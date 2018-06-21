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    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения ОрганизатораПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806551021

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0033714/ДИркутск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4.3-0033714 - ДОЗП.rar

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Контактный телефон

    +7 3952 25-59-59

    Факс

    +7 3952 24-36-73

    Адрес электронной почты

    popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попович Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения Организатора

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551021Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 10:0521.06.2018 10:0521.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551021Дата и время вскрытия заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения Организатора

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2018 15:0006.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551021Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551021Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорного оборудования нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Начальная цена

    5 981 543,77

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Классификатор ОКПД2

    46.69.12.000

    Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и принадлежностями машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мембрана НД4М1250/16.01.00.006 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Муфта в сборе для соединения насоса НД4М500/40 Д1В с электродвигателем"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Подшипник упорный шариковый одинарный 8118 90х120х22мм , ГОСТ 7872-89"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Подшипник 6У537907С17, ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 1000821 105х130х13мм , ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Подшипник 6У-537908С17 , ГОСТ 520-89"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбами защитными 80306 30х72х19мм, ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 9

    "Позиция 8"

    "Плунжер для насоса НД4М500/40 Д1В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 9"

    "Манжета S1-Т-ПУф50хф60х5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Кольцо резиновое 068-072-25-2-4 ГОСТ 18829-73"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Шарик 19,844 Ю40 для насоса НД4М500/40 Д1В ТУ37.006.080-83"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "Шарик 12,7 Ю40 для насоса НД4М500/40 Д1В ТУ37.006.080-83"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "Прокладка 901.40.30 для насоса НД4М500/40 Д1В"

    Кол-во: 18

    "Позиция 14"

    "Седло 208.01.15-01 для насоса НД4М500/40 Д1В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 15"

    "Седло 208.01.10-01 для насоса НД4М500/40 Д1В"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Прокладка 901.22.18 для насоса НД4М500/40 Д1В"

    Кол-во: 24

    "Позиция 17"

    "Мембрана НД5МЭ630/6,3.01.00.010 для насоса НД4М500/40 Д1В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Мембрана НДМ5М500/40Б.01.00.013 для насоса НД4М500/40 Д1В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Прокладка фторопластовые для ЦМГ25/50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Кольцо разгрузочного устройства для ЦМГ25/50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Кольцо упорное для ЦМГ25/50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 6-60207 35х72х17мм6-60207, ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Втулка подшипника скольжения из силицированного графита марки СГТ поз №25 для ЦМГ25/50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Вкладыш подшипника скольжения из силицированного графита марки СГТ поз №24 для ЦМГ25/50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Муфта упругая втулочно-пальцевая в сборе для передачи крутящего момента от электродвигателя к ЦМГ25/25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Прокладка фторопластовая ЦМГ25/25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 27"

    "Кольцо разгрузочного устройства для ЦМГ25/25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Кольцо упорное для ЦМГ25/25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Вкладыш подшипника скольжения из силицированного графита марки СГТ поз №31 для ЦМГ25/25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Втулка подшипника скольжения из силицированного графита марки СГТ поз №6 для ЦМГ25/25"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Муфта упругая втулочно-пальцевая передачи крутящего момента от электро двигателя в сборе для ЦМГ 2,5/40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Фторопластовые прокладки для ЦМГ 2,5/40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 33"

    "Кольцо разгрузочного устройства для ЦМГ 2,5/40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Кольцо упорное для ЦМГ 2,5/40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный с шайбой защитной 6-60205 25х52х15мм6-60205, ГОСТ 7242-81"

    Кол-во: 14

    "Позиция 36"

    "Вкладыш подшипника скольжения из силицированного графита марки СГТ поз №31 для ЦМГ 2,5/40"

    Кол-во: 16

    "Позиция 37"

    "Втулка подшипника скольжения и силицированного графита марки СГТ поз №6 для ЦМГ 2,5/40"

    Кол-во: 16

    "Позиция 38"

    "Насос центробежный Калибр НБЦ-600ПК (Артикул: 44928)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Мембрана гидроаккумулятора 24 л из пищевой резины для насосной станции Артикул: 9029 "

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Мембрана гидроаккумулятора 50 л из пищевой резины для насосной станции (Артикул: 9050) "

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Насос центробежный фекальный Калибр НПЦ-1350 НФ (Артикул: 44914)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Насос для перекачки топлива погружной центробежный БАК-17538 малого диаметра 38мм, напряжение 12V, производительность 20л/мин, ток 7А, диаметр патрубка 16мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Агрегат электронасосный в сборе СЦЛ-01 с эл-дв. 7,5 кВт, 1500 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Подшипник(62х30 n-16) FAG6206 7HB"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Подшипник(72х29.4n-30) 1NA45W01, SKF 3306 A-2RS1TN9/MT33"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Седло клапана для агрегата типа ДП20/400 Н52.001.06.009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Прокладка Н52.001.06.014 к агрегату 20/400 14В"

    Кол-во: 16

    "Позиция 48"

    "Плунжер Н52.021.06.001 к агрегату 20/400 14В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Шарик 6,35+-0,05Ю2 к агрегату 20/400 14В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 50"

    "Корпус клапана Н52.018.01.0115 к агрегату ДП 20/400"

    Кол-во: 8

    "Позиция 51"

    "Манжета Н52.018.01.011 к агрегату 20/400 14В"

    Кол-во: 12

    "Позиция 52"

    "Кольцо опорное Н52.018.01.004 к агрегату 20/400 14В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Кольцо Н52.018.01.003 к агрегату 20/400 14В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Муфта зубчатая для насоса ДП32/250"

    Кол-во: 4

    "Позиция 55"

    "Часть гидравлическая в сборе для агрегата типа ДП 32/250 К14В № 07139 20.07.2007г."

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Прокладка к агрегату ДП 32/250 Н52.001.02.019"

    Кол-во: 112

    "Позиция 57"

    "Плунжер Н52.021.05.001 к агрегату ДП 32/250 К14В"

    Кол-во: 14

    "Позиция 58"

    "Седло клапана Н52.002.01.002 к агрегату ДП 32/250 К14В"

    Кол-во: 28

    "Позиция 59"

    "Корпус клапана Н52.002.07.004 к агрегату ДП 32/250 К14В"

    Кол-во: 56

    "Позиция 60"

    "Шарик 12,7+-0,1Ю2 к агрегату ДП 32/250 К14В"

    Кол-во: 56

    "Позиция 61"

    "Манжета Н52.001.07.007 к агрегату ДП 32/250 К14В"

    Кол-во: 84

    "Позиция 62"

    "Кольцо опорное Н52.001.07.002 к агрегату ДП 32/250 К14В"

    Кол-во: 14

    "Позиция 63"

    "Кольцо Н52.001.07.001 к агрегату ДП 32/250 К14В"

    Кол-во: 14

    "Позиция 64"

    "Вкладыш шатунный ЗМЗ 406 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Подшипник 156704Е2, ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Подшипник 6У-537909КС17, ГОСТ 520-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Подшипник упорный шариковый одинарный 8126 130х170х30мм , ГОСТ 7872-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 1000922 110х150х20мм , ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Подшипник радиальный шариковый однорядный 122 110х170х28мм , ГОСТ 8338-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Шарик 35.719 +/- 0,2 Ю2 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2 ТУ37.006.103-79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "Шарик 19.844 +/- 0,15 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2 ТУ37.006.103-79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Манжета S1-Т-ПУ ф62хф74х6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 73"

    "Кольцо резиновое 096-102-36-2-2 ГОСТ 18829-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Кольцо резиновое 130-135-36-2-3 ГОСТ 18829-73"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Кольцо резиновое 078-082-25-2-2 ГОСТ 18829-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Прокладка 901.70.60 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Прокладка 901.60.50 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Прокладка 901.40.30 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Прокладка 901.30.20 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Седло 208.01.25-02 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Седло 208.01.15-02 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Прокладка НД4М1250/16.01.00.009 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Прокладка НД4М1250/16.01.00.008 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Мембрана НД4М1250/16.01.00.007 для агрегата НД6М1250/40 ЕКВ-УХЛ2"

    Кол-во: 2

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    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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