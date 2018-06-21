Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Индикатор давления для ОП M 8" Кол-во: 650

"Позиция 2" "Индикатор давления для ОП M 10" Кол-во: 200

"Позиция 3" "Герметизирующий набор для InLab 605 METTLER TOLEDO*" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Электрод ЭВЛ-1МЗ.1 для анализатора Эксперт-001-2*" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный кварцевое волокно впаянное в стекло ЭВЛ-1М3.1 код разъема К80.4 длина кабеля 80см ТУ 25.05.2181-77" Кол-во: 5

"Позиция 6" "Электрод лабораторный стеклянный измерительный ЭСЛ-43-07 диапазон измерений 0-12pH сопротивление 10-90МОм ТУ 25.05.2234-77" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Эксикатор 2-250 исполнения 2 без крана диаметром корпуса 250мм из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 3

"Позиция 8" "Щипцы тигельные ГОСТ2678-94" Кол-во: 1

"Позиция 9" "796атив лабораторный ШЛ-98" Кол-во: 2

"Позиция 10" "796атив для 6-ти цилиндрических делительных воронок 250 мл, материал: полипропилен, габаритные размеры, мм: 220х220х425 ПЭ-2930 ТУ 3614-001-23050963-97" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Холодильник ХШ-1-400 29/32-14/23" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Фильтры МФАС-ОС-2 (0,45 мкм), ,200 796. в упаковке ТУ 6-55-221-1029-89" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Узел мембран.М201(ВР23.02.200)К МАРК-201" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Трубка мед.силикон. 8х2мм, 1 метр" Кол-во: 2

"Позиция 15" "Трубка TX-U исп.2, L=150мм" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Тигель высокий №6 ФФ ГОСТ 9147-80" Кол-во: 7

"Позиция 17" "Стекло покровное из стекла марки М4, размеры 21*31*0,45мм" Кол-во: 17

"Позиция 18" "Прибор ВТИ для окисления нефтяных масел по ГОСТ 981 из молибденового стекла с пришлифованными пробками. ГОСТ 981, чертеж 1. *" Кол-во: 4

"Позиция 19" "Склянка кислородная БПК-250" Кол-во: 13

"Позиция 20" "Скальпель остроконечный 150х40мм" Кол-во: 2

"Позиция 21" "Пробоотборник для отбора проб природных и сточных вод из колодцев и водоемов природного и искусственного происхождения с глубины от0,4м до 3м из фторопласта-4 с тросом капроновым диаметром 6мм высотой 340мм диаметром 100мм объемом отбираемой пробы 1л" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Пробка массивная ПМ1-КШ29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Пробка массивная ПМ1-КШ14/23 из термически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 16

"Позиция 24" "Пробка массивная стеклянная ПМ1-КШ14/23 из стекла группы ТС, ТУ 4325-002-07609129-99" Кол-во: 20

"Позиция 25" "Пробирка лабораторная П2-16-150 типа П2 цилиндрическая диаметром 16ммвысотой 150мм из химически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 20

"Позиция 26" "Пробирка П1-16-150 ГОСТ 25336-82" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Пробирка лабораторная мерная исполнения 4 вместимостью 120мл свзаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 10

"Позиция 28" "Пробирка лабораторная мерная П-2-25-14/23 исполнения 2 вместимостью 25мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 15

"Позиция 29" "Пробирка лабораторная мерная П-2-15-14/23 исполнения 2 вместимостью 15мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 15

"Позиция 30" "Подставка для пипеток разборная" Кол-во: 3

"Позиция 31" "Переход П1-1-29/32-14/23 типа П1 (с одной горловиной) исполнения 1 с взаимозаменяемыми конусами керна 29/32 и муфты 14/23 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Палочка стеклянная d=5 1, L=220" Кол-во: 20

"Позиция 33" "Наконечник 1...10мл одноканальный (40796) к дозатору БЛЭК*" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Наконечник 0,5...5мл одноканальный (100796) к дозатору БЛЭК*" Кол-во: 5

"Позиция 35" "Герметизирующий набор для InLab 605 METTLER TOLEDO*" Кол-во: 1

"Позиция 36" "МЕМБРАНА ВЛАДИПОР МФАС-М-2 47мм" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Ловушка к аппарату АКОВ-10 для определения содержания воды в нефтепродуктах ГОСТ 1594-69" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Лапки металлические для 796атива ЩФР-ММ, длина 210мм, длина рабочей части63мм, материал-силумин." Кол-во: 19

"Позиция 39" "Кран 29/32 к бутыли Вульфа ГОСТ 25336-82" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Кондуктометр-солемер с датчик.ДП-3 МАРК*" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Датчик температуры Pt 100 для автоматического анализатора температуры вспышки CLA-4. Диапазон температур 0-400 оС ± 0,1. Производство Petrotest германия*" Кол-во: 1

"Позиция 42" "Колориметр портативный нитрат-ион HI 96728" Кол-во: 2

"Позиция 43" "Колориметр портативный фосфат-ион HI 96717" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Колориметр портативный нитрит-ион HI 96708" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Картридж модуля обрат.осмоса LC143*" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Измеритель влажности и темпер. ИВТМ-7М5*" Кол-во: 10

"Позиция 47" "Зажим пруж для резиновых трубок (МОРА) ГОСТ 28638-90" Кол-во: 12

"Позиция 48" "Ерш пробирочный (синт.щет.)" Кол-во: 6

"Позиция 49" "Ерш пробирочный" Кол-во: 10

"Позиция 50" "Ерш для колб нейлон, 110*450/450 мм" Кол-во: 14

"Позиция 51" "Дозатор одноканальный БЛЭК 1...10мл" Кол-во: 4

"Позиция 52" "Ванна для термостата Lauda до 150С*" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Бюретка I-3-2-50-0,1 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 50мл ценой деления 0,1мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 4

"Позиция 54" "Бюретка I-3-2-5-0,02 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,02мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 5

"Позиция 55" "Бюретка I-3-2-25-0,1 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 4

"Позиция 56" "Бюретка I-3-2-3-0,01 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,01мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 5

"Позиция 57" "Бюретка I-3-2-10-0,05 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Бюретка 1-1-1-10-0.05 (тефлоновый кран)" Кол-во: 6

"Позиция 59" "Бюретка 1-1-1-10-0.05 ГОСТ 29251-91" Кол-во: 2

"Позиция 60" "Банка стеклянная емкостью 2000 мл с навинчивающейся пластмассовойкрышкой (для отбора проб воды)" Кол-во: 38

"Позиция 61" "БАНКА С КРЫШКОЙ С ШИР.ГОРЛОМ ПЭ 500мл" Кол-во: 16

"Позиция 62" "Аккумулятор Крона 170 mAh 9V" Кол-во: 16

"Позиция 63" "Якорь для магнитной мешалки цилиндрический диаметром 6мм длиной 15мм из фторопласта ПЦ-04" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Якорь для магнитной мешалки 24мм ТУ 25-11.834-80" Кол-во: 5

"Позиция 65" "Чашка Петри ЧБН 90х15" Кол-во: 5

"Позиция 66" "Чашка фарфоровая выпарительная №5 номинальной вместимостью 250мл круглодонная сферическая ГОСТ 9147-80" Кол-во: 5

"Позиция 67" "Чашка выпарительная №4 ГОСТ 9147-83" Кол-во: 9

"Позиция 68" "Чашка выпарительная № 3 ГОСТ 9147-82" Кол-во: 3

"Позиция 69" "Чашка выпарительная № 2 ГОСТ 9147-81" Кол-во: 10

"Позиция 70" "Чашка выпарительная № 1 ГОСТ 9147-80" Кол-во: 27

"Позиция 71" "Цилиндр Снеллена-300 (чертеж А166.5.886.013 СК, цена деления 5 мм), калиброванный*" Кол-во: 12

"Позиция 72" "Цилиндр п/п 250мл мерный ГОСТ 1770-83" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Цилиндр мерный с носиком 3-100-2 ГОСТ 1770-82" Кол-во: 16

"Позиция 74" "Цилиндр мерный с носиком 1-250-2 ГОСТ 1770-81" Кол-во: 15

"Позиция 75" "Цилиндр лабораторный мерный 2-100-2 исполнения 2 с пришлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 15

"Позиция 76" "Цилиндр лабораторный мерный 1-500-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 3

"Позиция 77" "Цилиндр лабораторный мерный 1-25-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74" Кол-во: 11

"Позиция 78" "Цилиндр лабораторный мерный высокий 1-50-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл класса точности 2 из стекла 6-07705" Кол-во: 6

"Позиция 79" "Цилиндр лабораторный мерный высокий 1-100-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл класса точности 2 из стекла 6-07710" Кол-во: 11

"Позиция 80" "Цилиндр лабораторный мерный высокий 1-1000-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл класса точности 2 из стекла 6-07725" Кол-во: 5

"Позиция 81" "Цилиндр для ареометра Н=500" Кол-во: 3

"Позиция 82" "Фильтр тонкой очистки водорода для генератора водорода ГВЧ" Кол-во: 3

"Позиция 83" "Фильтр ионитовый к хроматографу "Кристалл 5000.2"*" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Термометр ТН-2 (0+300) ГОСТ 400-80" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Термометр лабораторный ТЛ-4 исполнение 4, предел измерения +100+155 C, цена деления 0,1 C, длина термометра 530мм, ртуть, ТЛ-4-4-(+100+155)-0,1-530 ТУ 25-2021.003-88" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Термометр лабораторный ТЛ-4 исполнение 2, предел измерения 0+55 C, цена деления 0,1 C, длина термометра 530мм, ртуть, ТЛ-4-2-(0+55)-0,1-530 ТУ 25-2021.003-88" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Термометр ТЛ-2-1-Б4 ГОСТ 28498-90" Кол-во: 2

"Позиция 88" "Термометр ТЛ-2-1-А4 ГОСТ 28498-90" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Термометр ТЛ-2 №3 0...+150 ГОСТ 13646-68" Кол-во: 4

"Позиция 90" "Термометр ТЛ №7 0+105 ГОСТ 13646-90" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Термометр для определения температуры при определении кинематической вязкости ТИН-10, исполнение-8, диапаз измер-(+38,6+41,4) C, цена деления-0,05, длина термометра-280 мм. ТИН-10-8-(+38,6+41,4)-0,05-280" Кол-во: 5

"Позиция 92" "Термометр для определения температуры при определении кинематической вязкости ТИН-10, исполнение-3, диапаз измер-(+48,6+51,4) C, цена деления-0,05, длина термометра-280 мм. ТИН-10-3-(+48,6+51,4)-0,05-280" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Термометр стеклянный ртутный с вложенной шкальной пластиной лабораторныйдля контрроля нефтепродуктов диапазоном измерений 18,6+21,4 С(исполнение 1) с ценой деления шкалы 0,05С" Кол-во: 3

"Позиция 94" "Термометр жидк.стекл.(-50+50)-0.5 ГОСТ28498-90" Кол-во: 8

"Позиция 95" "Термоконтейнер медицинский переносной ТМ-9*" Кол-во: 8

"Позиция 96" "Стекло часовое для исследования микропрепаратов диаметром 60мм толщиной 1,8мм из стекла Simax номер по каталогу 5-09910*" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Стаканчик для взвешивания (бюкс) СН-60/14 ТС" Кол-во: 21

"Позиция 98" "Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-34/12 (40х65) ТС ГОСТ 25336-82" Кол-во: 46

"Позиция 99" "Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-24/10 ГОСТ 25336-82" Кол-во: 12

"Позиция 100" "Стакан низкий Н-2-1000 со шкалой ТС" Кол-во: 3

"Позиция 101" "Стакан низкий 2000мл, синяя шкала ПП" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Стакан низкий 1000мл, синяя шкала ПП" Кол-во: 2

"Позиция 103" "СТАКАН Н-1-50 СО ШКАЛОЙ ТС" Кол-во: 10

"Позиция 104" "Стакан лабораторный низкий Н-1-25 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 7

"Позиция 105" "Стакан лабораторный Н-1-1000 ТХС" Кол-во: 4

"Позиция 106" "Стакан лабораторный №6 вместимостью 600мл фарфоровый" Кол-во: 4

"Позиция 107" "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-600 исполнения 1 с носиком вместимостью 600мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 14

"Позиция 108" "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-50 исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 18

"Позиция 109" "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-400 исполнения 1 с носиком вместимостью 400мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 6

"Позиция 110" "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-250 исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 16

"Позиция 111" "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-150 исполнения 1 с носиком вместимостью 150мл из термически стойкого стекла группы ТС" Кол-во: 35

"Позиция 112" "Стакан лабораторный высокий В-1-25 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 6

"Позиция 113" "Стакан в-1-2000 с шкалой ТС" Кол-во: 3

"Позиция 114" "Стакан высокий исполнения 1, вместимостью 10 мл с носиком, изтермостойкого стекла ТС с носиком, ГОСТ 25336-84" Кол-во: 13

"Позиция 115" "Спринцовка резиновая №1 тип А 30 с мягким наконечником" Кол-во: 22

"Позиция 116" "Спиртометр стеклянный АСП-1. диап.изм. (90-100%)" Кол-во: 1

"Позиция 117" "Спиртовка СЛ-2" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Лабораторное сито из нержавеющей стали диаметром 30 см с круглыми отверстиями, номинальный диаметр отверстий - 4,50 мм." Кол-во: 1

"Позиция 119" "Секундомер механический СОС пр-2Б-2-010 Агат противоударный ТУ 4921-26" Кол-во: 3

"Позиция 120" "ПРОБООТБОРНИК ЖИДКОСТЕЙ TELESCOP. В комплекте: телескопический 796ок 115-300 см, 165-450 см, черпак (наклонный стакан) из полипропилена объемом 1000, 2000 мл.*" Кол-во: 1

"Позиция 121" "Пробоотборник алюминиевый двухвентильный для отбора проб газов БДП12-2-9.8 диаметр 120мм вместимость 2л рабочее давление 9.8МПа 2 вентиляиз нерж.стали ВС-16 ТУ 14110916-03455343-2004*" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Пневмосопротивление регулируемое 214.5.150.019-02 исполнение УХЛ категории 4.2" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Пипетка серологическая стерильная 10 мл, цена деления 0,1мл, наружныйдиаметр 12мм, длина 295мм" Кол-во: 20

"Позиция 124" "Пипетка мора 2-2-25" Кол-во: 3

"Позиция 125" "Пипетка мора 2-2-2" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Пипетка мора 2-2-10" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Пипетка мора 2-2-1" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Пипетка МОРА 2-2 50 ГОСТ 29227-91" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Пипетка лабораторная 3-1-2-5-0,05 тип 3 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29228-91" Кол-во: 12

"Позиция 130" "Пипетка лабораторная 1-1-1-5-0,05 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 1 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29228-91" Кол-во: 10

"Позиция 131" "Пипетка лабораторная 5-2-2-5 тип 5 градуированная выдувная исполнения 2с расширением класса точности 2 вместимостью 5мл из термически стойкогостекла ГОСТ 29230-91" Кол-во: 10

"Позиция 132" "Натекатель Н-12 для бал. ПГС (правый), для регулирования расхода газовой среды и перекрытия газопроводов,конструкция натекателя выполнена из нержавеющей стали, сальниковое уплотнение - из фторопласта,седло выполнено из меди, покрытое никелем. свидете" Кол-во: 1

"Позиция 133" "Микроскоп бинокулярный 50-1350х, или микроскоп люминесцентный серии "Люмам" 50-1425х, или микроскоп стереоскопический (МБС) 3,5-88х" Кол-во: 1

"Позиция 134" "Микробюретка 5 ГОСТ 25336-82" Кол-во: 1

"Позиция 135" "Микробюретка 2 ГОСТ 29228-91" Кол-во: 1

"Позиция 136" "Мешалка магнитная с подогревом для перемешивания жидкостей с корпусом из полипропилена с якорем из феррита в оболочке из полипропилена размером 7х24мм максимальным перемешиваемым объемом 1000мл максимальной температурой поверхности нагревателя 120С д" Кол-во: 1

"Позиция 137" "Мензурка лаборатораня вместимостью 500мл из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 2

"Позиция 138" "Мензурка лаборатораня вместимостью 250мл из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 2

"Позиция 139" "Кювета оптическая W100 / OG /50 мм*" Кол-во: 1

"Позиция 140" "Кювета оптическая W100 / OG /20 мм*" Кол-во: 1

"Позиция 141" "Кювета оптическая W100 / OG /10 мм*" Кол-во: 3

"Позиция 142" "Кювета кварцевая к Флюорату К-10 ТУ 4321-001-20506233-94*" Кол-во: 17

"Позиция 143" "Кювета к спектрофотометру PСspectro 30 мм*" Кол-во: 3

"Позиция 144" "Кружка лабораторная №3 фарфоровая вместимостью 1000мл ГОСТ 9147-80" Кол-во: 3

"Позиция 145" "Кружка лабораторная №2 фарфоровая вместимостью 500мл ГОСТ 9147-80" Кол-во: 2

"Позиция 146" "Колонка хроматографическая стеклянная с внутренним диаметром 10мм идлиной 200мм с пришлифованной стеклянной пробкой." Кол-во: 15

"Позиция 147" "Колбонагреватель 1-местный д/колбы 1000мл ПЭ-4110М 2-15540" Кол-во: 1

"Позиция 148" "КОЛБА МЕРНАЯ 4а-100/110" Кол-во: 13

"Позиция 149" "Колба мерная 4-50-2 исполнения 4 с двумя отметками и пришлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 50

"Позиция 150" "Колба мерная 2а-50-2 исполнения 2а с одной отметкой и пластмассовой пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 35

"Позиция 151" "Колба мерная 2а-2000-2 исполнения 2а с одной отметкой и пластмассовой пробкой вместимостью 2000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 3

"Позиция 152" "Колба мерная 2-50-2" Кол-во: 70

"Позиция 153" "Колба мерная 2-200-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 200мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 2

"Позиция 154" "КОЛБА МЕРНАЯ 2-2000-2" Кол-во: 1

"Позиция 155" "Колба мерная 2-100-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 60

"Позиция 156" "Колба мерная 1-50-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 25

"Позиция 157" "Колба мерная 1-25-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 25мл класса точности 1 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 11

"Позиция 158" "Колба мерная 1-100-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 5

"Позиция 159" "Колба мерная 1-1000-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 1000мл класса точности 2 из термически стойкого стекла ГОСТ 1770-74" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Колба коническая Кн-3-250-34 исполнения 3 вместимостью 250мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически стойкого стекла ТУ 14307481.014-95" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Колба коническая Кн-2-250-34 исполнения 2 вместимостью 250мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 13

"Позиция 162" "Колба коническая Кн-1-50-29/32 исполнения 1 вместимостью 50мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 13

"Позиция 163" "Колба коническая Кн-1-250-29/32 исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ25336-82" Кол-во: 18

"Позиция 164" "Колба коническая Кн-1-2000-29/32 исполнения 1 вместимостью 2000мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 1

"Позиция 165" "Капельница с колпачком(Страшейна) 2-25 исполнения 2 вместимостью 25мл из химически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 3

"Позиция 166" "Ерш бутылочный синтет." Кол-во: 16

"Позиция 167" "Дефлегматор 300-19/26-29/32 высотой наколов 300 мм взаимозаменяемыми конусами муфты 19/26 и керна 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82" Кол-во: 5

"Позиция 168" "Втулка к хроматографу Кристалл 5000.2* Арт.8.220.272-01" Кол-во: 50

"Позиция 169" "Воронка лабораторная делительная ВД-1-500 исполнения 1 вместимостью 500мл из термически стойкого стекла" Кол-во: 5

"Позиция 170" "Воронка лабораторная делительная ВД-1-250 исполнения 1 вместимостью 250мл из термически стойкого стекла" Кол-во: 13

"Позиция 171" "Воронка лабораторная В-75-110 диаметром 75мм высотой 110мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 21

"Позиция 172" "Воронка лабораторная В-56-80 диаметром 56мм высотой 80мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 10

"Позиция 173" "Воронка лабораторная В-36-50 диаметром 36мм высотой 50мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 5

"Позиция 174" "Воронка лабораторная В-25-38 диаметром 25мм высотой 38мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 5

"Позиция 175" "Воронка лабораторная В-100-150 диаметром 100мм высотой 150мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 13

"Позиция 176" "Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 ТС 5-06440" Кол-во: 9

"Позиция 177" "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-4 диаметр 0,82мм (с поверкой) ГОСТ 10028-81" Кол-во: 3

"Позиция 178" "Вискозиметр ВПЖ-2 0,99 с поверкой ГОСТ 10028-81" Кол-во: 8

"Позиция 179" "Вискозиметр ВПЖ-2 0,56 ГОСТ 25336" Кол-во: 1

"Позиция 180" "Ареометр АОН-1 (набор из 19 796) ГОСТ 18481" Кол-во: 1

"Позиция 181" "Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 830-890 единицей измерения - 166/м3, ценой деления шкалы - 0,5 166/м3 ГОСТ 18481-81" Кол-во: 2

"Позиция 182" "Ареометр для нефти и нефтепродуктов других прозрачных и непрозрачных жидкостей BS 718 L50SP 0,850-0,900 длиной 335мм ценой деления 0, 0005мм погрешностью 0,0003 максимальным диаметром 27мм температура измеряемой среды IP=15 C" Кол-во: 2

"Позиция 183" "Стакан в-1-100 с шкалой ТС" Кол-во: 51

"Позиция 184" "Ерш д/пенициллиновых флак.(натур.щет)" Кол-во: 3

"Позиция 185" "Столик подъемный ПЭ-2410 малый" Кол-во: 2

"Позиция 186" "Стойки подкатные металлические на 3 баллона вместимостью 4 дм3, диаметрячеек 150 мм, для баллонов с ПГС" Кол-во: 3

"Позиция 187" "Стекло смотровое для мерников М2р-10" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Стекло предметное 76*26*2,0" Кол-во: 60