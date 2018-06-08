Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Резак для бумаги KW-trio 3911" Кол-во: 5

"Позиция 2" "Пленка для ламинирования 303х426мм А3 пакетная глянцевая, 100 микрон, 100шт." Кол-во: 22

"Позиция 3" "Папка-регистратор формат А4 с арочным механизмом картон обтянутый пленкой ПВХ ширина корешка 50мм" Кол-во: 2394

"Позиция 4" "Папка с завязками Дело плотностью 360 г/м2 формат А4 цвет белый немелованный картон артикул 131083 ГОСТ 16371-93" Кол-во: 2875

"Позиция 5" "Папка А4 на молнии к/з" Кол-во: 37

"Позиция 6" "Мастер-пленка материал для печатной формы для дубликатора DP-430е" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Маркер промышленный Markal B для пониженных температур, LA-CO" Кол-во: 150

"Позиция 8" "Маркер для надписей для CD и DVD дисках Edding 8400, цвет черный, толщина линии 0,75мм" Кол-во: 63

"Позиция 9" "Краска штемпельная синяя на водной основе Attache 45 мл, артикул 198696" Кол-во: 420

"Позиция 10" "Бумага Марафон Стандарт А3, 80г/м2, белизна 146% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 1218

"Позиция 11" "Бумага Марафон Бизнес А4, 80г/м2, белизна 161% CIE, 500 листов СТО 00279404-001-2013" Кол-во: 40867

"Позиция 12" "Бумага Xerox Colotech+ 003R95840 формат SRA3 плотность 120г/м2 250 листов" Кол-во: 7

"Позиция 13" "Маркер перманентный Edding 300 красный" Кол-во: 40

"Позиция 14" "Маркер лаковый Edding E-780, для нанесения промышленной маркировки в индустриальных условиях, цвет белый, толщина линии 0,8мм" Кол-во: 10

"Позиция 15" "Маркер для флипчарта Edding E-380 черный" Кол-во: 50

"Позиция 16" "Маркер лаковый Edding 791 артикул 48289 серебро" Кол-во: 40

"Позиция 17" "Маркер Edding 750 по металлу белый, водостойкий, быстро сохнет" Кол-во: 70

"Позиция 18" "Маркер перманентный Edding 300 черный" Кол-во: 730

"Позиция 19" "Лупа 5 - кратная ГОСТ25706-83" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Лоток для бумаг deVente горизонтальный формат А4 черный" Кол-во: 155

"Позиция 21" "Лоток д/бумаг А4 вертикальный, длина - 233 мм, ширина - 90 мм, высота - 240 мм" Кол-во: 354

"Позиция 22" "Лист для почетных гостей" Кол-во: 20

"Позиция 23" "Линейка мерительная прямоугольного сечения со шкалой 300мм deVente 5091503 полипропиленовая цветная" Кол-во: 1075

"Позиция 24" "Лента чековая для контрольно-кассовых машин 80х80х12 термо ГОСТ 6999-85" Кол-во: 140

"Позиция 25" "Лента чековая 57х30 (термобумага)" Кол-во: 150

"Позиция 26" "Лента корректирующая deVente артикул 4062304, ширина ленты 5 мм, длина 8 м, пластиковый корпус, для корректировки строчного текста" Кол-во: 10

"Позиция 27" "Лезвие 18мм Лезвие запасное для канцелярского ножа 18мм, 10 штук в упаковке." Кол-во: 50

"Позиция 28" "Ластик Koh-i-Noor 300/40" Кол-во: 1017

"Позиция 29" "Краска на спиртовой основе штемпельная 1л черная NORIS 199POE" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый DL (110х220) В-1 Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 5550

"Позиция 31" "Конверт белый с верхним расположением клапана C4 (229Х324) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 23757

"Позиция 32" "Конверт DL с логотипом гостиницы" Кол-во: 600

"Позиция 33" "Конверт белый с верхним расположением клапана с почтовым подсказом Куда-Кому с линиями немаркированый C5 (162х229) В-I Вн НП, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 18065

"Позиция 34" "Коленкор Модерн №17 кремовый" Кол-во: 500

"Позиция 35" "Коврик-подкладка настольный Durable для письма с прозрачным листом, 40х53 см, цвет черный, артикул 231862" Кол-во: 20

"Позиция 36" "Кнопки канцелярские силовые(гвозди) IRP3023 размер 23мм пластиковая коробка 50шт" Кол-во: 305

"Позиция 37" "Маркер перманентный Schneider 130, цвет синий, толщина линии 1-3мм" Кол-во: 180

"Позиция 38" "Папка для бумаг Attomex артикул А4161/3070404 формата А4 на резинках пластиковая черная" Кол-во: 485

"Позиция 39" "Папка архивная сборная на кнопках,артикул 478254, изготовлена из плотного ламинированного картона, Россия,формат А4,толщина 150мм,цвет синий." Кол-во: 30

"Позиция 40" "Папка архивная с резинками 75 мм картон формат А4 ассорти артикул KPA-75R" Кол-во: 750

"Позиция 41" "Папка адресная Поздравляем артикул 19890 формат А4 пластиковая" Кол-во: 15

"Позиция 42" "Папка для бумаг с завязками вертикальная формата А4 вместимостью до 200 листов из мелованного картона плостностью 320г/м2 3077414 deVente" Кол-во: 1390

"Позиция 43" "Пакет крафт С4 230х330х40мм вместимость 250 листов 20шт в упаковке" Кол-во: 673

"Позиция 44" "Органайзер IBO120GR/7 Index на кнопке размеры 18,5х13,5см цвет шотландка зеленый кожзаменитель комбинированный" Кол-во: 20

"Позиция 45" "Обложка прозрачная А4(100шт)0,20мкм Гост14914-72,зеленая" Кол-во: 5

"Позиция 46" "Обложка пластиктонированный красный, 0,2 мм, формат А4, производитель ProfiOffice, Артикул 59004, 100 шт в пачке" Кол-во: 20

"Позиция 47" "Обложка пластик тонированный, синий, 0,2 мм, формат А4, производитель ProfiOffice, Артикул 59005, 100 шт в пачке" Кол-во: 10

"Позиция 48" "Обложка пластик тонированный, Зеленый ,0,2 мм, формат А4 производитель ProfiOffice, Артикул 59003, 100 шт в пачке" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Обложка пластик прозрачный 0,2 мм, формат А4, производитель ProfiOffice, Артикул 59000, 100 шт в пачке" Кол-во: 22

"Позиция 50" "Обложка д/переплетных работ из плотного цветного картона, тисненного под кожу. белая, А-4 100 штук в упаковке, толщина -270 мкм. Артикул 29001" Кол-во: 26

"Позиция 51" "Ножницы универсальные остроконечные 4091318 нержавеющая сталь 160мм ручки пластмассовые черные" Кол-во: 80

"Позиция 52" "Ножницы канцелярские остроконечные 4091306 Attomеx нержавеющая сталь 210мм ручки резиновые синие" Кол-во: 624

"Позиция 53" "Нож канцелярский пластиковый с металлическими направляющими ширина лезвия 18 мм" Кол-во: 619

"Позиция 54" "Нож канцелярский DELI 9 мм, корпус-металл, Арт. 2053" Кол-во: 50

"Позиция 55" "Нитка капроновая Диаметр нити - 1 мм. Длина - 2380 м. Вес - 1 кг." Кол-во: 55

"Позиция 56" "Наклейка голографическая, для воды Ямбургская, индивидуальный заказ. Упаковка 1000шт. ТУ 0131-001-12017135-01" Кол-во: 1000

"Позиция 57" "Набор шариковых ручек 4цвета (зеленый, красный, синий, черный)" Кол-во: 95

"Позиция 58" "Набор карандашей черно-графитных deVente 6шт деревянный, шестигранный (гексагональный), твердость 2В-2Н. 6шт, в пластиковой блистерной упаковке." Кол-во: 30

"Позиция 59" "Набор карандашей черно-графитных ART 1502/II твердостью 8В-2Н в коробке 12 штук, Koh-I-Noor" Кол-во: 1600

"Позиция 60" "Набор канцелярский настольный "Галант"" Кол-во: 3

"Позиция 61" "Папка с боковым зажимом пластиковая А4, корешок 17мм, толщина пластика 0,7мм. Внутренний карман. На корешке карман с бумажной вставкой." Кол-во: 45

"Позиция 62" "Папка короб на резинках Бюрократ синяя, арт. PR05blu" Кол-во: 60

"Позиция 63" "Папка кожа/зам 162и с ручками" Кол-во: 20

"Позиция 64" "Папка для документов бумвинил, с нанесением "На подпись"." Кол-во: 19

"Позиция 65" "Пленка для ламинирования А4 100мкм в упаковке 100штук, артикул 7390 Royal" Кол-во: 79

"Позиция 66" "Ручка шариковая Parker Jotter толщина линии 0,5мм синяя" Кол-во: 142

"Позиция 67" "Ручка шариковая Attache Basic цвет чернил синий толщина линии 0,5 мм, артикул 168706, производитель Beifa Group co.ltd." Кол-во: 2000

"Позиция 68" "Ручка шариковая толщина линии 0,5мм синяя" Кол-во: 4400

"Позиция 69" "Ручка капиллярная STABILO Point 88 толщина линии 0,4мм черная" Кол-во: 565

"Позиция 70" "Ручка гелиевая автоматическая Pilot BL-G2-5 толщина линии 0,3мм черная" Кол-во: 1090

"Позиция 71" "Ручка гелевая синяя G-5360, толщина линии 0,5 мм Арт. 258074 ГОСТ 29211-91" Кол-во: 2500

"Позиция 72" "Ручка гелевая Pilot BL-G2-5 автоматическая толщина линии 0,3мм синяя" Кол-во: 3396

"Позиция 73" "Ручка гелевая SGP01/BK/SPEC в прозрачном пластиковом корпусе с пулевидным пишущим узлом с толщиной линии 0,5 мм черная Sponsor" Кол-во: 336

"Позиция 74" "Ручка гелевая толщина линии 0,5мм красная" Кол-во: 81

"Позиция 75" "Резинки банковские д/денег Attomex цветные Артикул 4152311 ассорти уп. 200гр." Кол-во: 63

"Позиция 76" "Разделитель пластиковый Январь - Декабрь А-4" Кол-во: 60

"Позиция 77" "Разделитель листов пластиковый, цифровой 1-12" Кол-во: 40

"Позиция 78" "Разделитель листов пластиковый с цветными табуляторами на 12 разделов формат А4 (297х210) с перфорацией, артикул 6633 Durable" Кол-во: 70

"Позиция 79" "Разделитель листов цифровой Attomеx А4, одноцветные листы с боковой перфорацией, 31 лист, артикул 3051501" Кол-во: 140

"Позиция 80" "Пружины пластик d 28 мм белые 100 штук в упаковке" Кол-во: 7

"Позиция 81" "Пленка для ламинирования LF 65х95мм толщина 125мкм 100листов в пачке, артикул 3302 LF" Кол-во: 30

"Позиция 82" "Пленка для ламинирования Royal 7488 А4 216х303мм толщина 125мкм 100листов в пачке (дубль к 1882615)" Кол-во: 37

"Позиция 83" "Пленка для ламинирования PMO 80х120мм толщина 100мкм 100листов в пачке, артикул 7560 Royal" Кол-во: 55

"Позиция 84" "Пленка для ламинатора 7397 формат А3 125мкм 100шт/упак" Кол-во: 71

"Позиция 85" "Скрепки цветные 28мм пластифицированные 100шт" Кол-во: 925

"Позиция 86" "Пружина пластиковая 10мм синяя LF2067 для переплета до 55л длина 300мм количество в упаковке 100шт габариты упаковки 320х128х64мм" Кол-во: 33

"Позиция 87" "Пружина для переплета12мм синяя LF2077 для переплета до 80л длина 300мм количество в упаковке 100шт" Кол-во: 4

"Позиция 88" "Пружина для переплета пластиковая диаметром 14мм длиной 300мм шагом 14,28мм (21 кольцо) до 110 листов белая 100шт/уп 6094-1 LF" Кол-во: 10

"Позиция 89" "Пружина для переплета LF 6095-2 16мм черная 100шт Пластмассовый переплёт (упаковка 100 шт.) 16 мм (5/8")" Кол-во: 4

"Позиция 90" "Проволока полиграфическая 0,9 мм, для проволокошвейных машин, в катушках 2-2,5 кг ГОСТ 7480-73" Кол-во: 25

"Позиция 91" "Маркер-выделитель текста deVente желтый" Кол-во: 710

"Позиция 92" "Кнопки канцелярские Металлические, цветные. Диаметр шляпки: 10,5 мм. 100 шт. в упаковке" Кол-во: 203

"Позиция 93" "Гель для увлажнения пальцев deVente 20г, арт. 4151301" Кол-во: 35

"Позиция 94" "Бумвинил синий № 3 с ПВХ-покрытием вид 3, цвет синий, ширина 83 см. длина 150 м. ТУ 8722-073-00300179-2008 изм.1" Кол-во: 600

"Позиция 95" "Материал переплетный на бумажной основе бумвинил марка ПМБ-2М цвет зеленый №268, ширина 83см длина 150м. ГОСТ 9996-84 ТО 17-21-139-87 изм. 1,2" Кол-во: 300

"Позиция 96" "Материал переплетный на бумажной основе бумвинил марка ПМБ-2М цвет вишневый с печ.№337, ширина 83см длина 150м. ГОСТ 9996-84 ТО 17-21-139-87 изм.1,2" Кол-во: 300

"Позиция 97" "Материал переплетный на бумажной основе бумвинил марка ПМБ-2М цвет бежевый №253, ширина 83см длина 150м. ГОСТ 9996-84 ТО 17-21-139-87 изм.1,2" Кол-во: 450

"Позиция 98" "Бумага цветная для ксерокса IQ Color, плотность 80г/м2, формат А4, (набор 5 цветов) пачка 250 листов" Кол-во: 6

"Позиция 99" "Бумага самоклеящаяся ADESPAN SEMIGLOSS 43х61" Кол-во: 5

"Позиция 100" "Бумага для заметок с липким краем deVente 75х75мм 100л цвет-желтый арт. 2010325" Кол-во: 700

"Позиция 101" "Бумага для заметок c клеевым краем фигурная цветная Лист 70х70мм 225 листов 21543 Hopax" Кол-во: 170

"Позиция 102" "Бумага для заметок c клеевым краем (закладки) deVente 50х12мм цветная неоновая 2011301 deVente" Кол-во: 100

"Позиция 103" "Бумага для заметок (блок линейных клейких листочков) Hopax 21579, 101х150, 90л" Кол-во: 200

"Позиция 104" "Бумага д/термопринтера AFP-202(TANAKA)070-00-093" Кол-во: 2

"Позиция 105" "Бумага Xes в рулоне ширина 841мм длина 175м плотность 75г/м2 003R93240 Xerox" Кол-во: 4

"Позиция 106" "Бумага Xerox Colotech+ 003R97968 формат А3 плотность 200г/м2 250 листов" Кол-во: 5

"Позиция 107" "Бумага Xerox Colotech+ 003R98847 формат A4 плотность 120г/м2 500 листов" Кол-во: 7

"Позиция 108" "Бумага Xerox Colotech+ 003R98855 формат А3+ плотность 160г/м2 250 листов" Кол-во: 3

"Позиция 109" "Бумага Glossy photo глянцевая односторонняя формат А4 плотность 230г/м2 50 листов 0102022 Lomond" Кол-во: 2

"Позиция 110" "Бумага Xerox Colotech+ 90гр. 45х32 в упаковке 500 листов" Кол-во: 560

"Позиция 111" "Брошюровщик на пластиковую пружину с механической перфорацией ProffiOffice Bindstream M16+ на максимальное количество сшиваемых листов 450листов одновременно перфорируемых 16 максимального формата А4 для пружин диаметром 6-51мм с регулированием глуби" Кол-во: 1

"Позиция 112" "Блокнот на спирали А5 50л клетка Attache" Кол-во: 515

"Позиция 113" "Блокнот А4, 60 лист, верхняя спираль, клетка, синий цвет, Attache Бизнес" Кол-во: 120

"Позиция 114" "Бланк для химчистки" Кол-во: 600

"Позиция 115" "Бейдж горизонтальный с клипсой на цветной ленте (120х87мм), ПВХ, 180мкм, длина тесьмы 400мм, ширина тесьмы 10мм, арт. 107614" Кол-во: 60

"Позиция 116" "Антистеплер с фиксатором для извлечения скоб 10,24/6 с пластиковым корпусом Attache" Кол-во: 56

"Позиция 117" "Грифель простой толщина грифеля 0,5 мм для автоматического карандаша" Кол-во: 505

"Позиция 118" "Клей-карандаш Attache (20г), арт. 10016" Кол-во: 8132

"Позиция 119" "Клей Супер Момент Профи 5г" Кол-во: 60

"Позиция 120" "Клей ПВА 28401 с дозатором 85г" Кол-во: 304

"Позиция 121" "Клей Момент 1 125мл" Кол-во: 165

"Позиция 122" "Карточка визитная гостиничная" Кол-во: 1000

"Позиция 123" "Картон переплетный ПКС 1,25мм." Кол-во: 1500

"Позиция 124" "Карандаши 36 цветов/уп." Кол-во: 34

"Позиция 125" "Карандаш черно-графитный Koh-I-Noor Oriental 1372 HB" Кол-во: 2418

"Позиция 126" "Карандаш ч/гр с логотипом гостиницы" Кол-во: 100

"Позиция 127" "Карандаш корректирующий для точечных и мелких исправлений Kores 8мл (10гр)" Кол-во: 785

"Позиция 128" "Карандаш автоматический Pilot H-165-L диаметр стержня 0,5мм" Кол-во: 948

"Позиция 129" "Закладки клейкие Attache Selection бумажные 4 цвета по 50 листов 50х20 мм" Кол-во: 655

"Позиция 130" "Зажим для бумаг металлический размером 51 мм черный 12 шт/уп Attomex" Кол-во: 140

"Позиция 131" "Зажим для бумаг металлический размером 41мм черный 12шт/уп" Кол-во: 280

"Позиция 132" "Зажим для бумаг металлический размером 32 мм черный 12 шт/уп" Кол-во: 180

"Позиция 133" "Зажим для бумаг металлический размером 25мм черный 12шт/уп" Кол-во: 1164

"Позиция 134" "Зажим для бумаг Attomex металлический 19 мм черный 12шт/уп." Кол-во: 320

"Позиция 135" "Зажим для бумаг Attomеx 15мм черные (12шт в упак), арт. 4131300" Кол-во: 760

"Позиция 136" "Жидкость корректирующая (штрих) deVente быстросохнущая 20 мл. Арт. 4060307" Кол-во: 1161

"Позиция 137" "Ежедневник недатированный Select вертикальный формата А5 (148х218мм) с обложкой под кожу классическую внутренним блоком офсет 70г/м2 168 листов печатью в две краски с закладкой-ляссе перфорацией угла темно-синий 123430 Brauberg" Кол-во: 423

"Позиция 138" "Дырокол металлический с линейкой деления на форматы диаметр отверстия 5,5мм толщина пробивания бумаги 3,5мм" Кол-во: 14

"Позиция 139" "Дырокол KW-Trio 967 металлический с линейкой деления на форматы диаметр отверстия 5,5мм толщина пробивания бумаги 6,3мм" Кол-во: 23

"Позиция 140" "Доска информационная пробкоавя ATTACHE 90х60 см, окантовка дерево, артикул 51859" Кол-во: 4

"Позиция 141" "Доска Attache 100х150см магнитно-маркерная вращающаяся двусторонняя белая 142345" Кол-во: 2

"Позиция 142" "Папка для бумаг Бюрократ PD602Blck формат А4 с верхним зажимом пластиковая черная" Кол-во: 80

"Позиция 143" "Стержень для ручки Pilot BPGP-10R-F толщина линии 0,32 синий" Кол-во: 340

"Позиция 144" "Стержень гелевый синий G-5360, Арт. 327748 0,5 мм" Кол-во: 100

"Позиция 145" "Степлер настольный Kangaro HS-Mini 10" Кол-во: 418

"Позиция 146" "Степлер мощный до 100 листов Sponsor артикул SHD01" Кол-во: 5

"Позиция 147" "Степлер №24/6 толщина сшиваемой бумаги 30л." Кол-во: 510

"Позиция 148" "Скрепки канцелярские треугольные никелированные Глобус 31мм 100штук в упаковке" Кол-во: 1395

"Позиция 149" "Скрепки канцелярские треугольные никелированные 25мм 100штв уп" Кол-во: 880

"Позиция 150" "Скрепки канцелярские круглые никелированные Kores 50 мм 100штук в упаковке" Кол-во: 180

"Позиция 151" "Скотч канцелярский 75х66мм прозрачный" Кол-во: 520

"Позиция 152" "Скотч 01479 Unibob на полипропиленовой основе 50ммх25м" Кол-во: 65

"Позиция 153" "Скотч Луч 24ммх30м прозрачный" Кол-во: 900

"Позиция 154" "Скотч Союзпак 19ммх33м прозрачный" Кол-во: 1659

"Позиция 155" "Скотч Союзпак 19ммх10м прозрачный" Кол-во: 185

"Позиция 156" "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/6 оцинкованные Kangaro" Кол-во: 30

"Позиция 157" "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/23 оцинкованные Kw-trio" Кол-во: 20

"Позиция 158" "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/17 оцинкованные 1000шт/уп KW-Trio 023H" Кол-во: 40

"Позиция 159" "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/13 оцинкованные Kw-trio" Кол-во: 70

"Позиция 160" "Скобы для степлера металлические тип/размер 23/20 оцинкованные KW-Trio" Кол-во: 350

"Позиция 161" "Скобы для степлера металлические тип/размер 24/6 оцинкованные 1000шт/уп KW-Trio" Кол-во: 2922

"Позиция 162" "Скобы для степлера металлические тип/размер 10 оцинкованные 1000шт/уп KW-Trio" Кол-во: 3204

"Позиция 163" "Ручка шариковая подароч.с логотипом" Кол-во: 500

"Позиция 164" "Ручка шариковая автоматическая Pilot BPGP-10R-F толщина линии 0,32мм синяя" Кол-во: 9477

"Позиция 165" "Ручка шариковая автоматическая толщина линии 0,32мм черная" Кол-во: 215

"Позиция 166" "Стержень шариковый Corvina 51 синий толщина линии 0,5мм для ручки Universal Corvina 55" Кол-во: 400

"Позиция 167" "Стрейч-пленка для упаковки ширина 450мм, вес 1,95кг" Кол-во: 95

"Позиция 168" "Конверт белый с верхним расположением клапана C6 (114х162) В, клеевое соединение типа стрип (отрывная лента) ГОСТ Р 51506-99" Кол-во: 1700

"Позиция 169" "Этикетки самоклеящиеся Mega Label 73628 210х297 1 штука на листе А4 100 листов в упаковке цвет белый" Кол-во: 25

"Позиция 170" "Штамп самонаборный Colop Printer 55-Set-F 40х60 мм 10/8 строк артикул 73898" Кол-во: 11

"Позиция 171" "Шпагат полипропиленовый бытового назначения номинальной линейной плотности 1,0ктекс (метрический номер 1,0) группы «а» ГОСТ 17308-88, артикул 517284" Кол-во: 3

"Позиция 172" "Шпагат полипропиленовый крученый 5 кг 2200 текс" Кол-во: 25

"Позиция 173" "Шариковая ручка с гелевым типом чернил(черный) PILOT" Кол-во: 70

"Позиция 174" "Шариковая ручка с гелевым типом чернил (красный) PILOT" Кол-во: 70

"Позиция 175" "Футляр д/гостиничного счета" Кол-во: 2000

"Позиция 176" "Футляр для электронного ключа" Кол-во: 2000

"Позиция 177" "Флаг ЯНАО исскуственный шёлк 210х140 ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 178" "Флаг прямоугольный Российской Федерации 210х140 шелк с древком" Кол-во: 6

"Позиция 179" "Флаг ООО "Газпром добыча Ямбург"исскуственный шёлк 210х140 ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 180" "Флаг ОАО "Газпром"исскуственный шёлк 210х140 ТУ производителя" Кол-во: 5

"Позиция 181" "Точилка механическая настольная в пластиковом корпусе для быстрой заточки карандашей диаметром 8мм с пластиковым контейнером для стружки с креплением к столу красная KW-Trio KW-305" Кол-во: 53

"Позиция 182" "Точилка для карандашей металлическая с одним отверстием механическая deVente серый" Кол-во: 110

"Позиция 183" "Тетрадь общая офсетная А5 клетка 96 листов на спирали ГОСТ 13309-92" Кол-во: 65

"Позиция 184" "Тетрадь общая офсетная A4 клетка 96 листов" Кол-во: 255

"Позиция 185" "Тетрадь общая офсетная A4 клетка 48 листов ГОСТ 13309-90" Кол-во: 146

"Позиция 186" "Термолента чековая однослойная Lomond шириной 80 мм длиной 40 м, внутренний диаметр втулки 12 мм, плотность бумаги 55 г/м2" Кол-во: 200

"Позиция 187" "Сумка для документов Branberg черная арт. 240339" Кол-во: 68

"Позиция 188" "Стержень шариковый Стамм 135мм, российский наконечник 0,7мм, цвет чернил синий, артикул СТ11" Кол-во: 200

"Позиция 189" "Стержень шариковый Pilot черный толщина линии 0,4мм для ручки Pilot BPGP-10R-F ТУ изготовителя" Кол-во: 30

"Позиция 190" "Стержень шариковый Pilot синий толщина линии 0,5мм для ручки Pilot" Кол-во: 210

"Позиция 191" "Ручка шариковая автоматическая толщина линии 0,32мм красная" Кол-во: 180

"Позиция 192" "Планшет Attache А4 синий с верхним прижимом, полипропилен, артикул 198686" Кол-во: 30

"Позиция 193" "Планинг недатированный 56л ТУ 001320.05.07" Кол-во: 51

"Позиция 194" "Планинг Nazareno Gabrielli коллекции Velvet формат 298х140мм обложка искусственная кожа цвет синий датированный артикул 1805495810-031" Кол-во: 20

"Позиция 195" "Переплетчик на пластиковую пружину с механической перфорацией Bulros S160 на максимальное количество сшиваемых листов 450листов одновременно перфорируемых 25 максимального формата А4 для пружин диаметром 6-51мм с регулированием глубины перфорации с о" Кол-во: 2

"Позиция 196" "Папка-уголок Proff PHF410-100-00 формат А4 без застежки пластиковая прозрачная" Кол-во: 2192

"Позиция 197" "Папка-скоросшиватель Бюрократ артикул PZ07Pgreen формат А4 с пружиной материал пластик 0,7мм ширина корешка 17мм зеленая" Кол-во: 750

"Позиция 198" "Папка-скоросшиватель 3111040 формат А4 с пружиной пластиковая 0,50мм ширина корешка 21мм черная" Кол-во: 150

"Позиция 199" "Папка-скоросшиватель Бюрократ формат A4 пластиковая с прозрачным верхом синяя" Кол-во: 8095

"Позиция 200" "Папка-скоросшиватель Дело артикул 51347 формат А4 материал картон плотность 370г/м2 механизм скоросшивателя из жести пробитый длина зажимов 45-50мм торговая марка Лихт ТУ 5456-001-02959675-2008" Кол-во: 640

"Позиция 201" "Папка-портфель-картотека BF12/7 формата А4 шириной 40мм с 12 внутренними отделениями из пластика толщиной 0,7мм черная 50991 Attache" Кол-во: 40

"Позиция 202" "Папка-короб архивная ФПП A70-80V-1 05 формат А4 на кнопке корешок 70мм пластиковая черная" Кол-во: 549

"Позиция 203" "Папка-конверт Облкультторг артикул W209P формата А4 на кнопке пластиковая синяя" Кол-во: 1490

"Позиция 204" "Папка-конверт Buro BPM4ABLUE формата А4 на молнии пластиковая прозрачная" Кол-во: 545

"Позиция 205" "Папка файловая вертикальная формата А4 из пластика толщиной 0,6мм с 60 прозрачными вкладышами с карманом на корешеке черная A60-62-01\3105404 ФПП" Кол-во: 195

"Позиция 206" "Папка файловая вертикальная формата А4 из пластика толщиной 0,6мм с 40 прозрачными вкладышами с карманом на корешеке черная A40-62-01\3103409 ФПП" Кол-во: 240

"Позиция 207" "Папка файловая вертикальная формата А4 из пластика толщиной 0,5мм с 20 прозрачными вкладышами с карманом на корешеке черная A20-52-01\3101409 ФПП" Кол-во: 300

"Позиция 208" "Папка файловая deVente вертикальная формата А4 из пластика толщиной 0,8мм пластиковая на 80 файлов-вкладышей, с карманом на корешке, черная, артикул A80-82-01/3106404" Кол-во: 90

"Позиция 209" "Папка файловая ФПП, вертикальная формата А4, из пластика толщиной 0,5мм с 30 прозрачными вкладышами, с карманом на корешке, зеленая, артикул A30-52-32\3102406" Кол-во: 50

"Позиция 210" "Папка с клапанами и застежкой-резинкой с металлическим кольцом WOW вертикальная формата A4 вместимостью до 250листов с карманом для CD из полипропилена синяя (внутренний цвет антрацит) LEITZ 45990036" Кол-во: 80