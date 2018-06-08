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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург".Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0029887/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург".Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0029887/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547715

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0029887/ДЯмбург

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург".Закупка таких товаров осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.(№ 0056/18/4.3/0029887/ДЯмбург/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗП 29887-ДЯмбург.zip

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Участникам от 28.06. и.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Почтовый адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-06

    Факс

    +7 499 580-45-80

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаркина Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Закупки и тендеры Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2018 09:00 GMT +308.06.2018 09:0008.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547715Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2018 09:1008.06.2018 09:1008.06.2018 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547715Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    04.07.2018 15:0004.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547715Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.07.201804.07.2018 15:0004.07.2018 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547715Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    25 758 224,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Классификатор ОКПД2

    17.23.13.190

    Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    32.99

    Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резак для бумаги KW-trio 3911"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Пленка для ламинирования 303х426мм А3 пакетная глянцевая, 100 микрон, 100шт."

    Кол-во: 22

    "Позиция 3"

    "Папка-регистратор формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм"

    Кол-во: 2394

    "Позиция 4"

    "Папка с завязками Дело плотностью 360 г/м2 формат А4 цвет белый немелованный картон артикул 131083 ГОСТ 16371-93"

    Кол-во: 2875

    "Позиция 5"

    "Папка А4 на молнии к/з"

    Кол-во: 37

    "Позиция 6"

    "Мастер-пленка материал для печатной формы для дубликатора DP-430е"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Маркер промышленный Markal B для пониженных температур, LA-CO"

    Кол-во: 150

    "Позиция 8"

    "Маркер для надписей для CD и DVD дисках Edding 8400, цвет черный, толщина линии 0,75мм"

    Кол-во: 63

    "Позиция 9"

    "Краска штемпельная синяя на водной основе Attache 45 мл, артикул 198696"

    Кол-во: 420

    "Позиция 10"

    "Бумага Марафон Стандарт А3, 80г/м2, белизна 146% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 1218

    "Позиция 11"

    "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013"

    Кол-во: 40867

    "Позиция 12"

    "Бумага Xerox Colotech+ 003R95840 формат SRA3 плотность 120г/м2 250 листов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 13"

    "Маркер перманентный Edding 300 красный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Маркер лаковый Edding E-780, для нанесения промышленной маркировки в индустриальных условиях, цвет белый, толщина линии 0,8мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Маркер для флипчарта Edding E-380 черный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Маркер лаковый Edding 791 артикул 48289 серебро"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "Маркер Edding 750 по металлу белый, водостойкий, быстро сохнет"

    Кол-во: 70

    "Позиция 18"

    "Маркер перманентный Edding 300 черный"

    Кол-во: 730

    "Позиция 19"

    "Лупа 5 - кратная ГОСТ25706-83"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Лоток для бумаг deVente горизонтальный формат А4 черный"

    Кол-во: 155

    "Позиция 21"

    "Лоток д/бумаг А4 вертикальный, длина - 233 мм, ширина - 90 мм, высота - 240 мм"

    Кол-во: 354

    "Позиция 22"

    "Лист для почетных гостей"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм deVente 5091503 полипропиленовая цветная"

    Кол-во: 1075

    "Позиция 24"

    "Лента чековая для контрольно-кассовых машин 80х80х12 термо ГОСТ 6999-85"

    Кол-во: 140

    "Позиция 25"

    "Лента чековая 57х30 (термобумага)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 26"

    "Лента корректирующая deVente артикул 4062304, ширина ленты 5 мм, длина 8 м, пластиковый корпус, для корректировки строчного текста"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Лезвие 18мм Лезвие запасное для канцелярского ножа 18мм, 10 штук в упаковке."

    Кол-во: 50

    "Позиция 28"

    "Ластик Koh-i-Noor 300/40"

    Кол-во: 1017

    "Позиция 29"

    "Краска на спиртовой основе штемпельная 1л черная NORIS 199POE"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый DL (110х220) В-1 Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 5550

    "Позиция 31"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана C4 (229Х324) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 23757

    "Позиция 32"

    "Конверт DL с логотипом гостиницы"

    Кол-во: 600

    "Позиция 33"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый C5 (162х229) В-I Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 18065

    "Позиция 34"

    "Коленкор Модерн №17 кремовый"

    Кол-во: 500

    "Позиция 35"

    "Коврик-подкладка настольный Durable для письма с прозрачным листом, 40х53 см, цвет черный, артикул 231862"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Кнопки канцелярские силовые(гвозди) IRP3023 размер 23мм пластиковая коробка 50шт"

    Кол-во: 305

    "Позиция 37"

    "Маркер перманентный Schneider 130, цвет синий, толщина линии 1-3мм"

    Кол-во: 180

    "Позиция 38"

    "Папка для бумаг Attomex артикул А4161/3070404 формата А4 на резинках пластиковая черная"

    Кол-во: 485

    "Позиция 39"

    "Папка архивная сборная на кнопках,артикул 478254, изготовлена из плотного ламинированного картона, Россия,формат А4,толщина 150мм,цвет синий."

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Папка архивная с резинками 75 мм картон формат А4 ассорти артикул KPA-75R"

    Кол-во: 750

    "Позиция 41"

    "Папка адресная Поздравляем артикул 19890 формат А4 пластиковая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 42"

    "Папка для бумаг с завязками вертикальная формата А4 вместимостью до 200 листов из мелованного картона плостностью 320г/м2 3077414 deVente"

    Кол-во: 1390

    "Позиция 43"

    "Пакет крафт С4 230х330х40мм вместимость 250 листов 20шт в упаковке"

    Кол-во: 673

    "Позиция 44"

    "Органайзер IBO120GR/7 Index на кнопке размеры 18,5х13,5см цвет шотландка зеленый кожзаменитель комбинированный"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Обложка прозрачная А4(100шт)0,20мкм Гост14914-72,зеленая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Обложка пластиктонированный красный, 0,2 мм, формат А4, производитель ProfiOffice, Артикул 59004, 100 шт в пачке"

    Кол-во: 20

    "Позиция 47"

    "Обложка пластик тонированный, синий, 0,2 мм, формат А4, производитель ProfiOffice, Артикул 59005, 100 шт в пачке"

    Кол-во: 10

    "Позиция 48"

    "Обложка пластик тонированный, Зеленый ,0,2 мм, формат А4 производитель ProfiOffice, Артикул 59003, 100 шт в пачке"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Обложка пластик прозрачный 0,2 мм, формат А4, производитель ProfiOffice, Артикул 59000, 100 шт в пачке"

    Кол-во: 22

    "Позиция 50"

    "Обложка д/переплетных работ из плотного цветного картона, тисненного под кожу. белая, А-4 100 штук в упаковке, толщина -270 мкм. Артикул 29001"

    Кол-во: 26

    "Позиция 51"

    "Ножницы универсальные остроконечные 4091318 нержавеющая сталь 160мм ручки пластмассовые черные"

    Кол-во: 80

    "Позиция 52"

    "Ножницы канцелярские остроконечные 4091306 Attomеx нержавеющая сталь 210мм ручки резиновые синие"

    Кол-во: 624

    "Позиция 53"

    "Нож канцелярский пластиковый с металлическими направляющими ширина лезвия 18 мм"

    Кол-во: 619

    "Позиция 54"

    "Нож канцелярский DELI 9 мм, корпус-металл, Арт. 2053"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Нитка капроновая Диаметр нити - 1 мм. Длина - 2380 м. Вес - 1 кг."

    Кол-во: 55

    "Позиция 56"

    "Наклейка голографическая, для воды Ямбургская, индивидуальный заказ. Упаковка 1000шт. ТУ 0131-001-12017135-01"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 57"

    "Набор шариковых ручек 4цвета (зеленый, красный, синий, черный)"

    Кол-во: 95

    "Позиция 58"

    "Набор карандашей черно-графитных deVente 6шт деревянный, шестигранный (гексагональный), твердость 2В-2Н. 6шт, в пластиковой блистерной упаковке."

    Кол-во: 30

    "Позиция 59"

    "Набор карандашей черно-графитных ART 1502/II твердостью 8В-2Н в коробке 12 штук, Koh-I-Noor"

    Кол-во: 1600

    "Позиция 60"

    "Набор канцелярский настольный "Галант""

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Папка с боковым зажимом пластиковая А4, корешок 17мм, толщина пластика 0,7мм. Внутренний карман. На корешке карман с бумажной вставкой."

    Кол-во: 45

    "Позиция 62"

    "Папка короб на резинках Бюрократ синяя, арт. PR05blu"

    Кол-во: 60

    "Позиция 63"

    "Папка кожа/зам 162и с ручками"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Папка для документов бумвинил, с нанесением "На подпись"."

    Кол-во: 19

    "Позиция 65"

    "Пленка для ламинирования А4 100мкм в упаковке 100штук, артикул 7390 Royal"

    Кол-во: 79

    "Позиция 66"

    "Ручка шариковая Parker Jotter толщина линии 0,5мм синяя"

    Кол-во: 142

    "Позиция 67"

    "Ручка шариковая Attache Basic цвет чернил синий толщина линии 0,5 мм, артикул 168706, производитель Beifa Group co.ltd."

    Кол-во: 2000

    "Позиция 68"

    "Ручка шариковая толщина линии 0,5мм синяя"

    Кол-во: 4400

    "Позиция 69"

    "Ручка капиллярная STABILO Point 88 толщина линии 0,4мм черная"

    Кол-во: 565

    "Позиция 70"

    "Ручка гелиевая автоматическая Pilot BL-G2-5 толщина линии 0,3мм черная"

    Кол-во: 1090

    "Позиция 71"

    "Ручка гелевая синяя G-5360, толщина линии 0,5 мм Арт. 258074 ГОСТ 29211-91"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 72"

    "Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 автоматическая толщина линии 0,3мм синяя"

    Кол-во: 3396

    "Позиция 73"

    "Ручка гелевая SGP01/BK/SPEC в прозрачном пластиковом корпусе с пулевидным пишущим узлом с толщиной линии 0,5 мм черная Sponsor"

    Кол-во: 336

    "Позиция 74"

    "Ручка гелевая толщина линии 0,5мм красная"

    Кол-во: 81

    "Позиция 75"

    "Резинки банковские д/денег Attomex цветные Артикул 4152311 ассорти уп. 200гр."

    Кол-во: 63

    "Позиция 76"

    "Разделитель пластиковый Январь - Декабрь А-4"

    Кол-во: 60

    "Позиция 77"

    "Разделитель листов пластиковый, цифровой 1-12"

    Кол-во: 40

    "Позиция 78"

    "Разделитель листов пластиковый с цветными табуляторами на 12 разделов формат А4 (297х210) с перфорацией, артикул 6633 Durable"

    Кол-во: 70

    "Позиция 79"

    "Разделитель листов цифровой Attomеx А4, одноцветные листы с боковой перфорацией, 31 лист, артикул 3051501"

    Кол-во: 140

    "Позиция 80"

    "Пружины пластик d 28 мм белые 100 штук в упаковке"

    Кол-во: 7

    "Позиция 81"

    "Пленка для ламинирования LF 65х95мм толщина 125мкм 100листов в пачке, артикул 3302 LF"

    Кол-во: 30

    "Позиция 82"

    "Пленка для ламинирования Royal 7488 А4 216х303мм толщина 125мкм 100листов в пачке (дубль к 1882615)"

    Кол-во: 37

    "Позиция 83"

    "Пленка для ламинирования PMO 80х120мм толщина 100мкм 100листов в пачке, артикул 7560 Royal"

    Кол-во: 55

    "Позиция 84"

    "Пленка для ламинатора 7397 формат А3 125мкм 100шт/упак"

    Кол-во: 71

    "Позиция 85"

    "Скрепки цветные 28мм пластифицированные 100шт"

    Кол-во: 925

    "Позиция 86"

    "Пружина пластиковая 10мм синяя LF2067 для переплета до 55л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х128х64мм"

    Кол-во: 33

    "Позиция 87"

    "Пружина для переплета12мм синяя LF2077 для переплета до 80л длина 300мм количество в упаковке 100шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Пружина для переплета пластиковая диаметром 14мм длиной 300мм шагом 14,28мм (21 кольцо) до 110 листов белая 100шт/уп 6094-1 LF"

    Кол-во: 10

    "Позиция 89"

    "Пружина для переплета LF 6095-2 16мм черная 100шт Пластмассовый переплёт (упаковка 100 шт.) 16 мм (5/8")"

    Кол-во: 4

    "Позиция 90"

    "Проволока полиграфическая 0,9 мм, для проволокошвейных машин, в катушках 2-2,5 кг ГОСТ 7480-73"

    Кол-во: 25

    "Позиция 91"

    "Маркер-выделитель текста deVente желтый"

    Кол-во: 710

    "Позиция 92"

    "Кнопки канцелярские Металлические, цветные. Диаметр шляпки: 10,5 мм. 100 шт. в упаковке"

    Кол-во: 203

    "Позиция 93"

    "Гель для увлажнения пальцев deVente 20г, арт. 4151301"

    Кол-во: 35

    "Позиция 94"

    "Бумвинил синий № 3 с ПВХ-покрытием вид 3, цвет синий, ширина 83 см. длина 150 м. ТУ 8722-073-00300179-2008 изм.1"

    Кол-во: 600

    "Позиция 95"

    "Материал переплетный на бумажной основе бумвинил марка ПМБ-2М цвет зеленый №268, ширина 83см длина 150м. ГОСТ 9996-84 ТО 17-21-139-87 изм. 1,2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 96"

    "Материал переплетный на бумажной основе бумвинил марка ПМБ-2М цвет вишневый с печ.№337, ширина 83см длина 150м. ГОСТ 9996-84 ТО 17-21-139-87 изм.1,2"

    Кол-во: 300

    "Позиция 97"

    "Материал переплетный на бумажной основе бумвинил марка ПМБ-2М цвет бежевый №253, ширина 83см длина 150м. ГОСТ 9996-84 ТО 17-21-139-87 изм.1,2"

    Кол-во: 450

    "Позиция 98"

    "Бумага цветная для ксерокса IQ Color, плотность 80г/м2, формат А4, (набор 5 цветов) пачка 250 листов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 99"

    "Бумага самоклеящаяся ADESPAN SEMIGLOSS 43х61"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Бумага для заметок с липким краем deVente 75х75мм 100л цвет-желтый арт. 2010325"

    Кол-во: 700

    "Позиция 101"

    "Бумага для заметок c клеевым краем фигурная цветная Лист 70х70мм 225 листов 21543 Hopax"

    Кол-во: 170

    "Позиция 102"

    "Бумага для заметок c клеевым краем (закладки) deVente 50х12мм цветная неоновая 2011301 deVente"

    Кол-во: 100

    "Позиция 103"

    "Бумага для заметок (блок линейных клейких листочков) Hopax 21579, 101х150, 90л"

    Кол-во: 200

    "Позиция 104"

    "Бумага д/термопринтера AFP-202(TANAKA)070-00-093"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Бумага Xes в рулоне ширина 841мм длина 175м плотность 75г/м2 003R93240 Xerox"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "Бумага Xerox Colotech+ 003R97968 формат А3 плотность 200г/м2 250 листов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 107"

    "Бумага Xerox Colotech+ 003R98847 формат A4 плотность 120г/м2 500 листов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 108"

    "Бумага Xerox Colotech+ 003R98855 формат А3+ плотность 160г/м2 250 листов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 109"

    "Бумага Glossy photo глянцевая односторонняя формат А4 плотность 230г/м2 50 листов 0102022 Lomond"

    Кол-во: 2

    "Позиция 110"

    "Бумага Xerox Colotech+ 90гр. 45х32 в упаковке 500 листов"

    Кол-во: 560

    "Позиция 111"

    "Брошюровщик на пластиковую пружину с механической перфорацией ProffiOffice Bindstream M16+ на максимальное количество сшиваемых листов 450листов одновременно перфорируемых 16 максимального формата А4 для пружин диаметром 6-51мм с регулированием глуби"

    Кол-во: 1

    "Позиция 112"

    "Блокнот на спирали А5 50л клетка Attache"

    Кол-во: 515

    "Позиция 113"

    "Блокнот А4, 60 лист, верхняя спираль, клетка, синий цвет, Attache Бизнес"

    Кол-во: 120

    "Позиция 114"

    "Бланк для химчистки"

    Кол-во: 600

    "Позиция 115"

    "Бейдж горизонтальный с клипсой на цветной ленте (120х87мм), ПВХ, 180мкм, длина тесьмы 400мм, ширина тесьмы 10мм, арт. 107614"

    Кол-во: 60

    "Позиция 116"

    "Антистеплер с фиксатором для извлечения скоб 10,24/6 с пластиковым корпусом Attache"

    Кол-во: 56

    "Позиция 117"

    "Грифель простой толщина грифеля 0,5 мм для автоматического карандаша"

    Кол-во: 505

    "Позиция 118"

    "Клей-карандаш Attache (20г), арт. 10016"

    Кол-во: 8132

    "Позиция 119"

    "Клей Супер Момент Профи 5г"

    Кол-во: 60

    "Позиция 120"

    "Клей ПВА 28401 с дозатором 85г"

    Кол-во: 304

    "Позиция 121"

    "Клей Момент 1 125мл"

    Кол-во: 165

    "Позиция 122"

    "Карточка визитная гостиничная"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 123"

    "Картон переплетный ПКС 1,25мм."

    Кол-во: 1500

    "Позиция 124"

    "Карандаши 36 цветов/уп."

    Кол-во: 34

    "Позиция 125"

    "Карандаш черно-графитный Koh-I-Noor Oriental 1372 HB"

    Кол-во: 2418

    "Позиция 126"

    "Карандаш ч/гр с логотипом гостиницы"

    Кол-во: 100

    "Позиция 127"

    "Карандаш корректирующий для точечных и мелких исправлений Kores 8мл (10гр)"

    Кол-во: 785

    "Позиция 128"

    "Карандаш автоматический Pilot H-165-L диаметр стержня 0,5мм"

    Кол-во: 948

    "Позиция 129"

    "Закладки клейкие Attache Selection бумажные 4 цвета по 50 листов 50х20 мм"

    Кол-во: 655

    "Позиция 130"

    "Зажим для бумаг металлический размером 51 мм черный 12 шт/уп Attomex"

    Кол-во: 140

    "Позиция 131"

    "Зажим для бумаг металлический размером 41мм черный 12шт/уп"

    Кол-во: 280

    "Позиция 132"

    "Зажим для бумаг металлический размером 32 мм черный 12 шт/уп"

    Кол-во: 180

    "Позиция 133"

    "Зажим для бумаг металлический размером 25мм черный 12шт/уп"

    Кол-во: 1164

    "Позиция 134"

    "Зажим для бумаг Attomex металлический 19 мм черный 12шт/уп."

    Кол-во: 320

    "Позиция 135"

    "Зажим для бумаг Attomеx 15мм черные (12шт в упак), арт. 4131300"

    Кол-во: 760

    "Позиция 136"

    "Жидкость корректирующая (штрих) deVente быстросохнущая 20 мл. Арт. 4060307"

    Кол-во: 1161

    "Позиция 137"

    "Ежедневник недатированный Select вертикальный формата А5 (148х218мм) с обложкой под кожу классическую внутренним блоком офсет 70г/м2 168 листов печатью в две краски с закладкой-ляссе перфорацией угла темно-синий 123430 Brauberg"

    Кол-во: 423

    "Позиция 138"

    "Дырокол металлический с линейкой деления на форматы диаметр отверстия 5,5мм толщина пробивания бумаги 3,5мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 139"

    "Дырокол KW-Trio 967 металлический с линейкой деления на форматы диаметр отверстия 5,5мм толщина пробивания бумаги 6,3мм"

    Кол-во: 23

    "Позиция 140"

    "Доска информационная пробкоавя ATTACHE 90х60 см, окантовка дерево, артикул 51859"

    Кол-во: 4

    "Позиция 141"

    "Доска Attache 100х150см магнитно-маркерная вращающаяся двусторонняя белая 142345"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Папка для бумаг Бюрократ PD602Blck формат А4 с верхним зажимом пластиковая черная"

    Кол-во: 80

    "Позиция 143"

    "Стержень для ручки Pilot BPGP-10R-F толщина линии 0,32 синий"

    Кол-во: 340

    "Позиция 144"

    "Стержень гелевый синий G-5360, Арт. 327748 0,5 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 145"

    "Степлер настольный Kangaro HS-Mini 10"

    Кол-во: 418

    "Позиция 146"

    "Степлер мощный до 100 листов Sponsor артикул SHD01"

    Кол-во: 5

    "Позиция 147"

    "Степлер №24/6 толщина сшиваемой бумаги 30л."

    Кол-во: 510

    "Позиция 148"

    "Скрепки канцелярские треугольные никелированные Глобус 31мм 100штук в упаковке"

    Кол-во: 1395

    "Позиция 149"

    "Скрепки канцелярские треугольные никелированные 25мм 100штв уп"

    Кол-во: 880

    "Позиция 150"

    "Скрепки канцелярские круглые никелированные Kores 50 мм 100штук в упаковке"

    Кол-во: 180

    "Позиция 151"

    "Скотч канцелярский 75х66мм прозрачный"

    Кол-во: 520

    "Позиция 152"

    "Скотч 01479 Unibob на полипропиленовой основе 50ммх25м"

    Кол-во: 65

    "Позиция 153"

    "Скотч Луч 24ммх30м прозрачный"

    Кол-во: 900

    "Позиция 154"

    "Скотч Союзпак 19ммх33м прозрачный"

    Кол-во: 1659

    "Позиция 155"

    "Скотч Союзпак 19ммх10м прозрачный"

    Кол-во: 185

    "Позиция 156"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/6 оцинкованные Kangaro"

    Кол-во: 30

    "Позиция 157"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/23 оцинкованные Kw-trio"

    Кол-во: 20

    "Позиция 158"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/17 оцинкованные 1000шт/уп KW-Trio 023H"

    Кол-во: 40

    "Позиция 159"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/13 оцинкованные Kw-trio"

    Кол-во: 70

    "Позиция 160"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/20 оцинкованные KW-Trio"

    Кол-во: 350

    "Позиция 161"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные 1000шт/уп KW-Trio"

    Кол-во: 2922

    "Позиция 162"

    "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные 1000шт/уп KW-Trio"

    Кол-во: 3204

    "Позиция 163"

    "Ручка шариковая подароч.с логотипом"

    Кол-во: 500

    "Позиция 164"

    "Ручка шариковая автоматическая Pilot BPGP-10R-F толщина линии 0,32мм синяя"

    Кол-во: 9477

    "Позиция 165"

    "Ручка шариковая автоматическая толщина линии 0,32мм черная"

    Кол-во: 215

    "Позиция 166"

    "Стержень шариковый Corvina 51 синий толщина линии 0,5мм для ручки Universal Corvina 55"

    Кол-во: 400

    "Позиция 167"

    "Стрейч-пленка для упаковки ширина 450мм, вес 1,95кг"

    Кол-во: 95

    "Позиция 168"

    "Конверт белый с верхним расположением клапана C6 (114х162) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99"

    Кол-во: 1700

    "Позиция 169"

    "Этикетки самоклеящиеся Mega Label 73628 210х297 1 штука на листе А4 100 листов в упаковке цвет белый"

    Кол-во: 25

    "Позиция 170"

    "Штамп самонаборный Colop Printer 55-Set-F 40х60 мм 10/8 строк артикул 73898"

    Кол-во: 11

    "Позиция 171"

    "Шпагат полипропиленовый бытового назначения номинальной линейной плотности 1,0ктекс (метрический номер 1,0) группы «а» ГОСТ 17308-88, артикул 517284"

    Кол-во: 3

    "Позиция 172"

    "Шпагат полипропиленовый крученый 5 кг 2200 текс"

    Кол-во: 25

    "Позиция 173"

    "Шариковая ручка с гелевым типом чернил(черный) PILOT"

    Кол-во: 70

    "Позиция 174"

    "Шариковая ручка с гелевым типом чернил (красный) PILOT"

    Кол-во: 70

    "Позиция 175"

    "Футляр д/гостиничного счета"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 176"

    "Футляр для электронного ключа"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 177"

    "Флаг ЯНАО исскуственный шёлк 210х140 ТУ производителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "Флаг прямоугольный Российской Федерации 210х140 шелк с древком"

    Кол-во: 6

    "Позиция 179"

    "Флаг ООО "Газпром добыча Ямбург"исскуственный шёлк 210х140 ТУ производителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 180"

    "Флаг ОАО "Газпром"исскуственный шёлк 210х140 ТУ производителя"

    Кол-во: 5

    "Позиция 181"

    "Точилка механическая настольная в пластиковом корпусе для быстрой заточки карандашей диаметром 8мм с пластиковым контейнером для стружки с креплением к столу красная KW-Trio KW-305"

    Кол-во: 53

    "Позиция 182"

    "Точилка для карандашей металлическая с одним отверстием механическая deVente серый"

    Кол-во: 110

    "Позиция 183"

    "Тетрадь общая офсетная А5 клетка 96 листов на спирали ГОСТ 13309-92"

    Кол-во: 65

    "Позиция 184"

    "Тетрадь общая офсетная A4 клетка 96 листов"

    Кол-во: 255

    "Позиция 185"

    "Тетрадь общая офсетная A4 клетка 48 листов ГОСТ 13309-90"

    Кол-во: 146

    "Позиция 186"

    "Термолента чековая однослойная Lomond шириной 80 мм длиной 40 м, внутренний диаметр втулки 12 мм, плотность бумаги 55 г/м2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 187"

    "Сумка для документов Branberg черная арт. 240339"

    Кол-во: 68

    "Позиция 188"

    "Стержень шариковый Стамм 135мм, российский наконечник 0,7мм, цвет чернил синий, артикул СТ11"

    Кол-во: 200

    "Позиция 189"

    "Стержень шариковый Pilot черный толщина линии 0,4мм для ручки Pilot BPGP-10R-F ТУ изготовителя"

    Кол-во: 30

    "Позиция 190"

    "Стержень шариковый Pilot синий толщина линии 0,5мм для ручки Pilot"

    Кол-во: 210

    "Позиция 191"

    "Ручка шариковая автоматическая толщина линии 0,32мм красная"

    Кол-во: 180

    "Позиция 192"

    "Планшет Attache А4 синий с верхним прижимом, полипропилен, артикул 198686"

    Кол-во: 30

    "Позиция 193"

    "Планинг недатированный 56л ТУ 001320.05.07"

    Кол-во: 51

    "Позиция 194"

    "Планинг Nazareno Gabrielli коллекции Velvet формат 298х140мм обложка искусственная кожа цвет синий датированный артикул 1805495810-031"

    Кол-во: 20

    "Позиция 195"

    "Переплетчик на пластиковую пружину с механической перфорацией Bulros S160 на максимальное количество сшиваемых листов 450листов одновременно перфорируемых 25 максимального формата А4 для пружин диаметром 6-51мм с регулированием глубины перфорации с о"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Папка-уголок Proff PHF410-100-00 формат А4 без застежки пластиковая прозрачная"

    Кол-во: 2192

    "Позиция 197"

    "Папка-скоросшиватель Бюрократ артикул PZ07Pgreen формат А4 с пружиной материал пластик 0,7мм ширина корешка 17мм зеленая"

    Кол-во: 750

    "Позиция 198"

    "Папка-скоросшиватель 3111040 формат А4 с пружиной пластиковая 0,50мм ширина корешка 21мм черная"

    Кол-во: 150

    "Позиция 199"

    "Папка-скоросшиватель Бюрократ формат A4 пластиковая с прозрачным верхом синяя"

    Кол-во: 8095

    "Позиция 200"

    "Папка-скоросшиватель Дело артикул 51347 формат А4 материал картон плотность 370г/м2 механизм скоросшивателя из жести пробитый длина зажимов 45-50мм торговая марка Лихт ТУ 5456-001-02959675-2008"

    Кол-во: 640

    "Позиция 201"

    "Папка-портфель-картотека BF12/7 формата А4 шириной 40мм с 12 внутренними отделениями из пластика толщиной 0,7мм черная 50991 Attache"

    Кол-во: 40

    "Позиция 202"

    "Папка-короб архивная ФПП A70-80V-1 05 формат А4 на кнопке корешок 70мм пластиковая черная"

    Кол-во: 549

    "Позиция 203"

    "Папка-конверт Облкультторг артикул W209P формата А4 на кнопке пластиковая синяя"

    Кол-во: 1490

    "Позиция 204"

    "Папка-конверт Buro BPM4ABLUE формата А4 на молнии пластиковая прозрачная"

    Кол-во: 545

    "Позиция 205"

    "Папка файловая вертикальная формата А4 из пластика толщиной 0,6мм с 60 прозрачными вкладышами с карманом на корешеке черная A60-62-01\3105404 ФПП"

    Кол-во: 195

    "Позиция 206"

    "Папка файловая вертикальная формата А4 из пластика толщиной 0,6мм с 40 прозрачными вкладышами с карманом на корешеке черная A40-62-01\3103409 ФПП"

    Кол-во: 240

    "Позиция 207"

    "Папка файловая вертикальная формата А4 из пластика толщиной 0,5мм с 20 прозрачными вкладышами с карманом на корешеке черная A20-52-01\3101409 ФПП"

    Кол-во: 300

    "Позиция 208"

    "Папка файловая deVente вертикальная формата А4 из пластика толщиной 0,8мм пластиковая на 80 файлов-вкладышей, с карманом на корешке, черная, артикул A80-82-01/3106404"

    Кол-во: 90

    "Позиция 209"

    "Папка файловая ФПП, вертикальная формата А4, из пластика толщиной 0,5мм с 30 прозрачными вкладышами, с карманом на корешке, зеленая, артикул A30-52-32\3102406"

    Кол-во: 50

    "Позиция 210"

    "Папка с клапанами и застежкой-резинкой с металлическим кольцом WOW вертикальная формата A4 вместимостью до 250листов с карманом для CD из полипропилена синяя (внутренний цвет антрацит) LEITZ 45990036"

    Кол-во: 80

    "Позиция 211"

    "Папка с вкладышами Standart вертикальная формата А4 из пластика толщиной 0,5мм с 10 вкладышами со сменным бумажным корешком синяя A10-52-07/3100407 ФПП"

    Кол-во: 150

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
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    177078
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
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    177075
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    504 946 522
    Лоты:
    1
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    Конкурентный отбор № 32211080764
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    177074
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