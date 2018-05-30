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Номер извещения
31806548613
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036437/ГТранс
Наименование закупки
№ 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 17:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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№ 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2018 10:00 GMT +310.07.2018 10:0010.07.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548613Дата и время окончания срока приема заявок № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2018 12:0010.07.2018 12:0010.07.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548613Дата и время вскрытия заявок № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
11.07.2018 19:0011.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548613Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.07.201811.07.2018 19:0011.07.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548613Подведение итогов не позднее № 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№ 0001/18/4.3/0036437/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018 Поставка запасных частей и материалов для ремонта оборудования объектов ж.д. инфраструктуры филиалов для нужд ООО «Газпромтранс» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
74 002 661,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
30.20.40.170
24.10
24.10.7
25.9
30.20.4
46.69.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.6
Кол-во: 0.177
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