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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП805073
Уникальный номер закупки
18/1.1/0031243/ГПШкола
Наименование закупки
0001/18/1.1/0031243/ГПШкола/ЗП/Э/30.05.2018 Поставка интерактивных панелей для детского технопарка, оборудования для экспозиции «Космос», оборудования для изучения альтернативных источников энергии для нужд ОЧУ «Газпром школа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
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Поставка интерактивных панелей для детского технопарка, оборудования для экспозиции «Космос», оборудования для изучения альтернативных источников энергии для нужд ОЧУ «Газпром школа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП805073Дата и время окончания срока приема заявок Поставка интерактивных панелей для детского технопарка, оборудования для экспозиции «Космос», оборудования для изучения альтернативных источников энергии для нужд ОЧУ «Газпром школа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП805073Дата и время вскрытия заявок Поставка интерактивных панелей для детского технопарка, оборудования для экспозиции «Космос», оборудования для изучения альтернативных источников энергии для нужд ОЧУ «Газпром школа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 19:0027.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805073Подведение итогов не позднее Поставка интерактивных панелей для детского технопарка, оборудования для экспозиции «Космос», оборудования для изучения альтернативных источников энергии для нужд ОЧУ «Газпром школа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 19:0027.06.2018 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП805073Подведение итогов не позднее Поставка интерактивных панелей для детского технопарка, оборудования для экспозиции «Космос», оборудования для изучения альтернативных источников энергии для нужд ОЧУ «Газпром школа»196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литера А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка интерактивных панелей для детского технопарка, оборудования для экспозиции «Космос», оборудования для изучения альтернативных источников энергии для нужд ОЧУ «Газпром школа»
Начальная цена
6 600 279,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Образовательный центр ОАО «Газпром»
Все закупки и тендеры «Образовательный центр ОАО «Газпром»
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 66
26.20.16.190
26.20.14
26.11.22
26.11
26.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
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