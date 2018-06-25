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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550522Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"г. Москва, ул. Наметкина, д.16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806550522

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039389/ГСвязь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение к Форме 1 Расчет цены заявки Таблица 1.xlsx

    Таблица А Номенклатура товара оборудование связи.xlsx

    Приложение 2 - Техническая часть.docx

    Приложение 3 - Методика оценки.docx

    Приложение 1 - Проект договора.docx

    Документация 030-2018 СМСП с банк.сопровождением.docx

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Юридический адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-35-70

    Факс

    +7 495 428-40-20

    Адрес электронной почты

    k.maksimov@svyaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Константин Павлович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.06.2018 11:00 GMT +325.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550522Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"г. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Дата и время вскрытия заявок

    25.06.2018 13:0025.06.2018 13:0025.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806550522Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"г. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Подведение итогов не позднее

    05.07.2018 12:0005.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550522Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"г. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.07.201805.07.2018 12:0005.07.2018 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550522Подведение итогов не позднее Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"г. Москва, ул. Наметкина, д.16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи для нужд ООО "Газпром связь"

    Начальная цена

    13 785 176,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром телеком"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"

    Адрес местонахождения

    117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер HP Proliant DL360p Gen8 E5-2630 Rack(1U) в составе: процессор Xeon6C 2.3GHz(15Mb) -2 шт.; оперативная память 4GbR1D(LV) -12 шт.; контроллер RAID массивов P420iFBWC(1Gb/RAID 0/1/1+0/5/5+0) -1 шт.; жесткий диск 300Gb SAS 10K HDD(8)SFF -4 шт.; бе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сервер RackNode RN1-C612-8 1U Intel Xeon E5-2600v4/E5-1600v4 19" Rackmount 1хLGA2011-3 /8хDDR4-2133 ECC /8х2.5" HDD HotPlug Intel RSTe SW RAID 0,1,5,10 /VGA /2хGbE /1xPCIe /IPMI 2.0 KVM-over-LAN /в стойку 19" 1U, 460W, рельсы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Коммутатор Huawei S5720-56C-PWR-EI-AC сетевой на 48 портов Ethernet 10/100/1000 Мб/с и до 6 портов 10G Ethernet, возможность сборки в стек, SDRAM 2 ГБ, Флэш-память 340 МБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Переключатель KVM ATEN KH1516A-AX-G высокоплотный с кабельной системой Cat 5. в составе: KVM переключатеь KH1516A -2шт; Кабель-адаптер KA9570 -32шт; Кабель 2L-1701 -2шт."

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Модуль инверторный Штиль в составе: инвертор PS 48-60/2000K -3шт, каркас модульный PS 2000K -1шт ГБРА.430434.001 ТУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Мультиплексор многофункциональный ENE-04 в составе: Крейт ENE-04 (19") КУНИ.466535.049-01 -1 шт.; Модуль SC-CLK КУНИ.469435.029 -1 шт.; Модуль SFA (БП) КУНИ.436121.004 -1шт.; Модуль 2M (4 потока Е1) КУНИ.469435.004 -1 шт.; Модуль 4W VF (каналы ТЧ) КУ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Шкаф телекоммуникационный серверный напольный ШТК-С-45.8.10-44АА 45U (800х1000) дверь перфорированная 2 шт. артикул 30144547001 В комплекте с ножки опорные, артикул М-10, код 46082338300 -1 кмп; модуль вентиляторный потолочный (170х425), 3 вентилятор"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Коммутатор матричный Crestron серии DM-MD в составе: шасси матричного коммутатора DM-MD16X16-RPS -1шт, входная плата DMC-C -1шт, входная плата DMC-HD -1шт, выходная плата DMCO-5333 -1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Корпус Extron PowerCage 1600 enclosure для волоконно-оптических и витой пары расширителей, 3U, 16-Slot Frame"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Маршрутизатор Huawei AR1220E 2GE COMBO, 8GE LAN, 2 USB, 2 SIC"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Коммутатор Cisco WS-C3850-24P-E"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Сервер видеозаписи VRSS5000-18 Media Suite Appliance Edition (2U Server)-Records 18 SIP/H323 calls, up to 9 can be streamed live. Includes self-service recording, UGC, VCM portal and up to 500 (live/VOD) streams. Reqs Impl. & Maintenance."

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Маршрутизатор Huawei NE20E-S2E Basic Configuration CR2P2EBASA10"

    Кол-во: 2

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