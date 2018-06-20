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    Главная / Торги / Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-залПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806548027

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028748/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 045 СМСП.docx

    ДоЗП 045 СМСП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-54

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    kishko.al@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548027Дата и время вскрытия заявок Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2018 13:0026.06.2018 13:0026.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548027Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 13:0026.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548027Подведение итогов не позднее Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосно-компрессорного оборудования для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Начальная цена

    2 901 784,63

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.69.19.140

    Услуги по оптовой торговле насосным, компрессорным и холодильным оборудованием

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ручной насос для бочки со шлангом D490-3 (ТУ 4152-002-12474884-2002)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ 1АСЦЛ-20-24ГМ-У2 самовсасывающий, ВЗИ, подача 32 м3/час, напор 54м, эл. двиг. 18,5 кВт 1500 об/мин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Бак мембранный для отопления Wester WRV 300(top) Ру = 10 бар, Тmax = +120оС, Обьем бака 300л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Рабочее колесо Насоса ЦНС 60-66-264 зав. № 356 4МС-10.2.01.114-2.01 180х95х40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Уплотнение механическое насоса КМН 80-65 М-М3N/28 EBP3GG"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Торцевое уплотнение 024-028-25-2-3 ГОСТ 9833-73"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Полумуфа магнитная наружная поз.28 к насосу ГДМ21-Е-15/750-А-160У2,5 чертеж ГДМ21.00.000 РЭ год выпуска 2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Подшипник роликовый к компрессору 2ВМ 2,5-12/9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Уплотнение торцевое ОНЦ 6,3/20 025 ф к насосу ОНЦ 2-6,3/20"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Компрессор воздушный масляный "AIR MASTER KIT" 1,5кВт 222л/мин ресивер 24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Шток ИГШП 71.6733.003 9 компрессор 2ВМ2,5-12/9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Кольцо нажимное 2П19-2-5(11) к компрессору 2ВМ2,5-12/9"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "Кольцо уплотнительное 2П19-2-6 к компрессору 2ВМ2,5-12/9Нет электр. видов приложения.Нет электр. видов приложения."

    Кол-во: 24

    "Позиция 14"

    "Бак мембранный для отопления Wester WRV 200(top) Ру = 10 бар, Тmax = +120оС, Обьем бака 200л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Торцевое уплотнение 024-028-25-2-3 ГОСТ 9833-73 Насос КМ100-80-170Е ХЛ2 двойное торцовое уплотнение"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Кольцо маслосъемное 2П19-2-12 к компрессору 2ВМ2,5-12/9"

    Кол-во: 9

    "Позиция 17"

    "Фекальный насос Джилекс Фекальник 255/11 Н"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Бак мембранный для отопления Wester WRV 100(top) Ру = 10 бар, Тmax = +120оС, Обьем бака 100л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "УПЛОТНЕНИЕ ТОРЦЕВОЕ 211.R6.028.772KK КМ-100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Уплотнение торцовое типа 211 Насос КМН 100-80-160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "ВТУЛКА №ПОЗ.14 К НАСОСУ ГДМ21-Е-15/750-А-160-У2,5"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Насос НА-100 ручной, опресовочный, 10см/ход., напор 100 атм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Дымосос переносной ДПЭ-А-П2,0-1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Насос центробежный Wilo TOP-S 25/10 EM"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ВТУЛКА №ПОЗ.30 К НАСОСУ ГДМ21-Е-15/750-А-160-У2,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Шток ИГШП 71.6733.003-01 9 компрессор 2ВМ2,5-12/9"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ ЦНСГ 60-297 с электродвигателем ВЗИ 75 кВт 3000 об/мин., подача 60 м3/час, напор 297 м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Насос центробежный ОНЦ 2-6,3/20 производительность 6,3 м3/час, напор 22 м., электродвигатель 1,5 кВт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Втулка (кольцо) Фторопластовая Ф4 120х95 70 900"

    Кол-во: 9

    "Позиция 30"

    "Бак мембранный для отопления Wester WRV 500(top) Ру = 10 бар, Тmax = +120оС, Обьем бака 500л."

    Кол-во: 1

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