом на вытяжном конце ленты"

    Кол-во: 3

    "Позиция 110"

    "Штангенциркуль двухстороннымй с глубиномером ШЦ-I-125-0,05-1 с диопазоном измерения 0-125мм изначением отчета по конису 0,05мм класса точности 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Щетка Зубр 35192-175_z01 ЭКСПЕРТ дисковая для УШМ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 112"

    "Набор электрика универсальный НЭУ-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Батарея аккумуляторная для дрели ДА-18 Интерскол ЭР 45.02.03.00.00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Ключ трубный рычажный 7813-0003 КТР-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Полотно ножовочное 2800-0004"

    Кол-во: 20

    "Позиция 116"

    "Комплект инструмента КИН-ЭХЗ Артикул 00094"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Набор электрика "Мастер" до 1000 В."

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Набор резьбовых калибров (шаблонов)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Круг отрезной 125х2,5х22"

    Кол-во: 60

    "Позиция 120"

    "Перфоратор Интерскол П-30/900Э 1100Вт SDS-. Электропневматический с компрессионно-вакуумным механизмом. Максимальный диаметр бурения 35 мм, мощность 1100 Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Бур для перфоратора спиральный ф 6мм, L (общая) 160мм, L (рабочая) 100мм SDS-plus ISO 9001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Бур для перфоратора спиральный 8мм,общая длина-160мм, рабочая длина-100мм PVS0208016 SDS-plus ISO 9001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Бур для перфоратора спиральный диаметр-10мм,общая длина-210мм,рабочая длина-150мм SDS-plus ISO 9001"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Бур для перфоратора шнековый 14мм,общая длина-450мм, рабочая длина 380мм PVS03140450 SDS-plus ISO 9001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Бур для перфоратора спиральный ф 20мм, L (общая) 600мм, L (рабочая) 550мм SDS-plus ISO 9001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Коронка ЗУБР 29300-80 ЭКСПЕРТ буровая, конусная посадка, без оснастки, D-80 мм, L-100 мм "

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Коронка ЗУБР 29300-68 ЭКСПЕРТ буровая, конусная посадка, без оснастки, D-68 мм, L-100 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Диск отрезной Зубр 22,2х150мм, алмазный, сегментый, для сухой резки"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Рулетка Зубр серии Мастер артикул 34055-05-25z02, длина 5м, ширина 25мм, лента стальная с нейлоновым покрытие, материал корпуса- обрезиненный пластик"

    Кол-во: 6

    "Позиция 130"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-10/18 скорость вращения 1100об/мин диаметр патрона 13мм аккумулятор Li-ion емкостью 1,3Ач 18В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Трассоискатель ИКкт-50 (ИК-50)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Круг отрезной 230х2,5х22 14А"

    Кол-во: 195

    "Позиция 133"

    "Наконечник корона ДУ 75"

    Кол-во: 2

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