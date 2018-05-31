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    Главная / Торги / Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551032Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения организатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806551032

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0025405/ДИркутск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4.3-0025405 - ДОЗП.rar

    Изменения в извещении

    Информация на ЕИС.doc

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Юридический адрес

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Почтовый адрес

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Контактный телефон

    +7 3952 25-59-59

    Факс

    +7 3952 24-36-73

    Адрес электронной почты

    popovichmn@irkutsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попович Михаил Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    По месту нахождения организатора

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    металл, инструменты

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806551032Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 10:0525.06.2018 10:0525.06.2018 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806551032Дата и время вскрытия заявок Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения организатора

    Подведение итогов не позднее

    06.07.2018 15:0006.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551032Подведение итогов не позднее Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.07.201806.07.2018 15:0006.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806551032Подведение итогов не позднее Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"По месту нахождения организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

    Начальная цена

    9 103 658,17

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча Иркутск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

    Адрес местонахождения

    664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки

    45.31.20.000

    Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    45.31

    Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ трубный рычажный 7813-0001 КТР-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Резец токарный расточной виброустойчивый (тип 2) с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 1 для обработки глухих отверстий с длиной рабочей части 80мм размером сечения 20х20мм длиной 200мм 2141-0078"

    Кол-во: 8

    "Позиция 3"

    "Резец токарный расточной виброустойчивый (тип 2) с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 1 для обработки сквозных отверстий с длиной рабочей части 80мм размером сечения 20х20мм длиной 200мм 2140-0046"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Резец токарный проходной прямой исполнение 2 с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 правый с углом врезки пластины 0град размером сечения 32х20мм длиной 170мм 2100-0473"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Резец токарный проходной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 правый с углом врезки пластины 0град размером сечения 32х20мм длиной 170мм 2102-0059"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Резец токарный подрезной торцевой с пластиной из быстрорежущей стали марки Т5К10 правый размером сечения 32х20мм длиной 170мм 2112-0037"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Резец токарный подрезной отогнутый с пластиной из твердого сплава Т5К10 правый с углом врезки пластин 0 градусов сечением 32х20мм длиной 170мм 2112-0063"

    Кол-во: 15

    "Позиция 8"

    "Резец токарный проходной прямой исполнение 2 с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 правый с углом врезки пластины 0град размером сечения 25х16мм длиной 140мм 2100-0469"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Резец токарный проходной отогнутый с пластинами из твердого сплава 25х16х140 2102-0005 Т5К10"

    Кол-во: 15

    "Позиция 10"

    "Резец токарный подрезной торцевой с пластиной из быстрорежущей стали марки Т5К10 правый размером сечения 25х16мм длиной 140мм 2112-0035"

    Кол-во: 15

    "Позиция 11"

    "Резец токарный подрезной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 правый с углом врезки пластин 0град размером сечения 25х16мм длиной 120мм 2112-0057"

    Кол-во: 15

    "Позиция 12"

    "Резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 2 правый с углом в плане 90град размером сечения 32х20мм длиной 170мм 2130-0013"

    Кол-во: 100

    "Позиция 13"

    "Резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава Т5К10 исполнение 2 правый с углом в плане 90 градусов сечением 25х16мм длиной 140мм 2130-0009"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных сталей с основным покрытием Э50А LB-52U ф2,6 Kobe Steel"

    Кол-во: 50

    "Позиция 15"

    "Электрод металлический для сварки высоколегированных сталей с основным покрытием Э-10Х25Н13Г2-ОЗЛ-6-3,0-ВД/Е-2975-Б20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Электрод металлический для сварки высоколегированных сталей с основным покрытием Э-08Х20Н9Г2Б-ОЗЛ-7-3,0-ВД/Е-2005-Б20"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с рутиловым покрытием Э46-МР-3С-3,0-УД/Е431(3)-Р12"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с рутиловым покрытием Э46-МР-3С-4,0-УД/Е431(3)-Р12"

    Кол-во: 70

    "Позиция 19"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э60-УОНИ-13/65-4,0-УД/Е513-Б20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э50А-УОНИ-13/55-3,0-УД/Е515-Б20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Припой ПОС 61"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Стекло защитное 107х52мм для щитка сварщика"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Набор пилок (полотен) ЗУБР по дереву и металлу для электролобзика из 10 шт. 15581-Н10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Пистолет для монтажной пены ЗУБР "Профессионал", арт.4-06877"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Заклепочник Зубр Мастер-360 поворотный 0-360 градусов, усиленный для алюминиевых и стальных заклепок 2,4-3,2-4-4,8мм, артикул 31195"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Линейка измерительная металлическая с одной шкалой с пределом измерения 1000мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Щуп №4 дл.100мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Круг шлифовальный для электрошлифмашин 125х6х22"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Круг шлифовальный 230х6х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Полотно по металлу длина 300 мм сталь Р6М5, мелкий зуб"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Ножовка ЗУБР "Мастер1" по металлу 300 мм 15761"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Ключ накидной односторонний ударный КГНУ 32 мм. Омедненый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Ключ накидной односторонний ударный КГНУ 36 мм. Омедненый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Кувалда кузнечная тупоносая 3кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Ключ динамометрический КТД-5000 для контролируемой затяжки резьбовых соединений в диапазоне 140-560 Нм СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Круг отрезной 125х3х22 54С64"

    Кол-во: 130

    "Позиция 37"

    "Круг отрезной 230х3х22 14А 63-Н 80 м/с"

    Кол-во: 130

    "Позиция 38"

    "Набор шпильковертов 065 653 808 в пластиковом футляре, размеры М3-М45"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Набор сверел по металлу диаметр 3-12мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Набор отверток Зубр 25065-Н7 Cr-v 7 предметов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Сверло по металлу D5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 42"

    "Сверло по металлу D4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 43"

    "Сверло по металлу D3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Сверло по металлу D2,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 45"

    "Сверло по металлу D2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Сверло по металлу D1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Полотно ножовочное по металлу ручное 300мм 12,5х1,25х6ВФ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Набор бит НБ-31 из 31 штуки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Лестница ВС2 приставная раздвижная алюминиевая с канатной тягой высота от 3,4м до 5,95м 2 секции по 12 ступенек вес 15,8кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Набор свёрел ф1...15мм (через 0,5 мм) по металлу"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Диск отрезной по металлу 230х22.2х2.5 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Набор ЩУП 2: номинальная толщина щупов в мм 0,02-0,5 (17 пластин) длина щупов 100мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Набор бит ЗУБР из 30 штук дл.50мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 6-рядная для зачистки металла от коррозии 4041/74826 Рекос"

    Кол-во: 12

    "Позиция 55"

    "Щетка-сметка натуральная щетина"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "Набор надфилей длина рабочей поверхности 100мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 57"

    "Напильник трехгранный с длиной рабочей части 300мм насечкой №2 2821-0077"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "Напильник круглый с насеченными зубьями длиной рабочей части 300мм насечкой №2 2822-0027"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "Напильник плоский тупоносый с длиной рабочей части 300мм насечкой №2 2820-0027"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "Напильник квадратный с длиной рабочей части 300мм насечкой №2 2821-0027"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "Полотно ножовочное по металлу ручное 300мм 12,5х1,25х6ВФ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 62"

    "Вороток для метчиков м10-м36"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Вороток для метчиков М8-М20 раздвижной"

    Кол-во: 2

    "Позиция 64"

    "Вороток для метчиков М3-М12 код прдукции И-00275"

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Вороток для метчиков 6910-0065"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Пистолет ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" для монтажной пены 4-06877 4-06877"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Пистолет для герметиков полукорпусной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Скобы Зубр закаленные16 мм. Упак 500 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Уровень строительный алюминиевый противоударный Профи Fit 18210 1000мм усиленный корпус фрезерованная рабочая грань 3 глазка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Плоскогубцы Зубр Электрик, серии Эксперт, артикул 2214-18z02, длина 180мм, материал сталь С55, покрытие фосфатированное, изолированные рукоятки для работ под напряжением до 1000В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Набор сверл ЗУБР ЭКСПЕРТ 29626-Н8 сверла кобальт по металлу 3-10мм, 8 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Молоток слесарный Зубр, артикул 4-20023-06, стальной с круглым бойком, головкой массой 0,6кг, с деревянной рукояткой."

    Кол-во: 4

    "Позиция 73"

    "Круг отрезной по металлу для ручных машин 125х3,0х22 A30S 12532222-A30S VIP-TOOL"

    Кол-во: 30

    "Позиция 74"

    "Круг отрезной 230х3х22"

    Кол-во: 30

    "Позиция 75"

    "Набор напильников слесарных 300 (квадратный, круглый, трехгранный, плоский)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Резец токарный расточной виброустойчивый (тип 2) с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 1 для обработки сквозных отверстий с длиной рабочей части 100мм размером сечения 25х25мм длиной 240мм 2140-0048"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М3,0х0,5 с полем допуска 6g 9ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 78"

    "Метчик для конической дюймовой резьбы К3/4" 2680-0009"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "Метчик для конической дюймовой резьбы К1/2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 80"

    "Метчик для конической дюймовой резьбы К3/8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Метчик для конической дюймовой резьбы К1/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Метчик для конической дюймовой резьбы К1/8"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Метчик для конической трубной резьбы Rc3/4" 2680-0020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Метчик для конической трубной резьбы Rc1/2" Р6М5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Метчик для конической трубной резьбы Rc3/8" 2680-0018"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Метчик для конической трубной резьбы Rc1/4" 2680-0016"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Метчик для конической трубной резьбы Rc1/8" 2680-0014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Метчик для дюймовой резьбы 2 комплектные из 2шт (№1 и №2)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Метчик для дюймовой резьбы 1,5 комплектные из 2шт. (№1 и №2)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Метчик для дюймовой резьбы 1,25 комплектные из 2шт (№1 и №2)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Метчик для дюймовой резьбы 1 комплектные из 2шт (№1 и №2)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Метчик для дюймовой резьбы 3/4 комплектные из 2шт (№1 и №2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 93"

    "Метчик для дюймовой резьбы 5/8 комплектные из 2шт (№1 и №2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Метчик для дюймовой резьбы 1/2 комплектные из 2шт (№1 и №2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 95"

    "Метчик для дюймовой резьбы 3/8 комплектные из 2шт (№1 и №2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Метчик для дюймовой резьбы 1/4 комплектные из 2шт (№1 и №2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 97"

    "Метчик для дюймовой резьбы 1/8 комплектные из 2шт (№1 и №2)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 98"

    "Метчик ручной комплектный G2" У12А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Метчик ручной комплектный G1 1/2" У12А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Метчик ручной комплектный G1 1/4" У12А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 101"

    "Метчик ручной комплектный G1" У12А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 102"

    "Транспортные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Круг отрезной 125х1,6х22,23 14А 80-Н 41-43 BF M 80 м/с 2 кл типа 41 с наружным диаметром 125мм, высотой 1,6мм, диаметр посадочного отверстия 22;23мм из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 80-Н со звуковым индексом ЗИ 41-43"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Диск отрезной Зубр 22,2х230мм, алмазный, сегментый, для сухой резки, арт.36650-230"

    Кол-во: 60

    "Позиция 105"

    "Круг шлифовальный алмазный ф125...200мм ширина 10...20 мм, фвн 32мм для доводки токарных резцов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 106"

    "Круг шлифовальный по металлу 230х6х22,2 ЗУБР, арт.36204-230-6.0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 107"

    "Круг отрезной 230х3х22"

    Кол-во: 12

    "Позиция 108"

    "Круг шлифовальный ПП 200х20х32 карборунд зелёный СМ1 зернистость №10"

    Кол-во: 70

    "Позиция 109"

    "Круг шлифовальный ПП 200х20х32 электрокорунд белый СМ2 зернистость №40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Круг шлифовальный ПП 350х40х127 электрокорунд нормаль СМ1 зернистость №10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Круг шлифовальный ПП 350х40х127 карборунд зелёный СМ2 зернистость №40"

    Кол-во: 12

    "Позиция 112"

    "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1 1/4" 2684-0008 9ХС"

    Кол-во: 8

    "Позиция 113"

    "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1" 2684-0007 9ХС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 114"

    "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K3/4" 2684-0006"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1/2' 2684-0005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 116"

    "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K3/8" 2684-0004"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1/4" 2684-0003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 118"

    "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1/8" 2684-0002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Плашка круглая для метрической резьбы 16*2 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 10

    "Позиция 120"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М12,0х1,75 с полем допуска 6h 9ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М10,0х1,5 Р6М5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М8,0х1,0 с полем допуска 6h 9ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 123"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М8,0х1,25 ХВСГ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 124"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М6,0х1,0 с полем допуска 6e Р6М5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 125"

    "Плашка круглая для метрической резьбы 5*0.8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М4,0х0,7 9ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "G3/4" исполнение 1 левый для сквозных отверстий 2625-0042.B1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 128"

    "Сверло спиральное к/х уд/с ф21,00 по металлу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Сверло спиральное к/х уд/с ф20,00 по металлу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 130"

    "Сверло спиральное к/х уд/с ф11,50 по металлу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 131"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф11мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ф21мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 133"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 20,00 мм. СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 134"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 19,00 мм. СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ф18мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 17,00 мм. СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 137"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 10,0мм исполнения 1 правое 2300-7016"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ф9мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 8,0мм исполнения 1 правое 2300-6994"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 7,0мм исполнения 1 правое 2300-6983"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 6,0мм исполнения 1 правое 2300-6972"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 5,0мм исполнения 1 правое 2300-0034"

    Кол-во: 4

    "Позиция 143"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 4,0мм исполнения 1 правое 2300-0027"

    Кол-во: 4

    "Позиция 144"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 3,0мм исполнения 1 правое 2300-0015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 145"

    "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 2,0мм исполнения 1 правое 2300-0001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Набор свёрел ф1...15мм (через 0,5 мм) по металлу"

    Кол-во: 8

    "Позиция 147"

    "Пластина твердосплавная напаиваемая для проходных, расточных и револьверных резцов 61391 Т5К10 исполнение 1 16х10х6 8градусов"

    Кол-во: 150

    "Позиция 148"

    "Пластина твердосплавная напаиваемая для чистовых и резьбовых резцов 11210 Т15К6 8х20х5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 149"

    "Пластина твердосплавная 13351 ВК8"

    Кол-во: 200

    "Позиция 150"

    "Резец токарный резьбовой с пластинами из твердого сплава ВК8 тип 2 (для внутренней метрической резьбы) шаг 3 сечением 25х25мм длиной 240мм 2662-0009"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Резец токарный резьбовой тип 1 (для наружней метрической резьбы) шаг резьбы 1,5мм с пластинами из быстрорежущей стали Т5К10 сечением 32х20мм длиной 170мм 2660-0507"

    Кол-во: 4

    "Позиция 152"

    "Резец токарный расточной виброустойчивый (тип 2) с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 1 для обработки глухих отверстий с длиной рабочей части 100мм размером сечения 25х25мм длиной 240мм 2141-0080"

    Кол-во: 8

    "Позиция 153"

    "Метчик машинно-ручной для трубной цилиндрической резьбы"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Метчик ручной комплектный G5/8" У12А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Метчик ручной комплектный G1/2" У12А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Метчик ручной комплектный G3/8" У12А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Метчик ручной комплектный G1/4" У12А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Метчик ручной комплектный G1/8" У12А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,0 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 160"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,25 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 161"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,5 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 162"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М8х1,0 исполнение 1 правый кл точн 2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 163"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М8х1,25 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М6х1,0 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М5х0,8 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М4х0,7 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М3х0,5 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф32мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф30 мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф29 мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф28мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 172"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф27мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф26мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф25мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф24мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф23мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф22мм длинная серия по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Колпак масляного фильтра Камаз 740.20-1012080"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Кольцо 140х145-30-2-3 плунжерного насоса СИН32.04.100.00.000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 180"

    "Компрессор 1-цилиндровый новая модификация К 070786х50 Производитель ООО "КНОРР-БРЕМЗЕ РУС""

    Кол-во: 4

    "Позиция 181"

    "Компрессор пневматический системы тормозной 130-3509010-Б ЗИЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 182"

    "Коробка передач ДЗ98.10.04.000-1 автогрейдер ДЗ-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Коробка раздаточная 4320-1800020 Урал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Кран шаровой СИН110.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Кран шаровой СИН112.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Крестовина вала карданного 5320-2205030 КАМАЗ-5320/5410/5511"

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "Кулак разжимной тормоза левый 43114-3501111 КАМАЗ-65111"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Лампа автомобильная Osram H7 12V 55W PX26d"

    Кол-во: 20

    "Позиция 189"

    "Манжета 120х150х12 С8002714"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Манжета 70х92 хвостовика редуктора Камаз"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Манжета подкачки 620-3124025 КАМАЗ"

    Кол-во: 36

    "Позиция 192"

    "Манжета СИН32.04.100.04.03.013-01 плунжерного насоса СИН32 .04.100.00.000"

    Кол-во: 18

    "Позиция 193"

    "Манжета СИН32.04.100.04.03.016 уплотнения плунжера d 125мм насоса трехплунжерного СИН32 ТУ 3665-008-315165546-2001"

    Кол-во: 36

    "Позиция 194"

    "Манжета уплотнения плунжера СИН32.100.01.006"

    Кол-во: 12

    "Позиция 195"

    "Муфта электромагнитная привода вентилятора 740.30-1317500 КАМАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "Наконечник левый тяги реактивной КПП 362-1703521"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Наконечник рулевой тяги в сборе Камаз 5320-3414060 (палец, сухари, пружина,гайка)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Наконечник рулевой тяги в сборе Камаз 5320-3414061 (палец, сухари, пружина, гайка)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Насос водяной 7406-1307010-01 КАМАЗ Евро"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "Насос гидравлического усилителя руля 53212-3407200 КАМАЗ в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "Насос топливный низкого давления (ТННД) 332.1106010 КАМАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 202"

    "Нож средний 067.55.11.004 автогрейдера ДЗ-98"

    Кол-во: 12

    "Позиция 203"

    "Опора разжимного кулака 96741-3502128 КАМАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 204"

    "Опора рычага переключения передач 154.1703204 Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Плунжер СИН32.04.100.04.03.003-03 хром, плунжерного насоса СИН32.04.100.00.00.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 206"

    "Подогреватель 15.8106-03 КАМАЗ с установочным комплектом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Подогреватель предпусковой ПЖД-30 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Подушка двигателя передней опоры 5320-1001020"

    Кол-во: 12

    "Позиция 209"

    "Колпак масляного фильтра Камаз 740.20-1012070"

    Кол-во: 4

    "Позиция 210"

    "Автошина КАМА NT 202 235/75 R 17,5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 211"

    "Аккумулятор VARTA Blue Dynamic 95А/ч 595404 ОБР азия"

    Кол-во: 7

    "Позиция 212"

    "Аккумулятор VARTA Blue Dynamic 95А/ч 595405 азия"

    Кол-во: 9

    "Позиция 213"

    "Аккумулятор автомобильный свинцовый стартерный 6СТ-190ТМ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 214"

    "Болт крепления ножа М 16 067.11.12.009 автогрейдера ДЗ-98"

    Кол-во: 30

    "Позиция 215"

    "Хомут для дюритовых соединений Ø42 мм NORMA TORRO 40-60/9C7 S, Ø-40мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 216"

    "Хомут для дюритовых соединений Ø55 мм NORMA TORRO 50-70/9C7 S, Ø-50мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 217"

    "Хомут для дюритовых соединений Ø60 мм NORMA TORRO 60-80/9C7 S, Ø-60мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 218"

    "Шарнир реактивной штанги 5511-2919026"

    Кол-во: 36

    "Позиция 219"

    "Шарнир шаровой 362-1703420"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "Шина легковая 215/55 R17 94Q TL X-Ice Michelin зимняя без шипов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "Шина легковая 215/60 R16 99V TL Primacy HP Michelin летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Шина легковая 215/60 R17 96H TL ContiPremiumContact 2 Continental летняя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 223"

    "Шина легковая 215/70 R15 98T TL Nordman SUV Nokian зимняя шипованная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Шина легковая 225/70 R15 100S TL ContiTrac SUV Continental летняя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 225"

    "Шина легковая 265/65 R17 112T TL Dueler A/T 694 Bridgestone летняя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 226"

    "Шина легковая 265/65 R17 116T TL Hakkapeliitta 7 SUV Nokian зимняя шипованная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 227"

    "Шина легковая 265/75 R16 112S TL Dueler A/T 694 Bridgestone летняя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 228"

    "Шина легковая 275/70 R16 CORDIANT Off-Road 114Q"

    Кол-во: 35

    "Позиция 229"

    "Шина легковая 285/60 R18 116H TL Dueler H/P D680 Bridgestone летняя"

    Кол-во: 10

    "Позиция 230"

    "Шина легковая 285/60 R18 116T TL Hakkapeliitta 8 SUV Nokian зимняя шипованная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 231"

    "Шина легковая 295/40 R21 111V TL W.Drive V902 Yokohama зимняя без шипов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 232"

    "Шина легковая 295/40 R21 111Y TL ContiSportContact 5 SUV Continental летняя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 233"

    "Шина легкогрузовая 265/75 R16 123Q TL Hakkapeliitta LT2 Nokian зимняя шипованная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 234"

    "Шина легкогрузовая 7,50-R16 Continental LDR+ 121/120L всесезонная"

    Кол-во: 7

    "Позиция 235"

    "Элемент фильтрующий воздушный КАМАЗ 7405-1109560"

    Кол-во: 28

    "Позиция 236"

    "Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ, 7405.1012040"

    Кол-во: 40

    "Позиция 237"

    "Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ, 7405.1017040-02"

    Кол-во: 40

    "Позиция 238"

    "Фильтр воздушный NIPPARTS J1322069 для Тойота Ленд Круизер 4.2 TD"

    Кол-во: 14

    "Позиция 239"

    "Подшипник роликовый конический 27709К1У 45Х100Х31,75мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 240"

    "Подшипник ступичный внутренний 7518АК1 ГОСТ 520-89 КАМАЗ 43118"

    Кол-во: 12

    "Позиция 241"

    "Подшипник ступичный наружный 2007118А ГОСТ 520-89 КАМАЗ 43118"

    Кол-во: 12

    "Позиция 242"

    "Поршневая группа Мотор-деталь Кострома двигателя КАМАЗ 740.30-260 740.1000128-АК-44 серия "Дальнобой""

    Кол-во: 8

    "Позиция 243"

    "Привод вентилятора в сборе 238НБ-1308011-В3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 244"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя металлизированная Евро-2 740.30-1003213 Камаз"

    Кол-во: 16

    "Позиция 245"

    "Прокладка головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ288Д (нового образца) 1003210-87"

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Прокладка клапанной крышки 7406.1003270 евро"

    Кол-во: 16

    "Позиция 247"

    "Прокладка поддона металлизированная-силиконовая СТР-1009031 (Желоб с прокладкой) КАМАЗ Производитель СТРОЙМАШ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 248"

    "Радиатор системы охлаждения двигателя четырехрядный в сборе Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Редуктор раздаточный ДЗ98.10.05.000-2 автогрейдера ДЗ98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Ремень приводной поликлиновой 7РК-1703 КАМАЗ ЕВРО-1 RUBENA"

    Кол-во: 26

    "Позиция 251"

    "Ремкомплект масляного фильтра Евро 7406.1012083-02 2шт. 7406.1012086-02 2шт."

    Кол-во: 40

    "Позиция 252"

    "Рессора передняя 55111-2902012-01 Камаз 55111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 253"

    "Ролик направляющий 9527-1307225-03 Камаз"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Рукав ПАР-2-0,8 мПа, внутр Ø-25, наруж Ø-44 ТУ38 305100-97"

    Кол-во: 60

    "Позиция 255"

    "Рычаг 6520-1703223-24 Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Сальник коленвала 120х150х12 РТ 7406.1005160МКВ КАМАЗ нового образца безпружинный"

    Кол-во: 24

    "Позиция 257"

    "Сальник ступицы 130х162х15 Камаз"

    Кол-во: 18

    "Позиция 258"

    "Сальник ТНВД Евро 7406-1111240 45х60х7 Камаз"

    Кол-во: 7

    "Позиция 259"

    "Сигнализатор дистанционный ДС-Б-070М1 для ППУ-1600/100 ТУ РЕ 81.37"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Стекло лобовое правое КАМАЗ 53212 2940010164"

    Кол-во: 8

    "Позиция 261"

    "Ступица 43114-3103010-10 КАМАЗ Евро"

    Кол-во: 4

    "Позиция 262"

    "Суппорт задний 5320-3502012-10 КАМАЗ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 263"

    "Турбокомпрессор КамАЗ Евро-2 (Schwitzer) 0,76 D9 левый 3144480"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Турбокомпрессор КамАЗ Евро-2 (Schwitzer) 0,76 D9 правый 3144500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "Турбокомпрессор системы питания двигателя 122-1118010-07 ЯМЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Тяга 154.1703349 Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Тяга реактивная 154.1703520"

    Кол-во: 8

    "Позиция 268"

    "Уплотнитель люка пола рычага коробки передач 53205-5130016-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 269"

    "Фара противотуманная 5320-3743010 КАМАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 270"

    "Линейка измерительная металлическая с одной шкалой с пределом измерения 500мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 271"

    "Штангенциркуль разметочный ШЦР 300 0.1, ООО НПП "ЧИЗ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Угольник поверочный 45град. ООО НПП "ЧИЗ""

    Кол-во: 2

    "Позиция 273"

    "Угольник УШ-2-400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "Угольник УЛП-1-250"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Набор шлифовальных головок Ф16-25мм."

    Кол-во: 6

    "Позиция 276"

    "Набор резьбовых шаблонов N2 Д55 (число ниток на 1" 28-4)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 277"

    "Набор резьбовых шаблонов N1 М60 (от 0,4 до 6,0мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 278"

    "Шкурка № 50 (зерно) 25А,14А 0,9м длина 30 м шлифовальная на тканевой основе водостойкая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 279"

    "Шкурка № 63 (зерно) 25А,14А 0,9м длина 30 м шлифовальная на тканевой основе водостойкая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 280"

    "Тиски слесарные Т-200С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Набор экстракторов ЗУБР 26700-Н3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 282"

    "Кувалда слесарная ЗУБР 20032-2, 2кг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 283"

    "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком 0,6кг ЗУБР 20035-06"

    Кол-во: 4

    "Позиция 284"

    "Микрометр гладкий МК для измерения наружных размеров изделия диапазон измерений 0-25мм, кл точн 1, цена деления 0,01мм МК 0-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "Штангенциркуль двухсторонний ШЦ-II-250-0,05 с диапазоном измерения 0-250мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Штангенциркуль двусторонний с глубиномером ШЦ-I-150-0,05 с диапазоном измерения 0-150мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 287"

    "Рулетка измерительная стальная в закрытом алюминиевом корпусе длиной 5м шириной 25мм ЗУБР"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Патрон высокоточный сверлильный быстрозажимной диаметр 3-16. внутренний конус В 16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "Патрон высокоточный сверлильный быстрозажимной диаметр 0,5-10. внутренний конус В 12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Ножовка ЗУБР Эксперт 15232-50 дл.500мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "Ключ трубный рычажный КРТ-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 292"

    "Ключ трубный рычажный 7813-0003 КТР-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 293"

    "Ключ трубный рычажный 7813-0002 КТР-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Болт М10х100 коллектора 59821/21 КАМАЗ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 295"

    "Болт М12х50 с гайкой ГОСТ 7798-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 296"

    "Болт М14х1,5-6gх48 870022"

    Кол-во: 50

    "Позиция 297"

    "Болт М16-6Gх50,48,20 ГОСТ 7805-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 298"

    "Вал первичный КПП в сборе 141.1701025-30 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Вал промежуточный КПП в сборе 154.1701047 КАМАЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Вкладыш коренной(комплект) 7405.1000102 Р0 КАМАЗ ДААЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Вкладыш шатунный(комплект) 7405-1000104-Р0 КАМАЗ-55111 ДААЗ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Вкладыши коренные ЯМЗ 238 НД 3-1 стандарт (номинал) Артикул 238-1000102-Б2 Дмитровские"

    Кол-во: 2

    "Позиция 303"

    "Вкладыши шатунные ЯМЗ 238 НД 3-1 стандарт (номинал) Артикул 238-1000104-В2 Дмитровские"

    Кол-во: 2

    "Позиция 304"

    "Втулка наконечника рычага 161.1703221"

    Кол-во: 6

    "Позиция 305"

    "Гайка М10х1,5 ГОСТ 5927-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 306"

    "Гайка М12х1,25 6н 292127-п8"

    Кол-во: 50

    "Позиция 307"

    "Гайка М14х1.5 250559-П29 Краз"

    Кол-во: 30

    "Позиция 308"

    "Гайка М16 кр нож 067.11.12.009 ДЗ-98"

    Кол-во: 30

    "Позиция 309"

    "Гайка М8-6Н ГОСТ 5915-70"

    Кол-во: 50

    "Позиция 310"

    "Генератор переменного тока 7406.3701011-10 КАМАЗ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 311"

    "Группа поршневая двигателя ЯМЗ 238 НД3-1 комплект (гильза, поршень, палец, кольца поршневые, кольца уплотнительные) ЯМЗ 238 НБ-1004006 Дальнобойщик Производитель КМЗ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 312"

    "Губка седла левая 5411-2703017 Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Губка седла правая 5411-2703016 Камаз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Датчик аварийного давления масла ММ 111Д"

    Кол-во: 8

    "Позиция 315"

    "Двигатель Камаз 740.30-260 без навесного оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Клапан сброса 50МПа Ду 0-20мм. Клапан сброса СИН117.000(регулируемое сопло) давление рабочее 50МПа Ду 0-20 мм ТУ 3666-008-315165546-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Клапан СИН61.00.108.600-01 d108мм гидравлической части насоса трехплунжерного СИН32 ТУ 3566-008-315165546-2001"

    Кол-во: 6

    "Позиция 318"

    "Колодки тормозные задние NISSHINBO PF -1412"

    Кол-во: 4

    "Позиция 319"

    "Колодки тормозные передние NISSHINBO PF -1411"

    Кол-во: 7

    "Позиция 320"

    "Подушка задней опоры двигателя 5320-1001051"

    Кол-во: 6

    "Позиция 321"

    "Фильтр масляный VIC FC 158 для Тойота Ленд Круизер 4.2 TD"

    Кол-во: 48

    "Позиция 322"

    "Фильтр топливный VIC C 115 для Тойота Ленд Круизер 4.2 TD"

    Кол-во: 16

    "Позиция 323"

    "Фланец ведущий 4310-2304090 КАМАЗ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 324"

    "Форсунка двигателя 273-1112010-20 КАМАЗ-740.30"

    Кол-во: 40

    "Позиция 325"

    "Хомут для дюритовых соединений Ø12 мм NORMA TORRO 12-18/9C7 S, Ø-12мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 326"

    "Хомут для дюритовых соединений Ø25 мм NORMA TORRO 25-40/9C7 S, Ø-25мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 327"

    "Хомут для дюритовых соединений Ø30 мм NORMA TORRO 30-45/9C7 S, Ø-30мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 328"

    "Хомут для дюритовых соединений Ø34 мм NORMA TORRO 35-50/9C7S, Ø-35мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 329"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с рутиловым покрытием Э46-МР-3С-3,0-УД/Е431(3)-Р12"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 330"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э60-УОНИ-13/65-4,0-УД/Е513-Б20"

    Кол-во: 0.07

    "Позиция 331"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э50А-УОНИ-13/55-3,0-УД/Е515-Б20"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 332"

    "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э60-УОНИ-13/65-4,0-УД/Е513-Б20"

    Кол-во: 0.01

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    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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