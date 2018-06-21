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    Главная / Торги / Поставка ручного инструмента (0039/18/4.3/0031089/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Поставка ручного инструмента (0039/18/4.3/0031089/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550293Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного инструментаг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806550293

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0031089/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ручного инструмента (0039/18/4.3/0031089/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/31.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 09:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 31089.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-67-71

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    a.kerbel@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кербель Андрей Олегович

    Место рассмотрения предложений

    г. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ручного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806550293Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного инструментаг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 13:0021.06.2018 13:0021.06.2018 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806550293Дата и время вскрытия заявок Поставка ручного инструментаг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Подведение итогов не позднее

    02.07.2018 13:0002.07.2018 13:0002.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550293Подведение итогов не позднее Поставка ручного инструментаг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.07.201802.07.2018 13:0002.07.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806550293Подведение итогов не позднее Поставка ручного инструментаг. Новый Уренгой, ул. Геологоразведчиков, д.9, кабинет 302В.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ручного инструмента

    Начальная цена

    6 190 856,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    25.73.10

    Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулетка 10м с лотом ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 9

    "Позиция 2"

    "Круг шлифовальный 125х6х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-025-47512747-2014"

    Кол-во: 682

    "Позиция 3"

    "Круг шлифовальный 180х6х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-025-47512747-2014"

    Кол-во: 182

    "Позиция 4"

    "Круг отрезной 125х2,5х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 1520

    "Позиция 5"

    "Круг отрезной 180х3х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 515

    "Позиция 6"

    "Круг отрезной 180х2х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 1465

    "Позиция 7"

    "Круг отрезной (по металлу) 41 125х1,6х23мм 14А 63-Н BF М 80м/с. ГОСТ 21963-2002"

    Кол-во: 900

    "Позиция 8"

    "Круг отрезной 230х3х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 1440

    "Позиция 9"

    "Шлифшкурка тканевая водостойкая О2 800х30 УГ 14А 50-Н СФЖ (Р36) ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 66

    "Позиция 10"

    "Шкурка шлифовальная тканевая 775х30 14А 16Н СФЖ КК19XW ГОСТ 5009-82"

    Кол-во: 271

    "Позиция 11"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 41 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 46 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 65 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Набор комбинированных гаечных ключей из 25 предметов 6-32мм ГОСТ 2838-80 ГОСТ 25605-83"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Набор ключей гаечных комбинированных КГК-9, 9 предметов (8-22 мм) в полиэтиленовой упаковке СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 33

    "Позиция 16"

    "Набор шоферского инструмента Спецгаз-4. Состав: головки сменные 6-гранные твердостью не менее 42 HRC с хром-никелевым покрытием 9мкм (S=10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,32), ключ с присоединительным квадратом 300мм, ключ трещо"

    Кол-во: 9

    "Позиция 17"

    "Набор угловых шестигранников 3-14мм, 8 предметов в мягком чехле. Ключи с 7812-0372 по 7812-0379 Х9 ГОСТ 11737-93"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Молоток ВБ слесарный в искробезопасном исполнении с квадратным бойком тип 2 1,0кг с рукояткой исполнения 1.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Молоток ВБ слесарный в искробезопасном исполнении с квадратным бойком тип 2 0,8кг с рукояткой исполнения 1.СПЕЦГАЗ ТУ 3926-008-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "Кувалда искробезопасная 1,8 кг СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Кувалда искробезопасная 4,5кг СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Кувалда искробезопасная 2,3 кг СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Кувалда искробезопасная 3,6кг СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Тиски слесарные поворотные Т-150 ТУ З926-022-0224633-95"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Тиски слесарные тип 1 исполнения 1 с шириной губок 200мм с корпусными деталями из стали №67134 ТУ 3928-027-57887514-09"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Рулетка измерительная Р3У3П-длиной 3м,из углеродистой стали, кл. точности 3, с прямоугольным торцем на вытяжном конце ленты ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 21

    "Позиция 27"

    "Рулетка измерительная Р5У3К-длиной 5м,из углеродистой стали, кл. точности 3, с кольцом на вытяжном конце ленты ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 27

    "Позиция 28"

    "Труборез роликовый ручной ТР-60 17-60мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Штангенциркуль электронный ШЦЦ-I-150-0,01, с ценой деления 0,01 мм, 0-150 мм, ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 16

    "Позиция 30"

    "Набор клейм буквенных ГОСТ 25726-83"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Щетка дисковая из проволоки стальной прямой 165 х 22 х 33мм ТУ 3918-001-23609732-2006"

    Кол-во: 127

    "Позиция 32"

    "Заклепочник Зубр Мастер-360 поворотный 0-360 градусов, усиленный для алюминиевых и стальных заклепок 2,4-3,2-4-4,8мм, артикул 31195"

    Кол-во: 16

    "Позиция 33"

    "Набор слесарного инструмента Сантехника в дипломате №.5 производства ОАО Металлист 25 предметов (Три трубных рычажных ключа КТР)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Перфоратор Интерскол П-30/900 ЭР мощность 900Вт 1050об/мин система крепления инструмента Sds-Plus энергия удара 3,3Дж 220В/50Гц количество режимов работы сверление, бурение, долбление, вес 3кг"

    Кол-во: 11

    "Позиция 35"

    "Машина шлифовальная угловая интерскол УШМ-230/2600М, мощность 2600 Вт, частота вращения 6500 об/мин, диаметр диска 230 мм, вес 6.7 кг. Каталожный номер УШМ-230/2600М. Артикул 5379"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Дрель аккумуляторная Интескол ДА-14,4ЭР 2акк."

    Кол-во: 7

    "Позиция 37"

    "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-8, 8 предметов (8-22мм), в полиэтиленовой упаковке, № 28449. ТУ 3926-001-57887514-2002"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Набор ключей гаечных с открытым зевом (рожковых) двусторонних КГД-5, 5 предметов (22-36мм), в полиэтиленовой упаковке, № 28448. ТУ 3926-001-57887514-2002"

    Кол-во: 6

    "Позиция 39"

    "Стусло поворотное 600мм для точной резки деревянных изделий под разными углами ПРОФИ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 40"

    "Тиски слесарные поворотные стальные ТСС-140 ширина губок 140 мм, ход губок 160 мм ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Дрель-шуруповерт Интерскол ДА-10/14,4Л3 аккумуляторная, 1400 об/мин, 1,5 Ач Li-ion, 14,4 В, 6х60 мм ТУ 22-166-05-86"

    Кол-во: 8

    "Позиция 42"

    "Перфоратор Интерскол П-24/700ЭР2 мощность 720 Вт, напряжение питания 220 В, частота вращения на холостом ходу 1240 об/мин ТУ 483331-003-13386627-2008"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Станок заточная(точило) Корвет Эксперт-492 мощность 250Вт скорость вращения круга 2000-2850об/мин круг 150х20х32мм артикул 20492 ТУ 4833-015-44744687-2005"

    Кол-во: 7

    "Позиция 44"

    "Набор изолированного инструмента НИИ-01 (КВТ) ГОСТ 11516-94"

    Кол-во: 9

    "Позиция 45"

    "Набор изолированных отверток НИО-06(КВТ),6шт,для работы под напряжением до 1000В,состав:отвертка шлиц 3х75мм,отвертка шлиц 4х100мм,отвертка шлиц 5,5х125мм,отвертка PH1х100 крест,отвертка PH2х100 крест,индикаторная отвертка шлиц.Анатомическая двухкомп"

    Кол-во: 36

    "Позиция 46"

    "Набор инструментов телефониста НИТ артикул 01609 ТУ 3926-021-127191850-2007"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Нутромер микрометрический диапазон измерений, мм 75-600, цена деления, мм 0,001 НМ 600 ГОСТ 10-88"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Рейка ледомерная металлическая переносная ГР-7, габаритные размеры 1300х20х4 мм. ТУ 4311-003-55536779-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Рулетка гидрогеологическая ленточная металлическая. Стандартная комплектация: катушка на рукоятке, оснащенная устройствами ограничения скорости и предотвращения соскакивания ленты, легко фиксируется на устье скважины. Размеченная лента из крашеного м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Микрометр трубный МТ-25 кл.1/0-25 ГОСТ 6507-90 Диапазон измерений, мм: 0 - 25Цена деления, мм:0,01 Габаритные размеры, мм: 118 х 53 х 23 ГОСТ 6507-90 + сертификат соответствия."

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Круг отрезной 180х6,0х22 14А"

    Кол-во: 500

    "Позиция 52"

    "Ключ КОТ 89-132 одношарнирный трубный диаметр захватываемой трубы 89-132мм ТУ 3668-010-07538145-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Кувалда искробезопасная ОМ 2 кг кованная с ручкой взрыва НЕТ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Краскораспылитель ручной пневматический КРП-11 производительность 0,3л/мин бачок 0,5л рабочее давление 0,4МПа ГОСТ 28945-91"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Набор изолированного инструмента НИИ-11(КВТ), для работы поднапряжениемдо 1000В состоит из: трещоточный ключ 200 мм, Т-образная рукоятка 200мм, удлинитель 150мм, шестигранная головка 3/88мм, шестигранная головка3/810мм, шестигранная головка 3/812мм, "

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Набор электрика "Мастер" до 1000 В (22 предмета). Предназначен для проведения электромонтажных работ в сети и установках под напряжением до 1000 В"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Ножницы секторные НС-70(КВТ) для резки кабелей с ленточной броней до 70мм, длина 350-430мм, телескопические рукоятки с возможностью фиксации в любой точке ТУ 4834-022-97284872-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Пресс-клещи механические ПКМу-240"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Тиски слесарные модернизированные тип 1 исполнения 1 с шириной губок 200мм ТСМ 200 ГОСТ 4045-75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Разгонщик фланцев механический РФМ-9. Стандартный комплект в составе: РФМ-9 -1шт. Ключ трещотка -1шт. Головка торцевая -1шт. Блок безопасности -1шт. Ступенчатая опора -2шт. Винт -2шт. Ключ шестигранник -1шт. Инструкция по эксплуатации -1шт. Кейс -1шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Лопатка монтажная обычная искробезопасная 20х600мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Набор электрика универсальный НЭУ-М ТУ 3926-021-127191850-2007"

    Кол-во: 19

    "Позиция 63"

    "Нутромер индикаторный для измерения внутренних размеров НИ18-50 диапазон измерений 18-50мм кл точн 1 ГОСТ 868-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Рулетка измерительная Спринт 5м (Р5У3Д)-длиной 5м,из углеродистой стали, кл. точности 3, с держателем для закрепления на предмете на вытяжном конце ленты ГОСТ 7502-98"

    Кол-во: 29

    "Позиция 65"

    "Клейма буквенные №6 ВК-15 Х1Н12 ГОСТ 25726-83"

    Кол-во: 7

    "Позиция 66"

    "Гайковерт электрический ударный ИЭ-3114 мощность 270Вт 960об/мин для гаек до М16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Ножницы по металлу электрические ЗУБР ЗНЛ-500 мощность 500Вт, тип листовые, 1200 ход/мин, вес 2,5 кг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Круг отрезной 180х2,5х22 14А"

    Кол-во: 1140

    "Позиция 69"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 14А 6-Н"

    Кол-во: 84

    "Позиция 70"

    "Круг шлифовальный ПП 350х40х127 карборунд зелёный СМ2 зернистость №40 ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 20

    "Позиция 71"

    "Круг шлифовальный пп 400х40х127 25А прямого профиля, наружный диаметр 400мм, высота 40мм, диаметр посадочного отверстия 127мм, электрокорунд марки 25а. ГОСТ 2424-83"

    Кол-во: 22

    "Позиция 72"

    "Набор ключей гаечных накидных КГН 2 двусторонних коленчатых из 8 ключей с размерами зевов: 8х10, 10х12, 12х13, 13х14, 14х17,17х19, 19х22, 22х24. Материал: хромированная сталь типа 40 ХФА. Твердость: 40-45HRC. ТУ 2-035-0224638-1194-90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 73"

    "Набор инструмента Механизатор-1 НИЗ Номер 57303025 ТУ 3926-023-05797687-2006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Набор слесарно-монтажного инструмента НИЗ №15 Номер 57147015 ТУ 2-035-641-78"

    Кол-во: 11

    "Позиция 75"

    "Машинка угловая шлифовальная Интерскол УШМ-230/2300М ТУ 483331-004-13386627-08"

    Кол-во: 11

    "Позиция 76"

    "Дрель-шуруповерт ИНТЕРСКОЛ ДА-10/10,8ЭР 10,8В 2х1,3Ач Li-ON 10мм 600об/мин 10Нм кейс ТУ 483331-002-13386627-08"

    Кол-во: 4

    "Позиция 77"

    "Набор инструмента в инструментальной сумке искробезопасного омедненного КИБО (33 предмета: 15 гаечных рожковых ключей, 11 гаечных накидных ключей, пассатижи, зубило, молоток и монтажка, записная ручка, блокнот, сумка) ТУ 3926-063-127191850-2007"

    Кол-во: 17

    "Позиция 78"

    "Набор инструмента универсальный НУ-1412 107 предметов Арсенал"

    Кол-во: 32

    "Позиция 79"

    "Пресс настольный гидравлический ПГН-8 ГОСТ 9753-88"

    Кол-во: 4

    "Позиция 80"

    "Ключ разводной (слип) с изолированными ручками 10" СПЕЦГАЗ ТУ 3926-021-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Кусачки диаганальные искробезопасные 6" СПЕЦГАЗ ТУ 3926-004-47512747-2014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 82"

    "Пломбиратор усиленный без гравировки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "Набор ключей гаечных комбинированных (рожковых,накидных) двусторонних КГК-22 Евро, 22 предмета (6-32мм), в текстильной сумке. СПЕЦГАЗ ТУ 3926-026-47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Набор головок торцевых искробезопасных СПЕЦГАЗ 10-32 и преднадлежностей к ним ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Ключ вентильный взрывобезопасный 450 мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Ключ вентильный взрывобезопасный 500 мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Пила дисковая с твердосплавными напайными пластинами 160х1,6х32х48 ТУ 14-19-65-89"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Гайковерт пневматический ROSSVIK RT-5276"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Дрель ударная Интерскол модель ДУ-22/1200ЭРП ТУ 483331.001.13386627-08"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая О2 760х30 УГ 14А 40-Н СФЖ"

    Кол-во: 75

    "Позиция 91"

    "Шлифмашинка угловая УШМ-180/1800М Интерскол 1800Вт, 220В, диаметр круга180мм, 8000об/мин, вес 3,8кг ТУ 483331.003.13386627-08"

    Кол-во: 8

    "Позиция 92"

    "Лобзик Интерскол МП-100Э 705Вт"

    Кол-во: 14

    "Позиция 93"

    "Фен строительный Interskol ФЭ-2000ЭД 2000Вт"

    Кол-во: 19

    "Позиция 94"

    "Дрель-шуруповерт аккумуляторная Интерскол ДА-18ЭР скорость вращения 1100об/мин диаметр патрона 13мм диаметр сверления дерево 18мм металл 10мм аккумулятор емкостью 1,5Ач 18В ТУ 4833-003-46372853-2001"

    Кол-во: 58

    "Позиция 95"

    "Дрель Интерскол Д-1050Р безударная потребляемая мощность 1050Вт номинальное напряжение 220Вт/50Гц частота вращения 550об/мин диаметр сверления металл-16мм дерево-35мм режим сверление возможности реверс, электронная защита от перегрузок ГОСТ 10084-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Машина шлифовальная угловая интерскол УШМ-125/1100М, мощность 1100 Вт, частота вращения 10000 об/мин, диаметр диска 125 мм, вес 2.2 кг. Каталожный номер УШМ-125/1100М. Артикул 5371"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "Лом искробезопасный 30х1200мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Нагнетатель смазки в запорную арматуру НС-250-3,0М емкость загрузочного цилиндра 3,0л максимальное давление 250кг/см2 количество смазки за один проход плунжера 8см3 длина шланга 3м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Круг отрезной 230х2,5х22 14А 80-Н 35 БУ 80м/с 2кл СПЕЦГАЗ ТУ 3982-006-47512747-2014"

    Кол-во: 855

    "Позиция 100"

    "Набор слесарно-монтажного инструмента НИ-65 в пластиковом кейсе. 65 предметов. Состав: -головки сменные 1/2": 8-32 мм, головки для свечей зажигания 1/2":16/21, шарнир 1/2", удлинитель 1/2" 125 и 250 мм, удлинитель с шарниром 1/2", ключ трещоточный 1/"

    Кол-во: 11

    "Позиция 101"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 32х36 в искробезопасном исполнении группы прочности С, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 36х41 в искробезопасном исполнении группы прочности С, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний с размерами зевов 41х46 в искробезопасном исполнении группы прочности С, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-001-47512747-2013"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Набор ключей гаечных комбинированных прямых головок торцевых с внутренним шестигранником и головок свечных с трещоткой воротком шарниром карданным и удлинителем Арсенал НУ-12/38"

    Кол-во: 3

    "Позиция 105"

    "Трубогиб ручной гидравлический, диаметр изгибаемой трубы, мм - от 8 до 20, габариты, мм-410х365х155.ТГР-20М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Ключ ударный накидной двенадцатигранный удлиненный 75 мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-021-47512747-2014"

    Кол-во: 3

    "Позиция 107"

    "Ключ ударный гаечный накидной взрывобезопасный серповидный А 15-46 Д16 ТУ 1-5-441-96"

    Кол-во: 3

    "Позиция 108"

    "Тиски станочные поворотные с ручным приводом 7200-3218"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Штангенциркуль двухсторонний ШЦ-II-250-0,05 с диапазоном измерения 0-250мм и значением отсчета по нониусу 0,05мм класса точности 1 ГОСТ 166-89"

    Кол-во: 15

    "Позиция 110"

    "Ключ гаечный кольцевой двусторонний коленчатый с размерами зевов 32х36мм нормальной точности с шероховатостью поверхностей исполнения 1 с хромовым покрытием 9мкм 7811-0295 1 Х9 ГОСТ 2906-80"

    Кол-во: 23

    "Позиция 111"

    "Ключ кольцевой односторонний 36 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 28

    "Позиция 112"

    "Ключ кольцевой односторонний 41 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 17

    "Позиция 113"

    "Ключ кольцевой односторонний 46 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 15

    "Позиция 114"

    "Ключ кольцевой односторонний 50 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 115"

    "Ключ кольцевой односторонний 75 ударный с полимерно-порошковым покрытием СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "Ключ кольцевой односторонний в искробезопасном исполнении 36 ударный тип 1 кованный группы прочности А, твердостью не менее 39 HRC СПЕЦГАЗ ТУ 3926-010-47512747-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 117"

    "Ключ вентильный взрывобезопасный 550 мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Ключ вентильный взрывобезопасный 600 мм СПЕЦГАЗ ТУ 3926-015-47512747-2014"

    Кол-во: 1

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