Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Бюкс (стаканчик для взвешивания) св-34/12 (д=40, h=65)" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Ареометр общего назначения АОН-1 (760-820) КГ/М3" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Ареометр общего назначения АОН-1 (700-760) КГ/М3" Кол-во: 3

"Позиция 4" "Кювета кварцевая К-10 для КФК-3" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Колба мерная 2-500 ПМ ХС с меткой и пробкой" Кол-во: 2

"Позиция 6" "Колба мерная 2-1000 ПМ ТС с меткой и пробкой" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Колба мерная 1-200 ХС с меткой без пробки" Кол-во: 5

"Позиция 8" "СО состава раствора нитрит-ионов (i) (0,95-1,05) (1,00 мг/см3) ГСО 7792-2000; ГСО 7479-98" Кол-во: 10

"Позиция 9" "ГСО состава раствора нефтепродукты в гексане (со люм-нпг) (1,00 МГ/СМ3) ГСО 7950-2001" Кол-во: 10

"Позиция 10" "СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-7-ЭК (1 мг/см3) ГСО 8652-2005" Кол-во: 20

"Позиция 11" "СО состава додецилсульфата натрия (1,0 мг/см3) ГСО 8049-94" Кол-во: 10

"Позиция 12" "СО состава раствора гидрокарбонат-ионов (1,0 мг/см3) ГСО 8403-2003" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Уксусная кислота ледяная (ХЧ) ГОСТ 61-75" Кол-во: 1

"Позиция 14" "Натрий серноватистокислый 5-вод (ЧДА) ГОСТ 27068-86" Кол-во: 0

"Позиция 15" "Мешочек с ионообменными смолами для хроматографии" Кол-во: 4

"Позиция 16" "Стакан Н-1-2000 ТС (низкий со шкалой)" Кол-во: 2

"Позиция 17" "Стакан Н-1-600 ТС (низкий со шкалой)" Кол-во: 2

"Позиция 18" "Стакан В-1-800 ТС (высокий с носиком и шкалой)" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Склянка градуированная 250 мл (с винтовой крышкой)" Кол-во: 10

"Позиция 20" "Склянка БПК-250-24/29-14/23" Кол-во: 40

"Позиция 21" "Пипетка полный слив, 25 мл 3-1-2-25" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Пипетка частичный слив, 10мл 1-2-2-10 (7-2-10)" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Капельница страшейна исп.2, v= 50 мм (с пипеткой)" Кол-во: 5

"Позиция 24" "Колба мерная 1-100 ХС с меткой без пробки" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Колба мерная 1-1000 ТС с меткой без пробки" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Колба коническая (эрленмейера) КН-3-250 D-34 ММ ТС" Кол-во: 5

"Позиция 27" "Колба коническая (эрленмейера) КН-1-250-29/32 ТС (со шлифом)" Кол-во: 5

"Позиция 28" "Колба коническая КН-1-1000-29/32 ТС" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Воронка лабораторная ПП, В-200, диаметр 20 0мм, высота 280 мм" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Воронка в-100 полипропиленовая" Кол-во: 5

"Позиция 31" "Воронка лабораторная ПП В-56" Кол-во: 5

"Позиция 32" "Пипетка частичный слив, 1 мл 1-2-2-1 (5-2-1)" Кол-во: 5

"Позиция 33" "Пипетка мора 2-2-25 (с меткой и расширением)" Кол-во: 5

"Позиция 34" "Калий хлористый (ХЧ) ГОСТ 4234-77" Кол-во: 0

"Позиция 35" "Калий йодистый (ЧДА) ГОСТ 4232-74." Кол-во: 0

"Позиция 36" "Калий гидроокись (ЧДА) ГОСТ 6-09-803" Кол-во: 0

"Позиция 37" "Изоамиловый спирт (ЧДА) ГОСТ 5830-79" Кол-во: 0

"Позиция 38" "Глицерин (ЧДА) ГОСТ 6259-75" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Гидроксиламин гидрохлорид (ЧДА) ГОСТ 5456-79" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Аммоний хлористый (ХЧ) ГОСТ 3773-72" Кол-во: 0

"Позиция 41" "Раствор для калибровки удельной электропроводности уэп mettler toledo 84 μs/cm кат. № 51302153, флакон 250 мл, для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Буферный раствор mettler toledo ph=9,21 кат. № 51350008, флакон 250 мл для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Буферный раствор mettler toledo ph=7,00 кат. № 51350006, флакон 250 мл для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария" Кол-во: 4

"Позиция 44" "Сульфосалициловая кислота 2-вод. (ЧДА) ГОСТ 4478-78" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Перекись водорода (мед) 36-38% гост 177-88" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Азотная кислота (ХЧ) ГОСТ 4461-77" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Марганец (ii) хлорид 4-вод. (ЧДА) ГОСТ 612-75" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Калий натрий виннокислый 4-вод. (ЧДА) ГОСТ 5845-79" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Гексан для хроматографии 1 сорт (ОСЧ) ТУ 6-09-3375-78" Кол-во: 7

"Позиция 50" "Барий хлористый 2-вод. (ЧДА) ГОСТ 4108-72" Кол-во: 1

"Позиция 51" "Ацетон (ЧДА) ГОСТ2603-79" Кол-во: 0

"Позиция 52" "Аммоний уксуснокислый (ЧДА) ГОСТ 3117-78" Кол-во: 0

"Позиция 53" "Аммиак водный (ЧДА) ГОСТ 3760-79" Кол-во: 2

"Позиция 54" "Хлороформ (ХЧ) ТУ 6-09-06-4263" Кол-во: 6

"Позиция 55" "Натрий сернистокислый б/вод (ЧДА) ГОСТ 195-77" Кол-во: 0

"Позиция 56" "Марганец (ii) сернокислый 5-вод. (чда) гост 435-77" Кол-во: 0

"Позиция 57" "Лимонная кислота 1-вод. (чда) ту 6-09-07-1091" Кол-во: 15

"Позиция 58" "Борная кислота ГОСТ 18704-78" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Воронка лабораторная ПП В-75" Кол-во: 5

"Позиция 60" "Фильтры обеззоленная синяя лента 18см ту 6-09-1678" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Фильтры обеззоленная белая лента 11 см ту 6-09-1678" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов рн-метрии (4,01) калий фталевокислый кислый 0,05м раствор, (коробка/6 ампул)" Кол-во: 2

"Позиция 63" "Алонж изогнутый АИ-14/23-50 ТС" Кол-во: 3

"Позиция 64" "Фильтры обеззоленная синяя лента 15 см ту 6-09-1678" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Бумага фильтровальная лабораторная листовая тип фм-iii медленной фильтрации, размер листа 520х600 мм, пачка 250 листов гост 12026-76" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов рн-метрии (6,86) калий фосфорнокислый 1-зам., (коробка/6 ампул)" Кол-во: 2

"Позиция 67" "Стандарт-титр серная кислота 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Стандарт-титр натрий серноватистокислый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Стандарт-титр натрий гидроокись 0,1н (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Фильтры обеззоленная красная лента 11см ту 6-09-1678" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Фильтры обеззоленная синяя лента 11 см ту 6-09-1678" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Фильтры обеззоленная белая лента 18см ту 6-09-1678" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Фильтры обеззоленная белая лента 15 см ту 6-09-1678" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Бумага индикаторная универсальная рн=0-12" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Стандарт-титр для для приготовления образцовых буферных растворов рн-метрии (9,18) натрий тетраборнокислый , (коробка/6ампул)" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Стандарт-титр калий двухромовокислый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Со состава раствора метанола (1,0 мг/см3) гсо №8461" Кол-во: 5

"Позиция 78" "СО состава раствора ионов марганца (II) (НК-ЭК) (1,0 мг/см3) ГСО 7875-2000" Кол-во: 10

"Позиция 79" "СО состава водного раствора ионов магния ГСО 7681-99" Кол-во: 5

"Позиция 80" "СО массовой доли нерастворимых веществ каолина в твердой основе мнв-20 гсо 6541-92 (таблетка 0,5г)" Кол-во: 20

"Позиция 81" "СО состава раствора ионов железа (iii) 1 мг/см3 гсо 7766-2000" Кол-во: 10

"Позиция 82" "Нефрас 80/120 (бензин калоша) (1л 0,7 кг) ту 38.401-67-108-92" Кол-во: 14

"Позиция 83" "Натрий гидроокись (чда) гост 4328-77" Кол-во: 8

"Позиция 84" "Кальций хлорид технический гранулированный 1-2 мм, высший сорт ту 6-09-4711-81" Кол-во: 0

"Позиция 85" "Реактив Грисса (порошок) (чда) ту 6-09-3569-86" Кол-во: 0

"Позиция 86" "Эксикатор 2-240 (без крана)" Кол-во: 1

"Позиция 87" "Чашка выпарительная фарфоровая № 2 (50мл)" Кол-во: 10

"Позиция 88" "Цилиндр мерный 1-1000-2 с носиком и стеклянным основанием" Кол-во: 2

"Позиция 89" "Цилиндр мерный 1-10-2 с носиком и стеклянным основанием" Кол-во: 2

"Позиция 90" "Стакан н-1-1000 тс (низкий со шкалой)" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Кювета кварцевая к-50 для кфк-3" Кол-во: 6

"Позиция 92" "Стакан н-1-3000 тс (низкий со шкалой)" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Стакан в-1-600 тс (высокий с носиком и шкалой)" Кол-во: 5

"Позиция 94" "Пипетка полный слив, 2 мл 3-1-2-2" Кол-во: 10

"Позиция 95" "Пипетка полный слив, 1 мл 3-1-2-1" Кол-во: 5

"Позиция 96" "Пипетка частичный слив, 25 мл 1-2-2-25" Кол-во: 5

"Позиция 97" "Пипетка частичный слив, 2 мл 1-2-2-2 (5-2-2)" Кол-во: 10

"Позиция 98" "Микробюретка пеллета ОС-10 мл (комплект: бюретка, колба, груша)" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Кружка фарфоровая лабораторная с носиком №3 1000 мл" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Комплект отбора проб КПО-1М" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 770-830 кг/м3" Кол-во: 2

"Позиция 102" "Цилиндр для ареометра 3-39/265" Кол-во: 3

"Позиция 103" "Стакан пп 1000 (синяя шкала)" Кол-во: 5

"Позиция 104" "Стакан н-1-50 тс (низкий со шкалой)" Кол-во: 10

"Позиция 105" "Пипетка полный слив, 10 мл 3-2-2-10 (сужение на конце)" Кол-во: 10

"Позиция 106" "Кювета кварцевая К-10 для анализатора "флюорат"" Кол-во: 5

"Позиция 107" "Колба мерная 1-50 ХС с меткой без пробки" Кол-во: 5

"Позиция 108" "Стакан ПП 500 (синяя шкала)" Кол-во: 5

"Позиция 109" "Стакан ПП 250 (синяя шкала)" Кол-во: 5

"Позиция 110" "Стакан н-1-800 тс (низкий со шкалой)" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Стакан в-1-250 тс (высокий с носиком и шкалой)" Кол-во: 5

"Позиция 112" "Бумага индикаторная с ацетатом свинца (упаковка - 100 шт.)" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Натекатель н-12 (вентель тонкой регулировки газа)" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Комбинированный рн-электрод эск-10601/7" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Пробоотборник металлический переносной ППН-1000 для отбора проб нефтепродуктов, вместимость 1литр, длина троса 5м, заземление 1,4м" Кол-во: 3

"Позиция 116" "Микрошприц sge-chromatec-02-10мкл." Кол-во: 1

"Позиция 117" "Ерш пробирочный d-30мм.синтетическая щетина" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Груша резиновая а №1 (30мл)" Кол-во: 5

"Позиция 119" "Картридж simplipak 1 для системы получения деионизированной воды simplosity millipore sipkosia 1" Кол-во: 1

"Позиция 120" "Виалы фотометрические к термореактору «термион» ооо «люмэкс» для определения хпк 16х100мм, стекло кат.№22758-00, в комплекте с винтовыми крышками кат.№22411-06/1, v=10 мл" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Клапан соленоидный для подачи охлаждающей воды, gfl, кат. № 15.505, для дистиляторов gfl 2004" Кол-во: 1

"Позиция 122" "Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 710-770 кг/м3." Кол-во: 2

"Позиция 123" "Цилиндр мерный 1-500-2 с носиком и стеклянным основанием" Кол-во: 5

"Позиция 124" "Цилиндр мерный 1-250-2 с носиком и стеклянным основанием" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Цилиндр мерный 1-25-2 с носиком и стеклянным основанием" Кол-во: 2

"Позиция 126" "Цилиндр для ареометра 3-31/215" Кол-во: 3

"Позиция 127" "Стакан н-1-400 тс (со шкалой)" Кол-во: 2

"Позиция 128" "Стакан в-1-1000 тс (высокий с носиком и шкалой)" Кол-во: 2

"Позиция 129" "Стакан в-1-400 тс (высокий с носиком)" Кол-во: 5

"Позиция 130" "Стакан в-1-50 тс (высокий с носиком и шкалой)" Кол-во: 10

"Позиция 131" "Пипетка полный слив, 5 мл 3-1-2-5 (сужение на конце)" Кол-во: 10

"Позиция 132" "Пипетка частичный слив, 5 мл 1-1-1-5" Кол-во: 5

"Позиция 133" "Пипетка частичный слив, 5 мл 1-2-2-5 (7-2-5)" Кол-во: 5

"Позиция 134" "Нагревательный элемент 3000вт/230в, gfl, кат. № 12.247, для дистиляторов gfl 2004," Кол-во: 1

"Позиция 135" "Кювета кварцевая к-40 для анализатора "флюорат"." Кол-во: 4

"Позиция 136" "СО массовой доли воды в газовом конденсате в диапазоне 0,03-0,1 % (объем 0,25 дм3) гк-мв № 8947-2008" Кол-во: 15

"Позиция 137" "СО массовой концентрации сухого остатка воды (10 г/дм3) (37СО) ГСО 9101-2008" Кол-во: 10

"Позиция 138" "СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице нвм-9-эк (5мг/см3) ГСО 8654-2005" Кол-во: 20

"Позиция 139" "СО состава водных растворов ионов кальция (комплект № 19к) (1,0 мг/мл) ГСО 7682-99" Кол-во: 5

"Позиция 140" "СО общей жесткости воды (100 ммоль/дм3) ГСО 8206-2002;ГСО № 7680-99" Кол-во: 5

"Позиция 141" "СО бихроматной окисляемости воды (ХПК) (10 000 МГ/ДМ3) ГСО 7425-97" Кол-во: 10

"Позиция 142" "СО плотности газового конденсата (ГК-П) (710-770 КГ/М3) ГК-П № 8941-2008" Кол-во: 15

"Позиция 143" "СО массовой доли механических примесей в газовом конденсате ГК-МП № 8945-2008" Кол-во: 15

"Позиция 144" "СО массовой доли механических примесей в газовом конденсате (ГК-МП) (0,01-0,1 %) ГК-МП № 8945-2008" Кол-во: 15

"Позиция 145" "СО состава раствора хлорид-ионов (1,0 мг/см3) ГСО 7262-96;ГСО 8747-2006" Кол-во: 10

"Позиция 146" "СО состава водного раствора фосфат-ионов (0,475-0,525 МГ/СМ3) ГСО 7260-96" Кол-во: 10

"Позиция 147" "СО состава раствора нефтепродуктов в водорастворимой матрице НВМ-3-ЭК (0,05 МГ/СМ3) ГСО 8648-2005" Кол-во: 20

"Позиция 148" "СО состава раствора ионов аммония (i) (1,0МГ/СМ3) ГСО 7786-2000" Кол-во: 10

"Позиция 149" "СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-5) (0,0047 СМ/М) ГСО 7378-97" Кол-во: 3

"Позиция 150" "СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-3) (0,141 СМ/М) ГСО 7376-97" Кол-во: 3

"Позиция 151" "СО массовой концентрации сухого остатка воды (50 Г/ДМ3) (37СО) ГСО 9101-2008" Кол-во: 10

"Позиция 152" "СО массовой концентрации сухого остатка воды (30 Г/ДМ3) (37СО) ГСО 9101-2008" Кол-во: 10

"Позиция 153" "Раствор для калибровки удельной электропроводности уэп mettler toledo 12,88 ms/cm, кат. № 51350094, флакон 250 мл, для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария" Кол-во: 4

"Позиция 154" "Раствор для калибровки удельной электропроводности уэп mettler toledo 1413 μs/cm, кат. № 51350092, флакон 250 мл, кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария" Кол-во: 4

"Позиция 155" "Буферный раствор mettler toledo ph=4,01 кат. № 51350004, флакон 250 мл для кондуктометров лабораторных мрс 227 к, кр, s47k «mettler toledo», швейцария" Кол-во: 4

"Позиция 156" "Формальдегид 40% (формалин) (чда) гост 1625-89" Кол-во: 1

"Позиция 157" "Толуол (ЧДА) ГОСТ 5789-78" Кол-во: 3

"Позиция 158" "Соляная кислота (ХЧ) ГОСТ 3118-77" Кол-во: 6

"Позиция 159" "Силикагель КСКГ (ТЕХ) ТУ 6-09-31-107-75" Кол-во: 1

"Позиция 160" "Серная кислота (ХЧ) ГОСТ 4204-77" Кол-во: 10

"Позиция 161" "Реактив Несслера (ЧДА) ТУ 6-09-2089-77" Кол-во: 1

"Позиция 162" "Кювета кварцевая К-20 для КФК-3" Кол-во: 6

"Позиция 163" "Колба мерная 2-2000 ПМ ТС с меткой и пробкой" Кол-во: 2

"Позиция 164" "Колба мерная 2-200 ПМ ХС с меткой и пробкой" Кол-во: 5

"Позиция 165" "Колба коническая кн-2-2000-50 ТХС (со шкалой)" Кол-во: 2

"Позиция 166" "Стандарт-титр для приготовления образцовых буферных растворов рн-метрии (3,56) калий виннокислый кислый, (коробка/6 ампул)" Кол-во: 2

"Позиция 167" "Стандарт-титр трилон б 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 168" "Стандарт-титр соль мора 0,1 моль/дм3 (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 169" "Стандарт-титр соляная кислота 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 170" "Стандарт-титр серебро азотнокислое 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)" Кол-во: 2

"Позиция 171" "Стандарт-титр натрий хлористый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 172" "Стандарт-титр аммоний хлоистый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Стандарт-титр магний сернокислый 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 174" "СО фракционного состава газового конденсата (ГК-ФС) (5-100С) ГК-ФС № 8944-2008" Кол-во: 20

"Позиция 175" "СО массовой доли серы в декане (ССН-0,02-ЭК) (0,02-0,025%) ГСО 7993-2002" Кол-во: 2

"Позиция 176" "СО массовой доли серы в декане (ССН-0,01-ЭК) (<0,02%) ГСО 7992-2002" Кол-во: 2

"Позиция 177" "СО химического и биологического потребления кислорода в воде (214-117 МГ/ДМ3) ГСО 8048-94" Кол-во: 20

"Позиция 178" "СО состава со состава раствора хлорид-ионов (10,0 МГ/СМ3) ГСО 7813-2000" Кол-во: 10

"Позиция 179" "СО состава раствора фенола в этаноле (1,0 МГ/СМ3) ГСО 7270-96" Кол-во: 2

"Позиция 180" "Стандарт-титр азотная кислота 0,1н для титриметрии (коробка/10 ампул)" Кол-во: 1

"Позиция 181" "СО массовой доли серы в декане (ССН-0,05-ЭК) (0,05-0,055%) ГСО 7994-2002" Кол-во: 2

"Позиция 182" "СО массовой доли серы в газовом конденсате (ГК-С) (0,05-5,0 %) ГК-С № 8948-2008 (10 АМПУЛ)" Кол-во: 3

"Позиция 183" "СО давления насыщенных паров газового конденсата (ГК-ДНП) (50-70 КПА) ГК-ДНП № 8943-2008" Кол-во: 20

"Позиция 184" "СО массовой концентрации хлористых солей в газовом конденсате (ГК-ХС) (2-10 МГ/ДМ3) ГК-МВ № 8949-2008" Кол-во: 20

"Позиция 185" "СО удельной электрической проводимости водных сред (УЭП-4) (0,029 СМ/М) ГСО 7377-97" Кол-во: 3

"Позиция 186" "СО состава раствора нитрат-ионов (i) (0,95-1,05 мг/см3) ГСО 7258-96;ГСО 7793-2000" Кол-во: 10

"Позиция 187" "СО плотности газового конденсата (ГК-П) (770-830 КГ/М3) ГК-П № 8941-2008" Кол-во: 15

"Позиция 188" "ПГС 4л: N2(ост.)+O2(15)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 189" "ПГС CH4 (2,2%) + N2, 4л" Кол-во: 1

"Позиция 190" "ПГС 4л: CH4(4,15)+N2(ост.)(%) 1р" Кол-во: 2

"Позиция 191" "ПГС 4л: CH4(0,22)+Air(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 192" "ПГС 4л: CH4(1,82)+Air(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 193" "ПГС 4л: CH4(2,1)+Air(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 194" "ПГС 4л: CO(99)+Air(ост.)(mg/m3) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 195" "ПГС 4л: CO(129)+Air(ост.)(mg/m3) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 196" "ПГС 4л: CH4(0,66)+Air(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 197" "ПГС 4л: CH4(0,94)+Air(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 198" "ПГС 4л: CH4(1,25)+Air(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 199" "ПГС 4л: CO(1)+Air(ост.)(mg/m3) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 200" "ПГС 4л: CO2(2,5)+N2(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 201" "ПГС 4л: N2(ост.)+O2(99,5)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 202" "ПНГ воздух, марка А:O2 (20,9%)+N2, 4л" Кол-во: 1

"Позиция 203" "ПГС 4л: C3H8(0,85)+N2(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 204" "ПГС 4л: CO2(4,75)+N2(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 205" "ПГС 4л: C4H10(0,35)+N2(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 206" "ПГС 2л: C3H8(450+-50)+Air(ост.)(mg/m3)1р" Кол-во: 1

"Позиция 207" "ПГС ИПГ C2H6 (0,39%)+C3H8 (0,015%), 10л" Кол-во: 1

"Позиция 208" "ПГС 4л: H2(0,097)+Ar(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 209" "ПГС ИПГ 4л: C2H6(3,83)+C3H8(1,36)+C4H10" Кол-во: 1

"Позиция 210" "ПГС ИПГ 4л: C2H6(1,527)+C3H8(0,443)+C4H1" Кол-во: 1

"Позиция 211" "ПГС: H2 (1,9%)+O2, 4л" Кол-во: 1

"Позиция 212" "ПГС CH3OH (25ppm)+воздух, 4л" Кол-во: 1

"Позиция 213" "ПГС CH3OH (45 ppm)+воздух, 4л" Кол-во: 1

"Позиция 214" "ПГС 4л: CO(20)+Air(ост.)(mg/m3) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 215" "ПГС 4л: N2(ост.)+O2(1,9)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 216" "ПГС 4л: C3H8(0,85)+Air(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 217" "Цилиндр для ареометра 3-49/380" Кол-во: 3

"Позиция 218" "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 2 (средняя) для предупреждения и устранения утечек природного газа через уплотнительные узлы шаровых и пробковых кранов, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей с рабочей температурой -60+100С Т" Кол-во: 420

"Позиция 219" "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 3 (легкая) для предупреждения и устранения утечек природного газа через уплотнительные узлы шаровых и пробковых кранов, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей (особенно металл по металлу) с раб" Кол-во: 340

"Позиция 220" "Антифриз TSP-A283, для влажной очистки осевого компрессора ГТУ на ходу и на холодной прокрутке при низких температурах наружного воздуха, готовый к применению, неопасный, нетоксичный, биоразлагаемый, с точкой воспламенения выше +99С, температура кипе" Кол-во: 6

"Позиция 221" "Концентрат моющего раствора TSP-3030, в бочках по 210кг ТУ 2381-003-48924765-2013" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Масло трансмиссионное группы 5 класса вязкости 18 ТМ-5-18" Кол-во: 400

"Позиция 223" "Масло моторное М-20-В2СМ" Кол-во: 0

"Позиция 224" "Концентрат моющий М-1" Кол-во: 300

"Позиция 225" "Смазочно-охлаждающая жидкость Эмульсол Т" Кол-во: 180

"Позиция 226" "Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-5 75W90" Кол-во: 25

"Позиция 227" "Смазка ЦИАТИМ 221" Кол-во: 80

"Позиция 228" "Смазка WD-40 универсальная, с универсальным распылителем-трубочкой" Кол-во: 28

"Позиция 229" "Смазка ЦИАТИМ 201" Кол-во: 20

"Позиция 230" "Смазка ЦИАТИМ 203" Кол-во: 20

"Позиция 231" "Жидкость тормозная ДОТ-4" Кол-во: 200

"Позиция 232" "Антифриз Экосол-65" Кол-во: 600

"Позиция 233" "Смазка ЦИАТИМ 202" Кол-во: 20

"Позиция 234" "Смазка ЛЗ-162" Кол-во: 300

"Позиция 235" "Жидкость охлаждающая Газпромнефть Антифриз, в бочках" Кол-во: 440

"Позиция 236" "Масло трансмиссионное G-Box Expert ATF DX III" Кол-во: 205

"Позиция 237" "Смазка Gazpromneft Grease L EP-2" Кол-во: 90

"Позиция 238" "Масло компрессорное КС-19П" Кол-во: 400

"Позиция 239" "Масло трансмиссионное Gazpromneft GL-5 80W-90" Кол-во: 205

"Позиция 240" "Жидкость охлаждающая Газпромнефть антифриз, красного цвета, концентрат, в канистрах" Кол-во: 25

"Позиция 241" "Антифриз Газпромнефть-Антифриз SF12+, в бочках" Кол-во: 440

"Позиция 242" "Масло моторное Premium N 5W40 всесезонное универсальное" Кол-во: 160

"Позиция 243" "Жидкость охлаждающая Газпромнефть антифриз BS, зеленый, в канистрах" Кол-во: 25

"Позиция 244" "Смазка Gazpromneft Grease LX EP 2" Кол-во: 90

"Позиция 245" "Жидкость охлаждающая G-Energy Antifreeze NF (концентрат зеленый), в канистрах" Кол-во: 25

"Позиция 246" "Пипетка мора 2-2-10 (с меткой и расширением)" Кол-во: 10

"Позиция 247" "Пипетка мора 2-2-5 (с меткой и расширением)" Кол-во: 10

"Позиция 248" "Насос водоструйный ф-4, НВФ-1 (фторопластовый)" Кол-во: 2

"Позиция 249" "Насадки ТС Н1-29/32-14/23-14/23 с одной горловиной и отводом (вюрца)" Кол-во: 2

"Позиция 250" "Мешалка (палочка стекл,) 4-6 l-250 ХС" Кол-во: 20

"Позиция 251" "Воронка лабораторная в-25-38 ХС" Кол-во: 10

"Позиция 252" "Воронка лабораторная ПП В-150" Кол-во: 5

"Позиция 253" "Воронка вд-3-1000 конусная делительная без шлифа" Кол-во: 2

"Позиция 254" "Воронка вд-3-50 конусная делительная без шлифа" Кол-во: 5

"Позиция 255" "Воронка вд-3-250 конусная делительная без шлифа" Кол-во: 5

"Позиция 256" "Воронка лабораторная В-75-110 ХС" Кол-во: 10

"Позиция 257" "Воронка лабораторная В-100-150 ХС" Кол-во: 10

"Позиция 258" "Бюретка исп.1 (с одноходовым краном), v=25 мл, цена деления 0,1 мл, (1-1-2-25-0,1)" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Бюретка исп.1 (с одноходовым краном), v=5 мл, цена деления 0,02 мл" Кол-во: 2

"Позиция 260" "Воронка лабораторная В-56-80 ХС" Кол-во: 10

"Позиция 261" "Воронка лабораторная В-36-50 ХС" Кол-во: 10

"Позиция 262" "Бюретка исп. 1 (с одноходовым краном), v=10 мл, цена деления 0,05 мл," Кол-во: 2

"Позиция 263" "Бюретка исп. 1 (с одноходовым краном), v=10 мл, цена деления 0,02 мл," Кол-во: 2

"Позиция 264" "Бюкс (стаканчик для взвешивания) сн-85/15 (д=82, h=43) исп.1" Кол-во: 10

"Позиция 265" "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 1 (тяжелая) для предупреждения и устранения утечек природного газа, нефти и нефтепродуктов, пара и технической воды через уплотнительные узлы арматуры, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей с " Кол-во: 80

"Позиция 266" "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 0 (очиститель каналов) для очистки и обеспечения проходимости подводящих каналов, обратных клапанов и присоединительных фитингов арматуры, восстановления герметичности с рабочей температурой -40+80С в ведре " Кол-во: 130

"Позиция 267" "Паста уплотнительная марки 131-435 КГУ тип 4 (супергерметизатор) для предупреждения и устранения утечек природного газа через уплотнительные узлы шаровых и пробковых кранов, антикоррозионной защиты и смазки сопрягаемых деталей (особенно металл по мет" Кол-во: 100

"Позиция 268" "ПГС CH3OH (1,38 %)+N2, 4л" Кол-во: 2

"Позиция 269" "ПНГ N2 (99,999%), 4л" Кол-во: 5

"Позиция 270" "ПГС 4л: C4H10(0,64)+N2(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 271" "ПГС ИПГ 10л: C2H6(2,17)+C3H8(0,6967)+C4H" Кол-во: 1

"Позиция 272" "ПГС 4л: C3H8(0,29)+He(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 273" "ПГС 4л: C3H8(1,54)+N2(ост.)(%) 1р" Кол-во: 2

"Позиция 274" "ПГС CH3OH (2,47 %)+N2, 4л" Кол-во: 2

"Позиция 275" "ПГС 1л: C6H14(1600)+N2(ост.)(mg/m3) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 276" "ПГС ИПГ 10л: C2H6(3,95)+C3H8(1,378)+C4H1" Кол-во: 2

"Позиция 277" "ПГС ИПГ 4л: C2H6(3,86)+C3H8(1,37)+C4H10" Кол-во: 1

"Позиция 278" "ПГС ИПГ 4л: C2H6(0,666)+C3H8(0,0861)+C4H" Кол-во: 1

"Позиция 279" "ПГС 4л: CH4(0,44)+Air(ост.)(%) 1р" Кол-во: 1

"Позиция 280" "ПГС 4л: N2(ост.)+O2(0,95)(%) 1р" Кол-во: 2

"Позиция 281" "Лист Юнивест Л 120 1х1500х1502" Кол-во: 1

"Позиция 282" "Лист Юнивест Л 120 3х1500х1501" Кол-во: 1

"Позиция 283" "Стержень АФГМ 100х105мм" Кол-во: 20

"Позиция 284" "Лист Юнивест Л 120 2х1500х1500" Кол-во: 1

"Позиция 285" "Стержень Ф-4 50х400мм" Кол-во: 10

"Позиция 286" "Лента ФУМ-1 0,1х40мм" Кол-во: 10

"Позиция 287" "Стержень АФГМ 55х105мм" Кол-во: 20

"Позиция 288" "Пластина Ф-4 ХТЗ 500х500х2мм" Кол-во: 10

"Позиция 289" "Стержень Ф-4 100х400мм" Кол-во: 14

"Позиция 290" "Стержень Ф-4 80х600мм" Кол-во: 16

"Позиция 291" "Трубка термоусаживающая ТУТ 18/9 мм" Кол-во: 65

"Позиция 292" "Трубка термоусаживающая ТУТ 14/7 мм" Кол-во: 79

"Позиция 293" "Трубка термоусаживающая ТУТ 20/10 мм" Кол-во: 30

"Позиция 294" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 8/4 мм" Кол-во: 60

"Позиция 295" "Пленка пароизоляционная гидроизоляционная ИЗОСПАН В" Кол-во: 400

"Позиция 296" "Смесь резиновая В-14 (111-1в-20)" Кол-во: 50

"Позиция 297" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 6/3 мм" Кол-во: 60

"Позиция 298" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ80/40мм" Кол-во: 60

"Позиция 299" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ12/6 мм" Кол-во: 127

"Позиция 300" "Стержень фторопластовый Ф-4 D 200х100" Кол-во: 30

"Позиция 301" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ120/60 мм" Кол-во: 80

"Позиция 302" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ20/10 мм" Кол-во: 80

"Позиция 303" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ16/8 мм" Кол-во: 137

"Позиция 304" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ10/5 мм" Кол-во: 133

"Позиция 305" "Лента изоляционная хлопчатобумажная 0,6кг" Кол-во: 32

"Позиция 306" "Лента ПВХ 20х0,20 сорт высший синяя" Кол-во: 50

"Позиция 307" "Фторопласт стержень d-100мм" Кол-во: 30

"Позиция 308" "Капролон стержень D 70х1000" Кол-во: 30

"Позиция 309" "Стержень фторопластовый Ф-4 ф120х110" Кол-во: 20

"Позиция 310" "Фторопласт стержень d-80мм" Кол-во: 30

"Позиция 311" "Капролон стержень D 40х1000" Кол-во: 30

"Позиция 312" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 4/2 ММ" Кол-во: 60

"Позиция 313" "Капролон стержень D 20х1000" Кол-во: 4

"Позиция 314" "Ткань асбестовая АТ-7" Кол-во: 50

"Позиция 315" "Пленка полиэтиленовая армированная ПВД, толщина 200 мкр ширина 2 м" Кол-во: 500

"Позиция 316" "Пленка полиэтиленовая марки Н рукав 1500мм, толщина 200мкр, высший сорт" Кол-во: 500

"Позиция 317" "Коврик диэликтрический" Кол-во: 20

"Позиция 318" "Лакоткань ЛСП 130/155 толщина 0,15мм" Кол-во: 20

"Позиция 319" "ТРУБКА ТЕРМОУСАЖИВАЮЩАЯСЯ ТУТ16/8 мм" Кол-во: 10

"Позиция 320" "Трубка термоусаживающая ТУТ 20/10мм синяя" Кол-во: 25

"Позиция 321" "Трубка термоусаживающая ТУТ 70/35 мм" Кол-во: 10

"Позиция 322" "Трубка термоусаживающая ТУТ 24/12 мм" Кол-во: 11

"Позиция 323" "Трубка термоусаживающая ТУТ 14/7 мм" Кол-во: 21

"Позиция 324" "Трубка термоусаживающая ТУТ 10/5 мм" Кол-во: 21

"Позиция 325" "Трубка термоусаживающая ТУТ 70/26 мм" Кол-во: 85

"Позиция 326" "Трубка термоусаживающая ТУТ 24/10 мм" Кол-во: 73

"Позиция 327" "Аргон газообразный высокой чистоты баллон 6,2 м куб" Кол-во: 193

"Позиция 328" "Аргон газообразный (6,2 м3)" Кол-во: 110

"Позиция 329" "Углекислота (жидкая) ГОСТ 8050-85, налив" Кол-во: 10

"Позиция 330" "Азот газ ОСЧ ГОСТ9293 (5,7м3)" Кол-во: 5

"Позиция 331" "Гелий марки "А" 99,995%" Кол-во: 162

"Позиция 332" "Перхлорэтилен технический" Кол-во: 600

"Позиция 333" "Ингибитор РИК ТУ 2458-003-50805950-2014" Кол-во: 120

"Позиция 334" "Биопрепарат БиоРемув 5100" Кол-во: 20

"Позиция 335" "Ингибитор "HydroChem 140"" Кол-во: 200

"Позиция 336" "Аква-аурат-30" Кол-во: 200

"Позиция 337" "Биопрепарат Бихем Цесклин" Кол-во: 50

"Позиция 338" "Калий марганцевокислый" Кол-во: 180

"Позиция 339" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ 4/2 мм" Кол-во: 10

"Позиция 340" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ16/8 мм" Кол-во: 10

"Позиция 341" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ10/5 мм" Кол-во: 10

"Позиция 342" "Изолента 19мм х 20 м (черная) ПВХ-" Кол-во: 30

"Позиция 343" "Лента изоляционная ПВХ 15*10*0,13 красная" Кол-во: 20

"Позиция 344" "Лента изоляционная ПВХ 19*20*0,13 черная" Кол-во: 20

"Позиция 345" "Изолента 15,0 красная" Кол-во: 30

"Позиция 346" "Изолента 15,0 желто-зеленая" Кол-во: 30

"Позиция 347" "Шнур резиновый 6 мм" Кол-во: 10

"Позиция 348" "Рукав пропан/ацет. D внурт 9мм наруж 18м ГОСТ 9356-75" Кол-во: 50

"Позиция 349" "Рукав III-9-2,0 ГОСТ 9356-75" Кол-во: 300

"Позиция 350" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ12/6 мм" Кол-во: 10

"Позиция 351" "Изолента ХБ" Кол-во: 5

"Позиция 352" "Полотно нетканое клеевое для пищевой промышленности" Кол-во: 100

"Позиция 353" "Биопрепарат Бихем Цесклин" Кол-во: 20

"Позиция 354" "Аква-аурат-30" Кол-во: 1200

"Позиция 355" "Лента для защиты от коррозии Scotchrap (размер 50х33х0,254)" Кол-во: 4

"Позиция 356" "Пластина фторопласт 500х550х3,0м" Кол-во: 10

"Позиция 357" "Капролон стержень D 70х1000" Кол-во: 40

"Позиция 358" "Биологически активный препарат Санэкс" Кол-во: 100

"Позиция 359" "Кислота щавелевая ГОСТ 22180-76" Кол-во: 50

"Позиция 360" "Соль поваренная пищевая Экстра" Кол-во: 2000

"Позиция 361" "Трубка термоусаживающаяся тут 6/3 мм" Кол-во: 10

"Позиция 362" "Капролон стержень D 20х1000" Кол-во: 30

"Позиция 363" "Капролон стержень D 40х1000" Кол-во: 35

"Позиция 364" "Биопрепарат биоремув 5100" Кол-во: 20

"Позиция 365" "Биологически активный препарат Bacti-Bio" Кол-во: 5

"Позиция 366" "Соль пищевая поваренная каменная первый сорт" Кол-во: 1000

"Позиция 367" "Материал фильтрующий BIRM" Кол-во: 5000

"Позиция 368" "Азот ГОСТ 9293-74 (4дм3)" Кол-во: 5

"Позиция 369" "Набивка Графлекс НУ 4051 10х10 GT" Кол-во: 15

"Позиция 370" "Гелий марки "А" 99,995%" Кол-во: 57

"Позиция 371" "Притирочная паста АСМ 10/7 НОМ" Кол-во: 1000

"Позиция 372" "Паронит ПМБ-1 =2мм" Кол-во: 40

"Позиция 373" "Паронит ПОН-Б 0,8х1000х1500 ГОСТ 481-80" Кол-во: 30

"Позиция 374" "Коврик диэликтрический" Кол-во: 50

"Позиция 375" "Аргон газообразный высокой чистоты баллон 6,2 м куб" Кол-во: 12

"Позиция 376" "Гелий газообразный 99,995% в 40л баллоне" Кол-во: 22

"Позиция 377" "Притирочная паста АСМ 28/20 НОМ" Кол-во: 2000

"Позиция 378" "Притирочная паста АСМ 60/40 НОМ" Кол-во: 2000

"Позиция 379" "Металлоасбест листовой 2.0мм (625 * 512)" Кол-во: 10

"Позиция 380" "Паронит ПОН-Б 0,6х1000х1500 ГОСТ 481-80" Кол-во: 30

"Позиция 381" "Трубка термоусаживающаяся ТУТ20/10 мм" Кол-во: 10

"Позиция 382" "Изолента ПВХ 20х0,20 синяя" Кол-во: 70

"Позиция 383" "Толуол (ЧДА) ГОСТ 5789-78" Кол-во: 3.48

"Позиция 384" "Серная кислота (ХЧ) ГОСТ 4204-77" Кол-во: 10.8

"Позиция 385" "Аргон газообразный высокой чистоты баллон 6,2 м куб" Кол-во: 193.8

"Позиция 386" "Азот газ ОСЧ ГОСТ9293 (5,7м3)" Кол-во: 5.7

"Позиция 387" "Гелий марки "А" 99,995%" Кол-во: 162.4

"Позиция 388" "Масло моторное М-20-В2СМ" Кол-во: 0.2

"Позиция 389" "Натрий серноватистокислый 5-вод (ЧДА) ГОСТ 27068-86" Кол-во: 0.5

"Позиция 390" "Калий хлористый (ХЧ) ГОСТ 4234-77" Кол-во: 0.5

"Позиция 391" "Калий йодистый (ЧДА) ГОСТ 4232-74." Кол-во: 0.5

"Позиция 392" "Калий гидроокись (ЧДА) ГОСТ 6-09-803" Кол-во: 0.5

"Позиция 393" "Изоамиловый спирт (ЧДА) ГОСТ 5830-79" Кол-во: 0.81

"Позиция 394" "Глицерин (ЧДА) ГОСТ 6259-75" Кол-во: 1.25

"Позиция 395" "Аммоний хлористый (ХЧ) ГОСТ 3773-72" Кол-во: 0.5

"Позиция 396" "Азотная кислота (ХЧ) ГОСТ 4461-77" Кол-во: 2.8

"Позиция 397" "Гексан для хроматографии 1 сорт (ОСЧ) ТУ 6-09-3375-78" Кол-во: 7.92

"Позиция 398" "Ацетон (ЧДА) ГОСТ2603-79" Кол-во: 0.8

"Позиция 399" "Аммоний уксуснокислый (ЧДА) ГОСТ 3117-78" Кол-во: 0.5

"Позиция 400" "Аммиак водный (ЧДА) ГОСТ 3760-79" Кол-во: 2.7

"Позиция 401" "Натрий сернистокислый б/вод (ЧДА) ГОСТ 195-77" Кол-во: 0.5

"Позиция 402" "Марганец (ii) сернокислый 5-вод. (чда) гост 435-77" Кол-во: 0.5

"Позиция 403" "Кальций хлорид технический гранулированный 1-2 мм, высший сорт ту 6-09-4711-81" Кол-во: 0.5

"Позиция 404" "Реактив Грисса (порошок) (чда) ту 6-09-3569-86" Кол-во: 0.5

"Позиция 405" "Концентрат моющего раствора TSP-3030, в бочках по 210кг ТУ 2381-003-48924765-2013" Кол-во: 1.05

"Позиция 406" "Аргон газообразный высокой чистоты баллон 6,2 м куб" Кол-во: 12.4