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    Главная / Торги / Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у СМСП) 18/4.3/0039159/ТГЮгорск

    Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у СМСП) 18/4.3/0039159/ТГЮгорск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.06.2018 21:5927.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806550713

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039159/ТГЮгорск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у СМСП) 18/4.3/0039159/ТГЮгорск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 39159.7z

    Изменения в извещении

    Инф. об изм. 39159 21.06.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-27-57

    Факс

    +7 34675 2-20-43

    Адрес электронной почты

    SN.Khvatov@ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хватов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    27.06.2018 21:59 GMT +327.06.2018 21:5927.06.2018 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 08:0028.06.2018 08:0028.06.2018 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806550713Дата и время вскрытия заявок Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 08:3010.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550713Подведение итогов не позднее Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 08:3010.07.2018 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550713Подведение итогов не позднее Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАо-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"

    Начальная цена

    1 374 338,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.169

    Аппараты электрические для управления электротехническими установками прочие, не включенные в другие группировки

    27.51.24.190

    Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.5

    Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контактор ПМ12-010 100УХЛ4В 220В 3з+2р ТУ3427-142-00216823-2005"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Пускатель нереверсивный переменного тока 3з+2р ПМ12-010150УХЛ4Б 10А 220В IP20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Выключатель-разъединитель трехполюсный на одно направление, ВР32 31В 31250 правый, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 660В , 50Гц, дугогасительные камеры, внешние зажимы перпендикулярны плоскости монтажа, рукоятка съемная боковая смещенная,"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Контактор электромагнитный переменного тока трехполюсной КТ 6023У3 номинальный ток главной цепи 160А напряжение 660В напряжение втяг ивающей катушки 220В переменного тока с медными главными контактами с 2 замыкающими и 2 размыкающими дополнительными "

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Розетка штепсельная одноместная для открытой проводки с защитными шторками с заземляющим контактом РА16-003/1-б Прима 16А 250В IP20 белая"

    Кол-во: 693

    "Позиция 6"

    "Розетка стационарная ССИ-125 для открытой проводки.Кол-во полюсов -3Р+РЕ+N; номин. напряжение-380-415В; номин. ток - 32 А; исполнени е по IP 44"

    Кол-во: 14

    "Позиция 7"

    "Удлинитель длиной 10м с выносной литой розеткой и вилкой (В401) для подключения к сети напряжением 220 частотой 50Гц с проводом типа ПВС мощностью 3500Вт У1-10 ТУ 3468-ЭБ09-11623313-94"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле переменного тока 3з+2р ПМ 12-025-200 25А 380В ТУ16-89 ИГРФ.644236.033ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Обогреватель электрический взрывозащищенный с микропроцессорной системой управления(саморегулируемый)ОША-Р-3-F,мощность 300Вт,исполн ение F#на базе биметаллического термостата(термореле),взрывозащита 2ExmIIT3...T4Х габариты 200х300х45(75)мм, для защи"

    Кол-во: 7

    "Позиция 10"

    "Выключатель открытой установки пылевлагозащищенный, 1-клавишный со световой индикацией, белый, номинальный ток 6А,степень защиты IP4 4, Wessen серии Рондо, ВА66-123Б-би ТУ 3464-030-07610246-98"

    Кол-во: 23

    "Позиция 11"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым постоянного тока 3з+2р ПМ12-025210У2Б 25А 220В IP54"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 3з+2р ПМ12-025210У2Б 25А 380В IP54"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Пускатель /Контактор/ПМ12-025-100 УХЛ4В 380В 3з+2р ТУ3427-142-00216823-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 2з+2р ПМ12-063201УХЛ4Б 63А 380В IP00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Розетка двухместная скрытой установки с защитными шторками, с заземляющими контактами , 16А, 250В, белая RS16-212 BI, серии Прима., Schneider Electric"

    Кол-во: 71

    "Позиция 16"

    "Пускатель/Контактор/ ПМ12-100150УХЛ4Б 220В ТУ3427-142-00216823-2005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым с кнопками Пуск и Стоп постоянного тока 2з+1р ПМ12-040220У2Б 40А 220В IP54"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Розетка RA10-125B-BI 1-местная IP44 без заземляющего контакта, открытой установки 250В,10А, защитные шторки белая Рондо"

    Кол-во: 28

    "Позиция 19"

    "Коробка взрывозащищенная 1ExdIICT6 крестовая для выполнения соединений и ответвлений в электрических сетях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением 660В, ККО-20 IP54, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99 ТУ 3464-006-99856433-2010"

    Кол-во: 21

    "Позиция 20"

    "Выключатель открытой установки двухклавишный на номинальный ток 6А напряжение 250В степени защиты IP44 белый Wessen серии Рондо VA66 -102B-BI ГОСТ Р 51324.1-2006"

    Кол-во: 207

    "Позиция 21"

    "Розетка РА16-133 открытой устновки 1-местная с заземляющими контактами и защитными штроками,16А, IP20 ГОСТ Р51324.1-99 ГОСТ Р 14254- 96 ГОСТ Р 51322.99"

    Кол-во: 278

    "Позиция 22"

    "Розетка одноместная скрытой установки без рамки с заземляющими контактоми и защитными шторками РС16-152-1-86 WESSEN59 71х71х46мм ГОС Т 8810-81"

    Кол-во: 245

    "Позиция 23"

    "Розетка двухместная РС22-3-ОБ, ОКТАВА, 220В, 16А с заземляющим контактом, открытой установки, степень защиты-IP20"

    Кол-во: 27

    "Позиция 24"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым постоянного тока 3з+2р ПМ12-040240У3Б 40А 220В IP40"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Плита электрическая стационарная Мечта 221ч, двухконфорочная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Обогреватель РИЗУР ОША-Р-4-F 400Вт, 220В, 1ExmbllCT4GbX с соединительной муфтой и термостатом (+10...+20),взрывозащищенный питающий кабель L1=1.5м, L2= стандартный ТУ 3443-003-12189681-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Обогреватель БиЛюкс П3000, потолочный, напряжение 220В., мощность -2800 Вт., обогреваемая площадь - 56 кв.м., в комплекте с программируемым регулятором температуры BILUX T07"

    Кол-во: 14

    "Позиция 28"

    "Коробка распаячная Tyco 67048 для открытой проводки 98х98х60 мм ТУ 3464-012-18669258-2004; ГОСТ 8594-80"

    Кол-во: 73

    "Позиция 29"

    "Розетка РП-2Б 42В нар.брызгозащ."

    Кол-во: 55

    "Позиция 30"

    "Коробка соединительная взрывозащищенная для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей с медными или алюмниевыми жил ами в цепях переменного тока электроустановок во взрывоопасных зонах, номинальный ток до 25А,номинальное напряжение 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Пускатель нереверсивный переменного тока ПМ12-100150УХЛ4Б 100А 380В IP20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым с кнопками Пуск и Стоп переменного тока 2з+1р ПМ12-025220У2Б 25А 380В IP54"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "Пускатель нереверсивный переменного тока 3з+2р ПМ12-040110У2Б 40А 380В IP54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Коробка распаячная Tyco 67049 для открытой проводки 100х100х50 мм ТУ 3464-012-18669258-2004; ГОСТ 8594-80"

    Кол-во: 71

    "Позиция 35"

    "Пускатель А-278 000 для РУА-РК, ТУ4854 - 002 - 33075088-01, ЗАО «АРТСОК», г.Чехов ТУ4854 - 002 - 33075088-01"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Выключатель открытой проводки 2-клавишный ВА56-225Б-би, IP33, 6A, РОНДО пылевлагозащищенный ТУ АВЮЗ.602.004"

    Кол-во: 46

    "Позиция 37"

    "Удлинитель электрический У1-4В-5 с заземлением, 4 гнезда,выключатель, номинальный ток-16А, напряжение 220В, мощность 3500Вт, длина 5 м. 280х58х48мм ТУ 3468-ЭБ09-11623313-94"

    Кол-во: 22

    "Позиция 38"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 3з+2р ПМ12-010210У2Б 10А 380В IP54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Удлинитель силовой УС1-2В-25/2,2 (МОД.УС1-22091) арт.2031 на открытой кабельной катушке с двумя встроенными розетками с выключателем (со встроенной защитой от превышения допустимой мощности нагрузки),2200ВТ,50ГЦ,10А,25М,ПВС 3х1,0 производство ГОСТ Р "

    Кол-во: 8

    "Позиция 40"

    "Вилка переносная ССИ-025 3Р+PE+N 32А IP44"

    Кол-во: 14

    "Позиция 41"

    "Розетка RA16-112B-BI Рондо белая о\у 250В,16А 1-м с з/к, з/ш IP44 ФЕАТ.434620.049 ТУ"

    Кол-во: 918

    "Позиция 42"

    "Коробка ответвительная У994 УХЛ1 IР54"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Ограничитель перенапряжений нелинейный в полимерном корпусе ОПНп-6/6,9/10/1/ III УХЛ1 для защиты изоляции электрооборудования сетей переменного тоока частоты 50Гц класса напряжения 6 кВ от коммутационных и грозовых перенапряжений ГОСТ Р 52725-2007, "

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым постоянного тока 3з+2р ПМ12-040200УХЛ4Б 40А 220В IP00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле переменного тока 3з+2р ПМ 12-025-200 25А 220В ТУ16-89 ИГРФ.644236.033ТУ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Коробка тройниковая литая алюминиевая КТА-20 взрывозащита 1ExdIICT6 климатическое исполнение УХЛ1 3 патрубка с резьбой 3/4" для соед инения и ответвления проводов и кабелей в стальных водо-газопроводных трубах в электросетях переменного и постоянного"

    Кол-во: 25

    "Позиция 47"

    "Вилка штепсельная с заземляющим контактом В16-002 (евростандарт), угловая с боковым подводом провода, номинальный ток 16А, напряжени е 250В, степень защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ4, материал корпуса полистирол, пластик ABS. ТУ РБ 200278355"

    Кол-во: 130

    "Позиция 48"

    "Электронагреватель унифицированный резистивный взрывозащищенный ВНУ-200 А1 (с термодатчиком в кабеле), номинальная мощность 200Вт, г абаритные размеры 50х200х200мм (ГхШхВ) ТУ 4330-006-54797851-2013"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки брызгозащищенная с заземляющим контактом РА16-227Б 10А 220В"

    Кол-во: 827

    "Позиция 50"

    "Обогреватель БиЛюкс Б1350 (Б1400) инфракрасный, напряжение 220В."

    Кол-во: 49

    "Позиция 51"

    "Выключатель открытой установки двухклавишный с индикатором на номинальный ток 6А напряжение 250В степени защиты IP20 белый Wessen се рии Прима A56-007-B ГОСТ Р 51324.1-2006"

    Кол-во: 145

    "Позиция 52"

    "Розетка штепсельная четырехместная для открытой проводки с защитными шторками с заземляющими контактами РА16-411М Рондо 16А 250В"

    Кол-во: 205

    "Позиция 53"

    "Пускатель ПМ12-160-200 УХЛ4Б 380В 2з+2р ТУ3427-142-00216823-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Пускатель нереверсивный постоянного тока 3з+2р ПМ12-040110У2Б 40А 220В IP54"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Коробка ответвительная, 10 кабельных вводов до 25мм, степень защиты IP55, DKC 54000 габаритные размеры 150Х110Х70, цвет серый RAL 70 35 ГОСТ 50043.6-2000ГОСТ Р МЭК 335-1 94 ГОСТ 27483-87"

    Кол-во: 123

    "Позиция 56"

    "Удлинитель электрический У1-3В-5,0 с заземлением, 3 гнезда,выключатель, номинальный ток-16А, напряжение 220В, мощность 3500Вт, длина 5м. 235х58х48мм ТУ 3468-ЭБ09-11623313-94"

    Кол-во: 30

    "Позиция 57"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым постоянного тока 3з+2р ПМ12-040210У2Б 40А 220В IP54"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Электрорадиатор бытовой напольный с бесступенчатым регулированием мощности эрмпб-2,0/220 ГОСТ 16617-87"

    Кол-во: 17

    "Позиция 59"

    "Пускатель /Контактор/ПМ12-100-140 У3Б 380В 2з+2р ТУ3427-142-00216823-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 2з+2р ПМ12-063201УХЛ4Б 63А 220В IP00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 3з+2р ПМ12-010210У2Б 10А 220В IP54"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Выключатель открытой установки двухклавишный Wessen серии Прима на номинальный ток 6А напряжение 250В степень защиты IP20 белый A56- 029-B ГОСТ Р 51324.1-2006"

    Кол-во: 150

    "Позиция 63"

    "Пускатель /Контактор/ПМ12-025-100 УХЛ4В 220В 3з+2р ТУ3427-142-00216823-2005"

    Кол-во: 9

    "Позиция 64"

    "Коробка с повышенной надежностью пртив взрыва для соединения и разветвления гибких небронированных кабелей диаметром от 4,5 до 20 мм с медными жилами сечением от 0,75 до 6,0 мм2 в электрических цепях постоянного и переменного тока электроустановок на"

    Кол-во: 2

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