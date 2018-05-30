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    Главная / Торги / Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0028800/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0028800/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547860

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0028800/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0028800/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 28800.zip

    Изменения в извещении

    Участникам изменения от 19.06.18.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Васильева Наталья Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547860Дата и время окончания срока приема заявок Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547860Дата и время вскрытия заявок Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2018 15:0027.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547860Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201827.06.2018 15:0027.06.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547860Подведение итогов не позднее Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических реактивов и лабораторной посуды для нужд ООО «Газпром добыча Ямбург».

    Начальная цена

    16 451 206,70

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    20.59.52

    Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные реагенты, н е включенные в другие группировки

    21.20.23.110

    Реагенты диагностические

    Классификатор ОКВЭД2

    20.5

    Производство прочих химических продуктов

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Экспресс-тест для выявления антигенов астровируса в фекалиях,набор 20 тестов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Иммунохроматографический тест для качественного in vitro определения норовируса в образцах кала набор 20 тестов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Диски с цефокситином 30 мкг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Диски с левомицетином 30 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Диски с тетрациклином 30 мкг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Диски с нитрофурантоином 300 мкг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Диски с гентамицином 10 мкг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Диски с гентамицином 120 мкг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Диски с кларитромицином 15 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "Диски с азитромицином 15 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Диски с клиндамицином 2 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Диски с левофлоксацином 5 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Диски с пефлоксацином 5мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Диски с моксифлоксацином 5 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Диски с ципрофлоксацином 5 мкг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Диски с норфлоксацином 10 мкг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Диски с офлоксацином 5 мкг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 18"

    "Диски с цефотаксимом 30 мкг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Диски с тобрамицином 10 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Диски с амикацином 30 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Диски с цефтриаксоном 30 мкг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 22"

    "Диски с цефепимом 30 мкг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "Диски с цефтазидимом 30 мкг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Диски с триметоприм/сульфометоксазол 1,25мкг/23,75 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Диски с нистатином 80 ЕД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Диски с амфотерицином B 40мкг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Иммунохроматографический тест для определения РотаАденоКомбиСтик, 25 тестов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Среда Мюллера-Хинтона 2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Колумбия агар"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "Солевой агар"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Среда Эндо"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "SS агар"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "Висмут-сульфит агар"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Среда Олькеницкого"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Среда Вильсон-Блера"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Среда Пизу"

    Кол-во: 0

    "Позиция 37"

    "Коринебакагар"

    Кол-во: 0

    "Позиция 38"

    "Коринетоксагар"

    Кол-во: 0

    "Позиция 39"

    "Магниевая среда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 40"

    "Мясопептонный бульон"

    Кол-во: 0

    "Позиция 41"

    "Среда Кесслера ГРМ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 42"

    "Агар Сабуро"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Бульон Сабуро сухой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Тиогликолевая среда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "Бифидум- среда"

    Кол-во: 0

    "Позиция 46"

    "Лактобакагар"

    Кол-во: 0

    "Позиция 47"

    "Пептон ферментативный"

    Кол-во: 0

    "Позиция 48"

    "Питательная среда для количественного определения микробной загрязненности (среда №1 ГРМ)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 49"

    "Cыворотка КРС фасовка по 100 мл."

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Сыворотка лошадиная нормальная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Плазма кроличья цитратная сухая (10 фл*1 мл),1 уп."

    Кол-во: 15

    "Позиция 52"

    "Система индикаторная бумажная СИБ-5 для идентификации коринебактерий дифтерии (1 набор 50 анализов)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 53"

    "Калия теллурит (10 амп*5 мл), 1 уп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Антитоксин диагностический дифтерийный сухой (1 кор-10 амп)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Уреа/Мико- Скрин стрипы с универсальной средой 1 набор/12 ан ( выделение, идентификация, определение чувствительности)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "СВГ- (набор для выделения и культивирования гонококков): основа пит. Среды - 4,1 г., селект. добавка - 10 мл.; объем готовой среды - 110 мл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Набор для раздел. опред. а/г вируса гриппа типа А, типа В и типа А (H1N1) пандемич., экспресс-тест / Набор реагентов SD BIOLINE Influenza для экспресс-определения антигенов вируса гриппа in vitro, вариант исполнения: Набор реагентов для раздельного о"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Диски с клотримазолом 10 мкг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Реактив для пробы ацетоин"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Стрептотест 16 (60 опр)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Суспензионная среда для Стрептотест16 (20 опр)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 62"

    "Реактив для теста ГИППУРАТ (180 опр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Энтеротест 16 (60 опр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Эн-Коккус тест(36 опр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Кандида Скрин (36 опр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "URE-HP тест (288 опр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Палочка- тампон в пробирке (полипропилен+хлопок)"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 68"

    "Контейнеры для биоматериала с ложкой 60 мл. стерильные в индивидуальной упаковке"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Чашки Петри стеклянные d =90 мм"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 70"

    "Набор реагентов для окраски по Граму ( с фуксином)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Чашки Петри стерильные d=100 мм п/с Aptaca. Арт. 11000206"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 72"

    "Петли бактериологические пластиковые 1 мкл стерильные (упак*20 шт)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Индикаторы биологические для контроля режимов стерилизации и дезинфекции Биостер пар 120/45 комплект 20 тестов"

    Кол-во: 4

    "Позиция 74"

    "Индикаторы биологические для контроля режимов стерилизации и дезинфекции Биостер пар 132/20 комплект 20 тестов"

    Кол-во: 10

    "Позиция 75"

    "Индикаторы биологические для контроля режимов стерилизации и дезинфекции Биостер Воздух 180/60 комплект 5 тестов"

    Кол-во: 55

    "Позиция 76"

    "Индикатор биологический для дезкамер БИК-ДК-01 "ИЛЦ" золотистый стафилококк штамм 906 комплект 10 тестов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 77"

    "Индикаторы биологические для контроля режимов стерилизации 132/20, плазма"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "Крепированная бумага для стерилизации изделий медицинского назначения 0,73*250 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Оксидаза реагент (кор*50 амп) BioMerieux"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "HiCombi Performance Medium. Система двухфазная для гемокультур ( для взрослых)( коробка*10 флаконов)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Газ-пакеты для микроаэрофилов (на 3,5литра) OXOID/ThermoFisherScientific ,Великобритания Коробка *10 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Anaerogaz Pack3,5L Пакет газогенераторный для анаэробного культивирования (на 3,5 литра) HiMedia Laboratories Индия (коробка *5 шт)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Анаэробный индикатор (резазурин)OXOID/ThermoFisherScientific ,Великобритания. Упаковка *100 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Спиртовки стеклянные емкостью 100 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 85"

    "Маркер лабораторный тонкий черный"

    Кол-во: 60

    "Позиция 86"

    "Маркер лабораторный тонкий синий"

    Кол-во: 30

    "Позиция 87"

    "ВП тест- полоски (ацетоин)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Диски с флуконазолом 40 мкг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Диски с итраконазолом10 мкг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Диски с сапонином 750 мкг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Диски с оптохином 6 мкг"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Диски с желчью"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Диски с бацитрацином 0,04мг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Диагностикум эритроцитарный туляремийный антигенный жидкий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный О3 антигенный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Диагностикум эритроцитарный кишечноиерсиниозный О9 антигенный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Диагностикум эритроцитарный псевдотуберкулезный антигенный (Берлез)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 98"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный комплексный О-антигенный жидкий (1 набор- 16 определений)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный Ви- антигенный жидкий (1 набор- 8 определений)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 100"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 1,2,12 (1 набор- 8 определений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 1,4,12 (1 набор- 8 определений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 6,7 (1 набор- 8 определений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 6,8 (1 набор- 8 определений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 3,10 (1 набор- 8 определений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Диагностикум эритроцитарный сальмонеллезный О- антигенный жидкий набор №2 серогруппа 1,9,12 (1 набор- 8 определений)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Диагностикум эритроцитарный дифтерийный антигенный жидкий. Комплект №1 для микрометода"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Диагностикум эритроцитарный сыпнотифозный для РНГА, жидкий"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Нейссерия тест (36 опр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Суспензионная среда для Нейссерия теста"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "ПИР тест- полоски ( 50 опр)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Реактив для теста ПИР( 500 опр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Стафитест 16 (60 опр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Реактив для теста ИНДОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Реактив для теста ФЕНИЛАЛАНИН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Реактив для пробы ФОСФАТАЗА (360 опр)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Реактив для пробы НИТРАТЫ (360 опр)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "ONP тест- полоски (50 опр)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Колба КН -1- 100-29/32 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 119"

    "Колба коническая Кн-2-100-50 исполнения 2 вместимостью 100мл без взаимозаменяемого конуса и диаметром горловины 50мм из термически стойкого стекла"

    Кол-во: 50

    "Позиция 120"

    "Колба мерная 1- 200 (б/пр) 1кл.точности"

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Колба коническая Кн-1-500-45/40 исполнения 1 вместимостью 500мл с взаимозаменяемым конусом 45/40 из термически и химически стойкого стекла"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Колба КН -1- 500-29/32 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 123"

    "Стакан Н-1- 150 со шкалой ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Колба мерная 1-1000 (б/пр) 1кл.точности"

    Кол-во: 2

    "Позиция 125"

    "Пробирка П- 2-25-14/23 (мерн)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 126"

    "Кювета К-100 для СФ оптич.стекло"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Пипетка 1 мл полный слив 2-1-2-1 (4-2-1)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Склянка БПК-250-45/40-21/28"

    Кол-во: 20

    "Позиция 129"

    "Чашка ЧВП-2- 100 ТС"

    Кол-во: 50

    "Позиция 130"

    "Чашка ЧВП-2- 400 ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 131"

    "Чашка ЧВП-2-1000 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Колба КН -1- 100-29/32 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 133"

    "Бюкс (стак.д/взвеш.) СВ-24/10 (д=30, h=50)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 134"

    "Бюкс (стак.д/взвеш.) СВ-34/12 (д=40, h=65)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 135"

    "Стакан В-1- 250 со шкалой ТС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 136"

    "Стакан Н-1- 250 со шкалой ТС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 137"

    "Стакан В-1- 150 со шкалой ТС"

    Кол-во: 30

    "Позиция 138"

    "Стакан Н-1- 3000 со шкалой ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Стакан Н-1- 5000 со шкалой ТС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 140"

    "Колба КН -1- 250-29/32 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 141"

    "Стакан В-1- 100 со шкалой ТС"

    Кол-во: 25

    "Позиция 142"

    "Виала фотометрическая (L-100мм, d-16мм, с пробкой (25 шт./уп.) HACH (22758-00, 22411-06/1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Воронка ВД-1- 250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 144"

    "Колба КН -1- 100-19/26 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 145"

    "Алонж изогнутый АИ-14/23-60ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Алонж изогнутый АИ-19/26-60ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Трубка ТХ-П-1-17 (хлоркальц.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 148"

    "Поглотитель с пор. пластиной (пор.160)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 149"

    "Кювета кварцевая К-10 для анализатора Флюорат-02"

    Кол-во: 16

    "Позиция 150"

    "Кювета К-10 для КФК-3 кварц."

    Кол-во: 8

    "Позиция 151"

    "Пипетка Мора 2-2- 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 152"

    "Пипетка Мора 2-2- 10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 153"

    "Пипетка Мора 2-2- 25"

    Кол-во: 10

    "Позиция 154"

    "Пипетка Мора 2-2- 50"

    Кол-во: 10

    "Позиция 155"

    "Пипетка Мора 2-2-100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Стакан фторопластовый 50 мл, Ф-4 (непрозрачный), L50хh51, с носиком"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Мензурка 2000 мл, с руч., синяя шкала, ПП (443081)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 158"

    "Натрий хлористый (хч)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 160"

    "Калий хлористый (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 161"

    "Крахмал растворимый (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 162"

    "Петролейный эфир 40-70 (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Цетилтриметиламмония гидроксид (ЦТАОН), 10% р-р, 3мл (для МВИ на анионы)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 164"

    "Толуол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Железоаммонийные квасцы (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 166"

    "Гидроксиламин солянокислый (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 167"

    "Натрий сернокислый б/вод. (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 168"

    "Железо (III) хлорид 6-вод (осч) (141358)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 169"

    "Калий фталевокислый кислый (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 170"

    "Кальций хлористый 2-водн для аналитики 99-105% (131232.1211), 1 кг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 171"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 172"

    "Аммиак водный (чда)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Триэтаноламин (ч)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 174"

    "Натрий салициловокислый (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 175"

    "Кадмий сернокислый 8-вод. (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 176"

    "Медь (II) сернокислая 5-вод. (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 177"

    "Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. (чда)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 178"

    "Натрий гидроокись (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 179"

    "Магний сернокислый 7-вод. (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 180"

    "Серебро сернокислое (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 181"

    "Ртуть (II) сернокислая (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 182"

    "Натрий хлористый (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 183"

    "Натрий додецилсульфат (чда) (Лаурилсульфат натрия)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 184"

    "Трилон Б (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 185"

    "Кальций хлористый б/в (ч)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 186"

    "Калий натрий виннокислый 4-вод. (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 187"

    "Калий хлористый (хч)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 188"

    "Калий фосфорнокислый 1-зам. (чда) (калий дигидроортофосфат)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 189"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (чда)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Калий йодистый (хч)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Барий хлористый 2-вод. (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 192"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-4,01 (Калий фталевокислый кислый) (ТУ 2642-001-33813273-97) 6 ампул"

    Кол-во: 11

    "Позиция 193"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 (Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам.) (ТУ 2642-001-33813273-97) 6 ампул"

    Кол-во: 10

    "Позиция 194"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18 6 ампул"

    Кол-во: 11

    "Позиция 195"

    "Магний сернокислый 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 196"

    "Трилон-Б 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97) 10 ампул"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "Натрий гидроокись 0.1н (ТУ 2642-001-56278322-2008)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Натрий хлористый 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Магний сернокислый 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 (Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам.) (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 201"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18"

    Кол-во: 6

    "Позиция 202"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-4,01 (Калий фталевокислый кислый) (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 203"

    "Калий гидроокись 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Серебро азотнокислое 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Стандарт-титры для приготовления образцовых растворов для рН-метрии"

    Кол-во: 12

    "Позиция 206"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-1,65"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-4,01 (Калий фталевокислый кислый) (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 (Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам.) (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 209"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Соляная кислота 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Натрий гидроокись 0.1н (ТУ 2642-001-56278322-2008)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 212"

    "Стандарт-титры для приготовления образцовых растворов для рН-метрии"

    Кол-во: 24

    "Позиция 213"

    "Натрий тетраборнокислый 10 вод. 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Натрий гидроокись 0.1н (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Серная кислота 0.1н (ТУ 2642-001-56278322-2008)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-2 (1,29См/м), амп. 20см3, ГСО 7375-97"

    Кол-во: 12

    "Позиция 217"

    "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-3 (0,141См/м), амп. 20см3, ГСО 7376-97"

    Кол-во: 12

    "Позиция 218"

    "Аммоний роданистый (хч)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "Аммоний хлористый (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 220"

    "Гексан нормальный для ВЭЖХ, содержание основного вещества не менее 99,85%, фасовка 0,66 кг, CAS: 110-54-3"

    Кол-во: 5

    "Позиция 221"

    "Натрий гидроокись (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "Натрий хлористый (хч)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 223"

    "Нефрас С2-80/120"

    Кол-во: 210

    "Позиция 224"

    "Изоамиловый спирт (чда) (3-Метил-1-бутанол) (Экос-1)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 225"

    "Толуол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 103

    "Позиция 226"

    "Аммиак водный (чда)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 227"

    "Колба КН -1- 250-29/32 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 228"

    "Натрий гипохлорит (тех) марка А, ГОСТ 11086-76"

    Кол-во: 1980

    "Позиция 229"

    "Уголь активный марки АГ-3 фракция 1,5-2,5 мм гранулированный"

    Кол-во: 350

    "Позиция 230"

    "Уголь активный древесный дробленный БАУ-А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 231"

    "Средство моющее "Синвал""

    Кол-во: 2300

    "Позиция 232"

    "Гидроантрацит марки "ПУРОЛАТ-стандарт" фр 2,0-4,0 мм"

    Кол-во: 125

    "Позиция 233"

    "Средство дезинфицирующее "Санивап Р" №300 табл."

    Кол-во: 50

    "Позиция 234"

    "Уксусная кислота пищевая 70%"

    Кол-во: 700

    "Позиция 235"

    "Натрий сернистокислый б/вод. (чда)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 236"

    "Уголь активный КАУ-В марки А (фракция 1,0-1,25), из скорлупы фруктовых косточек и кокосовых орехов"

    Кол-во: 60

    "Позиция 237"

    "Сорбент АС (фр. 0,7-1,4 мм)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 238"

    "Соляная кислота ингибированная"

    Кол-во: 506

    "Позиция 239"

    "Средство моющее МС-15"

    Кол-во: 500

    "Позиция 240"

    "Жидкость для биотуалетов Биофреш в верхний бачок"

    Кол-во: 300

    "Позиция 241"

    "Паста для замеров уровней нефтепродуктов бензочувствительная "БЕНЗОТЕСТ""

    Кол-во: 12

    "Позиция 242"

    "Паста для замеров уровней подтоварной воды водочувствительная "АКВАТЕСТ""

    Кол-во: 8

    "Позиция 243"

    "Натрий гидроокись чеш. (тех) (натр едкий) ГОСТ Р 55064-2012"

    Кол-во: 540

    "Позиция 244"

    "Жидкость полиметилсилоксановая ПМС-100"

    Кол-во: 60

    "Позиция 245"

    "Силикагель - индикатор"

    Кол-во: 20

    "Позиция 246"

    "Силикагель КСКГ (тех)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 247"

    "Добавка минеральная "Северянка Йод плюс Фтор", состав №18 5 л"

    Кол-во: 300

    "Позиция 248"

    "Добавка минеральная "Северянка", состав №4 5 л"

    Кол-во: 400

    "Позиция 249"

    "Калий йодистый (чда)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 250"

    "Реактив Грисса (порошок) (чда)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 251"

    "Средство дезинфицирующее моющее "Ника", бут/1 л"

    Кол-во: 120

    "Позиция 252"

    "Цилиндр 2-100-2 ПМ КШ 24/29 (со ст. проб.)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 253"

    "Электролит KCl 3М MT 250 мл (51350072)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 254"

    "Сода кальцинированная (тех)"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 255"

    "Щавелевая кислота 2-вод. (хч)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 256"

    "Алюминий оксихлорид (Аква-аурат-30)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 257"

    "Средство дезинфицирующее "Санивап Р" №300 табл."

    Кол-во: 20

    "Позиция 258"

    "Препарат овицидный "Пуролат-бингсти" 10% р-р"

    Кол-во: 45

    "Позиция 259"

    "Бумага фильтровальная 520х600 мм для общелабораторных работ Ф"

    Кол-во: 10

    "Позиция 260"

    "Тестовая емкость температуры застывания M00428 PAC"

    Кол-во: 10

    "Позиция 261"

    "Hydranal-Methanol dry (Fluka 34741), 1 л."

    Кол-во: 20

    "Позиция 262"

    "Hydranal-Coulomat AD 0,5 л (Fluka 34810-500ML)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 263"

    "Hydranal-Composite 5 (Fluka 34805), 1 л."

    Кол-во: 24

    "Позиция 264"

    "Hydranal-Coulomat CG 50 мл (Fluka 34840-50ML)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 265"

    "Hydranal-Coulomat AG 0,5 л (Fluka 34836-500ML)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "Hydranal-Composite 2 (1 л.) Fluka (34806-1L) (титр 2 мг/мл)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 267"

    "Hydranal-Water Standart 10.0 (10х8мл) (Fluka 34849) , 80 мл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 268"

    "Hydranal-Methanol dry (Fluka 34741), 1 л."

    Кол-во: 1

    "Позиция 269"

    "Hydranal-Methanol Rapid (Honeywell 37817), 1 л."

    Кол-во: 4

    "Позиция 270"

    "Раствор HI 7033L (84 мкСм/см), 500 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 271"

    "Воронка ВД-1- 250"

    Кол-во: 16

    "Позиция 272"

    "Воронка делительная градуированная из полиметилпентена, объем 500 мл, горловина 29/32"

    Кол-во: 20

    "Позиция 273"

    "Воронка лабораторная полипропиленовая, диаметр 250 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 274"

    "Колба КН -1- 25-14/23 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 275"

    "Пипетка Мора 2-1- 10 (1 класс точности)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "Пробирка П- 2-20-14/23 (мерн)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 277"

    "Склянка Дрекселя-100"

    Кол-во: 6

    "Позиция 278"

    "Стакан В-1- 250 со шкалой ТС"

    Кол-во: 18

    "Позиция 279"

    "Уксусная кислота ледяная (хч)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Стакан В-1- 150 со шкалой ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 281"

    "ГСО хлорид-ионов 1А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6687-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 282"

    "ГСО ХПК (бихромат. окисл. воды) (10000 мг/дм3) амп. 5 мл, ГСО 7425-97"

    Кол-во: 35

    "Позиция 283"

    "ГСО ионов цинка (1,0мг/см3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 7256-96 (фон-1М HNO3)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 284"

    "ГСО ионов бария 21К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7107-94 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 285"

    "ГСО бромид ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7957-2001 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 286"

    "ГСО иодид-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7620-99 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 287"

    "ГСО ионов кадмия 1К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6690-93 (фон-0,1М НNО3)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 288"

    "ГСО ионов калия (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7771-2000 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 289"

    "ГСО ионов кальция (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7772-2000 (фон-0,1М HNO3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 290"

    "ГСО нитрат-ионов 5А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6696-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 291"

    "ГСО общей жесткости воды 10оЖ, амп. 20см3, ГСО 7373-97"

    Кол-во: 15

    "Позиция 292"

    "ГСО фторид-ионов (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7789-2000 (фон-вода)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 293"

    "ГСО ионов хрома (VI) (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7781-2000 (фон-вода)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-5 (0,0047См/м), амп. 20см3, ГСО 7378-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 295"

    "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-4 (0,029 См/м), амп. 20 мл, ГСО 7377-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 296"

    "ГСО ионов алюминия 42К (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7854-2000 (фон-0,1М НNO3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 297"

    "ГСО ионов аммония 15К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7015-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 298"

    "ГСО АСПАВ (додецилсульфат натрия) (10мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7348-96 (фон-вода)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 299"

    "Диэтиленгликоль д/хр (3 мл)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 300"

    "ГСО ионов бора (III) 39К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7337-96 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 301"

    "ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 8403-2003 (фон-вода)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 302"

    "ГСО ионов железа (III) 5К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8032-94 (фон-0,1М Н2SO4)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 303"

    "ГСО общей жесткости воды (100ммоль/дм3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 8206-2002"

    Кол-во: 8

    "Позиция 304"

    "ГСО иодид-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7956-2001 (фон-вода)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 305"

    "ГСО ионов кадмия 1К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6690-93 (фон-0,1М НNО3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "ГСО ионов калия 18К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8092-94 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 307"

    "ГСО ионов кальция 19К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8065-94 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 308"

    "ГСО ионов лития (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7780-2000 (фон-0,1М HCl)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 309"

    "ГСО ионов меди (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7764-2000 (фон-1М HNO3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 310"

    "ГСО нефтепрод. в водораств-ой матрице НВМ-1-ЭК (0,005 мг/см3), 2амп. по 1,2мл, ГСО 8646-2005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 311"

    "ГСО нефтепрод. в водораств-ой матрице НВМ-3-ЭК (0,05мг/см3), 2амп. по 1,2 мл, ГСО 8648-2005"

    Кол-во: 10

    "Позиция 312"

    "ГСО нефтепрод. в гексане (1,00мг/см3), амп. 5см3, ГСО7950-2001 (tхран. 2-6оС)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 313"

    "ГСО ионов никеля (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7785-2000 (фон-1М HNO3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 314"

    "ГСО нитрат-ионов 5А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6696-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 315"

    "ГСО нитрит-ионов 7А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7021-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 316"

    "ГСО ионов стронция (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7783-2000 (фон-0,1М HNO3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 317"

    "ГСО сульфат-ионов (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 8746-2006 (фон-вода)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 318"

    "ГСО фенола (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7346-96 (фон-этанол)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 319"

    "ГСО фосфат-ионов 6А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7018-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 320"

    "ГСО хлорид-ионов 1А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6687-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 321"

    "СО мас.доли серы в минер.масле SMO10, компл. 10амп. по 5мл, ГСО 8610-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "СО массовой доли серы в минеральном масле СН-0,010-НС ГСО 9404-2009 (ат.зн.(0,009-0,011мм²/с)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 323"

    "СО массовой доли серы в минеральном масле СН-0,100-НС ГСО 9407-2009 (0,09-0,11мм²/с)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 324"

    "СО массовой доли серы в минеральном масле СН-5,000-НС ГСО 9416-2009 (4,5-5,5мм²/с)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 325"

    "СО содерж. фактич. смол в моторных топливах КФСБ-1, (6мг/100см3), фл 30мл, ГСО 8645-2005"

    Кол-во: 5

    "Позиция 326"

    "СО октанового числа (детонац.стойк-ти бензинов)ОЧ-2(И)(исслед.метод 92,3), фл.500см3, ГСО 10674-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 327"

    "СО октанового числа (детонац.стойк-ти бензинов)ОЧ-3(И)(исслед.метод 95,3), фл.500см3, ГСО 10675-2015"

    Кол-во: 4

    "Позиция 328"

    "СО самовоспламеняемости первичного эталонного топлива ЦЧ ПЭТ-1 (ЦЧ-46), фл. 500 мл, ГСО 8931-08"

    Кол-во: 4

    "Позиция 329"

    "СО самовоспламеняемости первичного эталонного топлива ЦЧ ПЭТ-2 (ЦЧ-50), фл. 500 мл, ГСО 8932-08"

    Кол-во: 4

    "Позиция 330"

    "СО состава нефти ССН-1 (вода, мех.примеси, хлористые соли), фл. 0,85дм3, ГСО 7485-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 331"

    "СО состава и свойств нефти ССН-2 (плотность,мас.доля серы, кинем.вязкость), фл. 1дм3, ГСО 7486-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 332"

    "СО мас.доли хлорорганических соединений в нефти ХОС-ТЦСМ (1-60мг/кг), фл. 1,05дм3, ГСО 8884-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 333"

    "СО фракционного состава нефти ФС-ТЦСМ (н.к. 30-100С), фл. 0,48дм3, ГСО 8546-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 334"

    "СО МДПН-ТЦСМ (0,3-1,5%) (парафины в нефти ), ГСО 8547-2004, объем 0,48 дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 335"

    "СО МДПН-ТЦСМ (1,5-6,0%) (парафины в нефти ), ГСО 8547-2004, объем 0,48 дм3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 336"

    "СО давления насыщ.паров нефти ДНП-ТЦСМ (0-35кПа), фл. 0,8дм3, ГСО 8883-2007"

    Кол-во: 2

    "Позиция 337"

    "ГСО ионов алюминия (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7758-2000 (фон-1М Н2SO4)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 338"

    "ГСО ионов аммония 15К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7015-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 339"

    "ГСО ионов бора (III) 39К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7337-96 (фон-вода)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 340"

    "ГСО гидрокарбонат-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 8403-2003 (фон-вода)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 341"

    "ГСО ионов железа (III) (10мг/см3), амп. 5см3, ГСО 8213-2002 (фон-1М HNO3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 342"

    "ГСО ионов магния (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7767-2000 (фон-0,1М НNO3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 343"

    "ГСО ионов марганца (II) (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7762-2000 (фон-0,5М H2SO4)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 344"

    "ГСО ионов меди 1 г/дм3, амп. 5см3, ГСО 7836-2000 (фон-1МHNO3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 345"

    "ГСО ионов мышьяка (III) 11К (комплект), 5амп.по 5см3 (г/дм3:0,1-3шт;0,05-2шт), ГСО 7143-95-:7144-95"

    Кол-во: 2

    "Позиция 346"

    "ГСО ионов меди 1 г/дм3, амп. 5см3, ГСО 7836-2000 (фон-1МHNO3)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 347"

    "ГСО ионов никеля (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7785-2000 (фон-1М HNO3)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 348"

    "ГСО нитрит-ионов 7А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7021-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 349"

    "ГСО нефтепрод. в гексане (1,00мг/см3), амп. 5см3, ГСО7950-2001 (tхран. 2-6оС)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 350"

    "ГСО нефтепрод. в водораств-ой матрице (0,005мг), ГСО 7117-94"

    Кол-во: 34

    "Позиция 351"

    "ГСО окисляемости перманганатной (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7797-2000 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 352"

    "ГСО ионов ртути 12К-Hg-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7440-98"

    Кол-во: 5

    "Позиция 353"

    "ГСО ионов свинца (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7778-2000 (фон-1М HNO3)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 354"

    "ГСО сульфат-ионов 4А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6693-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 355"

    "ГСО сульфид-иона (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7861-2000 (фон-вода)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 356"

    "ГСО фенола (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7346-96 (фон-этанол)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 357"

    "ГСО формальдегида (1,0мг/cм3), амп. 5мл, ГСО 7347-96 (фон-вода)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 358"

    "ГСО фосфат-ионов 6А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7018-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 359"

    "ГСО ХПК и БПК, ГСО 8048-94 (МСО 0621:2003), пробирка (0,2г)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 360"

    "ГСО имитатор конц.активн.хлора (1000мг/дм3), 5стекл.амп.по 6см3, ГСО 8203-2002 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 361"

    "СО содерж. фактич. смол в моторных топливах КФСБ-1, (6мг/100см3), фл 30мл, ГСО 8645-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 362"

    "СО октанового числа (детонац.стойк-ти бензинов)ОЧ-2(И)(исслед.метод 92,3), фл.500см3, ГСО 10674-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "СО октанового числа (детонац.стойк-ти бензинов)ОЧ-3(И)(исслед.метод 95,3), фл.500см3, ГСО 10675-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "Микрошприц МШ- 10 10 мкл, с направляющей, с поверкой (уп/2 шт) (Цвет 5Е2.833.166)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 365"

    "Фильтры обез. синяя лента d= 9 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 366"

    "Фильтры обез. синяя лента d=11 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 367"

    "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 368"

    "Комплект поверочных образцов КО-79, КО-83, КО-91, КО-98, КО-107, КО-163"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-4,01 (Калий фталевокислый кислый) (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 370"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 3 разряда, рН-6,86 (Калий фосфорнокислый 1-зам,Натрий фосфорнок.2-зам.) (ТУ 2642-001-33813273-97)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 371"

    "Стандарт-титры для рН-метрии 2 разряда, рН-9,18"

    Кол-во: 4

    "Позиция 372"

    "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 373"

    "Фильтры обез. красная лента d= 9 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 374"

    "Фильтры обез. красная лента d=11 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 375"

    "Фильтры обез. красная лента d=15 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 376"

    "Колба КН -1-2000-29/32 ТС (со шлифом) со шкалой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 377"

    "Колба Бунзена 1- 500 ТС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 378"

    "Колба Бунзена 2- 500-29/32 ТС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 379"

    "Колба мерная 1- 100 (б/пр) 1кл.точности"

    Кол-во: 4

    "Позиция 380"

    "Вискозиметр капил. ст. ВПЖ-2, d=0.99"

    Кол-во: 5

    "Позиция 381"

    "Вискозиметр капил. ст. ВПЖ-2, d=0.73"

    Кол-во: 5

    "Позиция 382"

    "Мешальник IKAFLON 25 (25*8мм)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 383"

    "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 384"

    "Натрий гипохлорит (тех) марка А, ГОСТ 11086-76"

    Кол-во: 24

    "Позиция 385"

    "Комплект стандартных образцов состава продуктов изнашивания (Cu, Fe) в маслах авиадвигателей на основе масла МС-8Пстандартный образец СОП-2-1СОП-2-2СО"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "ГСО ХПК (бихромат. окисл. воды) (10000 мг/дм3) амп. 5 мл, ГСО 7425-97"

    Кол-во: 10

    "Позиция 387"

    "СО вязкости РЭВ-2 (кин.: 1,7-2,3мм2/с при 20С), фл. 250мл, ГСО 8586-2004"

    Кол-во: 7

    "Позиция 388"

    "СО вязкости РЭВ-80 (кин.: 24-36мм2/с при 40С), фл. 250мл, ГСО 8593-2004"

    Кол-во: 7

    "Позиция 389"

    "СО вязкости РЭВ-200 (кин.: 52-76мм2/с при 40С), фл. 250мл, ГСО 8596-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 390"

    "СО вязкости РЭВ-30 (кин.: 8-12мм2/с при 50С), фл. 250мл, ГСО 8590-2004"

    Кол-во: 7

    "Позиция 391"

    "СО вязкости жидкости РЭВ-100 (кин.: 85-116мм2/с при 20С), фл. 250мл, ГСО 8594-2004"

    Кол-во: 6

    "Позиция 392"

    "СО вязкости РЭВ-40 (кин.: 34-46мм2/с при 20С), фл. 500мл, ГСО 8591-2004ф"

    Кол-во: 1

    "Позиция 393"

    "СО вязкости РЭВ-300 (кин.: 8,20-12,2мм2/с при 100С), фл. 250мл, ГСО 8597-2004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 394"

    "СО абс.давления насыщ.паров н/продуктов АДНП-100 (90-110кПа), фл. 250мл, ГСО 8541-2004"

    Кол-во: 5

    "Позиция 395"

    "СО вязкости н/продуктов ВК-102 (кин.: 18,42мм2/с при 100С), фл. 30см3, ГСО 7137-94"

    Кол-во: 10

    "Позиция 396"

    "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-30-ЭК (32-38кПа при 37,8С), фл.250см3, ГСО 8525-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 397"

    "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-50-ЭК (49-55кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8527-2004"

    Кол-во: 11

    "Позиция 398"

    "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-60-ЭК (60-65кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8528-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 399"

    "СО кислотности н/продуктов К-0,5-ЭК (0,45-0,55мгКОН/100 см3), фл. 100см3, ГСО 8406-03"

    Кол-во: 6

    "Позиция 400"

    "СО рН водной вытяжки н/продуктов ВКЩ (рН-7), фл. 60см3, ГСО 8638-2004"

    Кол-во: 9

    "Позиция 401"

    "СО рН водной вытяжки н/продуктов ВКЩ-2 (рН-4,6), фл. 60см3, ГСО 8829-2006"

    Кол-во: 9

    "Позиция 402"

    "СО плотности жидкости ПЛ-730-ЭК (716-732кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8615-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 403"

    "СО плотности жидкости ПЛ-780-ЭК (777-789кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8617-2004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 404"

    "СО плотности жидкости ПЛ-900-ЭК (898-902кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8622-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 405"

    "СО темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-80-ЭК (78-88С), фл. 250мл, ГСО 8150-02"

    Кол-во: 4

    "Позиция 406"

    "СО темп.вспышки в открытом тигле (углеводороды, масла) ТОТ-4 (226,9С), фл. 85см3, ГСО 10831-2016"

    Кол-во: 12

    "Позиция 407"

    "СО темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-270-ЭК (255-290С), фл. 500мл, ГСО 8155-2002"

    Кол-во: 3

    "Позиция 408"

    "СО темп.вспышки в закрытом тигле (углеводороды) ТЗТ-1 (16,5С), фл. 85см3, ГСО 10803-2016"

    Кол-во: 9

    "Позиция 409"

    "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-30-ЭК (29-40С), фл. 250мл, ГСО 8133-2002"

    Кол-во: 18

    "Позиция 410"

    "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-110-ЭК (105-120С), фл. 500мл, ГСО 8136-2002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 411"

    "СО темп. вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (135-150С), фл. 250мл, ГСО 8137-2002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 412"

    "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-180-ЭК (165-205С), фл. 500мл, ГСО 8138-2002"

    Кол-во: 9

    "Позиция 413"

    "СО темп.начала кристаллизации моторных топлив ТНК-ПА (-65...-50С), фл. 30мл, ГСО 10591-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 414"

    "СО темп.помутнения моторных топлив ТПМТ-1 (-7,5С), фл. 30см3, ГСО 8790-2006"

    Кол-во: 2

    "Позиция 415"

    "СО температуры помутнения моторных топлив (зимнее ДТ) ТПМТ-ПА(2) (-35..-20С),фл.30мл, ГСО 10442-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 416"

    "СО пред. темп. фильтруемости ПТФ ДТ-1 (-12 С), 60 мл, ГСО 8802-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 417"

    "СО предельной темп.фильтруемости диз.топлив ПТФ-ПА (ДТ-2) (зимнее ДТ) (-40...-30С), фл. 60мл, ГСО 10269-2013"

    Кол-во: 40

    "Позиция 418"

    "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-1 (тт -50С;тз -53С), фл. 50мл, ГСО 7945-01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 419"

    "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-2 (тт -26,5С;тз -29,5С), фл. 50мл, ГСО 7946-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 420"

    "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-3 (тт -13С;тз -16С), фл. 50мл, ГСО 8356-03"

    Кол-во: 2

    "Позиция 421"

    "СО фракционного состава н/продуктов ФС-1 (н.к.34,2С; к.к.201,4С), фл. 110мл, ГСО 10403-2014"

    Кол-во: 60

    "Позиция 422"

    "СО фракционного состава н/продуктов ФС-2 (н.к.141,7С;к.к.236,5С), фл. 110мл, ГСО 10404-2014"

    Кол-во: 60

    "Позиция 423"

    "СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,015-ЭК (0,012-0,018%), фл.100см3, ГСО 7856-2000"

    Кол-во: 60

    "Позиция 424"

    "СО мас.доли воды в нефти и н/продуктах ВН-0,1-ЭК (0,095-0,105%), фл. 100см3, ГСО 7928-2001"

    Кол-во: 60

    "Позиция 425"

    "СО мас.доли воды в орг.жидкостях ВФ-ВНИИМ-0,01 (0,01-0,015%), 2амп.х5мл, ГСО 9088-2008 (по Фишеру)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 426"

    "СО содерж.хлористых солей в нефти и н/продуктах ХСН-5-ЭК (4,5-5,5мг/дм3),фл.100мл, ГСО 7897-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 427"

    "Винная кислота (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 428"

    "Азотная кислота (осч 18-4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 429"

    "Серная кислота (хч)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 430"

    "Соляная кислота (хч)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 431"

    "Щавелевая кислота 2-вод. (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 432"

    "Лимонная кислота 1-вод. (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 433"

    "Лимонная кислота 1-вод. (хч)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 434"

    "Сульфосалициловая кислота 2-вод. (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 435"

    "Мензурка 2000 с руч. п/пропилен. (4.04.01.0080)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 436"

    "Колба КН -1- 500-29/32 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 437"

    "Колба К-1- 1000-29/32 ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 438"

    "Стакан В-1- 100 со шкалой ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 439"

    "Стакан В-1- 50 ХС"

    Кол-во: 25

    "Позиция 440"

    "Пипетка 0,1 мл полный слив 2-1-2-0,1 (8-2-0,1)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 441"

    "Пипетка 0,2 мл полный слив 2-1-2-0,2 (8-2-0,2)"

    Кол-во: 18

    "Позиция 442"

    "Пипетка 2 мл частич. слив 1-1-2-2 (5-2-2)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 443"

    "Пипетка 5 мл частич.слив 1-2-2- 5 (Химлаборприбор)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 444"

    "Пипетка 10 мл полный слив 2-2-2-10 (6-2-10)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 445"

    "Цилиндр 1- 50-2 с нос."

    Кол-во: 3

    "Позиция 446"

    "Цилиндр 1-1000-2 с нос."

    Кол-во: 5

    "Позиция 447"

    "Цилиндр 1- 100-1 с нос. (1 класс точности)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 448"

    "Воронка ВД-3- 250"

    Кол-во: 10

    "Позиция 449"

    "Воронка В- 75-110 ХС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 450"

    "Воронка делит. шарообразная 500 мл д(горл)внут=75мм ГФ 6.412.159"

    Кол-во: 5

    "Позиция 451"

    "Колба мерная 2-2000 ПМ ТС (со ст. проб.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 452"

    "Колба мерная 2- 25 ПМ ХС (со ст. проб.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 453"

    "Воронка ВФ 1-40 пор- 40"

    Кол-во: 4

    "Позиция 454"

    "Воронка делит. шарообразная 500 мл д(горл)внут=75мм ГФ 6.412.159"

    Кол-во: 7

    "Позиция 455"

    "Стакан В-1-2000 со шкалой ТС"

    Кол-во: 6

    "Позиция 456"

    "Колба Энглера (д/разг.нефти) КРН- 125 d=17мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 457"

    "Ловушка АКОВ-10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 458"

    "Аппарат АКОВ-25"

    Кол-во: 6

    "Позиция 459"

    "Пробирка для прибора ИНПН Шатокс, фасовка 6 шт"

    Кол-во: 15

    "Позиция 460"

    "Цилиндр 1- 250-2 с нос."

    Кол-во: 20

    "Позиция 461"

    "Цилиндр 1- 250-2 с нос."

    Кол-во: 10

    "Позиция 462"

    "Цилиндр 1- 500-2 с нос."

    Кол-во: 5

    "Позиция 463"

    "Цилиндр 1-1000-2 с нос."

    Кол-во: 3

    "Позиция 464"

    "Цилиндр 50 мл с нос., объемная шкала, ПП (648941)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 465"

    "Цилиндр 100 мл с нос., объемная шкала, ПП (649941)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 466"

    "Бумага индикаторная универсальная рН-0-12"

    Кол-во: 7

    "Позиция 467"

    "Воронка В- 56- 80 ХС"

    Кол-во: 50

    "Позиция 468"

    "Колба КН -1- 100-29/32 ТС (со шлифом)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 469"

    "Цилиндр Снеллена-300"

    Кол-во: 10

    "Позиция 470"

    "Цилиндр Снеллена-400 ГФ7.380.313"

    Кол-во: 3

    "Позиция 471"

    "Пробоотборник ПН-1 переносной цельнометаллический высокий объем обираемой пробы 0,8л материал латунь ЛС59 h=250мм d=80мм ГОСТ 2517-85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 472"

    "Склянка с пробкой 125 мл (темн. стекло, узк. горло)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 473"

    "Воронка В- 36- 50 ХС"

    Кол-во: 100

    "Позиция 474"

    "Воронка ВД-3-1000"

    Кол-во: 20

    "Позиция 475"

    "Ацетон (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 476"

    "Железо (III) хлорид 6-вод (осч) (141358)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 477"

    "Калий йодистый (хч)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 478"

    "Калий двухромовокислый (хч)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 479"

    "Кальций хлористый б/в (ч)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 480"

    "Калий хлористый (чда)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 481"

    "Натрий гидроокись (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 482"

    "Азотная кислота (хч)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 483"

    "Серная кислота (осч) 11-5"

    Кол-во: 18

    "Позиция 484"

    "Соляная кислота (осч 20-4)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 485"

    "Толуол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 486"

    "Нефрас С2-80/120"

    Кол-во: 7

    "Позиция 487"

    "Петролейный эфир 70-100 (ч) (Экос-1)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 488"

    "Бензол (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 489"

    "Хлорбензол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 490"

    "Фильтры обез. белая лента d=15 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 491"

    "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 25

    "Позиция 492"

    "Фильтры обез. синяя лента d=11 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 493"

    "Фильтры обез. синяя лента d= 9 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 494"

    "Фильтры обез. белая лента d= 7 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 495"

    "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 496"

    "Фильтры обез. белая лента d=11 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 497"

    "Фильтры обез. красная лента d=12,5 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 498"

    "Фильтры обез. белая лента d= 9 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 499"

    "Фильтры обез. белая лента d=11 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 500"

    "Фильтры обез. белая лента d= 7 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 30

    "Позиция 501"

    "Фильтры обез. синяя лента d= 7 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 502"

    "Фильтры обез. синяя лента d=11 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 70

    "Позиция 503"

    "Фильтры обез. синяя лента d=12,5 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 504"

    "Фильтры обез. красная лента d=11 см, уп/100 шт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 505"

    "ГСО ионов железа (III) 5К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8032-94 (фон-0,1М Н2SO4)"

    Кол-во: 58

    "Позиция 506"

    "Государственный образец состава - смесь жидких углеводородов 1-го разряда, ГСО 10088-2012, в упаковке 10 ампул по 5 мл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "Диэтиленгликоль д/хр (3 мл)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 508"

    "Цинк уксуснокислый 2-вод. (хч)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 509"

    "Хлороформ (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 510"

    "Этиленгликоль (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 511"

    "Аммиак водный (чда)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 512"

    "Алюминий оксид (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 513"

    "Бутилацетат (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 514"

    "Гексан д/хр. 1 сорт (осч)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 515"

    "Калий сурьмяновиннокислый 3- водн.(антимонилтартрат) (1.08092.0250), 250 гр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 516"

    "Калий йодистый (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 517"

    "Кальций углекислый (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 518"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 519"

    "Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 520"

    "Реактив Грисса (порошок) (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 521"

    "Хлороформ (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 522"

    "Этиленгликоль (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 523"

    "Дифенилкарбазид (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 524"

    "Мурексид (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 525"

    "Хромовый темно-синий (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 526"

    "Метиловый оранжевый (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 527"

    "Бромфеноловый синий (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 528"

    "Дифенилкарбазон (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 529"

    "Фенолфталеин"

    Кол-во: 0

    "Позиция 530"

    "Бумага инд. с ацетатом свинца (книжечка) MN 90746"

    Кол-во: 2

    "Позиция 531"

    "Нитразиновый желтый (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 532"

    "Бумага инд. универсальная рН-0-14 (полоски) MN 92111"

    Кол-во: 2

    "Позиция 533"

    "Ксиленоловый оранжевый (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 534"

    "Метиленовый голубой"

    Кол-во: 0

    "Позиция 535"

    "Эриохром черный Т (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 536"

    "Метол (чда)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 537"

    "Серная кислота (хч)"

    Кол-во: 63

    "Позиция 538"

    "Соляная кислота (осч 20-4)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 539"

    "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-50-ЭК (49-55кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8527-2004"

    Кол-во: 15

    "Позиция 540"

    "СО плотности жидкости РЭП-1 (683-697,2кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8579-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 541"

    "СО плотности жидкости РЭП-2 (710,8-730,2кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8580-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 542"

    "СО плотности жидкости РЭП-3 (772,2-787,2кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8581-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 543"

    "СО плотности жидкости РЭП-4 (857,3-874,7кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8582-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 544"

    "СО плотности жидкости РЭП-5 (998-999кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8583-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 545"

    "СО плотности жидкости ПЛ-730-ЭК (716-732кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8615-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 546"

    "СО плотности жидкости ПЛ-870-ЭК (865-870кг/м3), фл. 500мл, ГСО 8620-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 547"

    "СО вязкости н/продуктов ВК-21 (кин.: 1,258мм2/с при 20С), фл. 30см3, ГСО 7127-94"

    Кол-во: 14

    "Позиция 548"

    "СО вязкости РЭВ-2 (кин.: 1,7-2,3мм2/с при 20С), фл. 100мл, ГСО 8586-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 549"

    "СО вязкости РЭВ-80 (кин.: 24-36мм2/с при 40С), фл. 250мл, ГСО 8593-2004"

    Кол-во: 10

    "Позиция 550"

    "СО вязкости РЭВ-30 (кин.: 8-12мм2/с при 50С), фл. 100мл, ГСО 8590-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 551"

    "СО вязкости РЭВ-300 (кин.: 8,20-12,2мм2/с при 100С), фл. 100 мл, ГСО 8597-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 552"

    "СО вязкости н/продуктов ВК-102 (кин.: 18,42мм2/с при 100С), фл. 30см3, ГСО 7137-94"

    Кол-во: 14

    "Позиция 553"

    "СО вязкости жидкости РЭВ-100 (кин.: 18,4-27,6мм2/с при 50С), фл. 100мл, ГСО 8594-2004"

    Кол-во: 14

    "Позиция 554"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8597-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-300 (при 100) ат.зн. ~10мм²/с 250мл"

    Кол-во: 18

    "Позиция 555"

    "Образец государственный стандартный ГСО 8598-2004 Вязкость нефтепродуктов РЭВ-600 (при 100) ат.зн. ~15мм²/с 500мл"

    Кол-во: 18

    "Позиция 556"

    "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-30-ЭК (29-40С), фл. 250мл, ГСО 8133-2002"

    Кол-во: 12

    "Позиция 557"

    "СО темп. вспышки углеводородов и масел в закрытом тигле ТВЗТ-140-ЭК (135-150С), фл. 250мл, ГСО 8137-2002"

    Кол-во: 12

    "Позиция 558"

    "СО темп. вспышки в закрытом тигле (углеводороды и масла) ТВЗТ-180-ЭК (165-205С), фл. 250мл, ГСО 8138-2002"

    Кол-во: 12

    "Позиция 559"

    "СО темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-190-ЭК (185-215С), фл. 250мл, ГСО 8153-2002"

    Кол-во: 11

    "Позиция 560"

    "СО темп. вспышки в открытом тигле (углеводороды и масла) ТВОТ-230-ЭК (225-250С), фл. 250мл, ГСО 8154-02"

    Кол-во: 12

    "Позиция 561"

    "СО темп. вспышки в закрытом тигле (н/продукты) ТВЗТ-30-ВНИИМ (30-40С), фл. 100мл, ГСО 9240-2008"

    Кол-во: 10

    "Позиция 562"

    "СО темп.помутнения моторных топлив ТПМТ-2 (-30С), фл. 30см3, ГСО 8791-2006"

    Кол-во: 14

    "Позиция 563"

    "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-1 (тт -50С;тз -53С), фл. 50мл, ГСО 7945-01"

    Кол-во: 14

    "Позиция 564"

    "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-3 (тт -13С;тз -16С), фл. 50мл, ГСО 8356-03"

    Кол-во: 12

    "Позиция 565"

    "СО температуры текучести и застывания ТТЗ-20-ЭК (т.т. -20...-17С;т.з. -23...-17С), фл. 100мл, ГСО 8927-2008"

    Кол-во: 12

    "Позиция 566"

    "СО фракционного состава н/продуктов ФС-1 (н.к.34,2С; к.к.201,4С), фл. 110мл, ГСО 10403-2014"

    Кол-во: 10

    "Позиция 567"

    "СО фракционного состава н/продуктов ФС-2 (н.к.141,7С;к.к.236,5С), фл. 110мл, ГСО 10404-2014"

    Кол-во: 12

    "Позиция 568"

    "СО фракционного состава н/продуктов ФС-2 (н.к.141,7С;к.к.236,5С), фл. 110мл, ГСО 10404-2014"

    Кол-во: 8

    "Позиция 569"

    "СО мас.доли воды в н/продуктах ВМКТ-1/6 (0,0021%), фл. 10мл, ГСО 8913-07 (по К.Фишеру)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 570"

    "СО мас.доли воды в н/продуктах ВМКТ-1/7 (0,0035%), фл. 10мл, ГСО 8913-07 (по К.Фишеру)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 571"

    "СО мас.доли воды в нефти и н/продуктах ВН-0,1-ЭК (0,095-0,105%), фл. 100см3, ГСО 7928-2001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 572"

    "СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,005-ЭК (0,004-0,006%), фл.100см3, ГСО 7855-2000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 573"

    "СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,015-ЭК (0,012-0,018%), фл.100см3, ГСО 7856-2000"

    Кол-во: 12

    "Позиция 574"

    "СО пред. темп. фильтруемости ПТФ ДТ-1 (-12 С), 60 мл, ГСО 8802-2006"

    Кол-во: 5

    "Позиция 575"

    "СО пред. темп. фильтруемости ПТФ ДТ-2 (-32 С), 60 мл, ГСО 8803-2006"

    Кол-во: 12

    "Позиция 576"

    "СО кислотного числа н/продуктов КЧ-0,02-ЭК (0,018-0,022мгКОН/г), фл. 100см3, ГСО 8499-2003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 577"

    "СО кислотного числа н/продуктов КЧ-0,05-ЭК (0,045-0,055мгКОН/г), фл. 100см3, ГСО 8500-2003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 578"

    "СО кислотного числа н/продуктов КЧ-0,1-ЭК (0,09-0,11мгКОН/г), фл. 100см3, ГСО 8501-2003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 579"

    "СО рН водной вытяжки н/продуктов ВКЩ (рН-7), фл. 60см3, ГСО 8638-2004"

    Кол-во: 12

    "Позиция 580"

    "Метанол СТХ 99,98%, амп. 3 мл, СОП 0016-03"

    Кол-во: 50

    "Позиция 581"

    "ГСО ионов стронция (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7145-95 (фон - вода)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 582"

    "ГСО нитрат-ионов 5А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 6696-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 583"

    "ГСО нитрит-ионов 7А-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7021-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 584"

    "ГСО хлорид-ионов 40А (10г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7436-98 (фон-вода)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 585"

    "ГСО фторид-ионов (1мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7789-2000 (фон-вода)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 586"

    "ГСО фосфат-ионов (0,5мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7791-2000 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 587"

    "ГСО ионов натрия 17К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8062-94 (фон-вода)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 588"

    "СО мас.концентрации хлористых солей в н/продуктах ХСН-5-НС (4,5-5,5мг/дм3), фл. 100г, ГСО 9294-2009"

    Кол-во: 28

    "Позиция 589"

    "СО мас.концентрации хлористых солей в н/продуктах ХСН-100-НС (95-105мг/дм3), 100г, ГСО 9297-2009"

    Кол-во: 28

    "Позиция 590"

    "СО мас.доли воды в орг.жидкостях ВФ-ВНИИМ-0,01 (0,01-0,015%), 2амп.х5мл, ГСО 9088-2008 (по Фишеру)"

    Кол-во: 22

    "Позиция 591"

    "СО мас.доли мех.примесей в н/продуктах МПН-0,005-НС (0,004-0,006%), 100г, ГСО 9291-2009"

    Кол-во: 78

    "Позиция 592"

    "СО мас.доли мех.примесей в н/продуктах МПН-0,050-НС (0,045-0,055%), 100г, ГСО 9293-2009"

    Кол-во: 30

    "Позиция 593"

    "ГСО ионов магния 20К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7190-95 (фон-вода)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 594"

    "СО плотности жидкости РЭП-2 (710,8-730,2кг/м3), фл. 250мл, ГСО 8580-2004"

    Кол-во: 12

    "Позиция 595"

    "СО плотности жидкости ПЛ-730-ЭК (716-732кг/м3), фл. 100мл, ГСО 8615-2004"

    Кол-во: 6

    "Позиция 596"

    "СО давления насыщ.паров нефти и н/продуктов ДНП-60-ЭК (60-65кПа при 37,8С), фл. 250мл, ГСО 8528-2004"

    Кол-во: 15

    "Позиция 597"

    "Метанол СТХ 99,98%, амп. 3 мл, СОП 0016-03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 598"

    "Диэтиленгликоль д/хр (3 мл)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 599"

    "ГСО иодид-ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7620-99 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 600"

    "ГСО бромид ионов (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7957-2001 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 601"

    "ГСО сульфат-ионов 41А (10г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7437-98 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 602"

    "ГСО хлорид-ионов 40А (10г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7436-98 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 603"

    "ГСО ионов стронция (1,0мг/см3), амп. 5см3, ГСО 7783-2000 (фон-0,1М HNO3)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 604"

    "ГСО ионов натрия 17К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8062-94 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 605"

    "ГСО ионов магния 20К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7190-95 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 606"

    "Мембрана МФАС-Б-4, d=25 мм, 0,2 мкм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 607"

    "Склянка СН-1-100 (Россия)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 608"

    "Склянка СВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 609"

    "Комплект демеркуризационный локальный НДЛ-1 (для устранения ртутных загрязнений)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 610"

    "Мешальник (25х8 мм) (кат. № 19757) тефлон (deltalab)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 611"

    "Пленка парафиновая PARAFILM 100мм*75м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 612"

    "Мембрана МФАС-ОС-4, d=25 мм, 0,6 мкм"

    Кол-во: 600

    "Позиция 613"

    "Мембрана МФАС-ОС-2, d=25 мм, 0,45 мкм"

    Кол-во: 2800

    "Позиция 614"

    "Канистра 3 литра с крышкой ТУ 2297-001-75582570-2006"

    Кол-во: 250

    "Позиция 615"

    "Микрошпатель двухсторонний 150 мм, 40х5 мм, нерж.сталь, (3022)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 616"

    "Пинцет изогнутый притупленные концы 130 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 617"

    "Глицерин (чда)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 618"

    "Сульфаминовая кислота (хч)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 619"

    "Ацетон (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 620"

    "Изооктан (этал.) (Экос-1)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 621"

    "СО мас.доли воды в нефти и н/продуктах ВН-0,1-ЭК (0,095-0,105%), фл. 100см3, ГСО 7928-2001"

    Кол-во: 20

    "Позиция 622"

    "СО мас.доли мех.примесей в нефти и н/продуктах МПН-0,005-ЭК (0,004-0,006%), фл.100см3, ГСО 7855-2000"

    Кол-во: 18

    "Позиция 623"

    "СО мас.концентрации хлористых солей в н/продуктах ХСН-5-НС (4,5-5,5мг/дм3), фл. 100г, ГСО 9294-2009"

    Кол-во: 18

    "Позиция 624"

    "ГСО уд.электропроводности водных сред УЭП-5 (0,0047См/м), амп. 20см3, ГСО 7378-97"

    Кол-во: 10

    "Позиция 625"

    "СО темп.помутнения моторных топлив ТПМТ-2 (-30С), фл. 30см3, ГСО 8791-2006"

    Кол-во: 3

    "Позиция 626"

    "ГСО ионов кальция 19К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8065-94 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 627"

    "ГСО ионов калия 18К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 8092-94 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 628"

    "ГСО ионов аммония 15К-1 (1,0г/дм3), амп. 5см3, ГСО 7015-93 (фон-вода)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 629"

    "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-2 (тт -26,5С;тз -29,5С), фл. 50мл, ГСО 7946-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 630"

    "СО температур текучести и застывания нефтепродуктов ТЗ-1 (тт -50С;тз -53С), фл. 50мл, ГСО 7945-01"

    Кол-во: 3

    "Позиция 631"

    "Экспресс-тест для определения антигенов энтеровирусов в фекалиях 20 тестов."

    Кол-во: 1

    "Позиция 632"

    "Диски с амоксициллин/ клавуланатом 20 мкг/10 мкг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 633"

    "Диски с ампициллином 10 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 634"

    "Диски с ванкомицином 30 мкг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 635"

    "Аммиак водный (чда)"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 636"

    "Аммоний роданистый (хч)"

    Кол-во: 2.1

    "Позиция 637"

    "Аммоний хлористый (хч)"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 638"

    "Гексан нормальный для ВЭЖХ, содержание основного вещества не менее 99,85%, фасовка 0,66 кг, CAS: 110-54-3"

    Кол-во: 5.28

    "Позиция 639"

    "Гидроксиламин солянокислый (чда)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 640"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (хч)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 641"

    "Изоамиловый спирт (чда) (3-Метил-1-бутанол) (Экос-1)"

    Кол-во: 9.6

    "Позиция 642"

    "Толуол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 103.2

    "Позиция 643"

    "Аммиак водный (чда)"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 644"

    "Крахмал растворимый (чда)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 645"

    "Калий фталевокислый кислый (чда)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 646"

    "Винная кислота (чда)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 647"

    "Азотная кислота (осч 18-4)"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 648"

    "Серная кислота (хч)"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 649"

    "Соляная кислота (хч)"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 650"

    "Щавелевая кислота 2-вод. (хч)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 651"

    "Лимонная кислота 1-вод. (чда)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 652"

    "Щавелевая кислота 2-вод. (хч)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 653"

    "Сульфосалициловая кислота 2-вод. (чда)"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 654"

    "Азотная кислота (хч)"

    Кол-во: 11.2

    "Позиция 655"

    "Соляная кислота (осч 20-4)"

    Кол-во: 7.2

    "Позиция 656"

    "Толуол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 1.72

    "Позиция 657"

    "Петролейный эфир 70-100 (ч) (Экос-1)"

    Кол-во: 11.9

    "Позиция 658"

    "Бензол (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 659"

    "Хлорбензол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 660"

    "Этиленгликоль (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 661"

    "Аммиак водный (чда)"

    Кол-во: 2.7

    "Позиция 662"

    "Бутилацетат (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 4.5

    "Позиция 663"

    "Гексан д/хр. 1 сорт (осч)"

    Кол-во: 38.28

    "Позиция 664"

    "Калий йодистый (хч)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 665"

    "Кальций углекислый (чда)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 666"

    "Натрий сернокислый б/вод. (чда)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 667"

    "Серебро сернокислое (хч)"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 668"

    "Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. (чда)"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 669"

    "Натрий хлористый (хч)"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 670"

    "Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. (хч)"

    Кол-во: 0.8

    "Позиция 671"

    "Реактив Грисса (порошок) (чда)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 672"

    "Хлороформ (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 7.5

    "Позиция 673"

    "Этиленгликоль (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 674"

    "Дифенилкарбазид (чда)"

    Кол-во: 0.03

    "Позиция 675"

    "Мурексид (чда)"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 676"

    "Хромовый темно-синий (чда)"

    Кол-во: 0.02

    "Позиция 677"

    "Дифенилкарбазид (чда)"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 678"

    "Метиловый оранжевый (чда)"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 679"

    "Бромфеноловый синий (чда)"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 680"

    "Дифенилкарбазон (чда)"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 681"

    "Хромовый темно-синий (чда)"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 682"

    "Фенолфталеин"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 683"

    "Нитразиновый желтый (чда)"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 684"

    "Ксиленоловый оранжевый (чда)"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 685"

    "Метиленовый голубой"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 686"

    "Эриохром черный Т (чда)"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 687"

    "Метол (чда)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 688"

    "Соляная кислота (осч 20-4)"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 689"

    "Железоаммонийные квасцы (чда)"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 690"

    "Ацетон (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 691"

    "Натрий гидроокись (чда)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 692"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (хч)"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 693"

    "Калий хлористый (хч)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 694"

    "Петролейный эфир 40-70 (хч) (Экос-1)"

    Кол-во: 2.8

    "Позиция 695"

    "Толуол (чда) (Экос-1)"

    Кол-во: 4.3

    "Позиция 696"

    "Железоаммонийные квасцы (чда)"

    Кол-во: 0.4

    "Позиция 697"

    "Гидроксиламин солянокислый (чда)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 698"

    "Железо (III) хлорид 6-вод (осч) (141358)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 699"

    "Ртуть (II) азотнокислая 1-вод. (чда)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 700"

    "Натрий салициловокислый (чда)"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 701"

    "Кадмий сернокислый 8-вод. (чда)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 702"

    "Медь (II) сернокислая 5-вод. (чда)"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 703"

    "Магний сернокислый 7-вод. (хч)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 704"

    "Ртуть (II) сернокислая (чда)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 705"

    "Натрий хлористый (хч)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 706"

    "Натрий додецилсульфат (чда) (Лаурилсульфат натрия)"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 707"

    "Трилон Б (чда)"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 708"

    "Калий натрий виннокислый 4-вод. (хч)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 709"

    "Калий фосфорнокислый 1-зам. (чда) (калий дигидроортофосфат)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 710"

    "Барий хлористый 2-вод. (хч)"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 711"

    "Аммоний хлористый (хч)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 712"

    "Среда Эндо"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 713"

    "SS агар"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 714"

    "Висмут-сульфит агар"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 715"

    "Среда Олькеницкого"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 716"

    "Среда Вильсон-Блера"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 717"

    "Среда Пизу"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 718"

    "Коринебакагар"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 719"

    "Коринетоксагар"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 720"

    "Магниевая среда"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 721"

    "Мясопептонный бульон"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 722"

    "Среда Кесслера ГРМ"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 723"

    "Агар Сабуро"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 724"

    "Тиогликолевая среда"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 725"

    "Бифидум- среда"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 726"

    "Лактобакагар"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 727"

    "Пептон ферментативный"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 728"

    "Питательная среда для количественного определения микробной загрязненности (среда №1 ГРМ)"

    Кол-во: 0.25

    "Позиция 729"

    "Алюминий оксид (чда)"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 730"

    "Сульфаминовая кислота (хч)"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 731"

    "Изооктан (этал.) (Экос-1)"

    Кол-во: 0.7

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