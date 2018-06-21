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    Главная / Торги / Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549770Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-залПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806549770

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021303/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 07:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДоЗП 048 СМСП.zip

    Извещение 048 СМСП.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-54

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    kishko.al@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Инструмент

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549770Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806549770Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549770Подведение итогов не позднее Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549770Подведение итогов не позднее Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Начальная цена

    3 784 656,55

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    25.73.60.190

    Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.73

    Производство инструмента

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уровень 2м."

    Кол-во: 14

    "Позиция 2"

    "Кувалда тупоносая 3кг с ручкой"

    Кол-во: 33

    "Позиция 3"

    "Ящик инструментальный с 5 отделениями артикул 914/5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "Съемник универсальный 1.06/3А1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Набор сверл по металлу 901/25, HSS, 25шт в металлическом коробе, диаметры 1-13мм с шагом 0,5мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Полотно ножовочное для металла типа 2машинное) исполнения А(с расположением зубьев с одной стороны полотна) шириной 40мм толщиной 2мм с расстоянием между центрами отверстий для крепления 450мм с шагом зубьев 4мм №67139"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "Кувалда ВБ,взрывобезопасная,3кг"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Угольник слесарный с широким основанием УШ-1-250"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Круг зачистной 1 125х6х22 тарельчатый армированный 14А по металлу"

    Кол-во: 510

    "Позиция 10"

    "Кувалда тупоносая 5кг с ручкой"

    Кол-во: 23

    "Позиция 11"

    "Ключ гаечный кольцевой (накидной) ударный односторонний (прямой) омедненный под кувалду с шестигранным зевом с размером зева 75мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Рулетка измерительная Р5Н1П-длиной 5м,из нержавеющей стали, кл. точности 1, с прямоугольным торцем на вытяжном конце ленты"

    Кол-во: 64

    "Позиция 13"

    "Набор слесарно-монтажный 13580"

    Кол-во: 9

    "Позиция 14"

    "Набор сьемников трехзахватных 1.07/AS"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Ключ гаечный кольцевой (накидной) ударный односторонний (прямой) омедненный под кувалду с шестигранным зевом с размером зева 46мм"

    Кол-во: 29

    "Позиция 16"

    "Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая 14А 6-Н"

    Кол-во: 122

    "Позиция 17"

    "Кисть малярная флейцевая КФ-50"

    Кол-во: 428

    "Позиция 18"

    "Круг отрезной 125х3,0х22 мм 14А"

    Кол-во: 810

    "Позиция 19"

    "Рулетка измерительная Р2Н2П длина 2м нержавеющая сталь кл точн 2 с прямоугольным торцем на вытяжном конце ленты"

    Кол-во: 41

    "Позиция 20"

    "Щетка дисковая жгутовая из проволоки закаленной стальной прямой 125х13х22,2х0,35мм для машин шлифовальных угловых 631 131-6152 Osborn ECO"

    Кол-во: 26

    "Позиция 21"

    "Круг шлифовальный 230х3х22 мм"

    Кол-во: 680

    "Позиция 22"

    "Набор рожковых ключей от 6 до 32 мм"

    Кол-во: 46

    "Позиция 23"

    "Круг шлифовальный прямого профиля 350х40х127 64С 40 СТ1 К"

    Кол-во: 27

    "Позиция 24"

    "Круг отрезной 300х3,0х32 мм 14А"

    Кол-во: 640

    "Позиция 25"

    "Набор инструмента электроизолированного 905 VDE BI с рукоятками BI из 13 предметов в составе пассатижы, бокорезы, плоскогубцы для снятия изоляции, плоскогубцы удлиненные, ножовка, нож, рулетка, индикатор, отвертки шлицевые 2,5х75, 4,0х100, 5,5х125, о"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Набор съемников подшипников 1.92 для подшипников с посадкой на вал"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Набор зубил, пробойников и бородков в металичесской стойке 675 А"

    Кол-во: 6

    "Позиция 28"

    "Набор ключей комбинированных длинных в ложменте 965/2С"

    Кол-во: 10

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