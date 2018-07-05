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Номер извещения
31806549677
Уникальный номер закупки
18/4.3/0038861/ДШельф
Наименование закупки
Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2018 06:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60 доб. 65151
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
o_svirid@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свирид Оксана Владимировна
Место рассмотрения предложений
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4
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Поставка мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.07.2018 02:00 GMT +305.07.2018 02:0005.07.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549677Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4
Дата и время вскрытия заявок
05.07.2018 02:3005.07.2018 02:3005.07.2018 02:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806549677Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4
Подведение итогов не позднее
13.07.2018 08:0013.07.2018 08:0013.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549677Подведение итогов не позднее Поставка мебели693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели
Начальная цена
1 296 154,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
32
46.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 40
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
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