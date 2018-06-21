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Номер извещения
31806548016
Уникальный номер закупки
18/4.3/0031107/ГПереработка
Наименование закупки
Приобретение устройства электроснабжения БКЭС-ЭГ-03-0/0-1-УХЛ1 для объекта капитального строительства ЗПКТ ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
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Приобретение устройства электроснабжения БКЭС-ЭГ-03-0/0-1-УХЛ1 для объекта капитального строительства ЗПКТ ООО «Газпром перерабо
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2018 10:00 GMT +321.06.2018 10:0021.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548016Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение устройства электроснабжения БКЭС-ЭГ-03-0/0-1-УХЛ1 для объекта капитального строительства ЗПКТ ООО «Газпром перерабо194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2018 11:0021.06.2018 11:0021.06.2018 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548016Дата и время вскрытия заявок Приобретение устройства электроснабжения БКЭС-ЭГ-03-0/0-1-УХЛ1 для объекта капитального строительства ЗПКТ ООО «Газпром перерабо194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Подведение итогов не позднее
02.07.2018 09:0002.07.2018 09:0002.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548016Подведение итогов не позднее Приобретение устройства электроснабжения БКЭС-ЭГ-03-0/0-1-УХЛ1 для объекта капитального строительства ЗПКТ ООО «Газпром перерабо194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.07.201802.07.2018 09:0002.07.2018 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548016Подведение итогов не позднее Приобретение устройства электроснабжения БКЭС-ЭГ-03-0/0-1-УХЛ1 для объекта капитального строительства ЗПКТ ООО «Газпром перерабо194044, город Санкт-Петербург, улица Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр. 1, офис 625
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение устройства электроснабжения БКЭС-ЭГ-03-0/0-1-УХЛ1 для объекта капитального строительства ЗПКТ ООО «Газпром перерабо
Начальная цена
14 600 350,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
27.12.10.120
27.11.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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