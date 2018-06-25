www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31806548703
Уникальный номер закупки
18/4.3/0024164/Георесурс
Наименование закупки
Поставка АКБ для нужд филиалов ООО "Газпром георесурс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 719-28-50
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
o.krupceva@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крупцева Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с документацией
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка АКБ для нужд филиалов ООО "Газпром георесурс"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548703Дата и время окончания срока приема заявок Поставка АКБ для нужд филиалов ООО "Газпром георесурс"в соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 11:0025.06.2018 11:0025.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548703Дата и время вскрытия заявок Поставка АКБ для нужд филиалов ООО "Газпром георесурс"в соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
14.08.2018 18:0014.08.2018 18:0014.08.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548703Подведение итогов не позднее Поставка АКБ для нужд филиалов ООО "Газпром георесурс"в соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка АКБ для нужд филиалов ООО "Газпром георесурс"
Начальная цена
14 369 116,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
27.20
27.20.21
27.2
27.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 28
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 80
Кол-во: 28
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 120
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 28
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 80
Кол-во: 28
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 50
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 90
Кол-во: 24
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 60
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.