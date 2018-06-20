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Номер извещения
31806548036
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028839/ДНоябрьск
Наименование закупки
Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-54
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
kishko.al@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кишко Андрей Леонидович
Место рассмотрения предложений
г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал
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Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548036Дата и время вскрытия заявок Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал
Подведение итогов не позднее
29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548036Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.06.201829.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548036Подведение итогов не позднее Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химической продукции для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.
Начальная цена
6 816 382,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
46.75.12.000
46.75
Документация лота
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