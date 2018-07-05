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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.07.2018 02:0005.07.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549677Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806549677

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0038861/ДШельф

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2018 06:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Документация о ЗП.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-71-60 доб. 65151

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    o_svirid@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свирид Оксана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4

    Закупки и тендеры Сахалинская Область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.07.2018 02:00 GMT +305.07.2018 02:0005.07.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549677Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4

    Дата и время вскрытия заявок

    05.07.2018 02:3005.07.2018 02:3005.07.2018 02:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806549677Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4

    Подведение итогов не позднее

    13.07.2018 08:0013.07.2018 08:0013.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549677Подведение итогов не позднее Поставка мебели693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.07.201813.07.2018 08:0013.07.2018 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549677Подведение итогов не позднее Поставка мебели693000, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, д. 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели

    Начальная цена

    1 296 154,29

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Классификатор ОКПД2

    32

    Изделия готовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    46.1

    Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф архивный для хранения документации, размеры 915х458х1830 мм, ключевой замок c трёхсторонней ригельной системой запирания, 4 полки, материал металл, цвет серый"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Стул офисный , ширина: 535 мм • Глубина: 580 мм • Высота: 820 мм "

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Кресло офисное, размеры коробки: 36/66/77 см. Объем коробки: 0.21 куб. м. Вес нетто: 15,7 кг Вес брутто: 17,9 кг"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Архивный шкаф NM-1991/2G, металл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Архивный шкаф, КС-20, металл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Кресло руководителя, экокожа черная CH 868AXSH"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Кресло руководителя, сетка черная Бюрократ, CH-999asx"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кресло руководителя, экокожа коричневая CH 868AXSH"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Кресло сотрудников, экокожа цвет: фисташковый, размер:48х56х101"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Кровать 2-ярусная с лестницей 1974x710x1560|1450 цвет серый,вес-29,5, покрытие -порошковое полимерное."

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Полка навесная, цвет:ольха, размеры: 640*160*300"

    Кол-во: 20

    "Позиция 12"

    "Полка навесная, цвет:ясень шимо светлый, размеры: 640*160*301"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Полка навесная, цвет:ольха, размеры: 794*180*283"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Полка навесная, цвет:ольха,размеры: 1200*200*332"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Полка навесная, цвет:ольха, размеры 900*428*190"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Полка, стекло IDDIS Corot L209B, покрытие: никель-хромовое Материал: Латунь Ширина (см): 14 Длина (см): 50 "

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Прямоугольная стеклянная витрина.Размер (ВхДхШ): 740х2000х1200. Цвет столешницы: "380 дуб Толедо". Материал столешницы: ЛДСП (Ламинированная плита ДСП, класс эмиссии вредных веществ E01), кромка ПВХ (2 мм), толщиной 25 мм. Опоры стола: металлокаркас "

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Сейф двухсекционный ASM90/2 размер: 44х38х90"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Сейф двухсекционный ASM120/2 TKL размер:55х39х120"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Секция стола переговоров, арт. В 305, цвет: дуб шамони, размер: 120х80х75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Стол рабочий, арт. ПФ 0161 цвет: испанский орех, размер:120х60х75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Стол рабочий, арт.ФС 102 цвет: ипанский орех, размер:140х80х75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Стол руководителя, арт. В 102, цвет: дуб шамони, размер: 170х80х75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Стол руководителя,арт. В 103, цвет: дуб шамони, размер: 160х80х75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Стол руководителя 180х94х75 арт. МТ111"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Стол энергомичный правый, арт.ФС 109 цвет: ипанский орех, размер:140х115х75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Стул офисный , ЭкоКожа, ИЗО ХРОМ"

    Кол-во: 40

    "Позиция 28"

    "Тумба выкатная, серия Борн, арт. В201, цвет: дуб шамони, размер: 48х45х66»"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Тумба 2-х дверная, арт. ПК 204 цвет: испанский орех, размер:93х60х75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Тумба выкатная 3-ящичная с центральным замком, арт. ПК 918 цвет: испанский орех, размер: 42х53х59"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Тумба выкатная 3-ящичная с центральным замком, арт.МТ 214 цвет: темный орех, размер:42х53х60"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Тумба выкатная 3-ящичная с центральным замком, арт.ФС 217 цвет: ипанский орех, размер:140х80х75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Тумба для оргтехники, мастер арт. МТ 262"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Тумба сервисная 3 ящика без замка, арт. В 202, цвет: дуб шамони, размер:120,2х50х66"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Угловая стеклянная витрина.Основание толщиной 35 мм. В комплект витрины входят: 4 стеклянные полки, светильник 20 Вт, 4 ножки, замок, трансформатор 220/12 В мощностью 60 Вт, шнур с выключателем и вилкой 1,5 м. Размер ШхГхВ: 440х440х1872, Цвет: Вишня"

    Кол-во: 2

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