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Номер извещения
31806550594
Уникальный номер закупки
18/4.3/0039854/ТГЧайковск
Наименование закупки
Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 09:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-61-17
Факс
{}
Адрес электронной почты
sokolovas@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Пермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и промышленными химическими веществами за вознаграждение или на договорной основе
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Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 12:00 GMT +321.06.2018 12:0021.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550594Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 13:0021.06.2018 13:0021.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806550594Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Подведение итогов не позднее
10.07.2018 15:3010.07.2018 15:3010.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550594Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
10.07.201810.07.2018 15:3010.07.2018 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550594Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 годуПермский край, г. Чайковский, Приморский бульвар, 30
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторной посуды и оборудования для химических лабораторий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году
Начальная цена
1 955 155,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
26.51.33.190
23.19.23.110
22.19.20.112
32.91.19.130
27.90.40.190
23.44.11.110
23.19.26.000
26.51.61.110
22.29.29.000
22.19.20.120
17.12.43.112
26.51.70.190
26.51.52.110
26.51.82.190
20.30.22.170
25.99.29.190
31.09.11.120
28.99.39.190
23.44.12.110
32.99.59.000
25.93.15.120
20.59.52.194
26.51.52.130
17.12
22.19
22.29
23.19
23.19.5
23.20
23.44
25.93
26.5
26.51
26.7
27.90
28.22
28.29
31.09
32.9
32.91
46.12
46.12.3
Документация лота
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