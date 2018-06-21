Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка запорно регулирующей арматуры для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 80-16 30нж41нж исп. УХЛ1 сталь 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст. 09Г2С исп. В по ГОСТ 33259-2015, с крепежом и прокладками. согласно СТО Газпром 2-4" Кол-во: 3

"Позиция 2" "Кран шаровой фланцевый из стали 20 ЯГТ 80ФС.016.01.00.У ТУ 37 4220-001-12673402-98" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ЗКЛ 30с15нж, Ду50 Ру6,3МПа, привод ручной, присоединение фланцевое в комплекте ответными фланцами и крепежем, исп. ХЛ1 ТУ 26-07-1188-90" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 150-16 30с41нж исп.У1 сталь 20Л, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.20 исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно техническим требованиям СТО Газ" Кол-во: 2

"Позиция 5" "Кран шаровой муфтовый Ду15 Ру160кг/см2 с ручным приводом из стали 09Г2С КШ.М.015.160-02.01 ТУ 3742-001-73086009-2006" Кол-во: 140

"Позиция 6" "Кран шаровой из легированной стали с ручным приводом муфтовый КШ.М.010.160-02.01 Ду10 Ру160 для природного газа исполнение ХЛ" Кол-во: 20

"Позиция 7" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 100-16 30лс41нж исп.ХЛ1 сталь 20ГЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.09Г2С исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно СТО Газпром 2-4.1-212-20" Кол-во: 107

"Позиция 8" "Кран шаровой муфтовый внутренняя резьба К1/2 из стали 09Г2С ЯГТ 10М.160.00.05.ХЛ ТУ 37 4220-001-12673402-98" Кол-во: 60

"Позиция 9" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 50-160 31лс45нж исп. ХЛ1 сталь 20ГЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст. 09Г2С исп. J по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками, согласно техническим требования" Кол-во: 2

"Позиция 10" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем исполнение под электропривод ЗКЛП 50-63 30нж976нж исп.УХЛ1 сталь 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.12Х18Н10Т исп.- J по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокл" Кол-во: 3

"Позиция 11" "Кран шаровой из легированной стали с ручным приводом муфтовый КШ.М.015.064-02.01 Ду15 Ру64 для природного газа исполнение ХЛ" Кол-во: 60

"Позиция 12" "Клапан предохранительный пружинный из коррозионностойкой стали без устройства для ручного открывания и продувки фланцевый СППК5-100-40нж Ду100 Ру40 пружина №57 климатического исполнения У1 17нж23нж ТУ 3742-004-07533604-2008" Кол-во: 2

"Позиция 13" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 250-16 30с41нж исп. У1 сталь 20Л, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.20 исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно СТО Газпром 2-4.1-212-2008 ТУ " Кол-во: 2

"Позиция 14" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 50-16 30с41нж исп.У1 сталь 20Л, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.20 исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно техническим требованиям СТО Газп" Кол-во: 86

"Позиция 15" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 200-16 30лс41нж исп. ХЛ1 сталь 20ГЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст.09Г2С исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками согласно техническим требованиям " Кол-во: 2

"Позиция 16" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 80-16 30с41нж исп У1 сталь 20Л, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, с КОФ из ст. 20 исп. В по ГОСТ 33259-2015, крепежом и прокладками, согласно техническим требованиям СТО Га" Кол-во: 58

"Позиция 17" "Кран шаровой фланцевый из стали 20 ЯГТ 50ФС.016.01.00.У ТУ 37 4220-001-12673402-98" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Задвижка клиновая литая фланцевая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 100-63 30лс76нж исп.ХЛ1 сталь 20ГЛ, класс герметичности затвора - А по ГОСТ 9544-2015, рабочая среда - вода, пар, аммиак, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные углеводородные " Кол-во: 12

"Позиция 19" "Кран шаровой муфтовый разборный DN 15 PN 160 кгс/см2 ЯГТ 15М.160.00.00.ХЛ ТУ 374220-001-12673402-98" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Задвижка 30с15нж 80-40 ХЛ1 с фланцами и крепежом ТУ 3741-031-02809450-2000" Кол-во: 6