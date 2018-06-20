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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547512

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0024162/ДНоябрьск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 15:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Протокол уторг 1 публ.docx

    ДоЗП СМСП 039 уторг.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-64

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    solop.na@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Солоп Никита Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2018 09:00 GMT +320.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547512Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Дата и время вскрытия заявок

    20.06.2018 09:0020.06.2018 09:0020.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547512Дата и время вскрытия заявок Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Подведение итогов не позднее

    29.06.2018 13:0029.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547512Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.06.201829.06.2018 13:0029.06.2018 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547512Подведение итогов не позднее Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.г.Ноябрьск ул.40 лет Победы д.2 каб.212

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции, электродов и металлопроката для подразделений ЯНАО ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2018 году.

    Начальная цена

    14 301 174,47

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Классификатор ОКПД2

    46.18.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на договорной основе

    46.69.19.190

    Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    46.18.99

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба Ду 80*4 ст.20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 2"

    "Труба Ду-15*2,8 сталь 3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 3"

    "Труба профильная 40х20х1,5 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Труба 76*5 ст.09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Труба 57*4 ст.09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ТРУБА 89*4 СТ,20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "ТРУБА 57*4 СТ,20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ТРУБА 57*5 09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "ТРУБА 108*6 09Г2С"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Труба 32*2,5 ст.20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "ТРУБА БЕСШОВНАЯ 57Х6 ст.09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "ТРУБА ДУ-20*2,8 ст.10-20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "ТРУБА Ду 32*3,2 ст.20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ТРУБА 108*4 СТ,10-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "ТРУБА Ду 100*5 ст.20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "ТРУБА 89*5 СТ 09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "ТРУБА Ду 15*2,8 ст.10-20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "ТРУБА Ду 20*2,8 ст.10-20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Труба Ду 20*2,8 ОЦИКОВ."

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Труба 80*4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Труба Ду-20*2,8 сталь 3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Труба 32х4 ст. 09Г2С"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "ТРУБА 32*4,5 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0

    "Позиция 24"

    "Труба профильная 20х20х1,5х6000 электросварная ст.2ПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Труба профильная 30х30х1,5х2000 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Труба 25*2,5 ст.20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ТРУБА Ду 25*3,2 ст.20"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ТРУБА Ду 40*3,5 ст.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "ТРУБА Ду 50*3,5 ст.20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "ТРУБА Ду 65*4 ст.10-20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 31"

    "Труба Ду-25*3,2 сталь 3сп"

    Кол-во: 0

    "Позиция 32"

    "Труба 57*5 09Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 33"

    "ТРУБА 14*2 СТ.09 Г2С"

    Кол-во: 0

    "Позиция 34"

    "Труба профильная 30х15х1,5х6000 электросварная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Труба профильная 40х40х1,5 электросварная ст.2ПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Труба профильная 40х80х1,5х6000 электросварная СТ.2ПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Труба профильная 80х80х1,5х6001 электросварная СТ.2ПС"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Труба МП 26*3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Полоса стальная горячекатаная 4х50 сталь марки Ст3сп"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Лист просечно-вытяжной ПВ-410 4,0х1000х2300 Ст3пс"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Проволока вязальная Ф 1,0 мм, ст. 12Х18Н10Т ГОСТ18143-72"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Сетка нержавеющая 1х1 мм тканная c квадратными ячейками ( Размер ячейки 0.990 Диаметр проволоки 0.240) ТУ 14-4-1569-89,"

    Кол-во: 70

    "Позиция 43"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 46 ф3,2ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 46 ф 4ММ"

    Кол-во: 0

    "Позиция 45"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70 ЕСАВ 3,2ММ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Уголок г/к 40х40х4 ст 09ГС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "Сталь листовая 10 мм ст.3сп, 1000х2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Сталь листовая 8 мм ст.3сп, 1500х6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Лист г/к 3 мм сталь 3сп/пс5, 1250х2500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Сталь листовая 2 мм ст.3сп, 1250х2500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Сталь листовая 2,5 мм ст.3сп, 1250х2500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Сталь листовая 6мм ст.3сп, 1500х6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Уголок стальной горячекатаный равнополочный 25х25х3 Ст.3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 54"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 35х35х4 ст.3 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 50х50х4 ст.3 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 45х45х4 Ст.3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 57"

    "Сталь листовая 1,5мм ст.3сп, 1250х2500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 58"

    "ШВЕЛЛЕР 12 СТ3ПС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 59"

    "ШВЕЛЛЕР 16 ст.3СП"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "ШВЕЛЛЕР 12П ст.09Г2С"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "ШВЕЛЛЕР 8П ст3сп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "Уголок г/к 25х25х3 ст 09ГС"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Лист профилированный стеновой С10-0,7 RAL 7004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 32х32х3 Ст.3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 65"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 40х40х4 Ст.3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 63х63х5 Ст.3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 75х75х5 Ст.3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Уголок 100*100*7 ст.3сп"

    Кол-во: 3

    "Позиция 69"

    "ЛИСТ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ С10 0,7 оц RAL 9010 (белый) ГОСТ 24045-94"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 68.81 ESAB 2.5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 71"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 46 ф2,5мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 72"

    "Электроды LB-52U ф2,6мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Электроды LB-52U ф3,2мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Уголок г/к 45х45х4 ст 09ГС"

    Кол-во: 3

    "Позиция 75"

    "ШВЕЛЛЕР 10П СТ.3СП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Труба 76*4 ст.20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 77"

    "Труба 14*1,6 ст.20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 78"

    "Сталь листовая 3мм ст.3сп, 1000х2000"

    Кол-во: 7

    "Позиция 79"

    "Труба Ду 80*4 ст.20"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 80"

    "Труба Ду-15*2,8 сталь 3сп"

    Кол-во: 0.65

    "Позиция 81"

    "Труба профильная 40х20х1,5 электросварная"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 82"

    "Труба 57*4 ст.09Г2С"

    Кол-во: 1.25

    "Позиция 83"

    "ТРУБА 89*4 СТ,20"

    Кол-во: 1.44

    "Позиция 84"

    "ТРУБА 57*4 СТ,20"

    Кол-во: 1.8

    "Позиция 85"

    "ТРУБА 57*5 09Г2С"

    Кол-во: 0.32

    "Позиция 86"

    "Труба 76*4 ст.20"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 87"

    "Труба 32*2,5 ст.20"

    Кол-во: 0.04

    "Позиция 88"

    "ТРУБА БЕСШОВНАЯ 57Х6 ст.09Г2С"

    Кол-во: 0.82

    "Позиция 89"

    "ТРУБА ДУ-20*2,8 ст.10-20"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 90"

    "ТРУБА Ду 32*3,2 ст.20"

    Кол-во: 1.9

    "Позиция 91"

    "ТРУБА Ду 100*5 ст.20"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 92"

    "ТРУБА 89*5 СТ 09Г2С"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 93"

    "ТРУБА Ду 15*2,8 ст.10-20"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 94"

    "Труба Ду 20*2,8 ОЦИКОВ."

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 95"

    "Труба Ду-20*2,8 сталь 3сп"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 96"

    "ТРУБА 32*4,5 12Х18Н10Т"

    Кол-во: 0.1

    "Позиция 97"

    "Труба профильная 20х20х1,5х6000 электросварная ст.2ПС"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 98"

    "Труба 25*2,5 ст.20"

    Кол-во: 1.03

    "Позиция 99"

    "ТРУБА Ду 25*3,2 ст.20"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 100"

    "ТРУБА Ду 40*3,5 ст.20"

    Кол-во: 2.84

    "Позиция 101"

    "ТРУБА Ду 50*3,5 ст.20"

    Кол-во: 2.2

    "Позиция 102"

    "ТРУБА Ду 65*4 ст.10-20"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 103"

    "Труба Ду-25*3,2 сталь 3сп"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 104"

    "Труба 57*5 09Г2С"

    Кол-во: 0.42

    "Позиция 105"

    "ТРУБА 14*2 СТ.09 Г2С"

    Кол-во: 0.22

    "Позиция 106"

    "Труба профильная 40х40х1,5 электросварная ст.2ПС"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 107"

    "Труба профильная 40х80х1,5х6000 электросварная СТ.2ПС"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 108"

    "Труба профильная 80х80х1,5х6001 электросварная СТ.2ПС"

    Кол-во: 1.05

    "Позиция 109"

    "Полоса стальная горячекатаная 4х50 сталь марки Ст3сп"

    Кол-во: 2.79

    "Позиция 110"

    "Лист просечно-вытяжной ПВ-410 4,0х1000х2300 Ст3пс"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 111"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 46 ф3,2ММ"

    Кол-во: 1.29

    "Позиция 112"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 46 ф 4ММ"

    Кол-во: 0.45

    "Позиция 113"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70 ЕСАВ 3,2ММ"

    Кол-во: 1.11

    "Позиция 114"

    "Уголок г/к 40х40х4 ст 09ГС"

    Кол-во: 3.4

    "Позиция 115"

    "Уголок г/к 45х45х4 ст 09ГС"

    Кол-во: 3.9

    "Позиция 116"

    "Сталь листовая 10 мм ст.3сп, 1000х2000"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 117"

    "Сталь листовая 8 мм ст.3сп, 1500х6000"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 118"

    "Лист г/к 3 мм сталь 3сп/пс5, 1250х2500"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 119"

    "Сталь листовая 2 мм ст.3сп, 1250х2500"

    Кол-во: 10.21

    "Позиция 120"

    "Сталь листовая 2,5 мм ст.3сп, 1250х2500"

    Кол-во: 2.74

    "Позиция 121"

    "Сталь листовая 6мм ст.3сп, 1500х6000"

    Кол-во: 2.21

    "Позиция 122"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 35х35х4 ст.3 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3.3

    "Позиция 123"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 50х50х4 ст.3 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 6.1

    "Позиция 124"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 45х45х4 Ст.3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 2.5

    "Позиция 125"

    "Сталь листовая 3мм ст.3сп, 1000х2000"

    Кол-во: 7.31

    "Позиция 126"

    "ШВЕЛЛЕР 16 ст.3СП"

    Кол-во: 3.2

    "Позиция 127"

    "ШВЕЛЛЕР 8П ст3сп"

    Кол-во: 3.5

    "Позиция 128"

    "Уголок г/к 25х25х3 ст 09ГС"

    Кол-во: 2.3

    "Позиция 129"

    "Лист профилированный стеновой С10-0,7 RAL 7004"

    Кол-во: 4.7

    "Позиция 130"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 32х32х3 Ст.3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 3.6

    "Позиция 131"

    "Уголок стальной горячекатанный равнополочный 63х63х5 Ст.3 ГОСТ 8509-93 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 4.2

    "Позиция 132"

    "Уголок 100*100*7 ст.3сп"

    Кол-во: 3.97

    "Позиция 133"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 68.81 ESAB 2.5мм"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 134"

    "ЭЛЕКТРОДЫ ОК 46 ф2,5мм"

    Кол-во: 0.49

    "Позиция 135"

    "Электроды LB-52U ф2,6мм"

    Кол-во: 1.99

    "Позиция 136"

    "Электроды LB-52U ф3,2мм"

    Кол-во: 2.46

    "Позиция 137"

    "ШВЕЛЛЕР 10П СТ.3СП"

    Кол-во: 4.7

    "Позиция 138"

    "Труба 14*1,6 ст.20"

    Кол-во: 0.5

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