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    Главная / Торги / Поставка химических материалов и ГСМ

    Поставка химических материалов и ГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548486Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов и ГСМг.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806548486

    Уникальный номер закупки

    18/2.2/0005408/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических материалов и ГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 17:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    уторг. протокол 044 публ.docx

    ДоЗП СМСП 044 уторг.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-64

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солоп Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Закупки и тендеры Нефтепродукты

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических материалов и ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548486Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов и ГСМг.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548486Дата и время вскрытия заявок Поставка химических материалов и ГСМг.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548486Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов и ГСМг.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548486Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов и ГСМг.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов и ГСМ

    Начальная цена

    10 864 202,05

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.75.12.000

    Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами

    46.18.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

    47.30.20.000

    Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах

    19.20.29.190

    Масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    46.18.99

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки

    46.71.5

    Торговля оптовая сжиженными углеводородными газами

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    46.75.2

    Торговля оптовая промышленными химикатами

    47.30.2

    Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бюкс (стаканчик для взвешивания) св-34/12 (д=40, h=65)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Ареометр общего назначения АОН-1 (760-820) КГ/М3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Ареометр общего назначения АОН-1 (700-760) КГ/М3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Кювета кварцевая К-10 для КФК-3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Колба мерная 2-500 ПМ ХС с меткой и пробкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Колба мерная 2-1000 ПМ ТС с меткой и пробкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Колба мерная 1-200 ХС с меткой без пробки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "СО состава раствора нитрит-ионов (i) (0,95-1,05) (1,00 мг/см3) ГСО 7792-2000; ГСО 7479-98"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "ГСО состава раствора нефтепродукты в гексане (со люм-нпг) (1,00 МГ/СМ3) ГСО 7950-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-7-ЭК (1 мг/см3) ГСО 8652-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "СО состава додецилсульфата натрия (1,0 мг/см3) ГСО 8049-94"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "СО состава раствора гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3) ГСО 8403-2003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Уксусная кислота ледяная (ХЧ) ГОСТ 61-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Натрий серноватистокислый 5-вод (ЧДА) ГОСТ 27068-86"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Мешочек с ионообменными смолами для хроматографии"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Стакан Н-1-2000 ТС (низкий со шкалой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Стакан Н-1-600 ТС (низкий со шкалой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Стакан В-1-800 ТС (высокий с носиком и шкалой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Склянка градуированная 250 мл (с винтовой крышкой)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Склянка БПК-250-24/29-14/23"

    Кол-во: 40

    "Позиция 21"

    "Пипетка полный слив, 25 мл 3-1-2-25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Пипетка частичный слив, 10мл 1-2-2-10 (7-2-10)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Капельница страшейна исп.2, v= 50 мм (с пипеткой)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Колба мерная 1-100 ХС с меткой без пробки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Колба мерная 1-1000 ТС с меткой без пробки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Колба коническая (эрленмейера) КН-3-250 D-34 ММ ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Колба коническая (эрленмейера) КН-1-250-29/32 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 28"

    "Колба коническая КН-1-1000-29/32 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Воронка лабораторная ПП, В-200, диаметр 20 0мм, высота 280 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Воронка в-100 полипропиленовая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Воронка лабораторная ПП В-56"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "Пипетка частичный слив, 1 мл 1-2-2-1 (5-2-1)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Пипетка мора 2-2-25 (с меткой и расширением)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 34"

    "Калий хлористый (ХЧ) ГОСТ 4234-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Калий йодистый (ЧДА) ГОСТ 4232-74."

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Калий гидроокись (ЧДА) ГОСТ 6-09-803"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "Изоамиловый спирт (ЧДА) ГОСТ 5830-79"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Глицерин (ЧДА) ГОСТ 6259-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Гидроксиламин гидрохлорид (ЧДА) ГОСТ 5456-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Аммоний хлористый (ХЧ) ГОСТ 3773-72"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Раствор для калибровки удельной электропроводности уэп mettler toledo 84 μs/cm кат. № 51302153, флакон 250 мл, для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Буферный раствор mettler toledo ph=9,21 кат. № 51350008, флакон 250 мл для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Буферный раствор mettler toledo ph=7,00 кат. № 51350006, флакон 250 мл для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Сульфосалициловая кислота 2-вод. (ЧДА) ГОСТ 4478-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Перекись водорода (мед) 36-38% гост 177-88"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Азотная кислота (ХЧ) ГОСТ 4461-77"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Марганец (ii) хлорид 4-вод. (ЧДА) ГОСТ 612-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Калий натрий виннокислый 4-вод. (ЧДА) ГОСТ 5845-79"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Гексан для хроматографии 1 сорт (ОСЧ) ТУ 6-09-3375-78"

    Кол-во: 7

    "Позиция 50"

    "Барий хлористый 2-вод. (ЧДА) ГОСТ 4108-72"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Ацетон (ЧДА) ГОСТ2603-79"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "Аммоний уксуснокислый (ЧДА) ГОСТ 3117-78"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "Аммиак водный (ЧДА) ГОСТ 3760-79"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Хлороформ (ХЧ) ТУ 6-09-06-4263"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Натрий сернистокислый б/вод (ЧДА) ГОСТ 195-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 56"

    "Марганец (ii) сернокислый 5-вод. (чда) гост 435-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 57"

    "Лимонная кислота 1-вод. (чда) ту 6-09-07-1091"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Борная кислота ГОСТ 18704-78"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Воронка лабораторная ПП В-75"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Фильтры обеззоленная синяя лента 18см ту 6-09-1678"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Фильтры обеззоленная белая лента 11 см ту 6-09-1678"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов рн-метрии (4,01) калий фталевокислый кислый 0,05м раствор, (коробка/6 ампул)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Алонж изогнутый АИ-14/23-50 ТС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Фильтры обеззоленная синяя лента 15 см ту 6-09-1678"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Бумага фильтровальная лабораторная листовая тип фм-iii медленной фильтрации, размер листа 520х600 мм, пачка 250 листов гост 12026-76"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов рн-метрии (6,86) калий фосфорнокислый 1-зам., (коробка/6 ампул)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Стандарт-титр серная кислота 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1н (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Фильтры обеззоленная красная лента 11см ту 6-09-1678"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Фильтры обеззоленная синяя лента 11 см ту 6-09-1678"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Фильтры обеззоленная белая лента 18см ту 6-09-1678"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Фильтры обеззоленная белая лента 15 см ту 6-09-1678"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Бумага индикаторная универсальная рн=0-12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Стандарт-титр для для приготовления образцовых буферных растворов рн-метрии (9,18) натрий тетраборнокислый , (коробка/6ампул)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Стандарт-титр калий двухромовокислый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Со состава раствора метанола (1,0 мг/см3) гсо №8461"

    Кол-во: 5

    "Позиция 78"

    "СО состава раствора ионов марганца (II) (НК-ЭК) (1,0 мг/см3) ГСО 7875-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "СО состава водного раствора ионов магния ГСО 7681-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "СО массовой доли нерастворимых веществ каолина в твердой основе мнв-20 гсо 6541-92 (таблетка 0,5г)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "СО состава раствора ионов железа (iii) 1 мг/см3 гсо 7766-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Нефрас 80/120 (бензин калоша) (1л 0,7 кг) ту 38.401-67-108-92"

    Кол-во: 14

    "Позиция 83"

    "Натрий гидроокись (чда) гост 4328-77"

    Кол-во: 8

    "Позиция 84"

    "Кальций хлорид технический гранулированный 1-2 мм, высший сорт ту 6-09-4711-81"

    Кол-во: 0

    "Позиция 85"

    "Реактив Грисса (порошок) (чда) ту 6-09-3569-86"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Эксикатор 2-240 (без крана)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Чашка выпарительная фарфоровая № 2 (50мл)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    "Цилиндр мерный 1-1000-2 с носиком и стеклянным основанием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Цилиндр мерный 1-10-2 с носиком и стеклянным основанием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Стакан н-1-1000 тс (низкий со шкалой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Кювета кварцевая к-50 для кфк-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 92"

    "Стакан н-1-3000 тс (низкий со шкалой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Стакан в-1-600 тс (высокий с носиком и шкалой)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Пипетка полный слив, 2 мл 3-1-2-2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 95"

    "Пипетка полный слив, 1 мл 3-1-2-1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Пипетка частичный слив, 25 мл 1-2-2-25"

    Кол-во: 5

    "Позиция 97"

    "Пипетка частичный слив, 2 мл 1-2-2-2 (5-2-2)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 98"

    "Микробюретка пеллета ОС-10 мл (комплект: бюретка, колба, груша)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Кружка фарфоровая лабораторная с носиком №3 1000 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Комплект отбора проб КПО-1М"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 770-830 кг/м3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Цилиндр для ареометра 3-39/265"

    Кол-во: 3

    "Позиция 103"

    "Стакан пп 1000 (синяя шкала)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 104"

    "Стакан н-1-50 тс (низкий со шкалой)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 105"

    "Пипетка полный слив, 10 мл 3-2-2-10 (сужение на конце)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 106"

    "Кювета кварцевая К-10 для анализатора "флюорат""

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Колба мерная 1-50 ХС с меткой без пробки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 108"

    "Стакан ПП 500 (синяя шкала)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Стакан ПП 250 (синяя шкала)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Стакан н-1-800 тс (низкий со шкалой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Стакан в-1-250 тс (высокий с носиком и шкалой)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Бумага индикаторная с ацетатом свинца (упаковка - 100 шт.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Натекатель н-12 (вентель тонкой регулировки газа)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Комбинированный рн-электрод эск-10601/7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Пробоотборник металлический переносной ППН-1000 для отбора проб нефтепродуктов, вместимость 1литр, длина троса 5м, заземление 1,4м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 116"

    "Микрошприц sge-chromatec-02-10мкл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Ерш пробирочный d-30мм.синтетическая щетина"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Груша резиновая а №1 (30мл)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 119"

    "Картридж simplipak 1 для системы получения деионизированной воды simplosity millipore sipkosia 1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 120"

    "Виалы фотометрические к термореактору «термион» ооо «люмэкс» для определения хпк 16х100мм, стекло кат.№22758-00, в комплекте с винтовыми крышками кат.№22411-06/1, v=10 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Клапан соленоидный для подачи охлаждающей воды, gfl, кат. № 15.505, для дистиляторов gfl 2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 710-770 кг/м3."

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Цилиндр мерный 1-500-2 с носиком и стеклянным основанием"

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Цилиндр мерный 1-250-2 с носиком и стеклянным основанием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Цилиндр мерный 1-25-2 с носиком и стеклянным основанием"

    Кол-во: 2

    "Позиция 126"

    "Цилиндр для ареометра 3-31/215"

    Кол-во: 3

    "Позиция 127"

    "Стакан н-1-400 тс (со шкалой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 128"

    "Стакан в-1-1000 тс (высокий с носиком и шкалой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 129"

    "Стакан в-1-400 тс (высокий с носиком)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 130"

    "Стакан в-1-50 тс (высокий с носиком и шкалой)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 131"

    "Пипетка полный слив, 5 мл 3-1-2-5 (сужение на конце)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Пипетка частичный слив, 5 мл 1-1-1-5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 133"

    "Пипетка частичный слив, 5 мл 1-2-2-5 (7-2-5)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 134"

    "Нагревательный элемент 3000вт/230в, gfl, кат. № 12.247, для дистиляторов gfl 2004,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "Кювета кварцевая к-40 для анализатора "флюорат"."

    Кол-во: 4

    "Позиция 136"

    "СО массовой доли воды в газовом конденсате в диапазоне 0,03-0,1 % (объем 0,25 дм3) гк-мв № 8947-2008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 137"

    "СО массовой концентрации сухого остатка воды (10 г/дм3) (37СО) ГСО 9101-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 138"

    "СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице нвм-9-эк (5мг/см3) ГСО 8654-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 139"

    "СО состава водных растворов ионов кальция (комплект № 19к) (1,0 мг/мл) ГСО 7682-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 140"

    "СО общей жесткости воды (100 ммоль/дм3) ГСО 8206-2002;ГСО № 7680-99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "СО бихроматной окисляемости воды (ХПК) (10 000 МГ/ДМ3) ГСО 7425-97"

    Кол-во: 10

    "Позиция 142"

    "СО плотности газового конденсата (ГК-П) (710-770 КГ/М3) ГК-П № 8941-2008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 143"

    "СО массовой доли механических примесей в газовом конденсате ГК-МП № 8945-2008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 144"

    "СО массовой доли механических примесей в газовом конденсате (ГК-МП) (0,01-0,1 %) ГК-МП № 8945-2008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 145"

    "СО состава раствора хлорид-ионов (1,0 мг/см3) ГСО 7262-96;ГСО 8747-2006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 146"

    "СО состава водного раствора фосфат-ионов (0,475-0,525 МГ/СМ3) ГСО 7260-96"

    Кол-во: 10

    "Позиция 147"

    "СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-3-ЭК (0,05 МГ/СМ3) ГСО 8648-2005"

    Кол-во: 20

    "Позиция 148"

    "СО состава раствора ионов аммония (i) (1,0МГ/СМ3) ГСО 7786-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 149"

    "СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-5) (0,0047 СМ/М) ГСО 7378-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-3) (0,141 СМ/М) ГСО 7376-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "СО массовой концентрации сухого остатка воды (50 Г/ДМ3) (37СО) ГСО 9101-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "СО массовой концентрации сухого остатка воды (30 Г/ДМ3) (37СО) ГСО 9101-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Раствор для калибровки удельной электропроводности уэп mettler toledo 12,88 ms/cm, кат. № 51350094, флакон 250 мл, для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария"

    Кол-во: 4

    "Позиция 154"

    "Раствор для калибровки удельной электропроводности уэп mettler toledo 1413 μs/cm, кат. № 51350092, флакон 250 мл, кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария"

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "Буферный раствор mettler toledo ph=4,01 кат. № 51350004, флакон 250 мл для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария"

    Кол-во: 4

    "Позиция 156"

    "Формальдегид 40% (формалин) (чда) гост 1625-89"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Толуол (ЧДА) ГОСТ 5789-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 158"

    "Соляная кислота (ХЧ) ГОСТ 3118-77"

    Кол-во: 6

    "Позиция 159"

    "Силикагель КСКГ (ТЕХ) ТУ 6-09-31-107-75"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Серная кислота (ХЧ) ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 10

    "Позиция 161"

    "Реактив Несслера (ЧДА) ТУ 6-09-2089-77"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Кювета кварцевая К-20 для КФК-3"

    Кол-во: 6

    "Позиция 163"

    "Колба мерная 2-2000 ПМ ТС с меткой и пробкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 164"

    "Колба мерная 2-200 ПМ ХС с меткой и пробкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 165"

    "Колба коническая кн-2-2000-50 ТХС (со шкалой)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов рн-метрии (3,56) калий виннокислый кислый, (коробка/6 ампул)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Стандарт-титр трилон б 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 168"

    "Стандарт-титр соль мора 0,1 моль/дм3 (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 169"

    "Стандарт-титр соляная кислота 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 170"

    "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "Стандарт-титр натрий хлористый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "Стандарт-титр аммоний хлоистый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Стандарт-титр магний сернокислый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "СО фракционного состава газового конденсата (ГК-ФС) (5-100С) ГК-ФС № 8944-2008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 175"

    "СО массовой доли серы в декане (ССН-0,02-ЭК) (0,02-0,025%) ГСО 7993-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "СО массовой доли серы в декане (ССН-0,01-ЭК) (&lt;0,02%) ГСО 7992-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "СО химического и биологического потребления кислорода в воде (214-117 МГ/ДМ3) ГСО 8048-94"

    Кол-во: 20

    "Позиция 178"

    "СО состава со состава раствора хлорид-ионов (10,0 МГ/СМ3) ГСО 7813-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "СО состава раствора фенола в этаноле (1,0 МГ/СМ3) ГСО 7270-96"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Стандарт-титр азотная кислота 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "СО массовой доли серы в декане (ССН-0,05-ЭК) (0,05-0,055%) ГСО 7994-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "СО массовой доли серы в газовом конденсате (ГК-С) (0,05-5,0 %) ГК-С № 8948-2008 (10 АМПУЛ)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 183"

    "СО давления насыщенных паров газового конденсата (ГК-ДНП) (50-70 КПА) ГК-ДНП № 8943-2008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 184"

    "СО массовой концентрации хлористых солей в газовом конденсате (ГК-ХС) (2-10 МГ/ДМ3) ГК-МВ № 8949-2008"

    Кол-во: 20

    "Позиция 185"

    "СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-4) (0,029 СМ/М) ГСО 7377-97"

    Кол-во: 3

    "Позиция 186"

    "СО состава раствора нитрат-ионов (i) (0,95-1,05 мг/см3) ГСО 7258-96;ГСО 7793-2000"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "СО плотности газового конденсата (ГК-П) (770-830 КГ/М3) ГК-П № 8941-2008"

    Кол-во: 15

    "Позиция 188"

    "ПГС 4л: N2(ост.)+O2(15)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 189"

    "ПГС CH4 (2,2%) + N2, 4л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "ПГС 4л: CH4(4,15)+N2(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "ПГС 4л: CH4(0,22)+Air(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 192"

    "ПГС 4л: CH4(1,82)+Air(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "ПГС 4л: CH4(2,1)+Air(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "ПГС 4л: CO(99)+Air(ост.)(mg/m3) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 195"

    "ПГС 4л: CO(129)+Air(ост.)(mg/m3) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "ПГС 4л: CH4(0,66)+Air(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "ПГС 4л: CH4(0,94)+Air(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "ПГС 4л: CH4(1,25)+Air(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "ПГС 4л: CO(1)+Air(ост.)(mg/m3) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 200"

    "ПГС 4л: CO2(2,5)+N2(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 201"

    "ПГС 4л: N2(ост.)+O2(99,5)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 202"

    "ПНГ воздух, марка А:O2 (20,9%)+N2, 4л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "ПГС 4л: C3H8(0,85)+N2(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "ПГС 4л: CO2(4,75)+N2(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "ПГС 4л: C4H10(0,35)+N2(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "ПГС 2л: C3H8(450+-50)+Air(ост.)(mg/m3)1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "ПГС ИПГ C2H6 (0,39%)+C3H8 (0,015%), 10л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "ПГС 4л: H2(0,097)+Ar(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "ПГС ИПГ 4л: C2H6(3,83)+C3H8(1,36)+C4H10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "ПГС ИПГ 4л: C2H6(1,527)+C3H8(0,443)+C4H1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "ПГС: H2 (1,9%)+O2, 4л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "ПГС CH3OH (25ppm)+воздух, 4л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "ПГС CH3OH (45 ppm)+воздух, 4л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "ПГС 4л: CO(20)+Air(ост.)(mg/m3) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "ПГС 4л: N2(ост.)+O2(1,9)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "ПГС 4л: C3H8(0,85)+Air(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Цилиндр для ареометра 3-49/380"

    Кол-во: 3

    "Позиция 218"

    "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 2 (средняя) для предупреждения и устранения утечек природного газа через уплотнительные узлы шаровых и пробковых кранов, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей с рабочей температурой -60+100С Т"

    Кол-во: 420

    "Позиция 219"

    "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 3 (легкая) для предупреждения и устранения утечек природного газа через уплотнительные узлы шаровых и пробковых кранов, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей (особенно металл по металлу) с раб"

    Кол-во: 340

    "Позиция 220"

    "Антифриз TSP-A283, для влажной очистки осевого компрессора ГТУ на ходу и на холодной прокрутке при низких температурах наружного воздуха, готовый к применению, неопасный, нетоксичный, биоразлагаемый, с точкой воспламенения выше +99С, температура кипе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 221"

    "Концентрат моющего раствора TSP-3030, в бочках по 210кг ТУ 2381-003-48924765-2013"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Масло трансмиссионное группы 5 класса вязкости 18 ТМ-5-18"

    Кол-во: 400

    "Позиция 223"

    "Масло моторное М-20-В2СМ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 224"

    "Концентрат моющий М-1"

    Кол-во: 300

    "Позиция 225"

    "Смазочно-охлаждающая жидкость Эмульсол Т"

    Кол-во: 180

    "Позиция 226"

    "Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-5 75W90"

    Кол-во: 25

    "Позиция 227"

    "Смазка ЦИАТИМ 221"

    Кол-во: 80

    "Позиция 228"

    "Смазка WD-40 универсальная, с универсальным распылителем-трубочкой"

    Кол-во: 28

    "Позиция 229"

    "Смазка ЦИАТИМ 201"

    Кол-во: 20

    "Позиция 230"

    "Смазка ЦИАТИМ 203"

    Кол-во: 20

    "Позиция 231"

    "Жидкость тормозная ДОТ-4"

    Кол-во: 200

    "Позиция 232"

    "Антифриз Экосол-65"

    Кол-во: 600

    "Позиция 233"

    "Смазка ЦИАТИМ 202"

    Кол-во: 20

    "Позиция 234"

    "Смазка ЛЗ-162"

    Кол-во: 300

    "Позиция 235"

    "Жидкость охлаждающая Газпромнефть Антифриз, в бочках"

    Кол-во: 440

    "Позиция 236"

    "Масло трансмиссионное G-Box Expert ATF DX III"

    Кол-во: 205

    "Позиция 237"

    "Смазка Gazpromneft Grease L EP-2"

    Кол-во: 90

    "Позиция 238"

    "Масло компрессорное КС-19П"

    Кол-во: 400

    "Позиция 239"

    "Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90"

    Кол-во: 205

    "Позиция 240"

    "Жидкость охлаждающая Газпромнефть антифриз, красного цвета, концентрат, в канистрах"

    Кол-во: 25

    "Позиция 241"

    "Антифриз Газпромнефть-Антифриз SF12+, в бочках"

    Кол-во: 440

    "Позиция 242"

    "Масло моторное Premium N 5W40 всесезонное универсальное"

    Кол-во: 160

    "Позиция 243"

    "Жидкость охлаждающая Газпромнефть антифриз BS, зеленый, в канистрах"

    Кол-во: 25

    "Позиция 244"

    "Смазка Gazpromneft Grease LX EP 2"

    Кол-во: 90

    "Позиция 245"

    "Жидкость охлаждающая G-Energy Antifreeze NF (концентрат зеленый), в канистрах"

    Кол-во: 25

    "Позиция 246"

    "Пипетка мора 2-2-10 (с меткой и расширением)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 247"

    "Пипетка мора 2-2-5 (с меткой и расширением)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 248"

    "Насос водоструйный ф-4, НВФ-1 (фторопластовый)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 249"

    "Насадки ТС Н1-29/32-14/23-14/23 с одной горловиной и отводом (вюрца)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "Мешалка (палочка стекл,) 4-6 l-250 ХС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 251"

    "Воронка лабораторная в-25-38 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 252"

    "Воронка лабораторная ПП В-150"

    Кол-во: 5

    "Позиция 253"

    "Воронка вд-3-1000 конусная делительная без шлифа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "Воронка вд-3-50 конусная делительная без шлифа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 255"

    "Воронка вд-3-250 конусная делительная без шлифа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 256"

    "Воронка лабораторная В-75-110 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 257"

    "Воронка лабораторная В-100-150 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 258"

    "Бюретка исп.1 (с одноходовым краном), v=25 мл, цена деления 0,1 мл, (1-1-2-25-0,1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Бюретка исп.1 (с одноходовым краном), v=5 мл, цена деления 0,02 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 260"

    "Воронка лабораторная В-56-80 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Воронка лабораторная В-36-50 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 262"

    "Бюретка исп. 1 (с одноходовым краном), v=10 мл, цена деления 0,05 мл,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 263"

    "Бюретка исп. 1 (с одноходовым краном), v=10 мл, цена деления 0,02 мл,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "Бюкс (стаканчик для взвешивания) сн-85/15 (д=82, h=43) исп.1"

    Кол-во: 10

    "Позиция 265"

    "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 1 (тяжелая) для предупреждения и устранения утечек природного газа, нефти и нефтепродуктов, пара и технической воды через уплотнительные узлы арматуры, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей с "

    Кол-во: 80

    "Позиция 266"

    "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 0 (очиститель каналов) для очистки и обеспечения проходимости подводящих каналов, обратных клапанов и присоединительных фитингов арматуры, восстановления герметичности с рабочей температурой -40+80С в ведре "

    Кол-во: 130

    "Позиция 267"

    "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 4 (супергерметизатор) для предупреждения и устранения утечек природного газа через уплотнительные узлы шаровых и пробковых кранов, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей (особенно металл по мет"

    Кол-во: 100

    "Позиция 268"

    "ПГС CH3OH (1,38 %)+N2, 4л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 269"

    "ПНГ N2 (99,999%), 4л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 270"

    "ПГС 4л: C4H10(0,64)+N2(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 271"

    "ПГС ИПГ 10л: C2H6(2,17)+C3H8(0,6967)+C4H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 272"

    "ПГС 4л: C3H8(0,29)+He(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 273"

    "ПГС 4л: C3H8(1,54)+N2(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 274"

    "ПГС CH3OH (2,47 %)+N2, 4л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 275"

    "ПГС 1л: C6H14(1600)+N2(ост.)(mg/m3) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 276"

    "ПГС ИПГ 10л: C2H6(3,95)+C3H8(1,378)+C4H1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 277"

    "ПГС ИПГ 4л: C2H6(3,86)+C3H8(1,37)+C4H10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "ПГС ИПГ 4л: C2H6(0,666)+C3H8(0,0861)+C4H"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "ПГС 4л: CH4(0,44)+Air(ост.)(%) 1р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "ПГС 4л: N2(ост.)+O2(0,95)(%) 1р"

    Кол-во: 2

    "Позиция 281"

    "Лист Юнивест Л 120 1х1500х1502"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "Лист Юнивест Л 120 3х1500х1501"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "Стержень АФГМ 100х105мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 284"

    "Лист Юнивест Л 120 2х1500х1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Стержень Ф-4 50х400мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 286"

    "Лента ФУМ-1 0,1х40мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 287"

    "Стержень АФГМ 55х105мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 288"

    "Пластина Ф-4 ХТЗ 500х500х2мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 289"

    "Стержень Ф-4 100х400мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 290"

    "Стержень Ф-4 80х600мм"

    Кол-во: 16

    "Позиция 291"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 18/9 мм"

    Кол-во: 65

    "Позиция 292"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 14/7 мм"

    Кол-во: 79

    "Позиция 293"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 20/10 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 294"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 8/4 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 295"

    "Пленка пароизоляционная гидроизоляционная ИЗОСПАН В"

    Кол-во: 400

    "Позиция 296"

    "Смесь резиновая В-14 (111-1в-20)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 297"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 6/3 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 298"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ80/40мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 299"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ12/6 мм"

    Кол-во: 127

    "Позиция 300"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 D 200х100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 301"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ120/60 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 302"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ20/10 мм"

    Кол-во: 80

    "Позиция 303"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ16/8 мм"

    Кол-во: 137

    "Позиция 304"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ10/5 мм"

    Кол-во: 133

    "Позиция 305"

    "Лента изоляционная хлопчатобумажная 0,6кг"

    Кол-во: 32

    "Позиция 306"

    "Лента ПВХ 20х0,20 сорт высший синяя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 307"

    "Фторопласт стержень d-100мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 308"

    "Капролон стержень D 70х1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 309"

    "Стержень фторопластовый Ф-4 ф120х110"

    Кол-во: 20

    "Позиция 310"

    "Фторопласт стержень d-80мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 311"

    "Капролон стержень D 40х1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 312"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 4/2 ММ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 313"

    "Капролон стержень D 20х1000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 314"

    "Ткань асбестовая АТ-7"

    Кол-во: 50

    "Позиция 315"

    "Пленка полиэтиленовая армированная ПВД, толщина 200 мкр ширина 2 м"

    Кол-во: 500

    "Позиция 316"

    "Пленка полиэтиленовая марки Н рукав 1500мм, толщина 200мкр, высший сорт"

    Кол-во: 500

    "Позиция 317"

    "Коврик диэликтрический"

    Кол-во: 20

    "Позиция 318"

    "Лакоткань ЛСП 130/155 толщина 0,15мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 319"

    "ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ16/8 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 320"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 20/10мм синяя"

    Кол-во: 25

    "Позиция 321"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 70/35 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 322"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 24/12 мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 323"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 14/7 мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 324"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 10/5 мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 325"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 70/26 мм"

    Кол-во: 85

    "Позиция 326"

    "Трубка термоусаживающая ТУТ 24/10 мм"

    Кол-во: 73

    "Позиция 327"

    "Аргон газообразный высокой чистоты баллон 6,2 м куб"

    Кол-во: 193

    "Позиция 328"

    "Аргон газообразный (6,2 м3)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 329"

    "Углекислота (жидкая) ГОСТ 8050-85, налив"

    Кол-во: 10

    "Позиция 330"

    "Азот газ ОСЧ ГОСТ9293 (5,7м3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 331"

    "Гелий марки "А" 99,995%"

    Кол-во: 162

    "Позиция 332"

    "Перхлорэтилен технический"

    Кол-во: 600

    "Позиция 333"

    "Ингибитор РИК ТУ 2458-003-50805950-2014"

    Кол-во: 120

    "Позиция 334"

    "Биопрепарат БиоРемув 5100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 335"

    "Ингибитор "HydroChem 140""

    Кол-во: 200

    "Позиция 336"

    "Аква-аурат-30"

    Кол-во: 200

    "Позиция 337"

    "Биопрепарат Бихем Цесклин"

    Кол-во: 50

    "Позиция 338"

    "Калий марганцевокислый"

    Кол-во: 180

    "Позиция 339"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 4/2 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 340"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ16/8 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 341"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ10/5 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 342"

    "Изолента 19мм х 20 м (черная) ПВХ-"

    Кол-во: 30

    "Позиция 343"

    "Лента изоляционная ПВХ 15*10*0,13 красная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 344"

    "Лента изоляционная ПВХ 19*20*0,13 черная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 345"

    "Изолента 15,0 красная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 346"

    "Изолента 15,0 желто-зеленая"

    Кол-во: 30

    "Позиция 347"

    "Шнур резиновый 6 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 348"

    "Рукав пропан/ацет. D внурт 9мм наруж 18м ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 50

    "Позиция 349"

    "Рукав III-9-2,0 ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 300

    "Позиция 350"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ12/6 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 351"

    "Изолента ХБ"

    Кол-во: 5

    "Позиция 352"

    "Полотно нетканое клеевое для пищевой промышленности"

    Кол-во: 100

    "Позиция 353"

    "Биопрепарат Бихем Цесклин"

    Кол-во: 20

    "Позиция 354"

    "Аква-аурат-30"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 355"

    "Лента для защиты от коррозии Scotchrap (размер 50х33х0,254)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 356"

    "Пластина фторопласт 500х550х3,0м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 357"

    "Капролон стержень D 70х1000"

    Кол-во: 40

    "Позиция 358"

    "Биологически активный препарат Санэкс"

    Кол-во: 100

    "Позиция 359"

    "Кислота щавелевая ГОСТ 22180-76"

    Кол-во: 50

    "Позиция 360"

    "Соль поваренная пищевая Экстра"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 361"

    "Трубка термоусаживающаяся тут 6/3 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 362"

    "Капролон стержень D 20х1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 363"

    "Капролон стержень D 40х1000"

    Кол-во: 35

    "Позиция 364"

    "Биопрепарат биоремув 5100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 365"

    "Биологически активный препарат Bacti-Bio"

    Кол-во: 5

    "Позиция 366"

    "Соль пищевая поваренная каменная первый сорт"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 367"

    "Материал фильтрующий BIRM"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 368"

    "Азот ГОСТ 9293-74 (4дм3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 369"

    "Набивка Графлекс НУ 4051 10х10 GT"

    Кол-во: 15

    "Позиция 370"

    "Гелий марки "А" 99,995%"

    Кол-во: 57

    "Позиция 371"

    "Притирочная паста АСМ 10/7 НОМ"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 372"

    "Паронит ПМБ-1 =2мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 373"

    "Паронит ПОН-Б 0,8х1000х1500 ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 374"

    "Коврик диэликтрический"

    Кол-во: 50

    "Позиция 375"

    "Аргон газообразный высокой чистоты баллон 6,2 м куб"

    Кол-во: 12

    "Позиция 376"

    "Гелий газообразный 99,995% в 40л баллоне"

    Кол-во: 22

    "Позиция 377"

    "Притирочная паста АСМ 28/20 НОМ"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 378"

    "Притирочная паста АСМ 60/40 НОМ"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 379"

    "Металлоасбест листовой 2.0мм (625 * 512)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 380"

    "Паронит ПОН-Б 0,6х1000х1500 ГОСТ 481-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 381"

    "Трубка термоусаживающаяся ТУТ20/10 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 382"

    "Изолента ПВХ 20х0,20 синяя"

    Кол-во: 70

    "Позиция 383"

    "Толуол (ЧДА) ГОСТ 5789-78"

    Кол-во: 3.48

    "Позиция 384"

    "Серная кислота (ХЧ) ГОСТ 4204-77"

    Кол-во: 10.8

    "Позиция 385"

    "Аргон газообразный высокой чистоты баллон 6,2 м куб"

    Кол-во: 193.8

    "Позиция 386"

    "Азот газ ОСЧ ГОСТ9293 (5,7м3)"

    Кол-во: 5.7

    "Позиция 387"

    "Гелий марки "А" 99,995%"

    Кол-во: 162.4

    "Позиция 388"

    "Масло моторное М-20-В2СМ"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 389"

    "Натрий серноватистокислый 5-вод (ЧДА) ГОСТ 27068-86"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 390"

    "Калий хлористый (ХЧ) ГОСТ 4234-77"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 391"

    "Калий йодистый (ЧДА) ГОСТ 4232-74."

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 392"

    "Калий гидроокись (ЧДА) ГОСТ 6-09-803"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 393"

    "Изоамиловый спирт (ЧДА) ГОСТ 5830-79"

    Кол-во: 0.81

    "Позиция 394"

    "Глицерин (ЧДА) ГОСТ 6259-75"

    Кол-во: 1.25

    "Позиция 395"

    "Аммоний хлористый (ХЧ) ГОСТ 3773-72"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 396"

    "Азотная кислота (ХЧ) ГОСТ 4461-77"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 397"

    "Гексан для хроматографии 1 сорт (ОСЧ) ТУ 6-09-3375-78"

    Кол-во: 7.92

    "Позиция 398"

    "Ацетон (ЧДА) ГОСТ2603-79"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 399"

    "Аммоний уксуснокислый (ЧДА) ГОСТ 3117-78"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 400"

    "Аммиак водный (ЧДА) ГОСТ 3760-79"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 401"

    "Натрий сернистокислый б/вод (ЧДА) ГОСТ 195-77"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 402"

    "Марганец (ii) сернокислый 5-вод. (чда) гост 435-77"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 403"

    "Кальций хлорид технический гранулированный 1-2 мм, высший сорт ту 6-09-4711-81"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 404"

    "Реактив Грисса (порошок) (чда) ту 6-09-3569-86"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 405"

    "Концентрат моющего раствора TSP-3030, в бочках по 210кг ТУ 2381-003-48924765-2013"

    Кол-во: 1.05

    "Позиция 406"

    "Аргон газообразный высокой чистоты баллон 6,2 м куб"

    Кол-во: 12.4

    "Позиция 407"

    "Гелий газообразный 99,995% в 40л баллоне"

    Кол-во: 22.8

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