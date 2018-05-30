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    Главная / Торги / № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548613Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806548613

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036437/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 17:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    36437 Документация для публикации.rar

    Изменения в извещении

    36437 Уведомление о продлении.docx

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    36437 Уведомление о продлении 3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Железо, чугун, сталь и ферросплавы

    Закупки и тендеры Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые прочие

    Закупки и тендеры Части железнодорожных локомотивов или трамвайных моторных вагонов или прочего подвижного состава; путевое оборудование и устройства и их части; механическое оборудование для управления движением

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.07.2018 10:00 GMT +310.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548613Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548613Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548613Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201811.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548613Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)

    Начальная цена

    74 002 661,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.170

    Оборудование и устройства путевые и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10

    Производство чугуна, стали и ферросплавов

    24.10.7

    Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей

    25.9

    Производство прочих готовых металлических изделий

    30.20.4

    Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудован ия для управления движением

    46.69.2

    Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Винт прижимной с контргайкой крышки сливного прибора"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Гайка откидного болта с болтом и пальцем в сборе 1547.01.250 (отверстие сквозное)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 3"

    "Кольцо уплотнительное клапана НСУ 1443.01.102"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Стойка (паук) 1443.01.111"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Табличка маркеровочная на раму (СМГС)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "Пояс крепления котла 15-1566-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Штуцер в сборе"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Втулка стойки 1443.01.112"

    Кол-во: 30

    "Позиция 9"

    "Кронштейн крепления штанги 1443.01.093"

    Кол-во: 150

    "Позиция 10"

    "Болт откидной с гайкой запорного устройства крышки люка (длинна 77мм)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 11"

    "Пояс крепления котла 15-289"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Штуцер в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Прокладка верхней горловины Ду580"

    Кол-во: 500

    "Позиция 14"

    "Болт откидной с гайкой запорного устройства крышки люка (длинна 155мм)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 15"

    "Клапан сливного прибора в сборе 1443.01.220 сб"

    Кол-во: 80

    "Позиция 16"

    "Болт откидной с гайкой запорного устройства крышки люка (длинна 155мм)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 17"

    "Винт нажимной с рукояткой"

    Кол-во: 400

    "Позиция 18"

    "Винт специальный 1443.01.115 СБ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 19"

    "Скоба сливного прибора"

    Кол-во: 300

    "Позиция 20"

    "Штанга упорная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 21"

    "Стойка сливного прибора 1443.01.280"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Валик 1443.01.087 СБ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Крышка сливного прибора"

    Кол-во: 250

    "Позиция 24"

    "Кольцо уплотнительное крышки люка"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 25"

    "Кольцо уплотнительное в крышке сливного прибора"

    Кол-во: 140

    "Позиция 26"

    "Клапан предохранительный впускной"

    Кол-во: 40

    "Позиция 27"

    "Кольцо прижимное 1443.01.124"

    Кол-во: 25

    "Позиция 28"

    "Болт откидной с гайкой запорного устройства крышки люка (длинна 77мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Кольцо уплотнительное клапана НСУ 1443.01.102"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 30"

    "Болт откидной с гайкой запорного устройства крышки люка (длинна 77мм)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 31"

    "Штанга упорная в сборе 1443.01.210 в исполнении со стойкой 1443.01.650"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Контргайка винта сливного прибора"

    Кол-во: 310

    "Позиция 33"

    "Клапан сливной 1443.01.400"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Кольцо прижимное 1443.01.121"

    Кол-во: 25

    "Позиция 35"

    "Болт откидной с гайкой запорного устройства крышки люка (длинна 155мм)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Прокладка верхней горловины Ду640"

    Кол-во: 500

    "Позиция 37"

    "Подкладка КБ-65"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Подкладка Д-65"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Подкладка Д-65"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Подкладка КД-50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Подкладка Д-50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Подкладка КД-65"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Подкладка Д-50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 44"

    "Датчик ДАТ-М-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 45"

    "Датчик импульсов ДИМ 1.2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Уплотнение торцевое HQQV для CRN 32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Устройство включения испольнительных реле - блок включения реле БВР УЖДА-05-34.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Датчик ИПД-45кГц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Датчик ИПД-60кГц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Устройство струйное промывочное УСП-01, 2 сопла 9,2мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Фильтр воздушный для компрессора КРАТОН HOBBY 440/100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Датчик наружной температуры Viessmann ATS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Датчик оптический 5Р.1038.10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Электронасос АЦМС 4033-3-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Электронасос АЦМС 4033-7-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Датчик радиотехнический РТД-С5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Датчик реле давления ДЕМ 202-1-01-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Датчик реле давления ДЕМ102-1-02-2"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "Датчик синхронизации 5Р.1038.3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 60"

    "Датчик СТМ 30-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Датчик температурный кабельного типа EGT 354"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Датчик температуры Siemens QAM2120.040"

    Кол-во: 7

    "Позиция 63"

    "Датчик температуры отходящих газов Viessman NTC 20 kOm"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Датчик температуры ТСМУ "Метран-274""

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Датчик-реле давления Kromschroder DG50U-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Детектор интервала времени ДИВ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Детектор угарного газа RGD CO 0 MP1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Запальный электрод (код 2080283)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "ЗИП к СП-6М Г"

    Кол-во: 5

    "Позиция 70"

    "Зонд преобразователя ПМП-128"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Уплотнение торцевое HQQV для CRN 20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Плата сбора данных с датчиков синхронизации 5Р.223.023"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Гайка РТ 905Ф1.20.115"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Гайка РТ 905Ф1.21.100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Подшипник 6205"

    Кол-во: 6

    "Позиция 76"

    "Подшипник 6305"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "Гайка РТ 905Ф1.33.101"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Гидрораспределитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Подшипник 6306"

    Кол-во: 6

    "Позиция 80"

    "Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,6-111-0,25"

    Кол-во: 4

    "Позиция 81"

    "Горелка для ПДГО-510"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Датчик - реле температуры ДТКБ-53"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Преобразователь интерфейсов RS485/RS232 в Ethernet С2000-Ethernet"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Преобразователь напряжения СЭППН651-75/12 U=13.5В I=5А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Датчик FCS-G1/2А4-NAEX/D100 Turck"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Датчик вибрационный VN 5020"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Преобразователь нормирующий НПТ-2.03.12"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Преобразователь НПТ-1.00.1.1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 89"

    "Датчик во взрывозащищенном корпусе для СТМ-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Датчик давления Siemens QBM81-5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "Реле приближения 5Р.1038.730.2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Термоманометр ТМТБ 3 класс точности 2,5 1,6МПа, 150˚С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 93"

    "Датчик давления ДДХ-И-1.00-03U"

    Кол-во: 4

    "Позиция 94"

    "Датчик давления Wika С-2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 95"

    "Термометр сопротивления ДТС045-50М.В3.160 -50..+180°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Термометр сопротивления ДТС105Л-Pt100.0,25.100.И.[4] -50..+500°С"

    Кол-во: 6

    "Позиция 97"

    "Датчик давления Метран 55-ДИ515"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Датчик давления СЕНС-ПД-МС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Термометр ТБ-80Т/64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Индукционный нагреватель подшипников "RGZC-1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Комплект термохимических чувствительных элементов для СТМ-30"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Комплект чувствительных элементов к СТМ-10"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Конденсатоотводчик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 104"

    "Конденсатоотводчик термостатический TLV LEX3N-TZ Ду25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 105"

    "Конденсатор 474К 250V 0,47 мкФ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 106"

    "Конденсатор электролитический K50-35 2200мкФ, 63В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 107"

    "Контакт PHOENIX"

    Кол-во: 200

    "Позиция 108"

    "Контроллер Siemens Logo! 12/24RC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Контроллер Siemens LOGO! 24RCo 6ED1 052-2HB00-O8A6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Контроллер каскада котлов Vitotronic 300K TypMW 1B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Контроллер КОНТАР МС12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Контроллер управления котлов Vitotronic 100 TypGC 1B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Короткий вал"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Корпус Dellmeco. Артикул 2 25 01 20"

    Кол-во: 12

    "Позиция 115"

    "Корпус преобразователя ПМП-128"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Кран передвижной гидравлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Кран шаровой LD ¶ (с ответными фланцами)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Кран шаровой для пара фланцевый NAVAL STEAM DN32 PN40 NAVAL N:O 274 507"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Кран шаровой муфтовый Ру16 Ду 15"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Кран шаровой муфтовый Ру16 Ду 20"

    Кол-во: 8

    "Позиция 121"

    "Кран шаровой муфтовый Ру16 Ду 25"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Кран шаровой муфтовый Ру16 Ду 32"

    Кол-во: 8

    "Позиция 123"

    "Крестовина 27*72"

    Кол-во: 16

    "Позиция 124"

    "Крестовина 27*80"

    Кол-во: 4

    "Позиция 125"

    "Крестовина 28х70"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Манжета шарнирного соединения УСН-150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Манометр МП-4У класс точности 1,5 10кг/см"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Комплект сердечников для индукционного нагревателя подшипников "RGZC-1""

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Источник бесперебойного питания SITOP UPS500S 24V/15A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Источник питания SITOP POWER 24V/10A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Источник питания SITOP POWER 24V/20A Siemens"

    Кол-во: 1

    "Позиция 132"

    "Источник питания SITOP POWER 24V/5A Siemens"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Кабель управления ПДГО-510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 134"

    "Камера в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Камера с подшипниковым кольцом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 136"

    "Канат тяговый Канат МУ I 2-М2А 27 О-Г-I-С-Н-Р- 170 ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Кассета левая для пластины 19 мм. L177.32-3219-19"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Кассета левая для пластины 30 мм. L175.32-3223-30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Кассета правая для пластины 19 мм. R177.32-3219-19"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "Кассета правая для пластины 30 мм. R175.32-3223-30"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Клапан 1 25 60 08"

    Кол-во: 12

    "Позиция 142"

    "Клапан быстрого выхлопа ЗВУМ.04.04.22.000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 143"

    "Клапан запорный стальной фланцевый"

    Кол-во: 3

    "Позиция 144"

    "Клапан цилиндрический 2 25 56 24"

    Кол-во: 12

    "Позиция 145"

    "Клапан электромагнитный СЕНС-ПР DN80PN25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Кнопка "СТОП" с фиксацией, красный грибок, контакт NC, Telemecanique"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "Кольцо уплотнительное для вращающегося корпуса торцевого уплотнения 54х4 PL-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 148"

    "Кольцо уплотнительное для вращающегося корпуса торцевого уплотнения 54х4 PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Кольцо уплотнительное для крышки 250х7 PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 150"

    "Кольцо уплотнительное для стационарного корпуса, 80х3 PL-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 151"

    "Кольцо уплотнительное для уплотнительной крышки 54х4 PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Кольцо уплотнительное для уплотнительной крышки 54х4 PL-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 153"

    "Кольцо уплотнительное для крышки 250х7 PL-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Кольцо уплотнительное для стационарного корпуса 80х3 PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Кольцо уплотнительное УСН-150"

    Кол-во: 2

    "Позиция 156"

    "Комплект клапанов для автоматического насоса МFP 14S, Ду50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Плата распределительная Rasped pedal v1 5Р.1038.711.1b"

    Кол-во: 2

    "Позиция 158"

    "Реле поляризованные пусковые ППР3-5000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 159"

    "Соединитель типа СШМП 4*2-940"

    Кол-во: 300

    "Позиция 160"

    "Блок БК-1ЭР-ЛИН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Датчик потока SI5000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Датчик реле температуры электронный Т419-2М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 163"

    "Блок БКР-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Соединитель стальной приварной СРС-6"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 165"

    "Соединитель стрелочный (джемперные) тип I дл. 0,6м"

    Кол-во: 100

    "Позиция 166"

    "Датчик уровня ДУУ2М-01-0-325-20-ОМ1,5 -45..+75°С; API68; 1EXibllBT5 X"

    Кол-во: 4

    "Позиция 167"

    "Блок БКТКР-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Блок БУИК-РМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Датчики синхронизации (педали) 5Р.1038.320"

    Кол-во: 5

    "Позиция 170"

    "Соединитель стрелочный (джемперные) тип II дл. 1,2м"

    Кол-во: 200

    "Позиция 171"

    "Тяга контрольная длинная 16737-07-00 СБ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 172"

    "Диод выпрямительный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Блок БУК ЭП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Блок времени БВМШ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Тяга контрольная короткая 16737-06-00 СБ"

    Кол-во: 15

    "Позиция 177"

    "Извещатель пожарный ручной ИПР 513-10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 178"

    "Блок коммутации БК-2Р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 179"

    "Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Источник питания Моллюск 12/1,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Калорифер паровой КПСк-4-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Блок охлаждения масла и газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 183"

    "Блок питания БП-9В-1А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 184"

    "Колодка левая ЮКЛЯ 304.231. 003"

    Кол-во: 16

    "Позиция 185"

    "Колодка ножевая для электропривода СП-6М ЮКЛЯ 304231.002 СБ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 186"

    "Блок БВ-Р"

    Кол-во: 3

    "Позиция 187"

    "Блок питания стабилизированный БПС-30В/10А-12 УХЛ 4,2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Батарея аккумуляторная 12В 7А/ч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 189"

    "Аккумуляторная батарея DTM 12045"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Аккумуляторная батаря DT 1217"

    Кол-во: 10

    "Позиция 191"

    "Колодка правая для электропривода СП-6М ЮКЛЯ 304231. 007 СБ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 192"

    "Комплект ЗИП для муфты фрикционной"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "Аккумуляторная батаря DTM 1212"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Колодка ножевая к СП-6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 195"

    "Колодка левая для электропривода СП-6М ЮКЛЯ 304231 003. СБ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 196"

    "Аккумулятор блока бесперебойного питания Delta DT 1207"

    Кол-во: 10

    "Позиция 197"

    "Батарея аккумуляторная FM-6-7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "Батарея аккумуляторная 12В 4,5 А/ч"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Аккумулятор Motorola HNN4002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Автоматизированное рабочее место дежурного по станции АРМ ДСП, в комплектах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 201"

    "Блок питания стабилизированный БПС-30В/10А-Т УХЛ 4,2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения С2000 - АСПТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Антенна всенаправленная 12 дБи 3G/4G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "Комплект металлокерамических изделий для шарнирных соединений стрелочной гарнитуры ( ремонтный) 3185480911 НФТЦ.2.30.092.000.000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 205"

    "Перемычка к путевым ящикам герметезированная (L=1600, d=6,2) 1548.00.000"

    Кол-во: 50

    "Позиция 206"

    "Бак мембранный расширтельный EVAN HIT -500 (для отопления)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Блок релейных модулей С2000-СП-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Гидроциклон полиуретанновый ГЦП-150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Баллонный цилиндр ФЕСТО"

    Кол-во: 10

    "Позиция 210"

    "Перемычка к путевым ящикам герметезированная (L=3600, d=6,2) 1548.00.000-01"

    Кол-во: 50

    "Позиция 211"

    "Резистор на клемме 25Вт, 56Ом"

    Кол-во: 100

    "Позиция 212"

    "Батарея аккумуляторная МБА 13-9.6-1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Датчик контроля дефектов ТГБК.002.01.06"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Фильтр воздушный для А37 (21021738)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 215"

    "Термоголовка Danfoss RA 2994"

    Кол-во: 5

    "Позиция 216"

    "Термоманометр ТМТБ-3 (1Мпа; 120С⁰)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "Термометр ТПТ – 19-1, Pt 500/A/З, t-50…130"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Термометр КТПТР-01-1-100П-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Термометр КТПТР-01-1-100П-160"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Термопреобразователь ТСПУ Метран -276-02-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Термопреобразователь ТСПУ Метран -276-26-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Термостат FLZ510"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Термостат Siemens RAM-TR.2000M"

    Кол-во: 8

    "Позиция 224"

    "Термостат защиты от замерзания QAF 81.6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 225"

    "Торцевое уплотнение KIT, Shaft seal C/D"

    Кол-во: 6

    "Позиция 226"

    "Трансформатор ПТМ-Г ОАО «ЭЛТЕЗА» ПТМ-Г (17268-00-00-01)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 227"

    "Трубопровод Dу 70 692-10А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 228"

    "Трубопровод Dу 70 692-9А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 229"

    "Тяга для стрелочного перевода"

    Кол-во: 10

    "Позиция 230"

    "Указатель маршрутный светодиодный буквенный «Б»"

    Кол-во: 3

    "Позиция 231"

    "Уплотнение сдвоенное манжетное DUO 55х80х10 PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "Уплотнение седловое VITON GF Ду 80"

    Кол-во: 6

    "Позиция 233"

    "Уплотнение торцевое FPM PL-100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 234"

    "Уплотнение торцевое FPM PL-300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 235"

    "Уплотнительная шайба BOERGER PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/02"

    Кол-во: 3

    "Позиция 237"

    "Устройство коммутационное УК-ВК/04"

    Кол-во: 3

    "Позиция 238"

    "Устройство контроля чередования фаз КЧФ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 239"

    "Устройство ФУ3-1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 240"

    "УФ датчик контроля пламени (код 2510001)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Фильтр влагоотделительный 22-10*40 УХЛ4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 242"

    "Фильтр воздушный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Ремень клиновой А 1320"

    Кол-во: 6

    "Позиция 244"

    "Пневморазъём металлический высокой пропускной способности 1/2" внеш. Резьба N40SML"

    Кол-во: 8

    "Позиция 245"

    "Подшипник "с поводком""

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Подшипник 6001 2RS1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 247"

    "Подшипник 608 2RS1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 248"

    "Подшипник 6201 2RS1"

    Кол-во: 12

    "Позиция 249"

    "Подшипник 6202 2RS1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 250"

    "Подшипник 6204 2RS1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 251"

    "Подшипник 6205 2RS1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 252"

    "Подшипник 6206 2RS1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 253"

    "Подшипник 6208 2RS1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 254"

    "Подшипник 6304 2RS1"

    Кол-во: 18

    "Позиция 255"

    "Подшипник 6305 2RS1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 256"

    "Подшипник 6306 2RS1"

    Кол-во: 14

    "Позиция 257"

    "Подшипник 6308 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 258"

    "Подшипник 6309/С3 2RS1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 259"

    "Подшипник F-560576"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Подшипник бабки шпиндельной 5-3182172 Гост 7634-75"

    Кол-во: 2

    "Позиция 261"

    "Подшипник бабки шпиндельной 98681/750"

    Кол-во: 2

    "Позиция 262"

    "Подшипник шариковый 6212 /С3 2RS1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 263"

    "Подшипник шариковый 6314/С3 2RS1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Подшипник шариковый 6316 /С3 2RS1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Поплавок крышки для автоматического насоса МFP 14S, Ду50"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Преобразователи интерфейсов ЛИН-RS232"

    Кол-во: 1

    "Позиция 267"

    "Преобразователь icp-CONI-7520R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 268"

    "Преобразователь давления СДВ-И-0,6 Мпа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 269"

    "Преобразователь давления СДВ-И-0,6 Мпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 270"

    "Преобразователь давления СДВ-И-1,0 Мпа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Преобразователь давления СДВ-И-1,0 Мпа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 272"

    "Плата сбора данных с датчиков синхронизации 5Р.223.023"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "Металлопленочный полиэтилентерефталатный конденсатор"

    Кол-во: 100

    "Позиция 274"

    "Механическое (торцевое) уплотнение Графлекс-М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "Модуль CPU315-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "Модуль Siemens CM331"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "Модуль Siemens IM360"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Модуль Siemens IM361"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Модуль SM322"

    Кол-во: 2

    "Позиция 280"

    "Модуль АНШ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Модуль ввода SM1223"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Модуль ввода дискретных сигналов 1x32DI =24В SM321 №6ES7321-1BL00-0AA0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 283"

    "Модуль ДЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "Модуль расширения КОНТАР ME20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Насос дозатор Stenner"

    Кол-во: 1

    "Позиция 286"

    "Насос масляный Г11-11А, ГС 526У"

    Кол-во: 16

    "Позиция 287"

    "Нож скребка всасывающей планки задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Нож скребка всасывающей планки передний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "Обратный клапан для автоматического насоса МFP 14S, Ду50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "Ограничитель давления PRESSURE CONTROL BCP3H, RANGE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 291"

    "Ограничитель давления PRESSURE CONTROL BCP5H, RANGE"

    Кол-во: 2

    "Позиция 292"

    "Пластина защитная радиальная PL-100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 293"

    "Пластина защитная радиальная PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "Плата Bup+DRV.2g 5P.1038.730.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Плата BUS 5Р.1038.710.4h"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Плата klem-ADC 1с 5Р.1038.710.1с"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Плата Micro PC CPU 686 E"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Плата АЦП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Плата распределительная 5Р.1038.711.2е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Преобразователь давления СЕНС-ПД-МС-Ех-0,6МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 301"

    "Резцедержатель правый РТ905Ф R175.32-5055M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Реле времени SELEKTRA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Реле давления 0,2-8 бар danfoss"

    Кол-во: 5

    "Позиция 304"

    "Реле давления MDR 2/11 Кондор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Реле дифференциального давления siemens QBM81-10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 306"

    "Реле дифференциального давления siemens QBM81-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 307"

    "Реле приближения 5Р.1038.730.2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Рем. комплект рабочего колеса для насоса Wilo IL 40/160-4/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 309"

    "Рем. комплект рабочего колеса для насоса Wilo IL 80/190-18,5/2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 310"

    "Рем. комплект рабочего колеса для насоса Wilo MVI 810"

    Кол-во: 4

    "Позиция 311"

    "Рем. комплект торцового рабочего колеса для насоса NK 65-200/217-A BAQE Grundfos"

    Кол-во: 4

    "Позиция 312"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала AQEGG для насоса Wilo IL 40/160-4/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала AQEGG для насоса Wilo IL 50/170-1,1/4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала AQEGG для насоса Wilo IL 80/190-18,5/2"

    Кол-во: 3

    "Позиция 315"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала AQEGG для насоса Wilo IPL 65/140-0,55/4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 316"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала AQEGG для насоса Wilo MHI 802"

    Кол-во: 2

    "Позиция 317"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала AQEGG для насоса Wilo MVI 810"

    Кол-во: 4

    "Позиция 318"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала Burgmann 1.4401/AlSl 316 для насоса NK 65-200/217-A BAQE Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 319"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала для насоса CR 15-04 A-F-AE-HQQE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 320"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала для насоса CR 5-5 A-A-A-E-HQQE"

    Кол-во: 4

    "Позиция 321"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала для насоса TP 32-230/2-A-F-A-BUBEGrundfos"

    Кол-во: 4

    "Позиция 322"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала для насоса TP 50-180/2 A-F-A-BUBE Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 323"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала для насоса TP 50-290/2 A-F-A-BAQE Grundfos"

    Кол-во: 2

    "Позиция 324"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала для насоса TP 50-570/2 A-F-A-BAQE Grundfos"

    Кол-во: 4

    "Позиция 325"

    "Рем. комплект торцового уплотнение вала для насоса ГНОМ 16-16 Ех"

    Кол-во: 2

    "Позиция 326"

    "Ремень зубчатый 50 Т10/1560"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "Ремень зубчатый Т 10/960-9Т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "Ремень клиновой SPZ 1060"

    Кол-во: 6

    "Позиция 329"

    "Резцедержатель левый РТ905Ф L175.32-5055M"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "Преобразователь интерфейса С2000-ETHERNET"

    Кол-во: 2

    "Позиция 331"

    "Преобразователь интерфейса С2000-ПИ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "Преобразователь уровня ПМП-201"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "Прибор пожарный ППУ Поток-3Н"

    Кол-во: 2

    "Позиция 334"

    "Прибор приемно-контрольный и управления ППКиУ С2000-АСПТ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 335"

    "Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП Сигнал-20М"

    Кол-во: 3

    "Позиция 336"

    "Прокладка крышки для автоматического насоса МFP 14S, Ду50"

    Кол-во: 3

    "Позиция 337"

    "Прокладка пробки для конденсатоотводчика SMC32Y, Dn25 Py40"

    Кол-во: 20

    "Позиция 338"

    "Промежуточная втулка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "Промежуточная втулка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 340"

    "Пружина якоря ЭПВ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 341"

    "Пружины для автоматического насоса МFP 14S, Ду50"

    Кол-во: 2

    "Позиция 342"

    "Рабочее колесо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 343"

    "Разъем "папа" высокой пропускной способности - наружная резьба 1/2" N40PML"

    Кол-во: 8

    "Позиция 344"

    "Разъем LEMO FFA . 00"

    Кол-во: 4

    "Позиция 345"

    "Пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) П 121-2,5-50 для аккустического блока УСК-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "Пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) П 121-2,5-40 для аккустического блока УСК-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "Пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП ) П 112-2,5 для аккустического блока УСК-5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "Пыльник для 16PIN разъёма Motorola GLN7325"

    Кол-во: 5

    "Позиция 349"

    "Резистор на клемме 25Вт, 4,7Ом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 350"

    "Редуктор четвертьоборотный Х-41"

    Кол-во: 4

    "Позиция 351"

    "Редуктор БПО-5 пропановый (в шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "Редуктор БКО-50 кислородный (в шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "Разъем LEMO FFA. 1 S"

    Кол-во: 8

    "Позиция 354"

    "Разъем LEMO FLA . 00"

    Кол-во: 8

    "Позиция 355"

    "Винт нажимной с рукояткой"

    Кол-во: 10

    "Позиция 356"

    "Прокладка конусная клапана НСУ"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 357"

    "Кольцо уплотнительное крышки люка"

    Кол-во: 50

    "Позиция 358"

    "Пояс крепления котла 15-1547"

    Кол-во: 10

    "Позиция 359"

    "Крышка сливного прибора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 360"

    "Кольцо уплотнительное клапана НСУ 1443.01.102"

    Кол-во: 2550

    "Позиция 361"

    "Прокладка крышки сливного прибора"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 362"

    "Прокладка резиновая клапана предохранительного"

    Кол-во: 300

    "Позиция 363"

    "Винт нажимной с рукояткой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 364"

    "Кольцо уплотнительное крышки сливного прибора НСУ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 365"

    "Муфта 1443.01.270СБ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 366"

    "Пояс крепления котла 15-151610-02"

    Кол-во: 2

    "Позиция 367"

    "Штанга упорная в сборе 1443.01.210 в исполнении со стойкой 1443.01.280"

    Кол-во: 10

    "Позиция 368"

    "Ключ КЗД-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 369"

    "Скоба сливного прибора"

    Кол-во: 10

    "Позиция 370"

    "Пояс крепления котла 15-150"

    Кол-во: 10

    "Позиция 371"

    "Стойка 1443.01.280СБ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 372"

    "Гайка откидного болта с болтом и пальцем в сборе 1547.01.250 (глухая)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 373"

    "Гайка откидного болта 1547.01.250"

    Кол-во: 350

    "Позиция 374"

    "Стойка сливного прибора 1443.01.280 сб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 375"

    "Выталкиватель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "Блок питания DR-100-24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 377"

    "Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой Астра-10 исполнение 3 АД2.422.002 ТУ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 378"

    "Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой ОПОП 1-8М "Выход""

    Кол-во: 3

    "Позиция 379"

    "Вентиль латунный Ду-25 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 380"

    "Вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002 латунь"

    Кол-во: 2

    "Позиция 381"

    "Оповещатель световой Молния-220 "ВЫХОД""

    Кол-во: 4

    "Позиция 382"

    "Паровой подогреватель ТТАИ Псв"

    Кол-во: 2

    "Позиция 383"

    "Вентилятор осевой ВО-4М400A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "Верхняя камера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "Плата Bup+DRV.2g 5Р.1038.710.2g"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "Винт грузовой ДЭТ-40М-02.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 387"

    "Винт с потайной головкой М8х16 согласно DIN EN ISO 7046-2 PL-300"

    Кол-во: 8

    "Позиция 388"

    "Плата cross ТГБК.002.01.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 389"

    "Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником BOERGER PL-300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 390"

    "Внутреннее кольцо в качестве защитной втулки вала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 391"

    "Плата klem-ADC 1с 5Р.1038.710.1с"

    Кол-во: 2

    "Позиция 392"

    "Плата master ТГБК.002.01.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "Внутреннее кольцо в качестве защитной втулки вала BOERGER PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 394"

    "Выключатель поплавковый Grundfos"

    Кол-во: 5

    "Позиция 395"

    "Плата Micro PC CPС109 в комплекте"

    Кол-во: 2

    "Позиция 396"

    "Плата slave ТГБК.002.01.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 397"

    "Плата АЦП"

    Кол-во: 2

    "Позиция 398"

    "Плата распределительная 5Р.1038.711.2е"

    Кол-во: 2

    "Позиция 399"

    "Гайка грузовая УДС-120 МА ДЭТ 40.05.002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 400"

    "Гайка предохранительная УДС-120 МА ДЭТ 40М-02.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 401"

    "Венец зубчатый Rotex 65 GS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "Блок питания MEAN WELL MEAN DR-45-12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 403"

    "Колодка правая для электропривода СП-6М ЮКЛЯ 304231. 007 СБ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 404"

    "Комплкет расходных частей АВ 2.30.000. для УСП-01"

    Кол-во: 4

    "Позиция 405"

    "Блок питания MEAN WELL MEAN DR-45-25"

    Кол-во: 2

    "Позиция 406"

    "Блок питания Siemens LOGO"

    Кол-во: 2

    "Позиция 407"

    "Конденсатор 1000мкФ"

    Кол-во: 8

    "Позиция 408"

    "Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "Блок питания Siemens Logo!Power 24V/4A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 410"

    "Блок питания БП-63"

    Кол-во: 2

    "Позиция 411"

    "Кран шаровый фланцевый из стали 20 ЯГТ 50 ФТ,016,01,00,У"

    Кол-во: 4

    "Позиция 412"

    "Кран шаровый фланцевый из стали 20 ЯГТ 80 ФТ,016,01,00,У"

    Кол-во: 4

    "Позиция 413"

    "Блок питания БП-9В-0,4А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 414"

    "Блок питания МЕТРАН 601Б"

    Кол-во: 2

    "Позиция 415"

    "Муфта кабельная МПП 0,1/0,3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 416"

    "Муфта МПП 0,5 с ТУТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 417"

    "Блок питания-коммутации, устройство заземления цистерн ВУУК-УЗА-220В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 418"

    "Блок релейный СГ-76У"

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Напольный ретранслятор сигналов НРТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 420"

    "Насос КММ50-32-125/2-5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 421"

    "Блок релейных модулей С2000-СП-1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 422"

    "Блок силового кодирования БСК (36721-201-00)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 б/дв, б/р 1,5кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "Насосный агрегат ДС-134"

    Кол-во: 1

    "Позиция 425"

    "Блок управления противопожарным клапаном БУОК-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 426"

    "Вал с цилиндрическим приводным концом, с канавкой под призматическую шпонку"

    Кол-во: 2

    "Позиция 427"

    "Оповещатель звуковой "Свирель""

    Кол-во: 2

    "Позиция 428"

    "Венец зубчатый Rotex 65 AFN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Мембрана 1 25 50 08"

    Кол-во: 12

    "Позиция 430"

    "Рукав напорный ПАР-2"

    Кол-во: 140

    "Позиция 431"

    "Рукав напорный ПАР-2"

    Кол-во: 110

    "Позиция 432"

    "Рукав резинотканевый d 25 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 433"

    "Рукав резинотканевый d 20 мм"

    Кол-во: 280

    "Позиция 434"

    "Рукав резинотканевый d 32 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 435"

    "Рукав резинотканевый d 32 мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 436"

    "Рукав резинотканевый d-18 мм L-9 м"

    Кол-во: 40

    "Позиция 437"

    "Рукав резинотканевый O25мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 438"

    "Сдвоенное манжетное уплотнение DUO, 55х80х10 PL-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 439"

    "Сепаратор для А-30/37 (21052001)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 440"

    "Сигнализатор горючих газов СТМ-30-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 441"

    "Сигнализатор заземления микроэлектронный СЗМ (36266-01-00)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 442"

    "Сигнализатор многоканальный мс-к-500-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 443"

    "Сигнализатор МС-1Э-В3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 444"

    "Сигнализатор уровня емкостной Pointek CLS100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 445"

    "Сигнализатор уровня емкостной Pointek CLS100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 446"

    "Сигнализатор уровня емкостной Pointek CLS200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 447"

    "Сигнализатор уровня емкостной Pointek CLS200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 448"

    "Сигнализатор уровня поплавковый FTS20"

    Кол-во: 10

    "Позиция 449"

    "Сигнализатор уровня поплавковый NST-R"

    Кол-во: 3

    "Позиция 450"

    "Система СССК 160-1-Б"

    Кол-во: 10

    "Позиция 451"

    "Система СССК 160-1-С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 452"

    "Сканирующее устройство УСК - 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 453"

    "Сканирующее устройство УСО - 1М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 454"

    "Сменный катридж ЕА-48"

    Кол-во: 2

    "Позиция 455"

    "Соединитель преобразователя магнитного поплавкового ПМП-128"

    Кол-во: 1

    "Позиция 456"

    "Считыватель Proxy-3МА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 457"

    "Рукав дюритовый для воды d=20-25 мм, марка В-2-20-10"

    Кол-во: 40

    "Позиция 458"

    "Ремень клиновой ХРА-1457"

    Кол-во: 6

    "Позиция 459"

    "Ремень клиновой ХРА-1650"

    Кол-во: 6

    "Позиция 460"

    "Ремень клиновой ХРА-1850"

    Кол-во: 6

    "Позиция 461"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 9,7х8-1120"

    Кол-во: 2

    "Позиция 462"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 9,7х8-1120"

    Кол-во: 3

    "Позиция 463"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 9,7х8-1320"

    Кол-во: 12

    "Позиция 464"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 9,7х8-850"

    Кол-во: 2

    "Позиция 465"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 9,7х8-850"

    Кол-во: 3

    "Позиция 466"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 9,7х8-900"

    Кол-во: 2

    "Позиция 467"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 9,7х8-900"

    Кол-во: 3

    "Позиция 468"

    "Ремень приводной клиновой SPZ 9,7х8-950"

    Кол-во: 3

    "Позиция 469"

    "Ремень приводной клиновой А-1350"

    Кол-во: 4

    "Позиция 470"

    "Ремень приводной Л-2240"

    Кол-во: 2

    "Позиция 471"

    "Ролик разгонный "Эксперт Д""

    Кол-во: 4

    "Позиция 472"

    "Роликоподшипник с цилиндрическими роликами"

    Кол-во: 2

    "Позиция 473"

    "Роликоподшипник самоустанавливающийся 22310 DIN635 PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 474"

    "Ротор 2-лопастный линейный PL-300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 475"

    "Ротор 2-лопастный линейный PL-100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 476"

    "Рукав 15100027 Comprag"

    Кол-во: 3

    "Позиция 477"

    "Рукав 15100028 Comprag"

    Кол-во: 3

    "Позиция 478"

    "Рукав 15100029 Comprag"

    Кол-во: 3

    "Позиция 479"

    "Рукав 15100030 Comprag"

    Кол-во: 3

    "Позиция 480"

    "Рукав 15100031 Comprag"

    Кол-во: 3

    "Позиция 481"

    "Рукав 35 (L 2м) ГОСТ 1335-84"

    Кол-во: 30

    "Позиция 482"

    "Рукав высокого давления РВД PHN106*1200AB AB90(HD106T)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 483"

    "Рукав высокого давления РВД PHN110*900AB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 484"

    "Рукав высокого давления РВД PHT125*550AB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 485"

    "Рукав высокого давления РВД PРукав высокого давления РВД PHT32*550AB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 486"

    "Считыватель-2 исп. 01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 487"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 488"

    "Фильтр масляный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 489"

    "Фильтр ФЖУ 40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 490"

    "Фильтр-регулятор CAMOZZI MC 202-D00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 491"

    "Фильтропатрон"

    Кол-во: 10

    "Позиция 492"

    "Фоторезистор горелки (код 2510034)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 493"

    "Центр UBB112P.92.152"

    Кол-во: 4

    "Позиция 494"

    "Цилиндрическое зубчатое колесо с канавкой под призматическую шпонку посередине впадины зуба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 495"

    "Цилиндрическое зубчатое колесо с канавкой под призматическую шпонку посередине зуба"

    Кол-во: 1

    "Позиция 496"

    "Шина DIN 480 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 497"

    "Шина тормозная ЗВУМ.00.00.01 2-01"

    Кол-во: 8

    "Позиция 498"

    "Шина тормозная ЗВУМ.00.00.012"

    Кол-во: 8

    "Позиция 499"

    "Шина тормозная ЗВУМ.00.00.013"

    Кол-во: 16

    "Позиция 500"

    "Щетка дисковая D-500 мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 501"

    "Экран фильтра"

    Кол-во: 4

    "Позиция 502"

    "Электродвигатель АИР 56 В2У3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 503"

    "Электродвигатель ЭМСУ-СП (190 В)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 504"

    "Электродвигатель ЭМСУ-СПГ (100 В)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 505"

    "Электропривод КШЭ АИМ63 А4УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 506"

    "Электропривод неполноповоротный В-ПК-50-С-11-1 П УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "Электропривод неполноповоротныйм В-ПК-150-С-22-1 П УХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 508"

    "Элетропривод СП-6МГ (МСА-0,3; 190В; Л)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 509"

    "Элетропривод СП-6МГ (МСА-0,3; 190В; П)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 510"

    "Элетропривод СПГБ-4Б (без электродвигателя, Л)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 511"

    "Элетропривод СПГБ-4Б (без электродвигателя, П)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 512"

    "ЭПВ 1 00.000"

    Кол-во: 3

    "Позиция 513"

    "Якорь ЭПВ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 514"

    "Подкладка Д-65"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 515"

    "Подкладка КД-50"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 516"

    "Подкладка КД-65"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 517"

    "Подкладка Д-50"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 518"

    "Подкладка КБ-65"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 519"

    "Подкладка Д-50"

    Кол-во: 0.177

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