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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».(№0056/18/4.3/0021987/ДЯмбург /ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».(№0056/18/4.3/0021987/ДЯмбург /ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806548405

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0021987/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».(№0056/18/4.3/0021987/ДЯмбург /ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 21987.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 22.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.06.2018 09:00 GMT +328.06.2018 09:0028.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548405Дата и время окончания срока приема заявок Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    28.06.2018 09:1028.06.2018 09:1028.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548405Дата и время вскрытия заявок Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548405Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548405Подведение итогов не позднее Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей производственно-эксплуатационных нужд в 2018 году для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Начальная цена

    3 994 150,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    28.29

    Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    28.29

    Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сгон в сборе ДУ 15"

    Кол-во: 97

    "Позиция 2"

    "Сгон в сборе ДУ 20"

    Кол-во: 115

    "Позиция 3"

    "Сгон в сборе ДУ 25"

    Кол-во: 65

    "Позиция 4"

    "Сгон 15-Ц с цинковым покрытием"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Сгон 20-Ц с цинковым покрытием"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "Сгон 25-Ц с цинковым покрытием"

    Кол-во: 15

    "Позиция 7"

    "Сгон 32-Ц с цинковым покрытием"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Сгон 40-Ц с цинковым покрытием"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Сгон 50-Ц с цинковым покрытием"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Отвод П 90-57х6"

    Кол-во: 109

    "Позиция 11"

    "Отвод П90-32х3"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Тройник ТШ-219(9К48)х89(9К48)-10.0-0.6-УХЛ 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Тройник ТШ-159(7К48)х89(7К48)-10.0-0.6-УХЛ 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Тройник П 108х6-89х6 09Г2С Ру 8,0 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Тройник П108х6 Ру=8,0МПа"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "Тройник П 89х6- Ру10МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Тройник П 89х6-57х4-Ру=10,0МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 18"

    "Тройник П 57х6- Ру16МПа"

    Кол-во: 7

    "Позиция 19"

    "Отвод П90-273х16 - Ру12,5 МПа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Отвод П90-159х6 Ру 8.0 МПа"

    Кол-во: 6

    "Позиция 21"

    "Отвод П90-114х11- Ру16,0 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Отвод П90-114х8-Ру12,5 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Отвод ОКШ 90-114(11К48)-25-0,6 УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Отвод П90-108х8- Ру12,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Отвод П90-108х6- Ру10,0 МПа"

    Кол-во: 21

    "Позиция 26"

    "Отвод ОКШ 90-89(8К48)-25-0,6-1.5DN-УХЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Отвод П 90-89х6 Ру12,5"

    Кол-во: 21

    "Позиция 28"

    "Отвод 90-57х6 Ру16МПа"

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Отвод П 90-57х5 Ру 16.0 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Отвод 90-57х4,0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Отвод 90-57х4,0- Ру12,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Отвод П 90-89х4"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Отвод П 90-76х4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 34"

    "Отвод П 90-57х4"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Тройник 57х4"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Тройник 89х3,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Тройник П 76х3,5-57х3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Переход ПК-89х3,5-76х3,5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Переход П К-89Х3,5-57Х3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Переход К-76х3,5-57х3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Отвод П90-57х4"

    Кол-во: 82

    "Позиция 42"

    "Отвод П90-57х5"

    Кол-во: 273

    "Позиция 43"

    "Отвод П90-57х6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 44"

    "Отвод П90-76х4"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Отвод П90-89х4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Отвод П 90-89х5"

    Кол-во: 17

    "Позиция 47"

    "Отвод П90-89х6"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Отвод П90-108х6"

    Кол-во: 44

    "Позиция 49"

    "Отвод П90-108х8"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Отвод П90-114х6"

    Кол-во: 17

    "Позиция 51"

    "Отвод П 90-114х10-09Г2С"

    Кол-во: 9

    "Позиция 52"

    "Отвод П90-114х12"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Переход К-32х4-15х3-16-ХЛ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Переход П (подконтрольны) К (концентрические)-32х4-25х3"

    Кол-во: 18

    "Позиция 55"

    "Переход ПК 57х4-25х3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 56"

    "Переход ПК 57х5-32х3"

    Кол-во: 40

    "Позиция 57"

    "Переход ПК 76х6-57х5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 58"

    "Переход ПК 89х6-57х4"

    Кол-во: 11

    "Позиция 59"

    "Переход ПК 108х6-57х5"

    Кол-во: 9

    "Позиция 60"

    "Переход ПК 108х6-89х6"

    Кол-во: 4

    "Позиция 61"

    "Переход ПК 114х6-57х4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Переход ПК 114х8-89х6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Переход П К 325х12-114х6 бесшовный приварной концентрический"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Тройник П 32х3"

    Кол-во: 60

    "Позиция 65"

    "Тройник П 57х5"

    Кол-во: 51

    "Позиция 66"

    "Тройник П 89х6"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Тройник 108х6"

    Кол-во: 24

    "Позиция 68"

    "Тройник П 114х6"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Тройник П 57х4-32х4"

    Кол-во: 22

    "Позиция 70"

    "Тройник П 89х6-57х4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Отвод крутоизогнутый 90" 108х6-10Ду100 Ру10МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Отвод крутоизогнутый 90" 89х6-10 Ду80Ру10МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Отвод крутоизогнутый 90" 57х5-10 Ду50 Ру10МПа"

    Кол-во: 14

    "Позиция 74"

    "Отвод крутоизогнутый 90" 57х5-16 Ду50 Ру16МПа"

    Кол-во: 120

    "Позиция 75"

    "Отвод крутоизогнутый 90" 33,7х3,2 Ду25 Ру1,6 МПа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Отвод П 90-57х6"

    Кол-во: 120

    "Позиция 77"

    "Переходник G1/2 - М20х1,5 G1/2 - наружная резьба, М20х1,5 - внутренняя резьба под манометр Ру16 Ду8"

    Кол-во: 14

    "Позиция 78"

    "Тройник равнопроходный 57х6-57х6-16ХЛ Ду50 Ру16МПа"

    Кол-во: 30

    "Позиция 79"

    "Тройник равнопроходный 32х4-32х4-16ХЛ Ду25-Ду25 Ру16МПа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Переход концентрический 57х5-25х3-16 Ду50-Ду20 Ру16МПа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Переход 57х6-32х4-16-09Г2С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Переход концентрический 32х4-25х4-16 Ду25-Ду15-16 Ру16МПа"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Переход концентрический ПК 159х8 - 108х6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 84"

    "Переход концентрический ПК 108х6 - 89х6"

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Переход концентрический ПК-89х6-57х5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 86"

    "Отвод 90-89х5 90-89х5"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "Отвод П 90-32х3"

    Кол-во: 49

    "Позиция 88"

    "Отвод крутоизогнутый 90" 21,3х3,2 Ду15 Ру1,6 Мпа"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Переходник R1/2 - М20х1,5 R1/2 - наружная резьба, М20х1,5 - внутренняя резьба под манометр Ру16 Ду8"

    Кол-во: 10

    "Позиция 90"

    "Муфта переходная чугунная с цилиндрической резьбой для трубопроводов 20х15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Муфта переходная чугунная с цилиндрической резьбой для трубопроводов 25х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Муфта стальная прямая с цилиндрической резьбой без покрытия Ду 15"

    Кол-во: 5

    "Позиция 93"

    "Американка ду-15 (ВР-НР) код 73.16 (сантехника) латунная никелированная прямая (разъемное соединение) ду-15 COMISA"

    Кол-во: 5

    "Позиция 94"

    "Американка ду-20 (ВР-НР) код 118.00 (сантехника) латунная никелированная прямая (разъемное соединение) ду-15 COMISA"

    Кол-во: 5

    "Позиция 95"

    "Американка ду-25 (НР-НР) код 197.001 (сантехника) латунная никелированная прямая (разъемное соединение) ду-15 COMISA"

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Хомут "Бабочка" (лента накатная), серия "Эксперт" 8-14 мм, артикул 37835-08-14-200 упаковка 200 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Хомут "Бабочка" (лента накатная), серия "Эксперт" 12-20 мм, артикул 37835-12-20-200 упаковка 200 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Хомут "Бабочка" (лента накатная), серия "Эксперт" 16-27 мм, артикул 37835-16-25-200 упаковка 200 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Хомут "Бабочка" (лента накатная), серия "Эксперт" 20-32 мм, артикул 37835-20-32-100 упаковка 200 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Хомут "Бабочка" (лента накатная), серия "Эксперт" 25-40 мм, артикул 37835-25-40-100 упаковка 200 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Хомут "Бабочка" (лента накатная), серия "Эксперт" 30-45 мм, артикул 37835-35-50-100 упаковка 200 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 102"

    "Хомут "Бабочка" (лента накатная), серия "Эксперт" 40-60 мм, артикул 37835-40-60-50 упаковка 200 штук"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "Хомут ленточный червячный NORMACLAMP TORRO"

    Кол-во: 70

    "Позиция 104"

    "Хомут червячный Torro 12-22/9C7 W2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 105"

    "Хомут червячный Torro 16-25/9C7 W2"

    Кол-во: 30

    "Позиция 106"

    "Хомут червячный Torro 40-60/9C7 W2"

    Кол-во: 70

    "Позиция 107"

    "Хомут червячный Torro 60-80/9C7 W2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Шпилька с гайками АМ20-6Gх130.40.20ХН3А, шпилька для фланцевых соединений в комплекте с гайками,"

    Кол-во: 40

    "Позиция 109"

    "Деталь запасная для ГФУ-5 00.00.000 тело Коанда поз.6, ООО, паспорт ГФУ-5 00.00.000 РЭ"

    Кол-во: 9

    "Позиция 110"

    "Отвод ОКШ 90-57(6к48)-32-0,6-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Отовод ОКШ 90-57 (6 К48)-20,0-0,6-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Переход ПК 325х16-114х8- Ру10,0 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Переход ПК 273х10-108х6- Ру 8,0 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Переход ПШК 219 (20К48)х168(16К48)-25-0,6 УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Переход ПК 219х12-108х8- Ру12,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "Переход ПК 108х6-89х6 Ру12,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Переход ПК 108х6-57х4 09Г2С Ру12,5 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Переход 57х4-18х3 Ру13,0 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Днище эллиптическое ДШ 720 (20К60)-9,8-0,75-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Днище ДШ 530 (16/К48)-10,0-0,6-УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 121"

    "Днище ДШ 426 (28/К48)-10,0-0,6- УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 122"

    "Днище ДШ 426 (17 К48)-12,5-В-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Днище ДШ 273 (24К48)-25-0,6-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 124"

    "Днище Д I 273 (25К48)-10-0,6- УХЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Заглушка П325х18"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Заглушка П 325х12 Ру8,0 МПа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Заглушка П219х12 Ру12,5 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Заглушка П 114х8 Ру=16,0 МПа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Заглушка П 57х3 Ру12,5 МПа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Штуцер приварной R1 Ру160 Ду25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 131"

    "Фланец 80-160-11-1-J-Ст 09Г2С-III"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Фланец 50-160-11-1-J-Ст 09Г2С-III"

    Кол-во: 2

    "Позиция 133"

    "Отвод крутоизогнутый бесшовный П 90 114х12"

    Кол-во: 6

    "Позиция 134"

    "Отвод крутоизогнутый бесшовный П 90 273х16"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Переход концентрический ПШК 168(16К48)х114(11К48)-16-0,6-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 136"

    "Переход концентрический П К 108х6-89х6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 137"

    "Переход концентрический ПШК 273(20К48)х219(18К48)-25-0,6-УХЛ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 138"

    "Тройник П 114х11"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "Тройник П 114х9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 140"

    "Тройник П 159х10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 141"

    "Тройник П 168х18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Тройник П 219х10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Тройник П 273х12"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Тройник П 273х12-219х10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 145"

    "Тройник П 325х12-219х10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "Тройник П 325х16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 147"

    "Переход концентрический 57х6-32х4-10 Ду50-Ду25 Ру10МПа"

    Кол-во: 23

    "Позиция 148"

    "Отвод П 90 219х10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 149"

    "Заглушка П 159х8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Заглушка П 57х5"

    Кол-во: 46

    "Позиция 151"

    "Заглушка П 89х5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Заглушка П 108х6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Переход ПК 325х14-219х10"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Соединение быстроразъемное БРС-3", (приварка с резьбой Тr 174х8.467)."

    Кол-во: 1

    "Позиция 155"

    "Штуцер приварной Ш-R1/2",для установки приборов и средств автоматизации(для установки отборных устройств давления на технологических трубопроводах, вентилях и ответвлениях от коллекторов), резьба R1/2",длина штцера 75мм,длина резьбовой части 20мм,усл"

    Кол-во: 8

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