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    Главная / Торги / Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-залПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806548036

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028839/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 046 СМСП.docx

    ДоЗП 046 СМСП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-54

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    kishko.al@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548036Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548036Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548036Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Начальная цена

    6 816 382,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.75.12.000

    Услуги по оптовой торговле промышленными химическими веществами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75

    Торговля оптовая химическими продуктами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,44) + C3H8 (0,253) + C4H10 (0,061) + i-C4H10 (0,085) + C5H12 (0,0023) + i-C5H12 (0,0289) + neo-C5H12 (0,052) + C6H14 н-гексан (0,011) + CH4 (ост.) + CO2 (0,0199) + N2 (1,35) + O2 (0,005) (%, молярная доля), 1 раз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 1х1500х1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Лист Юнивест Л 217 из арамидных волокон, минеральных волокон, смеси каучуков NR, SBR и NBR 2х1500х1500"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Набивка сальниковая плетеная из графитонаполненного экспандированного фторопласта, армированная по углам кевларовыми волокнами, марки Герморум С-571 квадратного сечения размером 14х14мм на давление до 500атм температуру -100+280С"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (0,0674) + C3H8 (0,22) + C4H10 (0,0394) + i-C4H10 (0,0461) + C5H12 (0,0045) + i-C5H12 (0,0076) + CH4 (ост.) + CO2 (0,0459) + N2 (0,777) + O2 (0,0047) (%, молярная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (обменная тар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Пластина ЮТЭК толщиной 3мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012"

    Кол-во: 79

    "Позиция 7"

    "Пластина ЮТЭК толщиной 40мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012"

    Кол-во: 120

    "Позиция 8"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (0,28) + C3H8 (0,099) + C4H10 (0,03) + i-C4H10 (0,04) + C5H12 (0,065) + i-C5H12 (0,015) + neo-C5H12 (0,001) + C6H14 н-гексан (0,002) + C7H16 н-гептан (0,002) + C8H18 н-октан (0,002) + CH4 (ост.) + CO2 (0,045) + H2 ("

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): C2H5SH (0,0029) + C3H7SH (0,0024) + i-C3H7SH (0,0026) + C4H9SH (0,0029) + i-C4H9SH (0,0026) + sec-C4H9SH (0,0026) + tert-C4H9SH (0,0026) + CH3SH (0,0029) + COS (0,0024) + H2S (0,0025) + He (ост.) (%, массовая доля), 1 "

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Устройство герметизирующее отключающее УГО-300-2М"

    Кол-во: 13

    "Позиция 11"

    "Рукав Teks Ox-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 610

    "Позиция 12"

    "Лист Юнивест Л 120 3х1500х1500"

    Кол-во: 6

    "Позиция 13"

    "Устройство герметизирующее отключающее УГО-500-2М"

    Кол-во: 13

    "Позиция 14"

    "Рукав Teks Ac-2.0 d-6,3/13,3 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 12х12мм на давление до 50атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 50атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Пластина из фторопласта-4 холодно-тянутая закаленная сорт высший длина 500мм ширина 500мм толщина 2мм"

    Кол-во: 35

    "Позиция 18"

    "Лист Юнивест Л 120 1,5х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 10х10мм на давление до 50атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 25

    "Позиция 20"

    "Лист Юнивест Л 120 1х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 13

    "Позиция 21"

    "Лист Юнивест Л 120 1х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Полотно мембранное ЮТЭК толщиной 1мм из маслобензостойкой резины (NBR)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС (7В14) ф8 ТУ 2531-015-30270292-2013"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Рукав Teks LGP-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 190

    "Позиция 25"

    "Рукав Teks FORP-DS-1.6 d-76/92 10bar -55C ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 6

    "Позиция 26"

    "Рукав Teks FORP-DS-1.6 d-25/37 10bar -30С+70С ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Teks WL-2.0 d-25/37 10bar -55C"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Силикагель технический гранулированный мелкопористый крупный КСМГ ГОСТ 3956-76"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 1,5х1500х1500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Набивка сальниковая плетеная из экспандированный политетрафторэтилен (фторопласта) марки Герморум МВ-505 круглого сечения диаметром 6мм на давление до 50атм температуру -200+280С"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Устройство герметизирующее отключающее УГО-1000-2М"

    Кол-во: 13

    "Позиция 32"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС (7В14) ф10 ТУ 2531-015-30270292-2013"

    Кол-во: 40

    "Позиция 33"

    "Шнур резиновый ЮТЭК МБС (7В14) ф12"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Лист Юнивест Л 120 2х1500х1500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Лист Юнивест Л 040 0,5х1500х1500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "Лист Юнивест Л 040 1,0х1500х1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Смесь газовая поверочная (ПГС): C2H5SH (0,0064) + C3H7SH (0,0062) + i-C3H7SH (0,0063) + C4H9SH (0,0065) + i-C4H9SH (0,0064) + sec-C4H9SH (0,0064) + tert-C4H9SH (0,0064) + CH3SH (0,0064) + COS (0,0065) + H2S (0,006) + He (ост.) (%, массовая доля), 1 р"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Лента резьбоуплотнительная ФУМ-1 сорт высший толщина 0,1мм ширина 40мм"

    Кол-во: 74

    "Позиция 39"

    "Набивка сальниковая плетеная из графитонаполненного экспандированного фторопласта, армированная по углам кевларовыми волокнами, марки Герморум С-571 квадратного сечения размером 16х16мм на давление до 500атм температуру -100+280С"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Устройство герметизирующее отключающее УГО-1200-1М"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Рукав Teks Ac-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012"

    Кол-во: 460

    "Позиция 42"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (0,0306) + C3H8 (0,001) + C4H10 (0,001) + i-C4H10 (0,001) + C5H12 (0,001) + i-C5H12 (0,001) + neo-C5H12 (0,0005) + C6H14 н-гексан (0,001) + CH4 (ост.) + CO2 (0,01) + H2 (0,02) + He (0,001) + N2 (1,18) + O2 (0,005) ("

    Кол-во: 3

    "Позиция 43"

    "Лист Юнивест Л 120 0,5х1500х1500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Устройство герметизирующее отключающее УГО-700-2М"

    Кол-во: 13

    "Позиция 45"

    "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (0,28) + C3H8 (0,099) + C4H10 (0,03) + i-C4H10 (0,04) + C5H12 (0,065) + i-C5H12 (0,015) + neo-C5H12 (0,001) + C6H14 н-гексан (0,002) + C7H16 н-гептан (0,002) + C8H18 н-октан (0,002) + CH4 (ост.) + CO2 (0,045) + H2 ("

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Смесь газовая поверочная : C2H5SH (0,0094) + C3H7SH (0,0095) + i-C3H7SH (0,0095) + C4H9SH (0,0093) + i-C4H9SH (0,0095) + sec-C4H9SH (0,0094) + tert-C4H9SH (0,0095) + CH3SH (0,0096) + COS (0,0097) + H2S (0,0096) + He (ост.) (%, массовая доля), 1 разр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Лист Юнивест Л 120 3х1500х1500"

    Кол-во: 9

    "Позиция 48"

    "Лист Юнивест Л 120 4,0х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Лист Юнивест Л 120 4,0х1500х1500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 8х8мм на давление до 50атм температуру -200+650С"

    Кол-во: 15

    "Позиция 51"

    "Лист Юнивест Л 120 2х1500х1500"

    Кол-во: 32

    "Позиция 52"

    "Устройство герметизирующее отключающее УГО-400-2М"

    Кол-во: 13

    "Позиция 53"

    "Рукав Teks Ox-2.0 d-6,3/13,3 20bar -60C"

    Кол-во: 390

    "Позиция 54"

    "Полотно мембранное ЮТЭК толщиной 1,5мм из маслобензостойкой резины (NBR)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 55"

    "Устройство герметизирующее отключающее УГО-200-2М"

    Кол-во: 14

    "Позиция 56"

    "Силикагель технический гранулированный мелкопористый крупный КСМГ ГОСТ 3956-76"

    Кол-во: 0.5

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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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