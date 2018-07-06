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Номер извещения
31806550433
Уникальный номер закупки
18/2.1/0031880/Ггеотех
Наименование закупки
Экспертиза комплекта документов на получение лицензии Ростехнадзора на право проектирования стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 09:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
tender@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Наталия Валентиновна
Место рассмотрения предложений
г.Москва
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Экспертиза комплекта документов на получение лицензии Ростехнадзора на право проектирования стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.07.2018 12:00 GMT +306.07.2018 12:0006.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550433Дата и время окончания срока приема заявок Экспертиза комплекта документов на получение лицензии Ростехнадзора на право проектирования стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов»г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.07.2018 14:0006.07.2018 14:0006.07.2018 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806550433Дата и время вскрытия заявок Экспертиза комплекта документов на получение лицензии Ростехнадзора на право проектирования стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов»г.Москва
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 17:0013.07.2018 17:0013.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550433Подведение итогов не позднее Экспертиза комплекта документов на получение лицензии Ростехнадзора на право проектирования стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов»г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.07.201813.07.2018 17:0013.07.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550433Подведение итогов не позднее Экспертиза комплекта документов на получение лицензии Ростехнадзора на право проектирования стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов»г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Экспертиза комплекта документов на получение лицензии Ростехнадзора на право проектирования стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов»
Начальная цена
294 999,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
74.90.15
74.90.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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