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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году (034/0020/18/4.3/0024147/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году (034/0020/18/4.3/0024147/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551046Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 годуhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806551046

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024147/ТГСПб

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году (034/0020/18/4.3/0024147/ТГСПб/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018) Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о Запросе предложений.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение о_переносе сроков_04 07 2018_ГТСПб 034.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Газпром трансгаз Санкт-Петербург
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Контактный телефон

    +7 812 455-13-19

    Факс

    +7 812 455-13-20

    Адрес электронной почты

    SVPanov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панов Сергей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551046Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 годуhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 14:0021.06.2018 14:0021.06.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551046Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 годуhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2018 17:0012.07.2018 17:0012.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551046Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 годуhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201812.07.2018 17:0012.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551046Подведение итогов не позднее Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 годуhttps://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gov.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования для нужд ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в 2018 году

    Начальная цена

    3 738 361,54

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом 3, корпус 2

    196128, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава

    Классификатор ОКПД2

    23.41

    Изделия керамические хозяйственные и декоративные

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    46

    Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Воронка лабораторная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Штатив для пробирок"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Пипетка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Пипетка"

    Кол-во: 17

    "Позиция 5"

    "Ёрш для пипеток"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Вискозиметр"

    Кол-во: 11

    "Позиция 7"

    "Цилиндр лабораторный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Вискозиметр"

    Кол-во: 24

    "Позиция 9"

    "Столик подъемный со штативом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Приемник-ловушка аппарата"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Термометр лабораторный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Термометр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Термометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Термометр"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Термометр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Цилиндр для ареометра"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "Цилиндр мерный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 18"

    "Цилиндр мерный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Гиря калибровочная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Цилиндр лабораторный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Цилиндр для ареометра"

    Кол-во: 15

    "Позиция 22"

    "Вискозиметр"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Вентиль тонкой регулировки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Иономер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Насос водоструйный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Электрод вспомогательный лабораторный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Колба коническая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Трубка кварцевая с кварцевым коленом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Комплект картриджей с ионообменными смолами"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Пробка пластмассовая"

    Кол-во: 48

    "Позиция 31"

    "Стаканчик для взвешивания бюкс"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Пробка пластмассовая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 33"

    "Термометр лабораторный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Узел Воронка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Вискозиметр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Ареометр для спирта с термометром"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Пробоотборник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Мешалка магнитная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Вискозиметр"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Колбонагреватель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Прибор для определения серы ламповым методом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Вискозиметр капиллярный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Холодильник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Термометр для точных измерений"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Фильтры мембранные"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Термометр лабораторный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Электрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Стаканчик для взвешивания бюкс"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Бюретка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Бюретка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Воронка лабораторная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 52"

    "Спринцовка резиновая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Электрод"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Ерш посудный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Колба коническая"

    Кол-во: 18

    "Позиция 56"

    "Баня лабораторная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Колба коническая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Колба Вюрца"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Стакан"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Ложка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Насадка Вюрца"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Пипетка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 63"

    "Ёрш пробирочный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 64"

    "Банка прямоугольная"

    Кол-во: 7

    "Позиция 65"

    "Стакан"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Пробирка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 67"

    "Бюретка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Банка"

    Кол-во: 7

    "Позиция 69"

    "Тигель"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Стакан"

    Кол-во: 15

    "Позиция 71"

    "Банка для реактивов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 72"

    "Курвиметр механический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Чашка выпарительная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Ареометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Штатив для дозаторов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Электроплитка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Насадка Вюрца"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Штатив для цилиндрических делительных воронок"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Чашка выпарительная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 80"

    "РН-метр милливольтметр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Чаша"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Чаша"

    Кол-во: 10

    "Позиция 83"

    "Чашка стеклянная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Штатив для электродов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Трубка напорная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Бумага индикаторная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 87"

    "Баллон"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Стакан"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Колба мерная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Пресс"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Шкаф для хранения кислот и щелочей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Прибор контроля чистоты жидкости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Пробка стеклянная пришлифованная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 94"

    "Воронка делительная"

    Кол-во: 19

    "Позиция 95"

    "Дозатор переменного объёма одноканальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Воронка делительная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Пипетка Мора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Пипетка Мора"

    Кол-во: 15

    "Позиция 99"

    "Пипетка Мора"

    Кол-во: 20

    "Позиция 100"

    "Пипетка Мора"

    Кол-во: 31

    "Позиция 101"

    "Склянка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 102"

    "Стакан лабораторный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Стакан лабораторный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Стакан лабораторный"

    Кол-во: 21

    "Позиция 105"

    "Пробирка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Ложка лабораторная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Пипетка Мора"

    Кол-во: 6

    "Позиция 108"

    "Бумага индикаторная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Колба плоскодонная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Воронка делительная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 111"

    "Колба Энглера"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Воронка лабораторная"

    Кол-во: 17

    "Позиция 113"

    "Фильтр механический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Мензурка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 115"

    "Стаканчик для колориметра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 116"

    "Пипетка Мора"

    Кол-во: 9

    "Позиция 117"

    "Пипетка"

    Кол-во: 16

    "Позиция 118"

    "Бюретка"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Мензурка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Палочка стеклянная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 121"

    "Стаканчик для взвешивания бюкс"

    Кол-во: 26

    "Позиция 122"

    "Ареометр"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "Колба круглодонная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Гигрометр-психометр"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Гигрометр психометрический"

    Кол-во: 3

    "Позиция 126"

    "Спиртовка"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Воронка делительная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Колба мерная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 129"

    "Секундомер"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "Колба коническая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 131"

    "Склянка узкогорлая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Скальпель остроконечный"

    Кол-во: 9

    "Позиция 133"

    "Кювета для КФК"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Банка для реактивов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Банка для реактивов"

    Кол-во: 17

    "Позиция 136"

    "Банка для реактивов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 137"

    "Дозатор переменного объема механический 1-канальный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 138"

    "Электрод вспомогательный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 139"

    "Колба"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Кювета"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "Трубка хлоркальциевая"

    Кол-во: 7

    "Позиция 142"

    "Лупа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Фильтр обеззоленный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Фильтр обеззоленный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Фильтр обеззоленный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Фильтр обеззоленный"

    Кол-во: 22

    "Позиция 147"

    "Фильтр обеззоленный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 148"

    "Фильтр обеззоленный"

    Кол-во: 7

    "Позиция 149"

    "Трубка медицинская"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Бумага фильтровальная листовая"

    Кол-во: 13

    "Позиция 151"

    "Трубка медицинская"

    Кол-во: 33

    "Позиция 152"

    "Пипетка на полный слив"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Пипетка на частичный слив"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Пипетка на частичный слив"

    Кол-во: 20

    "Позиция 155"

    "Колба мерная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Тигель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Воронка лабораторная"

    Кол-во: 33

    "Позиция 158"

    "Воронка лабораторная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 159"

    "Склянка широкогорлая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 160"

    "Пипетка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 161"

    "Колба мерная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 162"

    "Стакан высокий"

    Кол-во: 10

    "Позиция 163"

    "Колба мерная"

    Кол-во: 23

    "Позиция 164"

    "Ерш пробирочный"

    Кол-во: 17

    "Позиция 165"

    "Секундомер"

    Кол-во: 8

    "Позиция 166"

    "Спринцовка резиновая"

    Кол-во: 14

    "Позиция 167"

    "Кювета"

    Кол-во: 4

    "Позиция 168"

    "Стакан"

    Кол-во: 40

    "Позиция 169"

    "Кювета кварцевая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 170"

    "Мембрана обратного осмоса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Фильтр угольный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Колба мерная"

    Кол-во: 55

    "Позиция 173"

    "Колба мерная"

    Кол-во: 45

    "Позиция 174"

    "Трубка медицинская"

    Кол-во: 2.5

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