Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Не установлен

Размер обеспечения заявки (в рублях)

Поставка товара (запасные части и расходные материалы к станкам, металлорежущему оборудованию, метизы, электроды, инструменты) нужд ООО "Газпром добыча Иркутск"

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Требования к документации

Газпром добыча Иркутск Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Ключ трубный рычажный 7813-0001 КТР-1" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Резец токарный расточной виброустойчивый (тип 2) с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 1 для обработки глухих отверстий с длиной рабочей части 80мм размером сечения 20х20мм длиной 200мм 2141-0078" Кол-во: 8

"Позиция 3" "Резец токарный расточной виброустойчивый (тип 2) с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 1 для обработки сквозных отверстий с длиной рабочей части 80мм размером сечения 20х20мм длиной 200мм 2140-0046" Кол-во: 8

"Позиция 4" "Резец токарный проходной прямой исполнение 2 с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 правый с углом врезки пластины 0град размером сечения 32х20мм длиной 170мм 2100-0473" Кол-во: 15

"Позиция 5" "Резец токарный проходной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 правый с углом врезки пластины 0град размером сечения 32х20мм длиной 170мм 2102-0059" Кол-во: 15

"Позиция 6" "Резец токарный подрезной торцевой с пластиной из быстрорежущей стали марки Т5К10 правый размером сечения 32х20мм длиной 170мм 2112-0037" Кол-во: 15

"Позиция 7" "Резец токарный подрезной отогнутый с пластиной из твердого сплава Т5К10 правый с углом врезки пластин 0 градусов сечением 32х20мм длиной 170мм 2112-0063" Кол-во: 15

"Позиция 8" "Резец токарный проходной прямой исполнение 2 с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 правый с углом врезки пластины 0град размером сечения 25х16мм длиной 140мм 2100-0469" Кол-во: 15

"Позиция 9" "Резец токарный проходной отогнутый с пластинами из твердого сплава 25х16х140 2102-0005 Т5К10" Кол-во: 15

"Позиция 10" "Резец токарный подрезной торцевой с пластиной из быстрорежущей стали марки Т5К10 правый размером сечения 25х16мм длиной 140мм 2112-0035" Кол-во: 15

"Позиция 11" "Резец токарный подрезной отогнутый с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 правый с углом врезки пластин 0град размером сечения 25х16мм длиной 120мм 2112-0057" Кол-во: 15

"Позиция 12" "Резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 2 правый с углом в плане 90град размером сечения 32х20мм длиной 170мм 2130-0013" Кол-во: 100

"Позиция 13" "Резец токарный отрезной с пластиной из твердого сплава Т5К10 исполнение 2 правый с углом в плане 90 градусов сечением 25х16мм длиной 140мм 2130-0009" Кол-во: 100

"Позиция 14" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных сталей с основным покрытием Э50А LB-52U ф2,6 Kobe Steel" Кол-во: 50

"Позиция 15" "Электрод металлический для сварки высоколегированных сталей с основным покрытием Э-10Х25Н13Г2-ОЗЛ-6-3,0-ВД/Е-2975-Б20" Кол-во: 20

"Позиция 16" "Электрод металлический для сварки высоколегированных сталей с основным покрытием Э-08Х20Н9Г2Б-ОЗЛ-7-3,0-ВД/Е-2005-Б20" Кол-во: 20

"Позиция 17" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с рутиловым покрытием Э46-МР-3С-3,0-УД/Е431(3)-Р12" Кол-во: 0

"Позиция 18" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с рутиловым покрытием Э46-МР-3С-4,0-УД/Е431(3)-Р12" Кол-во: 70

"Позиция 19" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э60-УОНИ-13/65-4,0-УД/Е513-Б20" Кол-во: 0

"Позиция 20" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э50А-УОНИ-13/55-3,0-УД/Е515-Б20" Кол-во: 0

"Позиция 21" "Припой ПОС 61" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Стекло защитное 107х52мм для щитка сварщика" Кол-во: 5

"Позиция 23" "Набор пилок (полотен) ЗУБР по дереву и металлу для электролобзика из 10 шт. 15581-Н10" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Пистолет для монтажной пены ЗУБР "Профессионал", арт.4-06877" Кол-во: 1

"Позиция 25" "Заклепочник Зубр Мастер-360 поворотный 0-360 градусов, усиленный для алюминиевых и стальных заклепок 2,4-3,2-4-4,8мм, артикул 31195" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Линейка измерительная металлическая с одной шкалой с пределом измерения 1000мм" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Щуп №4 дл.100мм." Кол-во: 2

"Позиция 28" "Круг шлифовальный для электрошлифмашин 125х6х22" Кол-во: 15

"Позиция 29" "Круг шлифовальный 230х6х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ" Кол-во: 15

"Позиция 30" "Полотно по металлу длина 300 мм сталь Р6М5, мелкий зуб" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Ножовка ЗУБР "Мастер1" по металлу 300 мм 15761" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Ключ накидной односторонний ударный КГНУ 32 мм. Омедненый" Кол-во: 2

"Позиция 33" "Ключ накидной односторонний ударный КГНУ 36 мм. Омедненый" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Кувалда кузнечная тупоносая 3кг" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Ключ динамометрический КТД-5000 для контролируемой затяжки резьбовых соединений в диапазоне 140-560 Нм СПЕЦГАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Круг отрезной 125х3х22 54С64" Кол-во: 130

"Позиция 37" "Круг отрезной 230х3х22 14А 63-Н 80 м/с" Кол-во: 130

"Позиция 38" "Набор шпильковертов 065 653 808 в пластиковом футляре, размеры М3-М45" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Набор сверел по металлу диаметр 3-12мм" Кол-во: 6

"Позиция 40" "Набор отверток Зубр 25065-Н7 Cr-v 7 предметов" Кол-во: 3

"Позиция 41" "Сверло по металлу D5" Кол-во: 3

"Позиция 42" "Сверло по металлу D4" Кол-во: 5

"Позиция 43" "Сверло по металлу D3" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Сверло по металлу D2,5" Кол-во: 5

"Позиция 45" "Сверло по металлу D2" Кол-во: 5

"Позиция 46" "Сверло по металлу D1,5" Кол-во: 5

"Позиция 47" "Полотно ножовочное по металлу ручное 300мм 12,5х1,25х6ВФ" Кол-во: 12

"Позиция 48" "Набор бит НБ-31 из 31 штуки" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Лестница ВС2 приставная раздвижная алюминиевая с канатной тягой высота от 3,4м до 5,95м 2 секции по 12 ступенек вес 15,8кг" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Набор свёрел ф1...15мм (через 0,5 мм) по металлу" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Диск отрезной по металлу 230х22.2х2.5 мм" Кол-во: 20

"Позиция 52" "Набор ЩУП 2: номинальная толщина щупов в мм 0,02-0,5 (17 пластин) длина щупов 100мм." Кол-во: 2

"Позиция 53" "Набор бит ЗУБР из 30 штук дл.50мм" Кол-во: 5

"Позиция 54" "Щетка ручная из проволоки стальной прямой 6-рядная для зачистки металла от коррозии 4041/74826 Рекос" Кол-во: 12

"Позиция 55" "Щетка-сметка натуральная щетина" Кол-во: 12

"Позиция 56" "Набор надфилей длина рабочей поверхности 100мм" Кол-во: 10

"Позиция 57" "Напильник трехгранный с длиной рабочей части 300мм насечкой №2 2821-0077" Кол-во: 12

"Позиция 58" "Напильник круглый с насеченными зубьями длиной рабочей части 300мм насечкой №2 2822-0027" Кол-во: 12

"Позиция 59" "Напильник плоский тупоносый с длиной рабочей части 300мм насечкой №2 2820-0027" Кол-во: 12

"Позиция 60" "Напильник квадратный с длиной рабочей части 300мм насечкой №2 2821-0027" Кол-во: 12

"Позиция 61" "Полотно ножовочное по металлу ручное 300мм 12,5х1,25х6ВФ" Кол-во: 100

"Позиция 62" "Вороток для метчиков м10-м36" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Вороток для метчиков М8-М20 раздвижной" Кол-во: 2

"Позиция 64" "Вороток для метчиков М3-М12 код прдукции И-00275" Кол-во: 2

"Позиция 65" "Вороток для метчиков 6910-0065" Кол-во: 2

"Позиция 66" "Пистолет ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" для монтажной пены 4-06877 4-06877" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Пистолет для герметиков полукорпусной" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Скобы Зубр закаленные16 мм. Упак 500 шт" Кол-во: 6

"Позиция 69" "Уровень строительный алюминиевый противоударный Профи Fit 18210 1000мм усиленный корпус фрезерованная рабочая грань 3 глазка" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Плоскогубцы Зубр Электрик, серии Эксперт, артикул 2214-18z02, длина 180мм, материал сталь С55, покрытие фосфатированное, изолированные рукоятки для работ под напряжением до 1000В" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Набор сверл ЗУБР ЭКСПЕРТ 29626-Н8 сверла кобальт по металлу 3-10мм, 8 штук" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Молоток слесарный Зубр, артикул 4-20023-06, стальной с круглым бойком, головкой массой 0,6кг, с деревянной рукояткой." Кол-во: 4

"Позиция 73" "Круг отрезной по металлу для ручных машин 125х3,0х22 A30S 12532222-A30S VIP-TOOL" Кол-во: 30

"Позиция 74" "Круг отрезной 230х3х22" Кол-во: 30

"Позиция 75" "Набор напильников слесарных 300 (квадратный, круглый, трехгранный, плоский)" Кол-во: 3

"Позиция 76" "Резец токарный расточной виброустойчивый (тип 2) с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 1 для обработки сквозных отверстий с длиной рабочей части 100мм размером сечения 25х25мм длиной 240мм 2140-0048" Кол-во: 8

"Позиция 77" "Плашка круглая для метрической резьбы М3,0х0,5 с полем допуска 6g 9ХС" Кол-во: 10

"Позиция 78" "Метчик для конической дюймовой резьбы К3/4" 2680-0009" Кол-во: 10

"Позиция 79" "Метчик для конической дюймовой резьбы К1/2" Кол-во: 10

"Позиция 80" "Метчик для конической дюймовой резьбы К3/8" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Метчик для конической дюймовой резьбы К1/4" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Метчик для конической дюймовой резьбы К1/8" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Метчик для конической трубной резьбы Rc3/4" 2680-0020" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Метчик для конической трубной резьбы Rc1/2" Р6М5" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Метчик для конической трубной резьбы Rc3/8" 2680-0018" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Метчик для конической трубной резьбы Rc1/4" 2680-0016" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Метчик для конической трубной резьбы Rc1/8" 2680-0014" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Метчик для дюймовой резьбы 2 комплектные из 2шт (№1 и №2)" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Метчик для дюймовой резьбы 1,5 комплектные из 2шт. (№1 и №2)" Кол-во: 3

"Позиция 90" "Метчик для дюймовой резьбы 1,25 комплектные из 2шт (№1 и №2)" Кол-во: 3

"Позиция 91" "Метчик для дюймовой резьбы 1 комплектные из 2шт (№1 и №2)" Кол-во: 3

"Позиция 92" "Метчик для дюймовой резьбы 3/4 комплектные из 2шт (№1 и №2)" Кол-во: 4

"Позиция 93" "Метчик для дюймовой резьбы 5/8 комплектные из 2шт (№1 и №2)" Кол-во: 4

"Позиция 94" "Метчик для дюймовой резьбы 1/2 комплектные из 2шт (№1 и №2)" Кол-во: 4

"Позиция 95" "Метчик для дюймовой резьбы 3/8 комплектные из 2шт (№1 и №2)" Кол-во: 4

"Позиция 96" "Метчик для дюймовой резьбы 1/4 комплектные из 2шт (№1 и №2)" Кол-во: 4

"Позиция 97" "Метчик для дюймовой резьбы 1/8 комплектные из 2шт (№1 и №2)" Кол-во: 4

"Позиция 98" "Метчик ручной комплектный G2" У12А" Кол-во: 4

"Позиция 99" "Метчик ручной комплектный G1 1/2" У12А" Кол-во: 4

"Позиция 100" "Метчик ручной комплектный G1 1/4" У12А" Кол-во: 4

"Позиция 101" "Метчик ручной комплектный G1" У12А" Кол-во: 4

"Позиция 102" "Транспортные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Круг отрезной 125х1,6х22,23 14А 80-Н 41-43 BF M 80 м/с 2 кл типа 41 с наружным диаметром 125мм, высотой 1,6мм, диаметр посадочного отверстия 22;23мм из нормального электрокорунда марки 14А, зернистостью 80-Н со звуковым индексом ЗИ 41-43" Кол-во: 30

"Позиция 104" "Диск отрезной Зубр 22,2х230мм, алмазный, сегментый, для сухой резки, арт.36650-230" Кол-во: 60

"Позиция 105" "Круг шлифовальный алмазный ф125...200мм ширина 10...20 мм, фвн 32мм для доводки токарных резцов" Кол-во: 6

"Позиция 106" "Круг шлифовальный по металлу 230х6х22,2 ЗУБР, арт.36204-230-6.0" Кол-во: 6

"Позиция 107" "Круг отрезной 230х3х22" Кол-во: 12

"Позиция 108" "Круг шлифовальный ПП 200х20х32 карборунд зелёный СМ1 зернистость №10" Кол-во: 70

"Позиция 109" "Круг шлифовальный ПП 200х20х32 электрокорунд белый СМ2 зернистость №40" Кол-во: 12

"Позиция 110" "Круг шлифовальный ПП 350х40х127 электрокорунд нормаль СМ1 зернистость №10" Кол-во: 6

"Позиция 111" "Круг шлифовальный ПП 350х40х127 карборунд зелёный СМ2 зернистость №40" Кол-во: 12

"Позиция 112" "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1 1/4" 2684-0008 9ХС" Кол-во: 8

"Позиция 113" "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1" 2684-0007 9ХС" Кол-во: 4

"Позиция 114" "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K3/4" 2684-0006" Кол-во: 4

"Позиция 115" "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1/2' 2684-0005" Кол-во: 10

"Позиция 116" "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K3/8" 2684-0004" Кол-во: 10

"Позиция 117" "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1/4" 2684-0003" Кол-во: 10

"Позиция 118" "Плашка круглая для конической дюймовой резьбы K1/8" 2684-0002" Кол-во: 10

"Позиция 119" "Плашка круглая для метрической резьбы 16*2 ГОСТ 9740-71" Кол-во: 10

"Позиция 120" "Плашка круглая для метрической резьбы М12,0х1,75 с полем допуска 6h 9ХС" Кол-во: 10

"Позиция 121" "Плашка круглая для метрической резьбы М10,0х1,5 Р6М5" Кол-во: 10

"Позиция 122" "Плашка круглая для метрической резьбы М8,0х1,0 с полем допуска 6h 9ХС" Кол-во: 10

"Позиция 123" "Плашка круглая для метрической резьбы М8,0х1,25 ХВСГ" Кол-во: 6

"Позиция 124" "Плашка круглая для метрической резьбы М6,0х1,0 с полем допуска 6e Р6М5" Кол-во: 10

"Позиция 125" "Плашка круглая для метрической резьбы 5*0.8" Кол-во: 10

"Позиция 126" "Плашка круглая для метрической резьбы М4,0х0,7 9ХС" Кол-во: 10

"Позиция 127" "G3/4" исполнение 1 левый для сквозных отверстий 2625-0042.B1" Кол-во: 4

"Позиция 128" "Сверло спиральное к/х уд/с ф21,00 по металлу" Кол-во: 4

"Позиция 129" "Сверло спиральное к/х уд/с ф20,00 по металлу" Кол-во: 4

"Позиция 130" "Сверло спиральное к/х уд/с ф11,50 по металлу" Кол-во: 4

"Позиция 131" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф11мм длинная серия по металлу" Кол-во: 4

"Позиция 132" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ф21мм длинная серия по металлу" Кол-во: 4

"Позиция 133" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 20,00 мм. СПЕЦГАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 134" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 19,00 мм. СПЕЦГАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 135" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ф18мм длинная серия по металлу" Кол-во: 4

"Позиция 136" "Сверло спиральное средней серии с цилиндрическим хвостовиком нормальной точности класса В диаметром 17,00 мм. СПЕЦГАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 137" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 10,0мм исполнения 1 правое 2300-7016" Кол-во: 4

"Позиция 138" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком ф9мм длинная серия по металлу" Кол-во: 4

"Позиция 139" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 8,0мм исполнения 1 правое 2300-6994" Кол-во: 4

"Позиция 140" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 7,0мм исполнения 1 правое 2300-6983" Кол-во: 4

"Позиция 141" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 6,0мм исполнения 1 правое 2300-6972" Кол-во: 4

"Позиция 142" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 5,0мм исполнения 1 правое 2300-0034" Кол-во: 4

"Позиция 143" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 4,0мм исполнения 1 правое 2300-0027" Кол-во: 4

"Позиция 144" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 3,0мм исполнения 1 правое 2300-0015" Кол-во: 4

"Позиция 145" "Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком длинной серии нормальной точности класса В диаметром 2,0мм исполнения 1 правое 2300-0001" Кол-во: 4

"Позиция 146" "Набор свёрел ф1...15мм (через 0,5 мм) по металлу" Кол-во: 8

"Позиция 147" "Пластина твердосплавная напаиваемая для проходных, расточных и револьверных резцов 61391 Т5К10 исполнение 1 16х10х6 8градусов" Кол-во: 150

"Позиция 148" "Пластина твердосплавная напаиваемая для чистовых и резьбовых резцов 11210 Т15К6 8х20х5" Кол-во: 150

"Позиция 149" "Пластина твердосплавная 13351 ВК8" Кол-во: 200

"Позиция 150" "Резец токарный резьбовой с пластинами из твердого сплава ВК8 тип 2 (для внутренней метрической резьбы) шаг 3 сечением 25х25мм длиной 240мм 2662-0009" Кол-во: 4

"Позиция 151" "Резец токарный резьбовой тип 1 (для наружней метрической резьбы) шаг резьбы 1,5мм с пластинами из быстрорежущей стали Т5К10 сечением 32х20мм длиной 170мм 2660-0507" Кол-во: 4

"Позиция 152" "Резец токарный расточной виброустойчивый (тип 2) с пластиной из твердого сплава марки Т5К10 исполнения 1 для обработки глухих отверстий с длиной рабочей части 100мм размером сечения 25х25мм длиной 240мм 2141-0080" Кол-во: 8

"Позиция 153" "Метчик машинно-ручной для трубной цилиндрической резьбы" Кол-во: 4

"Позиция 154" "Метчик ручной комплектный G5/8" У12А" Кол-во: 4

"Позиция 155" "Метчик ручной комплектный G1/2" У12А" Кол-во: 4

"Позиция 156" "Метчик ручной комплектный G3/8" У12А" Кол-во: 4

"Позиция 157" "Метчик ручной комплектный G1/4" У12А" Кол-во: 4

"Позиция 158" "Метчик ручной комплектный G1/8" У12А" Кол-во: 4

"Позиция 159" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,0 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 160" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,25 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 161" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М10х1,5 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 162" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М8х1,0 исполнение 1 правый кл точн 2" Кол-во: 5

"Позиция 163" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М8х1,25 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 164" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М6х1,0 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 5

"Позиция 165" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М5х0,8 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М4х0,7 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Метчик машинно-ручной комплектный для метрической резьбы М3х0,5 исполнение 1 правый, класс точности 2 СПЕЦГАЗ" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф32мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 169" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф30 мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 170" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф29 мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф28мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 172" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф27мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 173" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф26мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 174" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф25мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 175" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф24мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 176" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф23мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 177" "Сверло спиральное с коническим хвостовиком ф22мм длинная серия по металлу" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Колпак масляного фильтра Камаз 740.20-1012080" Кол-во: 4

"Позиция 179" "Кольцо 140х145-30-2-3 плунжерного насоса СИН32.04.100.00.000" Кол-во: 9

"Позиция 180" "Компрессор 1-цилиндровый новая модификация К 070786х50 Производитель ООО "КНОРР-БРЕМЗЕ РУС"" Кол-во: 4

"Позиция 181" "Компрессор пневматический системы тормозной 130-3509010-Б ЗИЛ" Кол-во: 3

"Позиция 182" "Коробка передач ДЗ98.10.04.000-1 автогрейдер ДЗ-98" Кол-во: 1

"Позиция 183" "Коробка раздаточная 4320-1800020 Урал" Кол-во: 1

"Позиция 184" "Кран шаровой СИН110.000" Кол-во: 1

"Позиция 185" "Кран шаровой СИН112.000" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Крестовина вала карданного 5320-2205030 КАМАЗ-5320/5410/5511" Кол-во: 6

"Позиция 187" "Кулак разжимной тормоза левый 43114-3501111 КАМАЗ-65111" Кол-во: 4

"Позиция 188" "Лампа автомобильная Osram H7 12V 55W PX26d" Кол-во: 20

"Позиция 189" "Манжета 120х150х12 С8002714" Кол-во: 2

"Позиция 190" "Манжета 70х92 хвостовика редуктора Камаз" Кол-во: 10

"Позиция 191" "Манжета подкачки 620-3124025 КАМАЗ" Кол-во: 36

"Позиция 192" "Манжета СИН32.04.100.04.03.013-01 плунжерного насоса СИН32 .04.100.00.000" Кол-во: 18

"Позиция 193" "Манжета СИН32.04.100.04.03.016 уплотнения плунжера d 125мм насоса трехплунжерного СИН32 ТУ 3665-008-315165546-2001" Кол-во: 36

"Позиция 194" "Манжета уплотнения плунжера СИН32.100.01.006" Кол-во: 12

"Позиция 195" "Муфта электромагнитная привода вентилятора 740.30-1317500 КАМАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 196" "Наконечник левый тяги реактивной КПП 362-1703521" Кол-во: 4

"Позиция 197" "Наконечник рулевой тяги в сборе Камаз 5320-3414060 (палец, сухари, пружина,гайка)" Кол-во: 10

"Позиция 198" "Наконечник рулевой тяги в сборе Камаз 5320-3414061 (палец, сухари, пружина, гайка)" Кол-во: 10

"Позиция 199" "Насос водяной 7406-1307010-01 КАМАЗ Евро" Кол-во: 6

"Позиция 200" "Насос гидравлического усилителя руля 53212-3407200 КАМАЗ в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 201" "Насос топливный низкого давления (ТННД) 332.1106010 КАМАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 202" "Нож средний 067.55.11.004 автогрейдера ДЗ-98" Кол-во: 12

"Позиция 203" "Опора разжимного кулака 96741-3502128 КАМАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 204" "Опора рычага переключения передач 154.1703204 Камаз" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Плунжер СИН32.04.100.04.03.003-03 хром, плунжерного насоса СИН32.04.100.00.00.000" Кол-во: 3

"Позиция 206" "Подогреватель 15.8106-03 КАМАЗ с установочным комплектом" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Подогреватель предпусковой ПЖД-30 в сборе" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Подушка двигателя передней опоры 5320-1001020" Кол-во: 12

"Позиция 209" "Колпак масляного фильтра Камаз 740.20-1012070" Кол-во: 4

"Позиция 210" "Автошина КАМА NT 202 235/75 R 17,5" Кол-во: 20

"Позиция 211" "Аккумулятор VARTA Blue Dynamic 95А/ч 595404 ОБР азия" Кол-во: 7

"Позиция 212" "Аккумулятор VARTA Blue Dynamic 95А/ч 595405 азия" Кол-во: 9

"Позиция 213" "Аккумулятор автомобильный свинцовый стартерный 6СТ-190ТМ" Кол-во: 16

"Позиция 214" "Болт крепления ножа М 16 067.11.12.009 автогрейдера ДЗ-98" Кол-во: 30

"Позиция 215" "Хомут для дюритовых соединений Ø42 мм NORMA TORRO 40-60/9C7 S, Ø-40мм" Кол-во: 30

"Позиция 216" "Хомут для дюритовых соединений Ø55 мм NORMA TORRO 50-70/9C7 S, Ø-50мм" Кол-во: 30

"Позиция 217" "Хомут для дюритовых соединений Ø60 мм NORMA TORRO 60-80/9C7 S, Ø-60мм" Кол-во: 30

"Позиция 218" "Шарнир реактивной штанги 5511-2919026" Кол-во: 36

"Позиция 219" "Шарнир шаровой 362-1703420" Кол-во: 4

"Позиция 220" "Шина легковая 215/55 R17 94Q TL X-Ice Michelin зимняя без шипов" Кол-во: 4

"Позиция 221" "Шина легковая 215/60 R16 99V TL Primacy HP Michelin летняя" Кол-во: 4

"Позиция 222" "Шина легковая 215/60 R17 96H TL ContiPremiumContact 2 Continental летняя" Кол-во: 5

"Позиция 223" "Шина легковая 215/70 R15 98T TL Nordman SUV Nokian зимняя шипованная" Кол-во: 10

"Позиция 224" "Шина легковая 225/70 R15 100S TL ContiTrac SUV Continental летняя" Кол-во: 5

"Позиция 225" "Шина легковая 265/65 R17 112T TL Dueler A/T 694 Bridgestone летняя" Кол-во: 10

"Позиция 226" "Шина легковая 265/65 R17 116T TL Hakkapeliitta 7 SUV Nokian зимняя шипованная" Кол-во: 10

"Позиция 227" "Шина легковая 265/75 R16 112S TL Dueler A/T 694 Bridgestone летняя" Кол-во: 10

"Позиция 228" "Шина легковая 275/70 R16 CORDIANT Off-Road 114Q" Кол-во: 35

"Позиция 229" "Шина легковая 285/60 R18 116H TL Dueler H/P D680 Bridgestone летняя" Кол-во: 10

"Позиция 230" "Шина легковая 285/60 R18 116T TL Hakkapeliitta 8 SUV Nokian зимняя шипованная" Кол-во: 10

"Позиция 231" "Шина легковая 295/40 R21 111V TL W.Drive V902 Yokohama зимняя без шипов" Кол-во: 4

"Позиция 232" "Шина легковая 295/40 R21 111Y TL ContiSportContact 5 SUV Continental летняя" Кол-во: 4

"Позиция 233" "Шина легкогрузовая 265/75 R16 123Q TL Hakkapeliitta LT2 Nokian зимняя шипованная" Кол-во: 5

"Позиция 234" "Шина легкогрузовая 7,50-R16 Continental LDR+ 121/120L всесезонная" Кол-во: 7

"Позиция 235" "Элемент фильтрующий воздушный КАМАЗ 7405-1109560" Кол-во: 28

"Позиция 236" "Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ, 7405.1012040" Кол-во: 40

"Позиция 237" "Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ, 7405.1017040-02" Кол-во: 40

"Позиция 238" "Фильтр воздушный NIPPARTS J1322069 для Тойота Ленд Круизер 4.2 TD" Кол-во: 14

"Позиция 239" "Подшипник роликовый конический 27709К1У 45Х100Х31,75мм" Кол-во: 30

"Позиция 240" "Подшипник ступичный внутренний 7518АК1 ГОСТ 520-89 КАМАЗ 43118" Кол-во: 12

"Позиция 241" "Подшипник ступичный наружный 2007118А ГОСТ 520-89 КАМАЗ 43118" Кол-во: 12

"Позиция 242" "Поршневая группа Мотор-деталь Кострома двигателя КАМАЗ 740.30-260 740.1000128-АК-44 серия "Дальнобой"" Кол-во: 8

"Позиция 243" "Привод вентилятора в сборе 238НБ-1308011-В3" Кол-во: 2

"Позиция 244" "Прокладка головки блока цилиндров двигателя металлизированная Евро-2 740.30-1003213 Камаз" Кол-во: 16

"Позиция 245" "Прокладка головки блока цилиндров двигателя ЯМЗ288Д (нового образца) 1003210-87" Кол-во: 4

"Позиция 246" "Прокладка клапанной крышки 7406.1003270 евро" Кол-во: 16

"Позиция 247" "Прокладка поддона металлизированная-силиконовая СТР-1009031 (Желоб с прокладкой) КАМАЗ Производитель СТРОЙМАШ" Кол-во: 6

"Позиция 248" "Радиатор системы охлаждения двигателя четырехрядный в сборе Камаз" Кол-во: 1

"Позиция 249" "Редуктор раздаточный ДЗ98.10.05.000-2 автогрейдера ДЗ98" Кол-во: 1

"Позиция 250" "Ремень приводной поликлиновой 7РК-1703 КАМАЗ ЕВРО-1 RUBENA" Кол-во: 26

"Позиция 251" "Ремкомплект масляного фильтра Евро 7406.1012083-02 2шт. 7406.1012086-02 2шт." Кол-во: 40

"Позиция 252" "Рессора передняя 55111-2902012-01 Камаз 55111" Кол-во: 2

"Позиция 253" "Ролик направляющий 9527-1307225-03 Камаз" Кол-во: 10

"Позиция 254" "Рукав ПАР-2-0,8 мПа, внутр Ø-25, наруж Ø-44 ТУ38 305100-97" Кол-во: 60

"Позиция 255" "Рычаг 6520-1703223-24 Камаз" Кол-во: 1

"Позиция 256" "Сальник коленвала 120х150х12 РТ 7406.1005160МКВ КАМАЗ нового образца безпружинный" Кол-во: 24

"Позиция 257" "Сальник ступицы 130х162х15 Камаз" Кол-во: 18

"Позиция 258" "Сальник ТНВД Евро 7406-1111240 45х60х7 Камаз" Кол-во: 7

"Позиция 259" "Сигнализатор дистанционный ДС-Б-070М1 для ППУ-1600/100 ТУ РЕ 81.37" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Стекло лобовое правое КАМАЗ 53212 2940010164" Кол-во: 8

"Позиция 261" "Ступица 43114-3103010-10 КАМАЗ Евро" Кол-во: 4

"Позиция 262" "Суппорт задний 5320-3502012-10 КАМАЗ" Кол-во: 4

"Позиция 263" "Турбокомпрессор КамАЗ Евро-2 (Schwitzer) 0,76 D9 левый 3144480" Кол-во: 2

"Позиция 264" "Турбокомпрессор КамАЗ Евро-2 (Schwitzer) 0,76 D9 правый 3144500" Кол-во: 2

"Позиция 265" "Турбокомпрессор системы питания двигателя 122-1118010-07 ЯМЗ" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Тяга 154.1703349 Камаз" Кол-во: 1

"Позиция 267" "Тяга реактивная 154.1703520" Кол-во: 8

"Позиция 268" "Уплотнитель люка пола рычага коробки передач 53205-5130016-10" Кол-во: 6

"Позиция 269" "Фара противотуманная 5320-3743010 КАМАЗ" Кол-во: 6

"Позиция 270" "Линейка измерительная металлическая с одной шкалой с пределом измерения 500мм" Кол-во: 4

"Позиция 271" "Штангенциркуль разметочный ШЦР 300 0.1, ООО НПП "ЧИЗ"" Кол-во: 2

"Позиция 272" "Угольник поверочный 45град. ООО НПП "ЧИЗ"" Кол-во: 2

"Позиция 273" "Угольник УШ-2-400" Кол-во: 2

"Позиция 274" "Угольник УЛП-1-250" Кол-во: 2

"Позиция 275" "Набор шлифовальных головок Ф16-25мм." Кол-во: 6

"Позиция 276" "Набор резьбовых шаблонов N2 Д55 (число ниток на 1" 28-4)" Кол-во: 5

"Позиция 277" "Набор резьбовых шаблонов N1 М60 (от 0,4 до 6,0мм)" Кол-во: 5

"Позиция 278" "Шкурка № 50 (зерно) 25А,14А 0,9м длина 30 м шлифовальная на тканевой основе водостойкая" Кол-во: 10

"Позиция 279" "Шкурка № 63 (зерно) 25А,14А 0,9м длина 30 м шлифовальная на тканевой основе водостойкая" Кол-во: 10

"Позиция 280" "Тиски слесарные Т-200С" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Набор экстракторов ЗУБР 26700-Н3" Кол-во: 2

"Позиция 282" "Кувалда слесарная ЗУБР 20032-2, 2кг" Кол-во: 2

"Позиция 283" "Молоток слесарный стальной с квадратным бойком 0,6кг ЗУБР 20035-06" Кол-во: 4

"Позиция 284" "Микрометр гладкий МК для измерения наружных размеров изделия диапазон измерений 0-25мм, кл точн 1, цена деления 0,01мм МК 0-25" Кол-во: 2

"Позиция 285" "Штангенциркуль двухсторонний ШЦ-II-250-0,05 с диапазоном измерения 0-250мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1" Кол-во: 2

"Позиция 286" "Штангенциркуль двусторонний с глубиномером ШЦ-I-150-0,05 с диапазоном измерения 0-150мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1" Кол-во: 2

"Позиция 287" "Рулетка измерительная стальная в закрытом алюминиевом корпусе длиной 5м шириной 25мм ЗУБР" Кол-во: 2

"Позиция 288" "Патрон высокоточный сверлильный быстрозажимной диаметр 3-16. внутренний конус В 16" Кол-во: 2

"Позиция 289" "Патрон высокоточный сверлильный быстрозажимной диаметр 0,5-10. внутренний конус В 12" Кол-во: 2

"Позиция 290" "Ножовка ЗУБР Эксперт 15232-50 дл.500мм." Кол-во: 2

"Позиция 291" "Ключ трубный рычажный КРТ-4" Кол-во: 1

"Позиция 292" "Ключ трубный рычажный 7813-0003 КТР-3" Кол-во: 1

"Позиция 293" "Ключ трубный рычажный 7813-0002 КТР-2" Кол-во: 1

"Позиция 294" "Болт М10х100 коллектора 59821/21 КАМАЗ" Кол-во: 32

"Позиция 295" "Болт М12х50 с гайкой ГОСТ 7798-70" Кол-во: 50

"Позиция 296" "Болт М14х1,5-6gх48 870022" Кол-во: 50

"Позиция 297" "Болт М16-6Gх50,48,20 ГОСТ 7805-70" Кол-во: 50

"Позиция 298" "Вал первичный КПП в сборе 141.1701025-30 КАМАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 299" "Вал промежуточный КПП в сборе 154.1701047 КАМАЗ" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Вкладыш коренной(комплект) 7405.1000102 Р0 КАМАЗ ДААЗ" Кол-во: 2

"Позиция 301" "Вкладыш шатунный(комплект) 7405-1000104-Р0 КАМАЗ-55111 ДААЗ" Кол-во: 2

"Позиция 302" "Вкладыши коренные ЯМЗ 238 НД 3-1 стандарт (номинал) Артикул 238-1000102-Б2 Дмитровские" Кол-во: 2

"Позиция 303" "Вкладыши шатунные ЯМЗ 238 НД 3-1 стандарт (номинал) Артикул 238-1000104-В2 Дмитровские" Кол-во: 2

"Позиция 304" "Втулка наконечника рычага 161.1703221" Кол-во: 6

"Позиция 305" "Гайка М10х1,5 ГОСТ 5927-70" Кол-во: 50

"Позиция 306" "Гайка М12х1,25 6н 292127-п8" Кол-во: 50

"Позиция 307" "Гайка М14х1.5 250559-П29 Краз" Кол-во: 30

"Позиция 308" "Гайка М16 кр нож 067.11.12.009 ДЗ-98" Кол-во: 30

"Позиция 309" "Гайка М8-6Н ГОСТ 5915-70" Кол-во: 50

"Позиция 310" "Генератор переменного тока 7406.3701011-10 КАМАЗ" Кол-во: 3

"Позиция 311" "Группа поршневая двигателя ЯМЗ 238 НД3-1 комплект (гильза, поршень, палец, кольца поршневые, кольца уплотнительные) ЯМЗ 238 НБ-1004006 Дальнобойщик Производитель КМЗ" Кол-во: 8

"Позиция 312" "Губка седла левая 5411-2703017 Камаз" Кол-во: 1

"Позиция 313" "Губка седла правая 5411-2703016 Камаз" Кол-во: 1

"Позиция 314" "Датчик аварийного давления масла ММ 111Д" Кол-во: 8

"Позиция 315" "Двигатель Камаз 740.30-260 без навесного оборудования" Кол-во: 1

"Позиция 316" "Клапан сброса 50МПа Ду 0-20мм. Клапан сброса СИН117.000(регулируемое сопло) давление рабочее 50МПа Ду 0-20 мм ТУ 3666-008-315165546-2001" Кол-во: 1

"Позиция 317" "Клапан СИН61.00.108.600-01 d108мм гидравлической части насоса трехплунжерного СИН32 ТУ 3566-008-315165546-2001" Кол-во: 6

"Позиция 318" "Колодки тормозные задние NISSHINBO PF -1412" Кол-во: 4

"Позиция 319" "Колодки тормозные передние NISSHINBO PF -1411" Кол-во: 7

"Позиция 320" "Подушка задней опоры двигателя 5320-1001051" Кол-во: 6

"Позиция 321" "Фильтр масляный VIC FC 158 для Тойота Ленд Круизер 4.2 TD" Кол-во: 48

"Позиция 322" "Фильтр топливный VIC C 115 для Тойота Ленд Круизер 4.2 TD" Кол-во: 16

"Позиция 323" "Фланец ведущий 4310-2304090 КАМАЗ" Кол-во: 6

"Позиция 324" "Форсунка двигателя 273-1112010-20 КАМАЗ-740.30" Кол-во: 40

"Позиция 325" "Хомут для дюритовых соединений Ø12 мм NORMA TORRO 12-18/9C7 S, Ø-12мм" Кол-во: 50

"Позиция 326" "Хомут для дюритовых соединений Ø25 мм NORMA TORRO 25-40/9C7 S, Ø-25мм" Кол-во: 50

"Позиция 327" "Хомут для дюритовых соединений Ø30 мм NORMA TORRO 30-45/9C7 S, Ø-30мм" Кол-во: 50

"Позиция 328" "Хомут для дюритовых соединений Ø34 мм NORMA TORRO 35-50/9C7S, Ø-35мм" Кол-во: 50

"Позиция 329" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с рутиловым покрытием Э46-МР-3С-3,0-УД/Е431(3)-Р12" Кол-во: 0.15

"Позиция 330" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э60-УОНИ-13/65-4,0-УД/Е513-Б20" Кол-во: 0.07

"Позиция 331" "Электрод металлический для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с основным покрытием Э50А-УОНИ-13/55-3,0-УД/Е515-Б20" Кол-во: 0.15