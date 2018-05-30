Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

Подведение итогов не позднее

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Дата и время окончания срока приема заявок

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Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

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Требования к документации

Нет прикрепленных документов

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Экспресс-тест для выявления антигенов астровируса в фекалиях,набор 20 тестов" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Иммунохроматографический тест для качественного in vitro определения норовируса в образцах кала набор 20 тестов." Кол-во: 1

"Позиция 3" "Диски с цефокситином 30 мкг" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Диски с левомицетином 30 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 5" "Диски с тетрациклином 30 мкг" Кол-во: 6

"Позиция 6" "Диски с нитрофурантоином 300 мкг" Кол-во: 3

"Позиция 7" "Диски с гентамицином 10 мкг" Кол-во: 6

"Позиция 8" "Диски с гентамицином 120 мкг" Кол-во: 2

"Позиция 9" "Диски с кларитромицином 15 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 10" "Диски с азитромицином 15 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Диски с клиндамицином 2 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Диски с левофлоксацином 5 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 13" "Диски с пефлоксацином 5мкг" Кол-во: 4

"Позиция 14" "Диски с моксифлоксацином 5 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 15" "Диски с ципрофлоксацином 5 мкг" Кол-во: 6

"Позиция 16" "Диски с норфлоксацином 10 мкг" Кол-во: 6

"Позиция 17" "Диски с офлоксацином 5 мкг" Кол-во: 6

"Позиция 18" "Диски с цефотаксимом 30 мкг" Кол-во: 6

"Позиция 19" "Диски с тобрамицином 10 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 20" "Диски с амикацином 30 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Диски с цефтриаксоном 30 мкг" Кол-во: 6

"Позиция 22" "Диски с цефепимом 30 мкг" Кол-во: 6

"Позиция 23" "Диски с цефтазидимом 30 мкг" Кол-во: 3

"Позиция 24" "Диски с триметоприм/сульфометоксазол 1,25мкг/23,75 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Диски с нистатином 80 ЕД" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Диски с амфотерицином B 40мкг" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Иммунохроматографический тест для определения РотаАденоКомбиСтик, 25 тестов" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Среда Мюллера-Хинтона 2" Кол-во: 2

"Позиция 29" "Колумбия агар" Кол-во: 3

"Позиция 30" "Солевой агар" Кол-во: 2

"Позиция 31" "Среда Эндо" Кол-во: 0

"Позиция 32" "SS агар" Кол-во: 0

"Позиция 33" "Висмут-сульфит агар" Кол-во: 0

"Позиция 34" "Среда Олькеницкого" Кол-во: 0

"Позиция 35" "Среда Вильсон-Блера" Кол-во: 0

"Позиция 36" "Среда Пизу" Кол-во: 0

"Позиция 37" "Коринебакагар" Кол-во: 0

"Позиция 38" "Коринетоксагар" Кол-во: 0

"Позиция 39" "Магниевая среда" Кол-во: 0

"Позиция 40" "Мясопептонный бульон" Кол-во: 0

"Позиция 41" "Среда Кесслера ГРМ" Кол-во: 0

"Позиция 42" "Агар Сабуро" Кол-во: 0

"Позиция 43" "Бульон Сабуро сухой" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Тиогликолевая среда" Кол-во: 0

"Позиция 45" "Бифидум- среда" Кол-во: 0

"Позиция 46" "Лактобакагар" Кол-во: 0

"Позиция 47" "Пептон ферментативный" Кол-во: 0

"Позиция 48" "Питательная среда для количественного определения микробной загрязненности (среда №1 ГРМ)" Кол-во: 0

"Позиция 49" "Cыворотка КРС фасовка по 100 мл." Кол-во: 4

"Позиция 50" "Сыворотка лошадиная нормальная" Кол-во: 4

"Позиция 51" "Плазма кроличья цитратная сухая (10 фл*1 мл),1 уп." Кол-во: 15

"Позиция 52" "Система индикаторная бумажная СИБ-5 для идентификации коринебактерий дифтерии (1 набор 50 анализов)" Кол-во: 3

"Позиция 53" "Калия теллурит (10 амп*5 мл), 1 уп" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Антитоксин диагностический дифтерийный сухой (1 кор-10 амп)" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Уреа/Мико- Скрин стрипы с универсальной средой 1 набор/12 ан ( выделение, идентификация, определение чувствительности)" Кол-во: 2

"Позиция 56" "СВГ- (набор для выделения и культивирования гонококков): основа пит. Среды - 4,1 г., селект. добавка - 10 мл.; объем готовой среды - 110 мл." Кол-во: 1

"Позиция 57" "Набор для раздел. опред. а/г вируса гриппа типа А, типа В и типа А (H1N1) пандемич., экспресс-тест / Набор реагентов SD BIOLINE Influenza для экспресс-определения антигенов вируса гриппа in vitro, вариант исполнения: Набор реагентов для раздельного о" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Диски с клотримазолом 10 мкг" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Реактив для пробы ацетоин" Кол-во: 3

"Позиция 60" "Стрептотест 16 (60 опр)" Кол-во: 2

"Позиция 61" "Суспензионная среда для Стрептотест16 (20 опр)" Кол-во: 6

"Позиция 62" "Реактив для теста ГИППУРАТ (180 опр)" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Энтеротест 16 (60 опр)" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Эн-Коккус тест(36 опр)" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Кандида Скрин (36 опр)" Кол-во: 1

"Позиция 66" "URE-HP тест (288 опр)" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Палочка- тампон в пробирке (полипропилен+хлопок)" Кол-во: 3000

"Позиция 68" "Контейнеры для биоматериала с ложкой 60 мл. стерильные в индивидуальной упаковке" Кол-во: 50

"Позиция 69" "Чашки Петри стеклянные d =90 мм" Кол-во: 3000

"Позиция 70" "Набор реагентов для окраски по Граму ( с фуксином)" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Чашки Петри стерильные d=100 мм п/с Aptaca. Арт. 11000206" Кол-во: 2000

"Позиция 72" "Петли бактериологические пластиковые 1 мкл стерильные (упак*20 шт)" Кол-во: 10

"Позиция 73" "Индикаторы биологические для контроля режимов стерилизации и дезинфекции Биостер пар 120/45 комплект 20 тестов" Кол-во: 4

"Позиция 74" "Индикаторы биологические для контроля режимов стерилизации и дезинфекции Биостер пар 132/20 комплект 20 тестов" Кол-во: 10

"Позиция 75" "Индикаторы биологические для контроля режимов стерилизации и дезинфекции Биостер Воздух 180/60 комплект 5 тестов" Кол-во: 55

"Позиция 76" "Индикатор биологический для дезкамер БИК-ДК-01 "ИЛЦ" золотистый стафилококк штамм 906 комплект 10 тестов" Кол-во: 7

"Позиция 77" "Индикаторы биологические для контроля режимов стерилизации 132/20, плазма" Кол-во: 4

"Позиция 78" "Крепированная бумага для стерилизации изделий медицинского назначения 0,73*250 м" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Оксидаза реагент (кор*50 амп) BioMerieux" Кол-во: 2

"Позиция 80" "HiCombi Performance Medium. Система двухфазная для гемокультур ( для взрослых)( коробка*10 флаконов)" Кол-во: 3

"Позиция 81" "Газ-пакеты для микроаэрофилов (на 3,5литра) OXOID/ThermoFisherScientific ,Великобритания Коробка *10 шт" Кол-во: 20

"Позиция 82" "Anaerogaz Pack3,5L Пакет газогенераторный для анаэробного культивирования (на 3,5 литра) HiMedia Laboratories Индия (коробка *5 шт)" Кол-во: 20

"Позиция 83" "Анаэробный индикатор (резазурин)OXOID/ThermoFisherScientific ,Великобритания. Упаковка *100 шт" Кол-во: 1

"Позиция 84" "Спиртовки стеклянные емкостью 100 мл" Кол-во: 10

"Позиция 85" "Маркер лабораторный тонкий черный" Кол-во: 60

"Позиция 86" "Маркер лабораторный тонкий синий" Кол-во: 30

"Позиция 87" "ВП тест- полоски (ацетоин)" Кол-во: 4

"Позиция 88" "Диски с флуконазолом 40 мкг" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Диски с итраконазолом10 мкг" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Диски с сапонином 750 мкг" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Диски с оптохином 6 мкг" Кол-во: 2

"Позиция 92" "Диски с желчью" Кол-во: 2

"Позиция 93" "Диски с бацитрацином 0,04мг" Кол-во: 3

"Позиция 94" "Диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный О3 антигенный" Кол-во: 2

"Позиция 96" "Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный О9 антигенный" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный (Берлез)" Кол-во: 2

"Позиция 98" "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный комплексный О-антигенный жидкий (1 набор- 16 определений)" Кол-во: 3

"Позиция 99" "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви- антигенный жидкий (1 набор- 8 определений)" Кол-во: 4

"Позиция 100" "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 1,2,12 (1 набор- 8 определений)" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 1,4,12 (1 набор- 8 определений)" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 6,7 (1 набор- 8 определений)" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 6,8 (1 набор- 8 определений)" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 3,10 (1 набор- 8 определений)" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 1,9,12 (1 набор- 8 определений)" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Диагностикум эритроцитарный дифтерийный антигенный жидкий. Комплект №1 для микрометода" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Нейссерия тест (36 опр)" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Суспензионная среда для Нейссерия теста" Кол-во: 2

"Позиция 110" "ПИР тест- полоски ( 50 опр)" Кол-во: 2

"Позиция 111" "Реактив для теста ПИР( 500 опр)" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Стафитест 16 (60 опр)" Кол-во: 1

"Позиция 113" "Реактив для теста ИНДОЛ" Кол-во: 1

"Позиция 114" "Реактив для теста ФЕНИЛАЛАНИН" Кол-во: 1

"Позиция 115" "Реактив для пробы ФОСФАТАЗА (360 опр)" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Реактив для пробы НИТРАТЫ (360 опр)" Кол-во: 1

"Позиция 117" "ONP тест- полоски (50 опр)" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Колба КН -1- 100-29/32 ТС (со шлифом)" Кол-во: 50

"Позиция 119" "Колба коническая Кн-2-100-50 исполнения 2 вместимостью 100мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 50мм из термически стойкого стекла" Кол-во: 50

"Позиция 120" "Колба мерная 1- 200 (б/пр) 1кл.точности" Кол-во: 4

"Позиция 121" "Колба коническая Кн-1-500-45/40 исполнения 1 вместимостью 500мл с взаимозаменяемым конусом 45/40 из термически и химически стойкого стекла" Кол-во: 20

"Позиция 122" "Колба КН -1- 500-29/32 ТС (со шлифом)" Кол-во: 20

"Позиция 123" "Стакан Н-1- 150 со шкалой ТС" Кол-во: 10

"Позиция 124" "Колба мерная 1-1000 (б/пр) 1кл.точности" Кол-во: 2

"Позиция 125" "Пробирка П- 2-25-14/23 (мерн)" Кол-во: 100

"Позиция 126" "Кювета К-100 для СФ оптич.стекло" Кол-во: 10

"Позиция 127" "Пипетка 1 мл полный слив 2-1-2-1 (4-2-1)" Кол-во: 10

"Позиция 128" "Склянка БПК-250-45/40-21/28" Кол-во: 20

"Позиция 129" "Чашка ЧВП-2- 100 ТС" Кол-во: 50

"Позиция 130" "Чашка ЧВП-2- 400 ТС" Кол-во: 5

"Позиция 131" "Чашка ЧВП-2-1000 ТС" Кол-во: 2

"Позиция 132" "Колба КН -1- 100-29/32 ТС (со шлифом)" Кол-во: 20

"Позиция 133" "Бюкс (стак.д/взвеш.) СВ-24/10 (д=30, h=50)" Кол-во: 10

"Позиция 134" "Бюкс (стак.д/взвеш.) СВ-34/12 (д=40, h=65)" Кол-во: 15

"Позиция 135" "Стакан В-1- 250 со шкалой ТС" Кол-во: 20

"Позиция 136" "Стакан Н-1- 250 со шкалой ТС" Кол-во: 20

"Позиция 137" "Стакан В-1- 150 со шкалой ТС" Кол-во: 30

"Позиция 138" "Стакан Н-1- 3000 со шкалой ТС" Кол-во: 5

"Позиция 139" "Стакан Н-1- 5000 со шкалой ТС" Кол-во: 3

"Позиция 140" "Колба КН -1- 250-29/32 ТС (со шлифом)" Кол-во: 20

"Позиция 141" "Стакан В-1- 100 со шкалой ТС" Кол-во: 25

"Позиция 142" "Виала фотометрическая (L-100мм, d-16мм, с пробкой (25 шт./уп.) HACH (22758-00, 22411-06/1)" Кол-во: 2

"Позиция 143" "Воронка ВД-1- 250" Кол-во: 10

"Позиция 144" "Колба КН -1- 100-19/26 ТС (со шлифом)" Кол-во: 6

"Позиция 145" "Алонж изогнутый АИ-14/23-60ТС" Кол-во: 5

"Позиция 146" "Алонж изогнутый АИ-19/26-60ТС" Кол-во: 5

"Позиция 147" "Трубка ТХ-П-1-17 (хлоркальц.)" Кол-во: 5

"Позиция 148" "Поглотитель с пор. пластиной (пор.160)" Кол-во: 20

"Позиция 149" "Кювета кварцевая К-10 для анализатора Флюорат-02" Кол-во: 16

"Позиция 150" "Кювета К-10 для КФК-3 кварц." Кол-во: 8

"Позиция 151" "Пипетка Мора 2-2- 5" Кол-во: 10

"Позиция 152" "Пипетка Мора 2-2- 10" Кол-во: 10

"Позиция 153" "Пипетка Мора 2-2- 25" Кол-во: 10

"Позиция 154" "Пипетка Мора 2-2- 50" Кол-во: 10

"Позиция 155" "Пипетка Мора 2-2-100" Кол-во: 10

"Позиция 156" "Стакан фторопластовый 50 мл, Ф-4 (непрозрачный), L50хh51, с носиком" Кол-во: 10

"Позиция 157" "Мензурка 2000 мл, с руч., синяя шкала, ПП (443081)" Кол-во: 5

"Позиция 158" "Натрий хлористый (хч)" Кол-во: 4

"Позиция 159" "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 160" "Калий хлористый (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 161" "Крахмал растворимый (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 162" "Петролейный эфир 40-70 (хч) (Экос-1)" Кол-во: 2

"Позиция 163" "Цетилтриметиламмония гидроксид (ЦТАОН), 10% р-р, 3мл (для МВИ на анионы)" Кол-во: 5

"Позиция 164" "Толуол (чда) (Экос-1)" Кол-во: 4

"Позиция 165" "Железоаммонийные квасцы (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 166" "Гидроксиламин солянокислый (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 167" "Натрий сернокислый б/вод. (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 168" "Железо (III) хлорид 6-вод (осч) (141358)" Кол-во: 0

"Позиция 169" "Калий фталевокислый кислый (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 170" "Кальций хлористый 2-водн для аналитики 99-105% (131232.1211), 1 кг" Кол-во: 1

"Позиция 171" "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 172" "Аммиак водный (чда)" Кол-во: 1

"Позиция 173" "Триэтаноламин (ч)" Кол-во: 1

"Позиция 174" "Натрий салициловокислый (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 175" "Кадмий сернокислый 8-вод. (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 176" "Медь (II) сернокислая 5-вод. (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 177" "Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. (чда)" Кол-во: 1

"Позиция 178" "Натрий гидроокись (хч) (Экос-1)" Кол-во: 3

"Позиция 179" "Магний сернокислый 7-вод. (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 180" "Серебро сернокислое (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 181" "Ртуть (II) сернокислая (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 182" "Натрий хлористый (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 183" "Натрий додецилсульфат (чда) (Лаурилсульфат натрия)" Кол-во: 0

"Позиция 184" "Трилон Б (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 185" "Кальций хлористый б/в (ч)" Кол-во: 1

"Позиция 186" "Калий натрий виннокислый 4-вод. (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 187" "Калий хлористый (хч)" Кол-во: 1

"Позиция 188" "Калий фосфорнокислый 1-зам. (чда) (калий дигидроортофосфат)" Кол-во: 0

"Позиция 189" "Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (чда)" Кол-во: 1

"Позиция 190" "Калий йодистый (хч)" Кол-во: 2

"Позиция 191" "Барий хлористый 2-вод. (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 192" "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-4,01 (Калий фталевокислый кислый) (ТУ 2642-001-33813273-97) 6 ампул" Кол-во: 11

"Позиция 193" "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 (Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам.) (ТУ 2642-001-33813273-97) 6 ампул" Кол-во: 10

"Позиция 194" "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18 6 ампул" Кол-во: 11

"Позиция 195" "Магний сернокислый 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 1

"Позиция 196" "Трилон-Б 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97) 10 ампул" Кол-во: 1

"Позиция 197" "Натрий гидроокись 0.1н (ТУ 2642-001-56278322-2008)" Кол-во: 2

"Позиция 198" "Натрий хлористый 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 2

"Позиция 199" "Магний сернокислый 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 2

"Позиция 200" "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 (Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам.) (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 6

"Позиция 201" "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18" Кол-во: 6

"Позиция 202" "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-4,01 (Калий фталевокислый кислый) (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 6

"Позиция 203" "Калий гидроокись 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 2

"Позиция 204" "Серебро азотнокислое 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Стандарт-титры для приготовления образцовых растворов для рН-метрии" Кол-во: 12

"Позиция 206" "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-1,65" Кол-во: 2

"Позиция 207" "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-4,01 (Калий фталевокислый кислый) (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 2

"Позиция 208" "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 (Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам.) (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 2

"Позиция 209" "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18" Кол-во: 2

"Позиция 210" "Соляная кислота 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 1

"Позиция 211" "Натрий гидроокись 0.1н (ТУ 2642-001-56278322-2008)" Кол-во: 1

"Позиция 212" "Стандарт-титры для приготовления образцовых растворов для рН-метрии" Кол-во: 24

"Позиция 213" "Натрий тетраборнокислый 10 вод. 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 1

"Позиция 214" "Натрий гидроокись 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Серная кислота 0.1н (ТУ 2642-001-56278322-2008)" Кол-во: 1

"Позиция 216" "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-2 (1,29См/м), амп. 20см3, ГСО 7375-97" Кол-во: 12

"Позиция 217" "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-3 (0,141См/м), амп. 20см3, ГСО 7376-97" Кол-во: 12

"Позиция 218" "Аммоний роданистый (хч)" Кол-во: 2

"Позиция 219" "Аммоний хлористый (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 220" "Гексан нормальный для ВЭЖХ, содержание основного вещества не менее 99,85%, фасовка 0,66 кг, CAS: 110-54-3" Кол-во: 5

"Позиция 221" "Натрий гидроокись (хч) (Экос-1)" Кол-во: 2

"Позиция 222" "Натрий хлористый (хч)" Кол-во: 35

"Позиция 223" "Нефрас С2-80/120" Кол-во: 210

"Позиция 224" "Изоамиловый спирт (чда) (3-Метил-1-бутанол) (Экос-1)" Кол-во: 9

"Позиция 225" "Толуол (чда) (Экос-1)" Кол-во: 103

"Позиция 226" "Аммиак водный (чда)" Кол-во: 4

"Позиция 227" "Колба КН -1- 250-29/32 ТС (со шлифом)" Кол-во: 50

"Позиция 228" "Натрий гипохлорит (тех) марка А, ГОСТ 11086-76" Кол-во: 1980

"Позиция 229" "Уголь активный марки АГ-3 фракция 1,5-2,5 мм гранулированный" Кол-во: 350

"Позиция 230" "Уголь активный древесный дробленный БАУ-А" Кол-во: 200

"Позиция 231" "Средство моющее "Синвал"" Кол-во: 2300

"Позиция 232" "Гидроантрацит марки "ПУРОЛАТ-стандарт" фр 2,0-4,0 мм" Кол-во: 125

"Позиция 233" "Средство дезинфицирующее "Санивап Р" №300 табл." Кол-во: 50

"Позиция 234" "Уксусная кислота пищевая 70%" Кол-во: 700

"Позиция 235" "Натрий сернистокислый б/вод. (чда)" Кол-во: 500

"Позиция 236" "Уголь активный КАУ-В марки А (фракция 1,0-1,25), из скорлупы фруктовых косточек и кокосовых орехов" Кол-во: 60

"Позиция 237" "Сорбент АС (фр. 0,7-1,4 мм)" Кол-во: 30

"Позиция 238" "Соляная кислота ингибированная" Кол-во: 506

"Позиция 239" "Средство моющее МС-15" Кол-во: 500

"Позиция 240" "Жидкость для биотуалетов Биофреш в верхний бачок" Кол-во: 300

"Позиция 241" "Паста для замеров уровней нефтепродуктов бензочувствительная "БЕНЗОТЕСТ"" Кол-во: 12

"Позиция 242" "Паста для замеров уровней подтоварной воды водочувствительная "АКВАТЕСТ"" Кол-во: 8

"Позиция 243" "Натрий гидроокись чеш. (тех) (натр едкий) ГОСТ Р 55064-2012" Кол-во: 540

"Позиция 244" "Жидкость полиметилсилоксановая ПМС-100" Кол-во: 60

"Позиция 245" "Силикагель - индикатор" Кол-во: 20

"Позиция 246" "Силикагель КСКГ (тех)" Кол-во: 40

"Позиция 247" "Добавка минеральная "Северянка Йод плюс Фтор", состав №18 5 л" Кол-во: 300

"Позиция 248" "Добавка минеральная "Северянка", состав №4 5 л" Кол-во: 400

"Позиция 249" "Калий йодистый (чда)" Кол-во: 3

"Позиция 250" "Реактив Грисса (порошок) (чда)" Кол-во: 4

"Позиция 251" "Средство дезинфицирующее моющее "Ника", бут/1 л" Кол-во: 120

"Позиция 252" "Цилиндр 2-100-2 ПМ КШ 24/29 (со ст. проб.)" Кол-во: 16

"Позиция 253" "Электролит KCl 3М MT 250 мл (51350072)" Кол-во: 5

"Позиция 254" "Сода кальцинированная (тех)" Кол-во: 1800

"Позиция 255" "Щавелевая кислота 2-вод. (хч)" Кол-во: 10

"Позиция 256" "Алюминий оксихлорид (Аква-аурат-30)" Кол-во: 450

"Позиция 257" "Средство дезинфицирующее "Санивап Р" №300 табл." Кол-во: 20

"Позиция 258" "Препарат овицидный "Пуролат-бингсти" 10% р-р" Кол-во: 45

"Позиция 259" "Бумага фильтровальная 520х600 мм для общелабораторных работ Ф" Кол-во: 10

"Позиция 260" "Тестовая емкость температуры застывания M00428 PAC" Кол-во: 10

"Позиция 261" "Hydranal-Methanol dry (Fluka 34741), 1 л." Кол-во: 20

"Позиция 262" "Hydranal-Coulomat AD 0,5 л (Fluka 34810-500ML)" Кол-во: 38

"Позиция 263" "Hydranal-Composite 5 (Fluka 34805), 1 л." Кол-во: 24

"Позиция 264" "Hydranal-Coulomat CG 50 мл (Fluka 34840-50ML)" Кол-во: 1

"Позиция 265" "Hydranal-Coulomat AG 0,5 л (Fluka 34836-500ML)" Кол-во: 1

"Позиция 266" "Hydranal-Composite 2 (1 л.) Fluka (34806-1L) (титр 2 мг/мл)" Кол-во: 5

"Позиция 267" "Hydranal-Water Standart 10.0 (10х8мл) (Fluka 34849) , 80 мл." Кол-во: 1

"Позиция 268" "Hydranal-Methanol dry (Fluka 34741), 1 л." Кол-во: 1

"Позиция 269" "Hydranal-Methanol Rapid (Honeywell 37817), 1 л." Кол-во: 4

"Позиция 270" "Раствор HI 7033L (84 мкСм/см), 500 мл" Кол-во: 2

"Позиция 271" "Воронка ВД-1- 250" Кол-во: 16

"Позиция 272" "Воронка делительная градуированная из полиметилпентена, объем 500 мл, горловина 29/32" Кол-во: 20

"Позиция 273" "Воронка лабораторная полипропиленовая, диаметр 250 мм" Кол-во: 5

"Позиция 274" "Колба КН -1- 25-14/23 ТС (со шлифом)" Кол-во: 20

"Позиция 275" "Пипетка Мора 2-1- 10 (1 класс точности)" Кол-во: 2

"Позиция 276" "Пробирка П- 2-20-14/23 (мерн)" Кол-во: 20

"Позиция 277" "Склянка Дрекселя-100" Кол-во: 6

"Позиция 278" "Стакан В-1- 250 со шкалой ТС" Кол-во: 18

"Позиция 279" "Уксусная кислота ледяная (хч)" Кол-во: 1

"Позиция 280" "Стакан В-1- 150 со шкалой ТС" Кол-во: 10

"Позиция 281" "ГСО хлорид-ионов 1А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6687-93 (фон-вода)" Кол-во: 30

"Позиция 282" "ГСО ХПК (бихромат. окисл. воды) (10000 мг/дм3) амп. 5 мл, ГСО 7425-97" Кол-во: 35

"Позиция 283" "ГСО ионов цинка (1,0мг/см3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 7256-96 (фон-1М HNO3)" Кол-во: 1

"Позиция 284" "ГСО ионов бария 21К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7107-94 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 285" "ГСО бромид ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7957-2001 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 286" "ГСО иодид-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7620-99 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 287" "ГСО ионов кадмия 1К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6690-93 (фон-0,1М НNО3)" Кол-во: 8

"Позиция 288" "ГСО ионов калия (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7771-2000 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 289" "ГСО ионов кальция (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7772-2000 (фон-0,1М HNO3)" Кол-во: 2

"Позиция 290" "ГСО нитрат-ионов 5А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6696-93 (фон-вода)" Кол-во: 15

"Позиция 291" "ГСО общей жесткости воды 10оЖ, амп. 20см3, ГСО 7373-97" Кол-во: 15

"Позиция 292" "ГСО фторид-ионов (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7789-2000 (фон-вода)" Кол-во: 10

"Позиция 293" "ГСО ионов хрома (VI) (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7781-2000 (фон-вода)" Кол-во: 2

"Позиция 294" "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-5 (0,0047См/м), амп. 20см3, ГСО 7378-97" Кол-во: 2

"Позиция 295" "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-4 (0,029 См/м), амп. 20 мл, ГСО 7377-97" Кол-во: 2

"Позиция 296" "ГСО ионов алюминия 42К (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7854-2000 (фон-0,1М НNO3)" Кол-во: 2

"Позиция 297" "ГСО ионов аммония 15К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7015-93 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 298" "ГСО АСПАВ (додецилсульфат натрия) (10мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7348-96 (фон-вода)" Кол-во: 10

"Позиция 299" "Диэтиленгликоль д/хр (3 мл)" Кол-во: 5

"Позиция 300" "ГСО ионов бора (III) 39К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7337-96 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 301" "ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 8403-2003 (фон-вода)" Кол-во: 50

"Позиция 302" "ГСО ионов железа (III) 5К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8032-94 (фон-0,1М Н2SO4)" Кол-во: 20

"Позиция 303" "ГСО общей жесткости воды (100ммоль/дм3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 8206-2002" Кол-во: 8

"Позиция 304" "ГСО иодид-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7956-2001 (фон-вода)" Кол-во: 2

"Позиция 305" "ГСО ионов кадмия 1К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6690-93 (фон-0,1М НNО3)" Кол-во: 2

"Позиция 306" "ГСО ионов калия 18К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8092-94 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 307" "ГСО ионов кальция 19К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8065-94 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 308" "ГСО ионов лития (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7780-2000 (фон-0,1М HCl)" Кол-во: 5

"Позиция 309" "ГСО ионов меди (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7764-2000 (фон-1М HNO3)" Кол-во: 5

"Позиция 310" "ГСО нефтепрод. в водораств-ой матрице НВМ-1-ЭК (0,005 мг/см3), 2амп. по 1,2мл, ГСО 8646-2005" Кол-во: 10

"Позиция 311" "ГСО нефтепрод. в водораств-ой матрице НВМ-3-ЭК (0,05мг/см3), 2амп. по 1,2 мл, ГСО 8648-2005" Кол-во: 10

"Позиция 312" "ГСО нефтепрод. в гексане (1,00мг/см3), амп. 5см3, ГСО7950-2001 (tхран. 2-6оС)" Кол-во: 3

"Позиция 313" "ГСО ионов никеля (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7785-2000 (фон-1М HNO3)" Кол-во: 5

"Позиция 314" "ГСО нитрат-ионов 5А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6696-93 (фон-вода)" Кол-во: 18

"Позиция 315" "ГСО нитрит-ионов 7А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7021-93 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 316" "ГСО ионов стронция (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7783-2000 (фон-0,1М HNO3)" Кол-во: 5

"Позиция 317" "ГСО сульфат-ионов (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 8746-2006 (фон-вода)" Кол-во: 15

"Позиция 318" "ГСО фенола (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7346-96 (фон-этанол)" Кол-во: 7

"Позиция 319" "ГСО фосфат-ионов 6А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7018-93 (фон-вода)" Кол-во: 2

"Позиция 320" "ГСО хлорид-ионов 1А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6687-93 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 321" "СО мас.доли серы в минер.масле SMO10, компл. 10амп. по 5мл, ГСО 8610-2004" Кол-во: 1

"Позиция 322" "СО массовой доли серы в минеральном масле СН-0,010-НС ГСО 9404-2009 (ат.зн.(0,009-0,011мм²/с)" Кол-во: 4

"Позиция 323" "СО массовой доли серы в минеральном масле СН-0,100-НС ГСО 9407-2009 (0,09-0,11мм²/с)" Кол-во: 4

"Позиция 324" "СО массовой доли серы в минеральном масле СН-5,000-НС ГСО 9416-2009 (4,5-5,5мм²/с)" Кол-во: 4

"Позиция 325" "СО содерж. фактич. смол в моторных топливах КФСБ-1, (6мг/100см3), фл 30мл, ГСО 8645-2005" Кол-во: 5

"Позиция 326" "СО октанового числа (детонац.стойк-ти бензинов)ОЧ-2(И)(исслед.метод 92,3), фл.500см3, ГСО 10674-2015" Кол-во: 4

"Позиция 327" "СО октанового числа (детонац.стойк-ти бензинов)ОЧ-3(И)(исслед.метод 95,3), фл.500см3, ГСО 10675-2015" Кол-во: 4

"Позиция 328" "СО самовоспламеняемости первичного эталонного топлива ЦЧ ПЭТ-1 (ЦЧ-46), фл. 500 мл, ГСО 8931-08" Кол-во: 4

"Позиция 329" "СО самовоспламеняемости первичного эталонного топлива ЦЧ ПЭТ-2 (ЦЧ-50), фл. 500 мл, ГСО 8932-08" Кол-во: 4

"Позиция 330" "СО состава нефти ССН-1 (вода, мех.примеси, хлористые соли), фл. 0,85дм3, ГСО 7485-98" Кол-во: 2

"Позиция 331" "СО состава и свойств нефти ССН-2 (плотность,мас.доля серы, кинем.вязкость), фл. 1дм3, ГСО 7486-98" Кол-во: 2

"Позиция 332" "СО мас.доли хлорорганических соединений в нефти ХОС-ТЦСМ (1-60мг/кг), фл. 1,05дм3, ГСО 8884-2007" Кол-во: 2

"Позиция 333" "СО фракционного состава нефти ФС-ТЦСМ (н.к. 30-100С), фл. 0,48дм3, ГСО 8546-2004" Кол-во: 2

"Позиция 334" "СО МДПН-ТЦСМ (0,3-1,5%) (парафины в нефти ), ГСО 8547-2004, объем 0,48 дм3" Кол-во: 2

"Позиция 335" "СО МДПН-ТЦСМ (1,5-6,0%) (парафины в нефти ), ГСО 8547-2004, объем 0,48 дм3" Кол-во: 2

"Позиция 336" "СО давления насыщ.паров нефти ДНП-ТЦСМ (0-35кПа), фл. 0,8дм3, ГСО 8883-2007" Кол-во: 2

"Позиция 337" "ГСО ионов алюминия (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7758-2000 (фон-1М Н2SO4)" Кол-во: 16

"Позиция 338" "ГСО ионов аммония 15К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7015-93 (фон-вода)" Кол-во: 40

"Позиция 339" "ГСО ионов бора (III) 39К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7337-96 (фон-вода)" Кол-во: 3

"Позиция 340" "ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 8403-2003 (фон-вода)" Кол-во: 40

"Позиция 341" "ГСО ионов железа (III) (10мг/см3), амп. 5см3, ГСО 8213-2002 (фон-1М HNO3)" Кол-во: 10

"Позиция 342" "ГСО ионов магния (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7767-2000 (фон-0,1М НNO3)" Кол-во: 5

"Позиция 343" "ГСО ионов марганца (II) (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7762-2000 (фон-0,5М H2SO4)" Кол-во: 5

"Позиция 344" "ГСО ионов меди 1 г/дм3, амп. 5см3, ГСО 7836-2000 (фон-1МHNO3)" Кол-во: 10

"Позиция 345" "ГСО ионов мышьяка (III) 11К (комплект), 5амп.по 5см3 (г/дм3:0,1-3шт;0,05-2шт), ГСО 7143-95-:7144-95" Кол-во: 2

"Позиция 346" "ГСО ионов меди 1 г/дм3, амп. 5см3, ГСО 7836-2000 (фон-1МHNO3)" Кол-во: 5

"Позиция 347" "ГСО ионов никеля (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7785-2000 (фон-1М HNO3)" Кол-во: 2

"Позиция 348" "ГСО нитрит-ионов 7А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7021-93 (фон-вода)" Кол-во: 15

"Позиция 349" "ГСО нефтепрод. в гексане (1,00мг/см3), амп. 5см3, ГСО7950-2001 (tхран. 2-6оС)" Кол-во: 10

"Позиция 350" "ГСО нефтепрод. в водораств-ой матрице (0,005мг), ГСО 7117-94" Кол-во: 34

"Позиция 351" "ГСО окисляемости перманганатной (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7797-2000 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 352" "ГСО ионов ртути 12К-Hg-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7440-98" Кол-во: 5

"Позиция 353" "ГСО ионов свинца (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7778-2000 (фон-1М HNO3)" Кол-во: 10

"Позиция 354" "ГСО сульфат-ионов 4А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6693-93 (фон-вода)" Кол-во: 30

"Позиция 355" "ГСО сульфид-иона (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7861-2000 (фон-вода)" Кол-во: 100

"Позиция 356" "ГСО фенола (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7346-96 (фон-этанол)" Кол-во: 20

"Позиция 357" "ГСО формальдегида (1,0мг/cм3), амп. 5мл, ГСО 7347-96 (фон-вода)" Кол-во: 20

"Позиция 358" "ГСО фосфат-ионов 6А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7018-93 (фон-вода)" Кол-во: 24

"Позиция 359" "ГСО ХПК и БПК, ГСО 8048-94 (МСО 0621:2003), пробирка (0,2г)" Кол-во: 40

"Позиция 360" "ГСО имитатор конц.активн.хлора (1000мг/дм3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 8203-2002 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 361" "СО содерж. фактич. смол в моторных топливах КФСБ-1, (6мг/100см3), фл 30мл, ГСО 8645-2005" Кол-во: 4

"Позиция 362" "СО октанового числа (детонац.стойк-ти бензинов)ОЧ-2(И)(исслед.метод 92,3), фл.500см3, ГСО 10674-2015" Кол-во: 1

"Позиция 363" "СО октанового числа (детонац.стойк-ти бензинов)ОЧ-3(И)(исслед.метод 95,3), фл.500см3, ГСО 10675-2015" Кол-во: 1

"Позиция 364" "Микрошприц МШ- 10 10 мкл, с направляющей, с поверкой (уп/2 шт) (Цвет 5Е2.833.166)" Кол-во: 16

"Позиция 365" "Фильтры обез. синяя лента d= 9 см, уп/100 шт" Кол-во: 10

"Позиция 366" "Фильтры обез. синяя лента d=11 см, уп/100 шт" Кол-во: 10

"Позиция 367" "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт" Кол-во: 5

"Позиция 368" "Комплект поверочных образцов КО-79, КО-83, КО-91, КО-98, КО-107, КО-163" Кол-во: 1

"Позиция 369" "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-4,01 (Калий фталевокислый кислый) (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 4

"Позиция 370" "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 (Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам.) (ТУ 2642-001-33813273-97)" Кол-во: 4

"Позиция 371" "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18" Кол-во: 4

"Позиция 372" "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт" Кол-во: 4

"Позиция 373" "Фильтры обез. красная лента d= 9 см, уп/100 шт" Кол-во: 2

"Позиция 374" "Фильтры обез. красная лента d=11 см, уп/100 шт" Кол-во: 2

"Позиция 375" "Фильтры обез. красная лента d=15 см, уп/100 шт" Кол-во: 2

"Позиция 376" "Колба КН -1-2000-29/32 ТС (со шлифом) со шкалой" Кол-во: 4

"Позиция 377" "Колба Бунзена 1- 500 ТС" Кол-во: 2

"Позиция 378" "Колба Бунзена 2- 500-29/32 ТС" Кол-во: 3

"Позиция 379" "Колба мерная 1- 100 (б/пр) 1кл.точности" Кол-во: 4

"Позиция 380" "Вискозиметр капил. ст. ВПЖ-2, d=0.99" Кол-во: 5

"Позиция 381" "Вискозиметр капил. ст. ВПЖ-2, d=0.73" Кол-во: 5

"Позиция 382" "Мешальник IKAFLON 25 (25*8мм)" Кол-во: 10

"Позиция 383" "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт" Кол-во: 20

"Позиция 384" "Натрий гипохлорит (тех) марка А, ГОСТ 11086-76" Кол-во: 24

"Позиция 385" "Комплект стандартных образцов состава продуктов изнашивания (Cu, Fe) в маслах авиадвигателей на основе масла МС-8Пстандартный образец СОП-2-1СОП-2-2СО" Кол-во: 1

"Позиция 386" "ГСО ХПК (бихромат. окисл. воды) (10000 мг/дм3) амп. 5 мл, ГСО 7425-97" Кол-во: 10

"Позиция 387" "СО вязкости РЭВ-2 (кин.: 1,7-2,3мм2/с при 20С), фл. 250мл, ГСО 8586-2004" Кол-во: 7

"Позиция 388" "СО вязкости РЭВ-80 (кин.: 24-36мм2/с при 40С), фл. 250мл, ГСО 8593-2004" Кол-во: 7

"Позиция 389" "СО вязкости РЭВ-200 (кин.: 52-76мм2/с при 40С), фл. 250мл, ГСО 8596-2004" Кол-во: 2

"Позиция 390" "СО вязкости РЭВ-30 (кин.: 8-12мм2/с при 50С), фл. 250мл, ГСО 8590-2004" Кол-во: 7

"Позиция 391" "СО вязкости жидкости РЭВ-100 (кин.: 85-116мм2/с при 20С), фл. 250мл, ГСО 8594-2004" Кол-во: 6

"Позиция 392" "СО вязкости РЭВ-40 (кин.: 34-46мм2/с при 20С), фл. 500мл, ГСО 8591-2004ф" Кол-во: 1

"Позиция 393" "СО вязкости РЭВ-300 (кин.: 8,20-12,2мм2/с при 100С), фл. 250мл, ГСО 8597-2004" Кол-во: 1

"Позиция 394" "СО абс.давления насыщ.паров н/продуктов АДНП-100 (90-110кПа), фл. 250мл, ГСО 8541-2004" Кол-во: 5

"Позиция 395" "СО вязкости н/продуктов ВК-102 (кин.: 18,42мм2/с при 100С), фл. 30см3, ГСО 7137-94" Кол-во: 10

"Позиция 396" "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-30-ЭК (32-38кПа при 37,8С), фл.250см3, ГСО 8525-2004" Кол-во: 2

"Позиция 397" "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-50-ЭК (49-55кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8527-2004" Кол-во: 11

"Позиция 398" "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-60-ЭК (60-65кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8528-2004" Кол-во: 2

"Позиция 399" "СО кислотности н/продуктов К-0,5-ЭК (0,45-0,55мгКОН/100 см3), фл. 100см3, ГСО 8406-03" Кол-во: 6

"Позиция 400" "СО рН водной вытяжки н/продуктов ВКЩ (рН-7), фл. 60см3, ГСО 8638-2004" Кол-во: 9

"Позиция 401" "СО рН водной вытяжки н/продуктов ВКЩ-2 (рН-4,6), фл. 60см3, ГСО 8829-2006" Кол-во: 9

"Позиция 402" "СО плотности жидкости ПЛ-730-ЭК (716-732кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8615-2004" Кол-во: 2

"Позиция 403" "СО плотности жидкости ПЛ-780-ЭК (777-789кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8617-2004" Кол-во: 4

"Позиция 404" "СО плотности жидкости ПЛ-900-ЭК (898-902кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8622-2004" Кол-во: 2

"Позиция 405" "СО темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-80-ЭК (78-88С), фл. 250мл, ГСО 8150-02" Кол-во: 4

"Позиция 406" "СО темп.вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) ТОТ-4 (226,9С), фл. 85см3, ГСО 10831-2016" Кол-во: 12

"Позиция 407" "СО темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-270-ЭК (255-290С), фл. 500мл, ГСО 8155-2002" Кол-во: 3

"Позиция 408" "СО темп.вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТЗТ-1 (16,5С), фл. 85см3, ГСО 10803-2016" Кол-во: 9

"Позиция 409" "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-30-ЭК (29-40С), фл. 250мл, ГСО 8133-2002" Кол-во: 18

"Позиция 410" "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-110-ЭК (105-120С), фл. 500мл, ГСО 8136-2002" Кол-во: 2

"Позиция 411" "СО темп. вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (135-150С), фл. 250мл, ГСО 8137-2002" Кол-во: 4

"Позиция 412" "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-180-ЭК (165-205С), фл. 500мл, ГСО 8138-2002" Кол-во: 9

"Позиция 413" "СО темп.начала кристаллизации моторных топлив ТНК-ПА (-65...-50С), фл. 30мл, ГСО 10591-2015" Кол-во: 2

"Позиция 414" "СО темп.помутнения моторных топлив ТПМТ-1 (-7,5С), фл. 30см3, ГСО 8790-2006" Кол-во: 2

"Позиция 415" "СО температуры помутнения моторных топлив (зимнее ДТ) ТПМТ-ПА(2) (-35..-20С),фл.30мл, ГСО 10442-2014" Кол-во: 8

"Позиция 416" "СО пред. темп. фильтруемости ПТФ ДТ-1 (-12 С), 60 мл, ГСО 8802-2006" Кол-во: 3

"Позиция 417" "СО предельной темп.фильтруемости диз.топлив ПТФ-ПА (ДТ-2) (зимнее ДТ) (-40...-30С), фл. 60мл, ГСО 10269-2013" Кол-во: 40

"Позиция 418" "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-1 (тт -50С;тз -53С), фл. 50мл, ГСО 7945-01" Кол-во: 5

"Позиция 419" "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-2 (тт -26,5С;тз -29,5С), фл. 50мл, ГСО 7946-01" Кол-во: 2

"Позиция 420" "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-3 (тт -13С;тз -16С), фл. 50мл, ГСО 8356-03" Кол-во: 2

"Позиция 421" "СО фракционного состава н/продуктов ФС-1 (н.к.34,2С; к.к.201,4С), фл. 110мл, ГСО 10403-2014" Кол-во: 60

"Позиция 422" "СО фракционного состава н/продуктов ФС-2 (н.к.141,7С;к.к.236,5С), фл. 110мл, ГСО 10404-2014" Кол-во: 60

"Позиция 423" "СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,015-ЭК (0,012-0,018%), фл.100см3, ГСО 7856-2000" Кол-во: 60

"Позиция 424" "СО мас.доли воды в нефти и н/продуктах ВН-0,1-ЭК (0,095-0,105%), фл. 100см3, ГСО 7928-2001" Кол-во: 60

"Позиция 425" "СО мас.доли воды в орг.жидкостях ВФ-ВНИИМ-0,01 (0,01-0,015%), 2амп.х5мл, ГСО 9088-2008 (по Фишеру)" Кол-во: 15

"Позиция 426" "СО содерж.хлористых солей в нефти и н/продуктах ХСН-5-ЭК (4,5-5,5мг/дм3),фл.100мл, ГСО 7897-2001" Кол-во: 10

"Позиция 427" "Винная кислота (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 428" "Азотная кислота (осч 18-4)" Кол-во: 1

"Позиция 429" "Серная кислота (хч)" Кол-во: 1

"Позиция 430" "Соляная кислота (хч)" Кол-во: 1

"Позиция 431" "Щавелевая кислота 2-вод. (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 432" "Лимонная кислота 1-вод. (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 433" "Лимонная кислота 1-вод. (хч)" Кол-во: 2

"Позиция 434" "Сульфосалициловая кислота 2-вод. (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 435" "Мензурка 2000 с руч. п/пропилен. (4.04.01.0080)" Кол-во: 5

"Позиция 436" "Колба КН -1- 500-29/32 ТС (со шлифом)" Кол-во: 9

"Позиция 437" "Колба К-1- 1000-29/32 ТС" Кол-во: 5

"Позиция 438" "Стакан В-1- 100 со шкалой ТС" Кол-во: 10

"Позиция 439" "Стакан В-1- 50 ХС" Кол-во: 25

"Позиция 440" "Пипетка 0,1 мл полный слив 2-1-2-0,1 (8-2-0,1)" Кол-во: 10

"Позиция 441" "Пипетка 0,2 мл полный слив 2-1-2-0,2 (8-2-0,2)" Кол-во: 18

"Позиция 442" "Пипетка 2 мл частич. слив 1-1-2-2 (5-2-2)" Кол-во: 40

"Позиция 443" "Пипетка 5 мл частич.слив 1-2-2- 5 (Химлаборприбор)" Кол-во: 30

"Позиция 444" "Пипетка 10 мл полный слив 2-2-2-10 (6-2-10)" Кол-во: 20

"Позиция 445" "Цилиндр 1- 50-2 с нос." Кол-во: 3

"Позиция 446" "Цилиндр 1-1000-2 с нос." Кол-во: 5

"Позиция 447" "Цилиндр 1- 100-1 с нос. (1 класс точности)" Кол-во: 28

"Позиция 448" "Воронка ВД-3- 250" Кол-во: 10

"Позиция 449" "Воронка В- 75-110 ХС" Кол-во: 10

"Позиция 450" "Воронка делит. шарообразная 500 мл д(горл)внут=75мм ГФ 6.412.159" Кол-во: 5

"Позиция 451" "Колба мерная 2-2000 ПМ ТС (со ст. проб.)" Кол-во: 5

"Позиция 452" "Колба мерная 2- 25 ПМ ХС (со ст. проб.)" Кол-во: 20

"Позиция 453" "Воронка ВФ 1-40 пор- 40" Кол-во: 4

"Позиция 454" "Воронка делит. шарообразная 500 мл д(горл)внут=75мм ГФ 6.412.159" Кол-во: 7

"Позиция 455" "Стакан В-1-2000 со шкалой ТС" Кол-во: 6

"Позиция 456" "Колба Энглера (д/разг.нефти) КРН- 125 d=17мм" Кол-во: 20

"Позиция 457" "Ловушка АКОВ-10" Кол-во: 5

"Позиция 458" "Аппарат АКОВ-25" Кол-во: 6

"Позиция 459" "Пробирка для прибора ИНПН Шатокс, фасовка 6 шт" Кол-во: 15

"Позиция 460" "Цилиндр 1- 250-2 с нос." Кол-во: 20

"Позиция 461" "Цилиндр 1- 250-2 с нос." Кол-во: 10

"Позиция 462" "Цилиндр 1- 500-2 с нос." Кол-во: 5

"Позиция 463" "Цилиндр 1-1000-2 с нос." Кол-во: 3

"Позиция 464" "Цилиндр 50 мл с нос., объемная шкала, ПП (648941)" Кол-во: 10

"Позиция 465" "Цилиндр 100 мл с нос., объемная шкала, ПП (649941)" Кол-во: 20

"Позиция 466" "Бумага индикаторная универсальная рН-0-12" Кол-во: 7

"Позиция 467" "Воронка В- 56- 80 ХС" Кол-во: 50

"Позиция 468" "Колба КН -1- 100-29/32 ТС (со шлифом)" Кол-во: 40

"Позиция 469" "Цилиндр Снеллена-300" Кол-во: 10

"Позиция 470" "Цилиндр Снеллена-400 ГФ7.380.313" Кол-во: 3

"Позиция 471" "Пробоотборник ПН-1 переносной цельнометаллический высокий объем обираемой пробы 0,8л материал латунь ЛС59 h=250мм d=80мм ГОСТ 2517-85" Кол-во: 2

"Позиция 472" "Склянка с пробкой 125 мл (темн. стекло, узк. горло)" Кол-во: 30

"Позиция 473" "Воронка В- 36- 50 ХС" Кол-во: 100

"Позиция 474" "Воронка ВД-3-1000" Кол-во: 20

"Позиция 475" "Ацетон (хч) (Экос-1)" Кол-во: 1

"Позиция 476" "Железо (III) хлорид 6-вод (осч) (141358)" Кол-во: 1

"Позиция 477" "Калий йодистый (хч)" Кол-во: 4

"Позиция 478" "Калий двухромовокислый (хч)" Кол-во: 2

"Позиция 479" "Кальций хлористый б/в (ч)" Кол-во: 2

"Позиция 480" "Калий хлористый (чда)" Кол-во: 1

"Позиция 481" "Натрий гидроокись (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 482" "Азотная кислота (хч)" Кол-во: 11

"Позиция 483" "Серная кислота (осч) 11-5" Кол-во: 18

"Позиция 484" "Соляная кислота (осч 20-4)" Кол-во: 7

"Позиция 485" "Толуол (чда) (Экос-1)" Кол-во: 1

"Позиция 486" "Нефрас С2-80/120" Кол-во: 7

"Позиция 487" "Петролейный эфир 70-100 (ч) (Экос-1)" Кол-во: 11

"Позиция 488" "Бензол (хч) (Экос-1)" Кол-во: 3

"Позиция 489" "Хлорбензол (чда) (Экос-1)" Кол-во: 1

"Позиция 490" "Фильтры обез. белая лента d=15 см, уп/100 шт" Кол-во: 50

"Позиция 491" "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт" Кол-во: 25

"Позиция 492" "Фильтры обез. синяя лента d=11 см, уп/100 шт" Кол-во: 50

"Позиция 493" "Фильтры обез. синяя лента d= 9 см, уп/100 шт" Кол-во: 50

"Позиция 494" "Фильтры обез. белая лента d= 7 см, уп/100 шт" Кол-во: 10

"Позиция 495" "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт" Кол-во: 10

"Позиция 496" "Фильтры обез. белая лента d=11 см, уп/100 шт" Кол-во: 10

"Позиция 497" "Фильтры обез. красная лента d=12,5 см, уп/100 шт" Кол-во: 5

"Позиция 498" "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт" Кол-во: 50

"Позиция 499" "Фильтры обез. белая лента d=11 см, уп/100 шт" Кол-во: 20

"Позиция 500" "Фильтры обез. белая лента d= 7 см, уп/100 шт" Кол-во: 30

"Позиция 501" "Фильтры обез. синяя лента d= 7 см, уп/100 шт" Кол-во: 50

"Позиция 502" "Фильтры обез. синяя лента d=11 см, уп/100 шт" Кол-во: 70

"Позиция 503" "Фильтры обез. синяя лента d=12,5 см, уп/100 шт" Кол-во: 50

"Позиция 504" "Фильтры обез. красная лента d=11 см, уп/100 шт" Кол-во: 20

"Позиция 505" "ГСО ионов железа (III) 5К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8032-94 (фон-0,1М Н2SO4)" Кол-во: 58

"Позиция 506" "Государственный образец состава - смесь жидких углеводородов 1-го разряда, ГСО 10088-2012, в упаковке 10 ампул по 5 мл." Кол-во: 1

"Позиция 507" "Диэтиленгликоль д/хр (3 мл)" Кол-во: 40

"Позиция 508" "Цинк уксуснокислый 2-вод. (хч)" Кол-во: 2

"Позиция 509" "Хлороформ (хч) (Экос-1)" Кол-во: 36

"Позиция 510" "Этиленгликоль (чда) (Экос-1)" Кол-во: 2

"Позиция 511" "Аммиак водный (чда)" Кол-во: 2

"Позиция 512" "Алюминий оксид (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 513" "Бутилацетат (хч) (Экос-1)" Кол-во: 4

"Позиция 514" "Гексан д/хр. 1 сорт (осч)" Кол-во: 38

"Позиция 515" "Калий сурьмяновиннокислый 3- водн.(антимонилтартрат) (1.08092.0250), 250 гр." Кол-во: 1

"Позиция 516" "Калий йодистый (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 517" "Кальций углекислый (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 518" "Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 519" "Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 520" "Реактив Грисса (порошок) (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 521" "Хлороформ (хч) (Экос-1)" Кол-во: 7

"Позиция 522" "Этиленгликоль (чда) (Экос-1)" Кол-во: 1

"Позиция 523" "Дифенилкарбазид (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 524" "Мурексид (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 525" "Хромовый темно-синий (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 526" "Метиловый оранжевый (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 527" "Бромфеноловый синий (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 528" "Дифенилкарбазон (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 529" "Фенолфталеин" Кол-во: 0

"Позиция 530" "Бумага инд. с ацетатом свинца (книжечка) MN 90746" Кол-во: 2

"Позиция 531" "Нитразиновый желтый (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 532" "Бумага инд. универсальная рН-0-14 (полоски) MN 92111" Кол-во: 2

"Позиция 533" "Ксиленоловый оранжевый (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 534" "Метиленовый голубой" Кол-во: 0

"Позиция 535" "Эриохром черный Т (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 536" "Метол (чда)" Кол-во: 0

"Позиция 537" "Серная кислота (хч)" Кол-во: 63

"Позиция 538" "Соляная кислота (осч 20-4)" Кол-во: 1

"Позиция 539" "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-50-ЭК (49-55кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8527-2004" Кол-во: 15

"Позиция 540" "СО плотности жидкости РЭП-1 (683-697,2кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8579-2004" Кол-во: 14

"Позиция 541" "СО плотности жидкости РЭП-2 (710,8-730,2кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8580-2004" Кол-во: 14

"Позиция 542" "СО плотности жидкости РЭП-3 (772,2-787,2кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8581-2004" Кол-во: 14

"Позиция 543" "СО плотности жидкости РЭП-4 (857,3-874,7кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8582-2004" Кол-во: 14

"Позиция 544" "СО плотности жидкости РЭП-5 (998-999кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8583-2004" Кол-во: 14

"Позиция 545" "СО плотности жидкости ПЛ-730-ЭК (716-732кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8615-2004" Кол-во: 14

"Позиция 546" "СО плотности жидкости ПЛ-870-ЭК (865-870кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8620-2004" Кол-во: 14

"Позиция 547" "СО вязкости н/продуктов ВК-21 (кин.: 1,258мм2/с при 20С), фл. 30см3, ГСО 7127-94" Кол-во: 14

"Позиция 548" "СО вязкости РЭВ-2 (кин.: 1,7-2,3мм2/с при 20С), фл. 100мл, ГСО 8586-2004" Кол-во: 14

"Позиция 549" "СО вязкости РЭВ-80 (кин.: 24-36мм2/с при 40С), фл. 250мл, ГСО 8593-2004" Кол-во: 10

"Позиция 550" "СО вязкости РЭВ-30 (кин.: 8-12мм2/с при 50С), фл. 100мл, ГСО 8590-2004" Кол-во: 14

"Позиция 551" "СО вязкости РЭВ-300 (кин.: 8,20-12,2мм2/с при 100С), фл. 100 мл, ГСО 8597-2004" Кол-во: 14

"Позиция 552" "СО вязкости н/продуктов ВК-102 (кин.: 18,42мм2/с при 100С), фл. 30см3, ГСО 7137-94" Кол-во: 14

"Позиция 553" "СО вязкости жидкости РЭВ-100 (кин.: 18,4-27,6мм2/с при 50С), фл. 100мл, ГСО 8594-2004" Кол-во: 14

"Позиция 554" "Образец государственный стандартный ГСО 8597-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-300 (при 100) ат.зн. ~10мм²/с 250мл" Кол-во: 18

"Позиция 555" "Образец государственный стандартный ГСО 8598-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-600 (при 100) ат.зн. ~15мм²/с 500мл" Кол-во: 18

"Позиция 556" "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-30-ЭК (29-40С), фл. 250мл, ГСО 8133-2002" Кол-во: 12

"Позиция 557" "СО темп. вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (135-150С), фл. 250мл, ГСО 8137-2002" Кол-во: 12

"Позиция 558" "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-180-ЭК (165-205С), фл. 250мл, ГСО 8138-2002" Кол-во: 12

"Позиция 559" "СО темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-190-ЭК (185-215С), фл. 250мл, ГСО 8153-2002" Кол-во: 11

"Позиция 560" "СО темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-230-ЭК (225-250С), фл. 250мл, ГСО 8154-02" Кол-во: 12

"Позиция 561" "СО темп. вспышки в закрытом тигле (н/продукты) ТВЗТ-30-ВНИИМ (30-40С), фл. 100мл, ГСО 9240-2008" Кол-во: 10

"Позиция 562" "СО темп.помутнения моторных топлив ТПМТ-2 (-30С), фл. 30см3, ГСО 8791-2006" Кол-во: 14

"Позиция 563" "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-1 (тт -50С;тз -53С), фл. 50мл, ГСО 7945-01" Кол-во: 14

"Позиция 564" "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-3 (тт -13С;тз -16С), фл. 50мл, ГСО 8356-03" Кол-во: 12

"Позиция 565" "СО температуры текучести и застывания ТТЗ-20-ЭК (т.т. -20...-17С;т.з. -23...-17С), фл. 100мл, ГСО 8927-2008" Кол-во: 12

"Позиция 566" "СО фракционного состава н/продуктов ФС-1 (н.к.34,2С; к.к.201,4С), фл. 110мл, ГСО 10403-2014" Кол-во: 10

"Позиция 567" "СО фракционного состава н/продуктов ФС-2 (н.к.141,7С;к.к.236,5С), фл. 110мл, ГСО 10404-2014" Кол-во: 12

"Позиция 568" "СО фракционного состава н/продуктов ФС-2 (н.к.141,7С;к.к.236,5С), фл. 110мл, ГСО 10404-2014" Кол-во: 8

"Позиция 569" "СО мас.доли воды в н/продуктах ВМКТ-1/6 (0,0021%), фл. 10мл, ГСО 8913-07 (по К.Фишеру)" Кол-во: 12

"Позиция 570" "СО мас.доли воды в н/продуктах ВМКТ-1/7 (0,0035%), фл. 10мл, ГСО 8913-07 (по К.Фишеру)" Кол-во: 12

"Позиция 571" "СО мас.доли воды в нефти и н/продуктах ВН-0,1-ЭК (0,095-0,105%), фл. 100см3, ГСО 7928-2001" Кол-во: 10

"Позиция 572" "СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,005-ЭК (0,004-0,006%), фл.100см3, ГСО 7855-2000" Кол-во: 12

"Позиция 573" "СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,015-ЭК (0,012-0,018%), фл.100см3, ГСО 7856-2000" Кол-во: 12

"Позиция 574" "СО пред. темп. фильтруемости ПТФ ДТ-1 (-12 С), 60 мл, ГСО 8802-2006" Кол-во: 5

"Позиция 575" "СО пред. темп. фильтруемости ПТФ ДТ-2 (-32 С), 60 мл, ГСО 8803-2006" Кол-во: 12

"Позиция 576" "СО кислотного числа н/продуктов КЧ-0,02-ЭК (0,018-0,022мгКОН/г), фл. 100см3, ГСО 8499-2003" Кол-во: 15

"Позиция 577" "СО кислотного числа н/продуктов КЧ-0,05-ЭК (0,045-0,055мгКОН/г), фл. 100см3, ГСО 8500-2003" Кол-во: 15

"Позиция 578" "СО кислотного числа н/продуктов КЧ-0,1-ЭК (0,09-0,11мгКОН/г), фл. 100см3, ГСО 8501-2003" Кол-во: 15

"Позиция 579" "СО рН водной вытяжки н/продуктов ВКЩ (рН-7), фл. 60см3, ГСО 8638-2004" Кол-во: 12

"Позиция 580" "Метанол СТХ 99,98%, амп. 3 мл, СОП 0016-03" Кол-во: 50

"Позиция 581" "ГСО ионов стронция (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7145-95 (фон - вода)" Кол-во: 10

"Позиция 582" "ГСО нитрат-ионов 5А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6696-93 (фон-вода)" Кол-во: 10

"Позиция 583" "ГСО нитрит-ионов 7А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7021-93 (фон-вода)" Кол-во: 10

"Позиция 584" "ГСО хлорид-ионов 40А (10г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7436-98 (фон-вода)" Кол-во: 14

"Позиция 585" "ГСО фторид-ионов (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7789-2000 (фон-вода)" Кол-во: 15

"Позиция 586" "ГСО фосфат-ионов (0,5мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7791-2000 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 587" "ГСО ионов натрия 17К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8062-94 (фон-вода)" Кол-во: 10

"Позиция 588" "СО мас.концентрации хлористых солей в н/продуктах ХСН-5-НС (4,5-5,5мг/дм3), фл. 100г, ГСО 9294-2009" Кол-во: 28

"Позиция 589" "СО мас.концентрации хлористых солей в н/продуктах ХСН-100-НС (95-105мг/дм3), 100г, ГСО 9297-2009" Кол-во: 28

"Позиция 590" "СО мас.доли воды в орг.жидкостях ВФ-ВНИИМ-0,01 (0,01-0,015%), 2амп.х5мл, ГСО 9088-2008 (по Фишеру)" Кол-во: 22

"Позиция 591" "СО мас.доли мех.примесей в н/продуктах МПН-0,005-НС (0,004-0,006%), 100г, ГСО 9291-2009" Кол-во: 78

"Позиция 592" "СО мас.доли мех.примесей в н/продуктах МПН-0,050-НС (0,045-0,055%), 100г, ГСО 9293-2009" Кол-во: 30

"Позиция 593" "ГСО ионов магния 20К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7190-95 (фон-вода)" Кол-во: 5

"Позиция 594" "СО плотности жидкости РЭП-2 (710,8-730,2кг/м3), фл. 250мл, ГСО 8580-2004" Кол-во: 12

"Позиция 595" "СО плотности жидкости ПЛ-730-ЭК (716-732кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8615-2004" Кол-во: 6

"Позиция 596" "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-60-ЭК (60-65кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8528-2004" Кол-во: 15

"Позиция 597" "Метанол СТХ 99,98%, амп. 3 мл, СОП 0016-03" Кол-во: 20

"Позиция 598" "Диэтиленгликоль д/хр (3 мл)" Кол-во: 20

"Позиция 599" "ГСО иодид-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7620-99 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 600" "ГСО бромид ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7957-2001 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 601" "ГСО сульфат-ионов 41А (10г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7437-98 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 602" "ГСО хлорид-ионов 40А (10г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7436-98 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 603" "ГСО ионов стронция (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7783-2000 (фон-0,1М HNO3)" Кол-во: 6

"Позиция 604" "ГСО ионов натрия 17К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8062-94 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 605" "ГСО ионов магния 20К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7190-95 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 606" "Мембрана МФАС-Б-4, d=25 мм, 0,2 мкм" Кол-во: 2000

"Позиция 607" "Склянка СН-1-100 (Россия)" Кол-во: 10

"Позиция 608" "Склянка СВТ" Кол-во: 10

"Позиция 609" "Комплект демеркуризационный локальный НДЛ-1 (для устранения ртутных загрязнений)" Кол-во: 4

"Позиция 610" "Мешальник (25х8 мм) (кат. № 19757) тефлон (deltalab)" Кол-во: 5

"Позиция 611" "Пленка парафиновая PARAFILM 100мм*75м" Кол-во: 30

"Позиция 612" "Мембрана МФАС-ОС-4, d=25 мм, 0,6 мкм" Кол-во: 600

"Позиция 613" "Мембрана МФАС-ОС-2, d=25 мм, 0,45 мкм" Кол-во: 2800

"Позиция 614" "Канистра 3 литра с крышкой ТУ 2297-001-75582570-2006" Кол-во: 250

"Позиция 615" "Микрошпатель двухсторонний 150 мм, 40х5 мм, нерж.сталь, (3022)" Кол-во: 5

"Позиция 616" "Пинцет изогнутый притупленные концы 130 мм" Кол-во: 5

"Позиция 617" "Глицерин (чда)" Кол-во: 6

"Позиция 618" "Сульфаминовая кислота (хч)" Кол-во: 0

"Позиция 619" "Ацетон (хч) (Экос-1)" Кол-во: 12

"Позиция 620" "Изооктан (этал.) (Экос-1)" Кол-во: 0

"Позиция 621" "СО мас.доли воды в нефти и н/продуктах ВН-0,1-ЭК (0,095-0,105%), фл. 100см3, ГСО 7928-2001" Кол-во: 20

"Позиция 622" "СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,005-ЭК (0,004-0,006%), фл.100см3, ГСО 7855-2000" Кол-во: 18

"Позиция 623" "СО мас.концентрации хлористых солей в н/продуктах ХСН-5-НС (4,5-5,5мг/дм3), фл. 100г, ГСО 9294-2009" Кол-во: 18

"Позиция 624" "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-5 (0,0047См/м), амп. 20см3, ГСО 7378-97" Кол-во: 10

"Позиция 625" "СО темп.помутнения моторных топлив ТПМТ-2 (-30С), фл. 30см3, ГСО 8791-2006" Кол-во: 3

"Позиция 626" "ГСО ионов кальция 19К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8065-94 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 627" "ГСО ионов калия 18К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8092-94 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 628" "ГСО ионов аммония 15К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7015-93 (фон-вода)" Кол-во: 6

"Позиция 629" "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-2 (тт -26,5С;тз -29,5С), фл. 50мл, ГСО 7946-01" Кол-во: 3

"Позиция 630" "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-1 (тт -50С;тз -53С), фл. 50мл, ГСО 7945-01" Кол-во: 3

"Позиция 631" "Экспресс-тест для определения антигенов энтеровирусов в фекалиях 20 тестов." Кол-во: 1

"Позиция 632" "Диски с амоксициллин/ клавуланатом 20 мкг/10 мкг" Кол-во: 12

"Позиция 633" "Диски с ампициллином 10 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 634" "Диски с ванкомицином 30 мкг" Кол-во: 4

"Позиция 635" "Аммиак водный (чда)" Кол-во: 1.8

"Позиция 636" "Аммоний роданистый (хч)" Кол-во: 2.1

"Позиция 637" "Аммоний хлористый (хч)" Кол-во: 0.3

"Позиция 638" "Гексан нормальный для ВЭЖХ, содержание основного вещества не менее 99,85%, фасовка 0,66 кг, CAS: 110-54-3" Кол-во: 5.28

"Позиция 639" "Гидроксиламин солянокислый (чда)" Кол-во: 0.1

"Позиция 640" "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (хч)" Кол-во: 0.1

"Позиция 641" "Изоамиловый спирт (чда) (3-Метил-1-бутанол) (Экос-1)" Кол-во: 9.6

"Позиция 642" "Толуол (чда) (Экос-1)" Кол-во: 103.2

"Позиция 643" "Аммиак водный (чда)" Кол-во: 4.5

"Позиция 644" "Крахмал растворимый (чда)" Кол-во: 0.5

"Позиция 645" "Калий фталевокислый кислый (чда)" Кол-во: 0.1

"Позиция 646" "Винная кислота (чда)" Кол-во: 0.1

"Позиция 647" "Азотная кислота (осч 18-4)" Кол-во: 1.4

"Позиция 648" "Серная кислота (хч)" Кол-во: 1.8

"Позиция 649" "Соляная кислота (хч)" Кол-во: 1.2

"Позиция 650" "Щавелевая кислота 2-вод. (хч)" Кол-во: 0.5

"Позиция 651" "Лимонная кислота 1-вод. (чда)" Кол-во: 0.5

"Позиция 652" "Щавелевая кислота 2-вод. (хч)" Кол-во: 0.1

"Позиция 653" "Сульфосалициловая кислота 2-вод. (чда)" Кол-во: 0.4

"Позиция 654" "Азотная кислота (хч)" Кол-во: 11.2

"Позиция 655" "Соляная кислота (осч 20-4)" Кол-во: 7.2

"Позиция 656" "Толуол (чда) (Экос-1)" Кол-во: 1.72

"Позиция 657" "Петролейный эфир 70-100 (ч) (Экос-1)" Кол-во: 11.9

"Позиция 658" "Бензол (хч) (Экос-1)" Кол-во: 3.6

"Позиция 659" "Хлорбензол (чда) (Экос-1)" Кол-во: 1.1

"Позиция 660" "Этиленгликоль (чда) (Экос-1)" Кол-во: 2.2

"Позиция 661" "Аммиак водный (чда)" Кол-во: 2.7

"Позиция 662" "Бутилацетат (хч) (Экос-1)" Кол-во: 4.5

"Позиция 663" "Гексан д/хр. 1 сорт (осч)" Кол-во: 38.28

"Позиция 664" "Калий йодистый (хч)" Кол-во: 0.1

"Позиция 665" "Кальций углекислый (чда)" Кол-во: 0.5

"Позиция 666" "Натрий сернокислый б/вод. (чда)" Кол-во: 0.5

"Позиция 667" "Серебро сернокислое (хч)" Кол-во: 0.05

"Позиция 668" "Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (чда)" Кол-во: 0.2

"Позиция 669" "Натрий хлористый (хч)" Кол-во: 0.3

"Позиция 670" "Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. (хч)" Кол-во: 0.8

"Позиция 671" "Реактив Грисса (порошок) (чда)" Кол-во: 0.5

"Позиция 672" "Хлороформ (хч) (Экос-1)" Кол-во: 7.5

"Позиция 673" "Этиленгликоль (чда) (Экос-1)" Кол-во: 1.1

"Позиция 674" "Дифенилкарбазид (чда)" Кол-во: 0.03

"Позиция 675" "Мурексид (чда)" Кол-во: 0.01

"Позиция 676" "Хромовый темно-синий (чда)" Кол-во: 0.02

"Позиция 677" "Дифенилкарбазид (чда)" Кол-во: 0.05

"Позиция 678" "Метиловый оранжевый (чда)" Кол-во: 0.05

"Позиция 679" "Бромфеноловый синий (чда)" Кол-во: 0.05

"Позиция 680" "Дифенилкарбазон (чда)" Кол-во: 0.05

"Позиция 681" "Хромовый темно-синий (чда)" Кол-во: 0.05

"Позиция 682" "Фенолфталеин" Кол-во: 0.05

"Позиция 683" "Нитразиновый желтый (чда)" Кол-во: 0.05

"Позиция 684" "Ксиленоловый оранжевый (чда)" Кол-во: 0.01

"Позиция 685" "Метиленовый голубой" Кол-во: 0.05

"Позиция 686" "Эриохром черный Т (чда)" Кол-во: 0.01

"Позиция 687" "Метол (чда)" Кол-во: 0.1

"Позиция 688" "Соляная кислота (осч 20-4)" Кол-во: 1.2

"Позиция 689" "Железоаммонийные квасцы (чда)" Кол-во: 0.6

"Позиция 690" "Ацетон (хч) (Экос-1)" Кол-во: 1.6

"Позиция 691" "Натрий гидроокись (чда)" Кол-во: 0.5

"Позиция 692" "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (хч)" Кол-во: 0.2

"Позиция 693" "Калий хлористый (хч)" Кол-во: 0.5

"Позиция 694" "Петролейный эфир 40-70 (хч) (Экос-1)" Кол-во: 2.8

"Позиция 695" "Толуол (чда) (Экос-1)" Кол-во: 4.3

"Позиция 696" "Железоаммонийные квасцы (чда)" Кол-во: 0.4

"Позиция 697" "Гидроксиламин солянокислый (чда)" Кол-во: 0.5

"Позиция 698" "Железо (III) хлорид 6-вод (осч) (141358)" Кол-во: 0.1

"Позиция 699" "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (чда)" Кол-во: 0.1

"Позиция 700" "Натрий салициловокислый (чда)" Кол-во: 0.2

"Позиция 701" "Кадмий сернокислый 8-вод. (чда)" Кол-во: 0.1

"Позиция 702" "Медь (II) сернокислая 5-вод. (чда)" Кол-во: 0.25

"Позиция 703" "Магний сернокислый 7-вод. (хч)" Кол-во: 0.1

"Позиция 704" "Ртуть (II) сернокислая (чда)" Кол-во: 0.1

"Позиция 705" "Натрий хлористый (хч)" Кол-во: 0.5

"Позиция 706" "Натрий додецилсульфат (чда) (Лаурилсульфат натрия)" Кол-во: 0.01

"Позиция 707" "Трилон Б (чда)" Кол-во: 0.2

"Позиция 708" "Калий натрий виннокислый 4-вод. (хч)" Кол-во: 0.5

"Позиция 709" "Калий фосфорнокислый 1-зам. (чда) (калий дигидроортофосфат)" Кол-во: 0.5

"Позиция 710" "Барий хлористый 2-вод. (хч)" Кол-во: 0.2

"Позиция 711" "Аммоний хлористый (хч)" Кол-во: 0.5

"Позиция 712" "Среда Эндо" Кол-во: 0.25

"Позиция 713" "SS агар" Кол-во: 0.25

"Позиция 714" "Висмут-сульфит агар" Кол-во: 0.25

"Позиция 715" "Среда Олькеницкого" Кол-во: 0.25

"Позиция 716" "Среда Вильсон-Блера" Кол-во: 0.25

"Позиция 717" "Среда Пизу" Кол-во: 0.25

"Позиция 718" "Коринебакагар" Кол-во: 0.25

"Позиция 719" "Коринетоксагар" Кол-во: 0.25

"Позиция 720" "Магниевая среда" Кол-во: 0.25

"Позиция 721" "Мясопептонный бульон" Кол-во: 0.25

"Позиция 722" "Среда Кесслера ГРМ" Кол-во: 0.25

"Позиция 723" "Агар Сабуро" Кол-во: 0.25

"Позиция 724" "Тиогликолевая среда" Кол-во: 0.25

"Позиция 725" "Бифидум- среда" Кол-во: 0.25

"Позиция 726" "Лактобакагар" Кол-во: 0.25

"Позиция 727" "Пептон ферментативный" Кол-во: 0.25

"Позиция 728" "Питательная среда для количественного определения микробной загрязненности (среда №1 ГРМ)" Кол-во: 0.25

"Позиция 729" "Алюминий оксид (чда)" Кол-во: 0.5

"Позиция 730" "Сульфаминовая кислота (хч)" Кол-во: 0.1