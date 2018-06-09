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    Главная / Торги / 0001/18/4.3/0039392/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    0001/18/4.3/0039392/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806548825

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0039392/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    0001/18/4.3/0039392/ТГУхта/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 18:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    39392 для Участника09.06.18..rar

    Изменения в извещении

    39392Уведомление о комиссии27.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-11

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    R.Yamlikhin@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ямлихин Рустам Ринатович

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2018 12:00 GMT +314.06.2018 12:0014.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548825Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    15.06.2018 12:0015.06.2018 12:0015.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548825Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 19:0027.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548825Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548825Подведение итогов не позднее Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)Российская Федерация, 196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования, комплектующих, расходных материалов и аксессуаров для телекоммуникационного оборудования для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    78 941 234,11

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    26.30.30.000

    Части и комплектующие коммуникационного оборудования

    49.41.11.000

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в автофургонах-рефрижераторах

    Классификатор ОКВЭД2

    46.52.2

    Торговля оптовая электронным оборудованием и его запасными частями

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Lexmark ЗК (80C8HY0) Желтый Return Program для СХ410/СХ510"

    Кол-во: 24

    "Позиция 2"

    "Картридж Lexmark ЗК (80С8НМ0) Малиновый Return Program для СХ410/СХ510"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Картридж Lexmark ЗК (80С8НС0) Голубой Return Program для СХ410/СХ510"

    Кол-во: 24

    "Позиция 4"

    "Картридж NV Print C9730A ТУ 4269-001-63532838-2010"

    Кол-во: 48

    "Позиция 5"

    "Картридж NV Print C9731A ТУ 4269-001-63532838-2010"

    Кол-во: 48

    "Позиция 6"

    "Картридж NV Print C9732A ТУ 4269-001-63532838-2010"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "Картридж NV Print C9733A ТУ 4269-001-63532838-2010"

    Кол-во: 48

    "Позиция 8"

    "Картридж NV Print для HP Color LJ CP6015/ CM6030/ CM6040, CP6015DN/CP6015N CB381A CYAN 21 000к"

    Кол-во: 9

    "Позиция 9"

    "Картридж NV Print для HP Color LJ CP6015/ CM6030/ CM6040, CP6015DN/CP6015N CB382A YELLOW 21 000к"

    Кол-во: 9

    "Позиция 10"

    "Картридж NV Print для HP Color LJ CP6015/ CM6030/ CM6040, CP6015DN/CP6015N CB383A MAGENTA 21 000к"

    Кол-во: 9

    "Позиция 11"

    "Картридж NV Print для HP Color LJ CP6015DN/CP6015N/CP6015XH CB380A BLACK 16 500 к"

    Кол-во: 9

    "Позиция 12"

    "Картридж NV Print для HP LaserJet M1120 /1120mfp CB436A ресурс 2000 копий"

    Кол-во: 72

    "Позиция 13"

    "Картридж NV Print для HP LJ 1010/1012/1015 Q2612A NEW ресурс 2000 копий"

    Кол-во: 905

    "Позиция 14"

    "Картридж NV Print для HP LJ 1100/1100A/3200 C4092A 2 500к"

    Кол-во: 186

    "Позиция 15"

    "Картридж NV Print для HP LJ 1300 Q2613X 4 000к"

    Кол-во: 35

    "Позиция 16"

    "Картридж NV Print для HP LJ 400 M401D Pro,400 M401DW Pro,400 M401DN Pro,400 M401A Pro,400 M401 Pro,40 0 M425 Pro,400 M425DW Pro,400 M425DN Pro CF280A 2 300 к."

    Кол-во: 164

    "Позиция 17"

    "Картридж NV Print для HP LJ 5000/5000N C4129X ресурс 10000 копий"

    Кол-во: 129

    "Позиция 18"

    "Картридж NV Print для HP LJ 5200/5200TN/DTN Q7516A 12 000к"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Картридж NV Print для HP LJ P2014/P2015/M2727 mfp Q7553A 3000к"

    Кол-во: 69

    "Позиция 20"

    "Фотокондуктор блок PCU в сборе B2050151 Ricoh Aficio MP2510"

    Кол-во: 28

    "Позиция 21"

    "Шестерня 20Т привода печи RU5-0957-000CN HP для LJ P3005/M3027/M3035"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "Шестерня 29T резинового вала HP RA0-1088-000 для HP LJ 1200/1300/1150"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Шестерня RICOH 6000 D0142286"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Шестерня RICOH 6000 D0142333"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Шестерня RICOH 6000 D0142337"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "Шестерня RICOH 6000 D0142345"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Шестерня RICOH 6000 D0142346"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Шестерня привода печки HP LJ 5000N RF52409000"

    Кол-во: 14

    "Позиция 29"

    "Шнур AMP коммутационный категории 5е U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, белый, длина 5 м, парт номер:7-941761-8"

    Кол-во: 95

    "Позиция 30"

    "Шнур коммутационный (Patch Cord) Telecom, модель NA102, витая пара UTP, категория 5e, 24AWG, разъемы RJ45, тип оболочки ПВХ, длина 10метров, цвет серый"

    Кол-во: 58

    "Позиция 31"

    "Шнур коммутационный категории 5е U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, белый, длина 2 м, AMP Ltd, парт номер 7-941761-6"

    Кол-во: 105

    "Позиция 32"

    "Шнур коммутационный категории 5е U/UTP RJ-45 с оболочкой PVC, белый, длина 3 м, AMP Ltd, парт номер 7-941761-7"

    Кол-во: 105

    "Позиция 33"

    "Шнур микрофонный STAGG SMC6 XLR(M)-XLR(F) высококачественный стандартный, длина 6 м, металлические разборные разъемы, цвет: черный, вес 0,4кг."

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "Шнур оптический монтажный ШОС-SM/0.9мм-FC/UPC-2.0м ССД номенклатурный номер 130202-06705"

    Кол-во: 30

    "Позиция 35"

    "Шнур оптический монтажный ШОС-SM/0.9мм-ST/UPC-2.0м ССД номенклатурный номер 130202-06706"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/APC-FC/APC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03440"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-FC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-02736"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-25.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03426"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Ролик подачи бумаги RF5-2634 FEED ROLLER SF500 HP5000"

    Кол-во: 14

    "Позиция 40"

    "Переходник ВЧ разъема BNC гнездо-гнездо-гнездо MCI-7080 Р10 10801"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Переходник ВЧ разъема BNC гнездо-штекер-штекер (Т-коннектор) MCI-7079 Р10 1079"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-N гнездо MCI-7052 Р10 1052"

    Кол-во: 7

    "Позиция 43"

    "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-N штекер MCI-7051 Р10 1051"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-гнездо MCI-7047 Р10 1047"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-гнездо угловое MCI-7048 Р10 1048"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-гнездо-гнездо (Т-коннектор) MCI-7077 Р10 10771"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-штекер MCI-7046 Р10 1046"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Переходник ВЧ разъема BNC штекер-штекер-штекер (Т-коннектор) MCI-7076 Р10 1076"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Переходник ВЧ разъема F гнездо-гнездо MCI-7242 Р10 1242"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Переходник ВЧ разъема F гнездо-гнездо-гнездо MCI-7257 Р10 12573"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Переходник ВЧ разъема N гнездо-гнездо, MCI-7323 Р10 1323"

    Кол-во: 7

    "Позиция 52"

    "Переходник ВЧ разъема N штекер-гнездо MCI-7322 Р10 1322"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Переходник ВЧ разъема N штекер-гнездо угловой MCI-7337 Р10 1337"

    Кол-во: 7

    "Позиция 54"

    "Переходник ВЧ разъема N штекер-штекер MCI-7321 Р10 1321"

    Кол-во: 7

    "Позиция 55"

    "Переходник ВЧ разъема N штекер-штекер угловой MCI-7336"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Переходник гнездо F-гнездо ТВ (03-084) REXANT (100шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Переходник гнездо F-штекер ТВ угловой (03-153) REXANT (50шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Печь в сборе RG5-4448 для HP LJ 5Si/8000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Печь в сборе RG5-7061-000 HP LJ 5100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Пластина направляющая блока переноса D0894664 для Ricoh Aficio MPC 3001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 61"

    "Пластина направляющая позиционирования задняя D0296319 для Ricoh Aficio MPC 3001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 62"

    "Пластина направляющая позиционирования передняя D0296318 для Ricoh Aficio MPC 3001"

    Кол-во: 16

    "Позиция 63"

    "Пластина тормозная Aficio MP 2352, 2851 B3902831"

    Кол-во: 90

    "Позиция 64"

    "Пластина тормозная Aficio MP2000 B0392711"

    Кол-во: 90

    "Позиция 65"

    "Плата панели управления B2451487 для Ricoh Aficio MP2000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Переходник ВЧ разъема BNC гнездо-гнездо (I-коннектор) MCI-7061 Р10 1061"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Навигатор персональный НАП НТ-1813 дисплей 3,5 с аккумулятором 1800 mAh ГЛОНАСС/GPS"

    Кол-во: 14

    "Позиция 68"

    "Оборудование мультиплексорное в составе: модем-мультиплексор FMUX/M-E1-WH15/SC-SNMP-DC - 1 шт., адаптер питания AC-DC-48 - 1 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Оптический диск DVD+RW Verbatim DataLifePlus Advanced Azo 43489, 5.25', 4х, 4.7 ГБ, односторон. круглая упаковка 25 шт."

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Органайзер горизонтальный кабельный 19' 1U 130504-00148"

    Кол-во: 14

    "Позиция 71"

    "Органайзер кабельный высотой 2U для шкафов NetShelter, артикул AR8427A APC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Организатор кабельный с пластиковыми кольцами 19 дюймов CM-1U-PL 1U Hyperline"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Осциллограф-мультиметр АФК-2068"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Память HP DDR DIMM (200-pin) 512Mb (Q7723-67951), для LJ 5550/5500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Панель крепежная Cronyx 1U2, для установки 1 или 2 устройств исполнения Мини в стойку 19'"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Панель микропроцессорная контрольная ZPAS SZB-66-00-00/9005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Патчкорд FC/UPC-FC/UPC, SM оптический, дуплекс 1м"

    Кол-во: 23

    "Позиция 78"

    "Патчкорд FC/UPC-FC/UPC, SM оптический, дуплекс 2м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Патчкорд FC/UPC-LC/UPC, SM оптический, дуплекс 1м"

    Кол-во: 43

    "Позиция 80"

    "Патчкорд FC/UPC-LC/UPC, SM оптический, дуплекс 2м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Патчкорд FC/UPC-LC/UPC, SM оптический, дуплекс 3м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Патчкорд FC/UPC-SC/UPC, SM оптический, дуплекс 1м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Патч-корд FC/UPC-ST/UPC SM оптический (9/125) simplex 10м"

    Кол-во: 14

    "Позиция 84"

    "Патч-корд LC/UPC-LC/UPC SM оптический (9/125) simplex 10м"

    Кол-во: 17

    "Позиция 85"

    "Патч-корд SC/APC-FC/UPC SM оптический (9/125) simplex 10м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 86"

    "Патч-корд SC/UPC-FC/UPC SM оптический (9/125) simplex 10м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), ST/UPC-ST/UPC, 2.0 мм, duplex, LSZH, 1 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Патчкорд оптический SC-LC, SM (9/125) 3 метра, для обеспечения соединения между оптическими волокнами. Hyperline"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Патч-панель 19' 24 порта RJ-45 категория 5e, артикул PP2-19-24-8P8C-C5e-110D Hiperline"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Патч-панель Lanmaster LAN-PPL24U5E, 24 порта, UTP cat. 5e, 2U. В комплекте крепежные винты 4 шт., шторки для портов 24шт., стяжки для кабеля 8 шт., инструмент для забивки кабеля"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "Патч-панель фиксированная с 48 разъемами RJ45 категории 5e для установки в стандартную 19' стойку высотой 2U AESP 48458MD-C5E"

    Кол-во: 24

    "Позиция 92"

    "Переходник ВЧ разъема BNC гнездо-N гнездо MCI-7068 Р10 1068"

    Кол-во: 7

    "Позиция 93"

    "Плата питания HP RM1-4936-000CN для HP LJ M1522/M1120MFP"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Рамка маркировочная универсальная PROFIL 2/10 для установки на монтажный хомут и на штанги PROFIL с маркировочной табличкой, без надписей, размер таблички 95х18мм, масса 0,030кг, код каталога 120905-00135"

    Кол-во: 50

    "Позиция 95"

    "Рамка откидная Интеркросс для плинта 10х2. Каталожный номер 306558.020"

    Кол-во: 300

    "Позиция 96"

    "Рамка откидная рамка 2/10 для маркировочных табличек для плинтов ПВТ N 120905-00128"

    Кол-во: 50

    "Позиция 97"

    "Регистратор РИ-197 для считывания архивов с приборов ТЭКОН-19, 19Б, 17"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Ремень каретки к плоттеру HP DJ 500 42дюйма C777060014"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Ремкомплект Lexmark 220V, 40X9136 для Lexmark MX 410, MX 511"

    Кол-во: 3

    "Позиция 100"

    "Ремкомплект Lexmark 840 40X0957"

    Кол-во: 8

    "Позиция 101"

    "Ремкомплект роликов Roller kit -(для лотков 2,3,4) HP LJ 5500/5550 (арт.RY7-5097-000CN) 3 шт в упаковке"

    Кол-во: 5

    "Позиция 102"

    "Ремкомплект узла переноса 40X0619 для Lexmark W840"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Ресивер цифровой D-Color DC1401HD, приём каналов эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2"

    Кол-во: 32

    "Позиция 104"

    "Розетка TJC-8Р8С под коннектор RJ-45"

    Кол-во: 215

    "Позиция 105"

    "Розетка коммуникационная RJ-45 (8P8C) Makel категория 5Е двойная внутренняя"

    Кол-во: 107

    "Позиция 106"

    "Розетка наружная двойная SB2-2-8P8C-C5e-WH Hyperline"

    Кол-во: 170

    "Позиция 107"

    "Розетка телефонная RJ-11 TJC2-6P4C двойная"

    Кол-во: 840

    "Позиция 108"

    "Ролик захвата Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 AF030090"

    Кол-во: 40

    "Позиция 109"

    "Ролик захвата RICOH 3260 B4772225 Pick-up Roller"

    Кол-во: 6

    "Позиция 110"

    "Ролик захвата бумаги Aficio Color MPC2500 B3872161 Pickup Roller"

    Кол-во: 80

    "Позиция 111"

    "Ролик захвата бумаги HP RF0-1008-000/RL1-0303-000 для HP LJ 1200"

    Кол-во: 4

    "Позиция 112"

    "Ролик захвата бумаги HP RF5-1835-000 для HP LJ 5Si/8000/8100/8150/8500/8550/Canon CP660"

    Кол-во: 6

    "Позиция 113"

    "Ролик захвата бумаги с нижнего лотка HP LJ 3027 RL1-1370"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "Ролик захвата бумаги с нижнего лотка HP LJ 5000N RB21821"

    Кол-во: 15

    "Позиция 115"

    "Ролик захвата из 500-листовой кассеты HP RB1-8865-000 для HP LJ 4000/4050/4100/ LBP-P480"

    Кол-во: 15

    "Позиция 116"

    "Ролик отделения Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 AF032090"

    Кол-во: 20

    "Позиция 117"

    "Ролик отделения узла ADF в сборе Lexmark 40X7545 для Lexmark X264dn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Ролик подачи бумаги Aficio MP 2851 A2672751"

    Кол-во: 80

    "Позиция 119"

    "Ролик подачи бумаги Aficio MP2000 B0392740"

    Кол-во: 101

    "Позиция 120"

    "Рамка для таблички откидная 2/10 6089 2 015-01"

    Кол-во: 70

    "Позиция 121"

    "Плата питания Lexmark X264dn 40х5362"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Плата питания Lexmark МХ511 40х7798"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Плата форматера CC396-60001, для HP LJ M 1522n"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Плата форматирования HP, Q7819-60001, для HP LJ M3027/M3035"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Плата форматирования сетевая Q6498-67902/Q6498-67901 для HP LJ 5200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Плинт LSA-PROFIL 2/8 х abs с размыкаемыми контактами 2-х Мбит/с 120902-00063 арт.7015 1 008-01"

    Кол-во: 15

    "Позиция 127"

    "Плинт заземления универсальный ПВТ 10 пар, красный. Номенклатурный номер 120902-00094"

    Кол-во: 5

    "Позиция 128"

    "Плинт универсальный ПВТ-10Р-5е арт.120902-00081, 10 пар, размыкаемые контакты, 0-9"

    Кол-во: 30

    "Позиция 129"

    "Плинты LSA-PROFIL 2/10 c нормально замкнутыми контактами без цветокода маркировка 0...9 (компл=10шт) 6089 1 121-06"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Площадка отделения узла ADF в сборе Lexmark 40X8419 для Lexmark X264dn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "Площадка тормозная HP LJ 3027 RC10939"

    Кол-во: 12

    "Позиция 132"

    "Площадка тормозная HP из ручной подачи RG5-5281 для HP LJ 4000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Подшипник Dia12xdia21x7 Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 AE030065"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Разъем телефонный PLUG-6p4c-P-C2-100 (RJ-12) Hyperline телефонный, (100шт.)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 135"

    "Разъем ВЧ для радиостанций TETRA HYR-0101E (GB-101E) (BMC-7006E)(BNC-S213P)(B-112B)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 136"

    "Разъем ВЧ для антенн TETRA HYR-0304E (N-7312E) (GN-304)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 137"

    "Разъем RJ45 экранированный с 8 контактами PLUG-8P8C-U-C5-SH Hyperline"

    Кол-во: 1320

    "Позиция 138"

    "Разъем RJ-11"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 139"

    "Батарея (комплект сменных батарей) аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная APC RBC24 6В 18Ач"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Батарея (комплект сменных батарей) аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная APC RBC4 12В 12Ач"

    Кол-во: 3

    "Позиция 141"

    "Батарея (комплект сменных батарей) аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная APC RBC48 12В 7,5Ач"

    Кол-во: 4

    "Позиция 142"

    "Батарея (комплект сменных батарей) аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная APC RBC7 12В 17Ач"

    Кол-во: 8

    "Позиция 143"

    "Батарея аккумуляторная Atex Li-Ion Battery для радиостанции Puma T3 Plus2 ex, напряжение 3,7В, емкость 2300мАн, каталожный номер 771-1682/01.01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Батарея аккумуляторная HNN9008 Ni-MH 1500мАч к радиостанции Motorola GP140/320/340/640/680/1280"

    Кол-во: 116

    "Позиция 145"

    "Батарея аккумуляторная HNN9012 Ni-Cd 1550мАч к радиостанции Motorola серии GP"

    Кол-во: 43

    "Позиция 146"

    "Батарея аккумуляторная Motorola HNN9013 Li-ion"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "Батарея аккумуляторная PMNN4018 Ni-MH 1200мАч к радиостанции Motorola P080/P040"

    Кол-во: 40

    "Позиция 148"

    "Батарея аккумуляторная PMNN4021 NiCd 1100мАч к радиостанции Motorola P040/P080"

    Кол-во: 40

    "Позиция 149"

    "Батарея аккумуляторная Sony VGP-BPS9 для ноутбука, повышенной емкости, 11,1В, емкость 5200мАч, цвет черный, тип батареи Li-ion"

    Кол-во: 5

    "Позиция 150"

    "Батарея аккумуляторная герметизированная GP 12170 12В 17Ач габариты (ДхШхВ) 181х77х166мм CSB"

    Кол-во: 20

    "Позиция 151"

    "Батарея аккумуляторная для источника бесперебойного питания свинцово-кислотная CSB GP 12120 12В 12Ач"

    Кол-во: 152

    "Позиция 152"

    "Батарея аккумуляторная для источников бесперебойного питания APC RBC23 напряжение 12В емкость 336Ач"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Батарея аккумуляторная литий-ионная (Li-Ion) ATEX-взрывобезопасная для радиостанций напряжением 7,5В емкостью 1480мАч Motorola NNTN5510DR"

    Кол-во: 11

    "Позиция 154"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная CSB GP 1222 напряжение 12В емкость 2,2Ач"

    Кол-во: 9

    "Позиция 155"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная CSB GPL1272 F2 напряжение 12В емкость 7,2Ач"

    Кол-во: 173

    "Позиция 156"

    "Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная Compact-Power Rackline 12CP50 12В 50Ач габариты (ДхШхВ) 275х100х310мм, Oerlikon Batterie"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Блок закрепления в сборе Aficio MP 2000 В2594006"

    Кол-во: 17

    "Позиция 158"

    "Блок питания ~220B/-12В DRA60-12"

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Блок питания Hot Plug Redundant Power Supply Option Kit DL360G5/DL365 700W 399542-B21"

    Кол-во: 8

    "Позиция 160"

    "Блок питания HP 1200W 437572-B21"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Барабан Panasonic KX-FA84"

    Кол-во: 16

    "Позиция 162"

    "Адаптер RJ-45 (8P8C) проходной CA-8P8C-C6-SH-H-WH Hyperline, кат.6, экранированный"

    Кол-во: 96

    "Позиция 163"

    "Адаптер USB/RS232 Т-20 95х40х25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 164"

    "Адаптер USB-CAN АИ-89 85х40х25мм"

    Кол-во: 7

    "Позиция 165"

    "Адаптер АПС-71 для оптического соединения с приборами СПТ961, СПГ741, 761-763, СПЕ542 через USB-порт персонального компьютера. Скорость обмена до 115кбит/сек"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Адаптер проходной CA-8P8C-C5e-WH 2 гнезда 8P8C"

    Кол-во: 80

    "Позиция 167"

    "Аккумулятор BA2015 Sennheiser"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Аккумулятор CSB HRL 1234W 12V, 9Ah"

    Кол-во: 3

    "Позиция 169"

    "Аккумулятор SEPURA STP-8000 литий-полимерный, большой емкости, код 300-00635, 7.4V, 1880 mAh"

    Кол-во: 64

    "Позиция 170"

    "Аккумуляторы герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные FIAMM - FG20086 (12V/0.8Ah)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Анализатор графический КСВ антенны и относительной напряженности электромагнитного поля с энергонезависимой памятью на 15 график AEA 140-525, диапазон рабочих частот 135-525МГц, сопротивление 50Ом, антенный разъем типа N, питание от 8 батарей или NiC"

    Кол-во: 4

    "Позиция 172"

    "Антенна Radial Y5 VHF(H) диапазон частот 161-178МГц"

    Кол-во: 4

    "Позиция 173"

    "Антенна автомобильная ANLI 400-430МГц AW-6UHF на магнитной основе"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Антенна дипольная базовая всенаправленная D4 UHF диапазон частот 400-490МГц в составе: излучающий элемент 4 шт.траверса 1 шт.крепеж СР-65 4 шт.комплект крепежного метиза 4 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Антенна мобильная ANLI AW-6 VHF с усиленным магнитным креплением JM-100 UHF (Диапазон частот 136-172 МГц, Усиление 3.2 dBi, Разъем UHF male)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 176"

    "Антенна мобильная на магнитном основании MU1-NM/l для радиостанций стандарта TETRA, частотный диапазон 406-440 Мгц, длина волны 1/4 в комплекте с кабелем длиной 3 м и разъемом типа FME PROCOM"

    Кол-во: 18

    "Позиция 177"

    "Антенна направленная для стационарной радиостанции стандарта TETRA Sirio WY400-6N 400-470 MHz Base Station 6 Element Yagi Antenna комплект крепежа на трубу диаметром 35-52 мм 1 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Антенна портативной радиостанции Sepura STP, диапазон частот 410-430 МГц. Код производителя 300-00662"

    Кол-во: 30

    "Позиция 179"

    "Аппарат телефонный ISDN CS400-IT SBB1276AA"

    Кол-во: 15

    "Позиция 180"

    "Аппарат телефонный проводной кнопочный настольный с тонально/импульсным режимом набора Телта-217"

    Кол-во: 55

    "Позиция 181"

    "Аппарат телефонный промышленного назначения проводной дисковый настольно-настенный пыле-взрывозащищенный химостойкий ТАХ-Б"

    Кол-во: 7

    "Позиция 182"

    "Аппарат телефонный стационарный проводной настольный кнопочный с монохромным LCD дисплеем семистрочным с тональным и импульсным режимом набора с поддержкой сетей передачи данных ISDN с АОН, спикерфоном, интеркомом черный Elmeg CS400XT Black"

    Кол-во: 11

    "Позиция 183"

    "Аппарат факсимильный печать на термобумаге Panasonic KX-FT 988 RU формат бумаги А4 тип бумаги рулон емкость автоподачи 10 листов записная книжка 100 номеров скорость модема 9,6КБит/с функции (АОН/Caller ID/Автоответчик)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Барабан HP CF358A для обработки изображений черный для HP Color LaserJet M855dn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 185"

    "Барабан HP CF359A для обработки изображений голубой для HP Color LaserJet M855dn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Барабан HP CF364A для обработки изображений желтый для HP Color LaserJet M855dn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Барабан HP CF365A для обработки изображений пурпурный для HP Color LaserJet M855dn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 188"

    "Блок питания ProLiant DL380/ML350 403781-001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "Головка печатающая HP C9404A цветная (матово-черная/голубая) для HP Photosmart PRO B9180"

    Кол-во: 8

    "Позиция 190"

    "Головка печатающая HP C9405A цветная (светло-пурпурная/светло-голубая) для HP DesignJet Z2100/Z3100 Photosmart PRO B9100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 191"

    "Головка печатающая HP Z2001 пурпурная и желтая C9406A"

    Кол-во: 8

    "Позиция 192"

    "Головка печатающая HP Z2001 черная и светло-серая C9407A"

    Кол-во: 8

    "Позиция 193"

    "Громкоговоритель абонентский настенный накладной внутренней установки номинальной мощностью 3Вт диапазоном частот 0,13-12кГц звуковым давлением 91дБ в корпусе из ABS пластика прямоугольный размером 240х340х100мм белый Jedia JWS-103W"

    Кол-во: 8

    "Позиция 194"

    "Громкоговоритель аварийный взрывозащищенный с одним вводом BExL25D100V"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Громкоговоритель настенный SWS-10A с аттенюатором"

    Кол-во: 8

    "Позиция 196"

    "Громкоговоритель рупорный 50ГР-2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 197"

    "Датчик прохождения бумаги Lexmark 840 40X0588"

    Кол-во: 10

    "Позиция 198"

    "Датчик прохождения бумаги Lexmark 840 40X5985"

    Кол-во: 10

    "Позиция 199"

    "Девелопер Aficio MP 2851 тип 28 B1219645"

    Кол-во: 30

    "Позиция 200"

    "Диск CD для чистки лазерной оптики"

    Кол-во: 3

    "Позиция 201"

    "Диск DVD-R 4,7Gb Philips 16x Video Box 5шт"

    Кол-во: 320

    "Позиция 202"

    "Диск DVD-RW 4,7Gb TDK 2x Video Box 5шт"

    Кол-во: 280

    "Позиция 203"

    "Диск жесткий 652564-B21 300GB 2.5'(SFF) SAS 10k 6G Hot Plug w Smart Drive SC Entry (for HP Proliant Gen8 servers)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 204"

    "Диск жесткий 652605-B21 146GB SC 6G 15K SFF SAS DP HotPlug Enterprise Drive 3y war"

    Кол-во: 4

    "Позиция 205"

    "Диск жесткий HP 507127-B21 300GB 10K 6G 2.5' SAS DP HDD Для сервера HP DL380G6."

    Кол-во: 35

    "Позиция 206"

    "Диск жесткий WD Blue Mobile (WD2500LPCX)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 207"

    "Диск жесткий Western Digital WD5000AZLX, внутренний HDD, 3.5, 500 Гб,SATA-III, 6Gb/s 7200rpm 32Mb"

    Кол-во: 75

    "Позиция 208"

    "Инжектор питания PoE QTECH QWM-PPA67"

    Кол-во: 4

    "Позиция 209"

    "Источник бесперебойного питания со звуковой сигнализацией со светодиодными индикаторами APC Smart-UPS SC 620вА 230В выходная мощность 620ВА/390Вт входное напряжение 151-302В время работы при полной загрузке 5,5мин RS-232"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Кабель HDMI-HDMI ETG CC-HDMI-10M E-HDMI-S-10м экран. позол.конт. 10м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Кабель Kramer C-HM/HM/FLAT/ETH-25 HDMI-HDMI (Вилка Вилка) 7,6 м"

    Кол-во: 105

    "Позиция 212"

    "Кабель Kramer C-HM/HM/FLAT/ETH-75 HDMI-HDMI (Вилка Вилка) 22,9 м"

    Кол-во: 38

    "Позиция 213"

    "Кабель Quik Lok AD12-3K"

    Кол-во: 38

    "Позиция 214"

    "Кабель RCA-RCA In-akustik Premium Video Digital cable 3 m"

    Кол-во: 40

    "Позиция 215"

    "Головка печатающая HP C4813A желтая для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800"

    Кол-во: 10

    "Позиция 216"

    "Блок питания Robiton IN2000S, импульсный, вход 100-240В, 50/60 Гц, выходное напряжение 3,0 / 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 /12,0, выходной ток 2000 мА"

    Кол-во: 4

    "Позиция 217"

    "Блок питания Sony VGP-AC19V26"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "Блок проявки Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 желтый B2233043"

    Кол-во: 3

    "Позиция 219"

    "Блок проявки Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 малин. B2233023"

    Кол-во: 5

    "Позиция 220"

    "Блок проявки Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 синий B2233033"

    Кол-во: 10

    "Позиция 221"

    "Блок проявки Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 черный B2233013"

    Кол-во: 10

    "Позиция 222"

    "Блок розеток (9 розеток) 19', 1U DP-RP-09-SCHU"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Блок сетевого окончания ISDN NT1+2ab (рус, 2B1Q, 2xS0, 2xFXS) SBB 1275AD Iskra Systems"

    Кол-во: 4

    "Позиция 224"

    "Блок термозакрепления в сборе для Ricoh Aficio MPC 3001 D0874037"

    Кол-во: 3

    "Позиция 225"

    "Блок термозакрепления для Ricoh Aficio MP2510 B2097530"

    Кол-во: 6

    "Позиция 226"

    "Блок формирования изображения Lexmark MX511 50F0Z00"

    Кол-во: 30

    "Позиция 227"

    "Блок формирования изображения в сборе PCDU - C Aficio MPC 3001 D0892202"

    Кол-во: 3

    "Позиция 228"

    "Блок формирования изображения в сборе PCDU - M Aficio MPC 3001 D0892201"

    Кол-во: 3

    "Позиция 229"

    "Блок формирования изображения в сборе PCDU - Y Aficio MPC 3001 D0892203"

    Кол-во: 3

    "Позиция 230"

    "Блок формирования изображения в сборе PCU:K:ASSY Aficio MPC 3001 D0892210"

    Кол-во: 3

    "Позиция 231"

    "Блок фотобарабана Aficio MP2500 B2592210"

    Кол-во: 5

    "Позиция 232"

    "Бушинг резинового вала P3005R для HP LJ P3005 / M3027 / M3035 правый (кольцо)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "Бушинг резинового вала термоблока RC1-2079-000, HP LJ 3020/3052"

    Кол-во: 5

    "Позиция 234"

    "Вал переноса Aficio MP2000 B0393820"

    Кол-во: 20

    "Позиция 235"

    "Вал тефлоновый Aficio Color MPC2500/3000/3500/4500 AE012030"

    Кол-во: 6

    "Позиция 236"

    "Втулка - 20х25 AE032030 для Ricoh Aficio MPC 2500"

    Кол-во: 16

    "Позиция 237"

    "Гарнитура Plantronics PL-HW251N"

    Кол-во: 2

    "Позиция 238"

    "Гнездо ВЧ разъема N, пайка, RG213/U(Е) MCI-7312 Р10 1312Е"

    Кол-во: 4

    "Позиция 239"

    "Головка печатающая HP C4810A для HP DJ 500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 240"

    "Головка печатающая HP C4811A голубая для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800"

    Кол-во: 10

    "Позиция 241"

    "Головка печатающая HP C4812A пурпурная для HP Business Inkjet 1100/2200/2230/2250/2250TN/2280/2280TN/2300/2600/2600DN DesignJet 10PS/20PS/50PS/100 DesignJet 500/800"

    Кол-во: 10

    "Позиция 242"

    "Тонер Ricoh MPC7500 Black для копировального аппарата Aficio 6000C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 243"

    "Тонер Ricoh MPC7500 Cyan для копировального аппарата Aficio 6000C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Тонер Ricoh MPC7500 Magenta для копировального аппарата Aficio 6000C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 245"

    "Тонер Ricoh MPC7500 Yellow для копировального аппарата Aficio 6000C"

    Кол-во: 4

    "Позиция 246"

    "Тонер Ricoh Type MP C2503 841925 черный для Aficio MP C2011 SP"

    Кол-во: 12

    "Позиция 247"

    "Тонер Ricoh Type MP C2503H 841926 желтый для Aficio MP C2011 SP"

    Кол-во: 12

    "Позиция 248"

    "Тонер Ricoh Type MP C2503H 841927 малиновый для Aficio MP C2011 SP"

    Кол-во: 12

    "Позиция 249"

    "Тонер Ricoh Type MP C2503H 841928 синий для Aficio MP C2011 SP"

    Кол-во: 16

    "Позиция 250"

    "Тонер Ricoh Type MP C2550E 841196 черный для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550"

    Кол-во: 10

    "Позиция 251"

    "Тонер Ricoh Type MP C2550E 841197 синий для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550"

    Кол-во: 12

    "Позиция 252"

    "Тонер Ricoh Type MP C2550E 841198 пурпурный для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550"

    Кол-во: 10

    "Позиция 253"

    "Тонер Ricoh Type MP C2550E 841199 желтый для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550"

    Кол-во: 10

    "Позиция 254"

    "Тонер type DTC3000BLK для копировального аппарата Aficio MPC2500С"

    Кол-во: 33

    "Позиция 255"

    "Тонер type DTC3000YLT для копировального аппарата Aficio MPC2500С"

    Кол-во: 33

    "Позиция 256"

    "Тонер желтый 841818 Ricoh для Aficio MPC 3503"

    Кол-во: 23

    "Позиция 257"

    "Тонер малиновый 841819 Ricoh для Aficio MPC 3503"

    Кол-во: 28

    "Позиция 258"

    "Тонер синий 841820 Ricoh для Aficio MPC 3503"

    Кол-во: 23

    "Позиция 259"

    "Тонер-картридж Lexmark 00W84030H черный для Lexmark W840"

    Кол-во: 112

    "Позиция 260"

    "Тонер-картридж Lexmark X463H11G"

    Кол-во: 3

    "Позиция 261"

    "Тонер-картридж желтый Ricoh tipe S2, для Ricoh AC3260/5560C"

    Кол-во: 13

    "Позиция 262"

    "Тонер-картридж синий Ricoh tipe S2, для Ricoh AC3260/5560C"

    Кол-во: 17

    "Позиция 263"

    "Тонер-картридж черный Ricoh tipe S2, для Ricoh AC3260/5560C"

    Кол-во: 13

    "Позиция 264"

    "Точка доступа QTECH QWP-27-AC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 265"

    "Точка доступа QTECH QWP-67-AC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Узел закрепления в сборе HP LJ Color 5550 RG5-7692"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Узел закрепления в сборе HP RM1-3045 для LaserJet 3050/3052/3055"

    Кол-во: 3

    "Позиция 268"

    "Тонер Ricoh DTC3000MGT для копировального аппарата Aficio MPC2500С"

    Кол-во: 33

    "Позиция 269"

    "Ролик подачи бумаги из обходного лотка HP LJ 5000N RB21820"

    Кол-во: 15

    "Позиция 270"

    "Ролик подачи бумаги с нижнего лотка HP LJ 5Si/8000 RF51834000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 271"

    "Ролик подхвата ADF МВ9175 B4772225"

    Кол-во: 6

    "Позиция 272"

    "Ролик реверсивный RICOH Aficio MP2510 A8592241/A6801671"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Ролик реверсивный RICOH Aficio MPC 6000 A8061293"

    Кол-во: 10

    "Позиция 274"

    "Рычаг блока переноса/отделения Aficio MPC 3003 D1496226"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "Система портативная аккустическая Behringer Europort PPA200, 200Вт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Сканер планшетный в сборе CB414-67921 для LJ M3027"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Стриппер Aficio MP2000 AE044062"

    Кол-во: 150

    "Позиция 278"

    "Телефакс МФУ, черно-белая печать, сканер, копир KX-FLM663RU"

    Кол-во: 3

    "Позиция 279"

    "Термистор RICOH Aficio MP2510 AW100053"

    Кол-во: 40

    "Позиция 280"

    "Термоблок fuser 220V 40X5345 для Lexmark X264dn"

    Кол-во: 4

    "Позиция 281"

    "Термопленка Aficio MPC 2500 B2384070"

    Кол-во: 8

    "Позиция 282"

    "Термопленка HP LJ 1320 кат.№ FF-1200-O"

    Кол-во: 25

    "Позиция 283"

    "Термопленка HP LJ 2200/3027 FF-2200-O"

    Кол-во: 20

    "Позиция 284"

    "Термопленка RG5-5459 для HP LJ 5000/5100"

    Кол-во: 29

    "Позиция 285"

    "Термоузел HP, RM1-0656-film, для HP LJ 3020/3052"

    Кол-во: 4

    "Позиция 286"

    "Тонер Aficio MPC3001 Black (MPC3501E)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 287"

    "Тонер Aficio MPC3001 Magenta (MPC3501E/MPC3300E)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 288"

    "Тонер Aficio MPC3001 Yellow (MPC3501E/MPC3300E)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 289"

    "Тонер DTC3000CYN голубой для копировального аппарата Ricoh Aficio MPC2500С"

    Кол-во: 38

    "Позиция 290"

    "Тонер Magenta tipe S2 AC3260/5560C"

    Кол-во: 13

    "Позиция 291"

    "Тонер MP2501E черный 841769 Ricoh для Aficio MP 2001"

    Кол-во: 90

    "Позиция 292"

    "Тонер MPC 3503 черный 841817 Ricoh"

    Кол-во: 23

    "Позиция 293"

    "Тонер Ricoh 6210D для Aficio AP 900/SP 9100DN / 1060/1075/2051/2060/2075/ MP5500/6500/7500/6000/7000/8000/6001/7001/8001/9001 (885098)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 294"

    "Узел закрепления в сборе HP, RM1-0863-000CN, для HP LJ 3020"

    Кол-во: 3

    "Позиция 295"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-SC/APC-25.0м-ССД, Номенкл. № 130202-04932"

    Кол-во: 6

    "Позиция 296"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-SC/APC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-04617"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-SC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03708"

    Кол-во: 4

    "Позиция 298"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03438"

    Кол-во: 14

    "Позиция 299"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-25.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03552"

    Кол-во: 2

    "Позиция 300"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-SC/UPC-25.0м-ССД, Номенкл. № 130202-04127"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-SC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-02752"

    Кол-во: 10

    "Позиция 302"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03544"

    Кол-во: 4

    "Позиция 303"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-SC/APC-SC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-04624"

    Кол-во: 4

    "Позиция 304"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-SC/APC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-05610"

    Кол-во: 8

    "Позиция 305"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-SC/UPC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03688"

    Кол-во: 4

    "Позиция 306"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-ST/UPC-ST/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-03437"

    Кол-во: 56

    "Позиция 307"

    "Шнур оптический ШОС-2SM/2,0мм-LC/UPC-LC/UPC-3,0м-ССД; Номенкл. № 130202-02793"

    Кол-во: 19

    "Позиция 308"

    "Шнур оптический ШОС-SM/0,9мм-FC/UPC-p/t-1,5м-ССД (Номенкл.N130202,02501)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 309"

    "Шнур оптический ШОС-SM/2,0мм-FC/UPC-FC/UPC-3,0м-ССД Премиум (Номенк.N130202-04146)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 310"

    "Шнур оптический ШОС-SM/2,0мм-LC/UPC-ST/UPC-5,0м ССД (Номенк.N130202-03523)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 311"

    "Шнур оптический ШОС-SM/3.0мм-SC/APC-ST/UPC-25.0м ССД номенклатурный номер 130202-06696"

    Кол-во: 4

    "Позиция 312"

    "Шнур оптический ШОС-SM/3.0мм-SC/UPC-SC/UPC-25.0м ССД номенклатурный номер 130202-06674"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Шнур телефонный витой 4Р4С, 2м. Цвет белый. Код каталога 121205-00061"

    Кол-во: 395

    "Позиция 314"

    "Шнур телефонный витой трубка-телефонный аппарат черный 2м"

    Кол-во: 222

    "Позиция 315"

    "Штекер BNC обжимной MCI-7001 RG58"

    Кол-во: 10

    "Позиция 316"

    "Штекер ВЧ разъема BNC, пайка большой, RG213/U(Е) MCI-7007 Р10 1007Е"

    Кол-во: 5

    "Позиция 317"

    "Штекер ВЧ разъема N, пайка, RG213/U(Е) MCI-7304 Р10 1304Е"

    Кол-во: 9

    "Позиция 318"

    "Экран отражающий в сборе B8133600 для Ricoh Aficio MP 2000"

    Кол-во: 8

    "Позиция 319"

    "Электровентилятор Jamicon JF1238B2SR11 (U=24B)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 320"

    "Транспортно-заготовительные расходы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "Шнур оптический одномодовый дуплексный ШОС-2SM/2,0мм-FC/UPC-LC/UPC-3.0м-ССД, Номенкл. № 130202-02790"

    Кол-во: 4

    "Позиция 322"

    "Узел формирования изображения Lexmark 50F0ZA0 для Lexmark MX 410, MX 511"

    Кол-во: 3

    "Позиция 323"

    "Усилитель беспроводной компактный HIT-WHDMI-STICK, цифровых HDMI сигналов (1080p) на расстояние до 12 м, радиочастота от 5 ГГц; в комплекте: блок приемника и компактный передатчик (Stick TX), 2 блока питания, кабель HDMI, ИК- пульт"

    Кол-во: 44

    "Позиция 324"

    "Фильтр сетевой 220В/50Гц суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2кВт ток нагрузки 10А длина шнура 1,95м количество розеток с заземляющим контактом 5 цвет черный Power Cube SPG-B-6-Black"

    Кол-во: 100

    "Позиция 325"

    "Фильтр сетевой 220В/50Гц суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2кВт ток нагрузки 10А длина шнура 3м количество розеток с заземляющим контактом 6 Vektor F-50"

    Кол-во: 64

    "Позиция 326"

    "Фильтр сетевой Power Cube 5 розеток длина шнура 5м цвет:белый каталожный номер SPG-B-15-White суммарная номинальная мощность нагрузки 2,2кВт номинальный ток нагрузки 10А"

    Кол-во: 27

    "Позиция 327"

    "Фильтр сетевой Powercube Pro-5-3 White"

    Кол-во: 2

    "Позиция 328"

    "Фильтр сетевой Гарнизон EHW-15, 6 розеток, длина -5 м. Напряжение номинальное -220 В. Нагрузка максимальная -2200 Вт. Ток номинальный -10 А ТС RU C-CN.АЛ16.В.01622"

    Кол-во: 5

    "Позиция 329"

    "Разъем PLUG-4p4c-P-C2-100 (RJ-11) Hyperline телефонный, (100шт.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 330"

    "Разветвитель SPL-YT4-E2-E2 Hyperline"

    Кол-во: 40

    "Позиция 331"

    "Полка 19', 1U DP-PT-550"

    Кол-во: 4

    "Позиция 332"

    "Преобразователь интерфейса USB-RS485, АЦДР.426469.032"

    Кол-во: 33

    "Позиция 333"

    "Прибор кросса контрольно-испытательное устройство абонентских линий ПК- 60 в составе: кабель для подключения ПК-60 к кроссу, кабель для подключения к кабельной линии, сетевой адаптер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUM DECT 1880-1900МГц 158х48х30мм 108г ЖК дисплей серый металлик"

    Кол-во: 5

    "Позиция 335"

    "Радиостанция Vector VT-44H в комплекте: радиостанция, поясная клипса, быстрое зарядное устройство стакан, аккумулятор Li-Ion 1500 мАч. Диапазон частот 433,075-434,750 МГц (LPD)."

    Кол-во: 9

    "Позиция 336"

    "Прокладка фрикционная (2 лоток) RICOH Aficio MP2510 A2672831"

    Кол-во: 80

    "Позиция 337"

    "Картридж NV Print для HP LJ P3005/M3027mpf/M3035mpf Q7551A 6 500к"

    Кол-во: 420

    "Позиция 338"

    "Картридж NV Print для HP LJ Р3015 CE255A 6000 к"

    Кол-во: 208

    "Позиция 339"

    "Картридж NV Print для Ricoh Aficio 1022/1027/1032/2022/2027/ 2032/3025/ 3030/MP2510/3010/2550/3350/2851/3351 Type 2320D/2220D 11000к"

    Кол-во: 288

    "Позиция 340"

    "Картридж NV Print для Ricoh Aficio 2015/2018d/ 2016/2020/ 2020d/MP1500 / MP1600/2000LN Type 1230D 260гр 9000к"

    Кол-во: 815

    "Позиция 341"

    "Картридж Panasonic KX-FA83A черный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 342"

    "Картридж Panasonic KX-FA83A7 для лазерных факсов и МФУ Panasonic KX-FLM653RU, KX-FLM663RU,KX-FL513RU, KX-FL543RU"

    Кол-во: 4

    "Позиция 343"

    "Картридж Panasonic KX-FAT88A черный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 344"

    "Картридж Lexmark X511 60F0XA0"

    Кол-во: 250

    "Позиция 345"

    "Кабель симметричный 120E MLC-IKM, 4х2 Mb/s CBE3002CH УРДМ 465255.111 ТУ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 346"

    "Кабель соединительный HDMI Defender PROFESSIONAL HDMI M-M Артикул 87434 - HDMI-10PRO, 3м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 347"

    "Камера AdvoCam-FD Sport.Цвет черный. Тип крепления 3М скотч, крепление-присоска,на руль или раму, на шлем. Датчик движения нет. G-сенсор нет. GPS-модуль нет. Подсветка нет.Количество камер 1. Количество мегапикселей камеры 3 Мп. Угол обзора объектива"

    Кол-во: 2

    "Позиция 348"

    "Капсюль микрофонный МК-233 конденсаторный с приемкой ОТК. Частотный диапазон 1,6-40000 Гц, максимальный уровень измеряемого звукового давления не менее 160 дБ, номинальный уровень чувствительности капсюля минус 37+-1,5 (мВ/Па), максимальное отклонени"

    Кол-во: 2

    "Позиция 349"

    "Карта контроля доступа бесконтактная SlimPROX EM-Marin"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 350"

    "Карта пластиковая, радиочастотная, радиус действия до 0,7 м, частота 125KHz, белый пластик - поливинилхлорид, емкость памяти - 64бит Em-Marine 86х54х0,76мм ТУ TK-4100"

    Кол-во: 300

    "Позиция 351"

    "Картридж HP C4844AE черный для HP DesignJet 500/800"

    Кол-во: 66

    "Позиция 352"

    "Картридж HP C4911A голубой №82 для HP DJ 500/800"

    Кол-во: 33

    "Позиция 353"

    "Картридж HP C4912A пурпурный №82 для HP DJ 500/800"

    Кол-во: 33

    "Позиция 354"

    "Картридж HP C4913A желтый №82 для HP DJ 500/800"

    Кол-во: 33

    "Позиция 355"

    "Картридж HP C9451A №70 для HP DesignJet Z2100/Z3100"

    Кол-во: 18

    "Позиция 356"

    "Картридж HP C9453A №70 для HP DesignJet Z2100/Z3100"

    Кол-во: 18

    "Позиция 357"

    "Картридж HP C9454A №70 для HP DesignJet Z2100/Z3100"

    Кол-во: 18

    "Позиция 358"

    "Картридж HP C9455A №70 для HP DesignJet Z2100/Z3100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 359"

    "Картридж HP LJ 1200 (C7115A) NV Print"

    Кол-во: 102

    "Позиция 360"

    "Картридж HP LJ 1320 (Q5949A) NV Print"

    Кол-во: 36

    "Позиция 361"

    "Картридж HP Z2001 голубой C9452A"

    Кол-во: 18

    "Позиция 362"

    "Картридж HP Z2001 черный матовый C9448A"

    Кол-во: 18

    "Позиция 363"

    "Картридж HP Z2001 черный фото C9449A"

    Кол-во: 18

    "Позиция 364"

    "Картридж Lexmark 4К (80С8НК0) Черный Return Program для СХ410/СХ510"

    Кол-во: 24

    "Позиция 365"

    "Картридж Lexmark E260X22G"

    Кол-во: 50

    "Позиция 366"

    "Картридж Lexmark LX-W84020H черный W840"

    Кол-во: 330

    "Позиция 367"

    "картридж Lexmark W850H21G черный"

    Кол-во: 171

    "Позиция 368"

    "Картридж Lexmark W850H22G (фото кондуктор)"

    Кол-во: 64

    "Позиция 369"

    "Картридж Lexmark X264H21G"

    Кол-во: 150

    "Позиция 370"

    "Картридж Lexmark X410 60F0HA0"

    Кол-во: 48

    "Позиция 371"

    "Картридж для струйной печати светло-голубой HP C9390A"

    Кол-во: 24

    "Позиция 372"

    "Коробка КРТМ-В/10-Р (120901-00060) плинт ПВТ-10Р-5е, замок, ключ универсальный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 373"

    "Коробка распределительная металлическая КРТМ-В/20-Р 151х87х79 на 20 пар плинты LSA-PROFIL с размыкаемыми контактами замок-защелка номер К-03105"

    Кол-во: 28

    "Позиция 374"

    "Коротрон HP RM1-0658-000 для HP LJ1010/1012/1015/3015 Canon LBP2900/3000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 375"

    "Корпус ролика переноса D0296288 для Ricoh Aficio MPC 3001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 376"

    "Лента подачи Aficio Color MPC2500 A8061295 Feed Belt"

    Кол-во: 20

    "Позиция 377"

    "Лента полноцветная Evolis R3411YMCKO для принтеров Evolis серии Tattoo2 с полимерной чёрной панелью и прозрачным защитным слоем, 100 отпечатков"

    Кол-во: 12

    "Позиция 378"

    "Маркер средний для линий связи 1255 EMS II Scotchmark 80-6102-2191-5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 379"

    "Маршрутизатор QTECH QBR-3041WU-AC"

    Кол-во: 3

    "Позиция 380"

    "Медиаконвертер AT-MC1008/SP 1000T Allied Telesis"

    Кол-во: 2

    "Позиция 381"

    "Модем NSGate qBRIDGE-106R 36BRN106"

    Кол-во: 38

    "Позиция 382"

    "Модем NSGate qBRIDGE-308, VDSL2 (конвертер) 4 LAN, VLAN, QoS, Web-интерфейс, по витой паре, 12V/1А, артикул 34VDC308"

    Кол-во: 4

    "Позиция 383"

    "Модем-мультиплексор Cronyx FMUX/M-E1 оптоволоконный в составе: модем-мультиплексор FMUX/M-E1-WH13/SC-SNMP-DC 1 шт, адаптер питания AC-DC-48 1 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 384"

    "Модуль 1000SX для мультиплексора V-Node (1000BASE-SX, Small Form-factor Pluggable (SFP), Multi-mode Fiber (MMF), 850nm wavelength, up to 550 meter reach)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 385"

    "Модуль PWR (-48V, 2port w/PWR ALM) C-Node"

    Кол-во: 4

    "Позиция 386"

    "Модуль барабана KX-FA D89A для телефакса Panasonic KX-FL-403 RU"

    Кол-во: 4

    "Позиция 387"

    "Модуль для подключения цифровых системных телефонных аппаратов и консолей производства фирмы LG-NORTEL (порты KT), на 4 двухпроводные линии для УАТС Регион-DXE DTBF-04"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "Модуль оптический (S-4.1) V-Node S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 389"

    "Модуль памяти Corsair CMX4GX3M1A1600C11"

    Кол-во: 65

    "Позиция 390"

    "Модуль питания 220V с возможностью замены 460Вт КПД 92 процента 503296-B21"

    Кол-во: 8

    "Позиция 391"

    "Модуль стандартный подключения питания, внешней аварийной сигнализации и терминала управления для кассет FlexGain FG-R-W-E и FG-R-PCM/W-E Nateks FG-ACU-SR, V1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 392"

    "Монитор Irbis H24M 24 LED Monitor wide(TN, 250 cd/m2, 1000:1, 5ms,170/160,VGA,DVI, 1920х1080,Energy Star)"

    Кол-во: 255

    "Позиция 393"

    "Муфта электромагнитная регистрации Lexmark, 40Х0626, для Lexmark W840"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "Набор для обслуживания HP Q7812-67906 для LJ P3005/M3027/M3035"

    Кол-во: 7

    "Позиция 395"

    "Набор из двух роликов захвата из кассеты в сборе с насадками Lexmark 40X5451 для Lexmark X264dn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 396"

    "Набор роликов Lexmark 40X0594 для Lexmark W840/W850"

    Кол-во: 4

    "Позиция 397"

    "Набор чистящий Ultra Clean Cleaning Kit,артикул А5011(5 карт, 5 карандашей,40 салфеток) для принтера Evolis к полноцветной ленте Ymcko (для печати пластиковых карт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 398"

    "Концентратор портов MOXA EDS-208A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 399"

    "Картридж ленточный HP C7973A накопитель 800Gb для HP Ultrium3"

    Кол-во: 44

    "Позиция 400"

    "Картридж тонер CF310A черный для HP Color LJ M855x"

    Кол-во: 30

    "Позиция 401"

    "Картридж тонер CF311A голубой для HP Color LJ M855x+"

    Кол-во: 30

    "Позиция 402"

    "Картридж тонер CF312A желтый для HP Color LJ M855x+"

    Кол-во: 30

    "Позиция 403"

    "Картридж тонер CF313A пурпурный для HP Color LJ M855x+"

    Кол-во: 30

    "Позиция 404"

    "Катридж CF210A для принтера HP LaserJet Pro 200 color M251n черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 405"

    "Катридж CF211A для принтера HP LaserJet Pro 200 color M251n голубой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 406"

    "Катридж CF212A для принтера HP LaserJet Pro 200 color M251n желтый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 407"

    "Катридж CF213A для принтера HP LaserJet Pro 200 color M251n пурпурный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 408"

    "Клавиатура Iskratel Т400 SBB1281AA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 409"

    "Клипса крепления на пояс портативной радиостанции SEPURA STP-8000, код 300-00442"

    Кол-во: 5

    "Позиция 410"

    "Коврик для манипулятора мышь"

    Кол-во: 54

    "Позиция 411"

    "Коммутатор NX-3424-GW, v1 Nateks NetXpert3424GW - управляемый L2 коммутатор 24х10/100/1000BT, 4 Gigabit SFP Combo портов, QoS, (Virtual Stack)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 412"

    "Коммутатор неуправляемый NSGate NIS-3200-208PSG, артикул 63P8SG50, 8 10/100/1000M PoE(at) + 2 1000M TP/SFP Combo, 48-56VDC, -40+75C"

    Кол-во: 3

    "Позиция 413"

    "Комплект гарнитур ТМГ-8А (М1) для прозвонки (2 гарнитуры + 2 аккумуляторные батареи + ЗУ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 414"

    "Комплект переноса изображений С9734B HP CLJ 5550/5500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 415"

    "Комплект радиокомпонентов по опросному листу"

    Кол-во: 15

    "Позиция 416"

    "Комплект шестерён печки HP, CB41467923 (RU50956+RU50957+RU50958+RU50959), для HP LJ P3005/M3027/M3035"

    Кол-во: 20

    "Позиция 417"

    "Компьютер IRBIS H80TWR Core i5-6500,4GB DDR4-2133 (1х4GB),1Tb 7200 RPM,SuperMulti DVDRW,USB Slim kbd,USBmouse,Win10Pro+Win7Pro(64-bit),3-3-3"

    Кол-во: 255

    "Позиция 418"

    "Конвертер интерфейсов Ethernet 10/100Base-T в Е1 со скоростью передачи данных до 2048kbit/sec с длиной линии передачи данных до 100м с 2 разъемом RJ45 43х96х23мм Арлан-1450-1E1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 419"

    "Конвертер интерфейсов Ethernet 10/100Base-TX в Ethernet 100Base-FX со скоростью передачи данных до 100Mbit/c с длиной линии передачи данных до 20000м с 1 разъемом RJ45, 1 разъемом SC Duplex 70х97х26мм Planet FT-806B20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 420"

    "Конвертор спутниковый General Satellite GSLF-52E с офсетным облучателем, TWIN (два независимых выхода) рабочий диапазон 11,7-12,75 ГГц (НТВ-плюс, Триколор ТВ), уровень шума 0,3 дБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 421"

    "Коннектор RJ-45 8P8C"

    Кол-во: 3510

    "Позиция 422"

    "Контроллер PCB D1615041 для Ricoh Aficio MP 2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Контроллер PCB Gdi-NOB B8665171 для Ricoh Aficio MP2000SP(MFP)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "Контроллер PCB:CTL:EX1 D0935681 для Ricoh Aficio MP W2401"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Кабель адаптер оптический КА/О-USB для организации обмена данными между компьютером и приборами производства ООО'Эльстер Газэлектроника'(ЕК260, ЕК270),оснащенными оптическим последовательным портом,адаптер осуществляет преобразование сигналов интерфе"

    Кол-во: 2

    "Позиция 426"

    "Барабан желтый RICOH Aficio MPC3001 B2232247 B2232045 DRUM UNIT:Y"

    Кол-во: 5

    "Позиция 427"

    "Барабан малиновй RICOH Aficio MPC3001 B2232245 B2232043 DRUM UNIT:M"

    Кол-во: 5

    "Позиция 428"

    "Барабан синий RICOH Aficio MPC3001 B2232246 B2232044 DRUM UNIT:C"

    Кол-во: 5

    "Позиция 429"

    "Барабан черный RICOH Aficio MPC3001 B2232244 B2232042 DRUM UNIT:BK"

    Кол-во: 5

    "Позиция 430"

    "Тонер Aficio MPC3001 Cyan (MPC3501E/MPC3300E)"

    Кол-во: 38

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    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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