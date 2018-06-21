Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Уровень 2м." Кол-во: 14

"Позиция 2" "Кувалда тупоносая 3кг с ручкой" Кол-во: 33

"Позиция 3" "Ящик инструментальный с 5 отделениями артикул 914/5" Кол-во: 10

"Позиция 4" "Съемник универсальный 1.06/3А1" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Набор сверл по металлу 901/25, HSS, 25шт в металлическом коробе, диаметры 1-13мм с шагом 0,5мм" Кол-во: 20

"Позиция 6" "Полотно ножовочное для металла типа 2машинное) исполнения А(с расположением зубьев с одной стороны полотна) шириной 40мм толщиной 2мм с расстоянием между центрами отверстий для крепления 450мм с шагом зубьев 4мм №67139" Кол-во: 250

"Позиция 7" "Кувалда ВБ,взрывобезопасная,3кг" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Угольник слесарный с широким основанием УШ-1-250" Кол-во: 12

"Позиция 9" "Круг зачистной 1 125х6х22 тарельчатый армированный 14А по металлу" Кол-во: 510

"Позиция 10" "Кувалда тупоносая 5кг с ручкой" Кол-во: 23

"Позиция 11" "Ключ гаечный кольцевой (накидной) ударный односторонний (прямой) омедненный под кувалду с шестигранным зевом с размером зева 75мм" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Рулетка измерительная Р5Н1П-длиной 5м,из нержавеющей стали, кл. точности 1, с прямоугольным торцем на вытяжном конце ленты" Кол-во: 64

"Позиция 13" "Набор слесарно-монтажный 13580" Кол-во: 9

"Позиция 14" "Набор сьемников трехзахватных 1.07/AS" Кол-во: 7

"Позиция 15" "Ключ гаечный кольцевой (накидной) ударный односторонний (прямой) омедненный под кувалду с шестигранным зевом с размером зева 46мм" Кол-во: 29

"Позиция 16" "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 14А 6-Н" Кол-во: 122

"Позиция 17" "Кисть малярная флейцевая КФ-50" Кол-во: 428

"Позиция 18" "Круг отрезной 125х3,0х22 мм 14А" Кол-во: 810

"Позиция 19" "Рулетка измерительная Р2Н2П длина 2м нержавеющая сталь кл точн 2 с прямоугольным торцем на вытяжном конце ленты" Кол-во: 41

"Позиция 20" "Щетка дисковая жгутовая из проволоки закаленной стальной прямой 125х13х22,2х0,35мм для машин шлифовальных угловых 631 131-6152 Osborn ECO" Кол-во: 26

"Позиция 21" "Круг шлифовальный 230х3х22 мм" Кол-во: 680

"Позиция 22" "Набор рожковых ключей от 6 до 32 мм" Кол-во: 46

"Позиция 23" "Круг шлифовальный прямого профиля 350х40х127 64С 40 СТ1 К" Кол-во: 27

"Позиция 24" "Круг отрезной 300х3,0х32 мм 14А" Кол-во: 640

"Позиция 25" "Набор инструмента электроизолированного 905 VDE BI с рукоятками BI из 13 предметов в составе пассатижы, бокорезы, плоскогубцы для снятия изоляции, плоскогубцы удлиненные, ножовка, нож, рулетка, индикатор, отвертки шлицевые 2,5х75, 4,0х100, 5,5х125, о" Кол-во: 3

"Позиция 26" "Набор съемников подшипников 1.92 для подшипников с посадкой на вал" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Набор зубил, пробойников и бородков в металичесской стойке 675 А" Кол-во: 6