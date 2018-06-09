Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Картридж Lexmark ЗК (80C8HY0) Желтый Return Program для СХ410/СХ510" Кол-во: 24

"Позиция 2" "Картридж Lexmark ЗК (80С8НМ0) Малиновый Return Program для СХ410/СХ510" Кол-во: 24

"Позиция 3" "Картридж Lexmark ЗК (80С8НС0) Голубой Return Program для СХ410/СХ510" Кол-во: 24

"Позиция 4" "Картридж NV Print C9730A ТУ 4269-001-63532838-2010" Кол-во: 48

"Позиция 5" "Картридж NV Print C9731A ТУ 4269-001-63532838-2010" Кол-во: 48

"Позиция 6" "Картридж NV Print C9732A ТУ 4269-001-63532838-2010" Кол-во: 48

"Позиция 7" "Картридж NV Print C9733A ТУ 4269-001-63532838-2010" Кол-во: 48

"Позиция 8" "Картридж NV Print для HP Color LJ CP6015/ CM6030/ CM6040, CP6015DN/CP6015N CB381A CYAN 21 000к" Кол-во: 9

"Позиция 9" "Картридж NV Print для HP Color LJ CP6015/ CM6030/ CM6040, CP6015DN/CP6015N CB382A YELLOW 21 000к" Кол-во: 9

"Позиция 10" "Картридж NV Print для HP Color LJ CP6015/ CM6030/ CM6040, CP6015DN/CP6015N CB383A MAGENTA 21 000к" Кол-во: 9

"Позиция 11" "Картридж NV Print для HP Color LJ CP6015DN/CP6015N/CP6015XH CB380A BLACK 16 500 к" Кол-во: 9

"Позиция 12" "Картридж NV Print для HP LaserJet M1120 /1120mfp CB436A ресурс 2000 копий" Кол-во: 72

"Позиция 13" "Картридж NV Print для HP LJ 1010/1012/1015 Q2612A NEW ресурс 2000 копий" Кол-во: 905

"Позиция 14" "Картридж NV Print для HP LJ 1100/1100A/3200 C4092A 2 500к" Кол-во: 186

"Позиция 15" "Картридж NV Print для HP LJ 1300 Q2613X 4 000к" Кол-во: 35

"Позиция 16" "Картридж NV Print для HP LJ 400 M401D Pro,400 M401DW Pro,400 M401DN Pro,400 M401A Pro,400 M401 Pro,40 0 M425 Pro,400 M425DW Pro,400 M425DN Pro CF280A 2 300 к." Кол-во: 164

"Позиция 17" "Картридж NV Print для HP LJ 5000/5000N C4129X ресурс 10000 копий" Кол-во: 129

"Позиция 18" "Картридж NV Print для HP LJ 5200/5200TN/DTN Q7516A 12 000к" Кол-во: 100

"Позиция 19" "Картридж NV Print для HP LJ P2014/P2015/M2727 mfp Q7553A 3000к" Кол-во: 69

"Позиция 20" "Фотокондуктор блок PCU в сборе B2050151 Ricoh Aficio MP2510" Кол-во: 28

"Позиция 21" "Шестерня 20Т привода печи RU5-0957-000CN HP для LJ P3005/M3027/M3035" Кол-во: 20

"Позиция 22" "Шестерня 29T резинового вала HP RA0-1088-000 для HP LJ 1200/1300/1150" Кол-во: 3

"Позиция 23" "Шестерня RICOH 6000 D0142286" Кол-во: 4

"Позиция 24" "Шестерня RICOH 6000 D0142333" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Шестерня RICOH 6000 D0142337" Кол-во: 4

"Позиция 26" "Шестерня RICOH 6000 D0142345" Кол-во: 4

"Позиция 27" "Шестерня RICOH 6000 D0142346" Кол-во: 4

"Позиция 28" "Шестерня привода печки HP LJ 5000N RF52409000" Кол-во: 14

"Позиция 29" "Шнур AMP коммутационный категории 5е U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, белый, длина 5 м, парт номер:7-941761-8" Кол-во: 95

"Позиция 30" "Шнур коммутационный (Patch Cord) Telecom, модель NA102, витая пара UTP, категория 5e, 24AWG, разъемы RJ45, тип оболочки ПВХ, длина 10метров, цвет серый" Кол-во: 58

"Позиция 31" "Шнур коммутационный категории 5е U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, белый, длина 2 м, AMP Ltd, парт номер 7-941761-6" Кол-во: 105

"Позиция 32" "Шнур коммутационный категории 5е U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, белый, длина 3 м, AMP Ltd, парт номер 7-941761-7" Кол-во: 105

"Позиция 33" "Шнур микрофонный STAGG SMC6 XLR(M)-XLR(F) высококачественный стандартный, длина 6 м, металлические разборные разъемы, цвет: черный, вес 0,4кг." Кол-во: 6

"Позиция 34" "Шнур оптический монтажный ШОС-SM/0.9мм-FC/UPC-2.0м ССД номенклатурный номер 130202-06705" Кол-во: 30

"Позиция 35" "Шнур оптический монтажный ШОС-SM/0.9мм-ST/UPC-2.0м ССД номенклатурный номер 130202-06706" Кол-во: 30

"Позиция 36" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/APC-FC/APC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03440" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-FC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-02736" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-25.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03426" Кол-во: 4

"Позиция 39" "Ролик подачи бумаги RF5-2634 FEED ROLLER SF500 HP5000" Кол-во: 14

"Позиция 40" "Переходник ВЧ разъема BNC гнездо-гнездо-гнездо MCI-7080 Р10 10801" Кол-во: 2

"Позиция 41" "Переходник ВЧ разъема BNC гнездо-штекер-штекер (Т-коннектор) MCI-7079 Р10 1079" Кол-во: 2

"Позиция 42" "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-N гнездо MCI-7052 Р10 1052" Кол-во: 7

"Позиция 43" "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-N штекер MCI-7051 Р10 1051" Кол-во: 2

"Позиция 44" "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-гнездо MCI-7047 Р10 1047" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-гнездо угловое MCI-7048 Р10 1048" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-гнездо-гнездо (Т-коннектор) MCI-7077 Р10 10771" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-штекер MCI-7046 Р10 1046" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-штекер-штекер (Т-коннектор) MCI-7076 Р10 1076" Кол-во: 2

"Позиция 49" "Переходник ВЧ разъема F гнездо-гнездо MCI-7242 Р10 1242" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Переходник ВЧ разъема F гнездо-гнездо-гнездо MCI-7257 Р10 12573" Кол-во: 2

"Позиция 51" "Переходник ВЧ разъема N гнездо-гнездо, MCI-7323 Р10 1323" Кол-во: 7

"Позиция 52" "Переходник ВЧ разъема N штекер-гнездо MCI-7322 Р10 1322" Кол-во: 2

"Позиция 53" "Переходник ВЧ разъема N штекер-гнездо угловой MCI-7337 Р10 1337" Кол-во: 7

"Позиция 54" "Переходник ВЧ разъема N штекер-штекер MCI-7321 Р10 1321" Кол-во: 7

"Позиция 55" "Переходник ВЧ разъема N штекер-штекер угловой MCI-7336" Кол-во: 2

"Позиция 56" "Переходник гнездо F-гнездо ТВ (03-084) REXANT (100шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Переходник гнездо F-штекер ТВ угловой (03-153) REXANT (50шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Печь в сборе RG5-4448 для HP LJ 5Si/8000" Кол-во: 2

"Позиция 59" "Печь в сборе RG5-7061-000 HP LJ 5100" Кол-во: 4

"Позиция 60" "Пластина направляющая блока переноса D0894664 для Ricoh Aficio MPC 3001" Кол-во: 16

"Позиция 61" "Пластина направляющая позиционирования задняя D0296319 для Ricoh Aficio MPC 3001" Кол-во: 16

"Позиция 62" "Пластина направляющая позиционирования передняя D0296318 для Ricoh Aficio MPC 3001" Кол-во: 16

"Позиция 63" "Пластина тормозная Aficio MP 2352, 2851 B3902831" Кол-во: 90

"Позиция 64" "Пластина тормозная Aficio MP2000 B0392711" Кол-во: 90

"Позиция 65" "Плата панели управления B2451487 для Ricoh Aficio MP2000" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Переходник ВЧ разъема BNC гнездо-гнездо (I-коннектор) MCI-7061 Р10 1061" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Навигатор персональный НАП НТ-1813 дисплей 3,5 с аккумулятором 1800 mAh ГЛОНАСС/GPS" Кол-во: 14

"Позиция 68" "Оборудование мультиплексорное в составе: модем-мультиплексор FMUX/M-E1-WH15/SC-SNMP-DC - 1 шт., адаптер питания AC-DC-48 - 1 шт." Кол-во: 2

"Позиция 69" "Оптический диск DVD+RW Verbatim DataLifePlus Advanced Azo 43489, 5.25', 4х, 4.7 ГБ, односторон. круглая упаковка 25 шт." Кол-во: 4

"Позиция 70" "Органайзер горизонтальный кабельный 19' 1U 130504-00148" Кол-во: 14

"Позиция 71" "Органайзер кабельный высотой 2U для шкафов NetShelter, артикул AR8427A APC" Кол-во: 3

"Позиция 72" "Организатор кабельный с пластиковыми кольцами 19 дюймов CM-1U-PL 1U Hyperline" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Осциллограф-мультиметр АФК-2068" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Память HP DDR DIMM (200-pin) 512Mb (Q7723-67951), для LJ 5550/5500" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Панель крепежная Cronyx 1U2, для установки 1 или 2 устройств исполнения Мини в стойку 19'" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Панель микропроцессорная контрольная ZPAS SZB-66-00-00/9005" Кол-во: 3

"Позиция 77" "Патчкорд FC/UPC-FC/UPC, SM оптический, дуплекс 1м" Кол-во: 23

"Позиция 78" "Патчкорд FC/UPC-FC/UPC, SM оптический, дуплекс 2м" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Патчкорд FC/UPC-LC/UPC, SM оптический, дуплекс 1м" Кол-во: 43

"Позиция 80" "Патчкорд FC/UPC-LC/UPC, SM оптический, дуплекс 2м" Кол-во: 10

"Позиция 81" "Патчкорд FC/UPC-LC/UPC, SM оптический, дуплекс 3м" Кол-во: 10

"Позиция 82" "Патчкорд FC/UPC-SC/UPC, SM оптический, дуплекс 1м" Кол-во: 3

"Позиция 83" "Патч-корд FC/UPC-ST/UPC SM оптический (9/125) simplex 10м" Кол-во: 14

"Позиция 84" "Патч-корд LC/UPC-LC/UPC SM оптический (9/125) simplex 10м" Кол-во: 17

"Позиция 85" "Патч-корд SC/APC-FC/UPC SM оптический (9/125) simplex 10м" Кол-во: 6

"Позиция 86" "Патч-корд SC/UPC-FC/UPC SM оптический (9/125) simplex 10м" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), ST/UPC-ST/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м" Кол-во: 10

"Позиция 88" "Патчкорд оптический SC-LC, SM (9/125) 3 метра, для обеспечения соединения между оптическими волокнами. Hyperline" Кол-во: 10

"Позиция 89" "Патч-панель 19' 24 порта RJ-45 категория 5e, артикул PP2-19-24-8P8C-C5e-110D Hiperline" Кол-во: 4

"Позиция 90" "Патч-панель Lanmaster LAN-PPL24U5E, 24 порта, UTP cat. 5e, 2U. В комплекте крепежные винты 4 шт., шторки для портов 24шт., стяжки для кабеля 8 шт., инструмент для забивки кабеля" Кол-во: 8

"Позиция 91" "Патч-панель фиксированная с 48 разъемами RJ45 категории 5e для установки в стандартную 19' стойку высотой 2U AESP 48458MD-C5E" Кол-во: 24

"Позиция 92" "Переходник ВЧ разъема BNC гнездо-N гнездо MCI-7068 Р10 1068" Кол-во: 7

"Позиция 93" "Плата питания HP RM1-4936-000CN для HP LJ M1522/M1120MFP" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Рамка маркировочная универсальная PROFIL 2/10 для установки на монтажный хомут и на штанги PROFIL с маркировочной табличкой, без надписей, размер таблички 95х18мм, масса 0,030кг, код каталога 120905-00135" Кол-во: 50

"Позиция 95" "Рамка откидная Интеркросс для плинта 10х2. Каталожный номер 306558.020" Кол-во: 300

"Позиция 96" "Рамка откидная рамка 2/10 для маркировочных табличек для плинтов ПВТ N 120905-00128" Кол-во: 50

"Позиция 97" "Регистратор РИ-197 для считывания архивов с приборов ТЭКОН-19, 19Б, 17" Кол-во: 2

"Позиция 98" "Ремень каретки к плоттеру HP DJ 500 42дюйма C777060014" Кол-во: 4

"Позиция 99" "Ремкомплект Lexmark 220V, 40X9136 для Lexmark MX 410, MX 511" Кол-во: 3

"Позиция 100" "Ремкомплект Lexmark 840 40X0957" Кол-во: 8

"Позиция 101" "Ремкомплект роликов Roller kit -(для лотков 2,3,4) HP LJ 5500/5550 (арт.RY7-5097-000CN) 3 шт в упаковке" Кол-во: 5

"Позиция 102" "Ремкомплект узла переноса 40X0619 для Lexmark W840" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Ресивер цифровой D-Color DC1401HD, приём каналов эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2" Кол-во: 32

"Позиция 104" "Розетка TJC-8Р8С под коннектор RJ-45" Кол-во: 215

"Позиция 105" "Розетка коммуникационная RJ-45 (8P8C) Makel категория 5Е двойная внутренняя" Кол-во: 107

"Позиция 106" "Розетка наружная двойная SB2-2-8P8C-C5e-WH Hyperline" Кол-во: 170

"Позиция 107" "Розетка телефонная RJ-11 TJC2-6P4C двойная" Кол-во: 840

"Позиция 108" "Ролик захвата Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 AF030090" Кол-во: 40

"Позиция 109" "Ролик захвата RICOH 3260 B4772225 Pick-up Roller" Кол-во: 6

"Позиция 110" "Ролик захвата бумаги Aficio Color MPC2500 B3872161 Pickup Roller" Кол-во: 80

"Позиция 111" "Ролик захвата бумаги HP RF0-1008-000/RL1-0303-000 для HP LJ 1200" Кол-во: 4

"Позиция 112" "Ролик захвата бумаги HP RF5-1835-000 для HP LJ 5Si/8000/8100/8150/8500/8550/Canon CP660" Кол-во: 6

"Позиция 113" "Ролик захвата бумаги с нижнего лотка HP LJ 3027 RL1-1370" Кол-во: 12

"Позиция 114" "Ролик захвата бумаги с нижнего лотка HP LJ 5000N RB21821" Кол-во: 15

"Позиция 115" "Ролик захвата из 500-листовой кассеты HP RB1-8865-000 для HP LJ 4000/4050/4100/ LBP-P480" Кол-во: 15

"Позиция 116" "Ролик отделения Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 AF032090" Кол-во: 20

"Позиция 117" "Ролик отделения узла ADF в сборе Lexmark 40X7545 для Lexmark X264dn" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Ролик подачи бумаги Aficio MP 2851 A2672751" Кол-во: 80

"Позиция 119" "Ролик подачи бумаги Aficio MP2000 B0392740" Кол-во: 101

"Позиция 120" "Рамка для таблички откидная 2/10 6089 2 015-01" Кол-во: 70

"Позиция 121" "Плата питания Lexmark X264dn 40х5362" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Плата питания Lexmark МХ511 40х7798" Кол-во: 1

"Позиция 123" "Плата форматера CC396-60001, для HP LJ M 1522n" Кол-во: 2

"Позиция 124" "Плата форматирования HP, Q7819-60001, для HP LJ M3027/M3035" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Плата форматирования сетевая Q6498-67902/Q6498-67901 для HP LJ 5200" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Плинт LSA-PROFIL 2/8 х abs с размыкаемыми контактами 2-х Мбит/с 120902-00063 арт.7015 1 008-01" Кол-во: 15

"Позиция 127" "Плинт заземления универсальный ПВТ 10 пар, красный. Номенклатурный номер 120902-00094" Кол-во: 5

"Позиция 128" "Плинт универсальный ПВТ-10Р-5е арт.120902-00081, 10 пар, размыкаемые контакты, 0-9" Кол-во: 30

"Позиция 129" "Плинты LSA-PROFIL 2/10 c нормально замкнутыми контактами без цветокода маркировка 0...9 (компл=10шт) 6089 1 121-06" Кол-во: 10

"Позиция 130" "Площадка отделения узла ADF в сборе Lexmark 40X8419 для Lexmark X264dn" Кол-во: 2

"Позиция 131" "Площадка тормозная HP LJ 3027 RC10939" Кол-во: 12

"Позиция 132" "Площадка тормозная HP из ручной подачи RG5-5281 для HP LJ 4000" Кол-во: 2

"Позиция 133" "Подшипник Dia12xdia21x7 Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 AE030065" Кол-во: 6

"Позиция 134" "Разъем телефонный PLUG-6p4c-P-C2-100 (RJ-12) Hyperline телефонный, (100шт.)" Кол-во: 22

"Позиция 135" "Разъем ВЧ для радиостанций TETRA HYR-0101E (GB-101E) (BMC-7006E)(BNC-S213P)(B-112B)" Кол-во: 45

"Позиция 136" "Разъем ВЧ для антенн TETRA HYR-0304E (N-7312E) (GN-304)" Кол-во: 45

"Позиция 137" "Разъем RJ45 экранированный с 8 контактами PLUG-8P8C-U-C5-SH Hyperline" Кол-во: 1320

"Позиция 138" "Разъем RJ-11" Кол-во: 3600

"Позиция 139" "Батарея (комплект сменных батарей) аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная APC RBC24 6В 18Ач" Кол-во: 4

"Позиция 140" "Батарея (комплект сменных батарей) аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная APC RBC4 12В 12Ач" Кол-во: 3

"Позиция 141" "Батарея (комплект сменных батарей) аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная APC RBC48 12В 7,5Ач" Кол-во: 4

"Позиция 142" "Батарея (комплект сменных батарей) аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная APC RBC7 12В 17Ач" Кол-во: 8

"Позиция 143" "Батарея аккумуляторная Atex Li-Ion Battery для радиостанции Puma T3 Plus2 ex, напряжение 3,7В, емкость 2300мАн, каталожный номер 771-1682/01.01" Кол-во: 2

"Позиция 144" "Батарея аккумуляторная HNN9008 Ni-MH 1500мАч к радиостанции Motorola GP140/320/340/640/680/1280" Кол-во: 116

"Позиция 145" "Батарея аккумуляторная HNN9012 Ni-Cd 1550мАч к радиостанции Motorola серии GP" Кол-во: 43

"Позиция 146" "Батарея аккумуляторная Motorola HNN9013 Li-ion" Кол-во: 12

"Позиция 147" "Батарея аккумуляторная PMNN4018 Ni-MH 1200мАч к радиостанции Motorola P080/P040" Кол-во: 40

"Позиция 148" "Батарея аккумуляторная PMNN4021 NiCd 1100мАч к радиостанции Motorola P040/P080" Кол-во: 40

"Позиция 149" "Батарея аккумуляторная Sony VGP-BPS9 для ноутбука, повышенной емкости, 11,1В, емкость 5200мАч, цвет черный, тип батареи Li-ion" Кол-во: 5

"Позиция 150" "Батарея аккумуляторная герметизированная GP 12170 12В 17Ач габариты (ДхШхВ) 181х77х166мм CSB" Кол-во: 20

"Позиция 151" "Батарея аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная CSB GP 12120 12В 12Ач" Кол-во: 152

"Позиция 152" "Батарея аккумуляторная для источников бесперебойного питания APC RBC23 напряжение 12В емкость 336Ач" Кол-во: 4

"Позиция 153" "Батарея аккумуляторная литий-ионная (Li-Ion) ATEX-взрывобезопасная для радиостанций напряжением 7,5В емкостью 1480мАч Motorola NNTN5510DR" Кол-во: 11

"Позиция 154" "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная CSB GP 1222 напряжение 12В емкость 2,2Ач" Кол-во: 9

"Позиция 155" "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная CSB GPL1272 F2 напряжение 12В емкость 7,2Ач" Кол-во: 173

"Позиция 156" "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная Compact-Power Rackline 12CP50 12В 50Ач габариты (ДхШхВ) 275х100х310мм, Oerlikon Batterie" Кол-во: 4

"Позиция 157" "Блок закрепления в сборе Aficio MP 2000 В2594006" Кол-во: 17

"Позиция 158" "Блок питания ~220B/-12В DRA60-12" Кол-во: 5

"Позиция 159" "Блок питания Hot Plug Redundant Power Supply Option Kit DL360G5/DL365 700W 399542-B21" Кол-во: 8

"Позиция 160" "Блок питания HP 1200W 437572-B21" Кол-во: 2

"Позиция 161" "Барабан Panasonic KX-FA84" Кол-во: 16

"Позиция 162" "Адаптер RJ-45 (8P8C) проходной CA-8P8C-C6-SH-H-WH Hyperline, кат.6, экранированный" Кол-во: 96

"Позиция 163" "Адаптер USB/RS232 Т-20 95х40х25" Кол-во: 8

"Позиция 164" "Адаптер USB-CAN АИ-89 85х40х25мм" Кол-во: 7

"Позиция 165" "Адаптер АПС-71 для оптического соединения с приборами СПТ961, СПГ741, 761-763, СПЕ542 через USB-порт персонального компьютера. Скорость обмена до 115кбит/сек" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Адаптер проходной CA-8P8C-C5e-WH 2 гнезда 8P8C" Кол-во: 80

"Позиция 167" "Аккумулятор BA2015 Sennheiser" Кол-во: 2

"Позиция 168" "Аккумулятор CSB HRL 1234W 12V, 9Ah" Кол-во: 3

"Позиция 169" "Аккумулятор SEPURA STP-8000 литий-полимерный, большой емкости, код 300-00635, 7.4V, 1880 mAh" Кол-во: 64

"Позиция 170" "Аккумуляторы герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные FIAMM - FG20086 (12V/0.8Ah)" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Анализатор графический КСВ антенны и относительной напряженности электромагнитного поля с энергонезависимой памятью на 15 график AEA 140-525, диапазон рабочих частот 135-525МГц, сопротивление 50Ом, антенный разъем типа N, питание от 8 батарей или NiC" Кол-во: 4

"Позиция 172" "Антенна Radial Y5 VHF(H) диапазон частот 161-178МГц" Кол-во: 4

"Позиция 173" "Антенна автомобильная ANLI 400-430МГц AW-6UHF на магнитной основе" Кол-во: 10

"Позиция 174" "Антенна дипольная базовая всенаправленная D4 UHF диапазон частот 400-490МГц в составе: излучающий элемент 4 шт.траверса 1 шт.крепеж СР-65 4 шт.комплект крепежного метиза 4 шт" Кол-во: 1

"Позиция 175" "Антенна мобильная ANLI AW-6 VHF с усиленным магнитным креплением JM-100 UHF (Диапазон частот 136-172 МГц, Усиление 3.2 dBi, Разъем UHF male)" Кол-во: 24

"Позиция 176" "Антенна мобильная на магнитном основании MU1-NM/l для радиостанций стандарта TETRA, частотный диапазон 406-440 Мгц, длина волны 1/4 в комплекте с кабелем длиной 3 м и разъемом типа FME PROCOM" Кол-во: 18

"Позиция 177" "Антенна направленная для стационарной радиостанции стандарта TETRA Sirio WY400-6N 400-470 MHz Base Station 6 Element Yagi Antenna комплект крепежа на трубу диаметром 35-52 мм 1 шт" Кол-во: 2

"Позиция 178" "Антенна портативной радиостанции Sepura STP, диапазон частот 410-430 МГц. Код производителя 300-00662" Кол-во: 30

"Позиция 179" "Аппарат телефонный ISDN CS400-IT SBB1276AA" Кол-во: 15

"Позиция 180" "Аппарат телефонный проводной кнопочный настольный с тонально/импульсным режимом набора Телта-217" Кол-во: 55

"Позиция 181" "Аппарат телефонный промышленного назначения проводной дисковый настольно-настенный пыле-взрывозащищенный химостойкий ТАХ-Б" Кол-во: 7

"Позиция 182" "Аппарат телефонный стационарный проводной настольный кнопочный с монохромным LCD дисплеем семистрочным с тональным и импульсным режимом набора с поддержкой сетей передачи данных ISDN с АОН, спикерфоном, интеркомом черный Elmeg CS400XT Black" Кол-во: 11

"Позиция 183" "Аппарат факсимильный печать на термобумаге Panasonic KX-FT 988 RU формат бумаги А4 тип бумаги рулон емкость автоподачи 10 листов записная книжка 100 номеров скорость модема 9,6КБит/с функции (АОН/Caller ID/Автоответчик)" Кол-во: 2

"Позиция 184" "Барабан HP CF358A для обработки изображений черный для HP Color LaserJet M855dn" Кол-во: 10

"Позиция 185" "Барабан HP CF359A для обработки изображений голубой для HP Color LaserJet M855dn" Кол-во: 10

"Позиция 186" "Барабан HP CF364A для обработки изображений желтый для HP Color LaserJet M855dn" Кол-во: 10

"Позиция 187" "Барабан HP CF365A для обработки изображений пурпурный для HP Color LaserJet M855dn" Кол-во: 10

"Позиция 188" "Блок питания ProLiant DL380/ML350 403781-001" Кол-во: 4

"Позиция 189" "Головка печатающая HP C9404A цветная (матово-черная/голубая) для HP Photosmart PRO B9180" Кол-во: 8

"Позиция 190" "Головка печатающая HP C9405A цветная (светло-пурпурная/светло-голубая) для HP DesignJet Z2100/Z3100 Photosmart PRO B9100" Кол-во: 8

"Позиция 191" "Головка печатающая HP Z2001 пурпурная и желтая C9406A" Кол-во: 8

"Позиция 192" "Головка печатающая HP Z2001 черная и светло-серая C9407A" Кол-во: 8

"Позиция 193" "Громкоговоритель абонентский настенный накладной внутренней установки номинальной мощностью 3Вт диапазоном частот 0,13-12кГц звуковым давлением 91дБ в корпусе из ABS пластика прямоугольный размером 240х340х100мм белый Jedia JWS-103W" Кол-во: 8

"Позиция 194" "Громкоговоритель аварийный взрывозащищенный с одним вводом BExL25D100V" Кол-во: 2

"Позиция 195" "Громкоговоритель настенный SWS-10A с аттенюатором" Кол-во: 8

"Позиция 196" "Громкоговоритель рупорный 50ГР-2" Кол-во: 2

"Позиция 197" "Датчик прохождения бумаги Lexmark 840 40X0588" Кол-во: 10

"Позиция 198" "Датчик прохождения бумаги Lexmark 840 40X5985" Кол-во: 10

"Позиция 199" "Девелопер Aficio MP 2851 тип 28 B1219645" Кол-во: 30

"Позиция 200" "Диск CD для чистки лазерной оптики" Кол-во: 3

"Позиция 201" "Диск DVD-R 4,7Gb Philips 16x Video Box 5шт" Кол-во: 320

"Позиция 202" "Диск DVD-RW 4,7Gb TDK 2x Video Box 5шт" Кол-во: 280

"Позиция 203" "Диск жесткий 652564-B21 300GB 2.5'(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers)" Кол-во: 6

"Позиция 204" "Диск жесткий 652605-B21 146GB SC 6G 15K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war" Кол-во: 4

"Позиция 205" "Диск жесткий HP 507127-B21 300GB 10K 6G 2.5' SAS DP HDD Для сервера HP DL380G6." Кол-во: 35

"Позиция 206" "Диск жесткий WD Blue Mobile (WD2500LPCX)" Кол-во: 5

"Позиция 207" "Диск жесткий Western Digital WD5000AZLX, внутренний HDD, 3.5, 500 Гб,SATA-III, 6Gb/s 7200rpm 32Mb" Кол-во: 75

"Позиция 208" "Инжектор питания PoE QTECH QWM-PPA67" Кол-во: 4

"Позиция 209" "Источник бесперебойного питания со звуковой сигнализацией со светодиодными индикаторами APC Smart-UPS SC 620вА 230В выходная мощность 620ВА/390Вт входное напряжение 151-302В время работы при полной загрузке 5,5мин RS-232" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Кабель HDMI-HDMI ETG CC-HDMI-10M E-HDMI-S-10м экран. позол.конт. 10м" Кол-во: 1

"Позиция 211" "Кабель Kramer C-HM/HM/FLAT/ETH-25 HDMI-HDMI (Вилка Вилка) 7,6 м" Кол-во: 105

"Позиция 212" "Кабель Kramer C-HM/HM/FLAT/ETH-75 HDMI-HDMI (Вилка Вилка) 22,9 м" Кол-во: 38

"Позиция 213" "Кабель Quik Lok AD12-3K" Кол-во: 38

"Позиция 214" "Кабель RCA-RCA In-akustik Premium Video Digital cable 3 m" Кол-во: 40

"Позиция 215" "Головка печатающая HP C4813A желтая для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800" Кол-во: 10

"Позиция 216" "Блок питания Robiton IN2000S, импульсный, вход 100-240В, 50/60 Гц, выходное напряжение 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 /12,0, выходной ток 2000 мА" Кол-во: 4

"Позиция 217" "Блок питания Sony VGP-AC19V26" Кол-во: 5

"Позиция 218" "Блок проявки Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 желтый B2233043" Кол-во: 3

"Позиция 219" "Блок проявки Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 малин. B2233023" Кол-во: 5

"Позиция 220" "Блок проявки Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 синий B2233033" Кол-во: 10

"Позиция 221" "Блок проявки Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 черный B2233013" Кол-во: 10

"Позиция 222" "Блок розеток (9 розеток) 19', 1U DP-RP-09-SCHU" Кол-во: 10

"Позиция 223" "Блок сетевого окончания ISDN NT1+2ab (рус, 2B1Q, 2xS0, 2xFXS) SBB 1275AD Iskra Systems" Кол-во: 4

"Позиция 224" "Блок термозакрепления в сборе для Ricoh Aficio MPC 3001 D0874037" Кол-во: 3

"Позиция 225" "Блок термозакрепления для Ricoh Aficio MP2510 B2097530" Кол-во: 6

"Позиция 226" "Блок формирования изображения Lexmark MX511 50F0Z00" Кол-во: 30

"Позиция 227" "Блок формирования изображения в сборе PCDU - C Aficio MPC 3001 D0892202" Кол-во: 3

"Позиция 228" "Блок формирования изображения в сборе PCDU - M Aficio MPC 3001 D0892201" Кол-во: 3

"Позиция 229" "Блок формирования изображения в сборе PCDU - Y Aficio MPC 3001 D0892203" Кол-во: 3

"Позиция 230" "Блок формирования изображения в сборе PCU:K:ASSY Aficio MPC 3001 D0892210" Кол-во: 3

"Позиция 231" "Блок фотобарабана Aficio MP2500 B2592210" Кол-во: 5

"Позиция 232" "Бушинг резинового вала P3005R для HP LJ P3005 / M3027 / M3035 правый (кольцо)" Кол-во: 20

"Позиция 233" "Бушинг резинового вала термоблока RC1-2079-000, HP LJ 3020/3052" Кол-во: 5

"Позиция 234" "Вал переноса Aficio MP2000 B0393820" Кол-во: 20

"Позиция 235" "Вал тефлоновый Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 AE012030" Кол-во: 6

"Позиция 236" "Втулка - 20х25 AE032030 для Ricoh Aficio MPC 2500" Кол-во: 16

"Позиция 237" "Гарнитура Plantronics PL-HW251N" Кол-во: 2

"Позиция 238" "Гнездо ВЧ разъема N, пайка, RG213/U(Е) MCI-7312 Р10 1312Е" Кол-во: 4

"Позиция 239" "Головка печатающая HP C4810A для HP DJ 500" Кол-во: 10

"Позиция 240" "Головка печатающая HP C4811A голубая для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800" Кол-во: 10

"Позиция 241" "Головка печатающая HP C4812A пурпурная для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800" Кол-во: 10

"Позиция 242" "Тонер Ricoh MPC7500 Black для копировального аппарата Aficio 6000C" Кол-во: 4

"Позиция 243" "Тонер Ricoh MPC7500 Cyan для копировального аппарата Aficio 6000C" Кол-во: 4

"Позиция 244" "Тонер Ricoh MPC7500 Magenta для копировального аппарата Aficio 6000C" Кол-во: 4

"Позиция 245" "Тонер Ricoh MPC7500 Yellow для копировального аппарата Aficio 6000C" Кол-во: 4

"Позиция 246" "Тонер Ricoh Type MP C2503 841925 черный для Aficio MP C2011 SP" Кол-во: 12

"Позиция 247" "Тонер Ricoh Type MP C2503H 841926 желтый для Aficio MP C2011 SP" Кол-во: 12

"Позиция 248" "Тонер Ricoh Type MP C2503H 841927 малиновый для Aficio MP C2011 SP" Кол-во: 12

"Позиция 249" "Тонер Ricoh Type MP C2503H 841928 синий для Aficio MP C2011 SP" Кол-во: 16

"Позиция 250" "Тонер Ricoh Type MP C2550E 841196 черный для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550" Кол-во: 10

"Позиция 251" "Тонер Ricoh Type MP C2550E 841197 синий для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550" Кол-во: 12

"Позиция 252" "Тонер Ricoh Type MP C2550E 841198 пурпурный для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550" Кол-во: 10

"Позиция 253" "Тонер Ricoh Type MP C2550E 841199 желтый для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550" Кол-во: 10

"Позиция 254" "Тонер type DTC3000BLK для копировального аппарата Aficio MPC2500С" Кол-во: 33

"Позиция 255" "Тонер type DTC3000YLT для копировального аппарата Aficio MPC2500С" Кол-во: 33

"Позиция 256" "Тонер желтый 841818 Ricoh для Aficio MPC 3503" Кол-во: 23

"Позиция 257" "Тонер малиновый 841819 Ricoh для Aficio MPC 3503" Кол-во: 28

"Позиция 258" "Тонер синий 841820 Ricoh для Aficio MPC 3503" Кол-во: 23

"Позиция 259" "Тонер-картридж Lexmark 00W84030H черный для Lexmark W840" Кол-во: 112

"Позиция 260" "Тонер-картридж Lexmark X463H11G" Кол-во: 3

"Позиция 261" "Тонер-картридж желтый Ricoh tipe S2, для Ricoh AC3260/5560C" Кол-во: 13

"Позиция 262" "Тонер-картридж синий Ricoh tipe S2, для Ricoh AC3260/5560C" Кол-во: 17

"Позиция 263" "Тонер-картридж черный Ricoh tipe S2, для Ricoh AC3260/5560C" Кол-во: 13

"Позиция 264" "Точка доступа QTECH QWP-27-AC" Кол-во: 3

"Позиция 265" "Точка доступа QTECH QWP-67-AC" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Узел закрепления в сборе HP LJ Color 5550 RG5-7692" Кол-во: 5

"Позиция 267" "Узел закрепления в сборе HP RM1-3045 для LaserJet 3050/3052/3055" Кол-во: 3

"Позиция 268" "Тонер Ricoh DTC3000MGT для копировального аппарата Aficio MPC2500С" Кол-во: 33

"Позиция 269" "Ролик подачи бумаги из обходного лотка HP LJ 5000N RB21820" Кол-во: 15

"Позиция 270" "Ролик подачи бумаги с нижнего лотка HP LJ 5Si/8000 RF51834000" Кол-во: 12

"Позиция 271" "Ролик подхвата ADF МВ9175 B4772225" Кол-во: 6

"Позиция 272" "Ролик реверсивный RICOH Aficio MP2510 A8592241/A6801671" Кол-во: 20

"Позиция 273" "Ролик реверсивный RICOH Aficio MPC 6000 A8061293" Кол-во: 10

"Позиция 274" "Рычаг блока переноса/отделения Aficio MPC 3003 D1496226" Кол-во: 2

"Позиция 275" "Система портативная аккустическая Behringer Europort PPA200, 200Вт" Кол-во: 1

"Позиция 276" "Сканер планшетный в сборе CB414-67921 для LJ M3027" Кол-во: 1

"Позиция 277" "Стриппер Aficio MP2000 AE044062" Кол-во: 150

"Позиция 278" "Телефакс МФУ, черно-белая печать, сканер, копир KX-FLM663RU" Кол-во: 3

"Позиция 279" "Термистор RICOH Aficio MP2510 AW100053" Кол-во: 40

"Позиция 280" "Термоблок fuser 220V 40X5345 для Lexmark X264dn" Кол-во: 4

"Позиция 281" "Термопленка Aficio MPC 2500 B2384070" Кол-во: 8

"Позиция 282" "Термопленка HP LJ 1320 кат.№ FF-1200-O" Кол-во: 25

"Позиция 283" "Термопленка HP LJ 2200/3027 FF-2200-O" Кол-во: 20

"Позиция 284" "Термопленка RG5-5459 для HP LJ 5000/5100" Кол-во: 29

"Позиция 285" "Термоузел HP, RM1-0656-film, для HP LJ 3020/3052" Кол-во: 4

"Позиция 286" "Тонер Aficio MPC3001 Black (MPC3501E)" Кол-во: 33

"Позиция 287" "Тонер Aficio MPC3001 Magenta (MPC3501E/MPC3300E)" Кол-во: 33

"Позиция 288" "Тонер Aficio MPC3001 Yellow (MPC3501E/MPC3300E)" Кол-во: 33

"Позиция 289" "Тонер DTC3000CYN голубой для копировального аппарата Ricoh Aficio MPC2500С" Кол-во: 38

"Позиция 290" "Тонер Magenta tipe S2 AC3260/5560C" Кол-во: 13

"Позиция 291" "Тонер MP2501E черный 841769 Ricoh для Aficio MP 2001" Кол-во: 90

"Позиция 292" "Тонер MPC 3503 черный 841817 Ricoh" Кол-во: 23

"Позиция 293" "Тонер Ricoh 6210D для Aficio AP 900/SP 9100DN / 1060/1075/2051/2060/2075/ MP5500/6500/7500/6000/7000/8000/6001/7001/8001/9001 (885098)" Кол-во: 6

"Позиция 294" "Узел закрепления в сборе HP, RM1-0863-000CN, для HP LJ 3020" Кол-во: 3

"Позиция 295" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-SC/APC-25.0м-ССД, Номенкл. № 130202-04932" Кол-во: 6

"Позиция 296" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-SC/APC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-04617" Кол-во: 2

"Позиция 297" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-SC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03708" Кол-во: 4

"Позиция 298" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03438" Кол-во: 14

"Позиция 299" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-25.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03552" Кол-во: 2

"Позиция 300" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-SC/UPC-25.0м-ССД, Номенкл. № 130202-04127" Кол-во: 2

"Позиция 301" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-SC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-02752" Кол-во: 10

"Позиция 302" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03544" Кол-во: 4

"Позиция 303" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-SC/APC-SC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-04624" Кол-во: 4

"Позиция 304" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-SC/APC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-05610" Кол-во: 8

"Позиция 305" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-SC/UPC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03688" Кол-во: 4

"Позиция 306" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-ST/UPC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03437" Кол-во: 56

"Позиция 307" "Шнур оптический ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-3,0м-ССД; Номенкл. № 130202-02793" Кол-во: 19

"Позиция 308" "Шнур оптический ШОС-SM/0,9мм-FC/UPC-p/t-1,5м-ССД (Номенкл.N130202,02501)" Кол-во: 6

"Позиция 309" "Шнур оптический ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-FC/UPC-3,0м-ССД Премиум (Номенк.N130202-04146)" Кол-во: 2

"Позиция 310" "Шнур оптический ШОС-SM/2,0мм-LC/UPC-ST/UPC-5,0м ССД (Номенк.N130202-03523)" Кол-во: 8

"Позиция 311" "Шнур оптический ШОС-SM/3.0мм-SC/APC-ST/UPC-25.0м ССД номенклатурный номер 130202-06696" Кол-во: 4

"Позиция 312" "Шнур оптический ШОС-SM/3.0мм-SC/UPC-SC/UPC-25.0м ССД номенклатурный номер 130202-06674" Кол-во: 2

"Позиция 313" "Шнур телефонный витой 4Р4С, 2м. Цвет белый. Код каталога 121205-00061" Кол-во: 395

"Позиция 314" "Шнур телефонный витой трубка-телефонный аппарат черный 2м" Кол-во: 222

"Позиция 315" "Штекер BNC обжимной MCI-7001 RG58" Кол-во: 10

"Позиция 316" "Штекер ВЧ разъема BNC, пайка большой, RG213/U(Е) MCI-7007 Р10 1007Е" Кол-во: 5

"Позиция 317" "Штекер ВЧ разъема N, пайка, RG213/U(Е) MCI-7304 Р10 1304Е" Кол-во: 9

"Позиция 318" "Экран отражающий в сборе B8133600 для Ricoh Aficio MP 2000" Кол-во: 8

"Позиция 319" "Электровентилятор Jamicon JF1238B2SR11 (U=24B)" Кол-во: 20

"Позиция 320" "Транспортно-заготовительные расходы" Кол-во: 1

"Позиция 321" "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-02790" Кол-во: 4

"Позиция 322" "Узел формирования изображения Lexmark 50F0ZA0 для Lexmark MX 410, MX 511" Кол-во: 3

"Позиция 323" "Усилитель беспроводной компактный HIT-WHDMI-STICK, цифровых HDMI сигналов (1080p) на расстояние до 12 м, радиочастота от 5 ГГц; в комплекте: блок приемника и компактный передатчик (Stick TX), 2 блока питания, кабель HDMI, ИК- пульт" Кол-во: 44

"Позиция 324" "Фильтр сетевой 220В/50Гц суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2кВт ток нагрузки 10А длина шнура 1,95м количество розеток с заземляющим контактом 5 цвет черный Power Cube SPG-B-6-Black" Кол-во: 100

"Позиция 325" "Фильтр сетевой 220В/50Гц суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2кВт ток нагрузки 10А длина шнура 3м количество розеток с заземляющим контактом 6 Vektor F-50" Кол-во: 64

"Позиция 326" "Фильтр сетевой Power Cube 5 розеток длина шнура 5м цвет:белый каталожный номер SPG-B-15-White суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2кВт номинальный ток нагрузки 10А" Кол-во: 27

"Позиция 327" "Фильтр сетевой Powercube Pro-5-3 White" Кол-во: 2

"Позиция 328" "Фильтр сетевой Гарнизон EHW-15, 6 розеток, длина -5 м. Напряжение номинальное -220 В. Нагрузка максимальная -2200 Вт. Ток номинальный -10 А ТС RU C-CN.АЛ16.В.01622" Кол-во: 5

"Позиция 329" "Разъем PLUG-4p4c-P-C2-100 (RJ-11) Hyperline телефонный, (100шт.)" Кол-во: 6

"Позиция 330" "Разветвитель SPL-YT4-E2-E2 Hyperline" Кол-во: 40

"Позиция 331" "Полка 19', 1U DP-PT-550" Кол-во: 4

"Позиция 332" "Преобразователь интерфейса USB-RS485, АЦДР.426469.032" Кол-во: 33

"Позиция 333" "Прибор кросса контрольно-испытательное устройство абонентских линий ПК- 60 в составе: кабель для подключения ПК-60 к кроссу, кабель для подключения к кабельной линии, сетевой адаптер" Кол-во: 1

"Позиция 334" "Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUM DECT 1880-1900МГц 158х48х30мм 108г ЖК дисплей серый металлик" Кол-во: 5

"Позиция 335" "Радиостанция Vector VT-44H в комплекте: радиостанция, поясная клипса, быстрое зарядное устройство стакан, аккумулятор Li-Ion 1500 мАч. Диапазон частот 433,075-434,750 МГц (LPD)." Кол-во: 9

"Позиция 336" "Прокладка фрикционная (2 лоток) RICOH Aficio MP2510 A2672831" Кол-во: 80

"Позиция 337" "Картридж NV Print для HP LJ P3005/M3027mpf/M3035mpf Q7551A 6 500к" Кол-во: 420

"Позиция 338" "Картридж NV Print для HP LJ Р3015 CE255A 6000 к" Кол-во: 208

"Позиция 339" "Картридж NV Print для Ricoh Aficio 1022/1027/1032/2022/2027/ 2032/3025/ 3030/MP2510/3010/2550/3350/2851/3351 Type 2320D/2220D 11000к" Кол-во: 288

"Позиция 340" "Картридж NV Print для Ricoh Aficio 2015/2018d/ 2016/2020/ 2020d/MP1500 / MP1600/2000LN Type 1230D 260гр 9000к" Кол-во: 815

"Позиция 341" "Картридж Panasonic KX-FA83A черный" Кол-во: 20

"Позиция 342" "Картридж Panasonic KX-FA83A7 для лазерных факсов и МФУ Panasonic KX-FLM653RU, KX-FLM663RU,KX-FL513RU, KX-FL543RU" Кол-во: 4

"Позиция 343" "Картридж Panasonic KX-FAT88A черный" Кол-во: 12

"Позиция 344" "Картридж Lexmark X511 60F0XA0" Кол-во: 250

"Позиция 345" "Кабель симметричный 120E MLC-IKM, 4х2 Mb/s CBE3002CH УРДМ 465255.111 ТУ" Кол-во: 38

"Позиция 346" "Кабель соединительный HDMI Defender PROFESSIONAL HDMI M-M Артикул 87434 - HDMI-10PRO, 3м" Кол-во: 4

"Позиция 347" "Камера AdvoCam-FD Sport.Цвет черный. Тип крепления 3М скотч, крепление-присоска,на руль или раму, на шлем. Датчик движения нет. G-сенсор нет. GPS-модуль нет. Подсветка нет.Количество камер 1. Количество мегапикселей камеры 3 Мп. Угол обзора объектива" Кол-во: 2

"Позиция 348" "Капсюль микрофонный МК-233 конденсаторный с приемкой ОТК. Частотный диапазон 1,6-40000 Гц, максимальный уровень измеряемого звукового давления не менее 160 дБ, номинальный уровень чувствительности капсюля минус 37+-1,5 (мВ/Па), максимальное отклонени" Кол-во: 2

"Позиция 349" "Карта контроля доступа бесконтактная SlimPROX EM-Marin" Кол-во: 1700

"Позиция 350" "Карта пластиковая, радиочастотная, радиус действия до 0,7 м, частота 125KHz, белый пластик - поливинилхлорид, емкость памяти - 64бит Em-Marine 86х54х0,76мм ТУ TK-4100" Кол-во: 300

"Позиция 351" "Картридж HP C4844AE черный для HP DesignJet 500/800" Кол-во: 66

"Позиция 352" "Картридж HP C4911A голубой №82 для HP DJ 500/800" Кол-во: 33

"Позиция 353" "Картридж HP C4912A пурпурный №82 для HP DJ 500/800" Кол-во: 33

"Позиция 354" "Картридж HP C4913A желтый №82 для HP DJ 500/800" Кол-во: 33

"Позиция 355" "Картридж HP C9451A №70 для HP DesignJet Z2100/Z3100" Кол-во: 18

"Позиция 356" "Картридж HP C9453A №70 для HP DesignJet Z2100/Z3100" Кол-во: 18

"Позиция 357" "Картридж HP C9454A №70 для HP DesignJet Z2100/Z3100" Кол-во: 18

"Позиция 358" "Картридж HP C9455A №70 для HP DesignJet Z2100/Z3100" Кол-во: 20

"Позиция 359" "Картридж HP LJ 1200 (C7115A) NV Print" Кол-во: 102

"Позиция 360" "Картридж HP LJ 1320 (Q5949A) NV Print" Кол-во: 36

"Позиция 361" "Картридж HP Z2001 голубой C9452A" Кол-во: 18

"Позиция 362" "Картридж HP Z2001 черный матовый C9448A" Кол-во: 18

"Позиция 363" "Картридж HP Z2001 черный фото C9449A" Кол-во: 18

"Позиция 364" "Картридж Lexmark 4К (80С8НК0) Черный Return Program для СХ410/СХ510" Кол-во: 24

"Позиция 365" "Картридж Lexmark E260X22G" Кол-во: 50

"Позиция 366" "Картридж Lexmark LX-W84020H черный W840" Кол-во: 330

"Позиция 367" "картридж Lexmark W850H21G черный" Кол-во: 171

"Позиция 368" "Картридж Lexmark W850H22G (фото кондуктор)" Кол-во: 64

"Позиция 369" "Картридж Lexmark X264H21G" Кол-во: 150

"Позиция 370" "Картридж Lexmark X410 60F0HA0" Кол-во: 48

"Позиция 371" "Картридж для струйной печати светло-голубой HP C9390A" Кол-во: 24

"Позиция 372" "Коробка КРТМ-В/10-Р (120901-00060) плинт ПВТ-10Р-5е, замок, ключ универсальный" Кол-во: 20

"Позиция 373" "Коробка распределительная металлическая КРТМ-В/20-Р 151х87х79 на 20 пар плинты LSA-PROFIL с размыкаемыми контактами замок-защелка номер К-03105" Кол-во: 28

"Позиция 374" "Коротрон HP RM1-0658-000 для HP LJ1010/1012/1015/3015 Canon LBP2900/3000" Кол-во: 3

"Позиция 375" "Корпус ролика переноса D0296288 для Ricoh Aficio MPC 3001" Кол-во: 20

"Позиция 376" "Лента подачи Aficio Color MPC2500 A8061295 Feed Belt" Кол-во: 20

"Позиция 377" "Лента полноцветная Evolis R3411YMCKO для принтеров Evolis серии Tattoo2 с полимерной чёрной панелью и прозрачным защитным слоем, 100 отпечатков" Кол-во: 12

"Позиция 378" "Маркер средний для линий связи 1255 EMS II Scotchmark 80-6102-2191-5" Кол-во: 3

"Позиция 379" "Маршрутизатор QTECH QBR-3041WU-AC" Кол-во: 3

"Позиция 380" "Медиаконвертер AT-MC1008/SP 1000T Allied Telesis" Кол-во: 2

"Позиция 381" "Модем NSGate qBRIDGE-106R 36BRN106" Кол-во: 38

"Позиция 382" "Модем NSGate qBRIDGE-308, VDSL2 (конвертер) 4 LAN, VLAN, QoS, Web-интерфейс, по витой паре, 12V/1А, артикул 34VDC308" Кол-во: 4

"Позиция 383" "Модем-мультиплексор Cronyx FMUX/M-E1 оптоволоконный в составе: модем-мультиплексор FMUX/M-E1-WH13/SC-SNMP-DC 1 шт, адаптер питания AC-DC-48 1 шт." Кол-во: 2

"Позиция 384" "Модуль 1000SX для мультиплексора V-Node (1000BASE-SX, Small Form-factor Pluggable (SFP), Multi-mode Fiber (MMF), 850nm wavelength, up to 550 meter reach)" Кол-во: 4

"Позиция 385" "Модуль PWR (-48V, 2port w/PWR ALM) C-Node" Кол-во: 4

"Позиция 386" "Модуль барабана KX-FA D89A для телефакса Panasonic KX-FL-403 RU" Кол-во: 4

"Позиция 387" "Модуль для подключения цифровых системных телефонных аппаратов и консолей производства фирмы LG-NORTEL (порты KT), на 4 двухпроводные линии для УАТС Регион-DXE DTBF-04" Кол-во: 1

"Позиция 388" "Модуль оптический (S-4.1) V-Node S" Кол-во: 2

"Позиция 389" "Модуль памяти Corsair CMX4GX3M1A1600C11" Кол-во: 65

"Позиция 390" "Модуль питания 220V с возможностью замены 460Вт КПД 92 процента 503296-B21" Кол-во: 8

"Позиция 391" "Модуль стандартный подключения питания, внешней аварийной сигнализации и терминала управления для кассет FlexGain FG-R-W-E и FG-R-PCM/W-E Nateks FG-ACU-SR, V1" Кол-во: 1

"Позиция 392" "Монитор Irbis H24M 24 LED Monitor wide(TN, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms,170/160,VGA,DVI, 1920х1080,Energy Star)" Кол-во: 255

"Позиция 393" "Муфта электромагнитная регистрации Lexmark, 40Х0626, для Lexmark W840" Кол-во: 1

"Позиция 394" "Набор для обслуживания HP Q7812-67906 для LJ P3005/M3027/M3035" Кол-во: 7

"Позиция 395" "Набор из двух роликов захвата из кассеты в сборе с насадками Lexmark 40X5451 для Lexmark X264dn" Кол-во: 2

"Позиция 396" "Набор роликов Lexmark 40X0594 для Lexmark W840/W850" Кол-во: 4

"Позиция 397" "Набор чистящий Ultra Clean Cleaning Kit,артикул А5011(5 карт, 5 карандашей,40 салфеток) для принтера Evolis к полноцветной ленте Ymcko (для печати пластиковых карт)" Кол-во: 1

"Позиция 398" "Концентратор портов MOXA EDS-208A" Кол-во: 2

"Позиция 399" "Картридж ленточный HP C7973A накопитель 800Gb для HP Ultrium3" Кол-во: 44

"Позиция 400" "Картридж тонер CF310A черный для HP Color LJ M855x" Кол-во: 30

"Позиция 401" "Картридж тонер CF311A голубой для HP Color LJ M855x+" Кол-во: 30

"Позиция 402" "Картридж тонер CF312A желтый для HP Color LJ M855x+" Кол-во: 30

"Позиция 403" "Картридж тонер CF313A пурпурный для HP Color LJ M855x+" Кол-во: 30

"Позиция 404" "Катридж CF210A для принтера HP LaserJet Pro 200 color M251n черный" Кол-во: 2

"Позиция 405" "Катридж CF211A для принтера HP LaserJet Pro 200 color M251n голубой" Кол-во: 2

"Позиция 406" "Катридж CF212A для принтера HP LaserJet Pro 200 color M251n желтый" Кол-во: 2

"Позиция 407" "Катридж CF213A для принтера HP LaserJet Pro 200 color M251n пурпурный" Кол-во: 2

"Позиция 408" "Клавиатура Iskratel Т400 SBB1281AA" Кол-во: 2

"Позиция 409" "Клипса крепления на пояс портативной радиостанции SEPURA STP-8000, код 300-00442" Кол-во: 5

"Позиция 410" "Коврик для манипулятора мышь" Кол-во: 54

"Позиция 411" "Коммутатор NX-3424-GW, v1 Nateks NetXpert3424GW - управляемый L2 коммутатор 24х10/100/1000BT, 4 Gigabit SFP Combo портов, QoS, (Virtual Stack)" Кол-во: 1

"Позиция 412" "Коммутатор неуправляемый NSGate NIS-3200-208PSG, артикул 63P8SG50, 8 10/100/1000M PoE(at) + 2 1000M TP/SFP Combo, 48-56VDC, -40+75C" Кол-во: 3

"Позиция 413" "Комплект гарнитур ТМГ-8А (М1) для прозвонки (2 гарнитуры + 2 аккумуляторные батареи + ЗУ)" Кол-во: 3

"Позиция 414" "Комплект переноса изображений С9734B HP CLJ 5550/5500" Кол-во: 4

"Позиция 415" "Комплект радиокомпонентов по опросному листу" Кол-во: 15

"Позиция 416" "Комплект шестерён печки HP, CB41467923 (RU50956+RU50957+RU50958+RU50959), для HP LJ P3005/M3027/M3035" Кол-во: 20

"Позиция 417" "Компьютер IRBIS H80TWR Core i5-6500,4GB DDR4-2133 (1х4GB),1Tb 7200 RPM,SuperMulti DVDRW,USB Slim kbd,USBmouse,Win10Pro+Win7Pro(64-bit),3-3-3" Кол-во: 255

"Позиция 418" "Конвертер интерфейсов Ethernet 10/100Base-T в Е1 со скоростью передачи данных до 2048kbit/sec с длиной линии передачи данных до 100м с 2 разъемом RJ45 43х96х23мм Арлан-1450-1E1" Кол-во: 2

"Позиция 419" "Конвертер интерфейсов Ethernet 10/100Base-TX в Ethernet 100Base-FX со скоростью передачи данных до 100Mbit/c с длиной линии передачи данных до 20000м с 1 разъемом RJ45, 1 разъемом SC Duplex 70х97х26мм Planet FT-806B20" Кол-во: 6

"Позиция 420" "Конвертор спутниковый General Satellite GSLF-52E с офсетным облучателем, TWIN (два независимых выхода) рабочий диапазон 11,7-12,75 ГГц (НТВ-плюс, Триколор ТВ), уровень шума 0,3 дБ" Кол-во: 2

"Позиция 421" "Коннектор RJ-45 8P8C" Кол-во: 3510

"Позиция 422" "Контроллер PCB D1615041 для Ricoh Aficio MP 2001" Кол-во: 1

"Позиция 423" "Контроллер PCB Gdi-NOB B8665171 для Ricoh Aficio MP2000SP(MFP)" Кол-во: 1

"Позиция 424" "Контроллер PCB:CTL:EX1 D0935681 для Ricoh Aficio MP W2401" Кол-во: 1

"Позиция 425" "Кабель адаптер оптический КА/О-USB для организации обмена данными между компьютером и приборами производства ООО'Эльстер Газэлектроника'(ЕК260, ЕК270),оснащенными оптическим последовательным портом,адаптер осуществляет преобразование сигналов интерфе" Кол-во: 2

"Позиция 426" "Барабан желтый RICOH Aficio MPC3001 B2232247 B2232045 DRUM UNIT:Y" Кол-во: 5

"Позиция 427" "Барабан малиновй RICOH Aficio MPC3001 B2232245 B2232043 DRUM UNIT:M" Кол-во: 5

"Позиция 428" "Барабан синий RICOH Aficio MPC3001 B2232246 B2232044 DRUM UNIT:C" Кол-во: 5

"Позиция 429" "Барабан черный RICOH Aficio MPC3001 B2232244 B2232042 DRUM UNIT:BK" Кол-во: 5