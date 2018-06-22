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    Главная / Торги / Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551063Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806551063

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038787/ДНадым

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    изм. ЗП от 01.06.18.doc

    инв. на размещение2.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Юридический адрес

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Контактный телефон

    8-349-563371

    Факс

    +7 34995 3-75-12

    Адрес электронной почты

    Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суржавская Тамара Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2018 08:00 GMT +322.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551063Дата и время окончания срока приема заявок «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Дата и время вскрытия заявок

    22.06.2018 08:0022.06.2018 08:0022.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551063Дата и время вскрытия заявок «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 15:0010.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551063Подведение итогов не позднее «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 15:0010.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551063Подведение итогов не позднее «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.629736, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 30, к. 405

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    «Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым». Инвентарь, хозяйственно-бытовые принадлежности.

    Начальная цена

    2 767 334,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    55 346,68 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    55 346,68

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ

    Адрес местонахождения

    629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,

    629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73

    Изделия из вулканизированной резины прочие, не включенные в другие группировки; твердая резина во всех формах и изделия из нее; напольные покрытия и коврики из вулканизированной пористой резины

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49

    Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Губка для посуды металлическая"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "Картриджи"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Фильтр Аквафильтр трио норма"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Бирка для ключей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Бумажные полотенца Tork Reflex"

    Кол-во: 36

    "Позиция 6"

    "Швабра деревянная с ручкой"

    Кол-во: 150

    "Позиция 7"

    "Салфетка для мебели 3 шт/упак"

    Кол-во: 196

    "Позиция 8"

    "Салфетка бумажная"

    Кол-во: 1190

    "Позиция 9"

    "Мешки для мусора 60л."

    Кол-во: 196

    "Позиция 10"

    "Бумага туалетная 1 слойная, 54м"

    Кол-во: 999

    "Позиция 11"

    "Мешок для мусора 200 л."

    Кол-во: 300

    "Позиция 12"

    "Губка Золушка-Макси"

    Кол-во: 432

    "Позиция 13"

    "Вешалки-плечики С041"

    Кол-во: 800

    "Позиция 14"

    "Освежитель воздуха 300мл"

    Кол-во: 432

    "Позиция 15"

    "Ср-во для удаления пятен"

    Кол-во: 72

    "Позиция 16"

    "Средство моющее "МИСТЕР ПРОПЕР""

    Кол-во: 312

    "Позиция 17"

    "Средство моющее FARMOS MD1 SOFT 100"

    Кол-во: 89

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее Санокс"

    Кол-во: 900

    "Позиция 19"

    "Средство чистящее Пемолюкс"

    Кол-во: 900

    "Позиция 20"

    "Средство чистящее универсальное Domestos Лимон"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "Средство чистящее "Крот""

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Водоумягчитель DVA12"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Мыло жидкое 500 млм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 24"

    "Порошок стиральный для цветного белья,Tide Color"

    Кол-во: 200

    "Позиция 25"

    "Отбеливатель БОС плюс"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Кондиционер для белья Ленор"

    Кол-во: 100

    "Позиция 27"

    "Средство для мытья стекол Мистер мускул"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Средство моющее для посуды Фейри"

    Кол-во: 150

    "Позиция 29"

    "Мешок для мусора 120л"

    Кол-во: 480

    "Позиция 30"

    "транспортные услуги"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Бак для мусора передвижной 120 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Бак для мусора 50 л, педальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Держатель для туалетной бумаги"

    Кол-во: 68

    "Позиция 34"

    "Держатель для полотенец, хромированный"

    Кол-во: 68

    "Позиция 35"

    "Карниз для шторки"

    Кол-во: 68

    "Позиция 36"

    "Зеркало"

    Кол-во: 68

    "Позиция 37"

    "Ершик для унитаза"

    Кол-во: 68

    "Позиция 38"

    "Щетка с совком на ручке"

    Кол-во: 5

    "Позиция 39"

    "Швабра деревянная с ручкой"

    Кол-во: 192

    "Позиция 40"

    "Часы настенные"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Урна"

    Кол-во: 150

    "Позиция 42"

    "Тележка Ориго 300Н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Тележка для белья ТБ 13.2 ОЛДАК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Таз полиэтиленовый 10л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 45"

    "Сушилка для белья"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Покрытие напольное ТРАВКА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Контейнер мусорный бак 120л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Ершик для унитаза"

    Кол-во: 176

    "Позиция 49"

    "Доска гладильная Ника-9"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Диспенсер для полотенец Tork Reflex переносн.д/полотенец"

    Кол-во: 100

    "Позиция 51"

    "Держатель для туалетной бумаги"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Ведро полиэтиленовое с крышкой 10л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 53"

    "Бак для мусора пластмассовый, с крышкой, 50 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Мешок для мусора 30л."

    Кол-во: 480

    "Позиция 55"

    "Метла пластиковая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Бумага туалетная 2 слойная, 4 рулоне в упаковке"

    Кол-во: 72

    "Позиция 57"

    "Гладильная доска "Фортуна""

    Кол-во: 2

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    1
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