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    Главная / Торги / Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806550594

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039854/ТГЧайковск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 09:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Изменения в извещении

    Уведомление Срок подведения итогов 10.07.18.docx

    Решение УФАС

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-61-17

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sokolovas@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Закупки и тендеры Пермский Край

    Закупки и тендеры Бумага и картон

    Закупки и тендеры Изделия из резины прочие

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Закупки и тендеры Стекло прочее, включая технические изделия из стекла

    Закупки и тендеры Изделия огнеупорные

    Закупки и тендеры Изделия технические прочие из керамики

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Закупки и тендеры Приборы оптические и фотографическое оборудование

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое прочее

    Закупки и тендеры Оборудование подъемно-транспортное

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Мебель прочая

    Закупки и тендеры Изделия готовые, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Метлы и щетки

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 13:0021.06.2018 13:0021.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806550594Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2018 15:3010.07.2018 15:3010.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550594Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201810.07.2018 15:3010.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550594Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году

    Начальная цена

    1 955 155,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33.190

    Инструмент измерительный прочий

    23.19.23.110

    Посуда для лабораторных целей стеклянная

    22.19.20.112

    Изделия из резиновых смесей

    32.91.19.130

    Ерши

    27.90.40.190

    Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

    23.44.11.110

    Изделия лабораторного и химического назначения фарфоровые

    23.19.26.000

    Изделия из стекла, не включенные в другие группировки

    26.51.61.110

    Микроскопы (кроме микроскопов оптических)

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    22.19.20.120

    Резины вулканизированные, кроме твердой резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и профилей

    17.12.43.112

    Бумага фильтровальная лабораторная

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    26.51.52.110

    Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов

    26.51.82.190

    Комплектующие (запасные части), не включенные в другие группировки, не имеющие самостоятельных группировок

    20.30.22.170

    Герметики

    25.99.29.190

    Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

    31.09.11.120

    Стеллажи, стойки, вешалки металлические

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    23.44.12.110

    Изделия керамические лабораторного и химического назначения, кроме фарфоровых

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    25.93.15.120

    Электроды с покрытием

    20.59.52.194

    Реактивы химические общелабораторного назначения

    26.51.52.130

    Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    22.19

    Производство прочих резиновых изделий

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    23.19

    Производство и обработка прочих стеклянных изделий, включая технические изделия из стекла

    23.19.5

    Производство посуды для лабораторных, фармацевтических и гигиенических целей из стекла; производство ампул и прочих изделий из медицинского стекла

    23.20

    Производство огнеупорных изделий

    23.44

    Производство прочих технических керамических изделий

    25.93

    Производство изделий из проволоки, цепей и пружин

    26.5

    Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; производство часов

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    26.7

    Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    28.22

    Производство подъемно-транспортного оборудования

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    31.09

    Производство прочей мебели

    32.9

    Производство изделий, не включенных в другие группировки

    32.91

    Производство метел и щеток

    46.12

    Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами

    46.12.3

    Деятельность агентов по оптовой торговле промышленными и техническими химическими веществами, удобрениями и агрохимикатами

    Документация лота

    Решение УФАС

    07.08.2018

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Индикатор давления для ОП M 8"

    Кол-во: 650

    "Позиция 2"

    "Индикатор давления для ОП M 10"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Герметизирующий набор для InLab 605 METTLER TOLEDO*"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Электрод ЭВЛ-1МЗ.1 для анализатора Эксперт-001-2*"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Электрод вспомогательный лабораторный хлорсеребряный кварцевое волокно впаянное в стекло ЭВЛ-1М3.1 код разъема К80.4 длина кабеля 80см ТУ 25.05.2181-77"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Электрод лабораторный стеклянный измерительный ЭСЛ-43-07 диапазон измерений 0-12pH сопротивление 10-90МОм ТУ 25.05.2234-77"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Эксикатор 2-250 исполнения 2 без крана диаметром корпуса 250мм из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Щипцы тигельные ГОСТ2678-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "796атив лабораторный ШЛ-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "796атив для 6-ти цилиндрических делительных воронок 250 мл, материал: полипропилен, габаритные размеры, мм: 220х220х425 ПЭ-2930 ТУ 3614-001-23050963-97"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Холодильник ХШ-1-400 29/32-14/23"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Фильтры МФАС-ОС-2 (0,45 мкм), ,200 796. в упаковке ТУ 6-55-221-1029-89"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Узел мембран.М201(ВР23.02.200)К МАРК-201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Трубка мед.силикон. 8х2мм, 1 метр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Трубка TX-U исп.2, L=150мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Тигель высокий №6 ФФ ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Стекло покровное из стекла марки М4, размеры 21*31*0,45мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 18"

    "Прибор ВТИ для окисления нефтяных масел по ГОСТ 981 из молибденового стекла с пришлифованными пробками. ГОСТ 981, чертеж 1. *"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Склянка кислородная БПК-250"

    Кол-во: 13

    "Позиция 20"

    "Скальпель остроконечный 150х40мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Пробоотборник для отбора проб природных и сточных вод из колодцев и водоемов природного и искусственного происхождения с глубины от0,4м до 3м из фторопласта-4 с тросом капроновым диаметром 6мм высотой 340мм диаметром 100мм объемом отбираемой пробы 1л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Пробка массивная ПМ1-КШ29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Пробка массивная ПМ1-КШ14/23 из термически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 16

    "Позиция 24"

    "Пробка массивная стеклянная ПМ1-КШ14/23 из стекла группы ТС, ТУ 4325-002-07609129-99"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "Пробирка лабораторная П2-16-150 типа П2 цилиндрическая диаметром 16ммвысотой 150мм из химически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Пробирка П1-16-150 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Пробирка лабораторная мерная исполнения 4 вместимостью 120мл свзаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 10

    "Позиция 28"

    "Пробирка лабораторная мерная П-2-25-14/23 исполнения 2 вместимостью 25мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Пробирка лабораторная мерная П-2-15-14/23 исполнения 2 вместимостью 15мл с взаимозаменяемым конусом 14/23 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 15

    "Позиция 30"

    "Подставка для пипеток разборная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Переход П1-1-29/32-14/23 типа П1 (с одной горловиной) исполнения 1 с взаимозаменяемыми конусами керна 29/32 и муфты 14/23 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Палочка стеклянная d=5 1, L=220"

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Наконечник 1...10мл одноканальный (40796) к дозатору БЛЭК*"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Наконечник 0,5...5мл одноканальный (100796) к дозатору БЛЭК*"

    Кол-во: 5

    "Позиция 35"

    "Герметизирующий набор для InLab 605 METTLER TOLEDO*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "МЕМБРАНА ВЛАДИПОР МФАС-М-2 47мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Ловушка к аппарату АКОВ-10 для определения содержания воды в нефтепродуктах ГОСТ 1594-69"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Лапки металлические для 796атива ЩФР-ММ, длина 210мм, длина рабочей части63мм, материал-силумин."

    Кол-во: 19

    "Позиция 39"

    "Кран 29/32 к бутыли Вульфа ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Кондуктометр-солемер с датчик.ДП-3 МАРК*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Датчик температуры Pt 100 для автоматического анализатора температуры вспышки CLA-4. Диапазон температур 0-400 оС ± 0,1. Производство Petrotest германия*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Колориметр портативный нитрат-ион HI 96728"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Колориметр портативный фосфат-ион HI 96717"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Колориметр портативный нитрит-ион HI 96708"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Картридж модуля обрат.осмоса LC143*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Измеритель влажности и темпер. ИВТМ-7М5*"

    Кол-во: 10

    "Позиция 47"

    "Зажим пруж для резиновых трубок (МОРА) ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "Ерш пробирочный (синт.щет.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 49"

    "Ерш пробирочный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Ерш для колб нейлон, 110*450/450 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 51"

    "Дозатор одноканальный БЛЭК 1...10мл"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Ванна для термостата Lauda до 150С*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Бюретка I-3-2-50-0,1 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 50мл ценой деления 0,1мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Бюретка I-3-2-5-0,02 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,02мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 5

    "Позиция 55"

    "Бюретка I-3-2-25-0,1 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 25мл ценой деления 0,1мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 4

    "Позиция 56"

    "Бюретка I-3-2-3-0,01 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 2мл ценой деления 0,01мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Бюретка I-3-2-10-0,05 типа I без установленного времени ожидания исполнения 3 без крана класса точности 2 вместимостью 10мл ценой деления 0,05мл из термически стойкого стекла ГОСТ 29252-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Бюретка 1-1-1-10-0.05 (тефлоновый кран)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 59"

    "Бюретка 1-1-1-10-0.05 ГОСТ 29251-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Банка стеклянная емкостью 2000 мл с навинчивающейся пластмассовойкрышкой (для отбора проб воды)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 61"

    "БАНКА С КРЫШКОЙ С ШИР.ГОРЛОМ ПЭ 500мл"

    Кол-во: 16

    "Позиция 62"

    "Аккумулятор Крона 170 mAh 9V"

    Кол-во: 16

    "Позиция 63"

    "Якорь для магнитной мешалки цилиндрический диаметром 6мм длиной 15мм из фторопласта ПЦ-04"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Якорь для магнитной мешалки 24мм ТУ 25-11.834-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Чашка Петри ЧБН 90х15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 66"

    "Чашка фарфоровая выпарительная №5 номинальной вместимостью 250мл круглодонная сферическая ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 5

    "Позиция 67"

    "Чашка выпарительная №4 ГОСТ 9147-83"

    Кол-во: 9

    "Позиция 68"

    "Чашка выпарительная № 3 ГОСТ 9147-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "Чашка выпарительная № 2 ГОСТ 9147-81"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Чашка выпарительная № 1 ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 27

    "Позиция 71"

    "Цилиндр Снеллена-300 (чертеж А166.5.886.013 СК, цена деления 5 мм), калиброванный*"

    Кол-во: 12

    "Позиция 72"

    "Цилиндр п/п 250мл мерный ГОСТ 1770-83"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Цилиндр мерный с носиком 3-100-2 ГОСТ 1770-82"

    Кол-во: 16

    "Позиция 74"

    "Цилиндр мерный с носиком 1-250-2 ГОСТ 1770-81"

    Кол-во: 15

    "Позиция 75"

    "Цилиндр лабораторный мерный 2-100-2 исполнения 2 с пришлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 15

    "Позиция 76"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-500-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 500мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Цилиндр лабораторный мерный 1-25-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл класса точности 2 ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 11

    "Позиция 78"

    "Цилиндр лабораторный мерный высокий 1-50-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл класса точности 2 из стекла 6-07705"

    Кол-во: 6

    "Позиция 79"

    "Цилиндр лабораторный мерный высокий 1-100-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 100мл класса точности 2 из стекла 6-07710"

    Кол-во: 11

    "Позиция 80"

    "Цилиндр лабораторный мерный высокий 1-1000-2 исполнения 1 с носиком вместимостью 1000мл класса точности 2 из стекла 6-07725"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Цилиндр для ареометра Н=500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Фильтр тонкой очистки водорода для генератора водорода ГВЧ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Фильтр ионитовый к хроматографу "Кристалл 5000.2"*"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Термометр ТН-2 (0+300) ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Термометр лабораторный ТЛ-4 исполнение 4, предел измерения +100+155 C, цена деления 0,1 C, длина термометра 530мм, ртуть, ТЛ-4-4-(+100+155)-0,1-530 ТУ 25-2021.003-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Термометр лабораторный ТЛ-4 исполнение 2, предел измерения 0+55 C, цена деления 0,1 C, длина термометра 530мм, ртуть, ТЛ-4-2-(0+55)-0,1-530 ТУ 25-2021.003-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Термометр ТЛ-2-1-Б4 ГОСТ 28498-90"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Термометр ТЛ-2-1-А4 ГОСТ 28498-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Термометр ТЛ-2 №3 0...+150 ГОСТ 13646-68"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Термометр ТЛ №7 0+105 ГОСТ 13646-90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Термометр для определения температуры при определении кинематической вязкости ТИН-10, исполнение-8, диапаз измер-(+38,6+41,4) C, цена деления-0,05, длина термометра-280 мм. ТИН-10-8-(+38,6+41,4)-0,05-280"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Термометр для определения температуры при определении кинематической вязкости ТИН-10, исполнение-3, диапаз измер-(+48,6+51,4) C, цена деления-0,05, длина термометра-280 мм. ТИН-10-3-(+48,6+51,4)-0,05-280"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Термометр стеклянный ртутный с вложенной шкальной пластиной лабораторныйдля контрроля нефтепродуктов диапазоном измерений 18,6+21,4 С(исполнение 1) с ценой деления шкалы 0,05С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Термометр жидк.стекл.(-50+50)-0.5 ГОСТ28498-90"

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "Термоконтейнер медицинский переносной ТМ-9*"

    Кол-во: 8

    "Позиция 96"

    "Стекло часовое для исследования микропрепаратов диаметром 60мм толщиной 1,8мм из стекла Simax номер по каталогу 5-09910*"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Стаканчик для взвешивания (бюкс) СН-60/14 ТС"

    Кол-во: 21

    "Позиция 98"

    "Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-34/12 (40х65) ТС ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 46

    "Позиция 99"

    "Стаканчик для взвешивания (бюкс) СВ-24/10 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "Стакан низкий Н-2-1000 со шкалой ТС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Стакан низкий 2000мл, синяя шкала ПП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Стакан низкий 1000мл, синяя шкала ПП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "СТАКАН Н-1-50 СО ШКАЛОЙ ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 104"

    "Стакан лабораторный низкий Н-1-25 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 7

    "Позиция 105"

    "Стакан лабораторный Н-1-1000 ТХС"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Стакан лабораторный №6 вместимостью 600мл фарфоровый"

    Кол-во: 4

    "Позиция 107"

    "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-600 исполнения 1 с носиком вместимостью 600мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 14

    "Позиция 108"

    "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-50 исполнения 1 с носиком вместимостью 50мл из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 18

    "Позиция 109"

    "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-400 исполнения 1 с носиком вместимостью 400мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-250 исполнения 1 с носиком вместимостью 250мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 16

    "Позиция 111"

    "Стакан лабораторный высокий со шкалой В-1-150 исполнения 1 с носиком вместимостью 150мл из термически стойкого стекла группы ТС"

    Кол-во: 35

    "Позиция 112"

    "Стакан лабораторный высокий В-1-25 исполнения 1 с носиком вместимостью 25мл из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Стакан в-1-2000 с шкалой ТС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 114"

    "Стакан высокий исполнения 1, вместимостью 10 мл с носиком, изтермостойкого стекла ТС с носиком, ГОСТ 25336-84"

    Кол-во: 13

    "Позиция 115"

    "Спринцовка резиновая №1 тип А 30 с мягким наконечником"

    Кол-во: 22

    "Позиция 116"

    "Спиртометр стеклянный АСП-1. диап.изм. (90-100%)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Спиртовка СЛ-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Лабораторное сито из нержавеющей стали диаметром 30 см с круглыми отверстиями, номинальный диаметр отверстий - 4,50 мм."

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Секундомер механический СОС пр-2Б-2-010 Агат противоударный ТУ 4921-26"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "ПРОБООТБОРНИК ЖИДКОСТЕЙ TELESCOP. В комплекте: телескопический 796ок 115-300 см, 165-450 см, черпак (наклонный стакан) из полипропилена объемом 1000, 2000 мл.*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Пробоотборник алюминиевый двухвентильный для отбора проб газов БДП12-2-9.8 диаметр 120мм вместимость 2л рабочее давление 9.8МПа 2 вентиляиз нерж.стали ВС-16 ТУ 14110916-03455343-2004*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Пневмосопротивление регулируемое 214.5.150.019-02 исполнение УХЛ категории 4.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Пипетка серологическая стерильная 10 мл, цена деления 0,1мл, наружныйдиаметр 12мм, длина 295мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 124"

    "Пипетка мора 2-2-25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 125"

    "Пипетка мора 2-2-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Пипетка мора 2-2-10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Пипетка мора 2-2-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Пипетка МОРА 2-2 50 ГОСТ 29227-91"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Пипетка лабораторная 3-1-2-5-0,05 тип 3 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 2 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29228-91"

    Кол-во: 12

    "Позиция 130"

    "Пипетка лабораторная 1-1-1-5-0,05 тип 1 градуированная без установленного времени ожидания исполнения 1 прямая без запасного резервуара класса точности 1 вместимостью 5мл ценой деления 0,05мл из химически стойкого стекла ГОСТ 29228-91"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Пипетка лабораторная 5-2-2-5 тип 5 градуированная выдувная исполнения 2с расширением класса точности 2 вместимостью 5мл из термически стойкогостекла ГОСТ 29230-91"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Натекатель Н-12 для бал. ПГС (правый), для регулирования расхода газовой среды и перекрытия газопроводов,конструкция натекателя выполнена из нержавеющей стали, сальниковое уплотнение - из фторопласта,седло выполнено из меди, покрытое никелем. свидете"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Микроскоп бинокулярный 50-1350х, или микроскоп люминесцентный серии "Люмам" 50-1425х, или микроскоп стереоскопический (МБС) 3,5-88х"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Микробюретка 5 ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Микробюретка 2 ГОСТ 29228-91"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Мешалка магнитная с подогревом для перемешивания жидкостей с корпусом из полипропилена с якорем из феррита в оболочке из полипропилена размером 7х24мм максимальным перемешиваемым объемом 1000мл максимальной температурой поверхности нагревателя 120С д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Мензурка лаборатораня вместимостью 500мл из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Мензурка лаборатораня вместимостью 250мл из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Кювета оптическая W100 / OG /50 мм*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Кювета оптическая W100 / OG /20 мм*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "Кювета оптическая W100 / OG /10 мм*"

    Кол-во: 3

    "Позиция 142"

    "Кювета кварцевая к Флюорату К-10 ТУ 4321-001-20506233-94*"

    Кол-во: 17

    "Позиция 143"

    "Кювета к спектрофотометру PСspectro 30 мм*"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Кружка лабораторная №3 фарфоровая вместимостью 1000мл ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Кружка лабораторная №2 фарфоровая вместимостью 500мл ГОСТ 9147-80"

    Кол-во: 2

    "Позиция 146"

    "Колонка хроматографическая стеклянная с внутренним диаметром 10мм идлиной 200мм с пришлифованной стеклянной пробкой."

    Кол-во: 15

    "Позиция 147"

    "Колбонагреватель 1-местный д/колбы 1000мл ПЭ-4110М 2-15540"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "КОЛБА МЕРНАЯ 4а-100/110"

    Кол-во: 13

    "Позиция 149"

    "Колба мерная 4-50-2 исполнения 4 с двумя отметками и пришлифованной пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 50

    "Позиция 150"

    "Колба мерная 2а-50-2 исполнения 2а с одной отметкой и пластмассовой пробкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 35

    "Позиция 151"

    "Колба мерная 2а-2000-2 исполнения 2а с одной отметкой и пластмассовой пробкой вместимостью 2000мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Колба мерная 2-50-2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 153"

    "Колба мерная 2-200-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 200мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "КОЛБА МЕРНАЯ 2-2000-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Колба мерная 2-100-2 исполнения 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 60

    "Позиция 156"

    "Колба мерная 1-50-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 50мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 25

    "Позиция 157"

    "Колба мерная 1-25-1 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 25мл класса точности 1 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 11

    "Позиция 158"

    "Колба мерная 1-100-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 100мл класса точности 2 из химически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Колба мерная 1-1000-2 исполнения 1 с одной отметкой вместимостью 1000мл класса точности 2 из термически стойкого стекла ГОСТ 1770-74"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Колба коническая Кн-3-250-34 исполнения 3 вместимостью 250мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически стойкого стекла ТУ 14307481.014-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Колба коническая Кн-2-250-34 исполнения 2 вместимостью 250мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 34мм из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 13

    "Позиция 162"

    "Колба коническая Кн-1-50-29/32 исполнения 1 вместимостью 50мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 13

    "Позиция 163"

    "Колба коническая Кн-1-250-29/32 исполнения 1 вместимостью 250мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ25336-82"

    Кол-во: 18

    "Позиция 164"

    "Колба коническая Кн-1-2000-29/32 исполнения 1 вместимостью 2000мл с взаимозаменяемым конусом 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 165"

    "Капельница с колпачком(Страшейна) 2-25 исполнения 2 вместимостью 25мл из химически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Ерш бутылочный синтет."

    Кол-во: 16

    "Позиция 167"

    "Дефлегматор 300-19/26-29/32 высотой наколов 300 мм взаимозаменяемыми конусами муфты 19/26 и керна 29/32 из термически стойкого стекла ГОСТ 25336-82"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Втулка к хроматографу Кристалл 5000.2* Арт.8.220.272-01"

    Кол-во: 50

    "Позиция 169"

    "Воронка лабораторная делительная ВД-1-500 исполнения 1 вместимостью 500мл из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 170"

    "Воронка лабораторная делительная ВД-1-250 исполнения 1 вместимостью 250мл из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 13

    "Позиция 171"

    "Воронка лабораторная В-75-110 диаметром 75мм высотой 110мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 21

    "Позиция 172"

    "Воронка лабораторная В-56-80 диаметром 56мм высотой 80мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Воронка лабораторная В-36-50 диаметром 36мм высотой 50мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 174"

    "Воронка лабораторная В-25-38 диаметром 25мм высотой 38мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 5

    "Позиция 175"

    "Воронка лабораторная В-100-150 диаметром 100мм высотой 150мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 13

    "Позиция 176"

    "Воронка делительная грушевидная ВД-3-250 ТС 5-06440"

    Кол-во: 9

    "Позиция 177"

    "Вискозиметр капиллярный ВПЖ-4 диаметр 0,82мм (с поверкой) ГОСТ 10028-81"

    Кол-во: 3

    "Позиция 178"

    "Вискозиметр ВПЖ-2 0,99 с поверкой ГОСТ 10028-81"

    Кол-во: 8

    "Позиция 179"

    "Вискозиметр ВПЖ-2 0,56 ГОСТ 25336"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "Ареометр АОН-1 (набор из 19 796) ГОСТ 18481"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "Ареометр для нефти с термометром АНТ-1 830-890 единицей измерения - 166/м3, ценой деления шкалы - 0,5 166/м3 ГОСТ 18481-81"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Ареометр для нефти и нефтепродуктов других прозрачных и непрозрачных жидкостей BS 718 L50SP 0,850-0,900 длиной 335мм ценой деления 0, 0005мм погрешностью 0,0003 максимальным диаметром 27мм температура измеряемой среды IP=15 C"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Стакан в-1-100 с шкалой ТС"

    Кол-во: 51

    "Позиция 184"

    "Ерш д/пенициллиновых флак.(натур.щет)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 185"

    "Столик подъемный ПЭ-2410 малый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 186"

    "Стойки подкатные металлические на 3 баллона вместимостью 4 дм3, диаметрячеек 150 мм, для баллонов с ПГС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Стекло смотровое для мерников М2р-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Стекло предметное 76*26*2,0"

    Кол-во: 60

    "Позиция 189"

    "Цилиндр мерный с носиком 1-10-2"

    Кол-во: 4

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