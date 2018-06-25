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Номер извещения
31806547504
Уникальный номер закупки
18/2.3/0038025/ВНИПИГД
Наименование закупки
Выполнение комплексных инженерных изысканий 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Участок 6 «КУ № 1280-2– КУ № 1284-2». Этап 6.9.2 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год. Участок 6 «УЗОУ № 1212-2– КУ № 1280-2», «КУ № 1284-2 – УПОУ № 1338-2»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2018 15:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
zakupki@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малкова Антонина Аркадьевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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Выполнение комплексных инженерных изысканий 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Участок 6 «КУ № 1280-2– КУ № 1284-2». Этап 6.9.2 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год. Участок 6 «УЗОУ № 1212-2– КУ № 1280-2», «КУ № 1284-2 – УПОУ № 1338-2»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2018 10:00 GMT +325.06.2018 10:0025.06.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31806547504Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Участок 6 «КУ № 1280-2– КУ № 1284-2». Этап 6.9.2 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год. Участок 6 «УЗОУ № 1212-2– КУ № 1280-2», «КУ № 1284-2 – УПОУ № 1338-2»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Дата и время вскрытия заявок
25.06.2018 12:0025.06.2018 12:0025.06.2018 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31806547504Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Участок 6 «КУ № 1280-2– КУ № 1284-2». Этап 6.9.2 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год. Участок 6 «УЗОУ № 1212-2– КУ № 1280-2», «КУ № 1284-2 – УПОУ № 1338-2»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Подведение итогов не позднее
27.06.2018 18:0027.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547504Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Участок 6 «КУ № 1280-2– КУ № 1284-2». Этап 6.9.2 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год. Участок 6 «УЗОУ № 1212-2– КУ № 1280-2», «КУ № 1284-2 – УПОУ № 1338-2»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201827.06.2018 18:0027.06.2018 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31806547504Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Участок 6 «КУ № 1280-2– КУ № 1284-2». Этап 6.9.2 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год. Участок 6 «УЗОУ № 1212-2– КУ № 1280-2», «КУ № 1284-2 – УПОУ № 1338-2»г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплексных инженерных изысканий 2-го этапа по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.1 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3/год. Участок 6 «КУ № 1280-2– КУ № 1284-2». Этап 6.9.2 Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м3/год. Участок 6 «УЗОУ № 1212-2– КУ № 1280-2», «КУ № 1284-2 – УПОУ № 1338-2»
Начальная цена
31 595 141,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
71.12.3
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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