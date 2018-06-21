Поставка мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кресло руководителя Chairman CH-685 обивка ткань габариты 50х68х120мм" Кол-во: 82

"Позиция 2" "Шкаф медицинский ШМЛ2С-БМ 800х400х1950 лабораторный, двустворчатый, со стеклянными дверцами, матовое стекло, с ящиками ТУ 9452-001-50915213-2010" Кол-во: 3

"Позиция 3" "Кресло руководителя с механизмом качания с регулировкой высоты кресла механизмом газлифт с деревянными подлокотниками с пятилучевой опорой с деревянными накладками на поворотных роликах размером 650х500х940мм с обивкой из черной кожи Протон серии Ид" Кол-во: 76

"Позиция 4" "Стол-тумба БМ-ТП03 500Х600Х700 лабораторная, подкатная, с 3-мя ящиками ТУ 9452-002-50915213-2010" Кол-во: 1

"Позиция 5" "Стол-тумба БМ-ТО5 600х400х900 лабораторная, на опорах ТУ 9452-002-50915213-2010" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Шкаф медицинский для одежды ШМО2-БМ 600х550х1950 двухстворчатый ТУ 9452-001-50915213-2010" Кол-во: 6

"Позиция 7" "Тумба подкатная, три ящика с замком ПК-ССМ-ТММ43Х47УД/П-В7-35" Кол-во: 6

"Позиция 8" "Шкаф для одежды двухсекционный предназначен для одного человека с полкой и перекладиной с двумя крючками в каждой секции с одним замком с перфорированной панелью над дверцами для вентиляции разборный металлический 800х500х1820мм ОД-421-О серый" Кол-во: 36

"Позиция 9" "Стеллаж комбинированный со стеклом ПК-ССМ-ШК217х71ЦС/Д-В3-35 Высокий, дверцы: снизу из ДСП, сверху - цельностеклянные (Стекло каленое прозрачное без рамки)" Кол-во: 35

"Позиция 10" "Тумба под оргтехнику ПК-ССМ-ТМВ122Х53У-В1-35" Кол-во: 28

"Позиция 11" "Мини кухня офисная ОК72 80х60х205" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Стул для посетителей ISO chrome обивка-кожзаменитель цвет-черный (V-4) ГОСТ 19917-93" Кол-во: 108

"Позиция 13" "Шкаф медицинский БМ-Ш05 600х400х1950 лабораторный, 4 ящика, со стеклянными дверцами, стекло матовое ТУ 9452-001-50915213-2010" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Кресло руководителя Born Chrome, 700х1280х680, черное, кожа натуральная, металлическая крестовина, дуги, подлокотники металлические с кожаными накладками" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Кровать с матрасом ПК-ДН-КВ84х203И/СМ-В1-35 Узкая одноместная кровать для дома и гостиниц. Изголовье высокое, в ширину кровати. Ортопедическое основание не требуется. Матрас в комплекте. ЛДСП толщиной 18 мм Цвет: миланский орех светлый." Кол-во: 5

"Позиция 16" "Стул для кухни универсальный с хромированным металлическим каркасом и мягким сидением с обивкой из кожзаменителя размером 340х440х875мм Хлоя 8705" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Матрац ватный тик- 100% хлопок, вата-100 хлопок" Кол-во: 40

"Позиция 18" "Кресло офисное Бюрократ T-9906AXSN кожа/кожзаменитель, цвет черный, механизм качания с регулировкой и фиксацией в вертикальном положении, пластмассовые подлокотники, крестовина армированная пластмасса ГОСТ 19917-93" Кол-во: 22

"Позиция 19" "Стул офисный Аскона, материал: заменитель кожи или синтетическая ткань различных цветов, каркас: металлический трубчатый, черного цвета, размер 44х45х88 см" Кол-во: 31

"Позиция 20" "Скамейка гардеробная 840 355х840х285 ДиКом" Кол-во: 9

"Позиция 21" "Стеллаж полочный с 2 рамами 2000х300 с 3 ярусами хранения 300х1800 металлический размером 2000х1800х300мм СТ-023" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Вешалка напольная М162 МедстальКаркас белый." Кол-во: 17

"Позиция 23" "Банкетка М 117-013 157х55,5х81,5 З местн на металлокаркасе, кожзам, синий" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Стеллаж угловой ПК-ССМ-СЖУ217х37-В1-35" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Стул для посетителей Chairman CH 659 В870хШ570Х450 цвет черный,экокожа арт 125007 Каталог Комус мебель" Кол-во: 14

"Позиция 26" "Стул полумягкий каркас орех, ткань ТК-002117601871 ТК-002117601871" Кол-во: 60

"Позиция 27" "Зеркало ПК-ДН-ЗК70х50-В1-34 Мил. орех светл" Кол-во: 9

"Позиция 28" "Кресло для посетителей с деревянными накладками на подлокотники на металлическом хромированном каркасе размером 600х600х850мм с обивкой из искусственной черной кожи Samba бук" Кол-во: 34

"Позиция 29" "Шкаф для одежды NL-04 360х590х1900 металлический" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Стол рабочий с мобильной тумбой (три ящика с замком) ПК-ССМ-СТ140х80/Д-В3-35, ПК-ССМ-ТММ43Х47УД/П-В7-35" Кол-во: 7

"Позиция 31" "Парта двухместная учебная, 1200х500х760 ТК-002983000073" Кол-во: 9

"Позиция 32" "Стул офисный ISO Chrome, хромированные ножки, обивка ткань, цвет черный, размер 82х47х54см" Кол-во: 117

"Позиция 33" "Гардероб ПК-ССМ-ГГ217Х71-В3-35" Кол-во: 19

"Позиция 34" "Стеллаж высокий с низкими дверьми ПК-ССМ-СЖ217Х71Д2-В1-35" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Стул барный Камелот h680/880мм основание D 400мм металл, искусственная кожа Bolero 2338" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Шкаф медицинский ШМ-1, листовая сталь, толщина 0,7мм, покрытие полимерное, цвет светло-серый, два отделения, 1680х555х320" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Кресло оператора Бюрократ CH-513AXN ткань с газлифтом и механизмом качания с подлокотниками черное" Кол-во: 128

"Позиция 38" "Место рабочее инженера в комплекте: стол, тумба приставная, тумба подкатная ПК-ССМ-СТЭ140х90П-В1-35, ПК-ССМ-ТМП43Х60УД/ПФ-В2-35, ПК-ССМ-ТММ43Х47УД/П-В7-35" Кол-во: 43