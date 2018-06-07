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Номер извещения
31806548924
Уникальный номер закупки
18/5.3/0034738/ЧеченГП
Наименование закупки
Капитальный ремонт изоляционного покрытия с заменой дефектных труб лупинга МГ «Аксай-Гудермес-Грозный» DN800, L-11.3 км для нужд АО «Чеченгазпром» (0001/18/5.3/0034738/ЧеченГП/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 18:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-86
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
S.Zemskov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земсков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Капитальный ремонт изоляционного покрытия с заменой дефектных труб лупинга МГ «Аксай-Гудермес-Грозный» DN800, L-11.3 км для нужд АО «Чеченгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2018 12:00 GMT +307.06.2018 12:0007.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548924Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт изоляционного покрытия с заменой дефектных труб лупинга МГ «Аксай-Гудермес-Грозный» DN800, L-11.3 км для нужд АО «Чеченгазпром»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 14:0508.06.2018 14:0508.06.2018 14:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548924Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт изоляционного покрытия с заменой дефектных труб лупинга МГ «Аксай-Гудермес-Грозный» DN800, L-11.3 км для нужд АО «Чеченгазпром»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
14.06.2018 18:0014.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548924Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт изоляционного покрытия с заменой дефектных труб лупинга МГ «Аксай-Гудермес-Грозный» DN800, L-11.3 км для нужд АО «Чеченгазпром»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.06.201814.06.2018 18:0014.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548924Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт изоляционного покрытия с заменой дефектных труб лупинга МГ «Аксай-Гудермес-Грозный» DN800, L-11.3 км для нужд АО «Чеченгазпром»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт изоляционного покрытия с заменой дефектных труб лупинга МГ «Аксай-Гудермес-Грозный» DN800, L-11.3 км для нужд АО «Чеченгазпром»
Начальная цена
202 679 596,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры АО "ЧЕЧЕНГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
364020, Российская Федерация, Чеченская Республика, Грозный, Моздокская, 35
42.21.21.000
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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