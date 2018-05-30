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Номер извещения
31806547860
Уникальный номер закупки
18/4.3/0028800/ДЯмбург
Наименование закупки
Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0028800/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Наталья Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547860Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547860Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».
Начальная цена
16 451 206,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ямбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г
20.59.52
21.20.23.110
20.5
21.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.4
Кол-во: 11.2
Кол-во: 7.2
Кол-во: 1.72
Кол-во: 11.9
Кол-во: 3.6
Кол-во: 1.1
Кол-во: 2.2
Кол-во: 2.7
Кол-во: 4.5
Кол-во: 38.28
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.2
Кол-во: 0.3
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Кол-во: 7.5
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Кол-во: 0.02
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Кол-во: 0.05
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Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.25
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.1
Кол-во: 0.7
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