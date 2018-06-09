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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 года (овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/18/4.3/0036754/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018

    Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 года (овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/18/4.3/0036754/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547758Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу ОрганизатораПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31806547758

    Уникальный номер закупки

    18/4.3/0036754/ДАстр

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 года (овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски) для ОЦ "Санаторий "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань" №0101/18/4.3/0036754/ДАстр/ЗП/ГОС/Э/30.05.2018

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.05.2018 16:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении ЗП на поставку продуктов питания овощи 2 полугодие.DOC

    ДОЗП_0036754.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 31-62-55

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    upopruga@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попруга Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    По адресу Организатора

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2018 09:00 GMT +309.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547758Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2018 09:0009.06.2018 09:0009.06.2018 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547758Дата и время вскрытия заявок Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2018 07:3019.06.2018 07:3019.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547758Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201819.06.2018 07:3019.06.2018 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547758Подведение итогов не позднее Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"По адресу Организатора

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания на 2 полугодие 2018 г. «Овощи, фрукты, квашеные овощи, соленья по-корейски» для ОЦ "Санаторй "Юг" ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Начальная цена

    4 551 699,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Классификатор ОКПД2

    46.17.11.000

    Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.17

    Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перец болгарский свежий желтый"

    Кол-во: 120

    "Позиция 2"

    "Перец болгарский свежий зеленый"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "Реган зелень"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "Редис красный свежий"

    Кол-во: 300

    "Позиция 5"

    "Салат Айсберг"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Салат листовой (латук, ромэн, кресс)"

    Кол-во: 120

    "Позиция 7"

    "Свекла столовая свежая"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 8"

    "Сельдерей (зелень)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Томаты свежие"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 10"

    "Томаты свежие розовые в/с"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Томаты свежие*"

    Кол-во: 2300

    "Позиция 12"

    "Укроп"

    Кол-во: 150

    "Позиция 13"

    "Чеснок свежий"

    Кол-во: 120

    "Позиция 14"

    "Абрикосы"

    Кол-во: 700

    "Позиция 15"

    "Авокадо"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Баклажаны свежие"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Баклажаны свежие*"

    Кол-во: 500

    "Позиция 18"

    "Грибы вешенки свежие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 19"

    "Грибы шампиньоны свежие"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "Кабачки"

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Кабачки*"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Кабачки цукини"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Капуста белокочанная"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 24"

    "Капуста брокколи"

    Кол-во: 150

    "Позиция 25"

    "Капуста краснокочанная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Капуста пекинская"

    Кол-во: 60

    "Позиция 27"

    "Картофель"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 28"

    "Картофель импортный"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 29"

    "Кинза (зелень)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Лук зеленый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 31"

    "Лук порей"

    Кол-во: 40

    "Позиция 32"

    "Лук репчатый"

    Кол-во: 2100

    "Позиция 33"

    "Лук репчатый красный"

    Кол-во: 400

    "Позиция 34"

    "Лук репчатый белый"

    Кол-во: 400

    "Позиция 35"

    "Морковь свежая"

    Кол-во: 3900

    "Позиция 36"

    "Огурцы свежие подвесные"

    Кол-во: 600

    "Позиция 37"

    "Огурцы свежие подвесные*"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 38"

    "Лайм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Лимоны"

    Кол-во: 400

    "Позиция 40"

    "Манго"

    Кол-во: 60

    "Позиция 41"

    "Мандарины"

    Кол-во: 700

    "Позиция 42"

    "Нектарины"

    Кол-во: 800

    "Позиция 43"

    "Орех грецкий (ядро)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 44"

    "Персики"

    Кол-во: 800

    "Позиция 45"

    "Слива"

    Кол-во: 500

    "Позиция 46"

    "Слива*"

    Кол-во: 400

    "Позиция 47"

    "Тыква"

    Кол-во: 500

    "Позиция 48"

    "Чернослив"

    Кол-во: 50

    "Позиция 49"

    "Яблоки свежие, Симеренко"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 50"

    "Яблоки свежие, Фуджи"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 51"

    "Яблоки свежие Ред Чиф"

    Кол-во: 500

    "Позиция 52"

    "Компотная смесь"

    Кол-во: 400

    "Позиция 53"

    "Капуста квашеная"

    Кол-во: 300

    "Позиция 54"

    "Капуста морская по-корейски"

    Кол-во: 350

    "Позиция 55"

    "Морковь по-корейски"

    Кол-во: 370

    "Позиция 56"

    "Огурцы малосольные"

    Кол-во: 100

    "Позиция 57"

    "Огурцы соленые"

    Кол-во: 800

    "Позиция 58"

    "Помидоры соленые"

    Кол-во: 251

    "Позиция 59"

    "Свекла по-корейски"

    Кол-во: 190

    "Позиция 60"

    "Айва"

    Кол-во: 50

    "Позиция 61"

    "Алыча"

    Кол-во: 400

    "Позиция 62"

    "Апельсины"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 63"

    "Арбуз свежий"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 64"

    "Бананы"

    Кол-во: 800

    "Позиция 65"

    "Виноград белый"

    Кол-во: 600

    "Позиция 66"

    "Виноград розовый"

    Кол-во: 600

    "Позиция 67"

    "Виноград черный киш-миш"

    Кол-во: 600

    "Позиция 68"

    "Виноград черный*"

    Кол-во: 600

    "Позиция 69"

    "Гранат"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Грейпфрут"

    Кол-во: 800

    "Позиция 71"

    "Груша Ред Бартлет, свежая"

    Кол-во: 500

    "Позиция 72"

    "Груша свежая"

    Кол-во: 400

    "Позиция 73"

    "Груша свежая*"

    Кол-во: 200

    "Позиция 74"

    "Дыня свежая Галия"

    Кол-во: 600

    "Позиция 75"

    "Изюм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 76"

    "Инжир свежий"

    Кол-во: 600

    "Позиция 77"

    "Перец болгарский свежий зеленый*"

    Кол-во: 500

    "Позиция 78"

    "Перец болгарский свежий красный"

    Кол-во: 120

    "Позиция 79"

    "Перец болгарский свежий оранжевый"

    Кол-во: 60

    "Позиция 80"

    "Перец горький красный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "Перец горький красный*"

    Кол-во: 40

    "Позиция 82"

    "Петрушка"

    Кол-во: 120

    "Позиция 83"

    "Помидоры черри"

    Кол-во: 80

    "Позиция 84"

    "Киви свежая"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 85"

    "Клубника свежая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 86"

    "Клубника свежая*"

    Кол-во: 600

    "Позиция 87"

    "Кумкват"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Курага"

    Кол-во: 30

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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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