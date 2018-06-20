Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка канцелярских товаров для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году .

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пружина для переплета Ф.35мм" Кол-во: 201

"Позиция 2" "ПРУЖИНА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА 10мм" Кол-во: 1011

"Позиция 3" "ПРУЖИНА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА 25мм 100ШТ/УП" Кол-во: 25

"Позиция 4" "ПЛАНШЕТ Бюрократ С ВЕРХНИМ ЗАЖИМОМ, А4" Кол-во: 31

"Позиция 5" "ПРУЖИНА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА 12мм 100ШТ/УП" Кол-во: 24

"Позиция 6" "МАРКЕР ПЕРМАНЕНТНЫЙ НЕСТИРАЕМЫЙ inФормат 2,5 мм, ЧЕРНЫЙ" Кол-во: 93

"Позиция 7" "ЗАКЛАДКИ КЛЕЯЩИЕ СТИКЕР НЕОНОВЫХ ЦВЕТОВ 12*45ММ" Кол-во: 789

"Позиция 8" "СКОТЧ УПАКОВОЧНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 48ммХ66м "Unibob"" Кол-во: 210

"Позиция 9" "СКОТЧ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ПРОЗРАЧНЫЙ 12ммХ20м "Proff"" Кол-во: 33

"Позиция 10" "Файл-вкладыш 30мкм 235х302мм А4 с универсальной перфорацией 100ШТ" Кол-во: 24

"Позиция 11" "Лента клейкая толстая 50ммx66м прозрачная 50мкм" Кол-во: 10

"Позиция 12" "Лента клейкая тонкая канцелярская 19ммх33м" Кол-во: 33

"Позиция 13" "Блок для записей кубик 90х90х90ММ 80г/м2 белый (без подставки, без склейки)" Кол-во: 114

"Позиция 14" "Блок для записей с клевым краем 76x76ММ 100 листов" Кол-во: 248

"Позиция 15" "Смачиватель для пальцев гелевый 20г (антибактериальный состав)" Кол-во: 56

"Позиция 16" "Линейка 40СМ пластмасса прозрачная тонированная" Кол-во: 125

"Позиция 17" "Ежедневник недатированный твердая поролонированная обложка А5 320ЛИСТ 70г/м2" Кол-во: 142

"Позиция 18" "Пружины для переплета (21 кольцо) д 8 мм 100 шт/упак" Кол-во: 10

"Позиция 19" "Пружины для переплета пластиковые 14мм черные 100шт/упк" Кол-во: 5

"Позиция 20" "ПЛЕНКА ORAСAL 641G 000 50М*1,0 М" Кол-во: 200

"Позиция 21" "Резак для бумаг сабельный (длина реза-340мм, высота стопы-15листов, прижим: ручной, габариты: 340х250х87)" Кол-во: 3

"Позиция 22" "Пленка ORACAL 641-057- G СИНИЯ глянцевая, 50мх1,0м" Кол-во: 450

"Позиция 23" "Пленка ORAKAL самоклеющаяся 641-032 G светло-красная глянцевая, 50мх1,0м" Кол-во: 302

"Позиция 24" "Пленка ORAKAL самоклеющаяся 641-036 G оранжевая глянцевая, 50мх1,0м" Кол-во: 50

"Позиция 25" "ПЛЕНКА ORALITE 5500 020 50М*1,22М" Кол-во: 300

"Позиция 26" "Лоток горизонтальный сетчатая сталь, А4" Кол-во: 28

"Позиция 27" "Блок липкий для записей на склейке цветной 7,5*7,5см" Кол-во: 575

"Позиция 28" "Блокнот на спирали А5, 50листов обложка картон" Кол-во: 329

"Позиция 29" "Блок липкий 76х76мм 200л Z-сложение желтый розовый в диспенсере" Кол-во: 152

"Позиция 30" "Закладки клейкие пластиковые 5 цветов по 20 шт, 12*45мм" Кол-во: 2588

"Позиция 31" "ЕЖЕДНЕВНИК КОЖАННЫЙ А5 142*210ММ 176Л КОМБИНАЦИЯ ГЛАДКОЙ КОЖИ И КОЖИ С ФАКТУРОЙ ПОД КРОКОДИЛА НЕДАТИРОВАННЫЙ" Кол-во: 35

"Позиция 32" "ЛИНЕЙКА ПЛАСТИК 25см" Кол-во: 301

"Позиция 33" "ПРУЖИНА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТА 16мм 100ШТ/УП" Кол-во: 51

"Позиция 34" "ПЛЕНКА ORALITE 5500 050 50М*1,22М" Кол-во: 200

"Позиция 35" "ПЛЕНКА ORAСAL 641 G 010 50М*1,0М" Кол-во: 622

"Позиция 36" "ПЛЕНКА ORAСAL 641 G 031 50М*1,0М" Кол-во: 350

"Позиция 37" "ПЛЕНКА ORAСAL 641 G 070 50М*1,0М" Кол-во: 450

"Позиция 38" "ПЛЕНКА ORAСAL 641G 049 50М*1,0М" Кол-во: 200

"Позиция 39" "НАБОР НАСТОЛЬНЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ M9D-1 9 ПРЕДМЕТОВ ЦВЕТ КРАСНОЕ ДЕРЕВО" Кол-во: 14

"Позиция 40" "ПЛЕНКА ОРАКАЛ 641-53 ГОЛУБОЙ, 1,00х50м" Кол-во: 206

"Позиция 41" "ПЛЕНКА ОРАЛАЙТ 5500-30 1,22Х50М КРАСНЫЙ" Кол-во: 110

"Позиция 42" "ПЛЕНКА ОРАКАЛ 641-034 ОРАНЖЕВЫЙ G ТОЛЩ.0,08ММ Р-Р 1,00*50М" Кол-во: 58

"Позиция 43" "ПЛЕНКА ОРАТАРЕ МТ 80Р ПРОЗРАЧНАЯ ПВХ ТОЛЩ.0,08ММ Р-Р 1,00*50М" Кол-во: 200

"Позиция 44" "Клей карандаш 25гр deVente" Кол-во: 758

"Позиция 45" "Пружинки для переплета пластиковые 10мм черные" Кол-во: 500

"Позиция 46" "Пружинки для переплета пластиковая 16мм белый" Кол-во: 570

"Позиция 47" "Пружинки для переплета пластиковые 28мм черные" Кол-во: 694

"Позиция 48" "Пружинки для переплета пластиковые 38мм белые" Кол-во: 539

"Позиция 49" "Пружинки для переплета пластик 6мм черные" Кол-во: 225

"Позиция 50" "Пружинки для переплета пластик 8мм черные" Кол-во: 390

"Позиция 51" "Пленка ORAKAL самоклеющаяся 641-022 G желтая глянцевая, 1,0х50м" Кол-во: 168

"Позиция 52" "Пленка ORAКАL 641-052 лазурная глянцевая, 1,0х50м" Кол-во: 50

"Позиция 53" "Бизнес-тетрадь А5 120л, спираль пласт. с раздел,клетка Attache" Кол-во: 98

"Позиция 54" "Нож канцелярский 18мм Attache" Кол-во: 199

"Позиция 55" "Конверт "Куда-Кому" 229*324 отрывная клейкая лента" Кол-во: 3720

"Позиция 56" "Ежедневник кожанный А-4, блок датированный,бумага белая" Кол-во: 24

"Позиция 57" "Жидкость корректирующая с кисточкой объем 20мл" Кол-во: 685

"Позиция 58" "Скотч канцелярский прозрачный 12*120мм" Кол-во: 513

"Позиция 59" "Скотч упаковочный прозрачный 48мм*66м" Кол-во: 1281

"Позиция 60" "Калькулятор CITIZEN SDC-444S 152763" Кол-во: 28

"Позиция 61" "Папка регистратор с арочным механизмом толщиной корешка 50мм для перфорированных документов вертикальная формата A4 из жесткого картона с бумажным износостойким покрытием фиолетовая Index IND 5/30" Кол-во: 230

"Позиция 62" "Папка-файл архивная deVENTE, с рычажно-прижимным механизмом и двухсторонним покрытием ПВХ, ширина корешка 75мм, цвет синий, механизм разборный, артикул 3093329" Кол-во: 1296

"Позиция 63" "Папка на резинке 13 ОТД., А4" Кол-во: 110

"Позиция 64" "Папка регистратор с арочным механизмом толщиной корешка 80мм для перфорированных документов вертикальная формата A4 из жесткого картона с пленочным износостойким покрытием PVC с металлической окантовкой синяя Index IND 8/24 PVC" Кол-во: 190

"Позиция 65" "Бумага Марафон Премьер А3, 80г/м2, белизна 165% CIE, 500 листов в упк. СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 421

"Позиция 66" "Зажим для бумаг 25мм, 12 штук в упаковке" Кол-во: 622

"Позиция 67" "Бумага Марафон Премьер А4, 80г/м2, белизна 165% CIE, 500 листов в упк. СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 12502

"Позиция 68" "Папка-планшет А4" Кол-во: 233

"Позиция 69" "Набор маркеров Index для доски в PVC-пенале с магнтитом и губкой на колпачке 4 цвета" Кол-во: 48

"Позиция 70" "Скобы для степлера maped (франция) №24/6, 1000 шт., 324405 223136" Кол-во: 942

"Позиция 71" "Флипчарт ATTACHE 70х100см, магнитно-маркерная поверхность, регулируемая высота 105-185 см, арт.142356" Кол-во: 7

"Позиция 72" "Блок-кубик Стамм,артикул Б358,цветной,в пластиковом боксе,размер 90х90х90мм ТУ 5463-011-36243876-2009" Кол-во: 848

"Позиция 73" "Степлер настольный Kangaro DS45N глубина закладки бумаги 64мм толщина сшиваемой бумаги 30 листов размер используемых скоб 24/6 синий" Кол-во: 290

"Позиция 74" "Папка регистратор с арочным механизмом толщиной корешка 80мм для перфорированных документов вертикальная формата A4 из жесткого картона с пленочным износостойким покрытием PVC с металлической окантовкой синяя Index IND 8/24 PVC" Кол-во: 240

"Позиция 75" "Скрепки Erich Krause металлические никелированные 50 мм (100 штук в упаковке) ГОСТ 38-87" Кол-во: 597

"Позиция 76" "Папка-файл архивная deVENTE, с рычажно-прижимным механизмом и двухсторонним покрытием ПВХ, ширина корешка 50мм, цвет синий, механизм разборный, артикул 3093323" Кол-во: 504

"Позиция 77" "Набор маркеров 4цв" Кол-во: 198

"Позиция 78" "Калькулятор настольный Citizen SDC-760 16 разрядов, двойное питание, цвет черный" Кол-во: 26

"Позиция 79" "Ручка шариковая SUPERB G Pentel BK401-C в прозрачном пластиковом корпусе с резиновым грипом с пулевидным пишущим узлом с диаметром шарика 0,7мм синяя" Кол-во: 1374

"Позиция 80" "Бумага матовая для лазерной печати формата А4 плотностью 120г/м2 белизной 171 CIE белая Xerox Colotech+ 003R97958 500 листов в упаковке" Кол-во: 32

"Позиция 81" "ПАПКА-КОНВЕРТ С КНОПКОЙ ПОД ФОРМАТ А-3" Кол-во: 10

"Позиция 82" "Клей-карандаш невысыхающий 3М Scotch, вес 7гр." Кол-во: 437

"Позиция 83" "КЛЕЙ 8Г ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ БУМАГИ ИКАРТОНА" Кол-во: 332

"Позиция 84" "КЛЕЙ ПВА 65гр" Кол-во: 312

"Позиция 85" "ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГ 15ММ 12 ШТ/УПАК" Кол-во: 359

"Позиция 86" "РУЧКА Еrich Кrause Megapolis АВТОМАТИЧЕСКАЯ С МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ" Кол-во: 621

"Позиция 87" "Папка-вкладыш с перфорацией А4 0,040мм Proff" Кол-во: 62

"Позиция 88" "Папка со скоросшивателем картон А4" Кол-во: 51

"Позиция 89" "ПАПКА СКОРОСШИВАТЕЛЬ А-4 ПЛАСТИКОВАЯ С ПРОЗРАЧНЫМ ВЕРХОМ" Кол-во: 1727

"Позиция 90" "ПАПКА С ВНУТРЕННИМ БОКОВЫМ ЗАЖИМОМ А-4" Кол-во: 80

"Позиция 91" "Зажим для бумаг 51 мм 12шт/уп." Кол-во: 448

"Позиция 92" "СКРЕПОЧНИЦА ДИСПЕНСЕР МАГНИТНЫЙ С БАРАБАНОМ" Кол-во: 29

"Позиция 93" "ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГИ 32ММ 12ШТ/УП" Кол-во: 403

"Позиция 94" "СКРЕПКИ 25мм НИКЕЛИРОВАННЫЕ ТРЕУГОЛЬНЫЕ,100шт/уп" Кол-во: 1457

"Позиция 95" "Кнопки гвоздики цветные (100 шт/упак)" Кол-во: 186

"Позиция 96" "СТЕРЖЕНЬ ШАРИКОВЫЙ STABILO СИНИЙ ТОЛЩИНА ЛИНИИ 0,3мм" Кол-во: 225

"Позиция 97" "Стержень гелевый 0,5мм Pentel для ручки K405,синий" Кол-во: 20

"Позиция 98" "РУЧКА ШАРИКОВАЯ Pentel РЕЗИНОВАЯ ПОДУШКА ПОД ПАЛЬЦЫ" Кол-во: 2757

"Позиция 99" "СКОБЫ ДЛЯ СТЕПЛЕРА №10/6 1000ШТ/УПАК." Кол-во: 802

"Позиция 100" "СКОБА ДЛЯ СТЕПЛЕРА 14ММ,ТИП 53,П-ОБРАЗНАЯ 1000шт/упк" Кол-во: 16

"Позиция 101" "МАРКЕР (КАРАНДАШ ПО МЕТАЛЛУ)" Кол-во: 54

"Позиция 102" "Ручка шариковая автоматическая Regal с поворотным механизмом" Кол-во: 307

"Позиция 103" "Ручка гелевая с черной пастой Attomex" Кол-во: 396

"Позиция 104" "Набор ручек шариковых 6 цветов" Кол-во: 125

"Позиция 105" "Набор ручек гелиевых 4 цвета 0.5ММ евронаконечник, пластик" Кол-во: 68

"Позиция 106" "Карандаш черно графитный трехгранный с ластиком" Кол-во: 2144

"Позиция 107" "КАРАНДАШ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТРОПИК" Кол-во: 178

"Позиция 108" "КАРАНДАШ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПИЛОТ ОСНАЩЕН СМЕННЫМ ЛАСТИКОМ ГРИФЕЛЬ 0,7ММ" Кол-во: 805

"Позиция 109" "Автокарандаш Pentel AX-125 0,5мм" Кол-во: 40

"Позиция 110" "Дырокол на 4 отверстия, 30л" Кол-во: 6

"Позиция 111" "Дырокол 40л, Attomex" Кол-во: 47

"Позиция 112" "Дырокол мощный KW-Triо с линейкой до 70л" Кол-во: 11

"Позиция 113" "КАЛЬКУЛЯТОР CITIZEN SDC-760 16 РАЗРЯДОВ,ДВОЙНОЕ ПИТАНИЕ,2 ПАМЯТИ" Кол-во: 62

"Позиция 114" "МАРКЕР ВЫДЕЛИТЕЛЬ ТЕКСТА УПАКОВКА ИЗ 4Х ШТУК" Кол-во: 149

"Позиция 115" "МАРКЕР НАБОР 4 МАРКЕРА И ФУТЛЯР" Кол-во: 41

"Позиция 116" "Бумага для заметок с клеевым краем 76*76мм 5 цветов" Кол-во: 517

"Позиция 117" "Папка-файл 80мм картон мрамор Index, корешок цвет красный" Кол-во: 30

"Позиция 118" "Папка 2кольца 40мм пластик ассорти" Кол-во: 10

"Позиция 119" "Папка адресная ПВХ На подпись синяя" Кол-во: 19

"Позиция 120" "Папка-скоросшиватель твердый пластик 0,45мм А4 Attomex синяя" Кол-во: 95

"Позиция 121" "Папка адресная Поздравляем синий бархат" Кол-во: 10

"Позиция 122" "Папка ФПП на 20 файлов пластиковая, плотная А-4, толщиной 0.7мм" Кол-во: 70

"Позиция 123" "Папка-уголок плотный пластик, А4" Кол-во: 1185

"Позиция 124" "Краска штемпельная для всех видов штемпельных подушек и металлических печатей 25МЛ в бутылочке с дозировочным носиком" Кол-во: 48

"Позиция 125" "Набор маркеров перманентных Brauberq Contract 3мм 4шт" Кол-во: 20

"Позиция 126" "ЛОТОК ДЛЯ БУМАГ НАСТОЛЬНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ А4" Кол-во: 55

"Позиция 127" "НАКОПИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ 90ММ" Кол-во: 34

"Позиция 128" "НАКОПИТЕЛЬ ВЕРТИКЛЬНЫЙ 1С НА 3 СЕКЦИИ" Кол-во: 16

"Позиция 129" "Лоток вертикальный сетчатая сталь, А4" Кол-во: 25

"Позиция 130" "ПАПКА ПЛАСТИКОВАЯ НА МОЛНИИ А4" Кол-во: 139

"Позиция 131" "Папка на 40 файлов пластиковая, плотная А4, толщиной 0,7мм" Кол-во: 251

"Позиция 132" "Папка скоросшиватель пластиковыйс пружиной ф.А4" Кол-во: 151

"Позиция 133" "ПАПКА АДРЕСНАЯ "ПОЗДРАВЛЯЮ" А-4" Кол-во: 19

"Позиция 134" "ПАПКА С ЗАВЯЗКАМИ А4, мелонованный картон" Кол-во: 713

"Позиция 135" "ПАПКА С РЕЗИНКОЙ А4 ПЛАСТИКОВАЯ" Кол-во: 202

"Позиция 136" "ПАПКА -ФАЙЛ 100 шт/упак" Кол-во: 1582

"Позиция 137" "РЕГИСТР АЛФАВИТНЫЙ А-Я" Кол-во: 150

"Позиция 138" "Папка офисная с металлическим арочным механизмом жесткий картон синяя 50ММ корешок с полем для маркировки" Кол-во: 180

"Позиция 139" "Папка-скоросшиватель пластик А4 0.18мм с прозрачным верхним листом, без перфорации" Кол-во: 100

"Позиция 140" "Папка с вкладышами А4 40шт 25мм 600мкр корешок с бумажной вставкой для маркировки" Кол-во: 82

"Позиция 141" "Ручка капиллярная Centropen, трехгранная,толщина письма 0,3мм,синяя" Кол-во: 530

"Позиция 142" "Ручка шариковая Beitfa прозрачный корпус, каучуковая подушка под пальцы" Кол-во: 2611

"Позиция 143" "РУЧКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕЛЕВАЯ "Pentel"" Кол-во: 895

"Позиция 144" "ЛАСТИК КАУЧУКОВЫЙ 30х20х7 мм БЕЛЫЙ KOH-I-NOOR" Кол-во: 919

"Позиция 145" "СТЕРЖЕНЬ 140ММ ПИШУЩИЙ УЗЕЛ 0,7ММ" Кол-во: 135

"Позиция 146" "Грифель для автоматического карандаша 0,7 мм (12шт/упк)" Кол-во: 565

"Позиция 147" "Стержень к шариковой ручке синий толщина линии 0,3мм" Кол-во: 420

"Позиция 148" "ГРИФЕЛЬ Erich Krause НАБОР СМЕННЫХ ГРИФЕЛЕЙ 20 ШТ/НАБОР" Кол-во: 36

"Позиция 149" "Грифели 0,5мм Pentel НВ 12шт (12)" Кол-во: 93

"Позиция 150" "Стержень шариковый для автоматической ручки ВК437 синий Pentel" Кол-во: 170

"Позиция 151" "ТЕТРАДЬ 96 ЛИСТОВ НА СПИРАЛИ" Кол-во: 39

"Позиция 152" "Регистр алфавитный А-Я" Кол-во: 98

"Позиция 153" "Регистр числовой 1-12 разделителей" Кол-во: 165

"Позиция 154" "Точилка металлическая на одно отверстие корпус из сплава аллюминия" Кол-во: 229

"Позиция 155" "ПЛЕНКА ОРАЛАЙТ 5500-010 1,22Х50М БЕЛАЯ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩАЯ" Кол-во: 60

"Позиция 156" "РЕГИСТР С ЦВЕТНЫМИ ТАБУЛЯТОРАМИ 10 РАЗДЕЛОВ" Кол-во: 41

"Позиция 157" "ФАЙЛ-ВКЛАДЫШ А-4 100ШТ/УП С БОКОВОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ" Кол-во: 122

"Позиция 158" "Магниты 4см (в наборе 6 штук)" Кол-во: 49

"Позиция 159" "Книжка записная, А5, 80 листов" Кол-во: 64

"Позиция 160" "Ножницы 20см" Кол-во: 370