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    Главная / Торги / Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549803Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-залПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806549803

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021287/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 07:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 050 СМСП.docx

    ДоЗП 050 СМСП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-54

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    kishko.al@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.06.2018 09:00 GMT +321.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549803Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Дата и время вскрытия заявок

    21.06.2018 09:0021.06.2018 09:0021.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806549803Дата и время вскрытия заявок Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549803Подведение итогов не позднее Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549803Подведение итогов не позднее Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Начальная цена

    9 243 723,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69.9

    Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 80-16 30нж41нж исп. УХЛ1 сталь 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст. 09Г2С исп. В по ГОСТ 33259-2015, с крепежом и прокладками. согласно СТО Газпром 2-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой фланцевый из стали 20 ЯГТ 80ФС.016.01.00.У ТУ 37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ЗКЛ 30с15нж, Ду50 Ру6,3МПа, привод ручной, присоединение фланцевое в комплекте ответными фланцами и крепежем, исп. ХЛ1 ТУ 26-07-1188-90"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 150-16 30с41нж исп.У1 сталь 20Л, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.20 исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно техническим требованиям СТО Газ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой муфтовый Ду15 Ру160кг/см2 с ручным приводом из стали 09Г2С КШ.М.015.160-02.01 ТУ 3742-001-73086009-2006"

    Кол-во: 140

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой из легированной стали с ручным приводом муфтовый КШ.М.010.160-02.01 Ду10 Ру160 для природного газа исполнение ХЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 100-16 30лс41нж исп.ХЛ1 сталь 20ГЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.09Г2С исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно СТО Газпром 2-4.1-212-20"

    Кол-во: 107

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой муфтовый внутренняя резьба К1/2 из стали 09Г2С ЯГТ 10М.160.00.05.ХЛ ТУ 37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 60

    "Позиция 9"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 50-160 31лс45нж исп. ХЛ1 сталь 20ГЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст. 09Г2С исп. J по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками, согласно техническим требования"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем исполнение под электропривод ЗКЛП 50-63 30нж976нж исп.УХЛ1 сталь 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.12Х18Н10Т исп.- J по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокл"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Кран шаровой из легированной стали с ручным приводом муфтовый КШ.М.015.064-02.01 Ду15 Ру64 для природного газа исполнение ХЛ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 12"

    "Клапан предохранительный пружинный из коррозионностойкой стали без устройства для ручного открывания и продувки фланцевый СППК5-100-40нж Ду100 Ру40 пружина №57 климатического исполнения У1 17нж23нж ТУ 3742-004-07533604-2008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 250-16 30с41нж исп. У1 сталь 20Л, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.20 исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно СТО Газпром 2-4.1-212-2008 ТУ "

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 50-16 30с41нж исп.У1 сталь 20Л, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.20 исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно техническим требованиям СТО Газп"

    Кол-во: 86

    "Позиция 15"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 200-16 30лс41нж исп. ХЛ1 сталь 20ГЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.09Г2С исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно техническим требованиям "

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 80-16 30с41нж исп У1 сталь 20Л, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст. 20 исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками, согласно техническим требованиям СТО Га"

    Кол-во: 58

    "Позиция 17"

    "Кран шаровой фланцевый из стали 20 ЯГТ 50ФС.016.01.00.У ТУ 37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 100-63 30лс76нж исп.ХЛ1 сталь 20ГЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, пар, аммиак, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные "

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Кран шаровой муфтовый разборный DN 15 PN 160 кгс/см2 ЯГТ 15М.160.00.00.ХЛ ТУ 374220-001-12673402-98"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Задвижка 30с15нж 80-40 ХЛ1 с фланцами и крепежом ТУ 3741-031-02809450-2000"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Кран шаровой муфтовый внутренняя резьба G1/2 из стали 09Г2С ЯГТ 15М.160.00.00.ХЛ ТУ 37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 10

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