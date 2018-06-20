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    Главная / Торги / Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-залПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806548010

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0022034/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение 042 СМСП.docx

    ДоЗП 042 СМСП.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-54

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    kishko.al@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кишко Андрей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806548010Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806548010Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2018 13:0026.06.2018 13:0026.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548010Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201826.06.2018 13:0026.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806548010Подведение итогов не позднее Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г. Ноябрьск, ул. 40 лет Победы, дом 2, каб. 212, конференц-зал

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопродукции для подразделений ЯНАО "ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Начальная цена

    4 090 191,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.18.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18.99

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "БОЛТ М8*60"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "БОЛТ АНКЕРНЫЙ"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Лист стальной холоднокатаный оцинкованный ОЦ Б-ПН-НО-0,7х1000х2000 08пс-ХП"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Сталь листовая оцинк 0,55 с полимерным покрытием RAL 9003 (белый)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Лист стальной холоднокатанный оцинкованный 0,55мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Сталь листовая оцинкованная 1мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 7"

    "Отлив верхний,Размеры: 30х40х25 мм, длина 3000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL 2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 8"

    "Водоотлив оконный Размеры: ширина - 250 мм., длина 6000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Уголок 32*32*3 ст.3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Уголок 25*25*3 ст.3сп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Уголок г/к 75х75х5 ст 09ГС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шестигранник 14 ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Шестигранник стальной горячекатанный В-17мм, ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "ШЕСТИГРАННИК 12Х/Т СТ.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Круг горячекатанный А-I-II 12 мм ст.3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Круг калиброванный 12 мм ст.20 ГОСТ 7417-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Лист стальной горячекатаный 3х1250х2500 Ст. 3 ГОСТ 19903-74; ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "ШВЕЛЛЕР 14 СТ3ПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шестигранник 13 ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Шестигранник 27 ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Шестигранник 12 ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Круг стальной горячекатаный ф16 мм Ст.3 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Круг стальной горячекатаный 10мм ст.3 ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Лист стальной горячекатанный 2х1250х2500 Ст.3 ГОСТ 19903-74; ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Шестигранник стальной горячекатанный В-19 мм, ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Круг 32 ст.09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 27"

    "Круг горячекатанный В-I-II 16мм ст.3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 28"

    "Лист стальной горячекатанный нержавеющий 2,5х1000х2000 Ст. 12Х18Н10Т ГОСТ 19903-74; ГОСТ 7350-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 29"

    "Лист стальной горячекатаный нержавеющий 4х1000х2000 Ст.12Х18Н10Т ГОСТ 19903-74, ГОСТ 7350-77"

    Кол-во: 0

    "Позиция 30"

    "Лист стальной горячекатаный нержавеющий 2х1000х2000 Ст.12Х18Н10Т ГОСТ 19903-90, ГОСТ 5582-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Сталь листовая 16мм ст. 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Сталь листовая 10 мм ст.3сп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "ШВЕЛЛЕР 20 СТ3ПС"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Шестигранник 46 ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 35"

    "Сталь листовая 16мм ст3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 36"

    "Дюбель "К" 8х60 пластмассовый с кромкой"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 37"

    "Дюбель "К" 6х70 пластмассовый с кромкой"

    Кол-во: 200

    "Позиция 38"

    "Дюбель "К" 6х35 пластмассовый с кромкой"

    Кол-во: 7100

    "Позиция 39"

    "ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 8*60"

    Кол-во: 550

    "Позиция 40"

    "ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6*80"

    Кол-во: 300

    "Позиция 41"

    "ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ 6*40"

    Кол-во: 5200

    "Позиция 42"

    "Гвозди строительные L 50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Гвозди строительные L 100"

    Кол-во: 0

    "Позиция 44"

    "Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 Т1А ( Диаметр: 1,0 мм ; Вес: 250 г. )"

    Кол-во: 7

    "Позиция 45"

    "Припой оловянно-серебряный ПСР-3,5 (ASAHI Sn96,5/Ag3,5, с флюсом CLF5013, 1,0 мм, 0,25 кг)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Флюс RMA-223-AS-TF - гель"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Флюс IF8001 ремонтный жидкий, безгалогеновый, малоостаточный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Припой с безоотмывочным флюсом F63005U94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Флюс паяльный Ф-38Н"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "Оплетка для выпайки РК-031А 1,5мм (медная)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 51"

    "Припой проволочный с канифолью 63% Sn д0,7мм (454г)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "ПРИПОЙ ПОС-61"

    Кол-во: 0

    "Позиция 53"

    "ПРИПОЙ ПОС-40"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Пруток алюминиевый АДО КР 120"

    Кол-во: 0

    "Позиция 55"

    "Саморезы по дереву 4.2*70"

    Кол-во: 20700

    "Позиция 56"

    "Саморезы по дереву 3.8*64"

    Кол-во: 21100

    "Позиция 57"

    "ГВОЗДИ 60"

    Кол-во: 10

    "Позиция 58"

    "ГВОЗДИ 40"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Флюс RMA-223-AS-TF,флюс - гель или аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 60"

    "Припой оловянно-серебряный ASAHI VIROMET 349 (Sn/Ag4.1/Cu0.5/In4.0; Ø1,0 мм , на шпуле -0,25 кг., ASAHI) или аналог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Флюс Multicore CR36 паста паяльная или аналог"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Пруток алюминиевый АДО Д80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Пруток алюминиевый АДО КР 50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 64"

    "Пруток бронзовый БРАМЦ9-2 Д10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 65"

    "Пруток бронзовый БРАМЦ9-2 Д45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 66"

    "Пруток медный 32,0 М2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 67"

    "Винт,метрическая резьба,потайная головка ,оцинкованный4х20 100шт/уп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Шестигранник 10 ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 69"

    "Круг горячекатанный А-I-II 10 мм,ст.3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 70"

    "Круг калиброванный 10 мм ст.20 ГОСТ 7417-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "Круг калиброванный 6 мм ст.20 ГОСТ 7417-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Лист г/к 2,0х1250х2500 12х18Н10Т"

    Кол-во: 0

    "Позиция 73"

    "Лист просечно-вытяжной 4,0 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Полоса стальная горячекатанная 40*4 мм, Ст3пс"

    Кол-во: 0

    "Позиция 75"

    "ШВЕЛЛЕР 10 ст3сп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Шестигранник 22 ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "Круг горячекатанный В-I-II 20 мм,ст.3сп ГОСТ 2590-88"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Круг калиброванный 8 мм ст.20 ГОСТ 7417-75"

    Кол-во: 0

    "Позиция 79"

    "Круг стальной горячекатаный 20мм ст.3 ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Лист стальной горячекатаный с односторонним ромбическим рифлением В-К-ПУ-3,0х1000х2000 СТ3сп1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 81"

    "Лист стальной горячекатаный Б 3,0х600х2000 Ст3пс"

    Кол-во: 0

    "Позиция 82"

    "Сталь листовая 10мм ст. 09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 83"

    "Сталь листовая горячекатанная 20мм ст. 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Сталь листовая 5 мм ст.3сп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Лист стальной горячекатанный 2,0 мм ст. 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0

    "Позиция 86"

    "Уголок 35х35х4 сталь Ст4пс"

    Кол-во: 0

    "Позиция 87"

    "Арматура ф 10 А 500 с ГОСТ АСЧМ 7-93"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Скоба такелажная прямая G210 с резьбой 1,5т г/п.тн.-1,5тн."

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Саморез 4,2*13 по металлу, со сверлом, п/ш"

    Кол-во: 100

    "Позиция 90"

    "Арматура ф 8 А3 ст35ГС ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Дюбель с шурупом 6*40(35) цилиндр (грибовидный)(150)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 92"

    "Саморез черный по дереву 3,5*32"

    Кол-во: 300

    "Позиция 93"

    "Арматура ф 16 А 500 С ГОСТ АСЧМ 7-93"

    Кол-во: 0

    "Позиция 94"

    "Арматура ф 12 А3 А 500 С СТО АСЧМ 7-93/ТУ 11,7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Арматура стальная горячекатанная для железобетонных конструкций, диаментр- 10 мм, класс-А-III (А-400) сталь-35ГС, поставка - стержень, длиной 6000 мм, ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 96"

    "Проволока стальная канатная по ГОСТ 7372-79 скребковая, d 2.2 мм, оцинкованная, класс 1570-В-С, форма поставки – в мотках, 4000м."

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Скоба такелажная омега G209 с резьбой 13,5тн. г/п.тн.-13,5тн."

    Кол-во: 6

    "Позиция 98"

    "Скоба такелажная омега G209 с резьбой 2,0тн. г/п.тн.-2тн."

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Саморез 3,5*45 по ГК ДФ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 100"

    "Дюбель-бабочка для пустот ЗУБР Бабочка 4-301325"

    Кол-во: 900

    "Позиция 101"

    "Гайка М30 Ст35 ОСТ 26-2041-92"

    Кол-во: 0

    "Позиция 102"

    "Шпилька М36*270"

    Кол-во: 0

    "Позиция 103"

    "Гайка М 16"

    Кол-во: 0

    "Позиция 104"

    "Болт М 6*50"

    Кол-во: 0

    "Позиция 105"

    "ШПИЛЬКА АМ16*110.35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 106"

    "БОЛТ М6*30"

    Кол-во: 250

    "Позиция 107"

    "ГАЙКА М10"

    Кол-во: 350

    "Позиция 108"

    "Пруток круглый бронзовый БРАМЦ9-2 Д 60 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 109"

    "Пруток круглый бронзовый БРАМЦ9-2 Д 22 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 110"

    "Уголок наружный простой Размеры: 85х85 мм. Длина 3000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Пруток бронзовый БРАМЦ9-2 Д60"

    Кол-во: 0

    "Позиция 112"

    "Пруток медный Д40 М1"

    Кол-во: 0

    "Позиция 113"

    "Лист стальной холоднокатанный оцинкованный 0,7х1250х2500 Ст.08 ГОСТ 19904-90; ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 114"

    "Сталь листовая оцинкованная 0.7мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Планка откосная, Размеры: ширина - 250 мм., длина 6000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 21

    "Позиция 116"

    "Уголок внутренний простой Размеры: 85х85 мм. Длина 3000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 32

    "Позиция 117"

    "Угол наружный сложный Размеры: 80х80х20 мм. Длина 3000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 118"

    "Нащельник сложный стыковочный,Размеры: 80х20 мм. Длина 3000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 119"

    "Наличник, Размеры: 70х50х20 мм. Длина 3000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 120"

    "Начальная планка,Размеры: 65х10 мм. Длина 3000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 33

    "Позиция 121"

    "Металлосайдинг МС-3 (двойная волна с ребром),Размеры: 200х15 мм, кроющая ширина 166 мм. Длина 6000 мм. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,5 мм. Цвет: RAL 2009 (терракотовый)"

    Кол-во: 450

    "Позиция 122"

    "Полоса стальная горячекатанная 50*4 мм, Ст3пс"

    Кол-во: 0

    "Позиция 123"

    "КВАДРАТ 10*10 ст.3СП"

    Кол-во: 0

    "Позиция 124"

    "ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ 4,0 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 125"

    "Уголок 50х50х5 СТ3п"

    Кол-во: 0

    "Позиция 126"

    "Уголок 25*25*3 ст.3сп, ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0

    "Позиция 127"

    "Швеллер №14П-В 09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 128"

    "Полоса стальная горячекатаная 4х40 сталь марки Ст3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 129"

    "Катанка из углеродистой стали, 6.5мм ст.3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 130"

    "Уголок 50х50х4 ст.3сп г/к"

    Кол-во: 0

    "Позиция 131"

    "Уголок 40*40*4 ст.3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 132"

    "ШВЕЛЛЕР 18 ст3сп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Шестигранник стальной горячекатанный В-24 мм, ст.45"

    Кол-во: 0

    "Позиция 134"

    "Дюбель "К" 6х35 пластмассовый с кромкой"

    Кол-во: 300

    "Позиция 135"

    "Саморез 3,5х45 по металлу"

    Кол-во: 300

    "Позиция 136"

    "Саморез 3,5х45 по дереву"

    Кол-во: 700

    "Позиция 137"

    "ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ STAYER 3120-32-10 или аналог"

    Кол-во: 500

    "Позиция 138"

    "СКОБА STAYER 31006-5000 6мм или аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 139"

    "Саморез кровельный с буром 4,8х35 с шайбой с резиновой прокладкой"

    Кол-во: 300

    "Позиция 140"

    "Дюбель 10х130"

    Кол-во: 100

    "Позиция 141"

    "Хомут усиленный NORMA (нерж.) 76*85 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 142"

    "Заклепка алюмин. STAVER 3120-48-12* или аналог"

    Кол-во: 18

    "Позиция 143"

    "Заклепка алюмин. STAVER 3120-32-12* или аналог"

    Кол-во: 14

    "Позиция 144"

    "САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ 5,5*32 оцинкованный"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 145"

    "Саморез кровельный 4,8*35 сверло RAL 5005 (синий)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 146"

    "САМОРЕЗ СГД 4,2*75 для ГКЛ"

    Кол-во: 5050

    "Позиция 147"

    "САМОРЕЗ СГД 3,5*45 для ГКЛ"

    Кол-во: 20100

    "Позиция 148"

    "САМОРЕЗ 3,5*9,5"

    Кол-во: 10800

    "Позиция 149"

    "САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ 4.2*14"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 150"

    "Винт ,метрическая резьба,потайная головка,оцинкованный 5х40 100шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 151"

    "Винт,метрическая резьба,потайная головка,оцинкованный 4х10 100шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 152"

    "Шуруп 3.5*25 TN 25 прокалывающий"

    Кол-во: 46600

    "Позиция 153"

    "Шайба М10 усиленная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 154"

    "Шпилька М30*210"

    Кол-во: 0

    "Позиция 155"

    "Болт М 16*90"

    Кол-во: 0

    "Позиция 156"

    "САМОРЕЗ СГД 3,5*25 для ГКЛ"

    Кол-во: 51250

    "Позиция 157"

    "САМОРЕЗ 4,2*32 СММ"

    Кол-во: 100

    "Позиция 158"

    "САМОРЕЗ 4,8*89"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 159"

    "САМОРЕЗ 3,5*32 СГМ"

    Кол-во: 550

    "Позиция 160"

    "ШАЙБА ПРУЖИННАЯ С10 гост6402-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 161"

    "САМОРЕЗЫ 3.5Х45 СГМ"

    Кол-во: 300

    "Позиция 162"

    "САМОРЕЗ 3.5Х35"

    Кол-во: 3900

    "Позиция 163"

    "Шуруп для дерева 6х60 (200ф)"

    Кол-во: 300

    "Позиция 164"

    "Винт DIN 965 5x16 потай головка оцинкован"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 165"

    "Винт,метрическая резьба,потайная головка,оцинкованный 5х10 100шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 166"

    "Болт М 6*25"

    Кол-во: 0

    "Позиция 167"

    "Саморезы 4,2х32 полусфера-прессшайба,острые цинк (500ф)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 168"

    "Саморезы 4,2х16 полусфера-прессшайба цинк сверло(1000ф)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 169"

    "Дюбель распорный T chappai 10х60(50ф) или аналог"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 170"

    "Дюбель распорный T chappai 8х60(50ф) или аналог"

    Кол-во: 2530

    "Позиция 171"

    "Дюбель универсальный 6*37(200ф)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 172"

    "Шайба-гровер М3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 173"

    "Саморез по листовому металлу 3,5х12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 174"

    "Саморез по дереву 3,5х16"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 175"

    "Заклепочник резьбовой ручной. Модель 360Н."

    Кол-во: 1

    "Позиция 176"

    "Саморез по дереву 4,2*89 мм (потайная головка, острый наконечник)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 177"

    "Саморез по дереву 3,5*45 мм (потайная головка, острый наконечник)"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 178"

    "Дюбель распорный T chappai 6х35 (250ф) или аналог"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 179"

    "САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ 3,5*11 (ЦИЛЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА,ОКСИД,СВЕРЛО)"

    Кол-во: 400

    "Позиция 180"

    "Шайба увеличенная из нержавеющей стали,диаметр резьбы крепежной детали-6 мм, наружный-18 мм, толщина 1,6 мм. Вес-2,8 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 181"

    "Шайба-гровер М12"

    Кол-во: 0

    "Позиция 182"

    "Шайба-гровер М10"

    Кол-во: 5

    "Позиция 183"

    "Шайба-гровер М8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 184"

    "ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ STAYER 3120-32-08 или аналог"

    Кол-во: 800

    "Позиция 185"

    "Саморез по дереву 3,5*51 мм (потайная головка, острый наконечник)"

    Кол-во: 11000

    "Позиция 186"

    "Саморез по дереву 4,2*75 мм (потайная головка, острый наконечник)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 187"

    "Саморез по дереву 3,5*25"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 188"

    "Заклепка М3 с внутренней резьбой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Заклепка М5 с внутренней резьбой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 190"

    "Саморез по дереву 3х35"

    Кол-во: 6

    "Позиция 191"

    "Саморез по дереву 4х20"

    Кол-во: 5

    "Позиция 192"

    "Шайба-гровер М6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 193"

    "Шайба-гровер М5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 194"

    "Саморез по листовому металлу 4,2х25"

    Кол-во: 17

    "Позиция 195"

    "Саморез по дереву 4х60"

    Кол-во: 3

    "Позиция 196"

    "СКОБА STAYER 31006-5000 10мм или аналог"

    Кол-во: 5

    "Позиция 197"

    "Хомут усиленный NORMA (нерж.) 85*91 или аналог"

    Кол-во: 20

    "Позиция 198"

    "Скобы STAVER 316008--5000* 8мм или аналог"

    Кол-во: 11

    "Позиция 199"

    "Заклепка алюмин. STAVER 3120-40-12* или аналог"

    Кол-во: 4

    "Позиция 200"

    "Саморез кровельный 5,5*32 RAL 9003 (белый)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 201"

    "ДЮБЕЛЬ ФАСАДНЫЙ К 10434"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 202"

    "САМОРЕЗ С ПРЕСШАЙБОЙ ОЦИНК. 4,2*19"

    Кол-во: 24250

    "Позиция 203"

    "БОЛТ М 10*35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 204"

    "САМОРЕЗ 3,5*51 для ГКЛ"

    Кол-во: 500

    "Позиция 205"

    "САМОРЕЗ 3,5Х41мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 206"

    "ШАЙБА ПРУЖИННАЯ С12 гост6402-70(30)оксид."

    Кол-во: 0

    "Позиция 207"

    "ШАЙБА ПРУЖИННАЯ С8 гост6402-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 208"

    "ШАЙБА ПРУЖИННАЯ С6 гост6402-70"

    Кол-во: 0

    "Позиция 209"

    "САМОРЕЗ 3.5*41 СГМ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 210"

    "Винт,метрическая резьба,потайная головка,оцинкованный 5х20 100 шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Винт,метрическая резьба,потайная головка,оцинкованный 3х40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 212"

    "Винт,метрическая резьба,потайная головка,оцинкованный 3х20 100шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Дюбель полипропиленовый ,стрехраспорный ТОХ 8х40 500шт/уп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Шуруп саморез сверлоконечный с шестигранной головкой и мелким шагом резьбы с шайбой и резиновой прокладкой ф5,5мм длина 32мм оцинкованный КРсZР 5,5х32, кровельный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 215"

    "Шайба увеличенная DIN9021, M8"

    Кол-во: 100

    "Позиция 216"

    "Гайка оцинкованная М8"

    Кол-во: 800

    "Позиция 217"

    "Гайка М12 со стопорным кольцом, оцинкованная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 218"

    "Гайка сос топорным кольцом,оцинковая М6 100шт/уп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 219"

    "Болт 8х16"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "Болт 6х20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Анкер 4-х сегментный с высокой степенью расклинивания М8х14х50 100шт/уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Шпилька АМ16х90.35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 223"

    "Саморезы по дереву 3.5*55"

    Кол-во: 21100

    "Позиция 224"

    "Саморезы по дереву 3.5*41"

    Кол-во: 23500

    "Позиция 225"

    "Дюбель "К" 8х100 пластмассовый с кромкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 226"

    "Дюбель "К"8х80 пластмассовый с кромкой"

    Кол-во: 100

    "Позиция 227"

    "Шуруп 3.5*45 MN-45 прокалывающий"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 228"

    "Шуруп 3.5*35 TN 35 прокалывающий"

    Кол-во: 22700

    "Позиция 229"

    "Шуруп М 13х4,2 (самонарезающий с буром)"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 230"

    "Шайба оцинкованная М8 усиленная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 231"

    "Гайка оцинкованная М10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 232"

    "Гайка оцинкованная М5"

    Кол-во: 700

    "Позиция 233"

    "Гайка оцинкованная М3"

    Кол-во: 400

    "Позиция 234"

    "Гайка со стопорным кольцом,оцинковая М8 100шт/уп"

    Кол-во: 6

    "Позиция 235"

    "Гайка М 8 исп. А"

    Кол-во: 5

    "Позиция 236"

    "ШПИЛЬКА АМ16-6g*90.35"

    Кол-во: 0

    "Позиция 237"

    "Гайка оцинкованная М6"

    Кол-во: 600

    "Позиция 238"

    "Болт 8х45"

    Кол-во: 3

    "Позиция 239"

    "Болт 6х70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Анкер 4-х сегментный с высокой степенью расклинивания М12х20х80 80ш шт/уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Болт анкерный с гайкой двухраспорный 10х150 30шт/уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Шпилька М27*3*180 ст.20ХН3А"

    Кол-во: 0

    "Позиция 243"

    "ГАЙКА М10"

    Кол-во: 0

    "Позиция 244"

    "БОЛТ М 10*80"

    Кол-во: 0

    "Позиция 245"

    "БОЛТ М 16*100"

    Кол-во: 0

    "Позиция 246"

    "БОЛТ М12*60"

    Кол-во: 251

    "Позиция 247"

    "ГАЙКА М8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 248"

    "БОЛТ М8*40"

    Кол-во: 0

    "Позиция 249"

    "Гайка оцинкованная М4"

    Кол-во: 600

    "Позиция 250"

    "Гайка М10 со стопорным кольцом, оцинкованная"

    Кол-во: 415

    "Позиция 251"

    "Болт 8х35"

    Кол-во: 4

    "Позиция 252"

    "Болт 6х40"

    Кол-во: 7

    "Позиция 253"

    "Анкер 4-х сегментный с высокой степенью расклинивания М10х16х60 100шт/уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Болт анкерный с гайкой двухраспорный 12х330 30 шт/уп"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "ГАЙКА М12"

    Кол-во: 0

    "Позиция 256"

    "БОЛТ М 16*60"

    Кол-во: 0

    "Позиция 257"

    "ГАЙКА М6"

    Кол-во: 0

    "Позиция 258"

    "Шайба-гровер М4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Саморез по листовому металлу 4,2х25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 260"

    "Саморез унив. 3,5х25 (металл)"

    Кол-во: 600

    "Позиция 261"

    "Саморез по листовому металлу 4,2х16"

    Кол-во: 43

    "Позиция 262"

    "Болт М 10*35"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "ЗАКЛЕПКА АЛЮМИНИЕВАЯ STAYER 3120-32-06 или аналог"

    Кол-во: 800

    "Позиция 264"

    "Дюбель "К" 6х50"

    Кол-во: 100

    "Позиция 265"

    "Гвозди строительные L150"

    Кол-во: 0

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