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Номер извещения
31806549017
Уникальный номер закупки
18/2.1/0034739/ГПереработка
Наименование закупки
Исследования товарного КГС Сургутского ЗСК с различной дозировкой депрессорно-диспергирующих присадок на седиментационные свойства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 18:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-26
Факс
--
Адрес электронной почты
GorlovaEV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горлова Елизавета Викторовна
Место рассмотрения предложений
Место рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627
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Исследование КГС с ДДП
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 10:00 GMT +320.06.2018 10:0020.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806549017Дата и время окончания срока приема заявок Исследование КГС с ДДПМесто рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 11:0020.06.2018 11:0020.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806549017Дата и время вскрытия заявок Исследование КГС с ДДПМесто рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 10:0029.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549017Подведение итогов не позднее Исследование КГС с ДДПМесто рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 10:0029.06.2018 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806549017Подведение итогов не позднее Исследование КГС с ДДПМесто рассмотрения заявок и подведения итогов закупки: 194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, строение 1, офис 627
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Исследование КГС с ДДП
Начальная цена
3 245 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
71.20.12.000
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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