Поставка электрической аппаратуры для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск" (Закупка у СМСП) 18/4.3/0039159/ТГЮгорск

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Контактор ПМ12-010 100УХЛ4В 220В 3з+2р ТУ3427-142-00216823-2005" Кол-во: 7

"Позиция 2" "Пускатель нереверсивный переменного тока 3з+2р ПМ12-010150УХЛ4Б 10А 220В IP20" Кол-во: 6

"Позиция 3" "Выключатель-разъединитель трехполюсный на одно направление, ВР32 31В 31250 правый, номинальный ток 100А, номинальное напряжение 660В , 50Гц, дугогасительные камеры, внешние зажимы перпендикулярны плоскости монтажа, рукоятка съемная боковая смещенная," Кол-во: 5

"Позиция 4" "Контактор электромагнитный переменного тока трехполюсной КТ 6023У3 номинальный ток главной цепи 160А напряжение 660В напряжение втяг ивающей катушки 220В переменного тока с медными главными контактами с 2 замыкающими и 2 размыкающими дополнительными " Кол-во: 1

"Позиция 5" "Розетка штепсельная одноместная для открытой проводки с защитными шторками с заземляющим контактом РА16-003/1-б Прима 16А 250В IP20 белая" Кол-во: 693

"Позиция 6" "Розетка стационарная ССИ-125 для открытой проводки.Кол-во полюсов -3Р+РЕ+N; номин. напряжение-380-415В; номин. ток - 32 А; исполнени е по IP 44" Кол-во: 14

"Позиция 7" "Удлинитель длиной 10м с выносной литой розеткой и вилкой (В401) для подключения к сети напряжением 220 частотой 50Гц с проводом типа ПВС мощностью 3500Вт У1-10 ТУ 3468-ЭБ09-11623313-94" Кол-во: 12

"Позиция 8" "Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле переменного тока 3з+2р ПМ 12-025-200 25А 380В ТУ16-89 ИГРФ.644236.033ТУ" Кол-во: 20

"Позиция 9" "Обогреватель электрический взрывозащищенный с микропроцессорной системой управления(саморегулируемый)ОША-Р-3-F,мощность 300Вт,исполн ение F#на базе биметаллического термостата(термореле),взрывозащита 2ExmIIT3...T4Х габариты 200х300х45(75)мм, для защи" Кол-во: 7

"Позиция 10" "Выключатель открытой установки пылевлагозащищенный, 1-клавишный со световой индикацией, белый, номинальный ток 6А,степень защиты IP4 4, Wessen серии Рондо, ВА66-123Б-би ТУ 3464-030-07610246-98" Кол-во: 23

"Позиция 11" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым постоянного тока 3з+2р ПМ12-025210У2Б 25А 220В IP54" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 3з+2р ПМ12-025210У2Б 25А 380В IP54" Кол-во: 6

"Позиция 13" "Пускатель /Контактор/ПМ12-025-100 УХЛ4В 380В 3з+2р ТУ3427-142-00216823-2005" Кол-во: 6

"Позиция 14" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 2з+2р ПМ12-063201УХЛ4Б 63А 380В IP00" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Розетка двухместная скрытой установки с защитными шторками, с заземляющими контактами , 16А, 250В, белая RS16-212 BI, серии Прима., Schneider Electric" Кол-во: 71

"Позиция 16" "Пускатель/Контактор/ ПМ12-100150УХЛ4Б 220В ТУ3427-142-00216823-2005" Кол-во: 5

"Позиция 17" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым с кнопками Пуск и Стоп постоянного тока 2з+1р ПМ12-040220У2Б 40А 220В IP54" Кол-во: 3

"Позиция 18" "Розетка RA10-125B-BI 1-местная IP44 без заземляющего контакта, открытой установки 250В,10А, защитные шторки белая Рондо" Кол-во: 28

"Позиция 19" "Коробка взрывозащищенная 1ExdIICT6 крестовая для выполнения соединений и ответвлений в электрических сетях переменного и постоянного тока с номинальным напряжением 660В, ККО-20 IP54, ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.1-99 ТУ 3464-006-99856433-2010" Кол-во: 21

"Позиция 20" "Выключатель открытой установки двухклавишный на номинальный ток 6А напряжение 250В степени защиты IP44 белый Wessen серии Рондо VA66 -102B-BI ГОСТ Р 51324.1-2006" Кол-во: 207

"Позиция 21" "Розетка РА16-133 открытой устновки 1-местная с заземляющими контактами и защитными штроками,16А, IP20 ГОСТ Р51324.1-99 ГОСТ Р 14254- 96 ГОСТ Р 51322.99" Кол-во: 278

"Позиция 22" "Розетка одноместная скрытой установки без рамки с заземляющими контактоми и защитными шторками РС16-152-1-86 WESSEN59 71х71х46мм ГОС Т 8810-81" Кол-во: 245

"Позиция 23" "Розетка двухместная РС22-3-ОБ, ОКТАВА, 220В, 16А с заземляющим контактом, открытой установки, степень защиты-IP20" Кол-во: 27

"Позиция 24" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым постоянного тока 3з+2р ПМ12-040240У3Б 40А 220В IP40" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Плита электрическая стационарная Мечта 221ч, двухконфорочная" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Обогреватель РИЗУР ОША-Р-4-F 400Вт, 220В, 1ExmbllCT4GbX с соединительной муфтой и термостатом (+10...+20),взрывозащищенный питающий кабель L1=1.5м, L2= стандартный ТУ 3443-003-12189681-2014" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Обогреватель БиЛюкс П3000, потолочный, напряжение 220В., мощность -2800 Вт., обогреваемая площадь - 56 кв.м., в комплекте с программируемым регулятором температуры BILUX T07" Кол-во: 14

"Позиция 28" "Коробка распаячная Tyco 67048 для открытой проводки 98х98х60 мм ТУ 3464-012-18669258-2004; ГОСТ 8594-80" Кол-во: 73

"Позиция 29" "Розетка РП-2Б 42В нар.брызгозащ." Кол-во: 55

"Позиция 30" "Коробка соединительная взрывозащищенная для соединения и разветвления гибких или бронированных кабелей с медными или алюмниевыми жил ами в цепях переменного тока электроустановок во взрывоопасных зонах, номинальный ток до 25А,номинальное напряжение 3" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Пускатель нереверсивный переменного тока ПМ12-100150УХЛ4Б 100А 380В IP20" Кол-во: 2

"Позиция 32" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым с кнопками Пуск и Стоп переменного тока 2з+1р ПМ12-025220У2Б 25А 380В IP54" Кол-во: 16

"Позиция 33" "Пускатель нереверсивный переменного тока 3з+2р ПМ12-040110У2Б 40А 380В IP54" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Коробка распаячная Tyco 67049 для открытой проводки 100х100х50 мм ТУ 3464-012-18669258-2004; ГОСТ 8594-80" Кол-во: 71

"Позиция 35" "Пускатель А-278 000 для РУА-РК, ТУ4854 - 002 - 33075088-01, ЗАО «АРТСОК», г.Чехов ТУ4854 - 002 - 33075088-01" Кол-во: 10

"Позиция 36" "Выключатель открытой проводки 2-клавишный ВА56-225Б-би, IP33, 6A, РОНДО пылевлагозащищенный ТУ АВЮЗ.602.004" Кол-во: 46

"Позиция 37" "Удлинитель электрический У1-4В-5 с заземлением, 4 гнезда,выключатель, номинальный ток-16А, напряжение 220В, мощность 3500Вт, длина 5 м. 280х58х48мм ТУ 3468-ЭБ09-11623313-94" Кол-во: 22

"Позиция 38" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 3з+2р ПМ12-010210У2Б 10А 380В IP54" Кол-во: 2

"Позиция 39" "Удлинитель силовой УС1-2В-25/2,2 (МОД.УС1-22091) арт.2031 на открытой кабельной катушке с двумя встроенными розетками с выключателем (со встроенной защитой от превышения допустимой мощности нагрузки),2200ВТ,50ГЦ,10А,25М,ПВС 3х1,0 производство ГОСТ Р " Кол-во: 8

"Позиция 40" "Вилка переносная ССИ-025 3Р+PE+N 32А IP44" Кол-во: 14

"Позиция 41" "Розетка RA16-112B-BI Рондо белая о\у 250В,16А 1-м с з/к, з/ш IP44 ФЕАТ.434620.049 ТУ" Кол-во: 918

"Позиция 42" "Коробка ответвительная У994 УХЛ1 IР54" Кол-во: 20

"Позиция 43" "Ограничитель перенапряжений нелинейный в полимерном корпусе ОПНп-6/6,9/10/1/ III УХЛ1 для защиты изоляции электрооборудования сетей переменного тоока частоты 50Гц класса напряжения 6 кВ от коммутационных и грозовых перенапряжений ГОСТ Р 52725-2007, " Кол-во: 3

"Позиция 44" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым постоянного тока 3з+2р ПМ12-040200УХЛ4Б 40А 220В IP00" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Пускатель магнитный нереверсивный с тепловым реле переменного тока 3з+2р ПМ 12-025-200 25А 220В ТУ16-89 ИГРФ.644236.033ТУ" Кол-во: 30

"Позиция 46" "Коробка тройниковая литая алюминиевая КТА-20 взрывозащита 1ExdIICT6 климатическое исполнение УХЛ1 3 патрубка с резьбой 3/4" для соед инения и ответвления проводов и кабелей в стальных водо-газопроводных трубах в электросетях переменного и постоянного" Кол-во: 25

"Позиция 47" "Вилка штепсельная с заземляющим контактом В16-002 (евростандарт), угловая с боковым подводом провода, номинальный ток 16А, напряжени е 250В, степень защиты IP20, климатическое исполнение УХЛ4, материал корпуса полистирол, пластик ABS. ТУ РБ 200278355" Кол-во: 130

"Позиция 48" "Электронагреватель унифицированный резистивный взрывозащищенный ВНУ-200 А1 (с термодатчиком в кабеле), номинальная мощность 200Вт, г абаритные размеры 50х200х200мм (ГхШхВ) ТУ 4330-006-54797851-2013" Кол-во: 3

"Позиция 49" "Розетка штепсельная двухместная для открытой проводки брызгозащищенная с заземляющим контактом РА16-227Б 10А 220В" Кол-во: 827

"Позиция 50" "Обогреватель БиЛюкс Б1350 (Б1400) инфракрасный, напряжение 220В." Кол-во: 49

"Позиция 51" "Выключатель открытой установки двухклавишный с индикатором на номинальный ток 6А напряжение 250В степени защиты IP20 белый Wessen се рии Прима A56-007-B ГОСТ Р 51324.1-2006" Кол-во: 145

"Позиция 52" "Розетка штепсельная четырехместная для открытой проводки с защитными шторками с заземляющими контактами РА16-411М Рондо 16А 250В" Кол-во: 205

"Позиция 53" "Пускатель ПМ12-160-200 УХЛ4Б 380В 2з+2р ТУ3427-142-00216823-2005" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Пускатель нереверсивный постоянного тока 3з+2р ПМ12-040110У2Б 40А 220В IP54" Кол-во: 5

"Позиция 55" "Коробка ответвительная, 10 кабельных вводов до 25мм, степень защиты IP55, DKC 54000 габаритные размеры 150Х110Х70, цвет серый RAL 70 35 ГОСТ 50043.6-2000ГОСТ Р МЭК 335-1 94 ГОСТ 27483-87" Кол-во: 123

"Позиция 56" "Удлинитель электрический У1-3В-5,0 с заземлением, 3 гнезда,выключатель, номинальный ток-16А, напряжение 220В, мощность 3500Вт, длина 5м. 235х58х48мм ТУ 3468-ЭБ09-11623313-94" Кол-во: 30

"Позиция 57" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым постоянного тока 3з+2р ПМ12-040210У2Б 40А 220В IP54" Кол-во: 3

"Позиция 58" "Электрорадиатор бытовой напольный с бесступенчатым регулированием мощности эрмпб-2,0/220 ГОСТ 16617-87" Кол-во: 17

"Позиция 59" "Пускатель /Контактор/ПМ12-100-140 У3Б 380В 2з+2р ТУ3427-142-00216823-2005" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 2з+2р ПМ12-063201УХЛ4Б 63А 220В IP00" Кол-во: 4

"Позиция 61" "Пускатель нереверсивный с реле тепловым переменного тока 3з+2р ПМ12-010210У2Б 10А 220В IP54" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Выключатель открытой установки двухклавишный Wessen серии Прима на номинальный ток 6А напряжение 250В степень защиты IP20 белый A56- 029-B ГОСТ Р 51324.1-2006" Кол-во: 150

"Позиция 63" "Пускатель /Контактор/ПМ12-025-100 УХЛ4В 220В 3з+2р ТУ3427-142-00216823-2005" Кол-во: 9