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Номер извещения
31806547758
Уникальный номер закупки
18/4.3/0036754/ДАстр
Наименование закупки
Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 года (овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/18/4.3/0036754/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-62-55
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попруга Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
По адресу Организатора
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями за вознаграждение или на договорной основе
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2018 09:00 GMT +309.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547758Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2018 09:0009.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547758Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Подведение итогов не позднее
19.06.2018 07:3019.06.2018 07:3019.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547758Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201819.06.2018 07:3019.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547758Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"
Начальная цена
4 551 699,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
46.17.11.000
46.17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 1000
Кол-во: 80
Кол-во: 600
Кол-во: 30
Кол-во: 30
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