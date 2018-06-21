Поставка ручного инструмента (0039/18/4.3/0031089/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Рулетка 10м с лотом ГОСТ 7502-98" Кол-во: 9

"Позиция 2" "Круг шлифовальный 125х6х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-025-47512747-2014" Кол-во: 682

"Позиция 3" "Круг шлифовальный 180х6х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-025-47512747-2014" Кол-во: 182

"Позиция 4" "Круг отрезной 125х2,5х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 1520

"Позиция 5" "Круг отрезной 180х3х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 515

"Позиция 6" "Круг отрезной 180х2х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 1465

"Позиция 7" "Круг отрезной (по металлу) 41 125х1,6х23мм 14А 63-Н BF М 80м/с. ГОСТ 21963-2002" Кол-во: 900

"Позиция 8" "Круг отрезной 230х3х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 1440

"Позиция 9" "Шлифшкурка тканевая водостойкая О2 800х30 УГ 14А 50-Н СФЖ (Р36) ГОСТ 13344-79" Кол-во: 66

"Позиция 10" "Шкурка шлифовальная тканевая 775х30 14А 16Н СФЖ КК19XW ГОСТ 5009-82" Кол-во: 271

"Позиция 11" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 41 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 46 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 65 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 14" "Набор комбинированных гаечных ключей из 25 предметов 6-32мм ГОСТ 2838-80 ГОСТ 25605-83" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Набор ключей гаечных комбинированных КГК-9, 9 предметов (8-22 мм) в полиэтиленовой упаковке СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 33

"Позиция 16" "Набор шоферского инструмента Спецгаз-4. Состав: головки сменные 6-гранные твердостью не менее 42 HRC с хром-никелевым покрытием 9мкм (S=10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32), ключ с присоединительным квадратом 300мм, ключ трещо" Кол-во: 9

"Позиция 17" "Набор угловых шестигранников 3-14мм, 8 предметов в мягком чехле. Ключи с 7812-0372 по 7812-0379 Х9 ГОСТ 11737-93" Кол-во: 16

"Позиция 18" "Молоток ВБ слесарный в искробезопасном исполнении с квадратным бойком тип 2 1,0кг с рукояткой исполнения 1.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 19" "Молоток ВБ слесарный в искробезопасном исполнении с квадратным бойком тип 2 0,8кг с рукояткой исполнения 1.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 20" "Кувалда искробезопасная 1,8 кг СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 21" "Кувалда искробезопасная 4,5кг СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 22" "Кувалда искробезопасная 2,3 кг СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Кувалда искробезопасная 3,6кг СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 24" "Тиски слесарные поворотные Т-150 ТУ З926-022-0224633-95" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Тиски слесарные тип 1 исполнения 1 с шириной губок 200мм с корпусными деталями из стали №67134 ТУ 3928-027-57887514-09" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Рулетка измерительная Р3У3П-длиной 3м,из углеродистой стали, кл. точности 3, с прямоугольным торцем на вытяжном конце ленты ГОСТ 7502-98" Кол-во: 21

"Позиция 27" "Рулетка измерительная Р5У3К-длиной 5м,из углеродистой стали, кл. точности 3, с кольцом на вытяжном конце ленты ГОСТ 7502-98" Кол-во: 27

"Позиция 28" "Труборез роликовый ручной ТР-60 17-60мм" Кол-во: 5

"Позиция 29" "Штангенциркуль электронный ШЦЦ-I-150-0,01, с ценой деления 0,01 мм, 0-150 мм, ГОСТ 166-89" Кол-во: 16

"Позиция 30" "Набор клейм буквенных ГОСТ 25726-83" Кол-во: 4

"Позиция 31" "Щетка дисковая из проволоки стальной прямой 165 х 22 х 33мм ТУ 3918-001-23609732-2006" Кол-во: 127

"Позиция 32" "Заклепочник Зубр Мастер-360 поворотный 0-360 градусов, усиленный для алюминиевых и стальных заклепок 2,4-3,2-4-4,8мм, артикул 31195" Кол-во: 16

"Позиция 33" "Набор слесарного инструмента Сантехника в дипломате №.5 производства ОАО Металлист 25 предметов (Три трубных рычажных ключа КТР)" Кол-во: 20

"Позиция 34" "Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР мощность 900Вт 1050об/мин система крепления инструмента Sds-Plus энергия удара 3,3Дж 220В/50Гц количество режимов работы сверление, бурение, долбление, вес 3кг" Кол-во: 11

"Позиция 35" "Машина шлифовальная угловая интерскол УШМ-230/2600М, мощность 2600 Вт, частота вращения 6500 об/мин, диаметр диска 230 мм, вес 6.7 кг. Каталожный номер УШМ-230/2600М. Артикул 5379" Кол-во: 2

"Позиция 36" "Дрель аккумуляторная Интескол ДА-14,4ЭР 2акк." Кол-во: 7

"Позиция 37" "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-8, 8 предметов (8-22мм), в полиэтиленовой упаковке, № 28449. ТУ 3926-001-57887514-2002" Кол-во: 10

"Позиция 38" "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-5, 5 предметов (22-36мм), в полиэтиленовой упаковке, № 28448. ТУ 3926-001-57887514-2002" Кол-во: 6

"Позиция 39" "Стусло поворотное 600мм для точной резки деревянных изделий под разными углами ПРОФИ" Кол-во: 9

"Позиция 40" "Тиски слесарные поворотные стальные ТСС-140 ширина губок 140 мм, ход губок 160 мм ГОСТ 4045-75" Кол-во: 6

"Позиция 41" "Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14,4Л3 аккумуляторная, 1400 об/мин, 1,5 Ач Li-ion, 14,4 В, 6х60 мм ТУ 22-166-05-86" Кол-во: 8

"Позиция 42" "Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР2 мощность 720 Вт, напряжение питания 220 В, частота вращения на холостом ходу 1240 об/мин ТУ 483331-003-13386627-2008" Кол-во: 6

"Позиция 43" "Станок заточная(точило) Корвет Эксперт-492 мощность 250Вт скорость вращения круга 2000-2850об/мин круг 150х20х32мм артикул 20492 ТУ 4833-015-44744687-2005" Кол-во: 7

"Позиция 44" "Набор изолированного инструмента НИИ-01 (КВТ) ГОСТ 11516-94" Кол-во: 9

"Позиция 45" "Набор изолированных отверток НИО-06(КВТ),6шт,для работы под напряжением до 1000В,состав:отвертка шлиц 3х75мм,отвертка шлиц 4х100мм,отвертка шлиц 5,5х125мм,отвертка PH1х100 крест,отвертка PH2х100 крест,индикаторная отвертка шлиц.Анатомическая двухкомп" Кол-во: 36

"Позиция 46" "Набор инструментов телефониста НИТ артикул 01609 ТУ 3926-021-127191850-2007" Кол-во: 3

"Позиция 47" "Нутромер микрометрический диапазон измерений, мм 75-600, цена деления, мм 0,001 НМ 600 ГОСТ 10-88" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Рейка ледомерная металлическая переносная ГР-7, габаритные размеры 1300х20х4 мм. ТУ 4311-003-55536779-2005" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Рулетка гидрогеологическая ленточная металлическая. Стандартная комплектация: катушка на рукоятке, оснащенная устройствами ограничения скорости и предотвращения соскакивания ленты, легко фиксируется на устье скважины. Размеченная лента из крашеного м" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Микрометр трубный МТ-25 кл.1/0-25 ГОСТ 6507-90 Диапазон измерений, мм: 0 - 25Цена деления, мм:0,01 Габаритные размеры, мм: 118 х 53 х 23 ГОСТ 6507-90 + сертификат соответствия." Кол-во: 3

"Позиция 51" "Круг отрезной 180х6,0х22 14А" Кол-во: 500

"Позиция 52" "Ключ КОТ 89-132 одношарнирный трубный диаметр захватываемой трубы 89-132мм ТУ 3668-010-07538145-93" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Кувалда искробезопасная ОМ 2 кг кованная с ручкой взрыва НЕТ" Кол-во: 15

"Позиция 54" "Краскораспылитель ручной пневматический КРП-11 производительность 0,3л/мин бачок 0,5л рабочее давление 0,4МПа ГОСТ 28945-91" Кол-во: 3

"Позиция 55" "Набор изолированного инструмента НИИ-11(КВТ), для работы поднапряжениемдо 1000В состоит из: трещоточный ключ 200 мм, Т-образная рукоятка 200мм, удлинитель 150мм, шестигранная головка 3/88мм, шестигранная головка3/810мм, шестигранная головка 3/812мм, " Кол-во: 2

"Позиция 56" "Набор электрика "Мастер" до 1000 В (22 предмета). Предназначен для проведения электромонтажных работ в сети и установках под напряжением до 1000 В" Кол-во: 6

"Позиция 57" "Ножницы секторные НС-70(КВТ) для резки кабелей с ленточной броней до 70мм, длина 350-430мм, телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке ТУ 4834-022-97284872-2006" Кол-во: 2

"Позиция 58" "Пресс-клещи механические ПКМу-240" Кол-во: 3

"Позиция 59" "Тиски слесарные модернизированные тип 1 исполнения 1 с шириной губок 200мм ТСМ 200 ГОСТ 4045-75" Кол-во: 3

"Позиция 60" "Разгонщик фланцев механический РФМ-9. Стандартный комплект в составе: РФМ-9 -1шт. Ключ трещотка -1шт. Головка торцевая -1шт. Блок безопасности -1шт. Ступенчатая опора -2шт. Винт -2шт. Ключ шестигранник -1шт. Инструкция по эксплуатации -1шт. Кейс -1шт" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Лопатка монтажная обычная искробезопасная 20х600мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Набор электрика универсальный НЭУ-М ТУ 3926-021-127191850-2007" Кол-во: 19

"Позиция 63" "Нутромер индикаторный для измерения внутренних размеров НИ18-50 диапазон измерений 18-50мм кл точн 1 ГОСТ 868-82" Кол-во: 3

"Позиция 64" "Рулетка измерительная Спринт 5м (Р5У3Д)-длиной 5м,из углеродистой стали, кл. точности 3, с держателем для закрепления на предмете на вытяжном конце ленты ГОСТ 7502-98" Кол-во: 29

"Позиция 65" "Клейма буквенные №6 ВК-15 Х1Н12 ГОСТ 25726-83" Кол-во: 7

"Позиция 66" "Гайковерт электрический ударный ИЭ-3114 мощность 270Вт 960об/мин для гаек до М16" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Ножницы по металлу электрические ЗУБР ЗНЛ-500 мощность 500Вт, тип листовые, 1200 ход/мин, вес 2,5 кг" Кол-во: 4

"Позиция 68" "Круг отрезной 180х2,5х22 14А" Кол-во: 1140

"Позиция 69" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 14А 6-Н" Кол-во: 84

"Позиция 70" "Круг шлифовальный ПП 350х40х127 карборунд зелёный СМ2 зернистость №40 ГОСТ 2424-83" Кол-во: 20

"Позиция 71" "Круг шлифовальный пп 400х40х127 25А прямого профиля, наружный диаметр 400мм, высота 40мм, диаметр посадочного отверстия 127мм, электрокорунд марки 25а. ГОСТ 2424-83" Кол-во: 22

"Позиция 72" "Набор ключей гаечных накидных КГН 2 двусторонних коленчатых из 8 ключей с размерами зевов: 8х10, 10х12, 12х13, 13х14, 14х17,17х19, 19х22, 22х24. Материал: хромированная сталь типа 40 ХФА. Твердость: 40-45HRC. ТУ 2-035-0224638-1194-90" Кол-во: 30

"Позиция 73" "Набор инструмента Механизатор-1 НИЗ Номер 57303025 ТУ 3926-023-05797687-2006" Кол-во: 10

"Позиция 74" "Набор слесарно-монтажного инструмента НИЗ №15 Номер 57147015 ТУ 2-035-641-78" Кол-во: 11

"Позиция 75" "Машинка угловая шлифовальная Интерскол УШМ-230/2300М ТУ 483331-004-13386627-08" Кол-во: 11

"Позиция 76" "Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10,8ЭР 10,8В 2х1,3Ач Li-ON 10мм 600об/мин 10Нм кейс ТУ 483331-002-13386627-08" Кол-во: 4

"Позиция 77" "Набор инструмента в инструментальной сумке искробезопасного омедненного КИБО (33 предмета: 15 гаечных рожковых ключей, 11 гаечных накидных ключей, пассатижи, зубило, молоток и монтажка, записная ручка, блокнот, сумка) ТУ 3926-063-127191850-2007" Кол-во: 17

"Позиция 78" "Набор инструмента универсальный НУ-1412 107 предметов Арсенал" Кол-во: 32

"Позиция 79" "Пресс настольный гидравлический ПГН-8 ГОСТ 9753-88" Кол-во: 4

"Позиция 80" "Ключ разводной (слип) с изолированными ручками 10" СПЕЦГАЗ ТУ 3926-021-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 81" "Кусачки диаганальные искробезопасные 6" СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014" Кол-во: 4

"Позиция 82" "Пломбиратор усиленный без гравировки" Кол-во: 6

"Позиция 83" "Набор ключей гаечных комбинированных (рожковых,накидных) двусторонних КГК-22 Евро, 22 предмета (6-32мм), в текстильной сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 84" "Набор головок торцевых искробезопасных СПЕЦГАЗ 10-32 и преднадлежностей к ним ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 85" "Ключ вентильный взрывобезопасный 450 мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 86" "Ключ вентильный взрывобезопасный 500 мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Пила дисковая с твердосплавными напайными пластинами 160х1,6х32х48 ТУ 14-19-65-89" Кол-во: 4

"Позиция 88" "Гайковерт пневматический ROSSVIK RT-5276" Кол-во: 4

"Позиция 89" "Дрель ударная Интерскол модель ДУ-22/1200ЭРП ТУ 483331.001.13386627-08" Кол-во: 6

"Позиция 90" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая О2 760х30 УГ 14А 40-Н СФЖ" Кол-во: 75

"Позиция 91" "Шлифмашинка угловая УШМ-180/1800М Интерскол 1800Вт, 220В, диаметр круга180мм, 8000об/мин, вес 3,8кг ТУ 483331.003.13386627-08" Кол-во: 8

"Позиция 92" "Лобзик Интерскол МП-100Э 705Вт" Кол-во: 14

"Позиция 93" "Фен строительный Interskol ФЭ-2000ЭД 2000Вт" Кол-во: 19

"Позиция 94" "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР скорость вращения 1100об/мин диаметр патрона 13мм диаметр сверления дерево 18мм металл 10мм аккумулятор емкостью 1,5Ач 18В ТУ 4833-003-46372853-2001" Кол-во: 58

"Позиция 95" "Дрель Интерскол Д-1050Р безударная потребляемая мощность 1050Вт номинальное напряжение 220Вт/50Гц частота вращения 550об/мин диаметр сверления металл-16мм дерево-35мм режим сверление возможности реверс, электронная защита от перегрузок ГОСТ 10084-73" Кол-во: 4

"Позиция 96" "Машина шлифовальная угловая интерскол УШМ-125/1100М, мощность 1100 Вт, частота вращения 10000 об/мин, диаметр диска 125 мм, вес 2.2 кг. Каталожный номер УШМ-125/1100М. Артикул 5371" Кол-во: 12

"Позиция 97" "Лом искробезопасный 30х1200мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Нагнетатель смазки в запорную арматуру НС-250-3,0М емкость загрузочного цилиндра 3,0л максимальное давление 250кг/см2 количество смазки за один проход плунжера 8см3 длина шланга 3м" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Круг отрезной 230х2,5х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014" Кол-во: 855

"Позиция 100" "Набор слесарно-монтажного инструмента НИ-65 в пластиковом кейсе. 65 предметов. Состав: -головки сменные 1/2": 8-32 мм, головки для свечей зажигания 1/2":16/21, шарнир 1/2", удлинитель 1/2" 125 и 250 мм, удлинитель с шарниром 1/2", ключ трещоточный 1/" Кол-во: 11

"Позиция 101" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 32х36 в искробезопасном исполнении группы прочности С, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 2

"Позиция 102" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 36х41 в искробезопасном исполнении группы прочности С, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 2

"Позиция 103" "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 41х46 в искробезопасном исполнении группы прочности С, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013" Кол-во: 2

"Позиция 104" "Набор ключей гаечных комбинированных прямых головок торцевых с внутренним шестигранником и головок свечных с трещоткой воротком шарниром карданным и удлинителем Арсенал НУ-12/38" Кол-во: 3

"Позиция 105" "Трубогиб ручной гидравлический, диаметр изгибаемой трубы, мм - от 8 до 20, габариты, мм-410х365х155.ТГР-20М" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Ключ ударный накидной двенадцатигранный удлиненный 75 мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-021-47512747-2014" Кол-во: 3

"Позиция 107" "Ключ ударный гаечный накидной взрывобезопасный серповидный А 15-46 Д16 ТУ 1-5-441-96" Кол-во: 3

"Позиция 108" "Тиски станочные поворотные с ручным приводом 7200-3218" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Штангенциркуль двухсторонний ШЦ-II-250-0,05 с диапазоном измерения 0-250мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1 ГОСТ 166-89" Кол-во: 15

"Позиция 110" "Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый с размерами зевов 32х36мм нормальной точности с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с хромовым покрытием 9мкм 7811-0295 1 Х9 ГОСТ 2906-80" Кол-во: 23

"Позиция 111" "Ключ кольцевой односторонний 36 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 28

"Позиция 112" "Ключ кольцевой односторонний 41 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 17

"Позиция 113" "Ключ кольцевой односторонний 46 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 15

"Позиция 114" "Ключ кольцевой односторонний 50 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 8

"Позиция 115" "Ключ кольцевой односторонний 75 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 5

"Позиция 116" "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 36 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014" Кол-во: 10

"Позиция 117" "Ключ вентильный взрывобезопасный 550 мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014" Кол-во: 1