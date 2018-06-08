Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№0056/18/4.3/0021410/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№0056/18/4.3/0021410/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806548363

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021410/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№0056/18/4.3/0021410/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 17:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 21410.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 28.06. и.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горина Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией

    Ключевые слова:

    сахар, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548363Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548363Дата и время вскрытия заявок Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548363Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548363Подведение итогов не позднее Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных средств для профилактики и лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Начальная цена

    11 554 296,94

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    21.20.10

    Препараты лекарственные

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.1

    Торговля оптовая фармацевтической продукцией

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Периндоприл-СЗ табл. 4 мг х30/периндоприл/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 441

    "Позиция 2"

    "Нолипрел А форте таб.п/о 5 мг + 1.25 мг № 90/периндоприл + индапамид/Лаборатории Сервье Индастри/ Сердикс. ООО"

    Кол-во: 889

    "Позиция 3"

    "Небиволол-СЗ 5 мг №28/небиволол/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 945

    "Позиция 4"

    "Моксонидин -СЗ 0.2 мг №28/моксонидин/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Микардис таб. 80 мг № 28/телмисартан/Берингер Ингельхайм"

    Кол-во: 1646

    "Позиция 6"

    "Метопролол Тева 0.05 № 30/метопролол /Тева Прайвэт Ко.Лтд Фарм.завод"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Лортенза 0.005+0.05 №30 таб п/пл/об /амлодипин+лозартан/KRKA-Рус Россия"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Лориста табл. п/о плен 100 мг х90. /лозартан/KRKA-Рус Россия"

    Кол-во: 355

    "Позиция 9"

    "Конкор АМ таб. 5мг+5мг №30/бисопролол + амлодипин/ЗАО Фарм.завод ЭГИС"

    Кол-во: 1270

    "Позиция 10"

    "Клопидогрел -СЗ 75мг №28/клопидогрел/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 11"

    "Индапамид МВ-Штада пролонг. табл. п/о плен 1.5 мг №30/индапамид/Нижфарм/Хемофарм ООО"

    Кол-во: 400

    "Позиция 12"

    "Дальнева 5мг+4мг № 90/периндоприл + амлодипин/КРКА-Рус"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Дальнева 10мг+8мг № 90/периндоприл + амлодипин/КРКА-Рус"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Дальнева 10мг+4мг № 30/периндоприл + амлодипин/КРКА-Рус"

    Кол-во: 400

    "Позиция 15"

    "Гипосарт 0.008 № 28 таб./кандесартан/Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО"

    Кол-во: 132

    "Позиция 16"

    "Витрум кардио Омега-3 № 60/омега-3-полиненасыщенных жирных кислот этиловые эфиры/Юнифарм Инк.. США"

    Кол-во: 60

    "Позиция 17"

    "Вамлосет таб. 5/80 мг № 30/валсартан+амлодипин/КRKA -Рус"

    Кол-во: 200

    "Позиция 18"

    "Вамлосет 10 мг+160 мг № 30/амлодипин+валсартан/КРКА-Рус"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Вальсакор табл. п/о плен 160 мг х90/валсартан/KRKA Словения"

    Кол-во: 167

    "Позиция 20"

    "Бисопролол-СЗ таб 5мг №50/бисопролол/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 2120

    "Позиция 21"

    "Бисопролол-СЗ таб 10мг №50/бисопролол/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 260

    "Позиция 22"

    "Аторвастатин -СЗ 20 мг №30/аторвастатин/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 23"

    "Аторвастатин -СЗ 10 мг №30/аторвастатин/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 24"

    "Амлодипин 5 мг № 20/амлодипин/Хемофарм Сербия"

    Кол-во: 2200

    "Позиция 25"

    "Амлодипин 10 мг № 20/амлодипин/Хемофарм Сербия"

    Кол-во: 54

    "Позиция 26"

    "Инсуман Рапид ГТ 100МЕ/мл 5мл №5 флак р-р д/ин/Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]/Санофи -Авентис Восток Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 27"

    "Инсуман Базал ГТ 100МЕ/мл 5 мл №5 флак сусп д/ин /Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]/Санофи -Авентис Восток Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Инсуман Рапид ГТ 100МЕ/мл 3мл №5 шприц ручка/Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный]/Санофи -Авентис Восток Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Инсуман Базал ГТ 100МЕ/мл 3 мл №5 шприц-ручка сусп/Инсулин-изофан [человеческий генно-инженерный]/Санофи -Авентис Восток Россия"

    Кол-во: 56

    "Позиция 30"

    "Апидра солостар100 ЕД/мл 3мл № 5 шприц-ручка/Инсулин глулизин/Санофи -Авентис Восток Россия"

    Кол-во: 31

    "Позиция 31"

    "Тресиба ФлексТач р-р для п/к введ. 100ЕД/мл 3мл №5 шприц-ручка /Инсулин деглудек/Novo Nordisk/Дания"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "НовоМикс 30 Пенфилл сусп. д/п/к введ. 100МЕ/мл картридж 3мл № 5/Инсулин аспарт двухфазный/ООО "Ново Нордиск" Россия"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Лантус Солостар р-р д/п/к введ. 100 МЕ/мл картридж в шприц-ручке 3мл № 5/Инсулин гларгин/Санофи-Авентис С.П.А./Санофи-Авентис Восток ЗАО - Россия"

    Кол-во: 24

    "Позиция 34"

    "Янумет таб. п/п/о 850+50 мг № 56/метформин. ситаглиптин/Merck Sharp & Dohme B.V./АКРИХИН ОАО"

    Кол-во: 38

    "Позиция 35"

    "Янумет таб. п/п/о 1000+50 мг № 56/метформин. ситаглиптин/Merck Sharp & Dohme B.V./АКРИХИН ОАО"

    Кол-во: 13

    "Позиция 36"

    "Янувия таб. п/о плён. 100мг №28/ситаглиптин/Merck Sharp/Акрихин"

    Кол-во: 54

    "Позиция 37"

    "Тест-полоски Акку-Чек Перформа № 50/-/Roche Diagnostics GmbH/SCI Ireland Ltd."

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Тест-полоски Акку-Чек Актив № 50/-/Roche Diagnostics GmbH"

    Кол-во: 60

    "Позиция 39"

    "Тест-полоски One Touch Ultra №50/-/Johnson & Johnson/Lifescan/ CH"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "НовоНорм таб. 2 мг № 30/репаглинид/НовоНордиск"

    Кол-во: 35

    "Позиция 41"

    "МЕТФОРМИН-ТЕВА 1.0 N60 ТАБЛ П/О/метформин/Тева Фармацевтические Предприятия Лтд"

    Кол-во: 266

    "Позиция 42"

    "МЕТФОРМИН-ТЕВА 0.85 N60 ТАБЛ П/О/метформин/Тева Фармацевтические Предприятия Лтд"

    Кол-во: 826

    "Позиция 43"

    "МЕТФОРМИН-ТЕВА 0.5 N60 ТАБЛ П/О/метформин/Тева Фармацевтические Предприятия Лтд"

    Кол-во: 502

    "Позиция 44"

    "Манинил 5 таб. 5 мг № 120/глибенкламид/Berlin-Chemie AG/Menarini Group"

    Кол-во: 14

    "Позиция 45"

    "Манинил 3.5 таб. 3.5 мг № 120/глибенкламид/Berlin-Chemie AG/Menarini Group"

    Кол-во: 11

    "Позиция 46"

    "Диабетон МВ таб. 60мг № 30/гликлазид/Сердикс ООО"

    Кол-во: 234

    "Позиция 47"

    "Глюкофаж таб. п/п/о 500 мг № 60/метформин/Мерк Сантэ с.а.с./ ООО Нанолек"

    Кол-во: 24

    "Позиция 48"

    "Глибомет таб. 2.5 мг+400 мг № 40/глибенкламид+ метформина гидрохлорид/Berlin-Chemie"

    Кол-во: 48

    "Позиция 49"

    "Галвус Мет таб. 50/850 № 30/вилдаглиптин+метформина гидрохлорид/Novartis Pharma Produktions GmbH"

    Кол-во: 24

    "Позиция 50"

    "Галвус Мет таб. 50/1000 № 30/вилдаглиптинметформина гидрохлорид/Новартис Фарма АГ/Новартис Фарма Продакшнз"

    Кол-во: 292

    "Позиция 51"

    "Галвус Мет таб. 50/500 № 30/вилдаглиптинметформина гидрохлорид/Novartis Pharma Produktions GmbH"

    Кол-во: 324

    "Позиция 52"

    "Амарил таб. 4 мг № 30/глимепирид/Санофи-Авентис С.П.А."

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Амарил таб. 3 мг № 30/глимепирид/Санофи-Авентис С.П.А."

    Кол-во: 96

    "Позиция 54"

    "Амарил таб. 2 мг № 30/глимепирид/Санофи-Авентис С.П.А."

    Кол-во: 412

    "Позиция 55"

    "Хинаприл -СЗ 10мг №30/хинаприл/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 1320

    "Позиция 56"

    "Фенофибрат Канон 0.145 № 30 таб./фенофибрат/Канонфарма"

    Кол-во: 300

    "Позиция 57"

    "Розувастатин -СЗ 20 мг № 90/розувастатин/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 420

    "Позиция 58"

    "Розувастатин -СЗ 10 мг № 90/розувастатин/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 2260

    "Позиция 59"

    "Рамиприл -СЗ таб 5 мг №30/рамиприл/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 500

    "Позиция 60"

    "Периндоприл-СЗ табл. 8 мг х30/периндоприл/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 915

    "Позиция 61"

    "Эгипрес таб. 5/5 мг № 30/амлодипин + рамиприл/Egis"

    Кол-во: 200

    "Позиция 62"

    "Хинаприл -СЗ 20мг №30/хинаприл/Северная звезда ЗАО Россия"

    Кол-во: 72

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить