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Номер извещения
31806548486
Уникальный номер закупки
18/2.2/0005408/ДНоябрьск
Наименование закупки
Поставка химических материалов и ГСМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-64
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Солоп Никита Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
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Поставка химических материалов и ГСМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548486Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических материалов и ГСМг.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548486Дата и время вскрытия заявок Поставка химических материалов и ГСМг.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548486Подведение итогов не позднее Поставка химических материалов и ГСМг.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов и ГСМ
Начальная цена
10 864 202,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
46.75.12.000
46.18.19.190
47.30.20.000
19.20.29.190
19.20
46.18.99
46.71.5
46.75
46.75.2
47.30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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