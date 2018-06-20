Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (1,44) + C3H8 (0,253) + C4H10 (0,061) + i-C4H10 (0,085) + C5H12 (0,0023) + i-C5H12 (0,0289) + neo-C5H12 (0,052) + C6H14 н-гексан (0,011) + CH4 (ост.) + CO2 (0,0199) + N2 (1,35) + O2 (0,005) (%, молярная доля), 1 раз" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 1х1500х1500" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Лист Юнивест Л 217 из арамидных волокон, минеральных волокон, смеси каучуков NR, SBR и NBR 2х1500х1500" Кол-во: 8

"Позиция 4" "Набивка сальниковая плетеная из графитонаполненного экспандированного фторопласта, армированная по углам кевларовыми волокнами, марки Герморум С-571 квадратного сечения размером 14х14мм на давление до 500атм температуру -100+280С" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (0,0674) + C3H8 (0,22) + C4H10 (0,0394) + i-C4H10 (0,0461) + C5H12 (0,0045) + i-C5H12 (0,0076) + CH4 (ост.) + CO2 (0,0459) + N2 (0,777) + O2 (0,0047) (%, молярная доля), 1 разряд, в 4-литровом баллоне (обменная тар" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Пластина ЮТЭК толщиной 3мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012" Кол-во: 79

"Позиция 7" "Пластина ЮТЭК толщиной 40мм из маслобензостойкой резины (NBR) ТУ 2534-001-30270292-2012" Кол-во: 120

"Позиция 8" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (0,28) + C3H8 (0,099) + C4H10 (0,03) + i-C4H10 (0,04) + C5H12 (0,065) + i-C5H12 (0,015) + neo-C5H12 (0,001) + C6H14 н-гексан (0,002) + C7H16 н-гептан (0,002) + C8H18 н-октан (0,002) + CH4 (ост.) + CO2 (0,045) + H2 (" Кол-во: 3

"Позиция 9" "Смесь газовая поверочная (ПГС): C2H5SH (0,0029) + C3H7SH (0,0024) + i-C3H7SH (0,0026) + C4H9SH (0,0029) + i-C4H9SH (0,0026) + sec-C4H9SH (0,0026) + tert-C4H9SH (0,0026) + CH3SH (0,0029) + COS (0,0024) + H2S (0,0025) + He (ост.) (%, массовая доля), 1 " Кол-во: 2

"Позиция 10" "Устройство герметизирующее отключающее УГО-300-2М" Кол-во: 13

"Позиция 11" "Рукав Teks Ox-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 610

"Позиция 12" "Лист Юнивест Л 120 3х1500х1500" Кол-во: 6

"Позиция 13" "Устройство герметизирующее отключающее УГО-500-2М" Кол-во: 13

"Позиция 14" "Рукав Teks Ac-2.0 d-6,3/13,3 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 100

"Позиция 15" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 12х12мм на давление до 50атм температуру -200+650С" Кол-во: 25

"Позиция 16" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 6х6мм на давление до 50атм температуру -200+650С" Кол-во: 15

"Позиция 17" "Пластина из фторопласта-4 холодно-тянутая закаленная сорт высший длина 500мм ширина 500мм толщина 2мм" Кол-во: 35

"Позиция 18" "Лист Юнивест Л 120 1,5х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 10х10мм на давление до 50атм температуру -200+650С" Кол-во: 25

"Позиция 20" "Лист Юнивест Л 120 1х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 13

"Позиция 21" "Лист Юнивест Л 120 1х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 6

"Позиция 22" "Полотно мембранное ЮТЭК толщиной 1мм из маслобензостойкой резины (NBR)" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Шнур резиновый ЮТЭК МБС (7В14) ф8 ТУ 2531-015-30270292-2013" Кол-во: 20

"Позиция 24" "Рукав Teks LGP-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 190

"Позиция 25" "Рукав Teks FORP-DS-1.6 d-76/92 10bar -55C ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 6

"Позиция 26" "Рукав Teks FORP-DS-1.6 d-25/37 10bar -30С+70С ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 60

"Позиция 27" "Teks WL-2.0 d-25/37 10bar -55C" Кол-во: 100

"Позиция 28" "Силикагель технический гранулированный мелкопористый крупный КСМГ ГОСТ 3956-76" Кол-во: 0

"Позиция 29" "Лист Юнивест Л 232 из специальной смеси арамидных и минеральных волокон, каучука NBR 1,5х1500х1500" Кол-во: 10

"Позиция 30" "Набивка сальниковая плетеная из экспандированный политетрафторэтилен (фторопласта) марки Герморум МВ-505 круглого сечения диаметром 6мм на давление до 50атм температуру -200+280С" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Устройство герметизирующее отключающее УГО-1000-2М" Кол-во: 13

"Позиция 32" "Шнур резиновый ЮТЭК МБС (7В14) ф10 ТУ 2531-015-30270292-2013" Кол-во: 40

"Позиция 33" "Шнур резиновый ЮТЭК МБС (7В14) ф12" Кол-во: 20

"Позиция 34" "Лист Юнивест Л 120 2х1500х1500" Кол-во: 10

"Позиция 35" "Лист Юнивест Л 040 0,5х1500х1500" Кол-во: 4

"Позиция 36" "Лист Юнивест Л 040 1,0х1500х1500" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Смесь газовая поверочная (ПГС): C2H5SH (0,0064) + C3H7SH (0,0062) + i-C3H7SH (0,0063) + C4H9SH (0,0065) + i-C4H9SH (0,0064) + sec-C4H9SH (0,0064) + tert-C4H9SH (0,0064) + CH3SH (0,0064) + COS (0,0065) + H2S (0,006) + He (ост.) (%, массовая доля), 1 р" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Лента резьбоуплотнительная ФУМ-1 сорт высший толщина 0,1мм ширина 40мм" Кол-во: 74

"Позиция 39" "Набивка сальниковая плетеная из графитонаполненного экспандированного фторопласта, армированная по углам кевларовыми волокнами, марки Герморум С-571 квадратного сечения размером 16х16мм на давление до 500атм температуру -100+280С" Кол-во: 30

"Позиция 40" "Устройство герметизирующее отключающее УГО-1200-1М" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Рукав Teks Ac-2.0 d-9/16 20bar -60C ТУ 2550-010-30270292-2012" Кол-во: 460

"Позиция 42" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (0,0306) + C3H8 (0,001) + C4H10 (0,001) + i-C4H10 (0,001) + C5H12 (0,001) + i-C5H12 (0,001) + neo-C5H12 (0,0005) + C6H14 н-гексан (0,001) + CH4 (ост.) + CO2 (0,01) + H2 (0,02) + He (0,001) + N2 (1,18) + O2 (0,005) (" Кол-во: 3

"Позиция 43" "Лист Юнивест Л 120 0,5х1500х1500" Кол-во: 4

"Позиция 44" "Устройство герметизирующее отключающее УГО-700-2М" Кол-во: 13

"Позиция 45" "Смесь газовая поверочная ИПГ: C2H6 (0,28) + C3H8 (0,099) + C4H10 (0,03) + i-C4H10 (0,04) + C5H12 (0,065) + i-C5H12 (0,015) + neo-C5H12 (0,001) + C6H14 н-гексан (0,002) + C7H16 н-гептан (0,002) + C8H18 н-октан (0,002) + CH4 (ост.) + CO2 (0,045) + H2 (" Кол-во: 2

"Позиция 46" "Смесь газовая поверочная : C2H5SH (0,0094) + C3H7SH (0,0095) + i-C3H7SH (0,0095) + C4H9SH (0,0093) + i-C4H9SH (0,0095) + sec-C4H9SH (0,0094) + tert-C4H9SH (0,0095) + CH3SH (0,0096) + COS (0,0097) + H2S (0,0096) + He (ост.) (%, массовая доля), 1 разр" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Лист Юнивест Л 120 3х1500х1500" Кол-во: 9

"Позиция 48" "Лист Юнивест Л 120 4,0х1500х1500 ТУ 3760-005-30270292-2011" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Лист Юнивест Л 120 4,0х1500х1500" Кол-во: 3

"Позиция 50" "Набивка сальниковая плетеная из терморасширенного графита, армированная стеклонитью, с ингибитором коррозии марки Герморум С-101 квадратного сечения размером 8х8мм на давление до 50атм температуру -200+650С" Кол-во: 15

"Позиция 51" "Лист Юнивест Л 120 2х1500х1500" Кол-во: 32

"Позиция 52" "Устройство герметизирующее отключающее УГО-400-2М" Кол-во: 13

"Позиция 53" "Рукав Teks Ox-2.0 d-6,3/13,3 20bar -60C" Кол-во: 390

"Позиция 54" "Полотно мембранное ЮТЭК толщиной 1,5мм из маслобензостойкой резины (NBR)" Кол-во: 7

"Позиция 55" "Устройство герметизирующее отключающее УГО-200-2М" Кол-во: 14