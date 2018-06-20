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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .

    Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547999Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547999

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024176/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Протокол уторговывания публ..docx

    ДоЗП СМСП 040 уторг.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-64

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солоп Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547999Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547999Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547999Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547999Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .

    Начальная цена

    11 409 863,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23.000

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пружина для переплета Ф.35мм"

    Кол-во: 201

    "Позиция 2"

    "ПРУЖИНА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА 10мм"

    Кол-во: 1011

    "Позиция 3"

    "ПРУЖИНА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА 25мм 100ШТ/УП"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "ПЛАНШЕТ Бюрократ С ВЕРХНИМ ЗАЖИМОМ, А4"

    Кол-во: 31

    "Позиция 5"

    "ПРУЖИНА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА 12мм 100ШТ/УП"

    Кол-во: 24

    "Позиция 6"

    "МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ НЕСТИРАЕМЫЙ inФормат 2,5 мм, ЧЕРНЫЙ"

    Кол-во: 93

    "Позиция 7"

    "ЗАКЛАДКИ КЛЕЯЩИЕ СТИКЕР НЕОНОВЫХ ЦВЕТОВ 12*45ММ"

    Кол-во: 789

    "Позиция 8"

    "СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 48ммХ66м "Unibob""

    Кол-во: 210

    "Позиция 9"

    "СКОТЧ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 12ммХ20м "Proff""

    Кол-во: 33

    "Позиция 10"

    "Файл-вкладыш 30мкм 235х302мм А4 с универсальной перфорацией 100ШТ"

    Кол-во: 24

    "Позиция 11"

    "Лента клейкая толстая 50ммx66м прозрачная 50мкм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Лента клейкая тонкая канцелярская 19ммх33м"

    Кол-во: 33

    "Позиция 13"

    "Блок для записей кубик 90х90х90ММ 80г/м2 белый (без подставки, без склейки)"

    Кол-во: 114

    "Позиция 14"

    "Блок для записей с клевым краем 76x76ММ 100 листов"

    Кол-во: 248

    "Позиция 15"

    "Смачиватель для пальцев гелевый 20г (антибактериальный состав)"

    Кол-во: 56

    "Позиция 16"

    "Линейка 40СМ пластмасса прозрачная тонированная"

    Кол-во: 125

    "Позиция 17"

    "Ежедневник недатированный твердая поролонированная обложка А5 320ЛИСТ 70г/м2"

    Кол-во: 142

    "Позиция 18"

    "Пружины для переплета (21 кольцо) д 8 мм 100 шт/упак"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Пружины для переплета пластиковые 14мм черные 100шт/упк"

    Кол-во: 5

    "Позиция 20"

    "ПЛЕНКА ORAСAL 641G 000 50М*1,0 М"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Резак для бумаг сабельный (длина реза-340мм, высота стопы-15листов, прижим: ручной, габариты: 340х250х87)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Пленка ORACAL 641-057- G СИНИЯ глянцевая, 50мх1,0м"

    Кол-во: 450

    "Позиция 23"

    "Пленка ORAKAL самоклеющаяся 641-032 G светло-красная глянцевая, 50мх1,0м"

    Кол-во: 302

    "Позиция 24"

    "Пленка ORAKAL самоклеющаяся 641-036 G оранжевая глянцевая, 50мх1,0м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 25"

    "ПЛЕНКА ORALITE 5500 020 50М*1,22М"

    Кол-во: 300

    "Позиция 26"

    "Лоток горизонтальный сетчатая сталь, А4"

    Кол-во: 28

    "Позиция 27"

    "Блок липкий для записей на склейке цветной 7,5*7,5см"

    Кол-во: 575

    "Позиция 28"

    "Блокнот на спирали А5, 50листов обложка картон"

    Кол-во: 329

    "Позиция 29"

    "Блок липкий 76х76мм 200л Z-сложение желтый розовый в диспенсере"

    Кол-во: 152

    "Позиция 30"

    "Закладки клейкие пластиковые 5 цветов по 20 шт, 12*45мм"

    Кол-во: 2588

    "Позиция 31"

    "ЕЖЕДНЕВНИК КОЖАННЫЙ А5 142*210ММ 176Л КОМБИНАЦИЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ И КОЖИ С ФАКТУРОЙ ПОД КРОКОДИЛА НЕДАТИРОВАННЫЙ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 32"

    "ЛИНЕЙКА ПЛАСТИК 25см"

    Кол-во: 301

    "Позиция 33"

    "ПРУЖИНА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА 16мм 100ШТ/УП"

    Кол-во: 51

    "Позиция 34"

    "ПЛЕНКА ORALITE 5500 050 50М*1,22М"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "ПЛЕНКА ORAСAL 641 G 010 50М*1,0М"

    Кол-во: 622

    "Позиция 36"

    "ПЛЕНКА ORAСAL 641 G 031 50М*1,0М"

    Кол-во: 350

    "Позиция 37"

    "ПЛЕНКА ORAСAL 641 G 070 50М*1,0М"

    Кол-во: 450

    "Позиция 38"

    "ПЛЕНКА ORAСAL 641G 049 50М*1,0М"

    Кол-во: 200

    "Позиция 39"

    "НАБОР НАСТОЛЬНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ M9D-1 9 ПРЕДМЕТОВ ЦВЕТ КРАСНОЕ ДЕРЕВО"

    Кол-во: 14

    "Позиция 40"

    "ПЛЕНКА ОРАКАЛ 641-53 ГОЛУБОЙ, 1,00х50м"

    Кол-во: 206

    "Позиция 41"

    "ПЛЕНКА ОРАЛАЙТ 5500-30 1,22Х50М КРАСНЫЙ"

    Кол-во: 110

    "Позиция 42"

    "ПЛЕНКА ОРАКАЛ 641-034 ОРАНЖЕВЫЙ G ТОЛЩ.0,08ММ Р-Р 1,00*50М"

    Кол-во: 58

    "Позиция 43"

    "ПЛЕНКА ОРАТАРЕ МТ 80Р ПРОЗРАЧНАЯ ПВХ ТОЛЩ.0,08ММ Р-Р 1,00*50М"

    Кол-во: 200

    "Позиция 44"

    "Клей карандаш 25гр deVente"

    Кол-во: 758

    "Позиция 45"

    "Пружинки для переплета пластиковые 10мм черные"

    Кол-во: 500

    "Позиция 46"

    "Пружинки для переплета пластиковая 16мм белый"

    Кол-во: 570

    "Позиция 47"

    "Пружинки для переплета пластиковые 28мм черные"

    Кол-во: 694

    "Позиция 48"

    "Пружинки для переплета пластиковые 38мм белые"

    Кол-во: 539

    "Позиция 49"

    "Пружинки для переплета пластик 6мм черные"

    Кол-во: 225

    "Позиция 50"

    "Пружинки для переплета пластик 8мм черные"

    Кол-во: 390

    "Позиция 51"

    "Пленка ORAKAL самоклеющаяся 641-022 G желтая глянцевая, 1,0х50м"

    Кол-во: 168

    "Позиция 52"

    "Пленка ORAКАL 641-052 лазурная глянцевая, 1,0х50м"

    Кол-во: 50

    "Позиция 53"

    "Бизнес-тетрадь А5 120л, спираль пласт. с раздел,клетка Attache"

    Кол-во: 98

    "Позиция 54"

    "Нож канцелярский 18мм Attache"

    Кол-во: 199

    "Позиция 55"

    "Конверт "Куда-Кому" 229*324 отрывная клейкая лента"

    Кол-во: 3720

    "Позиция 56"

    "Ежедневник кожанный А-4, блок датированный,бумага белая"

    Кол-во: 24

    "Позиция 57"

    "Жидкость корректирующая с кисточкой объем 20мл"

    Кол-во: 685

    "Позиция 58"

    "Скотч канцелярский прозрачный 12*120мм"

    Кол-во: 513

    "Позиция 59"

    "Скотч упаковочный прозрачный 48мм*66м"

    Кол-во: 1281

    "Позиция 60"

    "Калькулятор CITIZEN SDC-444S 152763"

    Кол-во: 28

    "Позиция 61"

    "Папка регистратор с арочным механизмом толщиной корешка 50мм для перфорированных документов вертикальная формата A4 из жесткого картона с бумажным износостойким покрытием фиолетовая Index IND 5/30"

    Кол-во: 230

    "Позиция 62"

    "Папка-файл архивная deVENTE, с рычажно-прижимным механизмом и двухсторонним покрытием ПВХ, ширина корешка 75мм, цвет синий, механизм разборный, артикул 3093329"

    Кол-во: 1296

    "Позиция 63"

    "Папка на резинке 13 ОТД., А4"

    Кол-во: 110

    "Позиция 64"

    "Папка регистратор с арочным механизмом толщиной корешка 80мм для перфорированных документов вертикальная формата A4 из жесткого картона с пленочным износостойким покрытием PVC с металлической окантовкой синяя Index IND 8/24 PVC"

    Кол-во: 190

    "Позиция 65"

    "Бумага Марафон Премьер А3, 80г/м2, белизна 165% CIE, 500 листов в упк. СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 421

    "Позиция 66"

    "Зажим для бумаг 25мм, 12 штук в упаковке"

    Кол-во: 622

    "Позиция 67"

    "Бумага Марафон Премьер А4, 80г/м2, белизна 165% CIE, 500 листов в упк. СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 12502

    "Позиция 68"

    "Папка-планшет А4"

    Кол-во: 233

    "Позиция 69"

    "Набор маркеров Index для доски в PVC-пенале с магнтитом и губкой на колпачке 4 цвета"

    Кол-во: 48

    "Позиция 70"

    "Скобы для степлера maped (франция) №24/6, 1000 шт., 324405 223136"

    Кол-во: 942

    "Позиция 71"

    "Флипчарт ATTACHE 70х100см, магнитно-маркерная поверхность, регулируемая высота 105-185 см, арт.142356"

    Кол-во: 7

    "Позиция 72"

    "Блок-кубик Стамм,артикул Б358,цветной,в пластиковом боксе,размер 90х90х90мм ТУ 5463-011-36243876-2009"

    Кол-во: 848

    "Позиция 73"

    "Степлер настольный Kangaro DS45N глубина закладки бумаги 64мм толщина сшиваемой бумаги 30 листов размер используемых скоб 24/6 синий"

    Кол-во: 290

    "Позиция 74"

    "Папка регистратор с арочным механизмом толщиной корешка 80мм для перфорированных документов вертикальная формата A4 из жесткого картона с пленочным износостойким покрытием PVC с металлической окантовкой синяя Index IND 8/24 PVC"

    Кол-во: 240

    "Позиция 75"

    "Скрепки Erich Krause металлические никелированные 50 мм (100 штук в упаковке) ГОСТ 38-87"

    Кол-во: 597

    "Позиция 76"

    "Папка-файл архивная deVENTE, с рычажно-прижимным механизмом и двухсторонним покрытием ПВХ, ширина корешка 50мм, цвет синий, механизм разборный, артикул 3093323"

    Кол-во: 504

    "Позиция 77"

    "Набор маркеров 4цв"

    Кол-во: 198

    "Позиция 78"

    "Калькулятор настольный Citizen SDC-760 16 разрядов, двойное питание, цвет черный"

    Кол-во: 26

    "Позиция 79"

    "Ручка шариковая SUPERB G Pentel BK401-C в прозрачном пластиковом корпусе с резиновым грипом с пулевидным пишущим узлом с диаметром шарика 0,7мм синяя"

    Кол-во: 1374

    "Позиция 80"

    "Бумага матовая для лазерной печати формата А4 плотностью 120г/м2 белизной 171 CIE белая Xerox Colotech+ 003R97958 500 листов в упаковке"

    Кол-во: 32

    "Позиция 81"

    "ПАПКА-КОНВЕРТ С КНОПКОЙ ПОД ФОРМАТ А-3"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Клей-карандаш невысыхающий 3М Scotch, вес 7гр."

    Кол-во: 437

    "Позиция 83"

    "КЛЕЙ 8Г ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ БУМАГИ ИКАРТОНА"

    Кол-во: 332

    "Позиция 84"

    "КЛЕЙ ПВА 65гр"

    Кол-во: 312

    "Позиция 85"

    "ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГ 15ММ 12 ШТ/УПАК"

    Кол-во: 359

    "Позиция 86"

    "РУЧКА Еrich Кrause Megapolis АВТОМАТИЧЕСКАЯ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ"

    Кол-во: 621

    "Позиция 87"

    "Папка-вкладыш с перфорацией А4 0,040мм Proff"

    Кол-во: 62

    "Позиция 88"

    "Папка со скоросшивателем картон А4"

    Кол-во: 51

    "Позиция 89"

    "ПАПКА СКОРОСШИВАТЕЛЬ А-4 ПЛАСТИКОВАЯ С ПРОЗРАЧНЫМ ВЕРХОМ"

    Кол-во: 1727

    "Позиция 90"

    "ПАПКА С ВНУТРЕННИМ БОКОВЫМ ЗАЖИМОМ А-4"

    Кол-во: 80

    "Позиция 91"

    "Зажим для бумаг 51 мм 12шт/уп."

    Кол-во: 448

    "Позиция 92"

    "СКРЕПОЧНИЦА ДИСПЕНСЕР МАГНИТНЫЙ С БАРАБАНОМ"

    Кол-во: 29

    "Позиция 93"

    "ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГИ 32ММ 12ШТ/УП"

    Кол-во: 403

    "Позиция 94"

    "СКРЕПКИ 25мм НИКЕЛИРОВАННЫЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ,100шт/уп"

    Кол-во: 1457

    "Позиция 95"

    "Кнопки гвоздики цветные (100 шт/упак)"

    Кол-во: 186

    "Позиция 96"

    "СТЕРЖЕНЬ ШАРИКОВЫЙ STABILO СИНИЙ ТОЛЩИНА ЛИНИИ 0,3мм"

    Кол-во: 225

    "Позиция 97"

    "Стержень гелевый 0,5мм Pentel для ручки K405,синий"

    Кол-во: 20

    "Позиция 98"

    "РУЧКА ШАРИКОВАЯ Pentel РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА ПОД ПАЛЬЦЫ"

    Кол-во: 2757

    "Позиция 99"

    "СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА №10/6 1000ШТ/УПАК."

    Кол-во: 802

    "Позиция 100"

    "СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА 14ММ,ТИП 53,П-ОБРАЗНАЯ 1000шт/упк"

    Кол-во: 16

    "Позиция 101"

    "МАРКЕР (КАРАНДАШ ПО МЕТАЛЛУ)"

    Кол-во: 54

    "Позиция 102"

    "Ручка шариковая автоматическая Regal с поворотным механизмом"

    Кол-во: 307

    "Позиция 103"

    "Ручка гелевая с черной пастой Attomex"

    Кол-во: 396

    "Позиция 104"

    "Набор ручек шариковых 6 цветов"

    Кол-во: 125

    "Позиция 105"

    "Набор ручек гелиевых 4 цвета 0.5ММ евронаконечник, пластик"

    Кол-во: 68

    "Позиция 106"

    "Карандаш черно графитный трехгранный с ластиком"

    Кол-во: 2144

    "Позиция 107"

    "КАРАНДАШ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТРОПИК"

    Кол-во: 178

    "Позиция 108"

    "КАРАНДАШ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИЛОТ ОСНАЩЕН СМЕННЫМ ЛАСТИКОМ ГРИФЕЛЬ 0,7ММ"

    Кол-во: 805

    "Позиция 109"

    "Автокарандаш Pentel AX-125 0,5мм"

    Кол-во: 40

    "Позиция 110"

    "Дырокол на 4 отверстия, 30л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 111"

    "Дырокол 40л, Attomex"

    Кол-во: 47

    "Позиция 112"

    "Дырокол мощный KW-Triо с линейкой до 70л"

    Кол-во: 11

    "Позиция 113"

    "КАЛЬКУЛЯТОР CITIZEN SDC-760 16 РАЗРЯДОВ,ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ,2 ПАМЯТИ"

    Кол-во: 62

    "Позиция 114"

    "МАРКЕР ВЫДЕЛИТЕЛЬ ТЕКСТА УПАКОВКА ИЗ 4Х ШТУК"

    Кол-во: 149

    "Позиция 115"

    "МАРКЕР НАБОР 4 МАРКЕРА И ФУТЛЯР"

    Кол-во: 41

    "Позиция 116"

    "Бумага для заметок с клеевым краем 76*76мм 5 цветов"

    Кол-во: 517

    "Позиция 117"

    "Папка-файл 80мм картон мрамор Index, корешок цвет красный"

    Кол-во: 30

    "Позиция 118"

    "Папка 2кольца 40мм пластик ассорти"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Папка адресная ПВХ На подпись синяя"

    Кол-во: 19

    "Позиция 120"

    "Папка-скоросшиватель твердый пластик 0,45мм А4 Attomex синяя"

    Кол-во: 95

    "Позиция 121"

    "Папка адресная Поздравляем синий бархат"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Папка ФПП на 20 файлов пластиковая, плотная А-4, толщиной 0.7мм"

    Кол-во: 70

    "Позиция 123"

    "Папка-уголок плотный пластик, А4"

    Кол-во: 1185

    "Позиция 124"

    "Краска штемпельная для всех видов штемпельных подушек и металлических печатей 25МЛ в бутылочке с дозировочным носиком"

    Кол-во: 48

    "Позиция 125"

    "Набор маркеров перманентных Brauberq Contract 3мм 4шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 126"

    "ЛОТОК ДЛЯ БУМАГ НАСТОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ А4"

    Кол-во: 55

    "Позиция 127"

    "НАКОПИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ 90ММ"

    Кол-во: 34

    "Позиция 128"

    "НАКОПИТЕЛЬ ВЕРТИКЛЬНЫЙ 1С НА 3 СЕКЦИИ"

    Кол-во: 16

    "Позиция 129"

    "Лоток вертикальный сетчатая сталь, А4"

    Кол-во: 25

    "Позиция 130"

    "ПАПКА ПЛАСТИКОВАЯ НА МОЛНИИ А4"

    Кол-во: 139

    "Позиция 131"

    "Папка на 40 файлов пластиковая, плотная А4, толщиной 0,7мм"

    Кол-во: 251

    "Позиция 132"

    "Папка скоросшиватель пластиковыйс пружиной ф.А4"

    Кол-во: 151

    "Позиция 133"

    "ПАПКА АДРЕСНАЯ "ПОЗДРАВЛЯЮ" А-4"

    Кол-во: 19

    "Позиция 134"

    "ПАПКА С ЗАВЯЗКАМИ А4, мелонованный картон"

    Кол-во: 713

    "Позиция 135"

    "ПАПКА С РЕЗИНКОЙ А4 ПЛАСТИКОВАЯ"

    Кол-во: 202

    "Позиция 136"

    "ПАПКА -ФАЙЛ 100 шт/упак"

    Кол-во: 1582

    "Позиция 137"

    "РЕГИСТР АЛФАВИТНЫЙ А-Я"

    Кол-во: 150

    "Позиция 138"

    "Папка офисная с металлическим арочным механизмом жесткий картон синяя 50ММ корешок с полем для маркировки"

    Кол-во: 180

    "Позиция 139"

    "Папка-скоросшиватель пластик А4 0.18мм с прозрачным верхним листом, без перфорации"

    Кол-во: 100

    "Позиция 140"

    "Папка с вкладышами А4 40шт 25мм 600мкр корешок с бумажной вставкой для маркировки"

    Кол-во: 82

    "Позиция 141"

    "Ручка капиллярная Centropen, трехгранная,толщина письма 0,3мм,синяя"

    Кол-во: 530

    "Позиция 142"

    "Ручка шариковая Beitfa прозрачный корпус, каучуковая подушка под пальцы"

    Кол-во: 2611

    "Позиция 143"

    "РУЧКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕЛЕВАЯ "Pentel""

    Кол-во: 895

    "Позиция 144"

    "ЛАСТИК КАУЧУКОВЫЙ 30х20х7 мм БЕЛЫЙ KOH-I-NOOR"

    Кол-во: 919

    "Позиция 145"

    "СТЕРЖЕНЬ 140ММ ПИШУЩИЙ УЗЕЛ 0,7ММ"

    Кол-во: 135

    "Позиция 146"

    "Грифель для автоматического карандаша 0,7 мм (12шт/упк)"

    Кол-во: 565

    "Позиция 147"

    "Стержень к шариковой ручке синий толщина линии 0,3мм"

    Кол-во: 420

    "Позиция 148"

    "ГРИФЕЛЬ Erich Krause НАБОР СМЕННЫХ ГРИФЕЛЕЙ 20 ШТ/НАБОР"

    Кол-во: 36

    "Позиция 149"

    "Грифели 0,5мм Pentel НВ 12шт (12)"

    Кол-во: 93

    "Позиция 150"

    "Стержень шариковый для автоматической ручки ВК437 синий Pentel"

    Кол-во: 170

    "Позиция 151"

    "ТЕТРАДЬ 96 ЛИСТОВ НА СПИРАЛИ"

    Кол-во: 39

    "Позиция 152"

    "Регистр алфавитный А-Я"

    Кол-во: 98

    "Позиция 153"

    "Регистр числовой 1-12 разделителей"

    Кол-во: 165

    "Позиция 154"

    "Точилка металлическая на одно отверстие корпус из сплава аллюминия"

    Кол-во: 229

    "Позиция 155"

    "ПЛЕНКА ОРАЛАЙТ 5500-010 1,22Х50М БЕЛАЯ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ"

    Кол-во: 60

    "Позиция 156"

    "РЕГИСТР С ЦВЕТНЫМИ ТАБУЛЯТОРАМИ 10 РАЗДЕЛОВ"

    Кол-во: 41

    "Позиция 157"

    "ФАЙЛ-ВКЛАДЫШ А-4 100ШТ/УП С БОКОВОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ"

    Кол-во: 122

    "Позиция 158"

    "Магниты 4см (в наборе 6 штук)"

    Кол-во: 49

    "Позиция 159"

    "Книжка записная, А5, 80 листов"

    Кол-во: 64

    "Позиция 160"

    "Ножницы 20см"

    Кол-во: 370

    "Позиция 161"

    "Пружина для переплета Ф.20мм"

    Кол-во: 33

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